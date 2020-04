Programas sociales será insuficientes para paliar crisis: senador de Morena

Los programas sociales serán “insuficientes” para paliar la crisis económica que se avecina derivada de la pandemia del virus COVID-19, aseveró el senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar.

Por ello, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara alta urgió a replantear el Presupuesto de Egresos y apoyar al sector productivo, porque si no hay inversiones ni se generan empleos, el gobierno no podrá captar ingresos para atender esta emergencia.

“Es indispensable involucrar más al sector productivo. No se puede maltratar a la iniciativa privada. No se le puede dejar a un lado. A este sector hay que fortalecerlo y a partir de ese fortalecimiento, el mismo gobierno tendrá mayores ingresos”, urgió.

Y agregó: “Creo que en estos momentos los programas sociales sí sirven; sin embargo, si no hay generación de empleos ni inversiones, no se podrán captar ingresos y, por consecuencia, los programas podrían estar, no en riesgo, pero sí en una situación de no satisfacer los números que se han propuesto en el plan de gobierno”.

Consideró, además, que una vez que pase la pandemia, debe haber un plan de reactivación económica para los pequeños y medianos empresarios, darles créditos con tasa cero y, sobre todo, no detener el gasto público, particularmente en infraestructura.

Ademas, anotó, es necesario revisar la forma para promover a México ante el mundo en materia turística y que los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios y de transporte público puedan salir adelante.

“No podemos ser omisos ante la crisis que está por empezar y tenemos que enfrentarla con mucha habilidad, sensatez y, sobre todo, apostarle a la unidad nacional”, agregó.