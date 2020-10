Preguntas de Aprende en Casa II del 8 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este jueves, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de Secundaria

Historia

>La educación ilustrada y su herencia actual

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración e identifica la influencia de la burguesía en su difusión.

Énfasis: Valorar la importancia de las ideas ilustradas y su vigencia en la sociedad actual.

¿Qué vamos a aprender?

En nuestras últimas sesiones has trabajado con el liberalismo y la Ilustración, hoy continuarás analizando cómo estos movimientos tan importantes de la historia universal, transformaron la forma de ver, pensar y concebir el mundo a partir de sus ideas. El propósito será que valores la importancia de las ideas ilustradas y su vigencia en la sociedad actual.

¿Qué hacemos?

Te invitamos a realizar la siguiente lectura que te ayudará a recordar los aspectos más importantes de la Ilustración. En el transcurso de ella, busca la siguiente información para que la anotes en tu cuaderno:

¿Dónde y cuando surgió la Ilustración?

¿Cuál es el concepto clave de este movimiento?

¿Cuáles son sus postulados?

¿En dónde se difundieron las ideas ilustradas?

¿Qué procesos históricos influyeron en las ideas de la Ilustración?

“Ideas de la Ilustración La Ilustración fue un movimiento intelectual surgido en Francia durante el siglo XVIII, que consideraba la razón como medio para acceder al conocimiento. Entre los postulados de los pensadores ilustrados estaban la república como forma de gobierno, una sociedad más justa con derechos y garantías individuales para dejar de ser súbditos y convertirse en ciudadanos. Tanto el liberalismo como la Ilustración se difundieron en Europa y América y sentaron las bases de las revoluciones ocurridas a finales del siglo XVIII, como la Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, procesos que enarbolaron las ideas de ambas corrientes. Además de las revoluciones de independencia de las colonias Iberoamericanas a principios del siglo XIX, este pensamiento favoreció el constitucionalismo y la aparición de nuevos estados nacionales en el siglo XIX.” Lectura: Ideas de la Ilustración, libro de Texto de Historia 1. Telesecundaria, primer grado.

La Ilustración surgió en Francia, en el siglo XVIII y su concepto clave es la razón. De ahí que al siglo XVIII también se le conozca como “Siglo de las luces” porque los ilustrados pensaban que todo debía estar iluminado por la luz de la razón y no de la religión como sucedía en la antigüedad.

La Ilustración postulaba la conformación de un gobierno republicano y de una sociedad más justa, donde las personas tuvieran el derecho a la ciudadanía y las garantías individuales, ideas que se extendieron por Europa y América, fomentando el surgimiento de procesos históricos como la Independencia de las Trece colonias, la Revolución francesa, las independencias iberoamericanas y el constitucionalismo.

Para valorar la importancia y la vigencia de las ideas ilustradas, vamos a analizar un aspecto de la vida cotidiana que ha estado presente prácticamente en toda la historia de la humanidad y que nos servirá para analizar los cambios que derivaron de la Ilustración, hablamos de la educación.

Para entender cómo las ideas del liberalismo y de la Ilustración transformaron la educación, realizarás un viaje al pasado.

Para que te sea más fácil organizar la información, elabora una sencilla línea del tiempo como la siguiente, en donde irás anotando los datos más importantes sobre la educación en cada uno de los procesos históricos.

Esta línea te servirá para completar tu infografía y cumplir con el reto de esta semana.

Nuestra primera parada es en la Edad Antigua, observa el siguiente video del minuto: 1:08 al 3:32, y trata de identificar en qué consistía la educación en la Edad Antigua.

Leyendas del origen del Universo

En la Edad Antigua, los seres humanos se explicaban los fenómenos a través de la religión, y con base en ella, se estructuraba la educación, a excepción de Grecia y Roma, donde los pensadores deslindaron el conocimiento de la religión y comenzaron a estudiar las matemáticas y la astronomía desde una visión científica.

De modo que la información que añadirás a tu línea del tiempo para la Edad Antigua es que la educación estaba ligada a la religión, a diferencia de Grecia y Roma, donde estuvo ligada al estudio de las ciencias.

Nuestra segunda parada en la línea del tiempo es la Edad Media. Durante este periodo, el control de la educación estuvo en manos de la religión, específicamente de la iglesia católica; quien administraba las escuelas monásticas y después del siglo IX, las escuelas catedralicias que dependían de un obispo. En esta época hubo pocos avances científicos pues, en general, solo se hacían traducciones o sistematizaciones de descubrimientos antiguos.

Los niños de las familias más humildes, no tenían acceso a la educación. Las “Escuelas modestas” a cargo de sacerdotes, estaban destinadas a niños de familias acomodadas y en ellas, los niños eran constantemente reprendidos por su “mal comportamiento”.

Para la Edad Media, la información que deberás tener presente en tu línea del tiempo es que la educación era controlada por la iglesia, se estudiaba en las escuelas monásticas y catedralicias y las personas humildes prácticamente no tenían acceso a ella.

Con el surgimiento de las primeras universidades en Europa, la educación comenzaría a cambiar, y para 1453, esto es a mediados del siglo XV, llegamos a la tercera parada: El Renacimiento, la llegada de textos de la antigua Grecia a las escuelas europeas, y el crecimiento de la burguesía, propició la expansión de las artes y el comienzo de estudios que hoy podríamos llamar científicos.

Este mismo formato educativo es el que se adoptó en la Nueva España durante el siglo XVII. Para saber cómo era, observa el siguiente video del minuto 0:16 al 2: 59, e identifica ¿quién es el personaje del que se habla?, ¿qué estudios realizaba?, ¿dónde tenía que estar para poder estudiar?

Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz, para poder continuar con sus estudios de poesía, latín, música, ciencia, arte y literatura, se vio obligada a ingresar al convento. Esto nos muestra, que la educación todavía seguía controlada por la iglesia católica.

En tu línea del tiempo, esta vez agregarás que, para el Renacimiento y el segmento de la Nueva España en América, se comenzaron a estudiar las ciencias, sin embargo, la educación seguía influenciada por la iglesia.

Y así, llegamos al periodo del liberalismo y la ilustración.

John Locke fue uno de los precursores del liberalismo y de la Ilustración, quien escribió un texto muy interesante sobre temas educativos al que puso por nombre: “Algunos pensamientos sobre educación”.

Para conocer más a fondo sus ideas sobre el tema, realizarás una nueva lectura. En el transcurso, busca la siguiente información:

Para Locke, ¿cuáles eran los fines de la educación?

¿Cómo se dividía la educación?

¿En qué consistía cada tipo de educación?

¿Cómo se alcanzaba la vida sana?

¿A quién iba dirigida la educación?

¿Qué papel tenían los pobres?

John Locke es conocido como uno de los autores que más fielmente y con mayor éxito supo transmitir la ilustración europea. Sin embargo, lo que no es tan conocido es la atención que presta en sus escritos a la educación… Locke recoge sus ideas sobre educación en Some Thoughts Concerning Education donde, a la vez que diseña el ideal del caballero de la nueva burguesía inglesa, ofrece una teoría social que marca las pautas a seguir para la consecución de un bien y una felicidad… afirma que en una proporción de nueve dentro de diez los hombres son buenos o malos, útiles o no, por su educación. Para él, las cualidades de un caballero son la virtud, la sabiduría, la prudencia, las buenas maneras o la urbanidad y la instrucción. Y precisamente esos fines son los que debía perseguir la educación. Locke, planteaba que para ello, la educación debía dividirse en tres características: física, intelectual y moral. La educación debía tener un aspecto físico de modo que el cuerpo vigoroso pudiera ejecutar las órdenes de la mente. La educación intelectual consistía en preparar el entendimiento humano para asimilar el saber y se debía adquirir a través de una enseñanza creativa y agradable, tan agradable para que al niño no le pareciera impuesta sino más bien un juego. La enseñanza que, según Locke, debía ser estricta, era la educación moral, que debía formar la virtud mediante la disciplina de negar los deseos propios y seguir la razón. Para Locke, esta educación junto con el trabajo, y las tareas útiles y efectivas, daban por resultado una vida sana, mientras que la inutilidad propiciaba la enfermedad. El contraste de la postura educativa de Locke, se encuentra en que esta educación se planteaba solo para los hijos de los burgueses, mientras que los hijos de los pobres solo tenían la posibilidad de la escuela pública, la cual Locke desaprobaba por las malas compañías y la falta de atención. Para los pobres, Locke hablaba de las escuelas de trabajo, donde también se alimentaba a los niños con pan y un plato de avena. Mismo lugar donde los niños mendigos debían ser llevados a trabajar luego de ser azotados por su inutilidad. Si bien la postura educativa de Locke establece la educación como impulsora de la mejora social que trata de resolver el problema de la miseria a través de la instrucción como fuente de felicidad y prosperidad, esta, solo es para los burgueses, pues para los pobres, la instrucción es meramente instrumental, y los hace dependientes del trabajo, convirtiéndolos en trabajadores subordinados a la productividad. Adaptación de la lectura “Locke: liberalismo y educación” de Juan Antonio Crespo (1992), Madrid: Cuaderno gris.

Para John Locke, la educación debía desarrollar las virtudes del ser humano, y para ello, debía abarcar la educación física, moral e intelectual, que junto con el trabajo servía para llevar una vida sana y feliz.

Pero, como en toda época, había diferencias sociales, pues ese tipo de educación, era sólo para los niños burgueses, mientras que para los niños pobres, la educación se aprendía en el trabajo. Generalmente comenzaban a trabajar a los 5 años y para los 10 ya eran tratados como adultos.

Otro de los teóricos de la educación que aplicó a sus estudios los principios de la Ilustración fue Enrique Pestalozzi. Ahora, realizarás una lectura sobre el trabajo de este teórico. Trata de localizar la siguiente información y anótala en tu cuaderno:

¿Cuáles eran las consecuencias de la pobreza para los niños?

¿En qué basaba Pestalozzi su filosofía educativa?

¿Qué clase de escuelas fundó Pestalozzi?

¿Qué logró Pestalozzi con su método educativo?

¿Cuál era la finalidad de la educación para Pestalozzi?

Hijo de una familia protestante de Suiza, Enrique Pestalozzi se quedó huérfano a los 6 años. En los recorridos con su abuelo, quien era sacerdote, visitó casas y escuelas de campesinos en la pobreza, apreciando las consecuencias del trabajo a temprana edad, además de la ignorancia y el sufrimiento en que vivían. A pesar de haber sido educado para ser sacerdote, por la influencia de escritores como Rousseau, decidió estudiar la carrera de leyes. Luego de fracasar en sus aspiraciones políticas y como agricultor, Pestalozzi, quien se hallaba en dificultades económicas, convirtió su finca en una escuela industrial. Si bien la escuela no tendría un éxito prolongado, a partir de las experiencias que obtuvo, Pestalozzi publicaría unas cartas sobre la educación de los pobres y más adelante publicaría Leonardo y Gertrudis, una historia donde Gertrudis, una amorosa madre inspira al maestro de escuela para desarrollar su labor educativa. Para 1798, Pestalozzi decidió convertirse en educador, y financiado por el nuevo gobierno suizo se hizo cargo del orfanato de Stans para huérfanos de guerra, y posteriormente sería trasladado a Burgdof, donde continuaría con sus experimentos pedagógicos que darían como resultado un método de educación elemental con el cual lograba enseñar a niños de cinco o seis años a leer, escribir, dibujar y comprender aritmética en ocho meses; el cual al ser publicado con el título “Cómo Gertrudis enseña a sus hijos”, gozó de gran fama en Europa. Entre los principios de su teoría educativa, está la creencia de que los niños debían construir sus conocimientos mediante la actividad, que las relaciones de afecto tenían una gran importancia en la educación así como la socialización y trabajo en la escuela, teorías a partir de las cuales se fundaron varias escuelas y escuelas de preparación docente. Al igual que sus contemporáneos, Pestalozzi buscaba encontrar en la educación la solución a la pobreza.

Las ideas de los ilustrados, cambiaron la educación por completo, pues ya no estaba controlada por la Iglesia, sino que era influenciada por la razón. Además, podemos observar, que si bien la perspectiva educativa de Locke y Pestalozzi difieren en algunos aspectos, ambos se basaban en las ideas de la ilustración, pues buscaban que la educación ayudara a solucionar los problemas de la pobreza y la desigualdad de su época, ideas que responden a los postulados del liberalismo y de la ilustración.

Tanto las ideas de Locke como las de Pestalozzi, serían de las más leídas en los siglos siguientes, inspirando a importantes pensadores como Jovellanos, Voltaire o Candillac.

Ahora que has visto cómo era la educación y los aportes que se hicieron en la ilustración, es necesario que identifiques su vigencia en nuestra sociedad actual.

John Locke pensaba que la educación debía ser intelectual, física y moral, mientras que Pestalozzi, pensaba que el conocimiento debía ser aprendido mediante la actividad.

¿Te suena familiar alguna de esas ideas?, ¿has aprendido de esa manera alguna vez

Probablemente sí, y es que la influencia de los pensadores ilustrados se nota en la forma en que la educación actual se organiza. Hoy en día, el aprendizaje se estructura alrededor de tres pilares fundamentales:

Primero: aprender a conocer, es decir, adquirir conocimientos para comprender.

Segundo: aprender a hacer, que es igual a realizar actividades y poner en práctica el conocimiento.

Tercero: aprender a ser, que se refiere al pensamiento crítico y la búsqueda del bien común.

Ser, hacer y conocer, son pilares que, en conjunto, deben contribuir al desarrollo integral del ser humano.

En la imagen, puedes darte cuenta de que esto es muy parecido a lo que decían los ilustrados. Incluso hoy, has aprendido mediante la realización de diversas actividades.

Además, en la actualidad la educación tiene como principios fundamentales la no discriminación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el acceso universal -justo como Aprende en casa II-, ideas que tienen su origen en los derechos y libertades que plantearon los filósofos liberales en el siglo XVIII.

Hoy en día, igual que en la época de los ilustrados, seguimos pensando que la educación es un medio para mejorar la condición social de las personas y para llegar a esa felicidad y a esa vida saludable de la que Locke hablaba en sus escritos.

Además, las ideas de la ilustración establecían derechos para todos, y hoy en México, todos los niños y las niñas gozan del derecho a la educación laica y gratuita, tal y como lo establece el Artículo 3°de nuestra Constitución.

Finalmente, recuerda que la Historia se construye a partir de la consulta de diferentes fuentes, al hacer lo mismo para elaborar tus trabajos, enriquecerás tu aprendizaje. Por ello, puedes complementar lo que has visto el día de hoy, con tu libro de texto, con fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales. Esta vez, te recomendamos la lectura de Emilio o de la Educación, una obra escrita por Jean Jacques Rousseau, para que te sigas adentrando en las ideas de los pensadores ilustrados.

El Reto de Hoy:

Es tiempo de completar el reto de la semana. En tu infografía, deberás concentrar la información de lo visto durante la semana, es decir:

Primero. Los antecedentes de la Ilustración y sus principales ideas.

