Preguntas de Aprende en Casa II del 9 de septiembre de primero y segundo de primaria

Si tu pequeño se perdió de sus clases de Aprende en Casa II de la SEP este miércoles, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de primaria

Conocimiento del medio

Aprendizaje esperado: Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente y participa en su cuidado.

Énfasis: Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente y participa en su cuidado.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cuáles de las acciones que tú y las otras personas realizan afectan al medioambiente, y cuáles puedes llevar a cabo para cuidarlo.

En clases anteriores aprendiste que algunas de las acciones que realizas dañan el medio ambiente, pero en esta ocasión aprenderás qué hacer para cuidarlo.

Consulta tu libro de texto Conocimiento del Medio de primer grado, en las páginas 126 a 133.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, en el cual te hará reflexionar en cómo puedes participar para cuidar el medio ambiente y en cómo puedes protegerlo. Pide a un adulto, a papá, a mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Pensar en Verde | Timón & Pumba I Listo y Seguro.

Deportes

Aprendizaje esperado: Identifica distintos juegos y actividades en los que puede poner a prueba sus patrones básicos de movimiento y algunas capacidades perceptivas motrices como el equilibrio y la orientación espacial.

Énfasis: Identifica la puesta en marcha de capacidades como el equilibrio y la orientación espacial en distintos juegos y actividades que puede practicar en casa.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás juegos y actividades que ponen a prueba el equilibrio del cuerpo y de objetos en distintas áreas de juego.

Observarás diversas formas de actividad física, con las que además de divertirte, pondrás en juego tu equilibrio y tu orientación espacial.

¿Qué tal si te paras en un solo pie para empezar a ver el programa? ¡Pon a prueba tu equilibrio!

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, en los cuales... Pide a un adulto, a papá, a mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Circuito Equilibrio (2º primaria).

¿Qué te parecieron estas actividades? ¿Piensas que las niñas y los niños lograron mantener el equilibrio? ¿Te diste cuenta si se caían o se mantenían firmes en cada ejercicio?

En el siguiente video, observa hasta el minuto 3:45’ las actividades donde las niñas buscan mantener el equilibrio mientras hacen otros movimientos.

2. Equilibrio Dinámico III: Explorando la corporeidad desde el patio.

Observa con mucha atención en el último video, cómo en los juegos y actividades para trabajar con el equilibrio puedes usar distintos objetos para aumentar el nivel del reto. Además, siempre hay que moverse o ubicarse en un lugar que puede ser grande o pequeño, plano o inclinado, largo o corto. De esa forma también aprenderás a orientarte en el espacio.

3. Creatividad y equilibrio en educación física: Resolución de problemas.

Primero y segundo de primaria

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Identifica la participación de las mujeres en la ciencia y conoce cómo sus descubrimientos e inventos han sido fundamentales para mejorar el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la participación de las mujeres en la ciencia y cómo sus descubrimientos e inventos han sido fundamentales para mejorar el mundo y construirlo tal y como lo conocemos, dándonos grandes beneficios.

Alguna vez te has preguntado ¿Qué tienen en común el corrector líquido y el WiFi?. Pues que no hubiera sido posible que existieran, si no fuera por la contribución e investigación de mujeres científicas.

Te darás cuenta de que hay muchas cosas a tu alrededor y que utilizas, que fueron aportaciones de mujeres.

Algunas de las mujeres que contribuyeron, empezaron sus sueños muy jóvenes como Matilde Montaya, conocerás un poco de su historia.

“Había una vez una mujer mexicana llamada Soledad que tuvo una hija a la que llamó Matilde. Soledad no tardó en darse cuenta de que su hija tenía una inteligencia excepcional. A los cuatro años ya sabía leer y escribir y a los once ya estaba lista para entrar al bachillerato. A los dieciséis, Matilde empezó a educarse como partera, pero tenía sueños más ambiciosos. Quería ser doctora.

Cuando entró a la Escuela Nacional de Medicina, era la única estudiante mujer. Mucha gente le dijo que las mujeres no podían ser doctoras, pero su mamá y sus amistades estaban de su lado.

