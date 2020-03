¿Qué llevó a las mujeres al Paro #UnDíaSinNosotras?

La colectiva feminista veracruzana Brujas del Mar oficializó el 18 de febrero el llamado para realizar un paro de actividades de mujeres para el día 9 de marzo en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer (#8M).

La convocatoria se dio luego de dos semanas de protestas de mujeres que tomaron fuerza durante el mismo mes tras los casos de feminicidio de Ingrid Escamilla y la niña Fátima Cecilia.

Bajo el lema 'El nueve ninguna se mueve' y el #UnDíaSinNosotras, diversas colectivas y feministas independientes apoyaron el llamado para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad así como poner en el foco las denuncias por violencia de género y feminicidios y la indiferencia del sistema “patriarcal”.

En enero de 2020 hubo 73 feminicidios en el país. Durante 2019 se registraron mil 10 feminicidios y la tendencia son 10 mujeres asesinadas por día, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El estudio ‘Impunidad feminicida: radiografía de los datos oficiales sobre violencia contra las mujeres (2017-2019)’ aborda 15 tipos de delitos contra la mujer como como el acoso, la violación, o el feminicidio en los que la denunciante fue una mujer y, los niveles de impunidad, en cuanto a sentencias condenatorias conseguidas en los últimos tres años, resultan prácticamente en el 99 por ciento.

“Para los últimos tres años, las instancias de procuración de justicia que respondieron señalaron que solo abrieron 1 mil 862 carpetas por feminicidio, una cifra que está muy lejos de lo que realmente está sucediendo en el país”, dijo Olga Arnaiz, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. 'Todos los Derechos para Todos y Todas'.

En este contexto, solo tres de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena por este ilícito, de acuerdo con Animal Político que retoma datos de fiscalías estatales y poderes judiciales locales.

Entre 2015 y 2018 de las 12 mil 378 mujeres asesinadas solo se dictaron sentencias condenatorias en 401 casos durante el periodo.

La Colectiva Dignas Hijas y otras feministas independientes lanzaron y leyeron un comunicado el 18 de febrero, en una manifestación frente a Palacio Nacional, en el que argumentaron que "moralizar a la sociedad mexicana de la mano de las iglesias, como lo propone el presidente, no es una solución ante la violencia contra las niñas y mujeres", y que es necesario tener políticas públicas con perspectiva de género.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que la solución ante el feminicidio de la niña Fátima era seguir moralizando y purificando la vida pública.

Diez días antes, AMLO aseguró que se protegerá a las víctimas. "Nosotros vamos a proteger a las víctimas, y de manera especial a la población vulnerable: niños, mujeres y adultos mayores, este es un gobierno que procura la justicia".

El mandatario de México aseguró estar a favor del movimiento feminista y en contra del machismo y, además compartió un decálogo sobre el tema, el cual fue señalado por no entregar política alguna de género, y solo expresar una condena a las agresiones contra las mujeres.

¿Para qué realizar el paro?

Después de que se anunció El nueve nadie se mueve, en redes sociales comenzaron a publicarse diferentes tuits haciendo mención de que esta acción era sinónimo de una especie de día feriado para descansar o realizar todo tipo de actividades.

“ "¡Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras!" Colectiva Sorora México

En este contexto, colectivas señalaron que el sentido de “parar” era contribuir a que se reconozca el trabajo diario que realiza cada mujer en el país, tanto en su ambiente laboral como en el hogar.

A partir de esto, tanto la colectiva veracruzana como otras agrupaciones y feministas independientes han compartido ideas al respecto del paro. Algunas plantean no realizar ningún tipo de actividad que signifique salir y no consumir bienes y servicios, así como no realizar labores en el hogar ni en redes sociales, con el fin de que la ausencia de las mujeres sea notoria.

Otras más proponen realizar actividades de autocuidado o con otras mujeres en las que se procure crear espacios de comunidad. El punto central es que sea visible el impacto de la ausencia, de acuerdo con lo dicho por la colectiva Sorora México."¡Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras!", argumenta esta agrupación.

Gire, una organización feminista que trabaja por la justicia reproductiva, enlistó algunos motivos para realizar este paro.

- Hacer visibles nuestras aportaciones en el campo laboral

- Que sea garantizado nuestro derecho a vivir libres y seguras

- Que se comprenda el valor de nuestro trabajo de cuidados

- Crear espacios para el cuidado colectivo

- Fortalecer las redes de apoyo entre mujeres

El trasfondo histórico surge a raíz del #8M. En 2017 y 2018, organizaciones feministas en el mundo (de al menos 170 países, según El País) convocaron a paros y huelgas durante el 8 de marzo; no obstante, este 2020, la conmemoración será en día domingo, por lo que se convocó a una marcha durante esa jornada y al paro de actividades en lunes.

#UnDíaSinNosotras materializa “el año feminista”, según Luchadoras, colectiva que nombró así al 2019 por expresiones como el movimiento #MeToo México que señaló el “machismo” y la violencia de género en los ámbitos de los medios de comunicación, las artes y la academia.

Otro de los capítulos que retumbó fue “Me cuidan mis amigas y no la policía”, tras la supuesta violación de una menor de edad por parte de cuatro policías en la alcaldía Azcapotzalco, misma que se expresó a través del Glitter rosa.

El año cerró con el performance de la colectiva chilena Las Tesis, llamada Un Violador en tu Camino, al que México y otros países de América Latina y Europa se unieron para protestar de una manera alternativa.