Segundo, su influencia en el ámbito político y económico.

Tercero, la influencia de las ideas ilustradas en la sociedad y la cultura.

Y deberás completarlo incluyendo la importancia y vigencia de las ideas ilustradas en la actualidad a través del ámbito educativo que fue lo que analizaste el día de hoy.

No olvides que las infografías se construyen principalmente con imágenes, gráficos, mapas o representaciones visuales y poco texto. Una buena infografía debe ser ilustrativa y mostrar el estilo y la creatividad de su autor.

Civismo

>Únicos y diversos

Aprendizaje esperado: Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles.

Énfasis: Analizar la diversidad de expresiones de las identidades juveniles.

¿Qué vamos a aprender?

Problematizarás los aspectos que intervienen en la configuración de los grupos de pertenencia, de los cuáles tú formas parte, como producto de la influencia de otras personas, los aportes de grupos y la negociación entre identidad individual y colectiva, así como de la diversidad de identidades que es posible construir.

Para ello, reconocerás que cada persona tiene el derecho de elegir su vida y ser como quiera ser, mientras no se dañe a sí misma ni a otras personas. Tanto la tolerancia como el respeto a la diversidad se aplican particularmente con quienes son distintos a ti, e incluso tienen características que te disgustan.

¿Qué hacemos?

Antes de entrar directamente al tema, lee la siguiente historia:

Desde niño, Carlos jugaba con Daniela, Emiliano y Fernanda todas las tardes. Eran grandes amigos, asistían a la misma escuela primaria y, en sexto grado, estaban en el mismo grupo, el de la maestra Esther.

Al entrar a la secundaria, la situación cambió. Ya no estaban en el mismo grupo, ni tenían los mismos profesores y descubrieron nuevas actividades de esparcimiento muy atractivas. Carlos comenzó a jugar videojuegos y decidió unirse a un club de jugadores.

Daniela se interesó por jugar futbol y formar parte del equipo de la escuela. Emiliano, además de pintar mangas y vestirse como uno de sus personajes favoritos, empezó a compartir rutinas de ejercicio a través de la red. Fernanda entró a un grupo de danza regional con el cual era muy feliz.

Los cuatro amigos mantuvieron su nexo, porque compartían el interés por el cuidado del medio ambiente, la defensa y el buen trato a los animales, así como una preferencia por la vida saludable. Ya no se reúnen con la frecuencia de antes, pero están en contacto a través de las redes sociales y continúan con sus proyectos de bienestar comunitario.

Daniela, Fernanda, Emiliano y Carlos empezaron a reunirse con nuevos amigos en parques, plazas públicas, centros deportivos y comerciales; en fin, en lugares diferentes a los concurridos en su niñez, como sus casas.

Después de escuchar esta historia, piensa si a ti, te ha pasado algo similar. ¿Qué sentiste cuando pasaste por dichos cambios?

Tal vez te sentiste inquieto, triste o alegre por experimentar nuevas vivencias y, por lo tanto, comprenderás que es natural en la vida de los seres humanos pasar por una situación así y reflexionar sobre ello.

Puede que tú hayas entrado a una nueva escuela o te hayas mudado y con ello perdido el contacto con tus amigos, pero sabes que puedes hacer nuevas amistades, con quienes puedes compartir gustos e intereses.

Piensa en lo siguiente:

¿Has reflexionado qué gustos o intereses te llevarían a unirte o formar parte de algún grupo?

¿Qué significado tendría para ti pertenecer a un grupo o formar parte de más de uno?

Los seres humanos tienen la tendencia de conformar y pertenecer a grupos. Como podrás observar, en el diagrama siguiente, se detalla el proceso de la conformación del sentido de pertenencia.

Al ser considerados como integrantes de los grupos humanos, cada persona se representa como un “ser” que cuenta con una identidad.

Tú primer grupo de referencia es tú familia, con la que compartes vínculos de sangre, costumbres e historias. Posteriormente, tomas tus propias decisiones y eliges estar con aquellos con quienes tienes más afinidades en gustos, actividades o intereses; y conformas un grupo con tus amigos con quienes exploras nuevas formas de “ser” en los ámbitos en los que interactúas.

Además de la familia y los amigos, para construir tu identidad, tomas como referencia a nuevos grupos entre tus pares o personas de edad similar a la tuya y que están en tu entorno. También influye ser parte del país, de la región y de la comunidad en los que te desenvuelves, pues compartes con la gente rasgos culturales como la comida, las creencias y las costumbres. De esa forma se conforman los grupos de pertenencia.

A los grupos de pertenencia te integras a lo largo de la vida, por diversos motivos o para lograr distintos propósitos. Con ellos puedes compartir valores, intereses, creencias o historias. Algunos de esos grupos llegan a tu vida como ocurre con la familia, pero a otros los eliges, como las amistades o el equipo deportivo al que decides entrar.

Observa con detalle la siguiente imagen para captar qué actividad, expresión o gusto identifican a los grupos. ¿Consideras que una o un adolescente puede ser parte de uno de ellos?

Tal vez percibiste que algunos de esos grupos se reúnen alrededor de la música y que otros lo hacen por la tecnología. Recordarás que Carlos y sus amigos lo hicieron por intereses y aficiones diversos: el futbol, los videojuegos y la danza.

¿Piensas que adolescentes como tú, pueden pertenecer a un sólo grupo o a más de uno?

¿Has reflexionado por qué se integran a ellos?

¿Perteneces a un solo grupo o a más de uno?

Una de las características del ser humano es su capacidad para pertenecer a una diversidad de grupos a la vez. Su identidad individual se enriquece al conocer a varias personas y pertenecer a grupos diversos a lo largo de su vida.

Si piensas en ti como adolescente, verás que formas parte de varios grupos, por ejemplo, los familiares, los amigos, los de la colonia, los escolares, aquellos con los que compartes intereses como el deporte, la música, el arte. Uno de los grupos de pertenencia más importantes en la adolescencia son los pares, es decir aquellas personas que tienen una edad similar a la tuya y con quienes compartes tener experiencias propias del momento que estás viviendo.

Además de unirte con tus pares por intereses comunes, es frecuente que te integres con grupos y que busquen formas de identificarse y distinguirse de otros jóvenes y de otras personas.

Todo esto crea identidades variadas, pues no existe una sola forma o manera de vivir, experimentar o expresar ser adolescente. Lee los siguientes testimonios de la sección “La voz de la juventud”.

La identidad es, pues, el resultado de la conjunción de factores particulares diversos como la personalidad, las circunstancias y la cultura.

Te habrás dado cuenta también que, aunque se puede ser parte de varios grupos, se mantiene una identidad propia a la vez que se desarrolla un sentido de pertenencia a los diversos grupos.

La pertenencia a un grupo se decide porque existen intereses comunes o se comparten valores como, por ejemplo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la no discriminación y la inclusión.

La identidad te hace único y diferente, al igual que a tus compañeras y compañeros del grupo, por eso es importante practicar la tolerancia y el respeto en todo momento, para ser inclusivos y no discriminar a nadie.

La diversidad enriquece, a su manera, la sana convivencia, la cual es necesaria para llegar a un fin común, como buenos ciudadanos, al participar, por ejemplo, organizando campañas de limpieza de las calles de la colonia o la protección de los animales de la calle, entre otros actos, enfocados al logro del bien de la comunidad.

Seguramente sabrás que existe una inmensa diversidad de formas para expresar tu identidad y de manifestar tus intereses, actitudes, comportamientos y opiniones.

La elección es tuya, y con ella fortaleces tu autonomía frente al mundo adulto, el cual no es ajeno a los adolescentes, sólo existe de forma alterna, al igual que otros grupos de pertenencia.

Como adolescente, tienes derecho a buscar tu propio espacio y conocer la diversidad de grupos e incluirte en algunos de tu elección, para construir y fortalecer tu identidad. También puedes lograr tus metas personales y grupales, en favor de la comunidad, reafirmando tu derecho de libre expresión.

Observa la primera parte del video titulado “Grupos de pertenencia”. Escucha lo que te puede aportar acerca de aquello que se comparte en un grupo de pertenencia y caracteriza la inclusión en él.

Grupos de pertenencia

Fragmento del 0:21-al 2:16

Interesante la información del video, ¿no crees?

En él, se explica con claridad cómo los seres humanos necesitan identificarse con sus iguales y cómo desarrollan el sentido de pertenencia, que se relaciona con los valores, creencias e historia. También se habló de la clasificación de los grupos de pertenencia: primarios y secundarios; los primeros son aquellos integrados por las personas más cercanas como la familia, la pareja y los amigos; por otro lado, los secundarios son los conformados por personas con las que no se tiene tanta confianza.

¿Tú podrías determinar cuáles son tus grupos primarios y cuáles son los secundarios?

Ahora es importante que tomes conciencia de tus decisiones y las situaciones que puede implicar ser parte de un grupo o de varios a la vez.

Retomando la historia de los cuatro amigos. En algún momento, Carlos decidió inscribir a Emiliano al grupo de jugadores, argumentando que era bueno para él. Emiliano se doblegó ante la decisión de su amigo, sólo por darle gusto.

¿Consideras qué es válido que Carlos haya decidido por él?

¿Es oportuno que Emiliano se haya doblegado ante Carlos?

¿Has vivido situaciones similares con tu familia, amistades o en otros grupos?

Al terminar esta sesión, comenta con un integrante de la familia o un amigo, ¿qué han hecho? ¿En qué se han basado para decidir lo que harían?

Tú como ser humano, tienes la capacidad de libre albedrío, la cual te permite tomar tus propias decisiones. Por lo tanto, es necesario en todo momento hacer valer tu autonomía, a través del diálogo, respetando siempre la diversidad de formas de ser, pensar, sentir y actuar. Para ello, se requiere que pongas en práctica los valores éticos, como son el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros.

Regresando nuevamente a la historia de Daniela, Fernanda, Emiliano y Carlos. Daniela, por ejemplo, al respetar la decisión de sus amigos de pertenecer a otros grupos, entendió que, al ser una persona con criterio propio, tiene derecho a tomar sus propias decisiones según sus gustos e intereses, además de valorar a su grupo de amigos, y que dialogar le permite llegar a acuerdos que beneficien a todos.

Los amigos se respetan, se valoran y se cuidan mutuamente. Pensarlo así, les permitió distinguir una amistad real.

Ahora, observa otro fragmento del video, pon atención y analiza las diversas formas de expresión de las y los jóvenes y su valía para el cambio personal, por sus acciones en la comunidad.

Grupos de pertenencia

Fragmento del 2:16 al 4:35

¿Qué te pareció el video ?

En él se te invita a ser protagonista de tu propio cambio y el de tu comunidad, a participar en el cuidado del medio ambiente y en el desarrollo de tu comunidad.

Retoma las preguntas finales del video para reflexionar acerca de la decisión de pertenecer a un grupo. Has pensado en:

¿Qué intereses, costumbres, necesidades o valores compartes con los integrantes?

¿Cómo solucionas tus diferencias para poder lograr tus metas como grupo?

¿Tienes metas en común con ellos?

Si tienes metas en común con ellos, se te recomienda seguir planteando más metas a corto y largo plazo, que respondan a los intereses del grupo del que formas parte y estén orientadas al beneficio colectivo, además de fortalecer tu identidad personal de manera positiva.

Como buen ciudadano, es importante tener una visión democrática y un camino a seguir que satisfaga tus necesidades y propicie un bienestar colectivo que respete la diversidad de formas de ser, pensar y actuar.

Pertenecer a más de un grupo en los espacios de convivencia, no implica considerar que no tengas diferencias con sus integrantes. Por el contrario: es asumir que tienes intereses compartidos, pero ello no niega tu libertad individual de poder tener otros gustos, preferencias o necesidades respecto a los grupos de pertenencia en los que interactúas, ni la diversidad que ello implica.

Para fortalecer la identidad de los grupos de los que formas parte, es importante generar mecanismos de comunicación que permitan solucionar las diferencias y fortalecer la convivencia al interior de los grupos. La reflexión constante acerca de tu pertenencia y actuación en ellos es la forma para lograrlo. En el siguiente cuadro, se muestran algunas preguntas que dan pie a dicha reflexión.

Seguramente respondiste que se requiere aplicar valores como el respeto a la diversidad, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, entre otros. Es probable que coincidas en que algunos retos que se presentan son la capacidad de diálogo, así como la diversidad de vivencias y opiniones; así mismo, es necesario aportar a tu grupo de pertenencia una actitud positiva, propositiva y responsable, que induzca conocerse a sí mismos y a los demás.

La libertad de expresión que se asume en los grupos en los que formas parte es un derecho maravilloso del que gozan todos los seres humanos. Por ello es bueno recordar que sólo se pertenece al grupo cuando te presentas tal y como eres.

Pudiste notar en el desarrollo de esta sesión, que el sentido de pertenencia es un proceso de construcción colectiva que fortalece la identidad personal, pues la identidad es un proceso de construcción personal, ya que eres un ser único e irrepetible, lo cual te permite reconocerte y aceptarte tal cual.

Recuerda que cada ser humano tiene una experiencia de vida única, la cual le permite desarrollar su identidad y autonomía, que manifestará en los diversos grupos de pertenencia en los que se incluya, interactuando de forma dialógica para lograr una convivencia sana y pacífica. Por ello, es importante regularte y aplicar, en todo momento, el respeto a la diversidad y sus diferentes formas de expresión. Sean cuales sean las expresiones culturales de tus pares o de la sociedad en general, todas y todos tienen derecho a la libertad de expresión, al igual que tú y ese derecho es igual de valido en cualquier lugar y momento.

El Reto de Hoy:

Con relación a la siguiente reflexión responde las preguntas.

Reflexión:

“Hay tres grupos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que miran las cosas que pasan y las que preguntan qué pasó”.

¿Con cuál de los diversos grupos mencionados te identificas?

¿Eres de las personas que tomas la iniciativa y participa de manera activa en el grupo o dejas qué otros decidan por ti?

En otro caso, ¿prefieres que los demás hagan el trabajo y tomas distancia de tus compañeros?

Recuerda que, si quieres profundizar en el tema, puedes revisar tu libro de texto de Formación cívica y ética, y con otras fuentes que tengas a tu alcance y sean confiables.

No olvides: “somos seres humanos únicos e irrepetibles con libertad de expresarnos en diversidad”, aprovéchalo para generar el bien común.

Lenguaje

>Los ingredientes de la investigación

Aprendizaje esperado: Elige un tema y hace una pequeña investigación.

Énfasis: Plantear propósitos para una investigación

¿Qué vamos a aprender?

Seguramente en algún momento has tenido la necesidad de buscar información sobre un tema que te interesa y no has sabido cómo comenzar a hacerlo, por eso, repasarás cuáles son: los ingredientes de la investigación; aquellos elementos que se necesitan para localizar información sobre un tema específico. También aquí encontrarás la receta secreta para formular preguntas que te permitan saber dónde y cómo buscar datos relevantes para desarrollar una investigación.

¿Qué hacemos?

