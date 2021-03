¿Qué dijo AMLO sobre los nombres de víctimas de feminicidios pintados en vallas de Palacio Nacional?

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este lunes sobre las acciones realizadas por mujeres en las vallas que fueron colocadas afuera de Palacio Nacional.

Luego de que el Gobierno de México blindara Palacio Nacional con vallas desde el viernes -con el fin, dijeron las autoridades, de evitar confrontaciones y daños al patrimonio de los mexicanos-, mujeres pintaron en los muros de metal los nombres de las víctimas de feminicidios. Además, en la fachada del edificio proyectaron consignas como 'México feminicida' y 'Aborto legal ya'.

López Obrador calificó lo anterior como algo que merece mucho respeto.

"Eso es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia, eso es otra cosa", destacó en la conferencia matutina.

Después de esta declaración, el presidente de México volvió a hacer énfasis en que los grupos conservadores se meten en todos los movimientos, y que es por ello que se colocaron las vallas.

"La valla se puso porque están muy molestos los conservadores, y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos, a provocar. No ellos (literalmente), pero manipulan, tienen forma de hacerlo, y cuentan también con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación", aseguró.

Minutos antes, López Obrador afirmó que las protestas de mujeres donde se han registrado explosiones comenzaron en su gobierno, esto debido a la intromisión de los conservadores.

"Hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo y noble (los conservadores) se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno", comentó.

