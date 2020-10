Preguntas de Aprende en Casa II del 9 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este viernes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de Secundaria

Biología

>¡México, país de las maravillas!

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Énfasis: Reconocer la importancia estética y cultural de la biodiversidad en México.

¿Qué vamos a aprender?

Explicarás la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México y lo harás mediante reconocer la importancia estética y cultural de la biodiversidad en México.

¿Qué hacemos?

Algo que caracteriza a la nación es su gastronomía; con riquísimos platillos gracias a los grandes aportes de la biodiversidad mexicana.

Sabías que el maíz con el que hacen las tostadas, ¿no es la única variedad que existe? Te imaginas ¿cuántas variedades de maíz existirán?

Observa el siguiente video para abundar en el tema. Mientras ves el video, anota en tu cuaderno las ideas que consideras importantes y que te ayudarán a entender más sobre este tema.

Maíz: de México para el mundo.

Como viste en el video existen muchas variedades de maíz y 64 de ellas son cultivadas precisamente, en las milpas de México. Además, la milpa te brinda otros alimentos para preparar tostadas y quesadillas, entre otros tipos de comida.

Tal vez te preguntes, ¿acaso la milpa aporta, más que maíz?

La respuesta es afirmativa, la milpa mexicana, además de maíz, es uno de los medios que aporta alimentos, y que están presentes en más de un platillo de los que consumes diariamente.

¿Cuáles son esos alimentos que además del maíz, aporta la milpa mexicana?

Revisa la siguiente imagen.

SEP

Uno de los alimentos es el frijol, que, además de ser base de la dieta mexicana, en los sembradíos de maíz, ayuda a fijar una sustancia llamada nitrógeno, mediante la participación de unas bacterias conocidas como nitrificantes que fertilizan la tierra y nutren al maíz, si no se cultiva el maíz junto con el frijol, habría desgaste del suelo de la milpa, lo que podría provocar que ya no se pudiera cultivar. Una cuestión similar ocurre con el chile, ingrediente de platillos típicos, la flor de calabaza, la calabaza y los quelites.

Además, en la milpa también se produce ¡el cuitlacoche!

El huitlacoche o cuitlacoche, del náhuatl “cuitlatl – excrecencia y cochtli – dormido” es un tipo de hongo que crece en el maíz.

SEP

El ser humano lo aprovecha en la cocina por su delicioso sabor y valor nutricional. Tanto, que en el mundo gastronómico se ha llegado a considerar como “la trufa mexicana”. ¿Cómo ves?

México cuenta con muchas maravillas, por lo que se identifica, como un país megadiverso, con una riqueza natural e invaluable. Tanto, que influye no solo en la comida, sino también en sus tradiciones y costumbres.

Entonces, ¿la biodiversidad no solo influye en lo que comes?, ¿hay más ámbitos a los que aporta?

Existen más ámbitos, donde la riqueza natural, aporta, algo más que solo lo gastronómico. Un ejemplo, es como la percibes, tus hábitos, tus costumbres y tus tradiciones que favorecen la organización y convivencia de las sociedades.

Lee el siguiente cuento, ahí podrás ver cómo una cultura percibe o integra la biodiversidad.

“EL MAIZ Y LA ARRIERA” De: Mario Aburto Castellanos “Casi todos conocemos a la hormiga arriera: cabezona, con patas largas y fuertes y una cintura muy delgada. Hace mucho, cuando la gente todavía no conocía el maíz, la arriera era la única que lo sembraba y, en lugar de ser flaquita, tenía la forma regordeta de uno de sus granos. En ese tiempo existió Leonel, un hombre que era más fuerte que los demás y aprovechaba su fuerza para obligar a los otros a obedecerlo. —¡Me darán todos los alimentos que junten y yo los repartiré como quiera! —ordenaba, mientras la gente trabajaba como hormiga y le obedecía por temor. Leonel vigilaba a las personas cuando recogían las frutas de los árboles, atrapaban peces y cazaban animales, para que no fueran a guardarse nada. Un día que el fortachón estaba atento a otra cosa, la gente, ya harta, planeó:” Es muy fuerte, pero si unimos nuestras fuerzas acabaremos con su dominio, ¡vamos por él!”. En el campo, Leonel veía cómo una arriera cargaba granos de maíz hasta su agujero. —¿De dónde has sacado esos granos? —le preguntó. —Es un secreto —contestó la hormiga y siguió con su trabajo. —¡Te ordeno que me lo digas! —le gritó Leonel. —Tendrías que hacer algo muy bueno para que te contara el secreto —contestó la arriera. Leonel enfureció, envolvió a la hormiga con uno de sus largos cabellos y empezó a apretarle la cintura mientras gruñía: —¡Dímelo o no te soltaré! La arriera gritaba de dolor, y estaba casi a punto de confesar cuando se escucharon unas voces: —¡Oye, tú, suéltala!, ¡no dejaremos que abuses de nadie más! Al ver tanta gente inconforme y decidida, Leonel sintió miedo, soltó a la hormiga y salió huyendo para nunca más volver. En agradecimiento, la hormiga les reveló el secreto del cultivo y la cosecha del maíz, para que tuvieran otra forma de alimentarse. Desde entonces se cultivan las milpas y se comen tortillas, tamales, gorditas y elotes, y la hormiga arriera tiene una cintura tan delgada que parece que se va a partir en dos”. Fin.

Es fascinante cómo la biodiversidad puede influir en la identidad de un pueblo o una nación. ¿No lo crees?

Observa el siguiente video sobre cómo influye la biodiversidad en la construcción de la identidad cultural mexicana.

Biodiversidad e Identidad

¿Qué te pareció el video?

Es grandioso saber que la biodiversidad ha permitido concebir la identidad de tu nación desde distintos ámbitos. La humanidad ha utilizado a la naturaleza para su desarrollo e identidad. Por ejemplo, el Escudo Nacional, incorpora elementos naturales que representan valores y te recuerdan el origen e historia de tu país.

La cultura mexicana integra esa riqueza en distintas tradiciones, entendiendo que, por estas formas de convivencia, se construyen las comunidades.

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Identifica tres costumbres o tradiciones que se realicen en tu comunidad o región. Para ello, elabora un cuadro que contenga los siguientes aspectos

- Costumbre o festividad.

- Flora o fauna que se utiliza o festeja.

- Significado de la festividad.

- ¿En dónde se lleva a cabo?

SEP

Toma en cuenta que, si no conoces o recuerdas alguna de ellas, puedes pedir ayuda a un familiar o amigo. Por lo general, las personas que llevan bastante tiempo viviendo en un mismo lugar, conocen mejor las festividades y tradiciones de la comunidad.

La biodiversidad permite que exista diversidad cultural y propia, enriqueciendo a la nación con múltiples grupos étnicos. Para conocer la cantidad de grupos étnicos en tu país y su aporte a tu identidad nacional, revisa el siguiente video.

La diversidad cultural de México

¿Notaste cuánta diversidad cultural existe en tu país?

Hay tanto de qué hablar con relación a lo que aportan los grupos étnicos, pero primero debes conocer que la cultura es un conjunto de formas, expresiones, costumbres, vestimenta, religiones, comidas, rituales y maneras de ser, que caracterizan y dan identidad. Por ello, la importancia cultural se refiere a cómo el medioambiente influye, moldea y transforma a una sociedad y sus prácticas. La biodiversidad motiva a crear tradiciones y costumbres.

¿Tú conoces qué tradiciones, costumbres y festividades se llevan a cabo en tu región o comunidad?

Cada comunidad, municipio o estado, tiene particularidades en cuanto a sus festejos y tradiciones.

Observa la siguiente imagen.

SEP

¿De qué festividad se trata?

Se trata del día de muertos, donde las calaveritas de chocolate y las flores de cempaxúchitl son características.

Mira esta otra imagen.

SEP

Es una imagen de las Fiestas Patrias.

México cuenta con muchas cosas que de seguro en el mundo lo han de observar con gran interés. La estética propia de nuestro pueblo, que se expresa a nivel internacional debe ser símbolo de orgullo para cada mexicana y mexicano.

Vale la pena mencionar ¿qué es la estética?, ya que tal vez, te puedas estar haciendo esta pegunta, así como saber ¿cuál es la relación qué tiene la estética con la biodiversidad y su correlación en la construcción de una cultura?

La estética se refiere a la manera particular que tiene cada persona de percibir, entender y apreciar a la naturaleza. Es decir, el gusto y la emoción que te provoca el contacto con el entorno natural y social. Lo estético se refiere a la percepción de la belleza de la biodiversidad mexicana, y cómo la cultura se apropia de ella.

Tu deber como ciudadana o ciudadano es preservar tu biodiversidad, y promover las tradiciones y costumbres que te caracterizan como mexicano en este caso.

Ahora retomarás los conceptos que vas a agregar a tu “abecedario biológico”. Uno tiene relación con las tradiciones y costumbres de una comunidad como la vestimenta o la comida. ¿Sabes cuál es?

La cultura.

El siguiente concepto tiene que ver con la forma de percibir la belleza natural. ¿Ya identificaste qué concepto es?

La estética.

Estos son los dos conceptos que agregarás a tu abecedario biológico. Recuerda buscar la definición de cada uno, o bien a partir de lo que hoy aprendiste, para que realices tu propia definición.

El Reto de Hoy:

Imagina que tienes un amigo en el extranjero y le envías una pequeña carta. Escríbela en tu libreta de Ciencias. Biología. En esa carta resalta una tradición o costumbre típica de tu comunidad o región. Apóyate en el cuadro de costumbres y tradiciones que hiciste durante esta sesión.

Recuerda retomar el concepto cultura, y describe en tu carta, la región a la que pertenece la tradición o costumbre de la que estás escribiendo; resalta qué elementos de la biodiversidad se emplean. Asimismo, considera el concepto estética para detallar cómo es apreciada la festividad por las distintas comunidades de tu región. Qué sentidos y emociones se propician al celebrarla.

No olvides elaborar tu carta, con los materiales que tengas a la mano y recuerda la importancia que tiene el uso de dibujos para hacerla más llamativa y por supuesto, utiliza tu creatividad.

Lenguaje

>El arte de saber investigar

Aprendizaje esperado: Elige un tema y hace una pequeña investigación.

Énfasis: Identificar conocimientos previos sobre un tema.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la importancia de la investigación y de adquirir buenas herramientas para tu vida académica futura; además, explorarás tus conocimientos previos a fin de establecer un punto de partida al momento de empezar a buscar fuentes de información.

Verás que investigar es una tarea que va más allá del propósito de pasar una asignatura o de obtener una calificación, sino que es un conocimiento que te forjará como buena investigadora o buen investigador, sin importar el área del conocimiento humano en el que te desarrolles en el futuro.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, formularemos una pregunta de suma importancia:

¿Cómo investigas sobre un tema?

En ciclos escolares anteriores has aprendido a investigar y has realizado investigaciones, no sólo en esta asignatura de Lengua materna, sino en otras más; en esta ocasión, es momento de adquirir mayores conocimientos y perfeccionar tu técnica o, en dado caso, corregir viejos vicios.

¿Para qué sirve investigar?

Primero, consideremos que la humanidad es curiosa por naturaleza; desde siempre los hombres y las mujeres nos hemos cuestionado todo lo que nos rodea: por ejemplo, qué hay fuera de la tierra, en el espacio, o la manera como se organizan y comportan las sociedades; de esta sed de conocimiento se nutre la investigación.

Actualmente, vivimos en una época en la que acceder a la información parece ser tarea fácil; se crea la ilusión de que todo está explicado y comprendido a la perfección. Sin embargo, la comunidad académica continúa en una constante búsqueda de respuestas a interrogantes que cada día surgen.

Gracias a la investigación y sus resultados la humanidad ha hecho grandes aportaciones a saber: contamos con vacunas e Internet, o podemos entender y aminorar los estragos de los fenómenos naturales. Un ejemplo es el momento que estamos viviendo con esta pandemia: ahora miles de investigadores están dando todo de sí, para encontrar una solución; y ellos llevan a cabo una investigación muy completa de diferentes temas para llegar a un resultado que nos beneficie a todos.

Como podrás darte cuenta, la investigación no es sólo una actividad exclusiva de la escuela, sino que es una manera de generar nuevo conocimiento.

Te invitamos a que reflexiones sobre cuáles elementos con los que cuentas en tu vida diaria son posibles gracias a la investigación; en tu cuaderno escribe tus ideas. Por ejemplo:

SEP

Para enriquecer tu reflexión, puedes consultar tu libro de texto de Lengua materna. Aprendizaje esperado “Elige un tema y hace una pequeña investigación”, ubicar la introducción y con la información que te proporcione complementar tus ideas.

También puedes preguntar a un familiar o amistad cuáles elementos con los que cuentan en su vida diaria son posibles gracias a la investigación; agrega las aportaciones a tu listado.

Hasta aquí has visto para qué sirve investigar; ahora es momento iniciar una investigación a partir del conocimiento científico. Lo primero que hay que considerar es el tema, propósito y destinatario, pues son pilares esenciales. A manera de repaso, recuerda que para ello:

SEP

Una vez establecidos estos aspectos, es momento de explorar tus conocimientos previos, a fin de establecer los saberes con los que ya cuentas y aquellos que deberás investigar más.

Para entender mejor la importancia de identificar los conocimientos previos para guiar la investigación y cómo hacerlo, observa el siguiente video del minuto 1:22 al 5:22

Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación

Las preguntas previas a iniciar sirven para darte una idea general de lo que vas a investigar y el resultado que puedes obtener. Para explorar conocimientos previos, pregúntate:

¿Qué sabes sobre tu tema? Este punto es esencial, pues te permite identificar cuánta información posees y determinar en qué punto estás parado. Incluye toda la información con la que cuentes, pero ten cuidado: si no tienes certeza de un dato, es mejor corroborarlo en otras fuentes de información antes de dar por hecho que es verdadero.

¿Qué es lo que te interesa saber sobre su tema? A partir de la información que incluiste en la pregunta anterior, determina cuál quieres investigar. Para desarrollar esta tarea, apóyate en las interrogantes que propone el video: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién o quiénes?, ¿por qué? y ¿para qué?

Pero vayamos poco a poco. En esta ocasión te acompañaremos y ejemplificaremos las actividades con un tema que previamente elegimos: “buenos hábitos alimenticios”.

¿Cuál es el tema que has elegido para la investigación?

Para empezar, en tu cuaderno escribe en el centro de la hoja tu tema. Formúlate la primer pregunta: ¿qué es lo que sabes sobre este? y anota alrededor del tema todas tus ideas.

SEP

Piensa también en materiales como videos, programas de televisión o radio, noticias, o libros que hayas leído sobre tu tema, ¿qué recuerdas que se mencionaba al respeto? Incluye esta información en tu lluvia de ideas. Por ejemplo:

En la siguiente hoja de tu cuaderno escribe como título ¿Qué me interesa investigar?, y enlista qué información necesitas y quieres ampliar, corroborar y/o conocer sobre tu tema. No hay un número exacto de cuántas preguntas incluir, pero considera que probablemente en la medida en la que avances en tu investigación en las siguientes sesiones, agregues, quites o modifiques estas preguntas; esto porque a veces te encuentras con información que llama tu atención o porque no encuentras suficientes datos.

Recuerda que la investigación no es un camino rígido, sino que se adapta a las necesidades y resultados obtenidos.

SEP

La información incluida, nace de una experiencia personal. Si fuera de una experta en el tema, probablemente incluiría más datos e información especializada, pero como no lo es, los conocimientos son menos especializados. Por lo tanto, el tipo de información que se requiere investigar se relaciona directamente con los conocimientos previos.

Si te preguntaran ¿qué sabes acerca del plato del buen comer? Probablemente puedas enlistan varios aspectos como los grupos de alimentos o las cantidades recomendadas, pero si le formularan esa misma pregunta a una nutrióloga o nutriólogo, seguramente incluiría información mucho más especializada.

La nutrióloga no tendría necesidad de investigar cuántas calorías se recomienda ingerir dependiendo de la complexión o actividad de cada persona, o los procesos que el cuerpo lleva a cabo para procesar los alimentos; en cambio, los que no somos especialistas, sí tendríamos que investigar esos aspectos primero, para poder entender cuáles son buenos hábitos alimenticios y por qué es importante tener una dieta balanceada.

