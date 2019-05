Que la voz del pueblo decida sobre carta de Felipe Calderón, dice López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este jueves que la opinión pública decida sobre el contenido de la carta en la que el expresidente Felipe Calderón pidió protección para su familia.

En el escrito dado a conocer el martes, Calderón escribió que "contrario a lo que pudiera decirse, nunca robé ni me enriquecí en el desempeño del cargo, y mis ingresos actuales, que son variables e inciertos, no me permiten pagar los servicios de seguridad que, dada la dimensión del riesgo, mi familia y yo requerimos".

López Obrador fue cuestionado sobre si se cuenta con evidencias de que Calderón dice la verdad o miente.

"No puedo yo hacer un juicio, eso corresponde a todos y no se puede señalar a nadie si no se tienen pruebas", agregó.

-¿Entonces nos quedamos con el juicio de la opinión pública? - se le preguntó.

-Sí, con la voz del pueblo, que es la voz de la historia- respondió el mandatario.

López Obrador explicó que debido a su puesto como presidente no puede hacer juicios la veracidad de lo expuesto por Calderón en la misiva.

"Yo ahora tengo otro encargo y pues no puedo hacer juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios", dijo.