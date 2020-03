'Queremos resultados ya', demandan los LeBarón

Puebla, Pue.- La marcha "Justicia y Paz" que encabeza la familia LeBaron llegó a Puebla. En su discurso Bryan LeBaron criticó que las autoridades pretendan invisibilizar el grado de violencia que hay en el país, "más de 35 mil homicidios no es normal", sostuvo; en este contexto su familia respaldó las movilizaciones realizadas esta semana por estudiantes en Puebla para exigir más seguridad tras el homicidio de tres estudiantes.

Luego de realizar una marcha pacífica en la Avenida Juárez, en la que participaron aproximadamente 300 personas, Bryan LeBaron pronunció un discurso en el que reclamó que el gobierno les pida paciencia en su clamor de justicia por sus familiares asesinados, lo mismo que padecen cientos de familias en el país.

"Nos piden paciencia mientras que cada día esta peor la situación, quieren decir que es normal lo que vivimos ¿35 mil asesinatos en un año es normal? ¿9 mil desaparecidos en 2019 es normal? No, no es normal; para las víctimas, para mi familia, la vida no sigue normal y queremos resultados ya", enfatizó.

Destacó que ante la violencia, la ciudadanía requiere solidaridad y empatía por lo que apoyó los movimientos que vayan en favor de erradicar la violencia. Por ello pidió a las féminas a sumarse al paro nacional #UnDíaSinNosotras, subrayando que las mujeres tienen la capacidad de cambiar la historia.

Andrés LeBaron dijo, por su parte, que la sociedad debe mantener su exigencia de justicia sin que ello implique ser violentos, "no es gritando sino con una insistencia constante, esta historia hay que contarla un millón de veces".

En este tenor, reconoció el movimiento de protesta de los estudiantes en Puebla que exigen justicia y seguridad tras el homicidio de tres alumnos de Medicina y un conductor de Uber en Huejotzingo. "Creo que el futuro de México depende de los jóvenes; hago responsables a las universidades del futuro, los jóvenes tienen nuevas ideas y sé que no será con balazos sino con inteligencia que se logre un pueblo libre porque la libertad dará pie a la paz", sostuvo.

Dijo que analizará la posibilidad de acompañar a los universitarios en la marcha que han convocado para el próximo jueves. "Muchas veces dicen que los jóvenes por naturaleza creen que pueden hacer el cambio y al final del día siempre pasa, le tengo una inmensa confianza, mi esperanza está en los jóvenes, tiene las herramientas para poder hacerlo, para mí la justicia empieza ahí".

Universitarios se deslindan de protesta

A través de un comunicado, los estudiantes poblanos en protesta se deslindaron de la marcha que encabezó la familia LeBaron, aunque lamentaron la situación por la que atraviesan.

El mismo señala" Ante la convocatoria a la marcha Justicia y Paz, emitida por el Frente Nacional por la Familia, Va por Puebla y la Red por la Acción Social, la Asamblea Universitaria 25/02 se deslinda de dicha movilización y de los intereses que sus colectivos asistentes representan en las últimas horas ha surgido un movimiento que convocó una marcha pacífica el día de hoy a las 11 horas. Esta marcha no es afín a nuestro movimiento y nos deslindamos de cualquier consecuencia que tenga la misma, entendemos el duelo por el que pasa la familia involucrada y lamentamos la situación de inseguridad que existe en el país".