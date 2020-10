Expertos prevén victoria de Biden… y hostilidad de los demócratas hacia México

A tres semanas y media de las elecciones en Estados Unidos, expertos analistas coincidieron que el demócrata Joe Biden va “en ruta” directa a la Casa Blanca, y advirtieron que, de lograr la victoria, a México “no le irá muy bien” y que “tendremos dificultades”.

“Todo está en ruta para una posible victoria de Biden”, estimó el experto internacionalista Gabriel Guerra, y alertó que, con un triunfo demócrata, con México “habrá un poco de frío, porque hay la sensación de que México le ayudó a Trump como candidato”.

Al participar en el panel de EL FINANCIERO Meet Point Virtual: “Trump vs. Biden, entre el Covid-19 y el caos”, moderado por la columnista de esta casa editorial Ana María Salazar anticipó también que “México no será su tema, sólo temas conflictivos, drogas, migración y no nos van a poner mucha atención”. Sólo que –agregó– “el juicio de Genaro García Luna nos va a poner en las primeras planas del mundo”.

El académico y columnista de EL FINANCIERO, Macario Schettino, planteó que “con los demócratas, a México no le ha ido bien, y con Trump a todo el mundo le ha ido mal; es una tragedia y un peligro para el mundo y con los demócratas tendremos dificultades, pero negociables”.

Pero –recalcó– al presidente Andrés Manuel López Obrador “no le preocupa lo que pase en el mundo”, sólo le preocupa que si pierde Trump podría estar en riesgo el T-MEC, aunque no es un tratado muy bueno para México. “La visión proteccionista de los demócratas afectará a México. México tendría muchas dificultades en los próximos años en el tema laboral y debería ser motivo de preocupación, pero no le preocupa mucho”.

Subrayó que en la elección, Donald Trump “se juega su libertad”, porque si pierde “saldrá de la Casa Blanca en traje naranja, directo al bote por no pagar impuestos y por lavado de dinero”. “Debería dejar el cargo, está enfermo”, añadió.

El periodista Pablo Hiriart, director General de Información Política y Social de EL FINANCIERO, expuso también que la elección en Estados Unidos, “salvo que ocurra un cataclismo, ya está decidida. O que haya tropezones catastróficos”.

Recordó también que “fue un error” las visitas y los acercamientos del presidente López Obrador con Trump, y que esas acciones “se las cobran” los demócratas, aunque estimó que habría “una relación fluida porque nos necesitamos mutuamente, no hay dudas”; pero “las culpas políticas se cobrarán”, insistió.

Los temas de Biden a tratar con México serían fundamentalmente tres: medio ambiente, democracia y drogas, consideró.

El periodista indicó que “las más recientes encuestas que se dieron a conocer después del debate, y desde luego que son serias, dan a Biden el sí”, en tanto que el presidente Donald Trump “está desesperado, un populista que no tiene la culpa de nada”.