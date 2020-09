Preguntas de Aprende en Casa II del 8 de septiembre de secundaria

¿Te perdiste de tus clases de Aprende en Casa de este martes? No te preocupes, aquí te dejamos las materias con sus videos de lo que se vio.

Primero de secundaria

Tecnología

Aprendizaje esperado: Distingue la función de los materiales y la energía en los procesos técnicos.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el uso de materiales y energía en distintos procesos técnicos.

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma

La tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos que son: agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de la información y la comunicación, de la recreación y por supuesto, de la salud.

En cada uno de estos campos se llevan a cabo diferentes procesos técnicos, y para ello se requiere de materiales y energía; los cuales se transformarán en productos o servicios.

Los materiales pueden ser naturales, como son las rocas, las plantas y el agua, o pueden ser sintéticos, como el plástico. Un material muy utilizado son los metales, que de acuerdo con sus propiedades son usados en la elaboración de ciertos objetos o en diversos procesos técnicos. Algunas de sus propiedades son:

Fusibilidad, es decir, la facilidad con que se funde.

Plasticidad, que es la facilidad con que pueden cambiar de forma sin romperse o quebrarse.

Ductilidad, cualidad para convertirse en hilos o alambre.

Maleabilidad, que se refiere a la facilidad para convertirse en láminas.

Conductividad, la facilidad con que conducen la electricidad o el calor.

Para profundizar en las propiedades y usos de los metales, observa el siguiente video:

¿Qué vamos hacer?

Observa el siguiente video:

Un mundo metálico.

Los metales son materiales muy importantes en el proceso técnico. Sin embargo, existe otro insumo necesario en este proceso: la energía. Pero ¿con qué tipos de energía contamos? Para saberlo, observa el siguiente video:

Energía.

El conocimiento, la creatividad y el diseño hacen que sea posible un proceso técnico, gracias a esto, la tecnología continua en proceso de desarrollo e innovación.

Para ayudarte a identificar con que materiales se elaboró un producto, así como la importancia de la energía en su funcionamiento, observa el siguiente video:

Tipos de robots UNAM.

Es asombroso todo lo que sucede en el mundo de la robótica, ¿te gustaría construir un robot? Tal vez consideres que es complicado, sin embargo en nuestro país, muchas alumnas y alumnos ya los construyen con el apoyo de sus profesores y familia.

Recuerda que el conocimiento tecnológico, la energía y los materiales son insumos esenciales para todo proceso técnico.

Si deseas tener más información sobre el tema de la energía, puedes leer el libro “La energía”, de Françoise Michel. Sin duda alguna lo disfrutarás.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.

Asignatura de repaso: Lengua materna 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.

El reportaje es un género periodístico que se ocupa de la narración de noticias sobre temas diversos. Su función es informar acerca de algún acontecimiento que tenga relevancia para el público. Pero no solo informa, sino que analiza en profundidad la situación descrita. Un buen reportaje debe ayudar al público a crear su propia opinión.

Los reportajes se clasifican de acuerdo a diversos criterios: el contenido, el tratamiento de la información, el formato, el soporte y el canal de difusión.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema de la página 42.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás características generales del reportaje y su función.

Reportaje TV4: Animales en Peligro de Extinción por @tv4guanajuato.

Maravilloso desfile de Catrinas en la Ciudad de MÉXICO (Día de Muertos).

La historia de Itzel Granados, skater mexicana.

A través de este video obtendrás datos para profundizar en el tema de los reportajes.

Español II s11 p23 cacería de reportajes.

Historia

Aprendizaje esperado: Describe las características del arte y la cultura novohispana.

Asignatura de repaso: Historia 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las principales características de los diferentes estilos dominantes en arquitectura durante la época virreinal.

Conocerás las características de la arquitectura novohispana.

El Virreinato fue un periodo en el que se desarrollaron varios estilos arquitectónicos, cuyos edificios aún se pueden admirar actualmente.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre El Arte y la Contrarreforma en la Nueva España:

“El Arte y la Contrarreforma en la Nueva España”.

