Presiones de Calderón a la Corte fueron en casos de Guardería ABC y Cassez: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló este jueves que las presuntas presiones recibidas por el expresidente Felipe Calderón fueron, en particular, por los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez.

El martes por la noche, Zaldívar afirmó en una entrevista realizada en Canal Once que por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha recibido insinuaciones, recomendaciones ni presiones en los asuntos que este órgano judicial maneja, pero sí en el sexenio de Calderón.

"Voy simplemente a apelar a lo que fue y es público para todos. Pueden ver la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la Guardería ABC, el linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas de lo sucedido en lo público y, en el caso Florence Cassez, hubo presión mediática hacia un ministro y hacia un proyecto, las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República, que conocen y son públicas", declaró en conferencia de prensa.

El ministro presidente de la Suprema Corte detalló que no era la primera vez que hacía pública esta situación.

"Lo he dicho en distintas entrevistas; no fue la primera vez (...) No es nada nuevo, es algo que está en las pláticas de café, en las entrevistas de hace años y, cuando lo dije, por cierto, Calderón todavía era presidente", puntualizó.

Zaldívar comentó que en ese momento solo denunció esta situación ante los entonces ministros presidentes de la Corte y que, si no lo llevó a otras instancias, fue por su compromiso con el Poder Judicial.

"Fue por una ética de responsabilidad, porque sabía que si salía a manifestar o comentar estas cuestiones, iba a generar una crisis constitucional en el Estado mexicano y la Suprema Corte. Le informé a quien debía informarle, en sendas reuniones de los presidentes de la Corte, presenté un informe de las irregularidades y les manifesté que, para cuidar a la Suprema Corte, no saldría a manifestar nada en relación a estos aspectos", respondió.

Sobre las supuestas presiones, el exmandatario Calderón rechazó el miércoles en entrevista para W Radio los señalamientos hechos por el ministro.

" Niego categóricamente tales presiones. Sí me gustaría que el presidente de la Corte diga en qué consistieron, qué fue lo que hizo al respecto, en qué casos, cuándo se hicieron. Hubiera sido deseable que las denunciara en su momento; no se si fueron hace siete años, 10 años, ocho años, pero luego que venga un golpe de memoria de lo que pasó... Es muy distinto hablar desde el poder, ¿por qué no lo dijo antes?", puntualizó.