Al final del primer año, la universidad intentó expulsarla, así que Matilde decidió escribirle una carta al presidente de México para pedirle ayuda. Le escribió también a la Universidad para pedir que dejaran de ser tan injustos con ella. Matilde logro terminar las clases, pero entonces la universidad le impidió presentar el examen final.

Una vez más, Matilde le escribió al presidente para que interviniera de nuevo. Esta vez se aprobó una ley que les permitía a las mujeres estudiar medicina y ser doctoras, incluso el presidente fue en persona a la universidad para ver a Matilde hacer su examen final. Fue un momento histórico.

Al día siguiente, los periódicos de todo el país aclamaban la historia de “la señorita Matilde Montoya” la primera doctora mexicana.

Matilde es un ejemplo de las mujeres interesantes que han realizado cosas maravillosas”.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentaremos dos videos en los que podrás conocer a otras mujeres fascinantes, pon atención en sus inventos y en cómo forman parte de nuestra vida diaria.

Ahora observa atentamente los siguientes videos, donde podrás conocer algunas de estas mujeres que mejoraron nuestra vida. Pide a mamá, papá o un adulto, o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos y que lo termine en el minuto 2:55

1. 10 grandes mujeres inventoras de la historia.

2. 12 mujeres que transformaron la ciencia – CuriosaMente 110

Antes las mujeres no podían acceder tan fácilmente a la educación y menos asistir a la Universidad, aun así, algunas buscaron la manera de lograr sus sueños, consiguieron una educación y se adentraron a la ciencia, con o sin el apoyo de su familia o sus amistades, no se rindieron y por eso ahora podemos disfrutar de sus contribuciones que hicieron un mundo mejor.

Ahora te contaré un poco sobre Ann Makosinski:

“Sucedió hace poco tiempo que una joven no podía seguir estudiando cuando oscurecía porque en su casa no había electricidad. Un día, su amiga Ann la visitó, y juntas hablaron de ese problema.

Ann era muy buena para construir cosas, y en especial la apasionaban los transistores, que son mecanismos que regulan la corriente eléctrica.

- ¿Y si invento una linterna que se cargue con el calor del cuerpo? – Le preguntó Ann a su amiga-. Digo, porque nuestros cuerpos producen mucha energía en forma de calor.

Las chicas se emocionaron mucho.

- ¡Imagina cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona!

Ann tenía apenas quince años, pero tenía mucha experiencia desarmando y rearmando cosas. Así que se puso manos a la obra para crear esa nueva linterna misteriosa. La llamó Linterna Hueca porque la construyó con un tubo de aluminio hueco.

Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de Google, ¡ganó el primer lugar! Es la primera lámpara que no requiere baterías, viento o sol, sólo calor corporal. En la actualidad, Ann es considerada una de las inventoras más prometedoras de nuestros tiempos.

Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin costo alguno a las manos de todas las personas que no pueden pagar electricidad.

- Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar al medio ambiente- suele decir Ann. Ella nació el 3 de octubre de 1997.”

En los próximos videos conocerás de la historia de Valentina Tereshkova, una mujer que cumplió sus sueños y también conocerás a Arantxa, una niña muy interesante, veámoslos:

3. Valentina Tereshkova – Santillana.

4. Yo soy maker (y tú también puedes serlo) | Arantxa Villarejo | TEDxYouth@Madrid

Imagina cuántas cosas faltan aún por inventarse para mejorar nuestras vidas y que las personas que logren inventarlas formarán parte de la historia igual que las mujeres que conocimos.

Cómo pudiste observar, tú también puedes crear cosas nuevas, tienes capacidad de jugar, estudiar y realizar todo tipo de actividades, sin importar tu género.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Aprende y reinventa rimas y coplas.

Énfasis: Escribe las nuevas versiones de las rimas y coplas trabajadas atendiendo las características de forma y contenido del tipo textual.

