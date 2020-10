Preguntas de Aprende en Casa II del 7 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este miércoles, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo que se vio.

Primero de Secundaria

Artes

>Se aprende improvisando

Aprendizaje esperado: Transforma creativamente los acontecimientos cotidianos en eventos extraordinarios con el uso de los elementos de las artes.

Énfasis: Convertir un día de la vida real en un evento ficticio por medio de los elementos de las artes y ejercicios de improvisación.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que existen acciones que realizas en tu vida cotidiana, donde, si las llevas a un plano consciente y las resignificas por medio de la imaginación y el juego, puedes transformarlas en manifestaciones artísticas, y retomarás algunos de sus elementos para expresarte, observar, crear, escuchar e inventar cosas nuevas en tu día a día.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión responde las siguientes preguntas.

¿Qué acciones llevas a cabo de manera cotidiana?

Tal vez tú respuesta sea que te levantas, te bañas, desayunas, limpias tu cuarto e inicias con tu trabajo diario.

¿Qué historia fantástica podrías inventar de tus experiencias cotidianas?

Quizás te gustaría inventar que, por medio de un objeto, pudieras teletransportarte a la escuela y así ahorrar tiempo y esfuerzo.

¿Qué necesitarías para inventar una historia corta como esa?

Deja volar tu imaginación, utiliza los objetos que ves y dales un uso fantástico o irreal.

Aquí podrías elegir primero el objeto que te ayude a teletransportarte, por ejemplo, una pulsera, que, con el poder de tu imaginación, logrará a transportarte a cualquier lugar.

Entonces ya tienes al protagonista de tu historia: tú. Tu ya tienes un objetivo: teletransportarte a la escuela para ahorrar esfuerzo y el objeto que te lo permitirá: una pulsera mágica. Ahora tienes que desarrollar una historia, como la que se describe a continuación.

“Había una vez un joven que se llamaba Pepe y siempre llegaba tarde a su escuela, así que decidió buscar la pulsera Cronos, un amuleto mágico que había pertenecido a sus ancestros y que tenía el poder de teletransportar a quien lo usará a donde quisiera...”

Para hacer más interesante la historia, se puede agregar un acontecimiento que se vuelva un obstáculo para el protagonista.

Algo así como: “Pero la pulsera Cronos había sido robada por los Retardadores, un grupo de villanos que deseaban que todo el mundo llegara tarde y así crear el caos en todo el planeta... ¿Podrá Pepe recuperar su pulsera mágica? No se pierdan la continuación de esta historia...”

Te toca a ti terminar la historia. O mejor aún, inventa una propia. Algo que salga de tu imaginación y creatividad.

Puedes imaginar que tu historia tiene distintos personajes, y el desarrollo de la trama puede ser real o ficticia, así como finales que sean totalmente distintos entre sí. Por ejemplo, la historia puede terminar bien o mal, como una comedia o como una tragedia. O que el acontecimiento genere una consecuencia en la historia, por ejemplo, que Pepe al ir a recuperar su pulsera con los Retardadores se quede atrapado para siempre en ese mundo.

Otra opción es que la historia regrese a lo cotidiano, es decir, antes del acontecimiento, por ejemplo, que Pepe se dé cuenta que todo era un sueño y apenas va a sonar su despertador. Eso es lo maravilloso de la imaginación: mientras más la usas, más la desarrollas.

Se han tocado los dos primeros temas de esta sesión: la ficción o imaginación y la técnica de improvisación, dos términos que se utilizan en el teatro pero que, al trabajarse junto con la danza, música y artes visuales, se crean procesos creativos sorprendentes.

¿Tú sabes qué es la técnica de improvisación? ¿Cómo se trabaja la imaginación y ficción en el arte?, para aprender más sobre estos términos observa los siguientes videos.

Improvisando en la escena

Ahora que ya sabes que la aceptación es indispensable para crear historias improvisadas y que la ficción se puede crear a partir de tu imaginación, pon en práctica a partir de otros ejercicios de improvisación.

La técnica de improvisación, no solo te ayuda a desarrollar tu creatividad, también fortalece tu capacidad para resolver problemas, a desarrollar tu agilidad mental, adaptarte a los cambios, escuchar y ser generoso con los demás, afrontar los obstáculos de manera positiva y a trabajar en equipo, entre otras habilidades; todo resuelto desde tu imaginación y creatividad. Una de las capacidades que tienen todos los seres humanos es justamente la creatividad.