El plateresco, el manierismo y el barroco fueron estilos arquitectónicos que han dejado un importante patrimonio. Que es necesario conocer, cuidar, respetar y valorar. Los edificios virreinales son testigos del pasado y forman parte de la cultura e identidad de las mexicanas y mexicanos.

Pon atención en el siguiente video, es importante que veas con más detalle las características del barroco, y qué aspectos lo distinguen en la arquitectura.

“El arte novohispano”.

Es muy importante la policromía, la saturación y el movimiento, y en general la grandiosidad, como características de la arquitectura barroca. Se trata de la transmisión de un mensaje profundamente religioso a la población novohispana.

En la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la Nueva España el estilo neoclásico que rompería con la tradición barroca.

Observa el siguiente video sobre el arte novohispano.

“El arte novohispano”.

Hay que destacar la vuelta al mundo grecolatino que impulsó el neoclásico. Así como el uso de la geometría y la influencia de la razón, en contraposición al sentimiento religioso del barroco. Debe resaltarse también que los edificios más destacados del neoclásico eran civiles, y no religiosos.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales (incluyendo cono, cilindro y esfera). Análisis de sus características referentes a la forma y al número de caras, vértices y aristas.

Asignatura de repaso: Matemáticas 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir cuerpos geométricos con distintos materiales (incluyendo cono, cilindro y esfera). Analizarás sus características referentes a la forma y al número de caras, vértices y aristas.

Te invitamos a conocer las características de los cuerpos geométricos, mientras construyes algunos de ellos.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de 6º, encontrarás ejercicios relacionados con este tema en la página 57 y en la página 121 .

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información para la construcción de diversos cuerpos geométricos como las esferas.

Producción de esferas – Dtodo.

La esfera.

En estos videos aprenderás dos formas para hacer tus propias esferas con papel.

Como hacer una esfera de papel.

Cute ball.

Civismo

Aprendizaje esperado: Demuestra una atención sostenida de hasta 10 minutos, y es consciente de sí mismo y de lo que le rodea al tomar decisiones.

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a demostrar una atención sostenida de hasta 10 minutos, y serás consciente de ti mismo y de lo que te rodea al tomar decisiones.

La toma de decisiones pasa por uno de los procesos mentales más complejos a los que te tienes que enfrentar, por eso es necesario hacer uso de tu capacidad de razonamiento, comprensión y análisis al momento de elegir la mejor opción para resolver un problema, cambiar o mejorar una situación.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás algunos ejercicios que te ayudarán a la toma de decisiones.

Test de Atención: ¿Dónde quedó la bolita?

Pequeñas relajaciones: respiración.

En estos videos se te plantean distintas situaciones o problemas que se tienen que resolver tomando decisiones.

A veces hay que tomar decisiones propias.

Toma de decisiones minions.

Video Toma de Decisiones.

11 Acertijos de supervivencia para seguir con vida pase lo que pase.

Información adicional:

La toma de decisiones de manera consciente se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea.

Segundo de secundaria

Física

Aprendizaje esperado: Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos.

Asignatura de repaso: Ciencias. Biología.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás cómo los cambios tecnológicos han favorecido el avance en el conocimiento de la vida, lo que permite que cada día nos conozcamos más.

A lo largo de la historia, los humanos hemos estado interesados en conocernos. El avance en nuestro saber ha sido gracias a la permanente interacción entre la ciencia y la tecnología, cuyos campos de estudio son distintos pero complementarios.

La ciencia genera explicaciones que van cambiando conforme a los nuevos instrumentos y herramientas creadas por la tecnología.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video conocerás acerca del microscopio, cuya invención revolucionó el conocimiento de los seres vivos. Sabrás cuándo surgió y cómo ha cambiado a través del tiempo.

Una revolución en el conocimiento: el microscopio.

Ahora sabes que el microscopio amplió el alcance de nuestros ojos y permitió descubrir un nuevo mundo que antes era imperceptible.

En el siguiente video conocerás acerca de los microorganismos, los cuales se descubrieron gracias a la invención del microscopio.

Los vecinos desconocidos.

Para conocer algunos dispositivos tecnológicos que permiten saber más sobre los seres vivos que migran o viven en espacios casi inaccesibles, observa el siguiente video.

Hacia mundos remotos.

