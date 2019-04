'No permitiremos que se pierda el ciclo escolar', dicen profesores y estudiantes de la UAM

Tras 66 días de huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), catedráticos y estudiantes han expresado su preocupación por la falta de acuerdo entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y las autoridades de la entidad educativa.

Tanto profesores como alumnos han expresado su desacuerdo por el paro y exhortan a autoridades y al SITUAM ha concluir de una vez la huelga para rescatar el actual trimestre y evitar que los otros dos periodos que componen el calendario de la universidad se vea más afectado.

“Estamos en un momento crítico. Nosotros, profesores, alumnos y autoridades estamos a favor de que no se cancele el trimestre. Los periodos intertrimestrales pueden acortarse todo lo necesario para que no haya en absoluto problema y no se tenga que recalendarizar el trimestre que en el que estamos insistiendo para que no se cancele”, comentó la doctora Maria Pia Lara, vocera de un grupo de profesores de la UAM Unidad Iztapalapa.

Al mismo tiempo, alumnos también insisten en que los trabajadores deben estar más abiertos al diálogo y la negociación, ya que el paro de labores no solo afecta a los estudiantes sino a todos los trabajos de investigación, difusión de la cultura de cada unidad.

“Lo ideal sería que tanto autoridades como trabajadores lleguen al mejor acuerdo para terminar ya con la huelga. Si acaban en esta semana, quedarían 37 semanas en el resto del año o aún se podrían ajustar los tres periodos trimestrales con poquitos días de descanso. Sería una carga de trabajo muy intensa para todos”, pidió Miguel Cruz, estudiante de administración.

De acuerdo con datos de transparencia, alrededor de 54 mil 755 alumnos de licenciatura y 3 mil 868 de posgrado han sido afectados por la que es hasta ahora la huelga más larga en la historia de la institución universitaria.