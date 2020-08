PRI asegura que tendrá más diputados que el PT y va por presidencia de San Lázaro

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo este domingo que esa organización política sumará más diputados que el Partido del Trabajo (PT) y presidirá la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

"Mañana el PRI con puntualidad y con mucha claridad, tendrá más diputados y será la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, y por ende, nos va a corresponder como lo es hoy y como somos hoy, la tercera fuerza política y presidiremos la Mesa Directiva", afirmó este domingo en conferencia de prensa.

"En todos los supuestos existe como está la posibilidad, de sumar compañeras y compañeros diputados de la Cámara, y estamos en una estrategia clara porque por derecho nos corresponde, hoy somos la tercera fuerza política y estamos en la construcción de acuerdos y consensos siempre", agregó .

Por su parte, el diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que "por justicia, por ley, le corresponde al PRI presidir la Mesa Directiva para este tercer año de trabajo parlamentario".

"Pero el PRI no está obsesionado, ni tenemos voracidad enfermiza por hacerlo, porque no nos mueven intereses mezquinos, no nos motiva ni el odio, ni la arrogancia, ni la soberbia de un cargo", comentó.

"Lo que nos motiva es el tener la posibilidad de que una compañera o un compañero de los 45 que hoy estamos aquí, 46 con su servidor, pero que cualquiera de los 45, todos con la capacidad para poder dirigir la Cámara de los Diputados pueda hacerlo trabajando a favor de México, trabajando a favor de la gobernabilidad y la estabilidad de la Cámara de Diputados", expresó.

Según acuerdos firmados el 5 de septiembre de 2018 sobre la rotación y los turnos de la Presidencia de la Mesa Directiva, esta sería ocupada el primer año por la fuerza mayor, el cual fue Morena; el segundo año le toca a la segunda mayor fuerza (PAN), y este año le tocaría a la tercer fuerza política.

El jueves, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que “todo indica que el PT encabezará la Mesa Directiva durante el último año de periodo de sesiones, la mayoría que conformamos la coalición Juntos Haremos Historia.