Reconocer los conocimientos previos sobre un tema se asemeja a la planeación de un viaje. Cuando se va a visitar un lugar uno piensa, ¿hará frío?, ¿lloverá? Y, con base en ello, elige el tipo de ropa que vestirá. Lo mismo sucede en la investigación. Antes de recurrir a buscar información piensa: ¿qué sé sobre el tema?, ¿qué requiero investigar? Basándote en tus respuestas, elegirás qué información vas a buscar.

Definitivamente cuando se ordenan las ideas es más fácil saber qué es lo que se quiere investigar y cómo se hará; así, no nos perdemos y evitamos frustraciones. Si aplicamos una metodología ordenada desde el inicio, se facilita la labor.

La investigación se trata de un proceso o de pasos, puedes usar un organizador gráfico como un listado, un diagrama de proceso o una tabla.

SEP

Por ejemplo, esta primera opción, donde en la parte superior se escribe el paso 1, enseguida el paso 2 y así sucesivamente se enlistan los demás; nota que de un lado se colocan los pasos y del otro, los procesos. Esta otra opción por medio de flechas se indica el proceso que sigue la investigación; o bien, ésta última opción en la que en una columna se colocan los pasos y en la otra la descripción. Incluyan en cada paso su tema delimitado, propósito y destinatario, así como sus conocimientos previos sobre el mismo.

Te recomendamos que dejes espacio suficiente en tus organizadores para agregar los pasos que trabajarás en las siguientes sesiones; además, permite que tu creatividad se haga presente mientras lo elaboras: incluye colores, juega con el tamaño de las letras, usa diversas formas (como figuras geométricas o nubes) en fin.

Ahora queda más claro que la investigación va más allá de ser una simple tarea escolar o un requisito para acreditar una materia; investigar te permite explicar y comprender más a fondo el mundo que te rodea. De ahí la importancia de formar investigadores que contribuyan a comprender y cuidar mejor el mundo que nos rodea. Por ejemplo, hace algunos años nadie era consciente del daño que hacíamos al planeta al usar desmedidamente plásticos; hoy, gracias a las investigaciones sabemos que contaminan y causan grandes daños ambientales.

Por eso, investigar y obtener nuevos saberes no serviría de nada si no se compartieran. Imagina que una científica o un científico descubriera la cura para una enfermedad mortal y que no compartiera su investigación con nadie. Esta es la razón por la que en cada área de conocimiento (científica, social, artística) es una práctica común; crear redes de transmisión de información donde se comparten los resultados mediante textos como ensayos, monografías o exposiciones.

Recapitulando

- Reflexionaste sobre la importancia de la investigación como generadora de conocimiento, comprensión y conservación del mundo que nos rodea.

- Reflexionaste por qué es importante que desarrolles técnicas de investigación.

- Reconociste conocimientos previos del tema que elegiste, así como lo que te interesa saber a partir de las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién o quiénes?, ¿por qué? y ¿para qué?

Los apuntes que realizaste en tu cuaderno y el gráfico te servirán en las siguientes sesiones relacionadas con este aprendizaje esperado, así que tenlos a la mano.

Para ampliar la información, puedes consultar en tu libro de texto de Lengua materna, el aprendizaje esperado “Elige un tema y haz una pequeña investigación”.

Además, puedes apoyarte en tus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas, ya que la investigación es una práctica común al saber científico.

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”. Aún hay mucho por descubrir y confiamos en que tu ayudarás a entender mejor el mundo que nos rodea.

El Reto de Hoy:

Te proponemos el primer reto: te presentaremos un pequeño test que te ayudará a identificar y reflexionar sobre cómo es que has investigado en años escolares anteriores; de esta manera tendrás un punto de partida sobre tus conocimientos y experiencias y podrás reconocer áreas de oportunidad.

SEP

Quizás te identificaste con alguno o varios de estos puntos, y es normal, ya que estás en un proceso de aprendizaje; poco a poco irás perfeccionando tus técnicas de investigación y esta sesión tiene por objetivo acompañarte en ese camino.

Cada una de tus respuestas refleja la gran necesidad de valorar la investigación como una tarea que no se realiza a la ligera, sino que sigue un procedimiento: desde elegir y delimitar un tema hasta compartir los resultados mediante un texto propio; desarrollar adecuadamente cada etapa es fundamental para garantizar una buena investigación.

Como reto final, te invitamos a que plasmes la planificación de tu investigación en un organizador gráfico, a fin de que puedas usarlo en las sesiones siguientes donde continuarás estudiando los pasos para desarrollar la investigación de un tema.

Geografía

>De los mapas al GPS

Aprendizaje esperado: Emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas: local, nacional y mundial.

Énfasis: Identificar la evolución de las representaciones de la Tierra.

¿Qué vamos a aprender?

Lograrás identificar la evolución de las representaciones de la Tierra, esto mediante la historia de los mapas y el estudio de las tecnologías actuales, como el GPS, las imágenes de satélite y los sistemas de información geográfica (SIG).

¿Qué hacemos?

Para iniciar reflexiona sobre el siguiente cuestionamiento:

¿Te has preguntado alguna vez cómo hace cientos de años, los seres humanos realizaban largos recorridos, o viajes de grandes distancias, a pesar de no contar con herramientas como un GPS?

Para conocer la historia de los mapas puedes comenzar por rastrear el origen de la palabra “mapa”; ya que, seguramente sabes lo que es un mapa, pero ¿de dónde viene la palabra? o, ¿cuál es el origen de los mapas?

SEP

La palabra mapa proviene del vocablo latín: mappa que significa: “lienzo” o “tela”; y, del griego kartes, que significa: “carta”, de modo que los mapas también se conocen como cartas geográficas.

Los mapas tienen su origen en la prehistoria, hace aproximadamente 10,000 años, cuando los seres humanos tuvieron la necesidad de ubicarse y, por lo tanto, desarrollaron la noción del espacio y el entorno inmediatos.

SEP

La idea de hacer mapas surge con la necesidad de orientarse para acceder a los recursos naturales, como el agua o los alimentos.

SEP

Asimismo, se da con la finalidad de registrar los viajes de exploración, los descubrimientos y los intercambios comerciales.

SEP

Por otro lado, la necesidad de elaborar mapas aumentó debido a las revoluciones industriales, ya que éstas trajeron consigo el crecimiento y expansión de las vías férreas y carreteras, por lo que aparecieron mapas topográficos, los cuales tienen la finalidad de representar las formas del relieve, así como otros rasgos geográficos del terreno, como los asentamientos humanos y las vías de comunicación.

El mapa más antiguo del que se tiene registro, fue trazado en una tableta de arcilla; en él se representaron las primeras ciudades en tierra firme y los océanos; data del año 600 antes de esta era y fue encontrado en la antigua ciudad de Babilonia, hoy Bagdad, Irak.

En el siglo XV, la brújula y el desarrollo de otros instrumentos de navegación, como el sextante y el astrolabio, fueron factores que mejoraron la exactitud con que se llevaron a cabo los mapas; ejemplos de mapas con el mayor grado de exactitud de la época, son los mapas portulanos o cartas náuticas, como también se les conoce.

SEP

Así, la evolución de los mapas pasa por el nivel de detalle, contenido y precisión que, con el tiempo, fueron adquiriendo. En el siglo XVI se incorporaron a la historia de los mapas las proyecciones cartográficas de Mercator y Ortelius, las cuales consisten en el procedimiento geométrico que se utiliza para desdoblar la forma esférica de la Tierra y convertirla en un plano.

SEP

Tal vez puedas pensar que los mapas que conoces, siempre han estado ahí, pero tienen una historia y, por lo tanto, cada nueva representación es más precisa. Los mapas se perfeccionan y discuten, como cualquier conocimiento humano. Por ejemplo, el sur no necesariamente tiene que estar en la parte inferior, puesto que en el universo no existen esas coordenadas, además, muchas veces la proporción de los territorios es inexacta debido al ángulo y proporción respecto al eje del Ecuador. Esto se da porque la Tierra no es plana, como parece observarse en un simple planisferio.

SEP

Fíjate en la siguiente cápsula, en la que se presenta, que es lo que podrían platicar algunos de los representantes de la historia de la cartografía.

Dramaturgia sobre la historia de los mapas. En el delirio de las redes sociales

Es importante que veas cómo han evolucionado las representaciones del espacio geográfico. Pero hay más personas que contribuyeron a explorar las proyecciones de la Tierra. Por ejemplo, la fabricación del primer globo terráqueo se dio en 1492, a cargo del geógrafo musulmán Martin Behaim. Y a inicios del siglo XX, la fotografía aérea se consolidó como una de las técnicas para el mapeo, y cobertura del territorio, más importantes en la generación de la información geográfica; asimismo, se desarrollaron técnicas específicas como la fotogrametría y la estereoscopia.

SEP

En la actualidad, los mapas se elaboran a partir de la aplicación de distintas fuentes de información y tecnologías, como las triangulaciones GPS, las imágenes de satélite y los Sistemas de Información Geográfica.

SEP

¿Notaste que desde la prehistoria se realizaban representaciones para poder seguir una ruta de viaje?

Hoy existen herramientas tecnológicas que facilitan la representación de la superficie terrestre; por ejemplo, a través de los celulares. En la actualidad se usa de manera cotidiana el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, como también se le conoce, por sus siglas en inglés. Este sistema brinda orientación para poder llegar de un lugar a otro con mayor precisión, además de que proporciona el tiempo estimado en que se puede llegar a un destino.

Tal vez hayas escuchado que hay automóviles que cuentan con un GPS, la mayoría de los teléfonos celulares actuales también cuentan con él, y es una de las principales herramientas de los repartidores de productos.

Sin embargo, inicialmente esa no era la utilidad que se le daba, pues se creó con fines militares. Pero ese tema se tratará en otra ocasión, para que estés muy atento a las próximas sesiones

Plática con tus familiares o amigos. Pide que te cuenten cómo llegaban a ciertos lugares que desconocían antes de que existieran los teléfonos con GPS, puedes realizarles las siguientes preguntas:

¿Si utilizaban mapas?

¿De qué tipo?

¿Alguna vez se orientaron mediante las estrellas?

¿Qué herramientas utilizaban para llegar a algún sitio?

Observa el siguiente video, el cual engloba todo lo que has visto hasta el momento.

El espacio representado a lo largo del tiempo

Como pudiste ver en el video, los mapas han evolucionado a lo largo de los siglos; y han cambiado tanto que hoy tienen elementos universales que deben tener para facilitar su uso y lectura. Elementos que ya viste en sesiones anteriores, y que son: Título, Rosa de los Vientos o Norte, Escala, Simbología, Fuente y Coordenadas geográficas.

Repaso:

Ahora, repasarás lo que has visto sobre la evolución de los mapas. Observa las siguientes imágenes y apunta cuál de ellas es más parecida a los mapas que conoces en la actualidad y por qué.

SEP

¿Lograste identificar qué imagen representa un mapa como los que conoces actualmente?

Seguramente escogiste, la imagen 3.

Sabías que…

¿Sabías que puedes descargar fotografías aéreas e imágenes de satélite de alta resolución en la página de internet de Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI?

La liga para que puedas acceder al sitio es: (da click aquí para acceder)

Como te habrás dado cuenta, a lo largo de la historia el ser humano ha tenido la necesidad de representar la superficie terrestre, es por ello que se dio a la tarea de buscar la manera de hacerlo, como lo viste en esta sesión.

El uso de las herramientas tecnológicas es de vital importancia en la actualidad, pues facilita la forma en que puedes llegar a un lugar específico; es más, te indica el tiempo aproximado que tardarás en llegar.

Si quieres aprender más sobre los procesos de creación cartográfica, puedes leer el libro “El asombroso camino de los mapas” de Val Ross. En él podrás descubrir la historia de los mapas, así como los mapas que Ptolomeo confeccionó, alrededor del año 150 antes de esta era, utilizando proyecciones cartográficas.

ABC geográfico.

Chihuahua.

Fue fundado el 6 de Julio de 1824 y es el más grande del país, con una superficie de 247087 km2. Es un estado con grandes contrastes en su paisaje, ya que cuenta con uno de los desiertos más extensos, también tiene barrancas y una hermosa vista de la Sierra Tarahumara.

Fauna: es de tipo neoártica; por lo que puedes encontrar animales como el oso negro, coyote, águila calva, venado de cola blanca, bisonte americano, el muflón canadiense o el berrendo.

Vegetación: predominan los matorrales desérticos, también cuenta con bosques de coníferas y encinos, incluso, se puedes observar pastizales.

Lugares que puedes visitar cuando vayas a Chihuahua:

Las Dunas de Samalayuca, que se encuentran en el desierto Chihuahuense.

El Altar a la patria y el museo de Pancho Villa, en la capital.

Ciudad Cuauhtémoc, conocida como la ciudad de las 3 culturas, ya que en ella conviven mestizos, menonitas y rarámuris.

Las Barrancas del Cobre, donde podrás contemplar un hermoso paisaje; si quieres vivir una experiencia diferente, podrás hacerlo en el Parque de Aventura. Barrancas del Cobre, donde es posible realizar diversas actividades como la tirolesa o dar un paseo en teleférico.

También puedes encontrar un ferrocarril conocido en México, como el famoso Chepe donde al realizar el viaje se disfruta la hermosa vista de la Sierra Tarahumara. El alma de ese lugar son los rarámuris, que se caracterizan por ser grandes corredores.

Si tienes la posibilidad de visitar esta entidad, apóyate en mapas digitalizados para organizar tu ruta de viaje.

El reto de hoy:

Realiza tu propio mapa de la localidad en donde vives.

Como viste, muchas culturas elaboraban sus propios mapas de acuerdo con los lugares que conocían, es por eso que en tu mapa puedes utilizar de referencia tu casa, tu escuela, una plaza o la zona céntrica de tu localidad. Al terminar puedes mostrarlo a tus familiares, quienes podrán indicarte si hay algún error qué corregir en tu mapa.

Pudiera ser que cuando acabe la pandemia tú y tu familia les gustaría realizar un paseo, por lo que tendrás que planear una ruta de viaje; con apoyo del mapa de la República Mexicana señala cuál sería su punto de partida y los lugares que les gustaría visitar a ti y a tu familia, e indica qué herramienta utilizarían para localizar los puntos de llegada.

Matemáticas

>Problemas de multiplicación con fracciones aplicadas en las escalas y otros contextos.

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales.

Énfasis: Conocer los significados de la multiplicación y aplicar el algoritmo usual de la multiplicación de fracciones.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás algunos problemas relacionados con el uso de la multiplicación, entre ellos la ampliación y la reducción. Confirmarás, a través del planteamiento de algunas situaciones, que la utilidad de las fracciones en la vida cotidiana es realmente importante y está presente más de lo que crees.

¿Qué hacemos?

Comenzaremos planteando la siguiente pregunta: ¿Alguna vez has visto los dibujos, planos o maquetas que usan en arquitectura?

Se utilizan para representar a escala la dimensión o medidas reales de un edificio, una casa, o el espacio a diseñar. En estos planos se incluyen las medidas de cada una de las partes que se van a construir o modificar, y para hacerlo se necesita conocer las medidas reales del espacio, para después reproducirlas en una maqueta o plano a escala.

SEP

La escala que más se utiliza por su practicidad es de 1 a 100 lo que significa que 1 cm. en el plano o maqueta representa 100 centímetros, o bien un metro en medidas reales. La escala es utilizada para mantener la proporción y para saber con precisión las magnitudes del espacio estudiado, por ejemplo: la distancia que habrá entre una pared y otra, a que altura se va a poner el techo. Y aunque no lo creas las medidas deben ser sumamente precisas, con milímetros.

Existen diferentes tipos de planos y la precisión dependerá de su uso, ya que pueden ser usados únicamente para mostrar la distribución de un espacio, pero si fueran utilizados para una remodelación, ampliación o una construcción, la elaboración de los mismos deber ser muy precisa; ya que si las medidas no son correctas podría representar pérdidas económicas y problemas en la ejecución. Se tiene que detallar desde el ancho de las columnas hasta el tamaño de las ventanas. Ahora veamos, cuál es la relación de esto con las fracciones y la multiplicación de las mismas.

Podemos decir que los planos de arquitectura están elaborados con base en representación del espacio a escala, es decir, 100 veces más pequeño, o bien mil veces más pequeño. En matemáticas, esta relación podemos escribirla en forma de fracción, o, en forma de razón. Cuando vemos un plano, en la parte inferior del mismo, siempre observaremos una línea como esta:

SEP

Cuando veas una referencia así, significa que un centímetro equivale a cien centímetros. Esta relación se puede escribir en forma de fracción, de la siguiente manera:

SEP

Para poder comprender mejor este concepto y sus elementos, observa el siguiente video del minuto: 00:00 a 00:33:

Reducción y escalas

Ahora que ya conoces lo que es una escala, sus elementos y cómo se lee.

