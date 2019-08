Prioridades del PEF 2020: programas sociales, seguridad y Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó ante los diputados y senadores de Morena, PT y PES lo que serán sus tres prioridades en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020: el gasto en programas de bienestar, el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y la inversión en seguridad.

Así lo informó el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, quien transmitió que el Presidente les insistió también que, desde el Poder Legislativo, vigilen la disciplina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y trabajar por garantizar la austeridad.

El mandatario también reiteró que no habrá nuevos impuestos ni aumento de la deuda, y que se consolidará la austeridad.

Delgado Carrillo reveló que, durante su asistencia al arranque de los trabajos de la reunión plenaria de los diputados de Morena, López Obrador pidió a los diputados y senadores morenistas que tengan confianza en su proyecto de nación, y que apoyen su propuesta económica para 2020, que busca la transformación profunda del modelo económico del país.

“Nos describió cómo vendrá el Paquete Económico 2020 y nos señaló que en la Ley de Ingresos no habrá aumento en impuestos ni nuevos impuestos, no aumento de los energéticos, no aumento de la deuda, se consolida la austeridad y que en el gasto se van a privilegiar los tres rubros: los programas sociales, el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y, tercero, la inversión en seguridad”.

Además, “nos pide que cuidemos que el presupuesto público siga siendo un instrumento de la transformación, un instrumento que facilite el desarrollo y evite el saqueo y la corrupción.

También, de acuerdo con el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Cristóbal Arias, López Obrador les expuso los temas principales a atender en el siguiente ejercicio presupuestal.

En este sentido, la diputada Dolores Padierna informó que el Presidente “explicó las dificultades enormes que tiene el Presupuesto, que incluso se va a recortar todo el presupuesto de Presidencia de 2 mil 300 millones a 700, un recorte formidable para que se vea que todos tenemos que poner de nuestra parte”.