¿Qué se puede hacer para evitar suicidios entre universitarios? Esto dicen los expertos

Contar con apoyo psicológico y detener la violencia de profesores hacia los alumnos son algunos de los cambios que se deben hacer en las universidades para evitar suicidios como el ocurrido la semana pasada de una alumna del ITAM, consideraron este martes los expertos Adriana Guerra y Héctor Vera Martínez.

"El apoyo psicológico es una parte importante, pero lo que se está enfatizando es la presencia en esa universidad y en cualquier otro medio educativo, la violencia que ejercen las instituciones y los profesores sobre los alumnos ", dijo Vera Martínez miembro del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y la Educación de la UNAM.

"Cualquier escuela es un medio autoritario hasta las escuelas que intentan no hacerlo, lo hacen porque son posiciones muy desiguales entre profesores y alumnos", detalló.

Añadió que en México también hay una cultura escolar de "humillar" a los alumnos que no pasan las pruebas, al decirles que no no son dignos de la escuela en la que cursan.

Al respecto, la psicóloga clínica y tanatologa, detalló que la atención a la salud mental debe estar al alcance de los ciudadanos en todos los ámbitos.

"En la primaria, la secundaria y la prepa se tiene este apoyo, pero en la universidad el acercamiento (a los departamentos de apoyo psicológico) dependen del estudiante y no del departamento como tal", abundó.

"También en las familias cómo estamos preparando a los estudiantes para que ellos puedan acercarse a pedir este apoyo y de la misma manera, las instituciones educativas tengan este ojo de lo que está sucediendo", explicó.

Informó que se necesitan desarrollar en los universitarios herramientas para afrontar la presión y las preocupaciones.

"Estas herramientas para afrontar la presión, la exigencia, pero más desde su visión de sí mismos que de la exigencia académica como tal ", agregó.

Tras el suicidio de la alumna Fernanda Michua Gantus, ocurrido la semana pasada, los estudiantes protestaron para exigir atención psicológica, además de denunciar las agresiones a las que supuestamente fueron expuestos.

Mientras que el rector Arturo Fernández anunció la creación de la nueva Dirección de Asuntos Estudiantiles, así como servicio gratuito y profesional de atención emocional para los estudiantes.

Además, convocó a reuniones periódicas con la comunidad estudiantil. Las primeras fechas serán: el 24 de enero, el 28 de febrero y el 27 de marzo a las 16.00 horas. Posteriormente se anunciarán fechas adicionales.