Promete AMLO acabar obra de la L-12 en 2022 y agua para Iztapalapa

La gira para la supervisión de obras ferroviarias de este fin de semana concluyó en la Ciudad de México, con el compromiso presidencial de terminar con la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro) antes de 2022, a lo que se sumó la promesa de impulsar un proyecto para garantizar el abasto de agua en Iztapalapa, reclamo histórico de la demarcación.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un acto con motivo de la supervisión de la ampliación de Línea 12 del Metro en la alcaldía Álvaro Obregón, que –según autoridades– cuenta ya con un avance del 85 por ciento y representará una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos.

Más tarde, el Ejecutivo acudió a la inauguración de la primera etapa de la intervención del parque ‘Cuitláhuac’, en Iztapalapa, donde se refirió a la problemática de escasez de agua.

A mediodía, López Obrador auguró que sería a finales de 2022 cuando esté concluida la ampliación de la Línea 12 del Metro, iniciada en la administración de Marcelo Ebrard siendo jefe de Gobierno, con la que se conectaría Mixcoac y Observatorio con tres nuevas estaciones, con la Línea 1 y 9 del Metro, y el Tren Interurbano México-Toluca.

Según datos de la Ciudad de México, se han destinado 9 mil 901 millones de pesos en la ampliación de la línea, y se estima que la obra beneficiaría a 220 mil usuarios.

El anuncio de que en 2023 ya esté abierta al público la totalidad de la Línea 12, se suma a la petición del viernes pasado lanzada por el Ejecutivo, de concluir el Tren Interurbano México-Toluca en 2022, obra que comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la que se le destinarán 20 mil millones de pesos adicionales.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agregó al informe que se le está acompañando a la obra con la remodelación del Tren Ligero de la ciudad, el Trolebús Elevado, que se construye sobre la Línea 8; la Línea 5 del Metrobús, recientemente inaugurada, así como la ampliación de la Línea 3 y 4.

Además de la adquisición de 300 autobuses de RTP, la compra de 200 trolebuses, una inversión en la Línea 1 del metro, así como dos líneas de Cablebús en las zonas más desprotegidas.

Antes de despedirse de la alcaldía Álvaro Obregón, y de la alcaldesa Layda Sansores, que resultarían beneficiadas con la obra, el Ejecutivo se refirió a la reactivación económica a través de la generación de empleo, tras la pandemia de COVID-19, y celebró que “ya no estamos perdiendo empleos”.

“No olvidemos, abril, mayo, junio y julio perdimos empleos; agosto y lo que va de septiembre ya llevamos recuperados alrededor de 120 mil empleos, es decir, va mejorando la economía y vamos hacia la normalidad de las actividades productivas”, detalló el mandatario.

Posteriormente, el Ejecutivo acudió a Iztapalapa. Ante la alcaldesa Clara Brugada, planteó el compromiso para atender la demanda histórica de dotar de agua a la población; “que no falte, que no se dependa del llamado famoso tandeo, que no falte agua en Iztapalapa”.

En este sentido, dijo que se tienen que buscar alternativas, opciones, y anunció que se aprobará un programa para ayudar desde el gobierno federal a resolver esta necesidad, “y que podamos garantizar agua suficiente y de calidad para Iztapalapa”.

El Parque Cuitláhuac contempla 150 hectáreas que antes eran un basurero, donde habrá juegos, canchas deportivas, árboles y hasta un parque de beisbol.

‘Compiten’ Brugada y Layda en elogios para López Obrador

La gira dominical del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México significó una competición en el reparto de elogios por parte de las alcaldesas de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y de Iztapalapa, Clara Brugada, quienes fueron bien correspondidas con halagos del Ejecutivo federal.

El recorrido por la capital del país, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comenzó en la alcaldía Álvaro Obregón para supervisar las obras correspondientes a la ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro).

La alcaldesa de Álvaro Obregón arrancó la jornada de adulaciones para el titular del Ejecutivo federal, destacando su “mirada visionaria” y su austeridad “monástica”.

“Por tus mañaneras imperdibles que marcan agenda; porque combatiste el ‘huachicol’ desafiando a la delincuencia organizada; por tus programas sociales, siempre pensando en los más vulnerables; porque decidiste combatir la corrupción desde sus entrañas.

“Porque pusiste punto final a pensiones y mansiones de presidentes; porque dirigiste al sur tu mirada visionaria; por tu austeridad monástica; porque dejaste Los Pinos; porque nos conmueve la sencillez con que vives; porque nos mueve tu corazón guerrero que nunca deja de luchar; porque creaste escuela y dejas legado”, declamó la alcaldesa.

El presidente López Obrador no dejó pasar el elogio y correspondió con un mensaje: “Me da mucho gusto y hasta sentimiento el que esté yo apoyado en esta tarea de representar al pueblo de México con dignidad, como lo merece, por dos mujeres extraordinarias: Claudia Sheinbaum, y en el caso de esta alcaldía, de Layda Sansores”.

De Sansores destacó que es “una mujer perseverante, que no se ha rendido nunca”.

El siguiente acto fue presidido por la alcaldesa morenista Clara Brugada, quien le dio la bienvenida a la alcaldía de los “derechos plenos”, “al Iztapalapa de los Pilares y de las Utopías”.

“Sabemos que la obra que usted está haciendo es gigantesca, acabar con el sistema de corrupción que dominó la vida pública y privada de este país.

“Le queremos decir que, desde aquí, desde Iztapalapa, todos los días trabajamos y luchamos en este pedazo de patria para transformar”, aseveró la alcaldesa de la demarcación más poblada de la capital.

El Presidente de la República devolvió el halago y rememoró el episodio conocido como el “éxodo de la democracia”, en 1990, cuando, siendo oposición, caminó desde Tabasco a la Ciudad de México.

“Clara hace 30 años, jovencita, no voy a decir su edad por delicadeza, pero desde entonces nos conocemos.

“Ahí ella, con el micrófono portátil, dándonos la bienvenida y dándonos posibilidad de hospedaje, alimentos. Y luego ya ustedes saben la historia de cuántas veces Clara ha estado encabezando el movimiento democrático aquí, en Iztapalapa”, celebró el Presidente durante su mensaje.