¿Qué dependencias y empresas se han sumado al paro de mujeres?

Diversas instituciones públicas y empresas se han sumado al paro #UnDíaSinNosotras, que se realizará en México el próximo 9 de marzo con el fin de visibilizar la importancia de las mujeres, así como exigir el cese de la violencia y la discriminación contra este sector de la población.

Convocado en un principio por el colectivo feminista de Veracruz llamado Brujas del Mar, el paro -que invita a las mujeres a no a asistir al trabajo, la escuela, a no realizar compras y a no salir a la calle - ha crecido y, hasta este lunes, las siguientes instituciones públicas y privadas se han sumado:

Dependencias de gobierno e instituciones públicas

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Secretaría de Gobernación (Segob)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Gobierno de la CDMX

Gobierno de Sonora

Gobierno de Jalisco

Gobierno de Oaxaca

Gobierno de Michoacán

Gobierno de Nayarit

Gobierno de Durango

Gobierno de Tamaulipas

Gobierno de Quéretaro

Gobierno del Edomex

Gobierno de Colima

Gobierno de Aguascalientes

Gobierno de Nuevo León

Partido Acción Nacional (PAN)

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Movimiento Ciudadano

Universidades

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Tecnológico de Monterrey

Universidad La Salle

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Universidad Iberoamericana (Ibero)

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

Universidad Veracruzana (UV)

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSHN)

Universidad Latina de América (UNLA)

Universidad Contemporánea de las Américas (UCLA)

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)

Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH)

Universidad Autónoma de Campeche (UACAM)

Universidad de Guadalajara (UdeG)

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

Universidad de Guanajuato (UG)

Sector privado

Consejo Coordinador Empresarial

Coparmex

Canacintra

Edelman

Sony Music México

Sephora

Smart Fit

Corporativo Subway México

Banco Azteca