Las nuevas tecnologías también ayudan a evitar, por ejemplo, el maltrato animal o la extinción de especies en peligro.

Dinámica en familia.

Pregunta a tu familia qué tipos de instrumentos o herramientas conocen, e investiguen en periódicos y revistas de divulgación científica y tecnológica sobre ellos, así como las ventajas que aportan al hombre y a la naturaleza.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cómo las necesidades e intereses de grupos sociales, en contextos históricos diferentes, han motivado el desarrollo y uso de técnicas diversas.

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma.

La tecnología se organiza en algunos campos tecnológicos que son: agropecuarios, pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de información, de comunicación, de recreación y por supuesto, de salud.

¿Qué hacemos?

Harás un viaje en el tiempo para observar cómo las necesidades e intereses de la sociedad, en diferentes momentos de la historia, han propiciado el desarrollo de nuevas técnicas.

Para comprender de mejor manera el tema, en el siguiente video observarás una reseña de los acontecimientos de la humanidad y cómo la tecnología ha estado presente en cada uno de ellos.

Dos siglos de historia a vuelo de pájaro.

Las técnicas, es decir las maneras en que se hacen las cosas, van cambiando de acuerdo a los intereses y necesidades que se requieren en momentos determinados. Sin embargo, esto no quiere decir que son las mejores, ya que día a día, su desarrollo se logra gracias a la evolución constante que experimentan. Un ejemplo de ello lo observarás en el siguiente video, que muestra una cronología de la existencia del petróleo y cómo éste ha cubierto necesidades de la sociedad a lo largo de su historia.

Historia del Petróleo.

El petróleo a través de diversos procesos técnicos ha sido determinante para cubrir las necesidades de la humanidad.

Hacer un viaje en el tiempo nos ayuda a entender mejor el presente e identificar de qué manera podemos contribuir a que realmente las técnicas atiendan necesidades reales, pero sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Sin duda, es un gran reto al que se enfrenta cada generación de seres humanos.

Muchas cosas han tenido cambios drásticos, sin embargo, existen aspectos que vale la pena conservar. Para ver cómo la tecnología ha evolucionado a través del tiempo, observa el siguiente video.

Contribuciones científicas en la tecnología del siglo XIX.

La tecnología ha contribuido a la calidad de vida de la sociedad, y su desarrollo es esencial en el avance de nuestro mundo. Sin embargo, debes estar atenta o atento al uso que le das, ya que de ello depende el impacto que tendrá en tu vida.

Las técnicas que promuevan el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a la salud, te permitirán continuar en un mundo equilibrado.

Dinámica en familia.

Pide ayuda a tu familia e identifiquen algunas técnicas que beneficien a su localidad, y reflexionen si tienen el mismo proceso o éste ha cambiado. También dialoguen sobre las técnicas que necesitan cambios y sobre algunas propuestas para mejorarlas.

Si quieres saber más del tema, puedes leer el libro “Pagar y cobrar” de María Antonia García Fuentes. Un texto que te llevará a través del tiempo para conocer cómo las actividades comerciales han ido cambiando y cómo la tecnología ha evolucionado en los últimos años.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros.

Asignatura de repaso: Lengua materna 1º

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el uso de diversos tipos de textos como recurso para narrar una historia.

Como estudiante has tenido la oportunidad de acercarte muchas veces a la literatura, has podido conocer sus aspectos externos, como los valores, la cultura y las maneras de ver el mundo que se plasman en ella; y también sus aspectos internos, como las tramas, personajes y escenarios.

Además, analizarás cuáles son los recursos de las escritoras y los escritores para crear el ambiente en el que ubican su relato, lo que los lleva a considerar, sin importar a cuál género pertenezcan, en qué lugares y periodos históricos ocurre. Por ello, es indispensable que al leer, identifiques los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente.

