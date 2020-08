Preguntas de las clases de Aprende en Casa del 24 de agosto de quinto y sexto de primaria

Este lunes iniciaron las clases del ciclo escolar 2020-2021 con el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas son los temas que se vieron este primer día de clases a distancia:

QUINTO

Artes

¿Qué vamos aprender?

Expondrás el resultado del trabajo artístico colectivo ante público.

Podrás experimentar las posibilidades expresivas de los elementos básicos de las artes .

¿Qué hacemos?

Hoy conocerás las formas de cómo presentar un trabajo artístico colectivo ante público. Para ello, hemos seleccionado tres videos en los cuales conoceremos cómo exponer el resultado del trabajo artístico colectivo ante público.

Si tienes tus libros de texto en casa consúltalos; léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Para esta lección te recomendamos consultar tu libro de texto de Educación Artística de 4º, donde se explica el trabajo plástico en la página 38, y en las páginas 36 y 37 se te propone un pequeño ejercicio teatral sencillo de hacer.

Si en tu casa hay otro libro sobre el tema explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más

Observaremos los siguientes videos.

Exposición final. Clases de artes para niños. Capicúa

Diseño. Clases de artes para niños. Capicúa

Arte para el Teatro. Clases de artes para niños. Capicúa

No lo olvides, si decides emprender un proyecto personal para crear un objeto artístico en tu casa o una obra de teatro, involucra a toda tu familia. Entre todos, intercambien ideas para mejorar sus diseños y representaciones. Al final, celebren unidos su éxito.

Valores

¿Qué aprenderemos?

Aprenderás y reflexionarás sobre la forma en que te relacionas con las personas que te rodean.

La sana convivencia y el respeto hacia los otros ayudarán a vivir en una sociedad cada vez mejor y para que quede claro este tema, observarás algunos ejemplos para entender la necesidad de pertenencia.

¿Qué hacemos?

Observarás el siguiente video, conocerás a Valentina y a sus amigas cómo se relacionan en su club de amigas y las situaciones que se presentan con la llegada de un nuevo integrante al grupo, al final comenta con tu familia y amigos, por supuesto con sana distancia, lo que aprendiste.

El diván de Valentina - ¿Somos un club?

Reflexiona sobre lo que acabas de ver y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué te parece la situación que están viviendo las integrantes del club de Valentina, crees que las amigas de Valentina están celosas de que se integre una nueva amiga al club?

¿Cómo crees que actuarías tú y tus amigos sí estuvieran en el caso de Valentina?

Para ti ¿Por qué es importante la amistad?

Realiza el siguiente ejercicio, piensa cuántos mejores amigos o amigas tienes y cómo es tu relación con ellos, después contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo es la relación entre mejores amigos?

¿Qué harías sí para pertenecer a un grupo tuvieras que hacer un reto?

La confianza es muy importante, porque con ellos se comparten muchas cosas que con otras personas no se logra hacerlo. Si tu mejor amigo o amiga te traicionara contando tus secretos, tal vez la amistad dejaría de existir.

Puedes utilizar tus libros de textos, si no los tienes, no te preocupes también puedes consultar en algún libro de tu casa o en Internet, que permitan seguir explorando sobre el tema o si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos. No olvides que es muy importante divertirse y utilizar la imaginación.

Ciencias naturales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que hay algunos factores que influyen en la cocción de los alimentos, como la temperatura y el tiempo.

¿Has comido alguna vez la carne cruda? Seguramente no, y tal vez si la probarás no te gustaría ¿Sabías que cocer los alimentos fue un descubrimiento que hizo el hombre? ¿Cómo fue ese descubrimiento? En el libro de texto de 4º grado de Ciencias Naturales, dan una pequeña explicación. Léela con atención:

En la antigüedad el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos; quizá por descuido dejó una pieza de carne cerca del fuego y después, al probarla, descubrió que su sabor era mejor, que tenía una consistencia más suave y era más fácil de digerir que la carne cruda. Cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción.

Secretaría de Educación Pública (2019). Ciencias Naturales. Cuarto grado. México, SEP pp. 84-85

En el libro de texto de Ciencias Naturales 4º grado, se explica el tema a partir de la página 84. https://libros.conaliteg.gob.mx/P4CNA.htm

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa, tal vez uno de cocina, o en internet, revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Veremos los siguientes videos.

En el primer video observarás que la cocina es un verdadero laboratorio en el que se realizan diferentes procesos que influyen en la cocción de los alimentos, pero también en la transformación de sus sabores y propiedades.