Ahora verás 3 ejercicios para trabajar la improvisación, en diferentes disciplinas artísticas.

El primero se llama “sílaba completa palabra” y consiste en lo siguiente:

Con otra persona, u otras personas, de tu familia que estén cerca, menciona una sílaba y la persona que esté a tu lado deberá completar con otras sílabas, una palabra. Después esa persona deberá generar una nueva sílaba para que la siguiente persona, o tú, digan otras sílabas y, generen otra palabra y así sucesivamente. Por Ejemplo:

Tú: Dices Pa

Segunda persona: leta... Lom...

Tú: briz... Ca...

Segunda persona: labaza... Cha...

Tú: pulín... Le...

Segundo ejercicio se llama: “Sílaba completa frase”, para lo cual tú le dirás a otra persona una sílaba y el otro deberá completar no sólo una palabra, como en el ejercicio anterior, sino que también deberá decir otras palabras hasta completar una frase entera. Por ejemplo:

Tú: Pá...

Segunda persona: … same ese palo para pegarle a la piñata. Ju...

Tú: … raría que te conozco de algún lado. Cra...

Segunda persona: ...yolas, ¡vendo crayolas baratas! Cui...

Tú: … dado con la lagartija, casi la pisas.

Puedes ver como ahora tu mente está más ágil. Una segunda parte de este ejercicio, será por medio de dibujos tú dirás una categoría (las categorías deben ser generales como: frutas, terror, cómico) y la segunda persona dibujará lo primero que se le venga a la mente en 10 segundos o puede ser viceversa la otra persona te puede dar la categoría y tu dibujar.

Después de hacer unos tres dibujos cada uno, los van a intercambiar entre ustedes y deben ver qué cosas se representan en cada dibujo, pero lo harán por turnos, y van a dar la respuesta por medio de representaciones corporales.

El tercer ejercicio está relacionado con la danza y la música, y se llama “Maya dice...”, donde tu pondrás una canción y vas a caminar por el espacio siguiendo el ritmo de ella, mientras tanto la persona con la que estás trabajando los ejercicios te hará una serie de indicaciones como: “Maya dice hacer tal o cual cosa” la vas a ejecutar, como correr, saltar, agacharte, aplaudir, entre otras.

Ahora, para que te des una mejor idea de cómo trabaja la improvisación en la vida cotidiana observar el siguiente video:

Tiempo para juglar pequeños universos con staku Allende

Como pudiste observar y escuchar tu cuerpo es una poderosa herramienta de comunicación que se apoya en las diferentes manifestaciones artísticas para contar historias cotidianas fruto de tu imaginación y creatividad, además como escuchaste y viste en los diferentes videos y actividades, estos ejercicios incentivan tu agilidad mental y tu capacidad expresiva, ayudándote a entender y relacionarte mejor con el mundo que te rodea.

Para que puedas realizar la última actividad considera los aspectos importantes de los ejercicios de improvisación, que son:

¿Qué tipo de personas pueden practicar la improvisación? (edad, género, profesión, entre otros datos)

¿Cuáles son las características principales de la improvisación?

¿De qué manera, la técnica de improvisación te ayuda a comprender mejor el mundo? (resolución de problemas de una manera creativa, y generar nuevas cosas e ideas ante la adversidad la cual podría ser una de tus cualidades)

¿Cómo generar ambientes de bienestar para uno mismo, las personas que te rodean y en los mundos o personajes que vas a crear a partir de la ficción o imaginación por medio de la improvisación?

¿De qué manera puedes lograr comunicarte con los demás levantando la voz y emitiendo tus propias opiniones con la ayuda de la técnica de improvisación?

Debes recordar que todos somos seres dotados de creatividad y es sólo cuestión de entrenarla, pues, así como los deportistas entrenan para ser cada vez mejores técnicamente y poder resolver lo que se les presenta en un partido, los improvisadores profesionales también deben entrenar para resolver de la mejor manera lo que se presente en la función. Finalmente, todos improvisamos en nuestro día a día, pues por más que planifiquemos lo que queremos hacer en el día, siempre habrá imprevistos que tendremos que solucionar, y por lo tanto improvisar. Lo importante es siempre usar la calma y adaptarnos lo que venga con optimismo.