Cuando has leído un texto narrativo, te has puesto a pensar ¿a qué ha recurrido el autor o la autora para que tú puedas imaginar a los personajes, la época en la que transcurre la historia, las características de los lugares y las situaciones que enfrentan? En la vida cotidiana tienes la necesidad de describir, ya sea un lugar, una persona o un hecho particular, sin embargo, es en los relatos escritos, donde la descripción ocupa un papel fundamental en la creación de ambientes y objetos. También existen descripciones que pueden influir psicológicamente en las asociaciones que, con distintas ideas o sensaciones, tú como lectora o lector puedes tener; tal es el caso de los colores, por ejemplo, el negro se relaciona con el misterio, el rojo con la pasión, o bien, el azul con la tranquilidad.

¿Qué hacemos?

Te has preguntado ¿cómo se construyó el ambiente de una novela de terror como Drácula?, y ¿cuáles fueron los recursos que su autor utilizó para crearlos? Para que puedas conocer más acerca de los recursos literarios que las autoras y los autores usan para crean una diversidad de ambientes, observa el siguiente video

Recursos para narrar una historia I.

A través del uso de la narración indirecta, es posible hablar de algo sin nombrarlo. Por ejemplo, en la novela de Drácula, el autor habla del horror sin nombrarlo.

En las novelas puedes encontrar diferentes tipos de narradores que transmiten la historia, por ejemplo:

El narrador protagonista, que describe y se refiere a otros personajes desde su punto de vista y con sus palabras.

El narrador omnisciente, que hace referencia a lo que dice un personaje sin citarlo textualmente, y usa un estilo indirecto.

Para analizar un texto narrativo, sin importar su género, es importante que conozcas cuál es su ambiente físico y psicológico, y cómo es que las escritoras y los escritores hacen uso de descripciones detalladas para caracterizar las formas, los objetos, las texturas y los colores, o en otras ocasiones, recurren a descripciones mínimas para crear un efecto misterioso e inquietante en los lectores.

Para que puedas ahondar y reforzar tus conocimientos sobre los tipos de narrador y las voces narrativas, observa el siguiente video.

Tipos de narrador y voces narrativas.

Existe una relación entre el tipo de narrador y la forma en que se genera el ambiente. Y eso ayuda a afianzar el género del texto que estés leyendo.

Dinámica en familia.

Para reforzar lo aprendido y conocer diferentes puntos de vista y criterios que te enriquecerán para continuar con otras lecturas, realiza la siguiente actividad en familia:

Intercambien en familia, sus interpretaciones de textos narrativos, como los cuentos clásicos, policiacos, de ciencia ficción, o de terror que más les gusten y sean de su interés. Ten presente que el atractivo de la literatura es, sobre todo, su valor para conectarte con las emociones. Para llevar a cabo este intercambio, pueden organizar una tertulia literaria, la cual consiste en una reunión informal, donde las y los participantes comparten su interés por un tema literario. Este tipo de actividades te pueden ayudar a fomentar el respeto por otros puntos de vista, así como la responsabilidad que implica dar opiniones y comentarios.

Si te interesó el tema, puedes leer el libro “El horrible sueño de Harriet”, del autor Anthony Horowitz, el cual forma parte del acervo de los Libros del Rincón, de la Biblioteca Escolar.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).

Asignatura de repaso: Matemáticas 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás algo que seguramente usarás mucho en tu vida: la proporcionalidad. Profundizarás en la proporcionalidad directa como un antecedente fundamental para la proporcionalidad inversa.

¿Qué hacemos?

Para que comprendas el concepto de proporcionalidad, observa el siguiente video.

Constante de proporcionalidad.

Ya conoces qué es la proporcionalidad y qué papel juega la constante. Ahora, aprenderás sobre la regla de tres, algo que de igual manera escucharás y emplearás mucho. Para ello observa el siguiente video.

La regla de tres.

La regla de tres la usarás muchas veces en tu vida cotidiana, así que es muy importante que comprendas lo que en ella está implicado.

Para resolver un problema mediante el análisis e interpretación de una gráfica, observa el siguiente video.

Interpretando gráficas de relaciones proporcionales.

Ahora que tienes un conocimiento más amplio del tema, puedes resolver los problemas sobre variación proporcional directa que aparecen en tu libro de texto.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de trabajo para el estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”, página 44, 45 y 46 .

Para ahondar más en el tema, puedes leer el libro “El hombre que calculaba”, de Malba Tahan. En el capítulo XII encontrarás problemas de proporcionalidad.

