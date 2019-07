Presidente del PAN en alcaldía Miguel Hidalgo es hallado con vida

El presidente del PAN en la alcaldía de Miguel Hidalgo, David Silva Ceballos, fue localizado la tarde de ayer con vida luego de que sus familiares lo reportaron como desaparecido el sábado pasado.

Aunque hasta el momento no se han dado más detalles de lo ocurrido, Martín Silva, hermano del dirigente, comentó a El Financiero que David se encontraba en estado de “shock” tras su aparición, por lo que se presume que pudo ser víctima de la delincuencia organizada.

“Mi hermano está bien en casa, no he podio platicar con él porque está en estado de shock y no nos ha dicho nada respecto de lo sucedido. Una vez que esté mejor podremos darles más información”, apuntó.

No obstante agradeció el apoyo y difusión que acompañaron a los hechos desde la desaparición.

A través de su cuenta de Twitter, Acción Nacional dio a conocer que el líder panista se encuentra bien y en compañía de sus familiares. “Nuestro compañero David Silva Ceballos se encuentra bien y en compañía de sus familiares. Les agradecemos a todos por el apoyo brindado con sus RT”.

Horas antes había solicitado el apoyo de los usuarios de redes sociales para ubicar al presidente local panista con una hoja de alerta emitida por la Fiscalía en Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia local.

Pero fueron los familiares quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes, por lo que la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas la que inició la investigación bajo la carpeta AYO/2793/2019.

En el documento, donde se dieron a conocer las señas particulares del panista, se indicó que la última vez que se vio a Silva Ceballos fue en la colonia San Miguel Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

El dirigente apareció con vida alrededor de las 15:00 horas de ayer.

Las dirigencias del PAN, tanto nacional como de la CDMX, no emitieron mayor información al respecto.