Observa el siguiente video del minuto: 00:33 a 01:55 con un ejemplo, para que quede más claro:

Reducción y escalas

Toma tu cuaderno y anota las siguientes preguntas a reflexionar:

¿Qué tipo de fracciones obtendrías, si es una escala de reducción?

¿Qué tipo de fracción obtendrían, si es una escala de ampliación?

Ahora que ya conociste la fórmula para obtener una escala, ya sea de reducción o de ampliación en dos figuras -teniendo algunas de sus medidas-, te pudiste dar cuenta que:

Cuando el objeto que se representa es más pequeño que el original, hablamos de una reducción y sería representada por una escala con fracción propia, es decir el numerador es menor al denominador.

SEP

Y en el ejemplo 2 del vídeo pudiste observar que cuando obtenemos en la escala una fracción impropia, estamos hablando de una escala de ampliación-con el numerador mayor que el denominador-, la figura o dibujo a escala es más grande que el original.

SEP

Ya que tienes claro este concepto de escalas; recuerda que en la lección anterior estudiaste cómo multiplicar un número entero por una fracción, ahora verás cómo se resuelve un producto con dos fracciones. Observa el siguiente video del minuto: 00:22 a 03:10, presta mucha atención, para que después puedas resolver algunos ejercicios siguiendo el mismo procedimiento.

Interpretación gráfica de la multiplicación de fracciones

En el video se realizó un producto de fracciones propias y su producto se obtiene multiplicando numerador por numerador, y denominador por denominador. Haz uso de tu cuaderno para resolver algunos ejercicios:

Multipliquemos las fracciones tres cuartos (3/4) y un tercio (1/3). Para ilustrar usaremos un rectángulo como el que se utilizó en el video anterior.

Primero representaremos la fracción ¾. Para eso dividimos el rectángulo en 4 partes iguales, posteriormente, marcamos o coloreamos 3. Enseguida dividimos, de manera vertical, el rectángulo en tres partes iguales, y marcamos 1 ¿En cuántas partes quedó dividido el rectángulo?

SEP

Ese será el número que colocaremos en la parte del denominador. La respuesta es tres doceavos

Recuerda que la multiplicación de fracciones se resuelve multiplicando directamente el numerador por el numerador y el denominador por denominador. Observa que tenemos el mismo resultado:

SEP

Es probable que te haya surgido la duda de ¿Cómo multiplico una fracción propia con una fracción impropia? Para eso, observa el siguiente video del minuto: 03:11 a 05:15

Interpretación gráfica de la multiplicación de fracciones

Tomando en cuenta lo que observaste en el video, resuelve la siguiente operación:

Siete cuartos por dos quintos. 7/4 x 2/5

Anotamos siete cuartos (7/4), lo que significa tener dos enteros, ya que la fracción es impropia, posteriormente los dividimos en 4 partes iguales, en forma horizontal, y coloreamos 7 fragmentos. Posteriormente, para representar la fracción dos quintos, dividimos ambos enteros en cinco partes iguales y sombreamos cada uno, dos de las 5 columnas. Contamos las partes marcadas con ambos colores y obtenemos: 14 veinteavos

SEP

Ahora multiplicamos directamente numerador por numerador y denominador por denominador

SEP

Ahora que ya sabes qué es una escala y cómo realizar un producto de fracciones, anota en tu cuaderno las siguientes preguntas para reflexionar:

¿Por qué las escalas están relacionadas con las fracciones?

Están relacionadas ya que su representación está determinada por una razón geométrica. La escala es igual a: la relación entre el valor del antecedente entre el valor del consecuente, y en este caso, se expresa con número decimal.

SEP

¿Cómo podríamos construir una figura a escala, aplicando un producto de fracciones?

Para responder esta pregunta usemos de ejemplo el siguiente ejercicio:

El objetivo es calcular las medidas de una casa, a partir de sus medidas originales aplicando la escala de reducción.

SEP

¿Cuál sería la medida de la altura del techo? Para poder conocerla tenemos que obtener el producto de la medida con la escala, es decir, multiplicar la altura del techo 7/2 por la escala 1/2 de este modo obtenemos como resultado: siete cuartos (7/4), para la medida del techo a escala.

SEP

SEP

No olvides que para lograr encontrar las medidas correctas hay que multiplicar la medida original por la escala.

Ahora veamos otras situaciones donde la multiplicación de fracciones es sumamente importante. Analiza la siguiente situación:

Al llegar a un establecimiento de alimentos, nos ofrecieron un recipiente, el cual nos indicaron, tenía una capacidad de 1 ¾ litros de agua.

SEP

Aunque por las marcas observamos que, de líquido, tiene únicamente cinco octavos de su capacidad. La pregunta es ¿Qué cantidad de agua tendrá dentro?

Probablemente ya estés imaginando que la operación que puedes hacer es una multiplicación. Esto lo sabes porque si tuviéramos dos botellas completas de agua de la misma capacidad, y quisiéramos saber cuánta agua tenemos en total, únicamente multiplicaríamos por 2.

Ahora al calcular el resultado, el procedimiento es el mismo, es decir, multiplicar el valor total del recipiente por la fracción. Recuerda que un número mixto “Es aquel que se compone de un número entero y una fracción”, por lo tanto, este número mixto puede ser representado como una fracción impropia. Y para reescribir el número mixto a fracción impropia, recuerda que debes seguir el siguiente procedimiento:

SEP

Primero identifica al número entero y la fracción propia, posteriormente debemos multiplicar el número entero -que es el número 6 por el denominador que es el número 2-, así tenemos que 6 x 2 es igual a 12. Ahora a 12 le sumaremos el numerador que es 1 y tenemos que el resultado es igual a 13 y el denominador seguirá siendo 2, por lo que la fracción impropia es trece medios.

Después de convertir el número mixto a una fracción impropia podremos realizar el producto de fracciones, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Resolvamos entonces el problema del recipiente de agua:

Al convertir el número mixto 1 entero 3 cuartos, obtenemos la fracción impropia 7 cuartos (7/4).

Ahora esta fracción la multiplicaremos por la cantidad de agua que hay en el recipiente, 5 octavos (5/8), obteniendo el resultado de 35 treintaidosavos (35/32), o expresado en número mixto: un entero tres treintaidosavos.

SEP

Multiplicando podemos obtener la cantidad de agua, y por supuesto esto sucede en contextos similares. Ahora toma tu cuaderno y trabajemos con las siguientes situaciones:

SEP

Problema 1: Una caja dice contener tres cuartos kilogramos de azúcar, pero sólo tiene un quinto de su capacidad: ¿Cuál será su contenido de azúcar?

Para poder resolverlo multiplicaremos los tres cuartos (3/4) de kilo gramos de azúcar por la quinta parte (1/5) de la capacidad. Por lo que 3 X 1 = 3, y 4 x 5 = 20. Así que el contenido de azúcar que tiene la caja es igual a: tres veinteavos (3/20).

SEP

Problema 2: En mi fiesta de cumpleaños compartí con mis amigos un pastel y me sobraron tres quintas partes, al siguiente día mi prima se comió la séptima parte de lo que sobró. ¿Qué fracción del total se comió ella?

Para poder resolverlo multiplicaremos las tres quintas partes (3/5) que sobraron del pastel por la séptima parte (1/7) que se comió al día siguiente. Por lo que 3 x 1 = 3, y 5 X 7 = 35. Como resultado, la fracción de pastel que se comió mi prima fue de: 3/35.

SEP

Problema 3: Tengo sesenta botellas de agua de un cuarto de litro y quiero saber ¿Cuántos litros de agua tengo? Ya que iremos a acampar por varios días.

Para resolverlo multiplicaremos las sesenta botellas, -recuerda que cuando multiplicas un número entero por una fracción puedes colocar debajo del entero la unidad-. Posteriormente podemos ya multiplicar por la cuarta parte de la capacidad de cada botella, por lo que 60 X 1 = 60 y 1 X 4 = 4; dándonos 60/4, que es igual a 15 enteros. De este modo obtenemos: quince litros de agua, como resultado.

SEP

Para finalizar te presentamos las medidas que debiste obtener de la casa a escala. Compáralas con las tuyas, para ratificar que estén correctas.

SEP

Como lo observaste, la multiplicación de fracciones es de utilidad, ya que podemos obtener escalas y resolver una inmensa cantidad de problemas de distintas situaciones.

Nunca te olvides que, al multiplicar fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador.

El Reto de Hoy:

Revisa en tu libro de texto el tema: “identificación de fracciones y decimales” y realiza las actividades que ahí se sugieren.

Segundo de secundaria

Lenguaje

>Parecen iguales, pero son diferentes

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Comparar la organización de diversos textos sobre un mismo tema.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la organización de diversos textos sobre un tema, con el propósito de cotejar similitudes y diferencias en la información que utilizas.

Seguramente has leído revistas, periódicos, textos de tus libros de la escuela o de algún otro material de biblioteca que te han ayudado para investigar algún tema.

En esta sesión, trabajarás con los textos “Mexicas o aztecas”, “La conquista de Tenochtitlan” y “Tenochtitlan cae”, relacionado con la asignatura de Historia.

¿Qué hacemos?

A continuación, conocerás cómo se explica y se organiza la información. Para ello, lee los siguientes ejemplos de los diferentes tipos de textos.

Comienza con esta pequeña biografía de Franz Kafka, un ejemplo de texto continuo.

Franz Kafka, es un autor austríaco, pionero en la fusión de elementos realistas y fantásticos. Tiene como temas principales, la ansiedad, el existencialismo, la culpa. Una de sus obras más famosas es La Metamorfosis.

El texto que has leído acerca de su vida tiene partes marcadas con ciertos colores dado el propósito de análisis.

Todo relato tiene una serie de reglas y de convenciones que permiten organizar la sucesión de los hechos, estructurar la historia, determinar por qué? se cuenta algo, de que? modo y con qué fin.

Continua con la lectura…

Como observaste, los textos continuos tienen ciertas características, observa algunas ideas generales:

Tiene un tema o asunto centra

Es un texto narrativo

Identifica pronombres, conectores, frases o años que organizan la sucesión de hechos

Usa verbos en tiempo pasado

Hechos inscritos en un tiempo determinado

Ahora, analiza un texto discontinuo.

Cómo ves en este cartel, los textos discontinuos:

Utilizan imágenes (en ocasiones gráficas o mapas)

También pueden ser infografías

El orden la lectura varía (orden no secuencial)

Buscan la interpretación y reflexión del lector

Los textos discontinuos resultan fundamentales para interactuar en diversos ámbitos de la vida cotidiana y actual.

Ahora, observa un texto mixto.

Este texto se acompaña de una explicación, una imagen del mapa de la ciudad, una ficha con datos de la misma y una imagen de una de sus edificaciones.

Las imágenes son acompañadas de acotaciones como descripciones de lo que tratan. Por lo tanto, es una combinación de texto continuo y discontinuo. Un modelo mixto.

Lo que sucede en estos textos es que son una mezcla en la que se conjugan imágenes, información acerca de una situación, gráficos o fichas de información, entre otras. Que dan unidad y cohesión a la finalidad del texto que, en este caso, es hablar y mostrar la importancia histórica y arquitectónica de la zona centro de Morelia.

Por lo tanto, existen textos:

Continuos

Muestran información secuencial y progresiva, es decir, con un orden de principio a fin.

Discontinuos

Indican que no van en un orden de secuencia y utilizan recursos como esquemas, imágenes o infografías, que son textos breves con imágenes y su orden depende lo que se quiere mostrar.

Mixtos

Son una combinación entre los textos continuos y los discontinuos.

Analiza lo siguiente:

¿Qué tipo de texto podría ser un acta de nacimiento?

¿Un manual de cualquier aparato electrónico?

Un acta de nacimiento es un texto discontinuo, porque cada aspecto de ésta se puede leer por separado.

En el manual de uso de cualquier aparato electrónico, se puede leer cualquier parte, usa imágenes o gráficos, así que es también discontinuo.

Después de haber visto los ejemplos, reflexiona sobre lo siguiente:

¿Por qué se considera que hay distintas publicaciones que tratan un mismo tema?

¿Crees que la información que encuentras en las fuentes de consulta será la misma que en otras?

¿Cuántas fuentes de información consultas cuando realizas una investigación de un tema? ¿Por qué?

¿En qué momento realizas consultas de temas?

Al realizar una investigación debes considerar los tipos de textos que puedes encontrar y que su organización varía de acuerdo con la fuente de consulta que elijas.

Al momento de leer varios textos te puedes dar cuenta de su estructura, su desarrollo y de cómo está organizado el tema. Y eso también se organiza dependiendo de a quién va dirigido el texto, se puede observar, por ejemplo, en los libros de texto, las lecturas de tus libros de Lengua Materna en los primeros años tendían a ser breves, y luego fueron aumentando no sólo en cantidad, sino en dificultad o en temas. Por ello, es importante compartir con otros las lecturas o trabajar en algunas ocasiones en parejas o equipos.

Para saber cómo trabajar estos temas colaborativamente, observa el siguiente video.

El trabajo colaborativo en la comprensión de textos informativos.

Escuchar a los demás, ayuda a que la información sea clara y sencilla, por lo tanto, se puede seleccionar el tipo de contenido más adecuado.

Ahora que ya sabes que es importante consultar en diferentes textos la información e intercambiar puntos de vista, comenzarás con el tema “parecen iguales, pero son diferentes”.

Cuando se realiza la búsqueda de información y se seleccionan textos, puedes darte cuenta de que cada uno tiene su propia manera de organizarlo.

Observar el siguiente esquema referido a la organización de un texto.

Un texto tiene un tema que representa el planteamiento de un problema y en ocasiones conlleva a una solución; contiene hechos de causa-efecto que le permiten al autor señalar sus puntos de vista; dentro de su estructura, el texto hace algunos juicios de comparación y utiliza ejemplos como apoyo; también hace descripciones para ampliar la información y tiene una secuencia de tiempo en la cual pueden organizarse los hechos como una cronología, pueden ir de lo general a lo particular o utilizar el método de causa–efecto.

Dentro de esta estructura señalada en los textos, vas a encontrar formas en las que estos se organizan. Lee la siguiente información.

Ahora, observa el siguiente esquema:

Este texto se presenta con una organización de información que va de lo particular a lo general, ya que al inicio de la pirámide habla de las organizaciones pequeñas que van desde grupos de familias, de amigos y aliados, después en la parte del centro del esquema están las funciones que cumple un jefe y en la parte final menciona a los dos sectores sociales y las actividades generales de los mexicas.

Además de conocer sobre la organización de la información, sigue leyendo sobre nuestras culturas originarias.

Después de haber leído los textos anteriores, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué tienen en común el texto 1 y texto 2?

En este segundo texto, ¿identificaste el tema?

¿En qué orden se encuentran los hechos?

A continuación, observa cómo está organizado el segundo texto mediante el siguiente esquema.

Los hechos cronológicos van de principio a fin sin alterar la manera en que ocurrieron las circunstancias.

Observa el siguiente video para complementar la información acerca de Tenochtitlan.

Tenochtitlan cae.

Este video presenta una serie de hechos que indican causas y consecuencias que se vivieron durante el proceso de la conquista en México.

Ahora, presta atención en la siguiente herramienta para organizar el contenido de causa-consecuencia de un texto. Se tomará como referencia la información del video en el siguiente cuadro.

Esta es una forma de cómo se puede identificar la organización de cualquier texto.

No olvides que lo visto en esta sesión puedes consultarlo en tu libro de texto.

El Reto de Hoy:

Lee e investiga en tu libro de texto o en algún libro de historia, y profundiza en la historia de México. Después, compara la información y analiza la organización de los textos que elijas. Puedes elaborar apuntes o esquemas que sean de apoyo.

Artes

>Ponte los lentes del arte

Aprendizaje esperado: Aprecia los elementos del arte en una obra o manifestación artística para inferir la intención del autor.

Énfasis: Distinguir el movimiento, el sonido, la forma y el color de una obra de arte para jugar con interpretaciones libres de lo que el autor quiso expresar al realizarla.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo apreciar y valorar distintas obras o manifestaciones artísticas, para encontrar sus elementos e imaginar qué quiso decir el creador.

