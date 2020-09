Presupuesto 2021 no contempla partida para vacunas de COVID, acusan diputados

Grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados alertaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “gobierna sólo con cálculos políticos electorales”, y aseguraron que los 20 mil millones de pesos que asegura tener para la compra de vacunas “no existen” y que “no están contemplados” en el Presupuesto 2021.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, lamentó que el gobierno federal sólo gobierna “con cálculos políticos y dando cauce al disenso que busca corregir el rumbo y evitar la profundización de la emergencia”, por lo que anticipó que “en la discusión del Presupuesto 2021 buscaremos que se destinen a la Secretaría de Salud los 20 mil millones de pesos para la compra anticipada de la vacuna de COVID-19”.

Consideró que es necesario que “la población se mantenga segura de que habrá una cura para todos, realización de pruebas COVID, protección al personal de salud, medicamentos, infraestructura hospitalaria y prevención”.

Luego de la revisión del Proyecto de PEF 2021, el panista indicó que “con la reducción de varios rubros de salud, este gobierno no cuenta con alguna reserva para realizar su compra, y el dinero proveniente de los fideicomisos que había para utilizarlo en estas emergencias ya no existe, al ser utilizado por el gobierno para fines que desconocemos”.

El coordinador del PRI, René Juárez, reiteró que “se dice que hay un fondo para vacunas, pero esos recursos no aparecen en ninguna parte del Presupuesto. Si no hay vacuna no se va a resolver el problema y el Presupuesto no especifica con claridad, no hay una partida que diga ‘es para la vacuna del COVID, aquí están los 50 mil millones, 40 mil millones, 20 mil’, lo que se vaya a requerir. Sí hay un apartado de vacunas, pero no está especificado”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que, al revisar el Proyecto de Presupuesto, “es inadmisible” que no vengan fondos para vacunas, y mientras hay un marginal aumento en Salud y en vigilancia epidemiológica, en la Oficina de la Presidencia se propone incrementar a 178 las plazas de mando superior, cada una con costo bruto anual de 2 millones de pesos.