No olvides que la base de la improvisación es la aceptación, la espontaneidad, siempre estar alerta y que no hagas juicios sobre lo que propongas, porque de lo contrario te censurarás y no podrás avanzar. Siempre di “sí y además”, y con eso nuevas e interesantes puertas se te abrirán.

El Reto de Hoy:

Elabora una historia y luego transfórmala en una historieta.

Para hacerlo vas a realizar un ejercicio de improvisación que va a fomentar aún más tu agilidad mental, tu creatividad y tu memoria.

Tendrás cinco palabras y tú tratarás de recordarlas todas y de formar una historia con ellas. Estas palabras son:

Automóvil, cueva, pantera, limón, ruido.

Observa el ejemplo de la historia, para que realices la tuya.

Ejemplo:

Un día iba por una carretera y se descompuso mi automóvil; como se hizo de noche me metí en una cueva para dormir. De pronto escuché un ruido y me percaté de que era una pantera que vivía en la cueva. Cuando me iba a atacar, recordé que traía un limón en la bolsa de mi pantalón, porque en la mañana me estaba comiendo unos chicharrones. Le eché el jugo de limón en los ojos a la pantera y pude escapar. Me fui corriendo y del susto logré llegar hasta mi casa... Fin.

Con tu imaginación no podrás parar de improvisar historias. Por último, transforma tu historia en una historieta, donde vayas ilustrando todo lo que cuentes. Así tu improvisación también se transformará en dibujos y tu creatividad se habrá manifestado en muchas formas de arte.

Geografía

>Lectura de mapas y planos

Aprendizaje esperado: Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios.

Énfasis: Identificar los elementos para la interpretación de mapas y planos.

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás un contenido muy interesante. La intención es que, al finalizar la sesión puedas interpretar el espacio geográfico a partir de los planos y los mapas. Te darás cuenta que es muy interesante, y práctico para la vida diaria.

¿Qué hacemos?

Reflexionarás sobre ¿qué información nos proporciona un mapa o un plano?, ¿cómo podemos interpretar la información que contiene?

Ya sabes que las representaciones cartográficas son fundamentales para conocer y representar el espacio geográfico. Todas las representaciones que tenemos nos permiten conocer las características de una porción de la superficie terrestre, por ejemplo, la forma, los rasgos y la extensión.

Por eso saber interpretar mapas y planos es fundamental para cualquier persona, pues es una habilidad útil para entender el mundo que nos rodea.

Un mapa es muy valioso porque en él se resumen los componentes del espacio geográfico, los naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, así como sus características:

Localización

Distribución

Diversidad

Dinamismo

A continuación te mostramos un mapa. ¿Identificas los componentes y las características del espacio geográfico?

SEP

La lectura e interpretación de mapas consiste en identificar formas, colores, símbolos y texturas.

Otro aspecto que hay que destacar es la proporcionalidad, esto quiere decir que los mapas deben respetar las distancias entre los elementos de la realidad y lo representado en el mapa, así como la saturación de elementos a representar.

Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta; también se dice: todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Solo que en este caso: ¡Todo cabe en un mapa… sabiéndolo representar!

El siguiente mapa que te mostraremos es de las principales actividades económicas de México.

Es importante que cuando elabores o trabajes con un mapa, éste cuente con los elementos básicos que te permitan trabajar de manera óptima.

Dichos elementos son: título, simbología, escala, coordenadas geográficas, Rosa de los Vientos y fuente. Asimismo, el mapa debe contener la fecha en que se obtuvo la información que se presenta.

SEP

Un mapa puede incluir diversas variables. Por ejemplo, se puede hacer un mapa de las actividades económicas de una región, estado o país; en este caso, el estado de Zacatecas y las actividades se pueden representar con gamas de símbolos y colores según corresponda a su intensidad o concentración.

SEP

Como te puedes imaginar, es posible representar una gran cantidad de información en un mapa.

A continuación, te presentaremos tres mapas, debes identificar el título, simbología y fuente. Escribe el título en tu cuaderno y responde qué representa el tamaño de los símbolos y expresa la utilidad que tienen este tipo de mapas.

Veamos el primer mapa.