Todo lo que se puede expresar al ver una obra de arte, refiere a momentos que algún día has presenciado, como pueden ser agradables o terribles.

Entre más obras de arte conozcas, más se desarrolla la percepción, y al ampliarla cambia la interpretación que se le da al arte.

¿Qué hacemos?

Expresarás lo que crees que dice un artista a través de su creación. Pero antes, comienza por identificar algunos aspectos como:

El movimiento, uno de los elementos presentes en todas las artes. Por ejemplo, se le puede poner movimiento a los gestos que hacemos para hacer más evidente la idea o emoción que se quiere representar. Si mueves los hombros hacia abajo al ponerte triste, es inconfundible ese sentimiento. Así como cuando se demuestra enojo, se tensan los músculos, para mostrar enfado.

Los elementos de las artes son comunes, por eso se habla de emociones expresadas en ellas. Además de las emociones, otros elementos de las artes son: el color, el sonido y el movimiento.

A continuación, realiza la siguiente actividad:

Imagina que te pones los lentes del arte y todo se volviera de un solo color. Para esto, si está en tus posibilidades, puedes usar papel celofán o una tela delgada de color para crear tus lentes y observar a través de ellos. A veces en algunos dulces viene un poco de este papel celofán o puedes tomar un vaso de vidrio que sea de color. Lo importante es que mires a través de una superficie traslúcida que te permita cambiar el color de lo que ves. En caso de no contar con los materiales, solo basta con tu imaginación.

Primero vas a encontrar el movimiento y luego jugarás con el color. Al final, interpretarás lo que el autor quiso expresar.

Observa la siguiente imagen para apreciar un suceso natural llamado “Aurora boreal”.

Puedes relacionar la obra artística con aquello que conoces, y eso es otra de las maravillas del arte: la interpretación es personal.

¿Puedes percibir el movimiento?

Ahora coloca tus lentes de arte.

¿Qué le pasó al movimiento al cambiar el color?

¿Qué sientes al mirarla?

Recuerda que eres libre de sentir y pensar lo que quieras.

Ve otra imagen para sensibilizarte más.

Se observa una ola rompiendo, detalle que sin la fotografía no podrías admirar detenidamente porque en la vida real las olas no se detienen.

Eso es lo que hacen los artistas, captan el movimiento de la vida en una imagen. Esté es un elemento del arte que es fundamental para acercarse más: la vida cotidiana.

Observa cómo con una cámara puedes captar un objeto en movimiento.

Cuando los artistas plasman el movimiento en sus obras, encuentran la forma de expresar sus emociones, vida cotidiana, movimiento, color y todo lo que se percibe con los sentidos, como lo hace una cámara fotográfica.

Ahora, ponte los lentes y observa las imágenes anteriores. Posteriormente contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

¿Puedes percibir el movimiento?

¿Qué le pasó al movimiento al cambiar el color?

¿Qué sientes al mirarla?

Cuando te pones los lentes del arte, no solo cambia el movimiento y el color, también se acentúan algunas partes. Es la magia de cambiar la percepción. Si cuentas con más de un color para crear tus lentes, realiza la actividad con todos los colores que puedas.

Sucede que con los colores se producen sensaciones como de temperatura, calor –frío. Por eso con el ejemplo de las imágenes, puedes sentir cierta sensación, así como sentimientos.

Cuando se habla de colores, no solo están presentes en las artes visuales puesto que también los hay en la música.

Ahora, realiza la siguiente actividad.

Pide ayuda a un familiar y realiza lo siguiente:

Si tú le dices un color, el deberá responder la sensación que le produce.

Por ejemplo, morado puede producir energía.

Después, vuelve a ver las imágenes anteriores con tus lentes de arte y el color mencionado y observa que pasa.

Cada quien puede experimentar sensaciones diferentes, lo que es seguro es que tu percepción cambia.

Las obras de arte conjugan los elementos de movimiento, color, forma, sonido, gesto y emoción, entre otros, con el fin de comunicar una idea o sentimiento por parte del creador. Es decir, que se quiere expresar algo y para lograrlo se armonizan los elementos en un mensaje.

Pero la obra de arte no significa nada si su mensaje no llega a alguien. Por lo que se podría decir que una experiencia artística se compone de al menos dos individuos: el creador y el receptor.

El creador decide la manera en que utiliza y combina los elementos según, lo que quiera expresar.

El arte ayuda a expresar lo que sentimos y pensamos, de otra manera diferente al lenguaje que utilizamos normalmente. Es importante que observes con cuidado, porque también el arte crea posibilidades que atienden necesidades inmediatas como hacer una tarea.

A continuación, observa el siguiente video con tus lentes del arte para ver tu entorno de otra manera.

Mecha creativa.

Cuando te expresas con las artes, el receptor o público va a interpretar libremente las intenciones del creador. Es mágico poder cambiar la percepción al jugar con los elementos artísticos.

Ahora, observa el siguiente video y reflexiona en qué te dice esta canción.

Ro Aguilar, Asesina.

¿Es una canción melancólica?

¿Se la dedicarías a alguien?

¿Qué elementos de las artes llamaron tu atención: el sonido, el movimiento, el color?

Es interesante ver cómo, algunas veces, nuestra expresión corporal dice más que la verbal.

Entre los elementos de las artes esta:

El movimiento que se reconoce por los referentes que se tienen como el ritmo.

El sonido que se relaciona con estados de ánimo y las emociones.

El color que comunica de acuerdo con la gama de fríos y cálidos y nos lleva a emociones y estados de ánimo.

Lo más importante es que los elementos estén en armonía con lo que el creador quiere comunicar. Así será más claro interpretar el mensaje del autor.

Ahora, observa otro ejemplo de la naturaleza a través de una fotografía.

¿Qué imaginas que quiso transmitir el fotógrafo?

Vuelve a ver la fotografía, pero ahora estará modificada.

¿Qué percibiste al ver esta imagen?

A continuación, observa cuatro imágenes y responde.

“Carretera”

¿Qué crees que quiso decir el artista?

“Volcán”

¿Qué te dice esta fotografía?

“Frasco”

¿Qué quiso comunicar el fotógrafo?

“Dama con luna”

En esta ocasión, escucha alguna pieza musical mientras observas la imagen.

Ahora, observa la misma imagen, pero con otra pieza musical, abre tus sentidos.

¿Qué interpretas al contemplar la imagen con la música?

Recuerda que, con la ayuda de la música, utilizando la armonía de una melodía se logra transmitir una gran variedad de emociones.

Cada imagen produce una sensación en el receptor, por eso el arte es un diálogo continuo entre el creador, la obra y el público. Es decir, los elementos de las artes ayudan en la percepción del espectador.

Recuerda que la percepción se educa a través de la experiencia estética o apreciación del arte que te rodea. Por ejemplo, hoy no se ve igual la obra de Vicent Van Gogh, misma que en su momento no fue valorada.

Lo más importante es dejar libre tu visión e interpretación para desarrollar la percepción a través de la practica estética, u observación del entorno.

El Reto de Hoy:

Crea tu propia obra.

Crea tu propia historia partiendo de las imágenes y combinando los elementos de las artes. Integra el movimiento que percibes en ellas para crear personajes y situaciones. Puedes usar cualquier lenguaje artístico como la literatura, el cine, la danza o la música.

Si aún no tienes claro cómo hacerlo, observa el siguiente video como referencia.

Inventar leyendas divertidas.

Historia

>Los seres humanos y su entorno

Aprendizaje esperado: Reconoce los procesos que permitieron a los cazadores-recolectores domesticar el maíz en nuestro continente.

Énfasis: Comprender las diferentes etapas de la adaptación del ser humano a su nuevo entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las diversas etapas de adaptación del ser humano e identificarás cómo desarrollaron los primeros cultivos y cómo consolidaron la agricultura y la domesticación de algunas especies en el continente americano.

En todo este proceso de desarrollo, también hubo avances tecnológicos que permitieron mejorar y facilitar los procesos agrícolas, con ello, la creación de diferentes herramientas que incluso hoy en día seguimos utilizando para la agricultura.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente fragmento, en la cual un abuelo historiador responde una serie de preguntas que sus nietos le hicieron sobre la Prehistoria. Observa con atención a los detalles.

La prehistoria explicada a los jóvenes

-¿Cómo vivían?

?En aquel mundo repleto de animales, ¿se dedicaban, sobre todo, a la caza? ¿Qué armas utilizaban? ¿Qué cosas inventaron?

¡Espera un momento! Como siempre, se debe precisar la época. La vida de los Homo erectus de hace un millón de años no se asemejaba a la de los hombres modernos de hace 25000 años, y mucho menos a la de los agricultores-ganaderos del Neolítico de 5000 años o 6000 años atrás, para quienes la caza representaba un importante complemento al sustento, pero cuya supervivencia ya no dependía exclusivamente de ella. Los primeros, menos inteligentes y peor organizados, dedicaban mucho más tiempo a la búsqueda de alimento que los grandes cazadores de los tiempos glaciares, que disponían de armas mucho más eficaces.

De ahora en adelante, hablaremos sobre todo de estos últimos, de los hombres modernos, en ocasiones llamados los cromañones, y evocaremos, sólo de paso, las antiguas humanidades que los precedieron, así como las sociedades neolíticas de ganaderos y agricultores que les sucedieron.

De acuerdo, pero, antes de esto, háblanos un poco de los ganaderos y agricultores. ¿Por qué se dedicaron a esta tarea, qué animales criaban y qué plantas sembraban, qué técnicas utilizaban?

Aquellos cambios no se alcanzaron de un día para otro, ni al mismo tiempo en todas partes. El perro fue, al parecer, el primer animal doméstico que apareció ?a partir del lobo? con los últimos grandes cazadores, 13000 o 14000 años atrás, quizás antes. Y, más adelante, llegaron al carnero, el buey y el cerdo. La cría de aves de corral aparecerá mucho más adelante. En cuanto las plantas, eran principalmente variedades de trigo y de cebada en Oriente Próximo, y posteriormente en Europa. El arroz se cultivaba en Extremo Oriente, el maíz las judías en América, por sólo dar unos ejemplos. Las técnicas eran toscas y rudimentarias. Y lo fueron durante mucho tiempo, con el uso del arado básico, un arado primitivo que se sigue utilizando en algunos puntos del mundo.

No nos has dicho por qué iniciaron esas tareas….

Los inventos siempre son, en cierta medida, fruto del azar, al menos al principio. Algunas personas observaron, sin duda, que de los granos de trigo salvajes, abandonados cerca de los campamentos, crecían espigas en primavera. Reflexionaron y reprodujeron sistemáticamente la misma operación. Otros, tras cazar a las madres de crías, las recogieron y las criaron. Este proceso se repitió, sin duda, una y otra vez a lo largo del tiempo, con numerosos fracasos, antes de lograr una auténtica ganadería. La agricultura y los animales domésticos son una garantía para la vida: ¡se sabe que habrá algo de comer para el año siguiente, incluso en la estación de escasez!

Esto, sin duda, debió cambiar sus vidas por completo.

Efectivamente, hasta tal punto que, para hablar de ello, se ha utilizado la expresión “revolución neolítica”. Al igual que muchas expresiones consagradas, ésta es verdadera y falsa a la vez. Nos da a entender que el proceso fue muy rápido, lo cual no fue cierto. Los comportamientos fueron modificándose de forma progresiva en algunas partes, pero no en otras. Sin embargo, cuando la ganadería y la agricultura lograron convertirse en la actividad principal y regular, sus consecuencias a largo plazo fueron mucho más importantes que la seguridad alimentaria. Se volvieron sedentarios, es decir, en lugar de desplazarse a mayor o menor distancia, permanecieron en el mismo lugar: cuando se tiene un campo, hay que sembrar y cosechar sus frutos. Construyeron aldeas. Levantaron graneros. Eran dueños de rebaños. Esta riqueza desencadenó cambios en su sociedad, en cuyo seno había sin duda ricos y pobres y, por tanto, una jerarquía. Representó el final de un modo de vida que había durado millones de años, cuando los hombres sólo eran cazadores y recolectores.

Por cierto, al principio, ¿cómo cazaban? ¿Tenían armas?

Los homínidos más antiguos cazaban pequeñas presas, las que podían alcanzar con sus propias manos o arrojando una piedra. También se alimentaban de carroña. Esto significa que aprovechaban los restos de las grandes presas que los felinos cazaban y abandonaban a su suerte. Dos millones y medio de años atrás, ya tallaban guijarros para obtener de ellos herramientas toscas, con el fin de descuartizar y quebrar los huesos de sus presas y así sorber su médula. Por otra parte, no debemos olvidar que los humanos eran omnívoros, comían todo cuanto fuera comestible y encontraron a su paso: frutos, bayas comestibles, plantas, setas, insectos. La verdadera caza, con armas, fue desarrollándose progresivamente, a lo largo del tiempo, y convirtió al hombre en el cazador más temible entre todas las especies animales.

La Prehistoria explicada a los jóvenes

Fragmento en las páginas 35-39

Jean Clottes

Paidós, 2008, 135 p

Ahora, responde las siguientes preguntas:

Si tuvieras un abuelo historiador, ¿qué otras cosas le preguntarías sobre los cazadores recolectores?

¿Qué datos curiosos te gustaría saber de tus antepasados más remotos?

Reflexiona en ello y después intercambia, en la medida de lo posible, tus preguntas con algunos compañeros, respetando las medidas sanitarias.

Datos interesantes sobre el poblamiento de América.

Existen diversas teorías que han tratado de explicar de manera científica los orígenes de la población en nuestro continente.

La teoría más aceptada sostiene que el poblamiento de América tiene sus orígenes en Asía y que la llegada de los pobladores a este territorio se produjo durante la última glaciación, lo cual permitió que se formara un puente en la zona norte de nuestro continente, específicamente en el Estrecho de Bering. Estos pobladores nómadas transitaron por este estrecho y continuaron moviéndose hacia el sur en busca de comida y mejores condiciones climáticas, es así que, con el tiempo, se dan los primeros asentamientos.

¿Cómo te imaginas que fueron estas personas?

¿Crees que aún conservamos algunas de sus características?

El poblamiento del continente americano transcurrió a través de miles de años.

La periodización para este tiempo tan largo es también diversa. La propuesta por arqueólogos mexicanos dice que La Etapa Lítica está dividida en dos periodos, el Arqueolítico, que va de los 33000 a los 12000 antes de nuestra era, y el Cenolítico que va de los 12000 a los 5000 antes de nuestra era.

Los escasos hallazgos del periodo Arqueolítico impiden conocer mucho de la vida de estas personas. Solo se conoce que las tecnologías que desarrollaron eran rudimentarias, piedras trabajadas para golpear, cortar, raspar y machacar. También utilizaron fibras duras, madera, huesos y pieles de animales.

Hacia los 12000 antes de nuestra era, se encuentran importantes innovaciones tecnológicas, en las que aparecen instrumentos más finos y mejor elaborados, como puntas de proyectil, cuchillos, navajas y raspadores. Esta innovación es muy importante porque habla de una evolución y adaptación de los cazadores-recolectores a nuevas condiciones del medio ambiente, que en estas fechas ya habían cambiado en el continente, se hizo más árido, las plantas y los animales también cambiaron. Desaparecieron bosques, pastizales y gran parte de la fauna mayor. Estos acontecimientos muestran, con los hallazgos encontrados, la gran capacidad de adaptación de estos seres humanos.

Matthew Des Lauriers escribe un artículo en la revista Arqueología Mexicana que dice:

“Los primeros habitantes de las Américas fueron migrantes y descendientes de pioneros que se atrevieron a salir de África, cuna de la humanidad. Siguiendo una ruta a través de Beringia, estos cazadores-recolectores del Paleolítico Superior salieron de sus tierras en las orillas del Pacífico occidental durante un tiempo de inestabilidad climática y social. Para llegar desde el norte del continente hasta Sudamérica, esos primeros pobladores se vieron obligados a cruzar fronteras entre tierras inhóspitas, yermas, verdaderamente desconocidas y desoladas. Enfrentaron la falta de conocimiento del paisaje, de la flora y fauna, de las fuentes de agua y yacimientos de materias primas. Los migrantes ancestrales vencieron estas carencias aprendiendo y adaptándose con una habilidad magistral, encontrada ésta solamente entre gente resuelta y determinada. La historia en las Américas es una historia de migrantes, una historia de cómo y por qué cambiaron o persistieron varios aspectos de su cultura materna.

