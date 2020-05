¿Qué necesitan las empresas para reanudar actividades? Esto dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este domingo los requerimientos con los que deberán cumplir las empresas para poder reabrir una vez terminada la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya definieron las reglas para que empresas de varios sectores puedan reiniciar actividades.

Dijo que mañana se darán a conocer los detalles de este mecanismo que incluye la creación de una oficina a través de la cual las empresas podrán solicitar la reapertura. "Contesta un cuestionario, son como 60 preguntas. Hace el compromiso, la empresa, ya sea de la construcción, minería o automotriz, de actuar de manera responsable bajo protesta de decir verdad y se les va dando el permiso, la autorización ", precisó.

"No puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar aforos, la entrada, la salida de los trabajadores. Tiene que tomarse la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores. Y se les va a dar la confianza (a las empresas), no vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos. Es a partir de la confianza y luego aleatoriamente, es decir, por sorteo, por insaculación, se van aplicar inspecciones para verificar el cumplimiento de las empresas, si no cumplen entonces sí se va a proceder legalmente", añadió.