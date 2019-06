'Que me juzguen a mí', dice AMLO sobre consulta para juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que prefiere que lo juzguen a él porque pese a hacer el compromiso de cero corrupción y cero impunidad su posición es no perseguir a los expresidentes.

"Que me juzguen a mí porque hicimos el compromiso de cero corrupción, cero impunidad, pero en función del interés nacional de lo que le conviene a México. No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal", contestó el mandatario al ser cuestionado sobre si realizará o no una consulta para decidir si enjuiciar a los expresidentes del país.

Sobre este tema, refrendó su postura de apostar hacia la verdadera transformación y no a lo espectacular, “tal vez sería más fácil y hasta popular, pero sentimos que lo mejor es sentar las bases para que no se repitan actos de corrupción”, expresó.

Afirmó que, en este caso, su postura como presidente es pensar en el futuro y gobernar con el ejemplo de la honestidad.

“Si es indispensable se hace (la consulta), pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos ver hacia adelante, solo que sea mucha la exigencia de la gente”, añadió.

Con información de Notimex.