Comencemos por definir qué es la investigación. “La investigación es un proceso de descubrimiento, es decir, que se divide en etapas para llegar a revelar una serie de datos sobre algo que se quiere conocer. Sirve para recopilar información, datos y hechos, y tiene la finalidad de adquirir nuevos conocimientos o de ampliar los que se tienen sobre un asunto o tema de interés científico, social o tecnológico” .

Como todo proceso, se realiza de manera organizada y objetiva, se siguen una serie de pasos en un cierto orden, para descubrir algo, dar a conocer una realidad, entender un fenómeno o encontrar un resultado por medio de la investigación y el pensamiento crítico.

Esto quiere decir que la investigación sirve para todas las áreas del conocimiento y del quehacer humano: cualquier actividad que realices que requiera la adquisición de información, desde averiguar a qué hora es un partido de futbol hasta buscar información para realizar una tarea escolar, requiere de algún tipo de investigación. Eso sí, es importante investigar con los ojos bien abiertos. Hay que considerar que es importante acudir a diversas fuentes, por ejemplo, si se trata de un tema escolar, buscar en distintos libros o plataformas digitales, para adquirir puntos de vista complementarios.

Es importante evaluarnos y observarnos a nosotros mismos como investigadores con respecto a la problemática o el fenómeno que vayamos a estudiar: con qué información previa contamos y cómo observamos el fenómeno o problemática.

¿Qué sabes acerca de investigar sobre un tema?

Investigar e investigación, son palabras que todos hemos oído, sobre todo en la escuela y en el salón de clases, pero que cuando tenemos que hacerlo no sabemos por dónde empezar. No sabemos cuáles son estos pasos del proceso y, aunque pareciera complicado, el procedimiento es sencillo. Lo primero que debemos hacer es elaborar preguntas que nos ayuden a entender el sentido de nuestra investigación para desarrollarla con éxito.

¿Qué tipo de preguntas debemos realizar?

Para responder a tu pregunta, observa el siguiente video hasta el minuto 1:33. Al ver el fragmento, ten presente que las metáforas culinarias que utiliza funcionan como una analogía, es decir, una relación de semejanza entre cosas distintas.

Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación

En el video que acabas de ver, el personaje enumeró las preguntas que debemos responder para desarrollar una investigación:

La primera pregunta que menciona es: ¿qué tema me interesa investigar?

El objeto, el tema, de una investigación puede ser cualquiera. Cualquier asunto que se te ocurra, puede ser objeto de estudio e investigación. Hoy en día, tenemos tantas herramientas de consulta que sería imposible revisar todas las fuentes que existen, sin embargo, no todo está descubierto ni todo está dicho: aún hay mucho por conocer.

El primer paso para definir la investigación, es pensar en algún tema que te apasione; puede ser algo relacionado con la adolescencia, lenguas extranjeras, deportes, enfermedades, nuevas tecnologías, cultura o lo que se te ocurra. Lo importante es que realmente te guste aquello que vayas a investigar, porque cuando las cosas nos apasionan resulta más fácil realizarlas.

¿Por qué me interesa investigar sobre el tema?

Al responder esta pregunta encontrarás el sentido de tu investigación: tu motivación para buscar información sobre algún tema en específico.

¿Con qué información previa cuento?

El conocimiento previo es la información relacionada con experiencias pasadas que almacenamos en nuestra memoria: aquellos recursos con los que contamos antes de realizar una investigación sobre algún tema en específico para adquirir nuevos conocimientos.

Si el tema que elegiste resulta interesante para ti, es porque en algún momento escuchaste algo relacionado con ello que llamó tu atención, o tienes alguna intuición que te impulsa a querer ampliar tu conocimiento con relación a ese tema.

¿Qué más necesito saber del tema?

Este será el punto de partida para que comiences a buscar información de acuerdo con lo que desees encontrar. Sin embargo, también será necesario que definas:

¿Por qué es importante saber sobre ese tema?

¿A quién le puede interesar ese tema?

¿Qué fuentes puedo consultar?

Estas preguntas te servirán para determinar un propósito antes de preparar la investigación.

La investigación es un proceso que se tiene que hacer siguiendo distintas etapas para llegar a un objetivo, que es conocer más sobre algún tema. Y estas etapas, o fases se llevan a cabo de esta manera:

En la primera fase se determina el tema y el propósito de la investigación.

En la segunda fase se buscan y determinan las diferentes fuentes de información.

En la fase tres se da lectura a los textos encontrados y se busca la comprensión del contenido.

En la última fase se comparten los resultados de la investigación.

Sin embargo, en esta sesión revisaremos únicamente la fase uno para “Determinar el tema y el propósito de la investigación”.

Piensa en un tema del cual te gustaría saber más: algo que despierte tu curiosidad y te invite a leer o escuchar todo lo relacionado con el contenido.

Te sugerimos que la investigación sea sobre un tema que hayas estudiado o que estudiarás, por ejemplo, en Ciencias. Biología: “El concepto de evolución con base en las explicaciones de Charles Darwin”. Si el tema te parece interesante, investiga sobre él; si no, elije el que gustes, si te interesa la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, busca ese tema, o una noticia que te llame la atención. El objetivo es que aprendas a buscar y comprendas la información localizada sobre cualquier tema.

Sin darte cuenta, al elegir el tema, ya estás respondiendo dos de las preguntas que se mencionaron en el video:

¿Qué tema me interesa investigar?, y ¿por qué me interesa investigar sobre el tema?

Podrías investigar sobre la diversidad de coronavirus, ya que es un tipo de virus que, dentro de toda su diversidad, ha causado muchos problemas. A través de la historia, el mundo ha enfrentado varias epidemias y pandemias a causa de este tipo de virus, y ello ha ocasionado que tengamos que seguir ciertas normas y cuidados para hacer frente a estas emergencias.

Por eso es importante y necesario conocerlos tanto como sea posible para estar bien informados y evitar compartir datos falsos que engañan, confunden y nos alejan de la información efectiva. Es mejor tener información confiable, que podamos difundir con confianza, a esparcir datos falsos que solo confunden y generan miedo entra la población.

Es momento de comenzar con el paso uno de la fase: “Elaborar una lista de preguntas”.

Para ello necesitas escribir lo que ya conoces sobre el tema, respondiendo a la pregunta: ¿con que información previa cuento? Enlista en tu cuaderno todas aquellas características que ya sabes sobre el tema que vas a investigar.

Cuando termines, piensa: ¿qué más deseas o necesitas saber del tema?, y elabora todas las preguntas o inquietudes posibles que tengas o quieras investigar para saber más. Puedes apoyarte del ejemplo que se observa en el siguiente recuadro, donde se muestran una serie de preguntas relacionadas al tema de la evolución para Darwin.

SEP

Si ya terminaste de elaborar tus preguntas sobre todo lo que quieres conocer del tema elegido, es momento de continuar con el paso dos: “Organizar las preguntas en temas y subtemas”; para hacerlo, necesitas identificar los aspectos generales que abordan tus preguntas.

Siguiendo con el ejemplo de “coronavirus”, en una de las preguntas, busca saber el significado de la palabra virus, por lo tanto, el subtema general será “Virus”, y uno de los subtemas específicos será “Reacciones del cuerpo”, en el que se pueden incluir dos preguntas: ¿a qué se debe que algunos sean asintomáticos?, y ¿por qué a ciertas personas afecta de manera grave o incluso critica, hasta provocar la muerte?

Otros subtemas específicos que podríamos considerar son las “zonas afectadas” o las “consecuencias de la enfermedad”, donde podríamos incluir preguntas como:

¿Qué zonas del cuerpo son afectadas?

• ¿Causa daños irreversibles después de haber sido portador?

• ¿Por qué pueden generarse estos daños?

• ¿Existe la inmunidad después de haber sido portador del virus?

La tabla tiene el propósito de clasificar las preguntas con los subtemas correspondientes.

Es momento de realizar el paso tres de la primera fase: “Revisar y complementar las preguntas”: éstas deberán reunir ciertas características para que resulten de utilidad al objetivo de la búsqueda y guíen su investigación.

SEP

Deberán ser pertinentes, para que se relacionen con el propósito de la investigación; relevantes, para proporcionar información esencial; suficientes en la indagación para obtener toda la información necesaria; claras para que se comprenda lo que se pregunta: precisas para ofrecer únicamente información útil y concreta; ser abiertas, es decir, que no se respondan con un sí o un no, sino que permitan respuestas amplias y con explicaciones profundas, y estar organizadas de acuerdo con el orden de importancia.

Para verificar si las preguntas que formulaste contienen estas características, realiza en tu cuaderno otro cuadro comparativo como el que te mostramos a continuación y marca todas las características de tus preguntas. El reto a esta actividad es marcar la mayor cantidad de características posibles por pregunta, eso indicará que las formulaste de manera adecuada y que tus “ingredientes” (elementos) están casi listos para comenzar a preparar tu investigación.

SEP

Sólo asegúrate de que tus preguntas vayan enfocadas hacia los elementos o preguntas básicas:

- ¿Qué?

- ¿Cómo?

- ¿Cuándo?

- ¿Dónde?

- ¿Quién o quiénes?

- ¿Por qué?

- ¿Para qué?

Entonces estarás lista o listo para comenzar a realizar la fase 2: buscar y seleccionar fuentes de información.

Recapitulando:

Comenzaste tu investigación siguiendo los pasos que indica la fase uno, es decir: preguntarte qué tema te interesa investigar y por qué te interesa. Después, elaboraste una lista de preguntas y repasaste así los conocimientos previos con los que cuentas para delimitar tu tema, para, una vez hecho esto, establecer qué otra información necesitas buscar para avanzar en tu investigación.

Si llevas a cabo esto de manera adecuada, y sabes organizar tu información en cuadros y otros recursos, el resto del proceso te resultará mucho más sencillo.

Recuerda que la finalidad es conocer y proporcionar información confiable y verdadera.

Éstas son herramientas que te pueden servir para acceder al conocimiento en cualquier momento de tu vida, no sólo en la escuela.

Recuerda ajustar tu investigación a las fuentes de consulta a las que tengas acceso, y tómalo en cuenta también al momento de elegir tu tema. Hoy en día hay muchas fuentes de información, pero hay que saber dónde buscar.

Es importante que prestes atención a la manera en cómo se estructura una pregunta: si ésta no se hace de manera adecuada, resultará complicado poder comprenderla y, por lo tanto, responderla.

Para una excelente investigación nunca debes dejar de hacerte preguntas, debes cuestionarte todo, en todo momento, no pensar que con saber un poco ya tienes suficiente, sino continuar indagando. La intención es despertar el deseo y la curiosidad por saber más, de cualquier tema, no hay temas poco importantes, siempre y cuando se investigue con rigor y con ganas de saber. Si sigues investigando, irás adquiriendo información hasta volverte experta o experto en el tema. Después, podrás compartir tus descubrimientos con otros estudiosos de la materia y enriquecer lo que sabes con los datos que haya obtenido alguien más. No hay límite en eso.

En resumen: para investigar sobre un tema, primero, es necesario definir cuál es ese tema, y descubrir para qué se está llevando a cabo la investigación, es decir, su propósito o utilidad.

Una vez que definas tu tema y el propósito, deberás escribir lo que ya conoces sobre el tema y realizar una lista de preguntas que guiarán la búsqueda de información sobre lo que quieres saber. Ésta la organizarás por subtemas de manera jerárquica y verificarás que cumplan con las características necesarias respecto al propósito de la investigación.

Sólo entonces, tendrás los elementos necesarios para comenzar a preparar la investigación.

Regresando a la analogía del chef; la receta secreta la encontrarás después de que reflexiones acerca del tema de interés y selecciones o formules preguntas que consideres importantes para desarrollar una investigación. Sigamos cocinando juntos porque aún nos faltan varios pasos antes de que nuestro platillo quede listo.

El Reto de Hoy:

En tu cuaderno anota las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante plantear un propósito al emprender la búsqueda de información sobre un tema?

¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema?

¿Dónde y cómo buscar información?

¿Cómo se determina si las fuentes de consulta son útiles para investigar un tema?

Y ¿cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no lo son?

A lo largo de las sesiones, siempre que revises los temas relacionados con la elaboración de una investigación, considera estas preguntas y ve dándole respuesta.

Matemáticas

>¿Entero por fracción o fracción por entero?

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales.

Énfasis: Conocer los significados de la multiplicación de un número natural por una fracción.

¿Qué vamos a aprender?

Y el propósito de esta lección es, que conozcas el significado de una multiplicación de un número natural por una fracción.

¿Qué hacemos?

Seguramente ya te has dado cuenta, que el uso de las fracciones está presente en nuestra vida cotidiana. Podemos ejemplificar esto con el siguiente problema: un gato siempre come 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días, ¿cuántos kilogramos de croquetas consume a la semana? Observa el siguiente video que te ayudará a resolver dicha situación:

1 entre 8 por 7

Resolvamos el problema. Tenemos que un gato, consume 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días, y queremos saber cuánto consume durante toda una semana.

Sabemos que, por cada día, el gato consume 1/8 de kilogramo. Podemos realizar una adición donde cada fracción es un sumando. Como son 7 días por toda la semana, al sumarlos colocamos 7 y, son octavos, ya que representan las partes del kilogramo de croquetas que consume el gato por día

El resultado es 7/8, pero recuerda que el contexto del problema refiere a la cantidad de comida en kilogramos que consume, por lo que las unidades son los kilogramos.

Supongamos, necesito queremos saber la cantidad de kilogramos de croquetas que consume el gato durante 30 y 90 días. ¿Cuántas veces tenemos que sumar 1/8? La suma correspondiente ya no sería tan práctica.

¿De qué otra manera podemos resolver la situación sin usar la suma?

La multiplicación es una operación aritmética que tiene diferentes interpretaciones y significados. Uno de ellos es la suma abreviada, que ocurre cuando tenemos sumandos iguales.

El sumando que se repite es llamado multiplicando, y el número que indica las veces que se toma dicho sumando es llamado multiplicador. Ambos, el multiplicando y el multiplicador, reciben el nombre de factores, también tienen un elemento único o resultado al cual se le llama, producto. Su signo es el aspa y se lee: 1/3 x 3 = 3/3.

La multiplicación anterior significa que se sumará el primer factor, que es 1/3, tres veces, que es el segundo factor, ? + ? + ? es igual a 3/3.

Una de las propiedades de la multiplicación, es la conmutativa; la cual permite cambiar el orden de los factores sin alterar el producto, pero si su significado. Conmutando los factores del ejemplo anterior tenemos:

3 x 1/3 = 3/3.

Al cambiar el orden de los factores, la multiplicación significa que se repetirá solo una tercera parte del 3, ? de veces; y el producto es el mismo de multiplicar 1/3 x 3 = 3/3.

Otro significado más, lo observarás en el siguiente video del minuto: 1:16 hasta 2:23.

SIGNIFICADOS DE LA MULTIPLICACION

José David Hernández Esquivel

Un atleta entrena en una pista, cuya extensión es de ¼ de kilómetro por cada vuelta. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en dos o más vueltas?

