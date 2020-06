Propuesta de góbers panistas, ‘politiquería, ya vienen comicios’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en un nuevo pleito con los nueve gobernadores del PAN, quienes el domingo pasado le exigieron la revisión del pacto fiscal. Respondió que no dejaría que se ningunee la investidura presidencial y los acusó de tener intereses electorales.

“Yo no me voy a dejar”, dijo ayer el mandatario en Xalapa, Veracruz, desde donde emitió su mensaje matutino, luego del pronunciamiento público de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), en el que pidieron “evitar la ruina” con modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, así como con el respeto a las leyes para que no se haga la “voluntad caprichosa de un solo hombre”.

Minimizó las manifestaciones del bloque de gobernadores y lo convirtió en intenciones electorales ante la cercanía con el proceso del próximo año.

“¿Qué es lo que pasa para hablar con franqueza? Que vienen las elecciones, va a haber elecciones en 15 estados, elecciones de gobernadores, en Chihuahua, en Querétaro, entonces se quiere tener un posicionamiento político, es legítimo, se entiende.

“También vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados, entonces quisieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas; yo lo único que pido es que se actué con responsabilidad y no se mezclen las cosas, una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno”, aseveró el mandatario.

En el mismo sentido, descartó que se trate de un agrupamiento golpista, o separatista, como lo manifestó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, porque “no están planteando desprenderse de la República. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir”.

El mandatario también se refirió a las manifestaciones que se han realizado en contra de su administración y celebró que exista oposición, ya que “es legal y legítimo”.

En la conferencia, el Presidente también fue consultado sobre la posibilidad para que el gobierno mexicano venda gasolina a Venezuela, a lo que respondió que de realizarse la petición formal, se haría por razones humanitarias.

“No nos ha hecho ninguna solicitud y en caso de que la hiciera y fuera una necesidad humanitaria, lo haríamos. Nosotros somos libres, México es un país libre y soberano, y tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países”, sostuvo.