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una sociedad equitativa y justa.

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre la igualdad de todas las personas y su importancia para la construcción de una sociedad justa y con equidad.

Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra cultura u otros aspectos, pero si todos somos diferentes, ¿Por qué es importante que seamos también iguales?

Ser iguales no significa que todos seamos bajitos o altos, alegres o enojones; tampoco significa que tengamos la misma capacidad para correr, pensar, escuchar, ver, aprender y comprender; significa que, como humanos, gozamos de los mismos derechos ante la ley.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con nuestras reflexiones, veamos los siguientes videos que hablan de la igualdad.

Observa los siguientes videos:

Una sociedad con igualdad.

El derecho a la igualdad.

Luchas por la igualdad.

Mujeres y hombres de todo el planeta conformamos la humanidad. Dentro de está, hay una enorme y valiosa diversidad porque tenemos diferentes capacidades, edad, opiniones, creencias políticas y religiosas, porque pertenecemos a diferentes sexos o simplemente porque cada uno de nosotros se distingue de los demás debido a su personalidad, tono de voz, forma de mirar, gustos, pasatiempos, entre otros.

No se puede pensar que las diferencias físicas, económicas, culturales o personales de cada individuo representan un problema para la sana convivencia, más bien esas diferencias enriquecen nuestra vida y cultura porque hacen posible la existencia de la diversidad.

Dinámica en familia.

Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga con tus familiares, si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Elabora resúmenes que integran la información de varias fuentes.

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos aprender?

Elaborarás un resumen a partir de diferentes fuentes de información impresas y/o digitales.

Aprenderás sobre un tema que te será de gran utilidad en tu vida escolar: “el resumen”. Conocerás algunas estrategias para redactar un buen resumen a partir de la consulta de diversos materiales digitales o impresos.

“Existen diversos textos que filtran información, como los resúmenes, mapas, diagramas, tablas, cuadros, sumarios, índices, palabras clave, acordeones… En particular el resumen consiste en construir un nuevo texto a partir de las ideas esenciales de otro, con el fin de comprender un tema y tomar decisiones con esa información. Asimismo, como herramienta documental, es el documento más completo para referir un texto, ya que ofrece una visión global de su contenido. Gracias al resumen, puedes acceder a una mayor cantidad de información en menos tiempo, lo cual resulta indispensable en la actualidad ante la abundancia de textos impresos y electrónicos”.

Lepe Enrique, Tobón Sergio, Martínez del Campo Gabriela y Belmonte Carlos, Español 2, Trillas, 2019, pág. 103 .

Los resúmenes son un método de estudio que permiten acercarse más a un tema, preparar una exposición o repasar para un examen.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

¿Qué hacemos?

Para saber más al respecto, observa el siguiente video. Recuerda tener a la mano tu pluma y tu cuaderno para apuntar lo más importante.

El uso del resumen como método de estudio

Una manera de familiarizarse, y de mejorar los resúmenes es leer y analizar textos que sintetizan información de diversas fuentes.

En la escuela, generalmente se hacen resúmenes descriptivos, pero una dificultad es que no toda la información está impresa. Con el uso de la tecnología, se tiene acceso a muchas páginas electrónicas que contienen información, por lo que es necesario saber distinguir cuáles de ellas son confiables y cuáles no. A través del siguiente video aprenderás a identificar las fuentes adecuadas para realizar una consulta.

Validar información de internet

Se deben verificar las páginas que ofrecen información para que ésta tenga validez y, así, se logre hacer un buen resumen. Pero también se debe hacer énfasis en la ortografía.

Para saber cuáles son las ventajas de escribir textos con una ortografía adecuada y qué puede pasar si no se vigila, observa el siguiente video.

¿Es necesaria la ortografía?

La ortografía ayuda para evitar confusiones, y para que los textos tengan los efectos deseados en las personas que los leen.

Cuando se leen textos, se debe estar familiarizado con los distintos modos verbales. Se trata de una característica gramatical que habla de la actitud ante lo que se dice. Observa el siguiente video para saber sobre los modos verbales.

Los modos verbales

Química

Aprendizaje esperado: Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes .

Asignatura de repaso: Ciencias. Física.