Los primeros pobladores no llegaron como una tabula rasa, llegaron como sociedades completas; comunidades en tránsito, comunidades con un gran bagaje de conocimientos, buscando una nueva vida en un mundo nuevo. Cruzaron la primera frontera –entre lo conocido y lo desconocido–, y en el acto de cruzarla, la cambiaron. No es fácil vencer fronteras, pero los ancestros de la gente original de las Américas ganaron su lucha por una nueva tierra haciendo exactamente eso.”

Los diferentes estudios realizados han demostrado que a lo largo de estos amplios periodos de tiempo los cazadores-recolectores tuvieron diversas expresiones culturales y desarrollaron tecnologías que les permitieron adaptarse al entorno y, lo más importante, explotar los recursos naturales de las regiones que iban poblando y conociendo.

Esto significa que el desarrollo y adaptación de esos seres humanos surgió, seguramente, como respuesta a las exigencias que el medio les obligaba a tener para sobrevivir, es decir, se dio un proceso de aprendizaje y adaptación.

Para conocer más sobre el tema, observa el siguiente video.

La playa, un sitio arqueológico singular.

Recientemente se ha puesto en discusión la teoría más aceptada del poblamiento de América a través del estrecho de Bering. Hallazgos en la isla de Cedros en Baja California, de instrumentos humanos con 12000 años de antigüedad, plantea la posibilidad de que grupos humanos navegaran hacia Sudamérica, pasando por la Isla de Cedros.

Otros importantes hallazgos en el Sur del continente, datados de hasta 18000 años de antigüedad, también proponen que hubo migraciones del sur al norte y no como se sostiene tradicionalmente, que los movimientos de los migrantes ocurrieron desde el Estrecho de Bering.

No obstante, en lo que sigue habiendo acuerdo y mayor aceptación, es que los grupos humanos que se establecieron a lo largo del continente emigraron de Asia, estudios genéticos lo corroboran.

Ahora observa el siguiente video.

Fin del mundo.

Es importante insistir que los primeros pobladores fueron encontrando diversos sistemas ecológicos y que la observación, la experiencia y el aprendizaje les permitieron adaptarse al medio y transmitir sus conocimientos de generación en generación. Así, fueron creando artefactos que les facilitaron realizar sus actividades.

Por ejemplo, para cazar tuvieron que observar las costumbres, los movimientos, alimentación y refugios de los animales que iban a cazar, mejorando sus técnicas y estrategias de cacería. Lo mismo ocurriría con las plantas, tras la observación y la experiencia recolectora, fueron aprendiendo sus propiedades. Al mismo tiempo, la selección que hicieron de las plantas de su preferencia y utilidad hizo que favorecieran el crecimiento y mejora de muchas de ellas y, poco a poco el cultivo de algunas.

Es necesario comprender que estos procesos llevaron miles de años, lentamente los habitantes de este enorme continente fueron evolucionando, adecuaron sus actividades y mejoraron su tecnología, a tal grado que, paulatinamente, dejaron de ser grupos nómadas, cazadores-recolectores y se fueron estableciendo en pequeñas aldeas, conforme sus necesidades se los permitía, convirtiéndose en grupos sedentarios, cazadores, agricultores y posteriormente domesticando a los animales que servirían de alimento.

Todo lo expuesto significa que hubo múltiples formas de relacionarse con el medio, el desarrollo fue heterogéneo, lo cual causó expresiones culturales y pensamientos también diversos.

El proceso de domesticación de plantas y animales lleva a la creación de la agricultura y, a partir de esta nueva forma de apropiarse de sus alimentos, abre paso a nuevas formas de relacionarse como sociedades, se harán más complejas, surgirán clases dirigentes y grupos de poder y, finalmente, la construcción de grandes y espléndidas ciudades.

Para conocer más sobre las personas que transitaron por estos diversos procesos de adaptación y sus vidas, a lo largo de miles de años, observa el siguiente video.

Nirigua, un sitio arqueológico con miles de grabados.

Las pinturas rupestres y los petroglifos, o grabados en piedra, son otra fuente de información que permite conocer cómo vivían los grupos de cazadores- recolectores, sus conocimientos sobre el medio y su relación con él.

En el norte de México, existe un sitio enorme de este tipo de petroglifos: Boca de Potrillos, a 80 kilómetros de la ciudad de Monterrey.

En la página electrónica denominada “Lugares INAH” , puedes conocer imágenes de este lugar impresionante e indagar algunos de los significados de estas imágenes que quedaron plasmadas en piedra.

Recapitula algunos datos importantes.

Hace 5000 años antes de nuestra era, los pobladores de América desarrollan los primeros cultivos.

Para el año 2500 antes de nuestra era logran consolidar la agricultura y la domesticación de algunas especies.

Entre los años 200 al 600 de nuestra era se había logrado desarrollar la agricultura intensiva y el desarrollo de técnicas avanzadas de cultivo, así como los procesos de especialización por regiones.

Es importante mencionar que, en todo este proceso de desarrollo, también se dan avances tecnológicos que permiten mejorar y facilitar los procesos agrícolas, con ello la creación de diferentes herramientas que incluso hoy en día seguimos utilizando para la agricultura.

Y recuerda que, si deseas saber un poco más del tema, puedes buscar en tu libro de texto, ubica el tema en el índice del mismo.

El Reto de Hoy:

Con el uso de diversas herramientas: libros, revistas, o internet, investiga tres instrumentos que sirvan para la agricultura y que tengan su origen en la antigüedad, explica cuál es su nombre y su utilidad.

Física

>¿Qué pasa con los joules y la energía?

Aprendizaje esperado: Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.

Énfasis: Interpretar, analizar y argumentar el cambio de energía cinética a energía potencial, y viceversa.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en la energía mecánica, que se divide en cinética y potencial.

La energía está presente en cada parte de la vida y esta se transforma de manera frecuente ya que no se destruye, es decir, “La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, a esto se le conoce como: El principio de conservación de la energía.

Existen diferentes tipos de energía, por ejemplo, la energía calorífica, luminosa, potencial, térmica, eléctrica, mecánica, entre otras. Sin embargo, en esta sesión te enfocarás en la energía cinética y potencial, por lo que descubrirás cómo están compuestas estas energías y en qué consisten.

¿Qué hacemos?

Iniciarás reflexionando en una serie de preguntas que irás resolviendo conforme avances en el tema, por lo que necesitas prestar atención, ya que al finalizar realizarás un mapa mental de todo lo aprendido.

¿Qué es la energía mecánica?

¿Qué es la energía potencial?

¿Qué es la energía cinética?

¿De qué se compone cada una?

¿Por qué se relacionan?

Energía potencial. La energía potencial es la energía que poseen los objetos cuando se encuentran a cierta altura o posición, por ejemplo, una roca que se encuentra en la cima de una montaña y está inmóvil.

La energía potencial depende de 3 variables, que facilitaran su análisis. Estas variables son la masa del objeto, el valor de la aceleración debida a la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto.

La masa es una variable que tienen todos los cuerpos que se mide en kilogramos y la gravedad es un valor que no cambia en la Tierra. Estas dos variables forman parte de la Energía potencial, la cual tiene una particularidad especial, ya que es la energía que se encuentra almacena en un cuerpo en reposo.

Un cuerpo u objeto con energía potencial, su desplazamiento es cero y no cuenta con ningún movimiento presente, más que la acción de la gravedad que lo tiene en su lugar. Sin embargo, mientras más altura tenga ese cuerpo en reposo, mayor será la cantidad de energía potencial que posee.

Para calcular la energía potencial, te apoyarás con la siguiente fórmula:

La energía potencial es el producto de multiplicar la masa, la aceleración debida a la gravedad y la altura.

La masa se mide en kilogramos, la aceleración debida a la gravedad en metros por segundo al cuadrado, y la altura en metros.

La energía potencial se expresa en Joules.

La gravedad siempre tendrá el mismo valor, sin embargo, si se cambia el valor de la masa o la altura, en automático afecta la cantidad de energía potencial.

Para tener más claro el concepto de energía potencial y familiarizarte con la energía cinética, observa el siguiente video.

Energía cinética y energía potencial.

La energía potencial y la energía cinética tienen mucha relación una con la otra, solo que la energía cinética es la que está asociada al movimiento en los objetos, y depende de la masa y de la velocidad del objeto. Entonces, se habla de un cuerpo que no está en reposo, es decir, un cuerpo que tiene desplazamiento y por lo tanto tiene velocidad. Es como un después de esa energía potencial almacenada que ahora se liberó como energía cinética.

En la fórmula de energía cinética, se puede identificar que la masa y la velocidad son las variables. Y esta dice que:

Al multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado y dividirlo entre 2 se obtiene la “energía cinética”.

La masa se mide en kilogramos, la velocidad en metros por segundo y la energía cinética se expresa en Joules.

Estas dos energías, es decir, la potencial y la cinética, se relacionan completamente y una va de la mano con la otra, ya que se sabe que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

Si analizas los ejemplos, puedes identificar que es un ciclo, ya que se puede pasar de energía cinética a potencial, y de energía potencial a cinética, por lo que, a la suma de estas se le denomina energía mecánica.

A continuación, si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento para conocer estas energías desde otro enfoque e identificar su proceso. Considera que todo experimento que realices debe de ser en presencia de un adulto.

Experimento.

Los materiales que necesitas son los siguientes:

Dos platos lisos de plástico o cartón, ambos perforados por el centro con un clavo

Una liga

Una ficha también perforada por el centro con un clavo

Pegamento

Un palito de paleta

Un palo de bandera

Cinta adhesiva

Tubo de cartón o plástico de 12 cm de largo

Procedimiento:

Pasa la liga por el orificio de un plato y la fijas con el palito de paleta, este debe quedar fijo con la cinta adhesiva.

Ahora, el extremo libre de la liga se debe pasar por el tubo y el segundo plato. Después, por la tapa de plástico pasarás nuevamente la liga en su extremo libre.

Ahora debes fijar la liga con el palito de bandera.

Para terminar, con el pegamento fijaras el tubo a los platos, debes tener cuidado de que estén centrados ya que esto puede afectar el funcionamiento.

¿Cómo funciona?

Al girar el palito, estas presenciando energía cinética, pero al mismo tiempo se almacena la energía potencial, que se acumula en la liga, y al ponerlo en el piso y soltarlo esta energía potencial se libera convirtiéndose en energía cinética, dando lugar a la “Energía Mecánica”.

Diariamente interactuamos con estas energías y están presentes todo el tiempo. Por eso debes recordar que la energía está presente en cada aspecto de tu vida.

Por ejemplo: Puedes hacer un concurso de carreras para saber cuánta energía puedes liberar.

El Reto de Hoy:

Toma cualquier ejemplo que te venga a la mente, como un deporte, andar en bicicleta, correr, saltar, un columpio o incluso hasta gente caminando. Después, realiza un esquema e identifica estos dos tipos de energía.

Ahora puedes responder las preguntas del principio y complementar con tu esquema. No olvides hacer tu mapa mental.

¿Qué es la energía mecánica?

¿Qué es la energía potencial?

¿Qué es la energía cinética?

¿De qué se compone cada una?

¿Por qué se relacionan?

Matemáticas

>Resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones lineales con el método de igualación II

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de igualación.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de la resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ahora utilizando el método de igualación II, y como se trata de un método, todo método implica un orden.

Se enfatiza la importancia de que en Matemáticas evites memorizar cada paso, es mejor que comprendas en qué consiste cada uno de los pasos del método de igualación, y una vez que lo comprendas, utilizarlo en la resolución de problemas algebraicos.

¿Qué hacemos?

Retoma el ejercicio que se propuso la sesión pasada y observa la resolución del problema mediante el sistema de ecuaciones lineales 2x2, utilizando el método de igualación; cuyo propósito es comprender, dar sentido y significado a los pasos del método de igualación para la resolución de diversas situaciones.

Ejercicio 1

En un partido de básquetbol un equipo anotó un total de 55 canastas, obteniendo 125 puntos.

¿Cuántos tiros de campo (2 puntos) y triples realizaron?

Resolución:

Se nombrará “????” a las canastas encestadas de 2 puntos y “????” a las de 3 puntos.

La primera ecuación queda planteada con respecto a las canastas encestadas.

x + y= 55

La segunda ecuación queda planteada con respecto al número de puntos que hizo el equipo.

¿Cuántos puntos fueron de 2?

¿Cuántos puntos fueron de 3?

2x + 3y = 125

El sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas queda así:

Paso 1. Se despeja la incógnita “x” de la primera ecuación:

Paso 2. Se despeja la incógnita “????” de la segunda ecuación:

Paso 3. Se igualan las ecuaciones despejadas:

Paso 4. Se resuelve la ecuación de primer grado obtenida en el paso 3, para encontrar el valor de la incógnita “y”.

Paso 5. Se sustituye el valor numérico de la incógnita “y=15” en la primera ecuación despejada:

La solución del sistema es:

Por lo tanto, el equipo metió 40 canastas de 2 puntos y 15 canastas de 3 puntos.

Analiza el siguiente ejercicio para profundizar en el tema y aplicar lo aprendido.

Ejercicio 2

Calcular el valor de las incógnitas “x” y “y” del siguiente sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Recuerda que, para resolver el sistema de ecuaciones con el método de igualación, debes realizar una serie de pasos.

Paso 1. Se despeja la incógnita “x” de la primera ecuación.

Para poder cancelar el coeficiente de la literal “4x”, se usa el inverso multiplicativo, en este caso se multiplicó por un cuarto (1/4) en ambos miembros de la ecuación.

Paso 2. Se despeja la incógnita “x” de la segunda ecuación.

Paso 3. Se igualan las ecuaciones despejadas.

Paso 4. Se resuelve la ecuación de primer grado, para encontrar el valor de la incógnita “y”.

Por lo tanto:

“y” es igual a sesenta y nueve entre veintitrés, es decir, el valor es tres.

Paso 5. Se sustituye el valor numérico de la literal “y”, y=3 en la primera ecuación despejada.

El valor de la incógnita “x” es, menos cuatro.

La solución del sistema es:

Comprobación. Se sustituye el valor numérico de las incógnitas “x” y de “y” en las ecuaciones 1 y 2.

Con lo anterior, queda comprobado que los valores numéricos de las literales “x” y “y” satisfacen la igualdad.

Entonces: “x” es igual a -4, y “y” es igual a 3.

Hasta este momento has estudiado dos métodos para la resolución de problemas planteando y resolviendo un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: El método gráfico y el método algebraico de igualación.

En la siguiente sesión resolverás problemas utilizando el método algebraico de sustitución.

El Reto de Hoy:

Resuelve el siguiente ejercicio mediante el planteamiento de un sistema formado con dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de igualación.

Ejercicio 3

Calcular el valor de las incógnitas “x” y “y” del siguiente sistema de ecuaciones.

Tercero de secundaria

Matemáticas

>Homotecia

Aprendizaje esperado: Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan.

Énfasis: Analizar las propiedades de la homotecia.

¿Qué vamos a aprender?

Aplicarás conocimientos de semejanza en la construcción de figuras homotéticas, buscarás ejemplos en la cotidianidad, conocerás la definición de homotecia con los elementos que la componen, la construcción de homotecia directa e inversa, y resolverás problemas.

Los materiales que vas a utilizar son: cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, colores, plumines o crayolas, juego de geometría, algunas cartulinas y tu libro de texto y solo si vas a realizar el experimento de “Figuras Homotéticas en sombras” necesitarás:

Si no cuentas con estos materiales, no importa, puedes sustituirlos, con los que tienes en casa.

Toma nota de los conocimientos que consideres más importantes, realiza los trazos geométricos, y revisa tu libro de texto con la finalidad de enriquecer esta clase.

Ya has estudiado transformaciones geométricas, en las que a cada punto del plano se le asocia otro, como la:

Estudiarás otro tipo de transformación, que también relaciona puntos en el plano, pero mediante la cual, se agrandan o achican las figuras: la homotecia.

Y si buscas ejemplos en tu entorno, encontrarás que es más común de lo que crees, por ejemplo:

En el arte. Durante el Renacimiento importantes artistas establecieron las bases de la Geometría proyectiva, como producto de los estudios sobre la perspectiva, para representar un objeto tridimensional en un lienzo plano.

Pintores del Renacimiento como Leonardo Da Vinci en Francia, y Alberto Durero en Alemania, se dieron cuenta de la importancia de la Geometría para alcanzar una representación realista de los objetos y paisajes que querían pintar en sus cuadros.

