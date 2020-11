Presuntos narcos amenazan al gobernador de San Luis Potosí

Un grupo del crimen organizado amenazo vía redes sociales al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

"Gobernador Juan Manuel Carreras López, San Luis Potosí va a arder en el último año de tu sexenio”, dicen los criminales en un video difundido en redes sociales.

“Te recomendamos que hables con tu narcogobierno y le digas a los encargados de la seguridad que tienes que se puede negociar la paz del Estado con nosotros", agregan los hombres, quienes dicen ser integrantes de los cárteles Los Alemanes y Cartel de Golfo.

La amenaza la lanza un hombre encapuchado y vestido de negro, quien es escoltado por al menos cuatro sujetos más, igualmente con el rostro cubierto y quienes portan rifles de asalto.

"Para cuando se les termine el hueso no tengan que estarse escondiendo, si no ayudan, que no estorben", agrega el sujeto quien dice tener la autorización de Evaristo Cruz, El Vaquero, presunto líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, para tomar el control de todo San Luis Potosí.

Los criminales están en una pequeña habitación de paredes blancas y en una de sus paredes cuelga una manta en la que se lee "Cártel de los Alemanes" y las iniciales del Cártel del Golfo.

Los sujetos también lanzan amenazas contra un Coronel del 40 Batallón de Infantería, y un mando de la región huasteca de la Policía de San Luis Potosí, a quienes les advierten que cesen las acciones en su contra o qué se atengan a las consecuencias.

“Acuérdese que no todos sus militares son fieles a la Patria”, dice el sujeto al Coronel del Ejército Mexicano y advierte que no se le olvida el operativo del 20 de octubre pasado en el municipio de Charcas. "Sobre aviso no hay engaño", señala.

"Si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano te vamos a desaparecer a todos los elementos que están enviando de civiles a ubicar nuestras casas de seguridad", le dicen al militar.

Los criminales se adjudicaron el ataque armado contra un convoy de la Policía Estatal en Tamuín, la semana pasada, en la que resultaron heridos dos agentes y en el que viajaba el Jefe Regional de la Fuerza Metropolitana de la Región Huasteca, Samuel Ruiz Montalvo.

"Es mejor que te alinees o que le pidas tu cambio a tu jefecito (Jaime) Pineda (Secretario de Seguridad Pública)", lanzaron.