'Qué no cunda el pánico', dice gobernador de Baja California Sur ante coronavirus

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, llamó a la población a mantener la calma ante la propagación del coronavirus e invitó a los turistas a visitar México sin preocupación.

"Qué no cunda el pánico y ahorita menos; no comencemos a hacer grande algo que todavía no lo es y por supuesto, esperemos que no se haga grande", detalló el mandatario estatal en la conferencia sobre el informe diario sobre COVID-19 en México.

"Va a llegar el momento en el que tenemos que vivir con este virus y con la posibilidad real de contagiarnos, una vez que conocemos que su nivel de letalidad es tan grande y que hay maneras de poder limitar los riesgos de contagio", abundó.

Por lo que pidió a los turistas visitar México y en caso, de presentar síntomas, acudir al médico antes de viajar para detectar si se trata del virus.

"No caigan en pánico porque van a tener el mismo riesgo de contagio aquí en el país que estando en otro lugar, les diría, pues, que no vayan (de viaje) si tienen temperatura, tos, síntomas de gripa y menos si han estado en algún lugar donde se ha dado el brote", recomendó Mendoza Davis.

En la conferencia, en la que también estuvieron Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​subsecretario de Salud, y José Luis Alomía, director general de Epidemiología, se dio a conocer que este miércoles el número de casos sospechosos de pacientes con coronavirus en el país bajó a 26, respecto a los 39 reportados el día anterior.

Además, se mantiene el número de casos confirmados en cinco, de los cuales, dos están localizados en Ciudad de México, uno en Coahuila, uno en Sinaloa y uno más en Chiapas.

A nivel mundial, el total de infecciones por el COVID-19 llega a los casi 95 mil casos y hay más de 3 mil 200 fallecimientos.