La palabra perspectiva viene del latín quiere decir vista a través de y refleja la idea de que un cuadro con un punto de fuga es una ventana al espacio”.

Su principio básico se puede explicar de la siguiente forma, entre el ojo y la escena interponían una pantalla de vidrio, en posición vertical. Entonces, imaginaban líneas de luz, desde el ojo o punto fijo, hasta cada punto de la escena misma. Llamaban a estas líneas una proyección.

Después de analizar todos los ejemplos anteriores, es momento de conceptualizar a esta transformación.

Es más sencillo construir tus conocimientos, a partir de enriquecer tus aprendizajes previos, en este caso sobre semejanza.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video y realiza tu experimento de “figuras homotéticas en sombras”.

Video: Sombras

Ahora conocerás una explicación matemática al experimento anterior.

De acuerdo con lo que observaste, el triángulo rectángulo y su sombra son semejantes, y sus lados correspondientes serán proporcionales; para comprobarlo mide los lados, de ambas figuras, y obtienes: A prima b prima entre AB es igual A entre igual A; A prima A prima entre AC es igual A entre igual A y B prima C prima entre BC es igual C entre igual C.

Considera que la luz del celular corresponde al punto O, y que los rayos de luz de la lámpara del celular viajan en línea recta, como la que pasa por OA, así que mide y obtienes los cocientes de las distancias:

OA prima entre OA igual a entre es igual A, o B prima entre OB igual a entre es igual A, o C prima entre OC es igual a, entre igual a

Por lo tanto, la razón entre las distancias desde el punto O y la razón de los lados homólogos de las figuras es la misma, a la que llamaremos k o razón de homotecia.

Entonces de acuerdo con tu experimento puedes decir que una homotecia es una transformación en el plano que amplia o reduce el tamaño de una figura, y mantiene la misma razón de proporcionalidad en los lados y distancias correspondientes desde el punto O.

Y que, para efectuar una homotecia, es necesario conocer el punto respecto al cual se llevará a cabo, al que llamaremos punto O, el centro de homotecia.

Además, los polígonos o figuras semejantes que se generan tienen sus lados correspondientes paralelos, a los que llamaremos polígonos homotéticos.

Aprendiste que es una homotecia y los elementos que la componen, ahora aplica lo que has aprendido. Busca en tus libros de texto, tu propia definición de homotecia, y anótala en tu cuaderno de Matemáticas.

Resuelve un problema que se le presento a Rosita, una alumna de tercero de secundaria, cuando realizó el trazo de una Homotecia.

El dibujo corresponde a la homotecia que construyo Rosita, pero desea saber si realizó el trazo correctamente, ¿cómo puede saberlo?

De acuerdo con lo que has aprendido y a la definición de homotecia, Rosita solo tiene que medir los lados homólogos de las figuras para saber si son proporcionales. Y también medir las distancias trazadas desde el punto O, para encontrar la razón de homotecia.

Completa la siguiente tabla, para anotar todas las mediciones, y que solo se realice dicha medición, con 3 lados homólogos de las figuras y tres distancias.

Con la regla graduada realiza las mediciones, primero los lados A prima B prima= 2.5, B prima C prima= 2.5, C prima C prima=2.5, AB= 1, BC = 1 y CD= 1. No es necesario medir los lados que faltan en los pentágonos, pues con las medidas que obtuviste, observas que los pentágonos son regulares.

Ahora mide las distancias, OA prima= 8.9, OB prima= 10.8, OC prima= 10.4, OA = 3.5, OB= 4.2 y OC= 4, y anota todo en nuestro cuadro.

Estos son los datos que obtienes al medir en la figura, ahora realiza las divisiones y obtén los cocientes que se indican para encontrar las razones de proporcionalidad entre los lados y las distancias.

La tabla queda así, en la cual puedes observar varias situaciones, por ejemplo, que las figuras son semejantes, pues las razones de proporcionalidad entre lados homólogos, son las mismas.

Como ya se comprobó, los pentágonos son semejantes, entonces por definición además de tener lados proporcionales, también tienen ángulos iguales.

Por lo tanto, la Homotecia que trazó Rosita es correcta.

Realiza el siguiente problema de Homotecia.

Se desea construir una homotecia, teniendo como figura original un triángulo equilátero de lado 6 centímetros, con una razón de homotecia siete medios o 3.5.

Observa el siguiente video, que te explica cómo debe realizarse el trazo.

Video: Homotecia directa

El trazo que acaba de realizar es una homotecia directa, ya que la razón de homotecia es positiva, y las figuras homotéticas quedaron en el mismo lado del punto O.

Observa algunos ejemplos:

Primero uno de homotecia directa.

Es necesario que realices un trazo de homotecia inversa, con la finalidad de conocer las diferencias entre homotecia directa y la inversa .

Observa el siguiente video del inicio al minuto 2:51 donde ejemplifica un trazo de homotecia inversa, realizado con un programa de geometría dinámica.

Homotecia inversa

Inicia el trazo de la homotecia inversa, para ello requiero de un punto que será tu centro de homotecia. Traza un polígono, éste será un triángulo.

A continuación, traza de cada vértice del triángulo al centro de homotecia una línea recta. Una vez que realizaste el trazo, ahora traza la homotecia de este triángulo, pero será inversa, ¿qué es inversa? Cuando K< 0, es decir, ésta tendrá que ser negativa.

Para ello selecciona el triángulo y el centro de homotecia, te pide un factor escala, es decir, la razón de homotecia, pone 2 negativo, y has obtenido la figura homotética a la original a razón de 2 negativo.

A continuación, mide las longitudes de cada uno de los triángulos, una vez teniendo las medidas, procede a dividir las longitudes de los lados homólogos de ambos triángulos.

Divide los lados homólogos de los triángulos, comienza con la longitud C prima B prima, su lado homologo es BC, entonces divide 6.44 entre 3.22, obtienes 2.

En todos obtienes 2, si recuerdas la razón de homotecia que pusiste fue 2 negativo, el número negativo solo indica que es inversa, pero en si lo que estas obteniendo es una figura homotética dos veces más grande que la original.

Observa el video del minuto 3:48 al 5:15.

Homotecia inversa

¿Qué sucederá si trazas o más bien mides las longitudes que hay de cada uno de los vértices de los triángulos al centro de homotecia, cada uno de los vértices del triángulo al centro de homotecia?

Realízalo, tienes las longitudes de cada uno de los vértices con el centro de homotecia, ahora divídelas para ver qué sucede, divide el segmento C prima A con CA, 8.15 entre 4.08, obtuvimos 1.99 redondeando es 2.

En todos obtienes 2. La razón de homotecia que pusiste fue 2 negativo, el número negativo solo indica que es inversa.

Observa el siguiente video del minuto 6:24 al 7:31.

Homotecia inversa

Ahora, mueve el centro de homotecia, y concéntrate observar las longitudes de los lados de ambos triángulos.

Observa las longitudes de ambos triángulos, las longitudes de los lados de ambos triángulos. Estas no se alteran, son iguales, al mover el centro de homotecia lo único que se realiza es obtener otras distancias, pero las longitudes si las divides van a salir 2, y los lados de los triángulos permanecen iguales, esto fue el trazo de una homotecia inversa.

Como observaste, cuando la razón de homotecia es negativa, la figura homotética, queda invertida con respecto a la original, como un reflejo, aunque de diferente tamaño, además la figura queda del otro lado del centro de homotecia. La homotecia se define así, como negativa.

Una parte de la definición de Homotecia, que se podría llamar Dato curioso, por la peculiaridad de sus características.

Resuelve:

Entonces divide los lados correspondientes:

Cincuenta centímetros entre 0.5 igual a 100, que es el cociente que corresponde a la altura de la imagen de la bicicleta, un metro entre un centímetro, que con la conversión es 100 centímetros entre un centímetro, correspondiente a la base de la imagen de la bicicleta.

El Reto de Hoy:

Repasa:

Durante la semana aprendiste cómo se trasladan las figuras, como rotan, también las propiedades de simetría de las figuras, incluso se diseñaron algunos mosaicos y ahora homotecia.

Es muy importante, que hayas tomado tus notas a lo largo de la semana, y que revises tu libro de texto para analizar todos estos temas con más profundidad.

Artes

>El arte en colectivo

Aprendizaje esperado: Explora formas de intervención en una problemática social para incidir creativamente en diversas situaciones.

Énfasis: Explorar su estado de ánimo durante la cuarentena e indagar las emociones de los demás, para imaginar posibilidades creativas que los vinculen en una representación colectiva.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás acerca de cómo el arte puede unir varios lenguajes artísticos como la música, la danza, la pintura, pero no solo eso, también puede juntar el talento de varios artistas para hacer arte en colectivo. Recuerda que el arte da la posibilidad de expresar emociones, sentimientos e ideas.

Es importante que observes con atención los videos y recuerdes de ellos lo que más llame tu interés. Anótalo en tu cuaderno para no perder ningún detalle. Anota lo siguiente en tu cuaderno y contesta lo que se te pide:

¿Qué te imaginas cuando escuchas “arte colectivo”? ¿Conoces obras o algunas propuestas artísticas que tengan que ver con esta forma de hacer arte? ¿Alguna vez te has reunido con compañeros, ya sea de clase o de su comunidad, para hacer algo juntos o en colectivo?

Seguramente has tenido alguna experiencia donde te has reunido con una o más personas para realizar algo en común; ya sea organizar fiestas. Juegos o trabajos de clase; es decir algo colectivo.

¿Qué hacemos?

Entenderás cómo se trabaja colectivamente en el arte y que propuestas artísticas pueden surgir de esto, observa con atención el video.

Colectivo axolotl independientes

Pudiste observar cómo personas con diferentes profesiones se pueden juntar para transmitir una o varias ideas a través del arte, y de igual manera como se unificaron diferentes formas de pensar y algunas técnicas para logran este gran trabajo.

El arte colectivo es una agrupación de dos o más artistas que se unen por su propia iniciativa, y que trabajan en conjunto para un objetivo en común.

Como los murales que realizaron los del colectivo Axolotl, que, desde las características propias de sus profesiones, pudieron plasmar tanto sus ideas, como problemáticas sociales mediante la técnica de la pintura mural. Es importante que conozcas que disciplinas artísticas coinciden en el arte colectivo.

Existen varias técnicas para hacer arte colectivo, como la instalación artística, la pintura mural y macro mural, el performance, el flashmob, entre otros, los cuales mezclan diversos lenguajes como la danza, la música, el teatro, y las artes visuales.

La mayoría de los artistas se organizan para sumar sus ideas y abordar una problemática social, dando como resultado la elaboración de un proyecto artístico “arte colectivo”.

A pesar de que cada artista puede tener su propia visión, logran ponerse de acuerdo y juntos expresarse alrededor de algún tema que a todos les interese.

El arte es un ejemplo de que, lograr ponerse de acuerdo y escuchar las ideas de los demás, se logran mejores y más grandes objetivos.

Observa el siguiente video para tener una idea más clara.

Exposición arte Col. Obra en colectivo.

Es impresionante como el arte se vuelve un canal de comunicación en nuestra sociedad y al mismo tiempo hace reflexionar sobre una necesidad social.

El arte cada vez sorprende más y se vuelve un medio de expresión importante en nuestra vida.

Observa el siguiente video para conocer algunas disciplinas artísticas que suelen utilizarse para crear arte colectivo.

Pola Weiss, referente inmediato del videoarte mexicano

¿Identificaste que en el video hace referencia a un estilo muy peculiar que se conoce como-videoarte? ¿Alguna vez habías escuchado ese nombre?

Es increíble lo que la artista Pola Weiss pudo realizar aun cuando la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, sin duda fue una pionera en la técnica del videoarte. Con eso puedes darte cuenta de cómo puedes utilizar recursos que no fueron diseñados para hacer arte y que en conjunto ayudan a crear obras artísticas.

Si bien en las artes visuales el trabajo en colectivo es una opción, existen otros lenguajes artísticos donde es casi imposible la creación si no es de esta forma, como es el caso del cine, el teatro, la danza o la ópera.

Por ejemplo, en el teatro. Si bien es posible que una sola persona actúe, dirija, escriba y realice todo lo que se necesita para una interpretación, lo más común es que haya artistas especializados en cada una de las áreas de la creación. En primer lugar, se necesita un texto, que correrá a cargo de un escritor, que en el teatro se le conoce como dramaturgo.

Ahí tenemos representada a la literatura, de la parte visual se encargarán el escenógrafo, vestuarista e iluminador. Las artes visuales están presentes.

Para el movimiento puede haber un coreógrafo y músicos para la parte del sonido. No pueden faltar la danza y la música.

El encargado de encontrar la armonía de todos estos lenguajes artísticos será el director. Y todo tendrá que estar al servicio de los actores y actrices, que, con su interpretación, se vuelven el eje central de toda la creación teatral. Todos ellos unen sus talentos para realizar una obra colectiva.

Muchas obras de arte, por sus dimensiones o características técnicas, no son labor de una sola persona, sino que se necesita un equipo que aporte trabajo, esfuerzo y creatividad para resolver cada etapa de la creación artística.

Reflexiona: ¿Qué técnica te gustaría utilizar para realizar una obra de arte colectiva? ¿Con quienes la harías? ¿Sobre qué tema?

Observa el siguiente video sobre una técnica que se ha puesto muy de moda en todas partes del mundo y que en ocasiones te has visto involucrado en ella sin darte cuenta: es el flashmob.

Flashmob Coreográfico. 80 años del Palacio de Bellas Artes

Resulta impresionante observar cuantas personas se reunieron para realizar esta mega obra y al mismo tiempo la cantidad de gente que participó indirectamente al observarla. Así actúa el flasmob y en el video pudiste apreciar cómo se conjuntaron diversos elementos para crear una obra en colectivo, y en un espacio muy reconocido.

Lo interesante del flashmob es que se desarrolla en un espacio abierto, con una idea en común para convocar a la gente, y el factor sorpresa del espectador, que se vuelve un elemento vital para esta creación artística.

El Reto de Hoy:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué lenguajes artísticos utilizarías para realizar una obra de arte colectiva?

¿Con quienes la harías?

¿Sobre qué tema?

Ten presente que el arte es un medio que permite compartir tus emociones, sentimientos e ideas. Comparte con tu maestra o maestro tu proyecto, desde el tema hasta el proceso de elaboración. Si te es posible, graben un video o tomen fotografías.

Química

>¿Cuáles son las implicaciones de la investigación científica en la salud, en el ambiente y en la sociedad?

Aprendizaje esperado: Argumenta y comunica las implicaciones sociales que tienen los resultados de la investigación científica.

Evalúa los aciertos y debilidades de los procesos investigativos al utilizar el conocimiento y la evidencia científicos.

Énfasis: Analizar las implicaciones sociales de los resultados de la investigación científica para el cuidado de la salud o la conservación del ambiente con base en la evidencia científica.

¿Qué vamos aprender?

Analizarás las implicaciones sociales de los resultados de la investigación científica para el cuidado de la salud o la conservación del ambiente con base en la evidencia científica, a partir del trabajo por proyectos.

Evaluarás los aciertos y debilidades de los procesos investigativos al utilizar el conocimiento y la evidencia científicas.

Además de tu libreta de la asignatura y tu libro de texto, necesitarás:

-2 botellas de plástico con capacidad de 2 litros.

-Manta de cielo.

-Cáscaras de naranja, limones.

-Y agua potable.

Alguna vez te has preguntado ¿Cómo sería tu vida sin los avances tecnológicos que existen en la actualidad?

Por ejemplo, que pasaría si no se desarrollaran medicamentos que curan las enfermedades, como es el caso de lo que estamos enfrentando como sociedad, a nivel mundial con la pandemia del COVID-19.

¿Cómo consideras que sería la vida actual sin la ciencia?

¿Qué responsabilidades y retos tenemos como sociedad?

¿Cómo enfrentarlos?

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente reflexión: ¿Qué problemas ambientales y de salud enfrentan en tu comunidad?

Observa el siguiente video y analiza la información que contiene.

Conoce una de las problemáticas socioambientales en México: contaminación hídrica.

Uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos con el agua: es su escasez y contaminación.

El vincular lo que aprendes en la escuela y aplicarlo en tu vida diaria es de suma importancia. Una forma de aplicar lo que aprendes, es por medio del trabajo por proyectos.

Además de cuidar y proteger a la sociedad en materia de salud, es primordial el desarrollo de tecnologías que ayuden a preservar el entorno natural y social.

