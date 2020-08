PT 'saca de la manga' 4 diputados, supera al PRI y va por presidencia de San Lázaro

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados registró la tarde de este viernes a Mauricio Alonso Toledo (PRD), Héctor Serrano (PRD), José Ángel Pérez (PES) y Manuel López Castillo (Morena) como integrantes de la fracción, con lo que rebasó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como tercera fuerza parlamentaria.

Con el registro de estos cuatro legisladores, el PT crece de 43 a 47, con lo que supera al PRI, que tiene 46.

En su cuenta de Twitter, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, anunció la integración de los legisladores.

El jueves, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que “todo indica que el PT encabezará la Mesa Directiva durante el último año de periodo de sesiones, la mayoría que conformamos la coalición Juntos Haremos Historia.

Según acuerdos firmados el 5 de septiembre de 2018 sobre la rotación y los turnos de la Presidencia de la Mesa Directiva, esta sería ocupada el primer año por la fuerza mayor, el cual fue Morena; el segundo año le toca a la segunda mayor fuerza (PAN), y este año le tocaría a la tercer fuerza política.

En el marco de su Reunión Plenaria, previa al inicio de los trabajos del periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, la bancada del PT dio a conocer, en un comunicado, que ya cuenta con 47 integrantes.

Sandoval Flores dio hasta la especial bienvenida a Héctor Serrano, quien fue secretario de Gobierno durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, por el PRD; a Mauricio Toledo, exdelegado en Coyoacán, también por el PRD.

En Morena y el PT revelaron que con la salida del diputado Manuel López Castillo de la bancada morenista, el hoy grupo mayoritario se quedará con sólo 250 curules y pierde la mayoría absoluta -de la mitad más uno, 251 de los 500-, con lo que pierde el derecho de presidir la Junta de Coordinación Política que hoy ostenta.

Según explicaron, para evitar esa pérdida, Morena recurrirá de nuevo a lo que hizo al inicio de la Legislatura, y solicitará el paso de “uno o dos” diputados de su también aliado, el PVEM.

Sin embargo, el propio coordinador de Morena, Mario Delgado, insistió en que “nada está dicho, una cosa es quién propone a la Presidencia y otra es quién lo aprueba, que debe ser el Pleno de los 500 legisladores, con un voto de las dos terceras partes de los diputados” que estén presentes el lunes en el salón de sesiones, que es cuando se instalará la Cámara y se elegirá a la nueva Mesa Directiva para su último año de labores.

De antemano, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, calificó de “irresponsable” la acción del PT, y adelantó este viernes que demandarán que “se respete la ley y los acuerdos”, y expuso también que para esta elección, además de ser la tercera fuerza, se requiere ser avalada por el Pleno y que el perfil del presidente sea de “una buena trayectoria, un comportamiento que acredite tolerancia, respeto y garantice la unidad de la cámara”.

También, algunos diputados de Morena anticiparon que no avalarán la estrategia de PT y que votarán en contra de que “arrebaten de esta forma la Presidencia, al partido que sea”, ya que explicaron que “los valores de Morena y de la 4T son que 'no somos iguales' y que "no somos como las mayorías de antes, que aplastaban autoritariamente a las minorías".

Además, adelantaron que exigirán la salida de Mario Delgado Carrillo de la Coordinación de Morena y de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, por “encontrarse en diversos conflictos” -por estar en busca de la dirigencia nacional del partido Morena- y permitir esta situación “de desgobierno” en su fracción parlamentaria y en la Cámara de Diputados.