¿Qué vamos aprender?

Analizarás fenómenos comunes del magnetismo y experimentarás con la interacción entre imanes.

Aprenderás de otro tipo de fuerza con la que convives diariamente: el magnetismo.

El magnetismo está presente en muchos objetos y actividades de tu vida cotidiana, desde objetos sencillos como los imanes que pegas en el refrigerador, hasta los audífonos o radios que se utilizan para escuchar música, teléfonos o tarjetas bancarias.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para saber cómo funciona el magnetismo. Recuerda tener tus materiales a la mano para tomar nota de lo más relevante.

El magnetismo y el modelo atómico

La energía magnética es un fenómeno físico por el que unos objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión hacia otros objetos.

El magnetismo tiene muchos usos, tanto en nuestra vida cotidiana, como en diferentes ramas de la tecnología.

Muchas de estas aplicaciones se deben a los efectos causados por la interrelación de la electricidad y el magnetismo. Observa el siguiente video para conocer más del tema.

Generando electromagnetismo

Los electroimanes son imanes que funcionan cuando una corriente eléctrica pasa por un alambre enrollado llamado bobina.

La relación entre la electricidad y el magnetismo, hace posible el funcionamiento de muchos aparatos, y se seguirá aplicando en tecnologías cada vez más sofisticadas .

Dinámica en familia

Si te es posible y cuentas con los materiales necesarios, solicita el apoyo de tu familia y fabrica tu propio electroimán, para que experimentes con la electricidad y el magnetismo. En el video “Generando electromagnetismo”, minuto 5:50, se encuentran los materiales que necesitas y el procedimiento para poder elaborarlo.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Verificarás algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.

Estudiarás el álgebra por medio de las fórmulas que se generan en una sucesión.

¿Te acuerdas cuando en la primaria te dejaban de tarea hacer planas de números, por ejemplo, de dos en dos hasta el 100?

Ahora recurrirás al álgebra para representar todos esos números que escribías en esas planas, y muchos más.

¿Qué hacemos?

Para saber más del tema, observa el siguiente video. No olvides tener a la mano tus materiales para tomar los apuntes necesarios.

Operaciones algebraicas

Matemáticas. Segundo Grado. Bloque 2.

Secuencia 19. Sucesiones y expresiones equivalentes 2.

Ahora conoces lo que implica generar términos de una sucesión a partir de su expresión general. Pero, ¿qué sucede si te solicitan encontrar un término específico de la sucesión? Presta atención al siguiente video para saber cómo encontrar ese término.

Usar fórmulas de sucesiones aritméticas

Finalmente, observa el siguiente video de algunos ejemplos que se resolvieron con el uso de la fórmula recursiva para la sucesión aritmética.

Ejemplo resuelto: uso de la fórmula recursiva para la sucesión aritmética

Con el dominio de las sucesiones, podrás identificar términos específicos y usar su expresión general para encontrar tantos términos como quieras.

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analiza, conforme a ellas, su desempeño

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 2º

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos, y analizarás conforme a ellas, su desempeño.

Conocerás acerca de las y los servidores públicos, sus responsabilidades y atribuciones.

Las y los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con las acciones que las leyes les encomiendan y procurar el bienestar de la población. Pueden pertenecer a los distintos poderes, es decir, al ejecutivo, al legislativo y al judicial; y a los distintos órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal.

Además, pueden ser designadas y designados por elección popular, como es el caso del presidente de la república, senadoras y senadores, diputadas y diputados, entre otros; o bien, designados por nombramiento, como ocurre con quienes trabajan en diversas instituciones públicas del sector salud, educativo y de la seguridad, entre otros. También, se les clasifica de diferentes maneras, de acuerdo con la función que desempeñan, y pueden ser altas funcionarias o altos funcionarios, funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados.

Las maestras y los maestros también son servidores públicos que contribuyen a que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Vivimos en un estado de derecho, lo que significa que los servidores públicos deben actuar conforme a lo establecido en las leyes y sin afectar la dignidad de las personas. Además, solamente pueden realizar aquellas acciones que la ley determine para su puesto.

¿Qué hacemos?