Para resolverlo, registraremos los resultados en una tabla de datos para organizarlos, compararlos y establecer relaciones entre ellos.

La primera magnitud es el número de vueltas y la segunda, los kilómetros que recorre. Al analizar los datos de la situación, sabemos que en una vuelta recorre un cuarto de kilómetro, entonces: ¿Cuántos kilómetros recorrerá en dos vueltas? ¿Qué operación tendríamos que realizar para conocer la respuesta?

La operación que nos ayuda a determinar la respuesta es la multiplicación. Multiplicamos un cuarto (1/4) por dos, y obtenemos dos cuartos (2/4); por lo tanto, en dos vueltas recorrerá dos cuartos de kilómetro, ¿cuántos kilómetros recorrerá en tres vueltas? la operación que nos ayuda a determinar la respuesta es la multiplicación: un cuarto (1/4) por tres es igual a tres cuartos (3/4), por lo tanto, en tres vueltas recorrerá tres cuartos de kilómetro; cuatro vueltas, cuatro cuartos; y cinco vueltas, cinco cuartos.

Al comparar el producto de una multiplicación donde uno de los factores es una fracción, ¿será mayor o menor a uno de los factores?

1/8 x 7 = 7/8

3 x 1/3 = 3/3.

Analicemos las siguientes situaciones para construir argumentos y responder la pregunta anterior.

Una familia de cinco integrantes, que vive en la Ciudad de México; desea ir en su automóvil, a Cofre de Perote, en Veracruz. Por lo que deciden estimar un presupuesto sobre sus gastos, entre ellos el gasto de gasolina.

Estiman gastar aproximadamente, 3/4 del total de tanque, en un solo viaje de ida y regreso. Recordemos que solo es un supuesto, ya que, si algo imprevisto sucediera, podrían emplear más gasolina o menos litros de gasolina.

Si la familia desea visitar cinco veces, este mismo sitio, durante un año. ¿Cuántos cuartos de gasolina se gastarán en total?

Observa el siguiente video del minuto: 0:53 hasta 2:18para resolver el problema:

GASTO DE GASOLINA

José David Hernández Esquivel

¿Cuántos cuartos de gasolina se gastarán en total en 5 viajes?

Sabemos que ¾, es el gasto de la gasolina que la familia hace en cada uno de sus viajes.

La operación que nos ayuda a determinar la respuesta es la multiplicación: ¾ por 5, que es el total de viajes que se harán en todo el año.

Ahora establezcamos la multiplicación, donde uno de sus factores es una fracción, y el otro es un número entero:

¾ x 5 =

Para resolver la multiplicación podemos escribir como fracción al cinco, ya sabemos que todo número entero puede escribirse como fracción al colocar el número 1 como denominador. Ahora tenemos: ¾ x 5/1

Multiplicamos el numerador por numerador y el denominador por denominador: 3 X 5 = 15, y 4 X 1 = 4. El producto es 15/4

Entonces, la familia, se gastará 15/4 de tanque de gasolina en todos los viajes que realizará al año.

Conforme a la situación anterior analicemos el producto que representa el resultado del problema, si en un viaje la familia estima un gasto de ¾ de tanque y realizarán 5 viajes, ¿gastarán más o menos gasolina?

En este caso aumentará el gasto, pues a mayor cantidad de viajes mayor cantidad de gasolina.

¿Será lo mismo multiplicar ¾ por 5 que 5 por ¾? Solo en el producto sí es lo mismo, pero recuerda que cada factor está asociado a un contexto, y esto es debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, en donde expone que al multiplicar el orden de los factores no altera el producto. Retomemos la pregunta planteada:

Al comparar el producto de una multiplicación donde uno de los factores es una fracción, ¿será mayor o menor a uno de los factores?

¾ x 5/1 =15/4

En este caso, al comparar el producto 15/4 sabemos que es mayor al primer factor que es ¾, y menor al segundo factor que es 5. En la multiplicación con números naturales, el producto siempre es mayor a los factores, pero has aprendido que en la multiplicación donde uno de los factores es una fracción, no sucede lo mismo.

Continuemos multiplicando fracciones, resolviendo algunas situaciones que se le presentan a esta familia. El automóvil en el que viajan recorre en total 2500 kilómetros, en los cinco viajes de ida y regreso. Si un viaje de ida representa la décima parte del total de kilómetros ¿Cuántos kilómetros se recorrerán?

KILÓMETROS

José David Hernández Esquivel

Conforme al problema anterior, ¿qué datos tenemos? 1/10 que representa un viaje de ida, que es el primer factor de la multiplicación, y el segundo es 2500, que representa el total de kilómetros que recorre la familia en los viajes que realiza al año.

1/10 x 2500/1 = 2500/10 = 250

En este caso, al comparar el producto 250 sabemos que es mayor al primer factor que es1/10, y menor al segundo factor que es 2500. Corroboramos que en la multiplicación donde uno de los factores es una fracción, el producto no es mayor a los dos factores, como sucede en la multiplicación con números naturales.

Sumemos otro elemento. Para no detenerse muchas veces en el camino, la familia prevé que tomará poca agua durante los viajes de ida, así que estiman que cada integrante consumirá ? de litro de agua. ¿Cuántos litros de agua tendrían que comprar para toda la familia, para un viaje de ida?

Observa el siguiente video para que analices el procedimiento que se explica y lo puedas utilizar, para resolver la pregunta anterior.

2 entre 3 por 5

Víctor J. Barabata Villasana

En el video se ha representado la unidad o entero con círculos. Recuerda que la unidad de la pregunta refiere un litro de agua.

Para resolver la operación, tenemos que establecer la fracción que nos interesa resolver. En este caso, 2/3 por 5. Obtenemos como producto tres enteros más 1/3, pero ¿porque obtenemos este resultado?

Si multiplicamos 2/3 por 5 es igual a 10/3, ya que 5 X 2 = 10 y conservamos el mismo denominador (3).

Sabemos que 3/3 son equivalentes a 1. Por lo que podemos representar el producto de la siguiente manera:

10/3 = 3/3 + 3/3 + 3/3 + 1/3

De esta forma tenemos:

10/3 = 1 + 1 + 1 + 1/3

Al resolver la suma tenemos:

10/3 = 3 1/3

Como vemos 10/3 es igual a 3 1/3.

SEP

La respuesta a la pregunta: ¿Cuántos litros de agua tendrían que comprar para toda la familia, para un viaje de ida?

Es 10/3 de Litros de agua o 3 1/3 de litros de agua.

Rumbo a su destino a Veracruz, la familia prevé parar en un restaurante cerca de la carretera, para comer pizza; sin embargo, quieren evitar desperdiciar alimentos. Si cada integrante estima que come 3 quintas partes de una pizza, ¿cuántas pizzas deben ordenar de forma que no sobre alimento? Para resolverlo, observa el siguiente video:

3 entre 5 x 5

Víctor J. Barabata Villasana

Ahora, cada círculo representará una pizza. Para resolver la operación, tenemos que establecer la fracción que nos interesa resolver. En este caso, 3/5 de 5.

Al multiplicar 3/5 por 5, obtenemos como factor tres. ¿Por qué obtenemos este resultado?

Si multiplicamos 3/5 por 5 es igual a 15/5, ya que 3 por 5 son 15 y conservamos el mismo denominador (5). La fracción 15/5 se puede simplificar al dividir entre 5: 15/5 = 3 y 5/1= 1, por lo que tenemos 3/1. Sabemos que el cociente de 3/1 es 3. Asimismo, en la representación con círculos sombreados en amarillo, tenemos 3 unidades.

La respuesta a la pregunta ¿cuántas pizzas deben ordenar de forma que no sobre alimento?

Son 3 pizzas.

La familia también piensa quedarse en Perote, unos días. Y planean cenar, durante todas las noches sincronizadas. Así que tendrán que realizar unas compras; cada integrante consumirá en total: 1/2 kilogramo de jamón y 1/4 de kilogramo de queso. ¿Cuánto deben comprar de cada insumo para toda la familia? Para resolverlo, observa el siguiente video:

INSUMOS

José David Hernández Esquivel

Analizando el planteamiento, tenemos que 1/2 representa la cantidad que consume cada integrante de la familia, ese dato lo multiplicaremos por 5, que representa el número de integrantes de la familia.

½ x 5/1 o ½ x 5

El producto es: 5/2. Esta es una fracción impropia. 5/2 es igual a 2 enteros y ½, por lo tanto, la familia tiene que comprar dos kilos y medio de jamón, por noche.

Obtengamos la cantidad de queso a comprar. Los datos que tenemos son ¼, que representa la cantidad de queso que consume cada integrante de la familia. Multiplicamos por 5, que es el número de integrantes de la familia.

Multiplicaremos 1/4 x 5/1 o 1/4 x 5

El producto es 5/4, que es igual a un entero y ¼, por lo tanto, compraron: 1 kilogramo y ¼ de queso.

Ahora, te invitamos a que resuelvas la siguiente situación que se le presenta a la familia:

El kilogramo de jamón cuesta 182 pesos, cada integrante compra 1/2 de kilogramo. Por otra parte, el kilogramo de queso cuesta 150 pesos, y cada integrante compra ¼ de kilogramo. ¿Cuánto debe pagar cada integrante de la familia por cada uno de los insumos? Para ayudarte a resolverlo, observa el siguiente video:

PRECIO

José David Hernández Esquivel

Comenzaremos con el jamón, ¿cuáles son los datos que tenemos?, 182 que representa el costo de un kilogramo de jamón, este dato lo tendremos que multiplicar por un medio, que representa la cantidad que compra cada integrante de la familia.

Planteemos la operación: 180/1 x ½ o 180 x ½

En la primera multiplicación escribimos como fracción 182/1. Esto nos ayuda a realizar la multiplicación de la siguiente manera: numerador por numerador y denominador por denominador.

En la primera multiplicación escribimos como fracción 150/1. Esto nos ayuda a realizar la multiplicación de la siguiente manera: numerador por numerador y denominador por denominador.

Como observaste en el desarrollo de las situaciones que enfrenta la familia, usamos una propiedad de la multiplicación, que es, la propiedad conmutativa, ésta expone que cuando los números o variables se multiplican, su orden puede cambiar sin afectar el resultado.

Retomemos la pregunta planteada:

Al comparar el producto de una multiplicación donde uno de los factores es una fracción, ¿será mayor o menor a uno de los factores?

En la multiplicación donde uno de los factores es una fracción, el producto no es mayor a los dos factores, como sucede en la multiplicación con números naturales.

En una multiplicación donde uno de los factores es una fracción y el otro es un número natural, su interpretación o significado dependerá del orden de los factores y del contexto del problema. El producto será menor al primer factor, cuando el segundo factor sea menor a 1. Por ejemplo: cuando multiplicamos un entero por una fracción propia, como: 5 por ½ = 5/2

5 > 5/2, por lo tanto, el producto será menor.

El producto será mayor al primer factor, cuando el segundo factor sea mayor a 1. Por ejemplo, cuando multiplicamos una fracción propia por un entero. Como:

? x 3 = 3/3

? < 3/3, por lo tanto, el producto es mayor al primer factor.

El procedimiento para calcular el producto de una multiplicación de números naturales por fracciones, se desarrolla al convertir un número natural a fracción, y ya con dos factores en fracción podemos hacer una multiplicación de forma directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Otra manera es multiplicar el numerador por número entero entre el denominador.

El Reto de Hoy:

Revisa este tema, en tu libro de texto de Matemáticas de Primer grado, y resuelve los ejercicios que impliquen multiplicación de fracciones por un número entero.

Segundo de secundaria

Civismo

>Mis derechos a la salud y la protección

Aprendizaje esperado: Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la protección de la salud integral.

Énfasis: Analizar los derechos relacionados con la salud y la protección de los adolescentes.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre el derecho que tienen todas y todos los adolescentes a la protección de su salud integral.

Durante esta sesión es muy importante que prestes atención a los cambios que se han dado en nuestro país en relación con la protección de la salud integral de las y los adolescentes, entendiendo que se trata de una responsabilidad compartida entre el gobierno, la sociedad, las familias y ustedes, como parte de la población a la que van dirigidas las acciones que se derivan de esa participación conjunta.

La sociedad mexicana ha cambiado de forma notable en los últimos años, lo cual también ha traído cambios importantes en materia de las leyes para la protección de la salud de las y los adolescentes.

Al final de la sesión, identificarás cuáles han sido esos cambios, sobre todo en el ámbito legal, y la importancia de que ustedes sepan sobre este tema.

¿Qué hacemos?

Realizarás el siguiente ejercicio que te ayudará a recordar algunos conceptos de recuperación de saberes previos.

En tu cuaderno, anota las ideas principales en torno a los conceptos de “salud” y "salud integral”.

Puedes organizar la información en un mapa mental o algún otro organizador gráfico e ir complementando tus ideas a lo largo de la sesión.

Ahora, lee la definición de la Organización Mundial de la Salud y reflexiona si coincide con lo recuerdas.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Lo que acaban de leer procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York y firmada el 22 de julio de 1946, por los representantes de 61 Estados. Entró en vigor el 7 de abril de 1948 y no ha sido modificada desde entonces.

La salud comprende, además del aspecto físico, que es lo que normalmente se relaciona con la salud, el bienestar mental y social. A esto se le denomina “salud integral”. Pero…

¿Tú le das importancia a estos aspectos en tu vida diaria?

¿Por qué se relacionan con tu desarrollo como adolescentes?

La salud integral debe ser prioritaria para toda persona, en cualquier etapa de su vida, ya que es un derecho humano. Esto significa que todas las personas deben ejercerla y enfocarse en todos los aspectos que conforman la salud a nivel personal, pero también se debe considerar que esto puede influir en nuestro entorno, por ejemplo, si ustedes tienen bienestar físico, mental y social, esto influirá positivamente en sus familiares y demás personas con las que interactúan.

El derecho humano de protección a la salud está reconocido en diversos tratados y en las leyes de nuestro país; por lo tanto, resulta importante que ustedes tengan presente que deben ejercerlo. Para ello, también es necesario que comprendan qué aspectos se han contemplado legalmente como parte de este derecho, así como las instituciones u organismos que deben garantizarlo. De hecho, una forma de reconocer el derecho a la salud y las obligaciones que tiene el Estado es asentándose en leyes.

Por lo tanto, como personas, ustedes tienen el derecho a la protección de la salud. En términos más sencillos, por ejemplo, si requieren hacer uso de los servicios de salud, deben de recibir atención oportuna, profesional y de calidad.

Para complementar y saber a quién corresponde garantizar tu derecho a la salud, observa el siguiente video.

Mi derecho a una salud integral.

El derecho a la salud está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, también, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, en diversas leyes. Por lo tanto, es evidente que dichos documentos sustentan la razón de por qué todas y todos tenemos derecho a la protección de la salud.

En particular, para el caso de las y los adolescentes, un punto de partida muy significativo fue la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas en 1989, donde se estableció que niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos que un adulto, entre ellos a la salud y a la protección.