SEP

SEP

Muy bien, ahora hablemos de los planos. Un plano es una representación gráfica y esquemática, a escala, de una localidad, un terreno, una casa, o un edificio; es decir, de la representación de un espacio, área o volumen.

Existen dos tipos de planos:

Urbanos

Arquitectónicos

Los planos urbanos son la representación gráfica del trazado de las calles, la distribución de las manzanas, los edificios y de los servicios de infraestructura de una ciudad. Para la localización, utilizan un sistema de coordenadas cartesianas alfanuméricas.

Por su parte, el plano arquitectónico lo elaboran los arquitectos e ingenieros de las construcciones y muestran, desde distintos ángulos, los detalles de una obra o construcción.

Ejemplos de planos urbanos son los planos de barrio o colonia y los planos turísticos. Dentro de ellos destacan los puntos de interés para los visitantes, como hoteles, restaurantes, museos y terminales de transporte.

SEP

Además, hay tres características que distinguen a este tipo de planos:

1) Utilizan las escalas desde 1:5 000 hasta 1:15 000.

2) Son útiles para orientarnos en las ciudades y

3) Utilizan coordenadas tabulares, es decir, como en un tablero de ajedrez, en orden alfabético en horizontal, de este a oeste, y en orden numérico en vertical, de norte a sur, como se aprecia en la imagen.

SEP

De igual forma, los planos emplean simbología de áreas, para representar manzanas, parques y áreas verdes; simbología de líneas, para representar calles y avenidas. Y simbología de puntos para representar sitios de interés, como hospitales, escuelas, iglesias y museos.

Como pueden imaginarse, es posible representar una gran cantidad de información en un mapa. No es tan complicado como crees.

Mira los símbolos y anota en tu cuaderno: ¿A qué piensan que se refieren cada uno de ellos?

SEP

Ahora vamos a realizar una pequeña actividad. Te presentaremos un plano y debes de responder las preguntas: ¿qué información nos muestra? Y ¿a quién le podría ser útil?

SEP

Ahora observa el siguiente video:

Los mapas y su interpretación

Geografía, Primer grado

Ahora ya sabes más sobre la lectura de mapas y planos; y que cada característica de ellos, tiene una utilidad dependiendo de las circunstancias de la persona que esté realizando el análisis.

En 1928, el sastre Joaquín Palacios creó un cuadernillo de varias hojas en el que localizaba las calles y avenidas de la Ciudad de México. Era una guía de localización fácil de usar que empleaba una cuadrícula muy sencilla, delimitada por las letras del abecedario y los números; además, era portátil pues tenía el tamaño de un libro que llevas en la bolsa.

Por su funcionalidad, también se realizaron cuadernillos de localización de otras ciudades del país. Si bien la aplicación del sistema de posicionamiento global se puso de moda a fines de la década de los 90, todavía hay en circulación cuadernillos de este tipo.

Pregunta a tus papás o abuelos si conocen esa guía de localización de empastado rojo, y si les parece fácil interpretar sus planos.

Ahora sabes que el plano y el mapa constituyen herramientas muy valiosas para conocer mejor el territorio que habitamos, saber con qué contamos y cuál es la distribución de los recursos que hay en él. Los planos y mapas nos permiten conocer lo que hay en el entorno para planear mejoras a mediano y largo plazo.

Particularmente, los mapas nos ayudan a reconocer la diversidad de componentes del espacio geográfico e identificar las diferencias y relaciones entre cada uno de ellos. Además, nos permiten obtener evidencia de las transformaciones y de nuestra historia y planear las acciones a futuro.

Recuerda que estos contenidos los puedes enriquecer con la información de tu Libro de Texto, así como consultando otras fuentes en Internet.

Ahora veamos el ABC geográfico de Chiapas, recuerda que este ejercicio tiene la finalidad de acercarte a los aspectos geográficos más importantes de cada estado de nuestro país.

El estado de Chiapas se encuentra en el sureste del país. Recibe su nombre a partir de la palabra náhuatl: Chiapa o Chiapan que quiere decir: “en el río de la chía”.

Su territorio colinda, al norte, con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la República de Guatemala.