Para seguir revisando quiénes son y cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, observa el siguiente video. Recuerda tomar nota de las ideas que te parezcan más relevantes.

Para conocer a los servidores públicos

Las acciones de las y los servidores públicos son importantes para el beneficio de las personas. De ahí que su actuación se base en algunos principios, como la integridad, la excelencia y el compromiso. Puedes encontrar a servidores públicos en diversas instituciones, desempeñando diferentes acciones. Es muy importante que cumplan con las funciones para las que fueron elegidas y elegidos, y que, además, cuenten con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas y brindar un servicio apegado a principios de actuación.

Para conocer otros principios que deben regir la actuación de las y los servidores públicos, y qué pasa cuando no cumplen con sus atribuciones o responsabilidades de manera adecuada y apegada a la ley.

Observa el siguiente video.

Principios éticos de los servidores públicos

Existen diferentes principios para las y los servidores públicos. Uno de ellos, es la imparcialidad, es decir, no dar de manera indebida ventajas o privilegios a personas, aprovechándose de su puesto. Otro principio es el de integridad, el cual consiste en actuar conforme a la ley, de manera honrada e impecable.

El trabajo apegado a la ley, permite el funcionamiento de diversas instituciones en beneficio de las personas. Cuando un servidor público no cumple o se aparta de sus obligaciones, la ley establece sanciones que se le pueden imponer, entre las cuales están las de carácter administrativo o penales, que incluyen las amonestaciones, la inhabilitación, e incluso, la pena de prisión, entre otras.

Es importante que las personas vigilen que las y los servidores públicos cumplan con sus obligaciones y denuncien cuando no cumplan adecuadamente con ellas, o no actúen conforme a los principios éticos. Uno de estos mecanismos es la denuncia. Podemos decir, por ejemplo, que un servidor público ha actuado sin honradez cuando recibe algún soborno. O que una o un policía actúa con su compromiso porque protege a las personas y las auxilia en caso de emergencia.

Dinámica en familia

Platica con tu familia acerca de alguna experiencia que hayan tenido con algún servidor público de la comunidad donde viven. Relaten qué asunto los llevó a acudir con esa funcionaria o ese funcionario, y evalúen su actuación a partir de los principios que han revisado.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Identifica las características y los componentes de los sistemas tecnológicos

Asignatura de repaso: Tecnología 2°

¿Qué vamos aprender?

Identificarás las características de los sistemas tecnológicos.

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. En educación básica, la tecnología se divide en campos tecnológicos como: agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y, de la salud.

Es importante señalar que la asignatura de Tecnología permite relacionar las Matemáticas, Español, Geografía e Historia, entre otras que contribuyen al desarrollo de saberes y su significación.

Por ejemplo, Internet es un sistema tecnológico con distintos componentes que permiten buscar, enviar y recibir información impresa, en imagen, en video o sonido; desde un dispositivo a otro.

Es lo que sucede con el uso de teléfonos celulares; pero, ¿qué componentes conforman al Internet y qué características tiene?

Para reforzar los contenidos te recomendamos anotar las ideas principales, reflexiones y actividades.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para que identifiques los distintos componentes del sistema de Internet y sus características.

Alambres, cables y WiFi

El Internet es un sistema tecnológico con componentes y características específicas. Algunos de sus componentes son cables de cobre o de fibra óptica que se distinguen por remitir información mediante pulsos electrónicos.

Se puede generalizar que cualquier sistema tecnológico está constituido por componentes, como los materiales que se utilizan en el sistema, cuyos atributos lo caracterizan.

Observa el siguiente video para que conozcas otras características de Internet.

Direcciones IP y DNS

Pudiste observar que Internet es una red de redes y que permite la comunicación entre infinidad de dispositivos en todo el mundo.

Observarás otras características del sistema de Internet y que la información se manda en un paquete que recorre ciertas rutas, y que la llegada a su destino, es fiable.

Paquetes, enrutadores y fiabilidad

Internet es un sistema tecnológico con diversos componentes y características, que permiten comunicarnos con muchas otras personas en todo el mundo. Ejemplo de esto, son las redes sociales que posibilitan conversar de asuntos cotidianos, aspectos laborales o académicos.