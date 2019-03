PT no apoyará reformas a Ley del SAR que propuso AMLO

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, informó que su bancada no acompañará la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro –propuesta por el Ejecutivo federal- porque va en contra de los trabajadores y lastimaría a 62 millones de mexicanos.

“Nosotros no vamos a acompañar nada que sea en contra del pueblo de México y de los trabajadores, esta iniciativa tiene como fin ampliar el porcentaje del fondo de ahorro de los trabajadores para un tema de la especulación financiera”, sostuvo el legislador.

El líder parlamentario sostuvo que el Partido del Trabajo presentó una iniciativa distinta a la del Ejecutivo, para hacer una “revisión de todo el sistema de pensiones que está a punto de colapsar”.

Sin embargo, la propuesta dictaminada y aprobada por la Comisión de Hacienda fue la del Ejecutivo, esto “porque los que están presionando son los funcionarios de la Secretaría de Hacienda”.

Esta reforma es “neoliberal”, “sostenemos que la ruta de la privatización fracasó”, aseveró.

“Los únicos que ganan son las administradoras. Actualmente traen una utilidad de más del 36 por ciento, los bancos el 26 por ciento y el crecimiento de la economía no rebasa el dos; el beneficio de los trabajadores no llega al ciento por ciento”, apuntó.

Sostuvo que es necesario hacer una revisión de todo el sistema de pensiones “que está a punto de colapsar y ahí, como grupo parlamentario, nos vamos a mantener, porque hay más de 62 millones de cuentas individuales, significa que estaríamos lastimando a ese número de mexicanos. Es una reforma de alto impacto, debemos frenar la ruta del modelo neoliberal”.

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no acompañarán la reforma, “estamos con los trabajadores del país y bajo ninguna circunstancia vamos a validar esto. Daremos un debate muy fuerte con argumentos y datos el próximo jueves (que se discutirá el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados).

“Nosotros estamos en contra de esto, a quién le quieren hacer la tarea, es incorrecto, eso no lo planteamos en campaña, no es la postura del compañero presidente y eso es indefendible, nosotros no vamos a ir con esa posición”, abundó.