Sin duda, este estado muestra que en donde se da una inmensa biodiversidad natural, surge una rica diversidad cultural; prueba de ello, es el mosaico de expresiones culturales que refleja su gente y territorio. Desde la época prehispánica se asentaron en su territorio distintas culturas mesoamericanas, como la olmeca, maya y chiapaneca; cuyo resultado es que en la actualidad, aún se hablan varias lenguas, destacando el tzotzil, tzeltal, chol y zoque, entre otras. Esa diversidad cultural permea en sus expresiones artesanales, dancísticas, arqueológicas, musicales y gastronómicas.

Una de las maravillas del estado de Chiapas, ejemplo de su riqueza natural y cultural, son los objetos de arte, amuletos y las joyas de ámbar. El ámbar es una piedra preciosa de origen vegetal. Esta gema data de hace millones de años y es la resina del árbol guapinol que, a través de un proceso químico milenario, da como resultado una “piedra” traslúcida que varía de color desde amarilla hasta café. A través de las manos de los artesanos el ámbar se trasforma en creaciones hermosas.

En la actualidad hay quienes están en contra de la extracción del ámbar y la fabricación de joyas, porque consideran que conlleva la sobreexplotación del recurso.

Cuando vayas a Chiapas te recomendamos visitar el museo del ámbar en San Cristóbal de las Casas, que consigas un mapa o plano de la ciudad y lo interpretes aplicando lo que aprendiste el día de hoy.

El Reto de hoy

Realiza un plano de la localidad en la que vives.

Pregunta a tus familiares por la ubicación de los principales sitios de interés y ubícalos en tu plano. Recuerda que la diferencia fundamental entre planos y mapas son las coordenadas, así que no olvides asignar coordenadas cartesianas.

El plano deberá de tener la mayor cantidad de elementos que conforman tu espacio geográfico.

Puedes mostrar las avenidas en donde circula el transporte público, la zona en donde hay vegetación, como bosques o parques; o bien, revelar si hay cuerpos de agua o zonas desérticas.

No olvides ubicar en dónde están las estaciones de policía, bomberos y los hospitales.

También deberás escribir el título, la simbología, ubicar la Rosa de los Vientos a tu plano. O de lo contrario te perderías al necesitar orientarte en algún lugar desconocido para ti.

Tecnología

>Las acciones instrumentales de la técnica

Aprendizaje esperado: Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.

Énfasis: Aplicar acciones instrumentales en la resolución de problemas.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás las acciones instrumentales de la técnica, las cuales hacen referencia a los medios técnicos que facilitan la obtención de productos o servicios para solucionar un problema y la satisfacción de necesidades. Asimismo, verás algunos ejemplos.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior aprendiste qué son las acciones estratégicas y se aplicaron en una problemática real como lo es la generación de basura. También se plantearon algunas propuestas de solución y uso de los materiales que se pueden reciclar para resolver la problemática planteada.

En esta sesión te enfocarás en las acciones instrumentales, las cuales consideran los medios técnicos, los saberes y materiales que se utilizan en la solución de problemáticas técnicos para satisfacer necesidades sociales.

Realiza el siguiente juego para entender mejor estas ideas. El juego consiste en mencionar las acciones instrumentales, es decir, se mencionará cómo se construyó el objeto, los medios técnicos que se usaron, así como los materiales; de esta forma tendrás que adivinar de qué objeto técnico se está hablando.

Adivina que...

Está hecha de madera, se utilizó un serrucho para cortar, un martillo para clavar, pegamento, lijas, barniz y sirve para sentarse.

…Está hecha de vidrio, tiene cable, tornillos, foco, socket, clavija, y te ilumina.

Está hecho de cartón, el cual se pintó con pintura acrílica, algunas partes se pegaron con cinta adhesiva y otras con pegamento, se usaron tijeras para cortar y sirve para organizar tus lápices y material de escritorio.

El siguiente objeto técnico sirve para decorar, está hecho de llantas reutilizadas, se pintó y esparció tierra negra dentro de ella, además se introdujeron semillas dentro de ella y se utilizó un plástico grueso.

Este objeto está hecho con aluminio, para modificarlo, utilizamos una lima, para decorarlo le pegamos algunas imágenes y nuestra finalidad fue guardar lápices dentro de él.

¿Cuántas pudiste adivinar?

Te damos los resultados:

Una silla

Una lámpara.