Entonces, ¿a quién corresponde proteger el derecho de las y los adolescentes a la salud integral?

Esta responsabilidad le corresponde al Estado, quien debe garantizar este derecho mediante las instituciones especializadas en materia de salud, la implementación de programas, así como la ejecución de acciones de gobierno que sean adecuadas a las y los adolescentes.

Por lo tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y brindar oportunidades para que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos, atendiendo las características particulares de edad, alimentación, situación económica, condición física, necesidades artísticas y recreativas. Además, está obligado a atender condiciones particulares de género, discapacidad, pertenencia a pueblos originarios, migración, orientaciones sexuales diversas, entre otras.

Así, el derecho a la protección a la salud debe estar garantizado, en primer lugar, por el gobierno a nivel federal, estatal y municipal; y debe tomar acciones contundentes para evitar situaciones de exclusión o marginación a las y los adolescentes en los servicios de salud.

A continuación, observa el testimonio de un adolescente, que habla justamente sobre su experiencia en cuanto al ejercicio del derecho a la salud.

Video adolescente. Ejercicio del derecho a la salud.

¿Estás de acuerdo con la idea que plantea acerca de sentirse afortunado por contar con derechos que garanticen su salud?

¿Has tenido una experiencia similar?

La atención prioritaria en hospitales y centros de salud se debe a que así se establece en el marco normativo de nuestro país, y es una de las formas en que se garantiza el derecho a la protección a la salud integral de las y los adolescentes y las personas en general.

En el caso del joven del video, él ejerció su derecho a la salud al ser atendido y recibir los servicios necesarios para poder ser intervenido quirúrgicamente.

Además, mencionó algo muy relevante. En el hospital donde fue asistido, una de las acciones prioritarias consiste en atender conforme a la gravedad y, bajo esta circunstancia, se da prioridad a niñas, niños y adultos mayores porque son sectores de la población con características particulares que requieren una atención oportuna.

Por su parte, la sociedad mexicana no ha dejado de transformarse, lo que también se ha visto reflejado en los cambios en sus leyes y normas en materia de protección al derecho a la salud.

Es muy importante que sepas, así como quienes te rodean, que una forma de reconocer el derecho a la salud y las obligaciones que tiene el Estado al respecto es cuando la ley lo menciona de forma clara. A través de las leyes, las y los ciudadanos y las comunidades pueden exigir que existan condiciones para proteger la salud integral de la adolescencia.

En el caso de las niñas, los niños y adolescentes, se ha reconocido gradualmente que tienen este derecho y que existen necesidades particulares que deben atenderse.

Para tener un panorama sobre los cambios que se han registrado en el derecho a la protección de la salud, a través de las leyes, observa la siguiente cronología.

Un paso importante para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud de las y los adolescentes, fue la adhesión de nuestro país a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada como tratado internacional, el 20 de noviembre de 1989. Con lo cual, nuestro país quedó comprometido a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

Como consecuencia de la aprobación en nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño, se han generado modificaciones en leyes con respecto a la niñez y adolescencia.

Previamente, en 1983, se estableció en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En 1984, se estableció en el artículo 74 de la Ley General de Salud, que todas las instituciones de salud deben fomentar y apoyar a personas en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, sobre todo si se trata de niñas, niños y adolescentes.

En 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el año 2000, se efectuó una reforma al artículo 4° constitucional que establece que niñas, niños y adolescentes son reconocidos sujetos de derechos, y entre estos, se cuenta el derecho a la satisfacción de las necesidades de salud.

En 2014, se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece, en forma precisa, el derecho a la protección de la salud.

En 2015, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual aplica a los tres niveles de gobierno.

Paulatinamente se fue garantizando, en el contexto internacional y nacional, el derecho a la protección de la salud de la niñez y la adolescencia.

¿Qué establecen las leyes de nuestro país en relación con el derecho a la protección de la salud?

En la legislación mexicana destaca la reforma al artículo 4° constitucional, pues han sido varias y distintas las modificaciones que se han hecho para tener el texto actual.

Para conocer más al respecto, revisa los párrafos de este artículo que se relacionan con el tema. Si te es posible, toma nota del esquema que se mostrará o de las ideas principales.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho…

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley fundamental, deja perfectamente establecido el acceso a la salud y el derecho a la protección de la misma.

Además de la Carta Magna, en México se ha avanzado mucho para fortalecer la normatividad que establece la obligación del Estado de proteger el derecho de las y los adolescentes a la salud integral.

De manera específica, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una base legal para el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia; por lo tanto, es sumamente importante que la conozcas, no sólo para ejercer su derecho a la salud y a la protección, sino todo un conjunto de derechos y libertades.

Lo que establece dicha ley en su primer artículo:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Es así como en la actualidad niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos de derechos y, por tanto, pueden exigir de forma contundente que los distintos niveles de gobierno y las instituciones respondan a este mandato constitucional. Esto significa que las acciones de gobierno no tienen que ver con la visión particular de los funcionarios en turno, sino que deben ser resultado de programas establecidos de forma permanente que respondan a la ley.

El gobierno mexicano es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y la adolescencia, así como de la protección del ejercicio pleno de sus derechos, lo que incluye otorgar todas las facilidades a los particulares para que contribuyan en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Por las necesidades particulares de cada sector de la población, es decir de las niñas, y niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entre otros grupos etarios más, es que el marco legal establece criterios para orientar determinadas políticas y servicios hacia cada sector en particular, dependiendo de sus requerimientos.

Para complementar las ideas anteriores, escucha los siguientes testimonios.

Dignidad y derechos humanos.

En el video se mencionaron distintos derechos que tienen niñas, niños, adolescentes y, claro, todas las personas; entre esos derechos, destaca el derecho a la salud.

Dentro del marco legal relacionado con la protección del derecho a la salud, está la Ley General de Salud.

¿Habías escuchado de esta ley antes?

Lee con atención lo qué señala en lo que concierne a este derecho y escribe en tu cuaderno la información que consideres necesaria para complementar tus notas previas.

En el artículo 1° destaca:

La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Esta ley reglamenta precisamente el mandato que establece el artículo 4° constitucional en cuanto a las bases para el acceso a los servicios de salud en todo el país.

En el artículo 2°:

La Ley General de Salud establece cuáles son las finalidades del derecho a la protección de la salud, por ejemplo, el bienestar físico y mental de la persona y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, entre otras.

Ahora, observa qué establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera particular respecto a la protección de la salud integral.

El artículo 13 señala:

Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes… los siguientes:

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

De esta manera, es que ustedes como adolescentes pueden ejercer el derecho a la protección de la salud, por el hecho de que está claramente establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, en el artículo 4° constitucional.

De manera adicional, en el artículo 50° de dicha ley destaca:

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud…

En este caso, el artículo 50 es muy claro en cuanto a la calidad de la salud que deben de tener las niñas, niños y adolescentes al decir: “disfrutar del más alto nivel posible de salud”; además de que señala las características de los servicios a los que deben acceder para ejercer plenamente el derecho a la protección de la salud.

De igual modo, este mismo artículo establece las acciones que deben realizar los distintos niveles de gobierno, las cuales deben estar encaminadas a atender a este sector de la población. Observa de qué se tratan algunas de esas acciones:

[…] Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México… se coordinarán a fin de:

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes...

IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos.

También menciona que:

Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.

Aunque parece complejo acercarse al contenido de las leyes, es necesario que ustedes conozcan a grandes rasgos el marco legal y sepan qué leyes los protegen, así como los derechos que pueden ejercer, ya que de este modo tendrán la certeza de qué acciones exigir o incluso proponer para propiciar que en su entorno se den las condiciones necesarias, en este caso para ejercer el derecho a la protección de la salud.

Todas las acciones son fundamentales y nuestro país ha avanzado en este sentido; sin embargo, el gobierno y la sociedad en su conjunto deben contribuir para aplicar en la práctica, las acciones antes mencionadas. Por ejemplo, las autoridades locales y las familias deben contribuir a que los adolescentes no tengan que vivir prácticas culturales que sean perjudiciales para su salud.

Seguramente han visto o escuchado acerca de los numerosos esfuerzos que realiza el sistema de salud de nuestro país, mediante programas y acciones.

Por ejemplo, respecto a lo que establece la fracción VIII que es combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, justamente se promueve mediante campañas de difusión, información respecto a una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico y otras acciones más.

De igual modo, lo que concierne a la fracción XI en relación con proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, existen diversos programas y campañas al respecto.

En términos más específicos, los programas y estrategias gubernamentales en favor del derecho a la protección de la salud llegan a ustedes mediante acciones como el acceso a los servicios médicos o aquellas que promueven el desarrollo personal de las y los adolescentes que brindan las diferentes instituciones.

Asimismo, mediante la información que se difunde respecto a la salud integral, tales como la cartilla de los derechos sexuales y las guía para el cuidado de la salud.

Recapitulando, en esta sesión, se explicó el concepto de salud integral. La definición más difundida es la que dio a conocer la OMS en 1948.

También se destacó que la salud es un derecho humano reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, así como en las leyes de nuestro país, principalmente en la Carta Magna.

También se hizo un recuento histórico de las leyes que garantizan el derecho a la protección a la salud y cómo paulatinamente se reconocieron los derechos que conciernen a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se describieron leyes y artículos que establecen el derecho a la protección de la salud; en este caso el artículo 4° constitucional; 1° y 2° de la Ley General de Salud y se enfatizó en los artículos 1°, 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Recuerda que, en Formación cívica y ética, la revisión de las leyes favorece su actuación responsable e informada, así como su participación en acciones colectivas a favor de los derechos.

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de texto y, si está en tus posibilidades, los documentos electrónicos que conciernen a las leyes que corresponden a esta sesión.

Dialoga con tus familiares acerca de la importancia de conocer las leyes y cuáles son los derechos que puedes ejercer como adolescente.

Física

>¿Qué es la energía?

Aprendizaje esperado: Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.

Énfasis: Analizar e identificar el concepto de energía y sus transformaciones.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás e identificarás qué es la energía, sus aplicaciones y cómo se conserva y se transforma.

La física es más sencilla de lo que parece, pues está en todos lados y en cualquier situación que se presente. Pasa lo mismo con la energía y sus transformaciones, están presente en todos lados y en todas las situaciones.

La energía ayuda a realizar funciones vitales, como la nutrición, y actividades diarias, como movernos y comunicarnos, entre otras. En esta sesión estudiarás el concepto de energía e identificarás algunas de sus manifestaciones y sus transformaciones.

¿Qué hacemos?

Reflexiona y anota las siguientes preguntas, para posteriormente identificar algunos ejemplos de energía en la vida real.

¿Qué es la energía?

¿En qué se transforma?

¿De dónde viene y a dónde va?

¿Se inventó o se descubrió?

¿Cómo se produce?

¿Se puede medir?

¿Cómo se mide?

Comienza por comprender qué es la energía, ya que es un concepto muy amplio.

La física estudia el comportamiento de la materia y la energía, así como sus propiedades e interacciones. Explicar qué es la energía no es sencillo, pero se puede identificar a partir de los efectos que se observan, ejemplo de ello es la quema de combustibles fósiles para generar energía calorífica que mueve enormes turbinas para generar energía eléctrica, la cual se convierte en luz y sonido cuando se enciende el televisor.

Debes saber que en todo momento has estado rodeado de energía, has percibido sus efectos en tu día a día, sin saber que está en todos lados, y por eso se considera que es un agente de cambio, ya que no es algo que desaparezca, si no que evoluciona de manera constante y sus efectos permiten tener una mejor vida.

Para profundizar en cómo es que la energía se manifiesta en tu vida cotidiana, observa el siguiente video y comenzarás a entender con mayor claridad.

Energía.

Todo lo que se percibe como el calor, la electricidad, el sonido, la luz y el movimiento, son una forma de energía. La energía se manifiesta de diferentes formas.

La energía está en todo lo que nos rodea. Nuestro cuerpo utiliza los alimentos como combustible para realizar los procesos fisiológicos y las plantas utilizan la energía lumínica para realizar la fotosíntesis.

Los objetos en movimiento son ejemplo de energía cinética y los objetos que no se mueven, de energía potencial.

A lo largo de la historia, la humanidad ha aprovechado todos los tipos de energía; por ejemplo, en la antigüedad utilizaban la energía eólica para mover un molino y esa energía cinética la aprovechaban para triturar semillas para hacer harina o alimento para ganado; o, por ejemplo, desde el siglo XX, se aprovecha la corriente de un rio en una planta hidroeléctrica trasformando la energía cinética en eléctrica para llevarla a nuestros hogares.

La energía es la capacidad de la materia para realizar un trabajo, es decir, para producir un cambio. El concepto de energía está estrechamente relacionado con las fuerzas y el movimiento.

Son muchas fuentes de energía que están a nuestro alcance para facilitar nuestro día a día, incluso las plantas aprovechan la luz del sol para realizar la fotosíntesis.

Al igual que las plantas, nosotros también necesitamos de energía. Los alimentos que consumimos son una fuente de energía química que nos permite transfórmala en cinética al movernos e incluso en térmica, por eso es importante comer sanamente.

Gracias a James Prescott Joule, quien fue un físico inglés, existe la forma para nombrar a la unidad de energía.

En el sistema internacional, cualquier tipo de energía se mide en Joules. El joule se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton en un metro de longitud en la misma dirección de la fuerza.

Un joule es igual a un newton por metro, o bien, a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado.

Por lo tanto, la energía involucra a la fuerza.

Al referirnos a la energía, se debe considerar que se mide en Joules y que esta unidad se obtiene de la relación entre la fuerza y la distancia.

Sin embargo, el Joule se puede transformar en otra unidad, dependiendo de la trasformación de la energía.

Para entender mejor este concepto, si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento. Considera que todo experimento que realices debe de ser en presencia de un adulto.

Experimento. Barco de vapor

Elabora un modelo de un barco de vapor y analiza cómo cambia la energía.

Materiales necesarios:

Una lata sin abrir

Clavos

Martillo

2 trozos de alambre de 30 cm y 1 de 10 cm

Alcohol

Una jeringa

Un plato de plástico ligero y extendido

Una tina

Agua

Plastilina

Encendedor

Bolita de algodón

Procedimiento:

Primero, con un clavo y con ayuda del martillo, perfora la lata con un orificio pequeño. Espera a que salga el contenido, agitarlo ayuda mucho. Mientras esto pasa, continua con las bases de tu barco.

Para eso, con los 2 alambres de 30 cm, elabora unas bases para la lata, pasándola alrededor y cuida que queden del mismo tamaño.

Una vez que la lata este vacía con la jeringa introduce un poco de agua, y se montará en las bases

Con el alambre más pequeño haz una base simulando un resorte, para el algodón, el cual se mojará con alcohol.

Ahora, coloca la lata sobre el plato y fija las bases con plastilina para que no se muevan.

Posteriormente, coloca la base de algodón bajo la lata y lo llevas a la tina con agua para probarlo.

