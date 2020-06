Proyecto en Istmo de Tehuantepec se dejará 'bien amarrado' para evitar su privatización: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este domingo que se buscará dejar "bien amarrado" el proyecto del Istmo de Tehuantepec para evitar que este sea privatizado en el próximo Gobierno.

"Por eso vamos a tener el presupuesto suficiente, necesario para terminar esta obra, tenemos que terminar todo el proyecto del Istmo a más tardar en 2023 y pensar también en consolidarlo y en dejarlo bien amarrado, para que no con el cambio de gobierno se eche para atrás todo lo alcanzado, porque va a haber siempre la tentación de que regrese la corrupción, el neoliberalismo, la privatización", dijo el mandatario mexicano durante el evento de la supervisión de la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

"Por eso tenemos que cuidar que al cambio de gobierno no se vaya a privatizar este proyecto, tenemos que pensar en cómo lo dejamos bien consolidado en lo administrativo, que las concesiones queden en firme para prohibir la privatización", explicó.

Agregó que la obra no quedará inconclusa porque a pesar de la crisis económica que vive actualmente México, hay un manejo honrado del presupuesto por lo que el dinero rinde y alcanza.

"Ya no es el tiempo de la corrupción, de que las obras se iniciaban, no se terminaban o se cobraban dos, tres veces más de lo que en realidad costaban por la corrupción que imperaba", argumentó.

Calificó como un milagro que los corruptos y saqueadores no hayan concesionado la vía en el Istmo.

"Fíjense en qué concepto tenían al sureste, se quedaron con las líneas de ferrocarril del centro y del norte, porque las consideraban más rentables, acá pensaban que no era negocio, porque acá nada más había pobreza. Por eso no les interesó ni siquiera privatizar estas líneas, no lo consideraban como un negocio", explicó en el evento.

Agregó que se debe buscar una forma adecuada de empresa pública en donde participen el gobierno federal y los estados, y dejarles a las autoridades estatales acciones de esa empresa pública para que las autoridades locales cuiden que no se privaticen estos bienes.