Ciencia en Esencia - Ciencia en la cocina.

En el siguiente video verás los efectos de la temperatura y el tiempo en la cocción de los huevos.

Huevos. El cocinero científico. Proyecto G.

Actividades adicionales

Si quieres practicar más sobre este tema, te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Si tienes zanahorias en tu cocina, pide a tu papá o mamá que te ayude a cocer una. Completa el siguiente cuadro, probando la zanahoria cruda (bien lavada y desinfectada) y la zanahoria cocida:

¿Cómo te gusta más la zanahoria, cocida o cruda?

¿Has probado los siguientes alimentos crudos y cocidos: manzana, cebolla, jitomate? ¿Cómo te gustan más?

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Geografía

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a distinguir diferencias en la diversidad de climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. El énfasis en esta lección será la diversidad de clima en Europa, Asia y Antártida.

¿Qué hacemos?

El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima varía a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental principalmente. En Asia se presentan desde paisajes desérticos hasta selva tropical y la Antártida es el continente más frío de mundo.

¿Quieres conocer más de estos continentes?, comenzamos.

Para explorar más sobre el tema, si cuentas con tu libro de texto de Geografía de 5°, consulta la página 55 en donde se explica el tema:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/55

También puedes consultar tu Atlas de Geografía del Mundo a partir de la página 49: https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm#page/49

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información sobre la diversidad de climas de Europa.

Las zonas climáticas.

Europa *Los climas de Europa*

El clima mediterráneo - características

Extremos climáticos en Italia

En estos videos encontrarás información sobre la diversidad de climas en algunos lugares de Asia.

Asia

Antártida ¿Cómo es el clima en la Antártica?

Asia: características físicas

Guía estadística de Israel y su desierto Negev

Clima de Tailandia

Oymyakon, la ciudad más fría del mundo

En estos videos encontrarás información sobre la diversidad de climas en algunos lugares de la Antártida.

Cómo es el clima en la Antártica?

Antártida, ¿de quién es el continente más extraño de todos?

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

SEXTO

Valores

Aprendizaje esperado: Valora el esfuerzo, expresa satisfacción por superar retos y muestra una actitud positiva hacia el futuro.

Énfasis: ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Cómo voy a lograrlo?

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a valorar el esfuerzo, expresar satisfacción por superar retos y a mostrar una actitud positiva hacia el futuro.

La superación de retos tiene mucho que ver con un aprendizaje duradero en el tiempo y con el perfeccionamiento de competencias para toda la vida. Esto lo puedes lograr con la educación de tus emociones y con el desarrollo integral de tu personalidad.

Para lograr éxito en tus proyectos a corto, mediano y largo plazo, apóyate en un plan de vida y de carrera profesional. Consiste en la elaboración de un pronóstico de vida relacionado con tu actitud, tu creatividad y disciplina contigo mismo. Detecta tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del medio que te rodea; encamínate hacia el pleno aprovechamiento de tus capacidades.

Tu actitud es la única diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás las historias de hombres que han destacado tanto en la ciencia, como en las artes.

José Hernández Moreno

En este video encontrarás la experiencia de María Lorena Ramírez Hernández, una de las mujeres que más se ha destacado en la actualidad.

Así vive la primera corredora rarámuri que competirá en Europa | VERNE

Información adicional:

Recomendaciones para conservar una actitud positiva:

Escribe una declaración de propósito.

Trata de sentir el deseo de cambiar.

Desarrolla buenos hábitos.

Enfoca tus prioridades

Sonríe

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados.

Énfasis: Identifica información complementaria y contradictoria para conocer sobre un tema.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a identificar información complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados.

El relato de sucesos se refiere a situaciones que ocurren, los cuales tienen muchas trascendencias. Las relaciones de sucesos son un género histórico-literario que te ayudará a fortalecer tus competencias para identificar y complementar información literaria.

Si tienes tus libros de texto en casa consúltalos; léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Consulta tu libro de texto de Español de 5º a partir de la página 8:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5ESA.htm#page/8

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información para complementar dos textos que relatan sucesos relacionados.

El nacimiento de un árbol, fotografiado durante 8 meses

El ciclo de vida de una planta

En este video verás la experiencia de dos científicos que se hacían preguntas similares y siguieron caminos distintos.

Darwin vs Wallace – grandes peleas de la ciencia

En este video encontrarás ideas complementarias y contradictorias, las cuales ayudan a conocer diferentes puntos de vista.

Ideas complementarias y contradictorias

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Geografía y Civismo

