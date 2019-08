Que no se estigmatice a universidades con Estafa Maestra, coinciden rectores

Ante las investigaciones por triangulación de recursos públicos denunciados en la Estafa Maestra, rectores de diversas universidades coincidieron en que es necesario castigar a los responsables y no a las instituciones.

“Los responsables de malos manejos, rectores o quienes hayan sido, tienen que ser castigados, por supuesto”, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Así como él, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, consideró que lo más adecuado para continuar las investigaciones es el buscar a los responsables y no estigmatizar a las instituciones.

“Lo más adecuado, nunca hay que estigmatizar a las instituciones hay que estigmatizar, en todo caso, si hay responsabilidad, a las personas; porque hay una materia fundamental en materia de derecho que es precisamente la conducta y la conducta no es más que una expresión de la voluntad y las instituciones no tienen voluntad, las tenemos las personas”, sostuvo.

Entrevistados este martes al terminar el reconocimiento de la ANUIES al rector de la UNAM, los rectores expresaron su confianza en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de las instituciones, para dar certeza a la población de su gestión.

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, detalló que es necesario investigar cómo se gestionaron los recursos de gobierno, y si las universidades realmente hicieron las actividades contratadas.

“Lo que pedimos los rectores es que se vea con respeto a las universidades, que se analice y se hagan las investigaciones pertinentes y que yo lo he marcado en dos momentos, el primero, si estas autoridades estaban facultadas o no a entregar recursos a universidades y de la manera como lo hicieron, y el segundo momento, que se investigue si estas universidades cumplieron o no con los objetivos para los cuales supuestamente se les dio el recurso”, detalló.