Que ciudadanía elija a ministros, proponía AMLO hace tres años

En medio de la eventual reestructuración de las Salas Superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no ha retomado su propuesta de instaurar un mecanismo democrático, como la elección ciudadana, para nombrar a ministros y magistrados del Poder Judicial.

Hace tres años y medio, el hoy jefe del Ejecutivo planteó en la conferencia titulada “La lucha por el renacimiento de México”, en la Casa de América Latina, en País, Francia, que sólo de esta manera los ministros de la Corte dejarán de ser un “apéndice” del presidente en turno y de “la mafia del poder”.

En ese entonces (16 de octubre de 2015), AMLO aseguraba que la mayoría de los 11 ministros de la SCJN habían sido, en los hechos, nombrados por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones.

“Se tiene que buscar un mecanismo democrático, como la elección, para nombrar a ministros y magistrados, para que el Poder Judicial sea ‘el faro de la ley’, de lo contrario habrá impunidad”, subrayó López Obrador en aquellos días.

Anotó además que a los ministros de la Corte los eligen los senadores a propuesta del titular del Ejecutivo, mediante una terna, pero –dijo– “se ha degenerado mucho”.

En ese momento, el Senado analizaba dos ternas para ocupar los cargos que dejaron vacantes Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

Al respecto, López Obrador afirmó que se acababa de dar a conocer un acuerdo “donde el PRI propone a uno y el PAN propone a otro, y así también se integró el INE”.

Para el 11 de diciembre de ese año, durante un mitin en Cacahuatepec, Oaxaca, y ya como presidente nacional de Morena, AMLO señaló que en la víspera el Senado había elegido a dos ministros de la Corte:

“Uno (Javier Laynez Potisek) es achichicle de Peña Nieto, y una señora (Norma Lucía Piña Hernández), no voy a hablar muy mal de la señora, no me vayan acusar de machista, pero es igual, una señora obediente, servil. ¿Cómo se eligieron los dos ministros?: Uno lo propuso el PRI y el otro el PAN”.

250 mdp más al año

Sumar a cinco ministros más en la Corte podría implicar un gasto en salarios de ellos y sus colaboradores superior a los 250 millones de pesos anuales.

Y es que cada ministro cuenta con un promedio de 70 colaboradores, a quienes el Estado paga en conjunto 44 millones de pesos al mes.

Dicho monto no incluye el salario de los propios ministros, quienes tienen percepciones de entre 200 y 300 mil pesos mensuales, aproximadamente, dependiendo de la época en la que asumieron el cargo.