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás nuevas versiones de rimas y coplas elaboradas atendiendo las características de forma y contenido del tipo textual.

Te divertirás con canciones y rondas que tienen palabras que riman, o sea palabras que suenan igual. Después de escucharlas vas a tratar de inventar algunas rimas nuevas y para que juegues con tu familia.

Consulta tu libro de texto de Lengua materna. Español de primer grado, en las páginas 51 y 52.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases” .

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, escucha atentamente las canciones para identificar cuáles son las rimas. Pide a mamá, papá o un adulto, o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Lindo pescadito.

El siguiente video observa hasta el minuto 02:40

2. Plátano y Manzana.

Observa el siguiente video, solo la canción de los “10 perritos” que está al comienzo y hasta el minuto 2:35, si quieres verlo completo, adelante. Presta atención a las rimas porque algo pasa cuando se cantan los números siete, cinco y dos.

3. Yo tenía 10 perritos. Canciones para niños – HeyKids.

Escucha en el siguiente video la canción de “Chumba la cachumba”

4. Luis Pescetti – Chumba la cachumba.

Con este video que acabas de ver, se tiene un gran reto, pues cada vez se agregan más palabras y rimas a la canción. ¿Te atreverías a intentarlo? no importa que te equivoques, ¡Inténtalo! Cuando el reloj marca las once, las calaveras salen y se ¿cosen?...

Por último, en el siguiente video escucha la canción y fíjate en las rimas.

5. A mi burro le duele la cabeza – Toobys Videos y canciones infantiles.

Segundo de primaria

Conocimiento del medio

Aprendizaje esperado: Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa en aquéllas que ayudan a cuidarla.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo algunas de tus acciones afectan a la naturaleza, y cuáles pueden ayudar a cuidarla.

¿Has escuchado que varias de nuestras acciones provocan daños en la naturaleza? ¿Que el aire se contamina y los ríos se secan?

Conocerás de estas acciones y de otras acerca de la manera en la que tú y tu familia pueden contribuir al cuidado de la naturaleza.

Consulta tus libros de texto de Conocimiento del Medio de primer grado, páginas 126 a 133.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, en el cual conocerás sobre el planeta y lo que le esta sucediendo. Pide a mamá, papá o un adulto, o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Qué le pasa al planeta (Completo)

¿Te fijaste en las pequeñas acciones que hicieron los niños para ayudarlo? Observa el siguiente video, aunque sea de otro país, te puede enseñar sobre como cuidar el medio ambiente.

2. Historias para cuidar el medio ambiente completo

Artes

Aprendizaje esperado: Crea movimientos corporales que une mediante una secuencia al ritmo de una canción .

Énfasis: Crea movimientos corporales que une mediante una secuencia al ritmo de una canción.

¿Qué vamos a aprender?

Organizarás, de manera creativa, una serie de movimientos corporales mediante una secuencia al ritmo de una canción.

¿Te gusta bailar siguiendo los movimientos de otras personas?

Al mover tu cuerpo se puede cambiar el estado de ánimo. Aparte de seguir las secuencias de los movimientos de los videos, tú puedes proponer algunas, las que te hagan sentir feliz y alegre.

Cuando hagas ejercicio debes iniciar con movimientos lentos para que tus músculos se calienten de forma paulatina y no te lastimes con un movimiento, conforme va pasando el tiempo va a ir subiendo el ritmo; poco a poco sentirás que sube la energía de tu cuerpo, y, para terminar nuevamente escucha que el ritmo es más lento, para que tu cuerpo se relaje.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, trata de seguir los movimientos que se sugieren y si llegas a sentir que puedes hacer un movimiento más, ¡hazlo! Pide a un adulto que te acompañe a verlos:

1. Baile alocado y aprendiendo a bailar - Coro para niños de Toobys Videos y Canciones infantiles .

2. Hocky Pocky - Rondas y Clásicos Infantiles 2 | El Reino infantil

3. CantaJuego - La Bamba

4. CantaJuego - Chindolele

5. Quiero bailar - Canciones Infantiles – Toobys