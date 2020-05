¿Qué hacer si tu hijo tiene síntomas parecidos a la Enfermedad de Kawasaki por el COVID-19?

Juan Francisco Galán Herrera, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad, explicó este jueves en qué consiste y cuáles son los síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico, parecido a la Enfermedad de Kawasaki, que se ha presentado en niños de Estados Unidos e Italia durante la pandemia del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.

"Todavía no se tienen muy conocido cuál es el mecanismo disparador de esto (la Enfermedad de Kawasaki), pero se ha asociado no solo con este SARS-CoV-2, sino con otros virus, desencadenantes de este proceso. Es una respuesta inmune, no es que se vaya a presentar COVID-19 en niños de esta manera. Habitualmente, la Enfermedad de Kawasaki tiene que cumplir con ciertas presentaciones para ser determinada como tal", comentó Galán Herrera durante la conferencia para dar a conocer la situación de la pandemia en México.

Los síntomas de este síndrome, puntualizó, son los siguientes: conjuntivitis, exantema cutáneo (erupción cutánea multiforme), enrojecimiento de palmas y plantas, inflamación de los ganglios, lengua aframbuesada, así como grietas en los labios. Ante la presentación de estos síntomas, indicó, los padres deben llevar a sus hijos al pediatra o al hospital.

"Para tranquilidad de los padres, es extremadamente raro que lo veamos, aunque es posible que veamos algunos casos", dijo. Y agregó que la gran mayoría de los niños que presentan este síndrome mejoran con tratamiento: inmunoglobulina intravenosa, dosis alta de aspirina y, en algunos casos, esteroides.

Advirtió, sin embargo, que cuando se presentan estos casos es importante realizar un ecocardiograma de corazón para ver si no existe inflamación cardíaca, la cual puede causar la muerte.

Por su parte, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante de la OMS/OPS en México, dijo que "hay estudios serios que indican que, en los primeros seis meses de la pandemia, puede llegar a haber, por causas directas e indirectamente relacionadas con el COVID-19, hasta un millón de niños y niñas fallecidas a través del mundo".