Es necesario aplicar una metodología que nos permita ir avanzando de manera gradual hasta resolver el planteamiento inicial.

¿Identificaste los problemas ambientales y de salud que enfrenta tu comunidad?

Este el primer paso en un proyecto: La selección de una situación problemática que quieres resolver y de una pregunta guía.

Es importante mencionar que elaborar un proyecto requiere tiempo y una planeación, para que se puedan lograr los propósitos planteados orientados a resolver un problema de relevancia social.

Anota en tu libreta cuál es la situación problemática que intentas solucionar.

Has hablado en diferentes sesiones sobre la contaminación, ya sea del aire o del agua, tal vez en tu comunidad la escasez o el tratamiento de agua contaminada, es un problema que trasciende a nivel social.

Genera el planteamiento de la pregunta guía.

Un ejemplo de pregunta guía será: ¿Cómo puedes reducir los contaminantes en el agua, desde casa?

Ante la escasez del vital líquido: ¿Cómo puedo hacer la captación de agua pluvial y utilizarla en mi hogar?

Lo más adecuado, dada la situación, es que trabajes con las personas que vives en casa, ya que hay diversidad de propuestas de solución y puntos de vista. Cada uno desempeñará un rol en el proyecto, busca la orientación de tu profesor.

Define cuál será su medio de comunicación y el producto final, puede ser un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una infografía, un blog, por mencionar algunos.

Es necesario que planteen cuáles son los propósitos del proyecto. Basados en estos cuestionamientos.

El ¿Qué? Es ¿qué problema encontraste?, por ejemplo, en este video identifica ¿Qué situación es el problema u objeto de estudio?

Glifosato afecta gravemente a la diversidad del planeta

La segunda pregunta para construir tu propósito es ¿Cómo?

Cómo podrás resolver o identificar las causas y consecuencias del problema a tratar, además de cómo resolverlo.

¿Para qué?, es la otra pregunta. Es de suma importancia, ya que identifica cuál es el impacto de los resultados del proyecto.

Por ejemplo, en el video observaste que el glifosato es un contaminante tanto del suelo, como del aire y el agua.

¿Qué otros herbicidas naturales pueden sustituir al glifosato? En su propósito al responder la pregunta ¿para qué? Una propuesta: para evitar que contamine a los ecosistemas y la salud del ser humano.

Responder ¿Cuándo?

Significa en qué tiempo lo van a realizar.

Al finalizar, redacta un enunciado con las respuestas que diste a estas preguntas, de esta manera construyes los propósitos de tu proyecto.

Debes generar una hipótesis que es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema, al no tener certeza de ello, deben probarlo.

Las hipótesis deben ser comprobadas ya sea por la experimentación o la investigación que se realice y ser objetivas.

Pueden ser descriptivas: por ejemplo, los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

Explicativas: los compuestos del cigarrillo afectan el funcionamiento de las células pulmonares.

Analiza estas hipótesis y resuelve si pueden ser comprobables y objetivas.

Observa el siguiente video y coloca en tu libreta, tus hipótesis en cuanto a causas, consecuencias y solución, respecto al problema que se está planteando.

No fumar

Una vez que identificaste cuál es tu objeto de estudio o problemática a tratar, tus propósitos y la hipótesis, es momento de crear un plan de acción, que es una planeación de las actividades del proyecto.

Presenta un plan de trabajo, donde especifiques las tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario o cronograma para realizarlas.

Considera el trabajo de manera colaborativa. Los integrantes pueden proponer ideas, estrategias, recabar información útil y veraz.

Busca en diferentes fuentes, una vez recopilada la información, analícenla en equipo, compartan sus ideas, debatan, elaboren hipótesis, sistematicen lo investigado y formulen la mejor respuesta a la pregunta inicial.

Es momento de aplicar un plan de acción. Esta etapa se denomina, el desarrollo del proyecto.

Recopila los datos y resultados que propones en el proyecto.

Por ejemplo: si realizas encuestas en tu proyecto, éste es el momento de aplicarlas, analizar las respuestas y hacer gráficos basados en los resultados.

Del siguiente video analiza cuál es el plan de acción que implementaron.

Transición forestal, agroecológica y pesquera

Te diste cuenta que la comunidad cuando detectó un problema, buscó una solución en común, por medio de la implementación de un proyecto, lo comunicaron y mejoraron el entorno social y natural.

Es momento de comunicar los resultados de tu proyecto. Pon en juego la creatividad en la elaboración de su producto, recuerda que es preciso tener un mayor impacto y mejor respuesta de la comunidad. Además, propón un nombre para el proyecto que invite a conocerlo.

Presenta el producto, utiliza una plataforma o correo electrónico.

Una vez concluida la comunicación, reflexiona sobre la experiencia.

Evalúa y autoevalúate te ayudará a mejorar tu desempeño y los productos que presentes.

¿Dónde puedes obtener información para realizar el proyecto?

En los libros de texto, en páginas de divulgación de la ciencia y en revistas de divulgación científica.

Algo que afecta comúnmente a los huertos es la propagación de plagas, generalmente son tratados con plaguicidas, los cuales son nocivos para la salud y tienen un alto impacto en el ecosistema.

Extractos vegetales para las plagas de huertos

Una alternativa es la siguiente:

Es necesario incorporar a nuestras prácticas diarias, actividades que aminoren la huella ecológica, es una prioridad actual.

Los proyectos comunitarios tienen un alto impacto en zonas específicas, a nivel nacional se implementan programas para mejorar el entorno social y natural.

Uno de las instituciones encargadas del desarrollo científico y tecnológico es el CONACYT. Como lo describe el siguiente video:

¿Qué son los Pronaces?

¿Acaso no te gustaría participar en un proyecto así?

Alguna vez todos hemos querido ir al espacio. Todos quieren viajar al espacio, pero parece que es algo complicado: estar flotando todo el tiempo o comer, o bañarse, y en el espacio no hay ríos o lagos ¿Cómo solucionarías el problema del agua?

Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, reutilizan su agua, incluyendo la humedad que exhalan, sudan y el agua que utilizan para bañarse o rasurarse.

Esta agua residual es purificada y luego se convierte en agua potable. ¿Cómo consideras que se puede tratar el agua para reutilizarla? La Estación Espacial Internacional utiliza la filtración (método de separación de mezclas) y esterilización por temperatura.

Realizan diferentes pruebas para asegurarse que reúne los requisitos de calidad de agua potable, vigilan que no existan bacterias y contaminantes. El reciclaje de agua será imprescindible para las misiones espaciales.

Una nave espacial realiza un viaje largo y estaría limitada por la cantidad de agua que pueda transportar debido a las restricciones de masa. Observa como un proyecto que soluciona problemas aquí en la tierra, soluciona un problema en el espacio. Así que no limites tus ideas, investiga, analiza, has propuestas de alternativas de solución. Trabaja para mejorar tu entorno social y natural.

Una alternativa de solución para no contaminar el agua con productos químicos nocivos es la elaboración de detergentes biodegradables. Realiza un detergente con cáscaras de naranja.

Qué vas a necesitar:

Una botella con tapa de plástico.

Cáscaras de:

Naranjas

Limones

Mandarinas y

Agua

Corta en trozos pequeños las cáscaras, de modo que pasen por la boca de la botella. Introdúcelas en la botella hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Llena con agua dejando espacio libre con aire. Tapa y coloca en un lugar fresco por alrededor de dos semanas. Pasado este tiempo, abrir con cuidado ya que se lleva a cabo un proceso de fermentación y este genera un gas, dióxido de carbono el cual al ser destapada la botella sale a presión.

¿Qué método consideras que sea más eficiente para separar esta mezcla? ¿Decantación o filtración? Puedes auxiliarte de la manta de cielo o la coladera de plástico. Puedes rellenar nuevamente con agua hasta tres veces, al descartar las cáscaras las pueden utilizar para una composta.

¿Qué usos puedo darle al jabón líquido? Limpiador de superficies. Jabón líquido para trastes y estufas. Etiqueta tu producto de la siguiente manera: Coloca el nombre del producto: Detergente líquido

La fecha de elaboración:

Forma de uso:

Precauciones:

Componentes:

Los componentes de la cáscara de naranja son: aceites esenciales como el limoneno y terpeno; compuestos aromáticos como lo es, la esencia de naranja. Te sugerimos investigar las características que tienen los jabones biodegradables respecto a los otros tipos de jabones. ¿Serán menos contaminantes que los jabones convencionales?

El Reto de Hoy:

¿Quieres saber hasta dónde están presentes la ciencia y la tecnología en tu vida? Con diversas imágenes, experimentos, actividades y 100 hechos numerados verás cómo los teléfonos, los autos, las lámparas, las computadoras, las guitarras y hasta las bicicletas son resultado de descubrimientos científicos.

Te recomendamos el libro:

Lo podrás localizar en la biblioteca de: “los Libros del Rincón”.

Recuerda que la finalidad de los proyectos es buscar alternativas de solución a situaciones problemáticas que hay en nuestro entorno natural y cómo influye en los aspectos sociales.

Proponer soluciones y darlos a conocer a la comunidad para aplicarlos y mejorar la calidad de vida es un compromiso de todos. En esta ocasión no trataste un proyecto específico, sino más bien conociste un abanico de posibilidades de los proyectos que puedes llevar a cabo según sus tipos: científico, tecnológico y ciudadano.

Recuerda, reducir la huella ecológica, es importante, para las futuras generaciones, aplica lo que has aprendido y no cometan los mismos errores que se han cometido como humanidad en el pasado, lo que ha dejado como consecuencia el deterioro de nuestro planeta.

Historia

>La transformación del paisaje: minería

La transformación del paisaje: minería

Aprendizaje esperado: Describe los cambios que produjo en Nueva España la introducción de nuevas actividades económicas.

Énfasis: Describir el cambio en el paisaje y en la vida de las personas con la introducción de la minería.

¿Qué vamos aprender?

Estudiarás el impacto que tuvo la minería en la economía de Nueva España y cómo, a través de esta actividad, se transformó el paisaje.

Como recordarás, una vez que el territorio de México-Tenochtitlan fue conquistado por el imperio español, las autoridades de la Colonia empezaron a gestionar una serie de cambios, principalmente políticos y económicos, con consecuencias en lo social y cultural.

Respecto a las actividades económicas, los cambios en el paisaje provocados por la agricultura y ganadería, en esta ocasión te centrarás en el inicio de la minería.

Descubrirás cómo la minería impulsó la ganadería y la agricultura, desarrolló nuevas rutas comerciales, propició la creación de nuevos asentamientos urbanos, es decir, influyó de manera decisiva en la transformación del paisaje novohispano.

Te has preguntado ¿por qué Nueva España se expandió hacia el Norte?

Lee un fragmento de una investigación titulada “El Camino Real de Tierra Adentro y el Valle de Allende” escrito por América Malbrán Porto, investigadora de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, perteneciente al INAH.

Dice lo siguiente:

El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de “Camino de la Plata”, comprendía cerca de 2 600 kilómetros, una larga ruta que partía del centro de la Ciudad de México y llegaba hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos.

Utilizado entre los siglos XVI y XIX, este camino sirvió para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Chihuahua, así como el mercurio importado de Europa.

Si bien su origen y utilización estuvieron vinculados con la minería, el Camino Real de Tierra Adentro propició también el establecimiento de relaciones sociales, culturales y religiosas entre la cultura hispánica y las culturas indígenas locales.

[De acuerdo con los investigadores Gómez Arriola, Alcaráz Torres y Durazo Álvarez, el Camino Real de Tierra Adentro, sin] lugar a dudas fue el derrotero más consistente y más antiguo de penetración cultural hacia el centro del Norte de América.

Esta ruta partía de la Casa de Moneda de la Ciudad de México y enlazaba varias capitales del Altiplano Central como Querétaro y las minas de Guanajuato, ante la rebelión de las tribus no pacificadas, desarrollada a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, se estructuró un Camino Real reforzado por un sistema de presidios, ventas y posadas fortificadas para dar seguridad a los viajantes [afirmación de los investigadores antes citados y compartida por Malbrán Porto.

La autora te traslada a otra época y a otros escenarios.

¿Cuál consideras que fue el impacto del Camino Real de Tierra Adentro en Nueva España?

¿Cuál crees que fue la importancia de la plata en la creación de este camino?

¿Qué hacemos?

Reflexionarás sobre la relación de la minería con el Camino Real de Tierra Adentro, observa el siguiente video.

La minería y el camino real de Tierra adentro

Las nuevas especies vegetales y animales modificaron las actividades agrícolas y ganaderas; algunas requerían de amplios campos para su producción que, sin lugar a dudas, provocaron un cambio en la dieta, en la forma de vida de la población y, evidentemente, en el paisaje de Nueva España.

Pero la actividad productiva que quizá tuvo mayor impacto en el desarrollo económico y en la transformación del paisaje en la Colonia fue la minería, específicamente la extracción de la plata.

A continuación, realizarás un breve recorrido por el desarrollo de la actividad minera en Nueva España.

Durante la primera mitad del siglo XVI, el oro fue el primer mineral en ser extraído de forma artesanal a través de la técnica del lavado de arenas, que consistía en recoger de los ríos una cantidad de arena y posteriormente lavarla con agua, esperando que entre los residuos se encontrara algo de oro.

Cabe precisar que la población empleada en esta tarea fueron esclavos negros e indios encomendados.

Y aunque lo obtenido no cubrió las expectativas de los encomenderos, sirvió para adquirir de España semillas, ganado e instrumentos de labranza para el aprovechamiento de la tierra.

En 1530 se descubrieron las primeras minas de plata de Nueva España, específicamente, en Taxco, actual territorio del estado de Guerrero.

Debido a que la actividad minera demandaba de gran número de mano de obra, las poblaciones cercanas a los yacimientos comenzaron a crecer.

Asimismo, el auge económico de los mineros a causa de la alta producción de plata, contribuyó al desarrollo de las ciudades coloniales, ya que procuraron mantener en buen estado los caminos, incentivaron otras actividades económicas y construyeron grandes templos.

Así, el impacto de la minería se evidenció en el paisaje.

Por otra parte, los descubrimientos orográficos e innovaciones técnicas a mediados del siglo XVI alentaron a los aventureros a continuar la exploración del territorio novohispano hacia el norte.

Esta búsqueda tuvo frutos en 1543 al descubrirse ricos yacimientos mineros en Zacatecas, que en corto plazo la convirtieron en una de las ciudades más importantes de Nueva España.

No obstante, el riesgo de explorar nuevos territorios era muy alto, pues se trataban de tierras en las que habitaban pueblos Chichimecas que con frecuencia amenazaban los intereses de los exploradores.

El encuentro entre exploradores mineros y chichimecas, generalmente, era de enfrentamiento armado, y finalmente el sometimiento de los pobladores indígenas a causa de la ventaja en armamento de los españoles.

Para incrementar la seguridad de los transeúntes del Camino Real de Tierra Adentro, también llamado “Camino de la Plata”, se impulsó la construcción de presidios a sus alrededores.

Este resguardo al Camino de la Plata facilitó la expansión hacia el norte de Nueva España. Que abarcó hasta el actual territorio de los Estados Unidos e iniciaba, como saben, en la Ciudad de México.

Cabe destacar que durante los siglos XVII y XVIII, el camino de la plata fungió como el único autorizado para trasladar el mineral y mercancías obtenidas de su explotación.

Además, esta ruta se convertiría en el gran corredor comercial. De esta forma, los comerciantes y los productos transportados por este camino, de origen diverso, abonarían en general al mestizaje colonial y a incrementar la riqueza y diversidad cultural del país.

Se puede sintetizar que la minería fue esencial para el crecimiento de las ciudades, la diversificación de actividades y la construcción de templos y caminos, y esto transformó radicalmente el paisaje de Nueva España.

Para ahondar más en estos temas, observa el siguiente video del minuto 15:00 al 19:00 que habla acerca de la fundación de Zacatecas a consecuencia de los descubrimientos de yacimientos mineros y lo que ello implicó.

El Virreinato en Nueva España

Es clara la relevancia de la minería en la colonización de Nueva España, pues impulsó otras actividades como la ganadería, la agricultura; la construcción y seguridad de los caminos, principalmente el Camino Real de Tierra Adentro.

¿Recuerdas lo que se afirma en la lectura inicial y en el primer video?

Así es, que fue la ruta comercial de Nueva España y la única autorizada para transportar los minerales.

