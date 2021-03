¿Quién dijo 'miedo'? López Obrador explica 'blindaje' al Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que las vallas metálicas colocadas alrededor del Palacio Nacional no fueron puestas "por miedo" a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer del próximo lunes.

El mandatario remarcó que la administración nunca prohibirá el derecho a la manifestación de la sociedad, pero agregó que entre las protestas hay personas que se infiltran para "causar daño".

"Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, no queremos que haya heridos de las fuerzas de Seguridad Pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas", dijo en un evento de supervisión de la construcción del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán.

López Obrador también pidió que durante las manifestaciones no se afecten edificios y monumentos históricos pues deshacer las pintas "cuesta trabajo".

"No se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos. Entonces es mejor protegerlo", agregó.

El presidente señaló que si el Palacio Nacional, desde donde realiza sus conferencias matutinas y también vive, llega a ser vandalizado, daría una mala imagen del país hacia el mundo.

"Pero que eso no se confunda, no es miedo (...) No es por eso que se están poniendo esas bardas en el Palacio; es para que no haya provocación", concluyó.

