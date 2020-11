Que se haga consulta sobre expresidentes, pero Fiscalía está en libertad de investigarlos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que los expresidentes pueden ser investigados por dos vías, la de la consulta popular y la de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que esta puede no esperar a la consulta.

"Sí pueden ser las dos vías. No podría detener un proceso, no puedo hacerlo, es un asunto de la Fiscalía. Mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, están en libertad de hacerlo", apuntó en su conferencia matutina.

El comentario surgió luego de ser cuestionado sobre si pediría a la Fiscalía que frene las investigaciones que realiza sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.

"¿Que las frene? No, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente, yo independientemente de la legalidad, lo que he opinado, es que debe de participar el pueblo de México", indicó.

En su columna de este viernes en El Financiero, Raymundo Riva Palacio explica que la Fiscalía cuenta con una acusación de cohecho, delito electoral y traición a la patria contra Peña Nieto, la cual fue explicada por la dependencia como una "ayuda" que le dio el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

