Puse en la mesa mi renuncia como coordinador de Morena y los senadores la rechazaron: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el lunes, durante una reunión con legisladores del partido, puso a disposición su renuncia, misma que fue rechazada.

"Decidí en esta reunión plenaria poner en la mesa del grupo mi nombramiento. Es decir, presenté mi dimisión al cargo; estoy convencido de que en esta nueva etapa somos transitorios y que nunca nadie es indispensable. Nunca sería ningún obstáculo para la transformación propuesta. Ante notario público, los legisladores rechazaron mi renuncia y refrendaron su confianza para mantenerme al frente, lo que les agradezco y me honra", señaló este martes en un video publicado en redes sociales.

En su mensaje, Monreal comentó que está contra la división de su partido, luego de los señalamientos que le ha hecho el actual líder de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.

"No me voy a pronunciar por la división, no voy a profundizar en ello. El movimiento en el país será único en la historia de México", mencionó.

El senador se disculpó por la querella y ofreció su apoyo a Batres.

"A los ciudadanos y ciudadanas simpatizantes de Morena: con sinceridad y humildad, les ofrezco una disculpa porque estos acontecimientos no nos sitúan de manera correcta (...) No vamos a actuar contra ningún compañero o compañera ni a insultarlo (...) Le tendemos la mano al licenciado Martí Batres, a su equipo y a sus simpatizantes y seguidores. No vamos a acudir a la polarización", puntualizó.

Monreal comentó que esta posición está signada bajo notario público y reiteró que, como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, "lo más importante es sacar a México adelante, no los cargos".

El debate inició el lunes cuando Batres señaló a Monreal de ensuciar el proceso interno de Morena para definir la Mesa Directiva del Senado del próximo periodo legislativo.

"El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena", escribió en su cuenta de Twitter.

"Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo", agregó.

En una primera votación, la mayoría de los legisladores se pronunció por la no reelección de Batres Guadarrama. Posteriormente se eligió a Mónica Fernández Balboa para presidir la Mesa Directiva del Senado para el siguiente año legislativo.

Ese día, y en la misma red social, Monreal respondió sobre los reclamos de Batres que comprendía las reacciones y descalificaciones, pero que las consideraba injustas.

"En política, las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización. El Grupo Parlamentario de @MorenaSenadores votó en libertad. Comprendo las reacciones y las descalificaciones: son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras", escribió Monreal.