Un organizador de escritorio

Una maceta

Una lapicera

Observa los siguientes videos que te hablarán de las acciones instrumentales.

¿Notaste que en cada video se realizaron diferentes acciones instrumentales de acuerdo a la estrategia que planteó cada profesora y profesor en sus proyectos? por ejemplo, para elaborar el portalápices se seleccionaron los insumos necesarios y se organizaron de tal manera que la herramienta que se utiliza tenga concordancia con el material con el que tendrá contacto, en este caso viste una lata, una lima y una lija pues los saberes de la profesora le indican cuales son apropiados, además conoce cómo emplearlos.

En el organizador, el profesor, selecciona los insumos según criterios que le permitirán tener mayor control al momento de realizar las acciones que le permitirán crear el organizador. Te preguntaste ¿por qué tiene una brocha de esponja y no una de cerdas?

Y, ni hablar del separador, donde las herramientas son pocas, al contrario de la lámpara donde utilizan varias herramientas especializadas que requieren un equipo de protección y supervisión de un especialista.

Tú no lo hagas a menos que te encuentres bajo la supervisión de un adulto.

Ahora se continuará con el proyecto de las macetas colgantes, de la sesión pasada.

Con los siguientes materiales se dará continuación a este proyecto, con la supervisión de un adulto, por seguridad, como ya se ha mencionado se prepararán: unas tijeras de punta chata, en lugar de un cúter o cuchillo, para cortar las botellas de plástico; hojas de color; tela en lugar de pintura acrílica para la decoración, pues la pintura se chorrea y tarda en secar, en cambio adornar con tela no trae estos problemas.

También debes contar con un mecate en lugar de un cordón o estambre para colgar las macetas, pues es más flexible y resistente. Además de tierra, arena y agua, plantas. Recipientes de PET, ya que es un material muy flexible y debido a ello es altamente resistente, comparación del vidrio.

Recapitulación del tema.

En esta sesión identificaste acciones instrumentales como componentes de la técnica.

En el juego de ¿adivina qué? pusiste en práctica tus conocimientos. Se mencionaron las acciones instrumentales para adivinar los objetos tecnológicos que se podrían obtener.

En los videos observaste distintas acciones instrumentales, las cuales dependen de los medios técnicos que se emplean, los materiales, así como los conocimientos previos de cada persona.

En la siguiente sesión se hablará de las acciones de control que complementarán las diferentes acciones que se ponen en juego en la aplicación de la técnica para la elaboración de un producto o servicio y se obtendrá el producto de la actividad que se está realizando de las macetas colgantes, con material reciclado.

Se sugiere anotar tus dudas e inquietudes y comentarlas con tu profesora o profesor, para enriquecer tus conocimientos.

El Reto de Hoy:

La lectura que se recomienda para esta sesión es una de las historias que se encuentran en el libro El Diosero, la historia se titula 'La Tona'. El autor del libro es Francisco Rojas González.

Esta historia se lleva a cabo en el estado de Chiapas y trata acerca de una indígena Zoque, que estaba embarazada. Mientras trabaja en el campo entra en labor de parto, su marido la encuentra tirada junto a un río y la lleva a su casa. Inmediatamente corre por la partera de la comunidad para que la ayude en el parto. La partera hace todo lo que puede, pero no logra que nazca el niño, manda al marido a la tienda a comprar chiles para que la mujer comience a toser ya que estaba desmayada por el dolor, camino a la tienda el esposo se encuentra con un amigo que le dice que vaya por el doctor, así lo hace, él acepta y van donde estaba la mujer.

¿Te gustaría saber en qué termina este cuento?, Pues investíguenlo y verás cual es el desenlace.

Los conocimientos empíricos son sustituidos algunas veces por los conocimientos científicos para resolver un problema, como lo hizo el médico para atender el parto. Si, las acciones que realiza la partera, son muy distintas a las que comúnmente emplean los médicos.

Historia

>Ideas que cambiaron el mundo

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración e identifica la influencia de la burguesía en su difusión.

Énfasis: Reconocer la influencia de las ideas ilustradas en el ámbito social y cultural.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la influencia de las ideas ilustradas y del liberalismo en el ámbito social y cultural. Para ello, utilizarás algunos videos, imágenes y materiales que te ayudarán a comprender de mejor manera, la influencia de las ideas ilustradas a través del tiempo.

