Prevén para ambulantes más violencia y pobreza

En fase ya de recuperación por contagio de COVID-19, la diputada federal del PES y líder de ambulantes en la Ciudad de México, María Rosete, reconoce que en el sector informal “la gente minimiza la epidemia, se creen más listos que el problema mismo y eso ha llevado a esparcir considerablemente este problema”.

“¡El problema está sostenido con alfileres y no va a haber dinero que alcance!”, alerta.

“Primero, como a mí me sucedió, no sabes que lo tienes, te enfrentas a algo desconocido e infectas a mucha gente, a tu familia. Muchos no alcanzan a entender ni a aceptar esta realidad, se aferran a vivir al día con día, porque son 31.3 millones de mexicanos que se encuentran en esta condición de informalidad y va a crecer mucho más”, justifica, en entrevista con El Financiero.

“Al incrédulo se le hace fácil salir y ya tenemos casos de muertes en el Barrio de Tepito, ya se está conociendo, ya no es algo ajeno”, indica.

“¿Cómo enfrentar esta situación si viven al día, que te pidan guardar una cuarentena y no tienes nada que ofrecer a la familia? Es un sector que no tiene ni nunca ha tenido posibilidad de ahorro y tendrá que sobrevivir a esta epidemia”, insiste.

Incluso, aclara que “no es que haya indiferencia, irresponsabilidad o desafío de parte de esta población, es la necesidad que tienen de trabajar, pues nadie en su sano juicio sale a exponer su vida. Piensan que a ellos no les va a pasar nada, pero no piensan que pueden contagiar a su familia, como me pasó a mí”.

Dirigente de ambulantes del PRI, del PRD y ahora del PES, Rosete –presidenta del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, AC, que agrupa a 28 organizaciones– anticipa que “del anuncio de los apoyos que se van a dar, a formales y a informales, no es suficiente.

“En el sector informal viene el antes y el después del COVID-19. Si ya hay hoy una inseguridad terrible entre vendedores informales, viene una ola y un peor azote de violencia, de inseguridad, de salud, de crisis económica que dejará un nivel de pobreza de muchos años”, advierte.

“También se anuncian dos millones de empleos, lo dudo, si en 15 días se perdieron los que se crearon en todo 2019. Creo que debemos ser más realistas”, anota.

“El gobierno y la sociedad, en unidad, debemos cuidar tres aspectos fundamentales para este sector de los informales: la salud y frenar los contagios; la inseguridad que se viene, y la crisis económica que se va a enfrentar”, señala.