Es momento de encender el algodón y ver qué sucede, esto puede tomar un poco de tiempo.

Al encender el algodón, hay energía química, misma que sigue presente en el algodón por la combustión.

En el experimento, cuando el agua se calienta y se evapora, su energía cinética aumenta, pasando de su estado líquido a gaseoso y como todo buen gas, este se expande, solo que al no tener un lugar por el cual salir fácilmente, éste se concentra en el orificio que se hizo, y al salir empuja el aire del exterior, lo que provoca que el barco se mueva. Por lo tanto, estás observando el cambio constante de energías y como se puede aprovechar de diferentes maneras.

Esta es una demostración de la ley de conservación de la energía, la cual dice lo siguiente:

“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”.

Recuerda que, lo que se realizó con el experimento es una representación de un barco, pero sin duda se puede adaptar a muchas otras cosas. En este caso, el objetivo era tener movilidad.

Con este vapor, también se podría hacer girar un molino que produzca energía eléctrica mediante un transformador.

Sin embargo, hay que considerar que, si esto se llevara a cabo en la vida diaria, se contaminaría mucho al planeta, ya que, al calentar el agua, se necesita una fuente de calor muy grande y constante, que podría repercutir en la tala de árboles, por ejemplo.

En algún tiempo se utilizó, principalmente en la revolución industrial, pero hoy existen mejores formas de aprovechar las fuentes de energía naturales, como el sol, el aire y el agua, que permiten producir energías limpias que no dañan al planeta.

Por ejemplo, hay rehiletes gigantes que aprovechan el viento de ciertas zonas, a este tipo de energía se le conoce como energía eólica, ya que depende del viento.

Para conocer otros ejemplos de transformaciones de energía, observa el siguiente video.

Cambios de energía.

La energía está presente en cada aspecto de nuestra vida. Y no olvides, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y se mide en Joules.

Para seguir investigando y aprendiendo más sobre la energía, consulta tu libro de texto o bien sitios confiables de internet.

El Reto de Hoy:

Ahora que cuentas con mucha más información, retoma las preguntas del inicio y contéstalas.

¿Qué es la energía?

¿En qué se transforma?

¿De dónde viene y a dónde va?

¿Se inventó o se descubrió?

¿Cómo se produce?

¿Se puede medir?

¿Cómo se mide?

Finalmente, investiga más sobre energía y por qué no, ¿de dónde llega la electricidad hasta tu comunidad?

Lenguaje

>El texto y sus mil formas de hablar: imágenes y representaciones gráficas

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Comparar ilustraciones y recursos gráficos en diversos textos sobre un mismo tema.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia y pertinencia que tienen los recursos gráficos y las ilustraciones en los textos, pues ayudan a visualizar y ejemplificar de manera más amplia el contenido de un tema, y conocerás cómo compararlos.

Las ilustraciones y los gráficos no sólo son atractivas visualmente, sino que aportan información extra y contextualizan la información de los textos.

¿Qué hacemos?

A lo largo de tu vida escolar, al momento de leer o explicar un contenido, has usado o elaborado materiales que apoyan a tus textos.

Esto lo has hecho con el propósito de mejorar la explicación de tu texto o para sintetizar dicha información. Es decir, usar el lenguaje gráfico para apoyar el lenguaje verbal. Pero ¿te has puesto a pensar en la importancia de las ilustraciones y los recursos gráficos? ¿en cuáles son sus funciones específicas?

Desarrolla la siguiente actividad para profundizar en la importancia de estos recursos.

Observa las siguientes imágenes y responde lo siguiente:

¿Cuál de las siguientes imágenes utilizarías para entregar un trabajo final sobre “Estrategias de estudio”?

Las imágenes son: personas pensando en dibujo y en fotografía, un gráfico colorido, y la fotografía de un libro de texto.

¿Cuál elegiste?

¿Por qué eligieron ésa?,

¿Te sirve para explicar cuáles son las fases de la creación de una estrategia?

Los recursos gráficos pueden ayudar para mostrar de una forma agrupada o sintética varios elementos que sirven para desarrollar tu explicación.

Hay que saber elegir qué recurso gráfico conviene más para tus propósitos, por ejemplo, observa los siguientes tipos de mapa:

Uno de ellos está claramente organizado, usa solo un tono de color; y el otro tiene más libertad de composición y colorido.

Si tuvieras que explicarle los tipos de libros a un niño ¿Cuál escogerías?

Una buena estrategia para saberlo es pensar a quién va dirigido tu texto y cómo puedes atraer su atención hacia la información que se desprende de los gráficos.

Existen varios tipos de imágenes:

los mapas conceptuales o mentales,

los cuadros sinópticos, estos son recursos gráficos que sirven para sintetizar y comprender mejor la información de un texto.

Cada uno de estos tiene su clasificación. Por tal motivo, para conocer y ampliar más la información sobre los recursos gráficos, observa el siguiente video sobre cómo leer y construir apoyos gráficos.

¿Cómo leer y construir apoyos gráficos?

Los apoyos gráficos son una representación esquemática que permite recopilar información de manera estructurada, facilitando la comprensión del tema y dándonos una idea más clara y eficaz.

Algunos de estos esquemas como, el mapa mental o la línea del tiempo llevan ilustraciones; ¿Qué tienen que ver estas con dichos recursos? Se puede decir que toda ilustración es una imagen que representa algo, y es considerado un recurso visual. Estos pueden ser dibujos, fotografías, imágenes de pinturas, entre otros.

Ahora, realiza o siguiente.

Observa con atención a las siguientes imágenes e identifica.

¿Cuál usarías para mostrar una vida sana?

¿Con cuál de estas ilustraciones te identificas más?

Lo ideal al ilustrar cualquiera de los trabajos o tareas, es tener claro qué se quiere decir con ese gráfico o ilustración. Qué aporta al texto para que facilite su comprensión.

Otro truco para saber utilizar los recursos gráficos es la manera en cómo se pueden combinar para hacer más efectivo su uso.

¿Conoces los mapas mentales? Es una herramienta que te puede ser de gran utilidad. Observa cómo se hacen a través del siguiente video.

Los Mapas mentales.

Los mapas mentales permiten expresar mucho, con pocas palabras, además de que hacen practicar tu capacidad de síntesis.

Ahora, ya que observaste qué son y cómo se estructuran los recursos gráficos, realiza la siguiente actividad.

Presta atención a las siguientes preguntas y selecciona la respuesta que consideres adecuada.

¿Cuál es el esquema que clasifica y ordena de lo general a lo particular utilizando llaves?

-Mapa mental

-Cuadro sinóptico

-Mapa conceptual

¿Cuál es el recurso que se basa en los ejes cartesianos para representar datos numéricos?

-Gráfico de barras

-Mapas mentales

-Líneas del tiempo

¿Cuál es el recurso que ordena una secuencia de eventos o hechos reforzando con imágenes dicha información?

-Mapa mental

-Cuadro sinóptico

-Línea del tiempo

Después de haber realizado la actividad anterior, verifica tus respuestas.

Cuadro sinóptico, es el recurso que clasifica y ordena de lo general a lo particular, utilizando llaves.

Gráfico de barras, es el recurso que se basa en los ejes cartesianos para representar datos numéricos.

Y la línea del tempo es el recurso que ordena una secuencia de eventos o hechos, con el apoyo de imágenes.

Los mapas mentales, las líneas del tiempo y los cuadros sinópticos son recursos gráficos de gran utilidad para apoyar tus textos.

Y si consultas varias fuentes informativas y tienes mucha información, que quieres clasificar y organizar, o mostrar de una forma sintética, estas herramientas te pueden ser de gran ayuda. De esta manera, te es posible agrupar una gran cantidad de información recabada de diferentes fuentes de información.

Ya que, en tus investigaciones encontrarás diferentes tipos de información sobre un mismo tema. Observa las siguientes imágenes al respecto.

Es importante que cuando investigues sobre un cierto tema en diferentes fuentes, busques los gráficos que éstas ofrecen, y que comparen y elijas lo que más te convenga.

Para continuar, realizarás un ejercicio que te ayude a poner en práctica lo que has visto en esta sesión. Para iniciar con la actividad, observa el siguiente video que muestra un poco sobre el tema de “El día de los pueblos indígenas”.

Día de los pueblos indígenas.

Este video muestra de una forma sencilla y visual, datos precisos sobre el tema del día de los Pueblos indígenas. Ahora, realiza la siguiente actividad.

Toma tu cuaderno e intenta dar respuesta a lo siguiente:

¿Quién proclamó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?

Fondo de las Naciones Unidas…

Organización de las Naciones Unidas…

Asamblea General de las Naciones Unidas

¿Cuántos pueblos indígenas se estima que hay en México en 2020?

58

68

78

Compara ahora distintos textos que hablan de un mismo tema y usa distintos recursos gráficos e ilustraciones para explicarlo. Observa detenidamente y reflexiona acerca de los extractos de la información que se maneja.

¿Qué es lo que manifiesta la información?

¿Con qué se ilustra la imagen?

¿Cuáles son sus características?

¿Crees que este mural ayude a entender lo que se está diciendo?

¿Qué diferencias observas si se compara esta imagen con la primera?

¿Agrega más información?

¿Te parece que las imágenes reflejan lo que se está diciendo?

¿Te diste cuenta de que el video decía que eran 68 pueblos y la imagen señala lo mismo?

¿Cómo complementa el recuadro la información del texto?

¿Qué otro tipo de imagen hubieras usado o ésa es la ideal?

¿Qué significan las caras de los niños?

¿Cuál es la información más importante del texto?

¿Te parece que la imagen es ideal para lo que se pretende?

Los cuatro textos hablan del mismo tema, pero desde distintas perspectivas y cada uno utiliza gráficos o ilustraciones específicas para complementar su información .

Ahora, realiza las comparaciones entre los textos para reflexionar cómo podrías crear un gráfico.

Este comparativo de la información puede usarse para anotar diferentes tipos de informaciones.

Subraya lo más importante de los textos anteriores y completa el cuadro comparativo.

Después, analiza las características de las ilustraciones o recursos gráficos que tienen las 4 opciones y elige una.

Finalmente, recopila tu cuadro y la ilustración que elegiste.

En esta sesión, aprendiste a comparar una variedad de textos sobre un tema, así como ilustraciones y recursos gráficos.

Recursos gráficos:

Cuadros y tablas

Mapas

Líneas del tiempo

Esquemas

Fotografías

Ilustraciones

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de texto y desarrolla las actividades de este tema para llegar a dominar este nuevo conocimiento.

Matemáticas

>Resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones lineales con el método de igualación I

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de igualación.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de la resolución problemas mediante el planteamiento de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ahora con el método de igualación.

¿Qué hacemos?

A continuación, observa el procedimiento para resolver un problema con el sistema de ecuaciones (2×2), utilizando el método de igualación.

Método de igualación.

Consiste en despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita para poder igualar las expresiones, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita.

Ahora, presta atención a la siguiente situación.

Problema 1.

En el aula de Alberto hay un total de 27 estudiantes, habiendo el doble de alumnas que de alumnos.

¿Cuántos alumnos y alumnas hay en la clase de Alberto?

Resolución:

Lo primero que harás es nombrar a las incógnitas. “x" será el número de alumnas y “y” al número de alumnos .

Paso 2. Iguala las dos ecuaciones despejadas.

Ahora analiza el siguiente problema de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas para profundizar en el tema.

Problema 2.

Hallar dos números sabiendo que su suma es 15 y su diferencia es igual a 3.

Resolución:

Lo primero que harás es nombrar a las incógnitas. “x" será el número mayor y “y” el número menor.

La primera ecuación representa de manera algebraica la suma de los dos números que es igual a 15.

Para resolver el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de igualación, se puede realizar una serie de pasos, ya que se trata de un método y como todo método implica un orden.

Esto no significa que tengas que memorizarlo, sino que comprendas en qué consiste cada uno de estos pasos y una vez que lo comprendamos, utilizarlo en la resolución de problemas algebraicos. De esta manera, favorece a tu pensamiento matemático o abstracto.

Paso 1. Despeja la incógnita “x” de la primera ecuación.

Por lo tanto 2670 es igual a 2670, queda comprobada la segunda ecuación.

Has terminado de resolver el problema.

El Reto de Hoy:

Con lo que aprendiste en esta sesión, resuelve el siguiente problema usando el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

En un partido de basquetbol un equipo anotó un total de 55 canastas, obteniendo 125 puntos totales.

¿Cuántos tiros de campo (de 2 puntos) y cuántos triples realizaron?

¿Cómo lo resolverías?

Tercero de secundaria

Matemáticas

>Diseño con transformaciones

Aprendizaje esperado: Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan.

Énfasis: Construir diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás diseños utilizando imágenes y polígonos regulares e irregulares. Los materiales que necesitarás son:

Cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores

Su juego de geometría.

Tijeras.

Lee la siguiente anécdota descrita por un maestro de Matemáticas de tercer grado:

La experiencia que tuve cuando fui a la exposición de Maurits Cornelis, mejor conocido como Escher, en el año 2012, en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), aquí en la Ciudad de México. Al estar en las diferentes salas, pude ver sus litografías, paisajes imaginarios, perspectivas, en fin, grandes obras de arte donde utilizó la geometría.

El Reto de Hoy:

Realiza dos retos: El primero, es que busques en tu libro de texto de Matemáticas de tercer grado, problemas y ejercicios similares a los que estudiaste, para que los resuelvas y practica lo que aprendiste.

El segundo reto es que diseñes tu propio mosaico, con los colores de tu preferencia.

Civismo

>El cuidado de la salud y la promoción de medidas para el bienestar integral

Aprendizaje esperado: Formula compromisos para el cuidado de su salud y la promoción de medidas que favorecen el bienestar integral.

Énfasis: Analiza y reflexiona sobre su salud integral y propone acciones para alcanzar su bienestar integral.

¿Qué vamos aprender?

Recordarás que es importante que participes en las actividades ya que están planteadas para servir de apoyo en tu desarrollo personal.

Anota las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que se expondrá.

Este tema es prioritario, en especial por la situación por la que está atravesando el mundo entero, debido a la pandemia de COVID-19.

Esta situación generó cambios en nuestra vida, de tal forma que afectan o favorecen el cuidado de la salud integral. Por ejemplo, puedes empezar por reflexionar alrededor de algunas preguntas:

¿Has cambiado tus hábitos, en cuanto al cuidado de la salud, desde el inicio del confinamiento?

¿La forma en la que te alimentas sigue siendo la misma?

¿Haces más o menos ejercicio que antes?

¿Has hablado con tus padres o personas cercanas sobre tus emociones?

¿Cómo te has sentido estando lejos de tus compañeros de escuela?

¿Les has preguntado a tus padres cómo se sienten ellos?

Estas preguntas, entre otras, te ayudan a conocer tu estado de salud y a detectar aquellos aspectos que necesitas mejorar para sentirte mejor.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Por ello, revisarás información sobre las tres grandes dimensiones de la salud. Estas son la salud física, la mental y la social.

