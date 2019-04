¿Qué dijo López Obrador sobre las cartas que recibió del representante de Juan Gabriel?

"Acerca de Juan Gabriel, no lo evado, lo trato, porque es una persona excepcional, esté vivo, esté muerto, es amor eterno", dijo @lopezobrador_, "sí se acercó a mí una persona que me dijo que Juan Gabriel vive, me entregó una carta pero hasta ahí nada más, no puedo decir más". pic.twitter.com/jInaw8YnQa