Preguntas de Aprende en Casa II del 8 de septiembre de primero y segundo de primaria

¿Tu pequeño se perdió sus clases de Aprende en Casa de este martes? No te preocupes, aquí te dejamos las materias con sus videos de lo que se vio.

Primero y segundo de primaria

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.

Énfasis: Recolecta datos y hace registros en tablas y gráficas.

¿Qué vamos a aprender?

Organizarás los datos que obtengas de una encuesta, en una tabla o en una gráfica.

Practicarás una forma de organizar información y representarla de manera ordenada, así podrás compararla y responder diferentes preguntas.

Consulta tu libro de texto de Matemáticas de primer grado, en las páginas 40 a 45.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, para que puedas conocer y construir un gráfico. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Matemática Divertida: 1er Grado - Interpreta Tablas, Pictogramas y Gráficos.

El siguiente video tienes que observar hasta el minuto 8:16’

2. Construir y realizar gráficos estadísticos - Lógico Matemáticas 1 Primaria.

Deportes

Aprendizaje esperado: Identifica las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás.

Énfasis: Reconoce la importancia de respetar reglas y normas de convivencia, tanto en el juego como en distintas situaciones de la vida diaria.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia de respetar reglas y normas de convivencia, tanto en el juego como en distintas situaciones de la vida diaria.

Cuando sales a tu clase de educación física o a jugar con tus amigos. ¿Respetas las reglas? ¿Qué pasa si alguien no lo hace?

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, para conocer un poco sobre lo que pasa cuando no respetas reglas. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Masha y el oso. Juego limpio.

2. Howard Orejas Aprende Acerca Del Juego Limpio.

¿Ves porque es importante respetar las reglas al jugar y convivir con los demás?

Si no lo haces, puedes lastimar a alguien o a ti mismo. Y hasta puedes perder a tus amigos.

Observa el siguiente video que enseña precisamente acerca de la importancia de seguir las reglas.

3. ¿Para qué sirven las reglas y por qué es importante seguirlas?

Las reglas son fundamentales para tener orden en las actividades que se realizan, así como para saber cómo se debe comportar en distintos espacios.

Todas y todos tienen derecho de participar en las actividades que más les agrade, sin importar si son hombres o mujeres, altos o bajitos o si muy o poco hábiles. Cada persona puede aportar cosas nuevas y ayudar a que todos disfruten del juego.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Escribe textos narrativos con su imaginación inspirándose en su tradición.

Énfasis: Escribe textos sencillos de su propia autoría.

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás textos narrativos con tu imaginación, inspirándote en tus tradiciones.

Existen muchísimas historias en los pueblos y comunidades, algunas tratan de personas, en otras los personajes principales son animales y, a veces, las historias cuentan lo que pasó con un cerro, un río o un lago.

Algunas historias están basadas en hechos reales y otras fueron creadas para dejar una enseñanza, por ejemplo: enseñar a cuidar la naturaleza o bien, para fomentar algún valor como la amistad.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, son dos historias que te servirán como ejemplo para crear la tuya. Pide a un adulto, mamá, papá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Cuentos indígenas. El árbol que da corales.

2. La Liebre y la Tortuga | Cuentos infantiles para dormir.

Artes

Aprendizaje esperado: Escucha y observa un concierto, ópera o danza para niños.

Énfasis: Escucha y observa un concierto u ópera para niños.

¿Qué vamos a aprender?

Usarás tu imaginación para trasladarte a un lugar especial porque escucharás dos conciertos.

Disfrutarás la bella música que se produce cuando las orquestas disponen los sonidos de todos los instrumentos musicales de forma armoniosa.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, reconoce la melodía que interpreta la primera orquesta. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Let It Go Frozen.

¿Disfrutaste el concierto? ¿Qué sentiste al escucharlo?

Seguramente identificaste algunos instrumentos musicales. ¿Te diste cuenta que al frente alguien dirigía a la orquesta? ¡Sí! ¡Era el director de orquesta!

En el siguiente video observa y escucha una ópera interpretada por una cantante. La ópera se interpreta en distintas lenguas, también hay en español; los actores transmiten lo que sucede con su cuerpo y su canto. Observa atentamente sus movimientos e imagina qué es lo que dice la cantante.

2. Patricia JANE?KOVÁ: "Les oiseaux dans la charmille" (Jacques Offenbach - Les contes d' Hoffmann).

Si tienes la fortuna de hablar o escribir una lengua indígena también aprovecha este momento para practicarla.