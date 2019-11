Protestan en Congreso de CDMX contra iniciativa para reconocer a las infancias transgénero

Un grupo de personas de la asociación Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia se manifiestan afuera del Congreso de la Ciudad de México, en rechazo a la iniciativa de ley para reconocer a las infancias transgénero.

Hugo Anaya, integrante de dicha organización, consideró inaceptable la propuesta, porque es dejar en los menores “una decisión que no pueden asumir”. Si no se les permite votar, no podemos consentir que decidan sobre su género, argumentó en entrevista.

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Equidad de Género, aprobaron en abril pasado el dictamen que reconoce a las infancias transgénero y les permite a niñas, niños y adolescentes elegir su nombre y género.

Por ello, a esa organización se unieron también afiliados a la agrupación Mexicanos al Grito de Vida y Levanta tu voz, así como grupos de mujeres religiosas a las que se les veía rezar afuera del recinto legislativo.

Anaya afirmó que continuarán con las manifestaciones y buscarán reuniones con los diputados, para evitar que se apruebe la ley que presentaron diputados del grupo parlamentario de Morena.

Legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN) también informaron que en tribuna defenderán su postura contra esa propuesta de ley, que implicaría reformar el Código Civil capitalino, para que los menores de edad transgénero puedan acceder a un acta de nacimiento con el género y nombre que decidan.

Lo anterior mediante un trámite administrativo en el Registro Civil, de acuerdo con el dictamen que se encuentra en análisis. Para ello deberían estar acompañados por al menos un mayor a cargo.