Presupuesto 2020 es suficiente, asegura López Obrador tras publicación del Financial Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este lunes que el presupuesto del Paquete Económico 2020 es suficiente porque garantiza el bienestar de los mexicanos.

Esta declaración de López Obrador se da luego de una publicación del diario británico Financial Times , en la que menciona que el Presupuesto 2020 representa una oportunidad perdida para México porque no se tomaron en cuenta inversiones para infraestructura ni alianzas para revertir la declinación de la producción de Pemex.

“Hoy viene un periódico de estos muy famosos, el Financial Times, de que el presupuesto no es suficiente y que hace falta más inversión para infraestructura y es parte de lo mismo. Yo siento que el presupuesto es suficiente porque garantiza el bienestar de la mayoría de la gente, de los ciudadanos", comentó López Obrador en su conferencia mañanera. .

El mandatario nacional añadió que el Financial Times debería pedir disculpas porque fue uno de los medios que apoyó la reforma energética impulsada en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Dice este periódico (Financial Times) que no se considera lo de los contratos de Pemex (en el presupuesto); pues claro que no, cómo vamos a seguir esa política si nos engañaron. Ese periódico debería de ofrecer disculpas porque era de los que publicaba de que la reforma energética significaba la panacea, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y nos dejaron el Gobierno con menos de un millón 700 mil barriles. Y en vez de decir ‘nos equivocamos’, quiere más engaño, quiere más mentiras”, dijo el presidente.

López Obrador agregó que, por estos ‘engaños’ sobre la reforma energética, la gente no debe dejarse apantallar por la prensa como Financial Times.