¿Quién es Adam Smith y por qué AMLO lo citó en su Segundo Informe de Gobierno?

El presidente de México, Andrés López Obrador, rindió este martes su Segundo Informe de Gobierno, en donde entre sus frases recordó a Adam Smith, que es conocido como el "padre del capitalismo". Pero ¿quién es este personaje?

El mandatario mexicano explicó su política de apoyos sociales a través de una frase del filósofo escocés que -dijo AMLO- podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que la presente administración está implementando.

"Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla".

López Obrador remató con la frase: "En otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha".

¿Quién fue Adam Smith?

-Adam Smith nació en junio de 1723 en la ciudad de Kirkcaldy, Gran Bretaña (se desconoce el día). Fue hijo de un interventor de aduanas, que murió mientras la madre de Smith estaba embarazada, pero dejó a la familia con los recursos adecuados para su bienestar financiero.

-A los 14 años ingresó en la Universidad de Glasgow, de acuerdo con información de la Enciclopedia Británica.

-Se graduó en 1740, ganó una beca en el Balliol College de Oxford, en el que adquirió formación en Filosofía. Ejerció la docencia en Edimburgo, y a partir de 1751, en Glasgow, como profesor de Lógica y Filosofía moral.

-Smith no era economista; era un filósofo. Su primer libro escrito en 1759, La teoría de los sentimientos morales, buscó describir los principios naturales que gobiernan la moralidad y las formas en que los seres humanos llegan a conocerlos.

-Esta obra fue profundamente influida por el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill en la que describía la formación de los juicios morales en el marco de un "orden natural" de ámbito social, y sobre cuyos principios basaría su posterior liberalismo económico.

.Después de ocupar la cátedra de lógica en Glasgow durante solo un año (1751-1752), Smith fue nombrado presidente de Filosofía Moral, el puesto que ocupaba originalmente su mentor Francis Hutcheson.

-Mientras Smith ocupó la cátedra de Lógica en la Universidad de Glasgow, dio más conferencias sobre retórica que sobre formas aristotélicas tradicionales de razonamiento. Hay una colección de notas de conferencias de estudiantes que relatan las discusiones de Smith sobre el estilo, la narrativa y la propiedad moral en contextos retóricos.

-En Francia inició la redacción de su obra más importante, la Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) dividida en cinco libros,

-Smith se dedicó a escribir La riqueza de las naciones durante seis años en su pueblo natal de Kirkcaldy, cerca de Edimburgo, y publicó después de una estancia de tres años en Londres. En 1776 fue elogiado tanto por sus amigos como por el público en general.

-Finalmente, Smith se mudó a Edimburgo con su madre y fue nombrado comisionado de aduanas en 1778; no publicó nada sustantivo durante el resto de su vida. Adam Smith murió el 17 de julio de 1790.

-Después de su muerte, La riqueza de las naciones siguió creciendo en estatura y La teoría de los sentimientos morales comenzó a desvanecerse en un segundo plano.

Con información de la Enciclopedia Británica