Respecto a la interrogante ¿Por qué la plata se convirtió en el mineral más importante para Nueva España? El antecedente de la minería es la explotación de los placeres auríferos con la técnica de bateo. Es decir, la búsqueda de oro principalmente en los ríos. De los cuales, se tomaba arena, se enjuagaba y se colaba esperando descubrir pepitas de este preciado metal.

La mano de obra empleada en estas tareas fue básicamente la de esclavos e indios encomendados.

Se sabe que los esclavos eran capturados en África y posteriormente se enviaban en barco hasta el puerto de Veracruz. De ahí, los distribuían a los diversos lugares de Nueva España. Recuerda que algunos esclavos fueron seleccionados para servir en la casa de sus amos españoles.

Respecto de los “indios de encomienda”, como saben eran integrantes de un señorío adjudicado a un español, quien les protegía, educaba y evangelizaba.

A cambio, debían pagar tributo en especie o en mano de obra. Se afirma que el trabajo desarrollado era cercano a la esclavitud, porque cubrían largas jornadas y les proveían poco alimento.

Con el descubrimiento de las minas, principalmente de plata, a partir de la tercera década del siglo XVI, los esclavos e indios encomendados fueron trasladados para trabajar esos yacimientos.

Como recordarás, por sesiones anteriores, durante el siglo XVI la población indígena disminuyó drásticamente por las guerras de conquista y las epidemias, además, con las Leyes Nuevas promovidas por Bartolomé de las Casas se prohibió la esclavitud de los indígenas.

Por tanto, miles de africanos fueron la mano de obra forzada en la minería durante los siglos XVI y XVII. Por su parte, algunos indígenas se trasladaron voluntariamente a las ciudades mineras para trabajar, ya que en ciertos casos representaba una labor mejor remunerada y, con ello, también evitaban pagar las rentas a las que estaban obligados en su lugar de origen.

El año de 1546 es relevante para la minería novohispana, porque se descubre la Veta Grande en Zacatecas, con ella se tiene un auge que provoca que esta ciudad se convierta en una de las más importantes de la Colonia. Además, su rendimiento fue tal, que se fundaron varias ciudades a su alrededor.

Por otro lado, este hallazgo acrecentó la esperanza y sedujo a los aventureros mineros para continuar explorando el norte de Nueva España, descubrir otros yacimientos y obtener grandes ganancias.

Así, además de Zacatecas se fundaron Guanajuato, San Luis Potosí, el reino llamado “Nueva Galicia”, actual territorio de Jalisco, Nayarit, y Aguascalientes.

Cabe destacar que la técnica de extracción de plata denominada “beneficio de patio”, implementada por Bartolomé de Medina en Pachuca, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, que consistía en usar azogue y mercurio, contribuyó a extraer mayor cantidad del metal y lograr desprender con rapidez la plata de las rocas. Este método estuvo en auge hasta mediados del siglo XIX en Nueva España.

La actividad minera en Nueva España fue un proceso largo y lleno de retos, pero fundamental en el crecimiento económico de la Colonia y la Metrópoli.

Por lo anterior, puedes asegurar que desde la última mitad del siglo XVI hasta el siglo XVII, la plata se convirtió en el pilar de la economía de Nueva España y de la Corona española, pues era una fuente de riqueza abundante que detonó la exploración del territorio e impulsó otras actividades económicas y, transformó el paisaje.

Aprendiste cómo la minería propició la expansión y el desarrollo de Nueva España, particularmente con la plata, extraída principalmente por la mano de obra esclava, de indios encomendados y de indios libres esperanzados en mejorar sus condiciones de vida.

La producción de plata fue tanta que fomentó la fundación de ciudades, la expansión de caminos y el desarrollo de otras industrias como la ganadera y la agrícola.

Asimismo, se debe reconocer que la “técnica del patio”, que consistía en el uso de azogue y de mercurio para separar la plata de las rocas y obtener mayor cantidad del mineral en menor tiempo, contribuyó a incrementar la producción de este mineral.

Sin dejar de mencionar que los caminos creados con motivo de la explotación de este mineral fomentaron una intensa ruta comercial que contribuyó a la riqueza cultural de Nueva España;

Sin embargo, también hay que reconocer que la muerte y explotación de las poblaciones indígenas de aledañas a los yacimientos, desafortunadamente son parte de la historia de la minería en México.

El Reto de Hoy:

Dibuja un mapa del actual territorio mexicano y ubica en él las principales ciudades mineras de Nueva España, como son: Zacatecas, Taxco, Guanajuato y San Luis Potosí; y traza en el mapa, con un lápiz del color de tu preferencia, el Camino Real de Tierra Adentro.

Recuerda que para superar este reto e incrementar tus conocimientos al respecto, puedes consultar tu libro de texto de historia de tercer grado de secundaria, de igual manera, puedes pedir ayuda a tus maestras o maestros.

Lenguaje

>Cómo jugar con las palabras

Aprendizaje esperado: Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario.

Énfasis: Reconocer los recursos estilísticos que usan los autores en una obra elegida.

¿Qué vamos a aprender?

Te sugerimos, que, en la medida de lo posible, tomes notas, y registres todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento, las cuales podrás resolver posteriormente, ya sea al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente poema titulado Nublos escrito por Fernando Celada, autor nacido en Xochimilco, Ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XIX.

Trata de poner atención en el lenguaje y toma nota si es que encuentras alguna palabra desconocida.

Nublos

Fernando Celada

Ausencia quiere decir olvido,

decir tinieblas, decir jamás.

Las aves pueden volver al nido,

pero las almas que se han querido,

cuando se alejan no vuelven más.

¿No te lo dice la luz que expira?

¡Sombra es la ausencia, desolación!

Si tantos sueños fueron mentira,

¿por qué se queja cuando suspira

tan hondamente mi corazón?

¡Nuestro destino fue despiadado!

¿Quién al destino puede vencer?

La ausencia quiere decir nublado.

¡No hay peor infierno que haberse amado

para ya nunca volverse a ver!

¡Qué lejos se hallan tu alma y la mía!

La ausencia quiere decir capuz;

la ausencia es noche, noche sombría.

¿En qué ofendimos al cielo un día

que así nos niega su tibia luz?

Nuestras dos almas, paloma y nido,

calor y arrullo, no vuelven más

a la ventura del bien perdido.

¡La ausencia quiere decir olvido,

decir tinieblas… decir jamás!

Este poema se utiliza para comprender las figuras retóricas.

Recuerda que las figuras retóricas o figuras literarias, son recursos que permiten al autor o autora escribir textos únicos y de gran expresividad.

A lo largo de la historia han sido varios los movimientos literarios, y en cada uno de ellos, ha existido formas de utilizar los elementos que aprenderás, y practicarás a identificar en un poema.

¿Encontraste palabras desconocidas? ¿Sabes que significa Nublos? Se intuye que tiene que ver con nublado, pero debes buscar la palabra en un diccionario para cerciorarte. Después de corroborar su significado, es así: si alguien dice “el cielo está nublo” se refiere a que está cubierto de nubes, es decir nublado.

“Expira” es una palabra que en el contexto del poema significa termina.

La frase: “No te lo dice la luz que expira” nos indica que está acabando el día y la noche se acerca.

Y en el siguiente verso dice: “Sombra es la ausencia, desolación”.

Desolación, significa una sensación de dolor, vacío o una gran tristeza, que en este caso va unida como sombra a la ausencia del ser querido.

También la palabra: “capuz”, que es una prenda de vestir, larga y holgada con capucha, que se usaba antiguamente como señal de luto.

“¡Qué lejos se hallan tu alma y la mía!

La ausencia quiere decir capuz”

Alguna vez, en tu localidad, ¿has escuchado que haya una escuela o calle que lleve el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz?

O mejor aún, ¿has tenido la oportunidad de leer algo de esta excelsa escritora mexicana?

Sor Juana fue una escritora mexicana del periodo barroco en el siglo XVII, y que, gracias a su magnífica obra, fue considerada como la décima musa.

En sus poemas abordó temas tradicionales del barroco como son: el desengaño, la brevedad de la vida, los sentimientos provocados por el amor, lo efímero de lo material, o el engaño de los sentidos.

Lee y escucha al mismo tiempo, el siguiente texto de esta reconocida poetiza mexicana para identificar tus recursos de estilo.

Audio poema, Sor Juana Inés de la Cruz

Detente, sombra de mi bien esquivo

imagen del hechizo que más quiero,

bella ilusión por quien alegre muero,

dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias atractivo

sirve mi pecho de obediente acero,

¿para qué me enamoras lisonjero,

si has de burlarme luego fugitivo?

Más blasonar no puedes satisfecho

de que triunfa de mí tu tiranía;

que aunque dejas burlado el lazo estrecho

que tu forma fantástica ceñía,

poco importa burlar brazos y pecho

si te labra prisión mi fantasía.

¿Te gustó el poema? ¿de qué habla? ¿hubo alguna palabra que no conocías? Toma nota en tu cuaderno.

Resulta emocionante escuchar un texto que fue escrito hace ya 4 siglos, y que plasma ideas y sentimientos que aun ahora puedes observar cómo actuales.

Empieza por reconocer que el poema que escuchas, por su estructura, es considerado un soneto, lo que significa que es una composición formada por:

Catorce versos de arte mayor, es decir que tienen más de 9 silabas, generalmente endecasílabos y de rima consonante, que se distribuyen en: dos cuartetos y dos tercetos.

Observa algunas precisiones, en la siguiente imagen puedes ver la distribución de un soneto.

Observas que dice 4 versos, 4 versos, 3 versos y 3 versos. Puedes identificar los versos como renglones y entonces el soneto presenta 4 estrofas con esa distribución; 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos.

Ahora encuentra que la primera estrofa del poema de Sor Juana, en este caso el primer cuarteto, y con estos 4 versos, verifica a qué se refiere con que son versos endecasílabos.

Cuenta las silabas del primer verso:

“Detente, sombra de mi bien esquivo”

Son once sílabas y a ello se le llama endecasílabo. “Endeka”, viene del griego y quiere decir once.

Segundo verso:

“imagen del hechizo que más quiero”

También tienes otro verso de once sílabas o endecasílabo.

Tercer verso:

“Bella ilusión por quien alegre muero”

Es un dodecasílabo, es decir, tiene 12 sílabas. Y eso nos lleva a conocer que es una SINALEFA.

La sinalefa es clasificada una figura de transformación. Se refiere a pronunciar de un solo golpe dos silabas de palabras distintas, cuando una termina en vocal y la siguiente inicia en vocal.

Es entonces, en el verso, la segunda vocal de la primera palabra “lla”, se une con la primera vocal de la segunda palabra “i” y al pronunciarla suena “llai” “Bella ilusión”

Al conformarse esta sinalefa, las 12 silabas se convierten en 11, y tenemos, un tercer verso endecasílabo.

Cuarto verso

“dulce ficción por quien penosa vivo”

Es un endecasílabo exacto.

Así que, puedes decir que el primer cuarteto, cumple con versos endecasílabos.

Te sugerimos que sigas verificando las otras 3 estrofas para descubrir la maestría de Sor Juana Inés de la Cruz, en su poesía.

Ahora, analizarás este bello poema “Detente sombra de mi bien esquivo”, pero observando sus rimas.

Aquí tenemos las últimas palabras de cada verso. En los cuartetos vamos a identificar al primer verso con la letra A y a partir de ahí revisaremos las coincidencias en cuanto a la rima.

Dentro de las características del soneto, éste debe ser consonante, lo que significa con el sonido similar.

esquivo

quiero

muero

vivo

Puedes apreciar así que la terminación de la palabra esquivo tiene la misma terminación, y obviamente el mismo sonido, con la palabra vivo.

Mientras que la palabra quiero presenta la misma terminación y sonido con la palabra muero.

Entonces la forma en que representas la rima en este cuarteto es A, B, B, A; para que sea más claro, el primer verso rima con el cuarto, y el segundo con el tercero.

En el segundo cuarteto tienes la misma distribución: atractivo rima con fugitivo y acero con lisonjero. A, B, B, A.

Llegas a los tercetos y aquí identificarás el primer verso con la letra C y posteriormente usarás la letra D, observa que en este caso la distribución es C, D, C, y en el segundo terceto va a la inversa D, C, D.

satisfecho

estrecho

pecho

tiranía

ceñía

fantasía

De esta forma, puedes analizar y encontrar las rimas dentro del soneto con mayor claridad. Es una muy buena herramienta para aprender a hacer un soneto. Continúa desmenuzando este bello poema y observa que más encuentras. Algunas figuras literarias, por ejemplo:

En el primer verso:

Sombra de mi bien esquivo, la autora se refiere a través de una metáfora a la idea de un amante fugaz. Se puede comprender que habla de alguien que se esconde en las sombras.

La metáfora es una figura retórica de pensamiento, por medio de la cual una realidad o concepto, se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado, y con la que guarda cierta relación de semejanza.

Por ejemplo: puedes encontrar otra metáfora en Si el imán de tus gracias, atractivo. En este caso la palabra “imán” se refiere a la atracción que en ella despierta el galán de quien hace referencia.

Observa:

Aquí tienes una antítesis, este recurso plantea una relación de contraste o diferencia entre dos ideas, o conceptos opuestos: “bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo.”

Por un lado, un bonito sentimiento: el amor. Pero, éste le genera angustia; y la hace sufrir.

En estos mismos versos se emplea también el oxímoron, que muestra una contradicción, combinando dos palabras o expresiones de significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo:

“alegre muero”, “penosa vivo”. Ambos ejemplos muestran sentimientos contrarios a los que mencionan.

Ahora revisarás un hipérbaton, que consiste en una alteración del orden convencional de la sintaxis de la oración:

“Si al imán de tus gracias atractivo

sirve mi pecho de obediente acero”

De acuerdo con la sintaxis, que indica las reglas en que se ordenan las palabras en la oración. Ésta frase debería empezar por el sujeto, quedando como: Mi pecho de obediente acero sirve al imán de tus gracias.

Pero la autora decide usar un hipérbaton para dar mayor cadencia y emoción al sonido de sus palabras. Los recursos estilísticos que has visto, han sido usados por poetas de diversas épocas con la intención de embellecer y dar mayor expresividad a sus textos.

Has visto poesía, pero puedes encontrarlas en todo tipo de textos literarios.

Lee y escucha el siguiente poema, es de la autora uruguaya, modernista de mediados del siglo XX, Juana de Ibarborou, te servirá también para analizar su estructura y los recursos estilísticos a los que recurre, se titula “El Dulce Milagro”.

Audio Poema “El Dulce Milagro”

Juana de Ibarborou

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos, y en ellas, ¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y de dicha alterno sonrisa con llanto y bajo el milagro de mi encantamiento se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa: «¿No veis que está loca? Tornadla a su casa. ¡Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas!» ¡Ah, pobre la gente que nunca comprende un milagro de éstos y que sólo entiende, que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales! que requiere líneas y color y forma, y que sólo admite realidad por norma. Que cuando uno dice: «Voy con la dulzura», de inmediato buscan a la criatura. Que me digan loca, que en celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierre, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel. Cantaré lo mismo: «Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen». ¡Y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia!

La estructura de este poema, cómo puedes observar, es en cuartetos y por su métrica, identificarás que son versos dodecasílabos, por lo tanto, es considerado de arte mayor.

Pon en práctica el aprendizaje adquirido en esta sesión, es necesario practicar para reafirmar el conocimiento.

La primera en aparecer es una anáfora, o sea, la repetición de una palabra al principio de una serie de versos como en el caso de “Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen”.

Tenemos también una Comparación o Símil, este recurso consiste en establecer una relación de semejanza entre dos imágenes, la puedes identificar pues se acompaña de la palabra “como”. Lee: “Brotaron rosas como estrellas” muchas, brillantes.

Encontrarás también un Hipérbaton y que cambia el orden de la sintaxis, en el verso "con 7 llaves la puerta me cierren", lo “propio” sería: la puerta me cierren con 7 llaves.

Tienes una Hipérbole, la cual consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Aquí la autora utiliza las palabras “toda” e “inmensa”: “Y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia”.

Te sugerimos que, para reafirmar los conocimientos adquiridos, localices en tus libros de texto, el Aprendizaje Esperado. De esta forma, contarás con más elementos para disfrutar de la poesía.

El Reto de Hoy:

Encuentra un poema en tu libro de texto e identifica los recursos estilísticos con los que trabajó el autor, un ejercicio muy interesante es que lo hagas con la letra de tu canción favorita.

Descarga tu clase dando clic aquí