Se sugiere que, con ayuda de la información, realices un análisis de tu estado de salud y pienses en las metas que quisieras alcanzar y las acciones que puedes realizar para llegar a ellas, como se muestra en la imagen. Puedes ir tomando nota en el cuadro “Compromisos para el cuidado de la salud y bienestar integral”.

Por ejemplo, en cuanto a tu salud física, una meta puede ser recuperar un peso saludable. Algunas acciones serían:

Hacer ejercicio, mínimo tres días por semana.

Disminuir o dejar de consumir alimentos procesados y altos en azúcares, grasas y sales.

En cuanto a la salud mental, la meta puede ser disminuir el estrés por el confinamiento. Las acciones que puedes realizar son:

Establecer horarios fijos para dormir.

Ejercicios de relajación.

Evitar el exceso de azúcares y cafeína.

Por último, está la salud social. Una meta es mejorar las relaciones personales. Las acciones por realizar pueden ser:

Respetar la forma de ser de mis padres, hermanos y amigos.

Hablar y expresar mis sentimientos.

Recuerda que la salud es un derecho que está incluido en el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

Una vez que se sabe que es la salud ¿Puedes decir que es el bienestar?

El bienestar es cuando la salud física, mental y social se encuentran en un estado óptimo y da un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

¿Qué hacemos?

Profundizarás en el tema, observa el siguiente video:

Mis hábitos alimentarios

Los hábitos alimentarios están influenciados por las costumbres, características sociales, económicas y culturales del lugar en donde vives. Eres responsable de elegir los alimentos que beneficien tu crecimiento y sano desarrollo, y de evitar alimentos procesados o con muchos azúcares.

¿Cuáles son tus hábitos alimentarios? y ¿llevas un estilo de vida saludable o hay algo que modificar?

En compañía de tu familia, reflexiona estas preguntas y, si es posible, planteen juntos algunas propuestas que ayuden a todas y todos a mejorar tu estilo de vida.

Para alcanzar un estado máximo de salud y un bienestar integral, ¿qué aspectos tienes que cuidar?

Contesta las siguientes preguntas:

¿Tú alimentación sigue siendo la misma después de la pandemia por COVID-19?

¿Haces más o menos ejercicio que antes?

Para cuidar la salud física es importante que lleves una alimentación sana, también hacer ejercicio, al menos 30 minutos todos los días y mínimo tres días a la semana. Es importante que sigas quedándote en casa, puedes bailar o saltar, jugar con la familia o realizar algunas rutinas de calistenia.

Dormir al menos 8 horas diarias es importante para descansar de manera adecuada.

Tal vez, últimamente no has podido dormir bien, es común cuando cambia la rutina. Es recomendable acostarse a la misma hora todos los días, para que el cerebro y todo el cuerpo se recuperen para no amanecer cansado.

En la actualidad, se promueven hábitos como lavar las manos continuamente y cubrir la boca al estornudar o toser; estos ayudarán a cuidar la higiene personal para evitar enfermedades.

Visitar al médico para revisiones periódicas y no sólo cuando se esté enfermo, pues es mejor prevenir que curar enfermedades.

Esta información puede ayudarte a completar el cuadro de “Compromisos para el cuidado de la salud y bienestar integral” que iniciaste anteriormente.

¿Durante este periodo de confinamiento, cómo te has sentido? ¿La relación con las personas con las que convives ha cambiado antes y después de la pandemia? ¿Tú o tus familiares se han sentido estresados por estar encerrados, qué han hecho para reducir el estrés?

Estas preguntas se refieren a la Salud mental, que es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que influye en cómo te sientes, aquello que piensas y en cómo actúas. Es muy importante que trabajes en alcanzar una autoestima adecuada, pues el amor propio, el reconocimiento de las habilidades y el auto respeto, son fundamentales para tomar decisiones que no dañen tu integridad física y emocional.

Para trabajar la autoestima, puedes empezar por reconocer cuáles son tus habilidades, aceptar tus limitaciones y no compararte con otras personas.

De igual manera, las relaciones afectivas sanas se basan en el respeto y la tolerancia a las diferentes formas de ser y pensar de las personas que te rodean.

Reconocerte como ser humano con potencialidades, te ayudará a llevar a cabo las actividades necesarias para un buen desarrollo de habilidades y capacidades.

Es muy importante que lleves a cabo un proceso de introspección, para reconocer tus emociones y sentimientos.

Busca un momento en el que puedas estar tranquilo, reflexiona sobre las preguntas de la tabla que se muestra a continuación y escribe sus ideas sobre lo que te hace sentir triste, feliz, con temor, enojo o amado.

Completa la siguiente tabla, por ejemplo:

Me siento feliz cuando…Veo a mis compañeras y compañeros de trabajo. ¿Qué hago cuando me siento de esta manera? Sonrió, platicamos y comemos juntos, eso sí, guardando la sana distancia.

¿Qué puedo hacer para mejorar? Demostrarles que las y los quiero con algún detalle, porque, aunque quiera darles muchos abrazos, sé que no se puede porque debemos seguir cuidándonos.

Piensa en cada una de las emociones que experimentas y escríbela en la tabla, siguiendo el ejemplo que se encuentra arriba.

Con este ejercicio reconocerás tus emociones y si lo que sientes te hace sentir mal contigo mismo, puedes hablar de ello, buscar ayuda con las personas en las que confían, ellas te pueden ayudar a mantener un equilibrio en las emociones y sentimientos.

Un punto muy importante para tener una buena salud mental es vivir en un ambiente familiar, escolar y social libre de violencia de todo tipo.

Pero ¿cómo saber si estas siendo violentada o violentado, o si vivo en un ambiente violento?

Hay muchas formas de violentar a una persona, observa sólo algunas de ellas:

Cuando alguien critica por la apariencia física, forma de vestir o hablar.

Cuando gritan o insultan.

Ignoran o hacen la ley del hielo, es decir, no hablan.

Cuando alguien o un grupo hacen bromas pesadas, de forma insistente a una o un grupo de personas.

No se preocupan por cómo se siente la otra persona, cómo piensa o por lo que hace.

Cuando te agreden físicamente, por ejemplo, te jalan el cabello, pellizcan o patean.

El acoso escolar es violencia.

Cuando obligan o presionan a alguien a hacer cosas que le dañan y que no quiere hacer.

Cuando te sientas violentada o violentado acércate a algún adulto confiable, quien te escuche, te crea y te respalde, para que les ayude a encontrar una solución.

Ahora puedes obtener otras dos metas y acciones para el llenado de la tabla de “Compromisos para el cuidado de la salud y bienestar integral”.

El último aspecto, es la salud social. Se refiere a la habilidad que se tiene para adaptarse a la sociedad en la que vivimos y la capacidad de relacionarnos de manera sana con las personas con las que convivimos.

Eso incluye Relaciones familiares sanas; por ejemplo, que todas y todos en casa se ocupen de expresarse de forma amorosa, con respeto y tolerancia. Otro ejemplo; cuando se participa en las labores del hogar, se está mostrando cooperación y amor a nuestra familia.

De igual manera, las relaciones con amigos, compañeros, profesores, vecinos, deben basarse en el respeto, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad.

Pero, ¿cómo se puede valorar la salud social?

La forma en la que se da respuesta a situaciones que se nos presentan puede ser un indicativo de salud social. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarías ante esta situación?

Estas jugando futbol con tus amigas y amigos, están a mitad del partido, llega otro equipo y los quiere quitar de la cancha para jugar ellos.

En la imagen se plantean diferentes respuestas. Escribe en tu cuaderno cómo sería aquella situación en donde:

Yo gano (primer escenario):

Se muestra una actitud competidora, sin disposición a negociar o ceder, dispuesta a provocar y atacar. Que lleva a una acción de buscar ganar sin importar las formas o consecuencias.

Nadie gana (segundo escenario):

Ambas partes tienen actitud de evasión, retirada, escape o indiferencia y la intención de evitar el conflicto, silenciar los sentimientos y deseos, evitar la expresión y la comunicación. Todos pierden.

Ella o él gana (tercer escenario):

En donde una parte toma la actitud de adaptarse, conciliar, conceder, y la acción es la de no hacer valer o no plantar los objetivos. Los otros ganan, pero uno pierde.

Todas y todos ganamos (último escenario):

La actitud es creativa y colaboradora y la acción consiste en enfrentar directamente la situación, buscando un resultado satisfactorio para todas las partes. Y así, Yo gano, tú ganas, ganamos todas y todos.

Se ha escuchado sobre salud física y mental, pero no de salud social. Ahora que se sabe la manera en la que te desenvuelves en la sociedad, y la forma en la que te relacionas con los demás, contribuye a nuestro bienestar integral. Recuerda seguir llenando la tabla de compromisos.

Para alcanzar el Bienestar Integral, cada persona tiene el compromiso de cuidar las tres dimensiones: física, mental y social; y procurar mantener un equilibrio entre ellas.

El Gobierno tiene la obligación de consolidar políticas públicas, es decir, llevar a cabo acciones que den respuesta a problemas o demandas de la sociedad, para garantizar el derecho al bienestar integral.

¿Qué problemáticas de salud atraviesan los adolescentes en México y cómo afecta esto a su bienestar integral?

Las problemáticas pueden ser variadas. Por ejemplo:

¿tienes algún familiar o amigo con sobrepeso u obesidad?

¿Alguna mujer de tu familia se ha embarazado antes de los 19 años?

¿Cómo ha reaccionado tu familia ante este hecho?

¿Por alguna razón tus familiares, compañeros o amigos han tenido que abandonar la escuela?

¿Conoces a alguien que consuma alguna sustancia tóxica?

¿has visto cómo ha cambiado su vida y estado de salud por este hecho?

La violencia en el hogar es otro gran problema que enfrentan las y los adolescentes, porque tiene consecuencias en los tres aspectos de su salud. En México, hay 18. 5 millones de adolescentes, de los cuales, el 62% están entre los 10 y 14 años, y el 38% entre los 15 y 17 años.

Antes de ofrecerte los datos del estado de salud de las y los jóvenes en México, recuerda que estas en plena etapa de desarrollo físico, mental y emocional. Este hecho, influye en que puedas tomar decisiones o realizar actividades que te ponen en riesgo, y afectan tu salud. Algunas enfermedades o problemas que aquejan a las y los adolescentes son:

Sobrepeso y obesidad: El 38 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años sufren de este padecimiento.

Embarazo adolescente: Alrededor de 340 mil nacimientos al año, son de mujeres menores de 19 años.

Abandono escolar: 3.6 millones de adolescentes abandonan la escuela por falta de recurso o porque tienen que trabajar.

Estos factores tienen como consecuencias frustración, falta de desarrollo de algunas habilidades y capacidades, tanto mentales como sociales.

También existe otra problemática que es el consumo de sustancias tóxicas. En promedio, las y los adolescentes en México inician el consumo de alguna sustancia a los 12.4 años.

Otra problemática es la violencia en el hogar, en donde el 32.8% de adolescentes son violentadas o violentados por sus padres o cuidadores.

Ahora con el confinamiento, esta violencia se pudo agravar, por lo que es importante que te acerques a una persona o institución que los pueda ayudar, como el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI.

Estos problemas afectan, principalmente, a una dimensión de la salud, física, mental o social, pero regularmente afectan a más de una o a las tres. Puedes representar la afectación conjunta como un engranaje.

Se puede empezar por llevar a cabo el plan de acción que aprendiste al inicio, el objetivo es que seas consciente de la importancia del autocuidado, de que hay leyes e instituciones que te respaldan, y que tener una autoestima adecuada es el principio de tu bienestar.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre los grandes problemas que enfrentan las y los adolescentes y cómo estos repercuten en los tres aspectos de tu salud, pues los tres van de la mano y si uno no está bien, los otros se ven afectos; y cuando los tres se mantienen en equilibrio, puedes decir que alcanzaste el bienestar integral.

Invita a tus familiares a que realicen su plan de acción para mejorar su salud y juntos alcancen su bienestar integral.

No olvides apoyarte en tus maestras o maestros para profundizar en el tema.

Química

>¿Cómo recuperar y reutilizar el agua en mi comunidad?

Aprendizaje esperado: A partir de situaciones problemáticas, plantea premisas, supuestos y alternativas de solución, considerando las propiedades de los materiales o la conservación de la masa. Identifica, mediante la experimentación, algunos de los fundamentos básicos que se utilizan en la investigación científica escolar.

Énfasis: Plantear alternativas de solución a un problema detectado en tu comunidad relacionado con la salud y el ambiente.

¿Qué vamos aprender?

Plantearás alternativas de solución a un problema detectado en tu comunidad relacionado con la salud y el ambiente. Reflexionarás:

Durante esta sesión, lograrás dar respuesta a las interrogantes anteriores.

Pon a prueba tus conocimientos y habilidades, realiza un proyecto que beneficie a su familia y a la comunidad.

Recuerda usar la bitácora científica para registrar tus ideas durante el desarrollo del proyecto.

Te recomendamos utilizar el libro de texto para guiar su experiencia.

Aplica tu creatividad y conocimiento para presentar el proyecto, con los recursos y materiales que tengan disponibles.

¿Qué hacemos?

Analizarás qué situaciones del siguiente video se presentan en tu comunidad.

Contaminación y aguas residuales

TV agua

Reflexiona:

Si en el planeta Tierra hay mares y océanos, ¿por qué existe escasez de agua potable? ¿Qué sucede en México y en el mundo con el agua de lluvia?, ¿a dónde se va? ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares y comunidad para recuperarla?

Valora que al aplicar tus conocimientos puedes ayudar a mejorar tu calidad de vida y la de los demás.

Es importante implementar un plan concreto en el que se aporten medidas para mitigar la situación problemática de tu comunidad, a partir del trabajo por proyectos.

Hay tres tipos de proyectos: científicos, tecnológicos y ciudadanos.

En particular, los proyectos ciudadanos brindan oportunidades a los estudiantes para analizar problemas sociales, actuar de manera crítica y solidaria, proponer soluciones y acciones, así como tomar decisiones responsables y fundamentadas en el conocimiento científico escolar.

Cuando emprendes un proyecto debes tomar en cuenta la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación.

Te sugerimos llevar a cabo un proyecto ciudadano con el propósito de dar respuesta a una problemática que nos concierne a todos. ¿Cómo recuperar y reutilizar el agua en tu comunidad?

Para la planeación del proyecto puedes hacer un cronograma de actividades donde respondas a las siguientes interrogantes.

¿Qué van a hacer?

¿Cómo lo harán?

¿Qué necesitan?

Tiempo destinado para hacerlo

Durante el desarrollo es importante indagar información relacionada al proyecto, en distintas fuentes de consulta.

Comunica los resultados de tu proyecto a tu familia, a tu comunidad, maestra o maestro y compañeros de forma creativa y segura.

Para conocer tus avances te sugerimos que lleves a cabo una autoevaluación. Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué habilidades y conocimientos científicos pusieron en práctica?

¿Cuál fue el impactó del proyecto en tu familia y en la comunidad?, ¿por qué?

¿Qué puedes hacer para obtener mejores resultados?

Con base en los datos estadísticos de SEMARNAT 2007, en el planeta se estima que existen 1400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97.5 por ciento se encuentra en mares y océanos y solo el 2.5 por ciento es agua dulce distribuida en glaciares, mantos acuíferos, ríos y lagos.

En México gracias a su ubicación geográfica contamos con grandes ríos y lagos, esto beneficia la distribución de agua en nuestro país.

El ciclo del agua tiene por tanto una gran importancia para la recuperación del agua, cuando llueve se recargan los mantos acuíferos, lagos, ríos, lagunas y presas, esta última hecha por el hombre con la finalidad de recuperar y mantener el agua.

En las zonas urbanas, casi el total del agua de lluvia va a las coladeras por lo que no se recupera. Otro problema, es que el agua al combinarse con los contaminantes de la atmósfera se transforma en lluvia ácida.

Se denomina lluvia ácida a cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Cuando los seres humanos queman combustibles fósiles, liberan dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico.

En el artículo 4º, párrafo 6, de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho humano al agua:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”

Sin embargo, la variabilidad en la disponibilidad del agua afecta de manera distinta al campo y a las ciudades. ¿Conoces otros problemas?

Reflexiona:

Entonces ¿qué puedes hacer para tratar de recuperar la mayor cantidad de agua de lluvia para uso doméstico?

Después de un desastre natural, ¿qué puede hacer la comunidad para potabilizar el agua contaminada?

¿Qué medidas se pueden implementar para disminuir o evitar la contaminación en aire, agua y suelo?

Experimenta:

Identifica una azotea donde no habiten mascotas, esto es muy importante.

Elige un lugar donde haya un mayor escurrimiento de agua.

Si es posible utiliza plástico para cubrir la mayor superficie del techo, dirige la caída del plástico al contenedor.

Coloca el o los contenedores como cubetas, tinas, envases reciclados o lo que tengas a tu alcance, que pueda contener el agua.

Elabora un filtro casero con los siguientes materiales

Una botella de plástico

Una cuchara

Grava

Arena fina y limpia

Piedras pequeñas

Piedras medianas

Carbón activado

Coloca en la botella cuidadosamente los materiales en el siguiente orden.

El carbón activado

Arena fina

Arena gruesa

Grava

Comprueba: Haz pasar por este filtro un poco de agua de lluvia de los contenedores.

Analiza e investiga:

¿Es posible captar el agua de lluvia a mayor escala?

¿Cómo podrías hacerlo en tu comunidad?

¿Qué otro tipo de materiales que hay en tu comunidad tienen las propiedades para elaborar un filtro casero?

En caso de un desastre natural también puedes utilizar este filtro casero, según las circunstancias. Además de la filtración, el agua también puede ser sometida a otros métodos de separación de mezclas que se presentaron en las sesiones anteriores.

Con el proyecto que lleves a cabo reflexiona acerca de la importancia de cuidar el consumo del agua y evitar su contaminación.

Reconoce que, aunque en el planeta Tierra hay mares y océanos, existe escasez de agua potable. Esto se debe a diversos factores, uno de ellos, se refiere a que las actividades humanas han disminuido la calidad del agua, al grado de causar daño a nivel mundial.

En algunos países se han implementado programas de captación de agua residual. México tendrá que tomar medidas para la captación y reutilización del agua.

Cuando ocurre un desastre natural y el agua se contamina, de pronto se hace frente a un problema para realizar actividades. En estos casos es importante, identificar las propiedades físicas de los componentes de la mezcla y aplicar los métodos de separación correspondientes. Es fundamental tu participación y la de tus familiares para utilizar el agua de manera responsable. Ahora ya sabes que los conocimientos aprendidos en estas sesiones, son aplicables en cualquier situación de tu vida cotidiana.

El fenómeno de escasez y contaminación del agua puede ser mitigado implementando medidas como las siguientes:

Captar el agua de lluvia

Reutilizar el agua, para ello es necesario aplicar diferentes métodos de separación de mezclas con base en las propiedades de sus componentes

Mejorar nuestros hábitos ecológicos

Recuerda que:

El Reto de Hoy:

Para seguir aprendiendo y construir ideas que sean útiles, te recomendamos que revises la siguiente información.

Agua. Semarnat.

Numeragua, México 2018.

Recuerda que la Ciencia siempre está en constante cambio y construcción de conocimientos y tú formas parte de ella.

Lenguaje

>Escuchando al corazón. Reconocer las figuras retóricas en un poema

Aprendizaje esperado: Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario.

Énfasis: Reconocer las figuras retóricas en un poema.

¿Qué vamos a aprender?

Anotarás, en la medida de lo posible, y registrarás todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento, las cuales podrás resolver posteriormente.

Cuando uno se desplaza a través de esta gran urbe, te das cuenta de que las grandes distancias no lo son tanto. En el transcurrir tan apresurado de la ciudad, a veces, para acompañar nuestras largas travesías, cuentas con unos audífonos y melodías favoritas. O con la radio a todo volumen en el transporte público, o con la música ambiental en un lugar de espera, o si paseas en bicicleta puedes “ir cantando a todo pulmón”.

De cualquier lugar de donde provenga esa melodía, siempre es una buena compañera.

¿Qué hacemos?

Escucharás a la cantautora española contemporánea, Silvia Tomás Trio.

Sílvia Tomás Trio “Quien quisiera”

Letra

No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera

Aunque no me arrepiento de andar sincera

Por las dudas del tiempo

Que aprendo y miento si digo que no lo siento

Quisiera ser de otra manera, de otra manera, de otra manera

Ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro, ando más fuera que dentro

Y aunque adentro, afuera entiendo quién soy en lo que veo

Si es reflejo lo siento dentro y así discierno

Quién soy en lo que observo, en lo que observo, en lo que observo.

¿Qué sentimientos te parece que expresa esta canción?

¿Son sentimientos de alegría, tristeza, melancolía, enojo?

¿Qué piensas que quería la autora, Sílvia Tomás Trio, que supiéramos sobre lo que estaba pensando?

Esta es una canción, que está hecha a base de poesía. Los sentimientos de la autora están estrechamente vinculados con la situación social, política, económica y cultural que le ha tocado vivir.

Y son esos sentimientos e ideas los que quiere expresar un poeta, lo que lo lleva a decirlo de una forma diferente, de una forma hermosa, musical, poética.

Es decir, menos parecida a la realidad que se conecta con los razonamientos y más apegada a la ilusión, a los ideales, a las emociones que se asocian con el corazón.

Es así como surge el lenguaje figurado que se opone al literal.

El lenguaje literal te permite saber el significado exacto, real, que nos obliga a dar una definición, o bien, palabras que utilizarías en textos argumentativos como el ensayo, o informativos como las noticias o científicos como las investigaciones, por ejemplo.

Aunque es muy importante que sepas con precisión el significado de lo que te rodea, el uso del lenguaje figurado te permite decir las cosas que todos ven, de otra manera.

Muchas de las canciones que escuchas recurren a este tipo de expresión. En varios momentos, lo que dice la letra de las canciones, puede no corresponder al mundo real totalmente, pues lo compara con cosas y frases imaginarias.

¿Qué canción recuerdas que te guste mucho, y que utilice lenguaje figurado? A veces, este tipo de lenguaje te da un significado mayor y más emocionante que si se usara el lenguaje literal.

Esas frases o palabras que le aportan musicalidad a las palabras adornándolas, comparándolas o dando otro sentido a las ideas y emociones se llaman figuras retóricas o recursos literarios.

Las figuras retóricas se clasifican en:

Figuras gramaticales que son aquellas que alteran la estructura de la oración, es decir, el orden que se establece para darle claridad y sencillez a las ideas. Estas pueden ser: conjunción, hipérbaton, apócope.

Figuras de lenguaje que son aquellas que utilizan repeticiones, disponiendo un lugar a las palabras para darle fuerza o sonoridad, como el uso de: anáforas, reduplicación, paralelismo, epíteto.

También las figuras retóricas se pueden clasificar en: las de pensamiento, que se preocupan por hacer reflexionar al lector al darle un significado especial a la palabra, como: la antítesis, la comparación o símil, la enumeración, paradoja, personificación, prosopopeya.

Y, por último, tenemos a las figuras de significación que se encargan de decir las cosas de forma distinta, entre las que se reconoce a la metáfora, la metonimia, la hipérbole, la sinécdoque y algunos más.

Recapitulemos:

Dentro de las figuras retóricas, en general, tenemos:

Figuras gramaticales

Figuras de lenguaje

Figuras de pensamiento

Figuras de significación

Recuerda la canción que escuchaste al inicio y observa que puedes identificar.

Puedes encontrar algunos recursos que saltan a la vista, como son la reduplicación ya que algunas frases se repiten de forma premeditada en la misma frase o verso.

¿Y qué efecto puede causar la reduplicación? cuando una expresión que se repite varias veces, nos pide de forma sugerente, que nos detengamos a pensar en ella, y así puedas encontrarle un significado diferente a que solo si se dijera una vez.

Así es, todo cabe dentro de las intenciones de la autora, en este caso.

Las frases que acabas de leer entran en las llamadas figuras de lenguaje, porque al repetir una misma frase u oración trata de darle intensidad y sonoridad a la expresión, además de permitirte reconocer la verdadera preocupación que siente por quién es de forma interna, por lo que piensa, que siente, que quiere.

Sucede algo similar en los versos de Rosalía de Castro, poetisa y novelista considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX.

Al leer puedes sentir la fuerza que genera la repetición de la frase ¿en dónde, en dónde?, la reduplicación enfatiza un lugar que se desea encontrar.

En estas líneas encuentras figuras retóricas o literarias que tienen como objetivo embellecer o estilizar una idea, quieren al utilizarlas que te detengas, llamando tu atención en determinadas ideas.

Observa las palabras o frases subrayadas y resaltadas:

La anáfora, es la repetición de determinadas palabras cuando van al principio de un verso o frase, en este caso es la palabra “todo”. O en esta otra estrofa que es un ejemplo de paralelismo:

El paralelismo es la repetición de una idea o frase, que puede ser en su sentido casi exacto en cuanto al enlace de palabras o de forma muy aproximada o en donde, como el ejemplo anterior ambas ideas denotan que los sujetos se están viendo mutuamente.

Se nota la repetición de la misma idea, aunque utilice otras palabras para expresarla.

El paralelismo entonces, es decir lo mismo, pero de formas diferentes, supongo que para ellos se usa bastante el lenguaje figurado.

Observa un ejemplo más de paralelismo, para seguir identificando sus características, ahora algo del poeta romántico Gustavo A. Bécquer:

En este ejemplo, el paralelismo se refleja en la forma tan parecida de describir en los primeros versos que:

…el “alma se alegra” sin sonreír

y en los siguientes versos que

“se llore” sin que rueden lágrimas…

Elementos esenciales que demuestran cada una de estas emociones.

En las Rimas de Gustavo A. Bécquer localizamos esta anáfora:

Mientras, mientras, mientras, la repetición intencionada al inicio de algunos versos, da una sensación de esperanza, y, además, le ayuda al autor a crear una sensación de ritmo y sonoridad.

Conocerás otra figura retórica, el epíteto, con este texto de Rafael Guillén.

Observa que el poeta resalta en el primer verso un sustantivo que es: “NOCHE” y le añade un adjetivo calificativo que es “OSCURA”, por experiencia reconoces que una “noche” es “oscura”, sin embargo, la función del epíteto es reforzar las cualidades del elemento que describe.

Otro ejemplo de epíteto, en un texto de Rosalía de Castro.

Donde “fuego” es el sustantivo y el adjetivo que refuerza su cualidad señala “ardiente”. Este refuerzo de las cualidades de un sustantivo crea una imagen más poderosa.

O esta otra:

Nuevamente en el primer verso, “blanca” es el adjetivo que te indica que la “espuma” es de ese color.

Pero la autora quiere destacar su color, posiblemente para reforzar el segundo verso, donde hace alusión al nacimiento, que se considera como un momento de pureza. Un concepto que también se relaciona con el color blanco.

Observa un ejemplo de Figura literaria gramatical: el hipérbaton.

Esta vez, analizándola en estos versos de Rafael Guillén:

En este recurso, se altera el orden lógico o gramatical de las palabras en una oración, cuando hablas procuras estructurar tus ideas colocando primero el sujeto, posteriormente el verbo y por último los complementos del predicado.

Estos pueden darte indicio del lugar, hora, modo en que se lleva a cabo la acción; de esa manera los versos anteriores, se deberían leer siguiendo esta estructura lógica:

El sujeto es tácito “nosotros” y se deduce gracias a la conjugación del verbo, posteriormente la acción, y por último el complemento del predicado.

Y la segunda idea:

Aquí se está hablando de la estación del año, por lo tanto, es el sujeto, pero puedes notar que el autor cambia ese orden gramatical para darle a la expresión mayor belleza, así como fuerza a las palabras.

Estos han sido solo unos ejemplos del uso de las figuras retóricas, entre lo mucho que los poetas pueden usar para jugar con las palabras. Para que cuando las escuches, puedas llenar tu cabeza y espíritu de bellas imágenes.

Es importante reconocer estos conceptos en la poesía, pero mucho más importante es acercarte a ella y disfrutarla.

El poeta puede valerse de otros recursos con los que tratará de conquistarte y jugar con tu imaginación.

De la frase:

Con ella puedes apreciar que se trata de incitarnos a pensar acerca del verdadero sentido de la frase, de la idea del reconocimiento personal, de nuestro “yo” interno.

Reconociéndose con mayor precisión a través de mirarse, como le verían los de más.

Por tal, encuentras aquí, una afirmación que se contrasta: una antítesis.

Te puede resultar más fácil recordar, si piensas que la palabra antítesis viene del griego “anti” (contra) y “tesis” (afirmación).

Eso es, que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas, de contraste o frases de significado contrario y cuya función es enfatizar.

Observa otros ejemplos:

Se distingue claramente los conceptos contrarios “corto-largo”

Otro ejemplo:

El querer y no querer llorar, muestra la contradicción.

Todavía falta mucho por saber sobre las figuras retóricas en la literatura, observa el siguiente video del minuto 2:52 a 08:24 que te dará más elementos sobre todo lo que aprendiste.

Metáfora y metonimia

Los recursos literarios o figuras retóricas, son frases que utiliza el escritor, para darle un especial sentido a su expresión, aunque también has visto que puedes encontrarlas en textos en prosa o incluso en el lenguaje cotidiano que empleas todos los días.

Son frases adornadas, que llevan los sentimientos del corazón.

El Reto de Hoy:

Vas a “escuchar al corazón”, y te sugerimos que selecciones una estrofa de tu canción favorita y señala qué figuras retóricas encuentras.

O que busques un poema que te guste, no importa el movimiento literario al que pertenezca e identifica los recursos literarios que empleó el autor.

Te sugerimos revisar tu libro de texto, en busca de más ejemplos y de reforzar sus conocimientos.