¿Qué hacemos?

Observa a tu alrededor; el mundo tal y como lo conoces en la actualidad; con tantos avances científicos y tecnológicos a tu alcance y con los derechos de los cuales gozas.

Las transformaciones se iniciaron hace algunos siglos, gracias a las ideas revolucionarias de algunos pensadores que, en su tiempo, se opusieron al antiguo régimen y que terminaron con los gobiernos absolutistas

Pero ¿Tú crees que esas ideas influyeron en aspectos como el social y cultural?, es decir ¿Modificaron la forma de vida de esa época y de la actual? ¿La cultura fue diferente?

Esos cambios se produjeron a partir del siglo XVI y XVII; cuando grandes científicos y filósofos, crearon una visión del mundo distinta a la que se tenía hasta el momento. Los avances científicos y la forma de vida de ese tiempo, dieron origen al pensamiento ilustrado. Pero ¿por qué se le denominó así? ¿Cómo surgieron las ideas ilustradas? ¿Quiénes fueron sus representantes? ¿Creen que las ideas ilustradas sigan vigentes hoy en día?

Se le llamó pensamiento ilustrado, porque creían que con la luz de la razón iban a despejar las tinieblas y a iluminar tantos siglos de oscurantismo generado por las ideas de la Iglesia en la edad media. Las ideas ilustradas provenían de un grupo de intelectuales, filósofos y reformadores sociales que sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, para construir un mundo en el que las libertades, el progreso y la felicidad estuvieran presentes.

La finalidad de los pensadores ilustrados era disipar las tinieblas de la ignorancia, mediante las luces del conocimiento y de la razón. De ahí que al siglo XVIII se le conociera también como “Siglo de las luces”. Así fue que estas ideas se convirtieron en todo un movimiento cultural adoptado y difundido por la burguesía europea en su lucha contra el absolutismo y los privilegios de la nobleza y el clero.

Para que puedas acercarte a una explicación de lo que significó la burguesía, presta atención al siguiente video:

“De burgueses a burgueses”

Interesante conocer el origen de la burguesía, ¿no lo crees? Siempre se caracterizó por buscar mejorar sus condiciones de vida, por lo que se convirtieron en los principales impulsores de los cambios en la economía, en el pensamiento e incluso, en la forma de gobierno. Para entender cómo iniciaron esos cambios de los que se ha hablado, ve el siguiente video:

“Valores de ayer y hoy”

¿Recuerdas qué es el absolutismo?

Es una forma de gobierno donde el rey tenía el poder absoluto; donde no había otros poderes como el legislativo o el judicial; donde las clases privilegiadas eran sólo la nobleza y el clero; lo que propició, como ya sabes, inconformidades que dieron paso a movimientos culturales como la ilustración y el enciclopedismo.

Observa el siguiente video, en el que exponen esas ideas y te recordará dónde surgieron, así como las causas que las originaron.

“Valores de ayer y hoy”

Como viste, con el surgimiento de la ilustración y el liberalismo la burguesía empieza a jugar un papel cada vez más importante en la difusión de las ideas por el mundo; pues representaban el progreso que tanto anhelaban y hacían eco en la necesidad de libertad e independencia y en el descontento de la población hacia los gobiernos absolutistas. La ilustración buscaba a través de sus planteamientos cambios radicales en todos los órdenes. En lo intelectual, por ejemplo, buscaban acabar con los dogmas, que son creencias consideradas como algo que no se puede negar y tampoco se puede contradecir, buscaban acabar con la ignorancia, que estaba presente en las sociedades de la época.

Buscaban transformar la realidad existente y consideraban que la sociedad se encontraba lista para un gobierno distinto a las monarquías absolutas, donde los ciudadanos pudieran tener influencia y derechos que en ese momento no poseían; como la libertad o la igualdad.

En imperios como el ruso, el austriaco y el de Prusia, las ideas ilustradas influenciaron a los monarcas; quienes aceptaron y adaptaron ciertas ideas ilustradas y llevaron el progreso a sus reinos. A estos monarcas se les llamó: “déspotas ilustrados” pues seguían gobernando bajo el régimen absolutista, pero implementaron ideas progresistas que los hicieron distinguirse del resto de las monarquías absolutas.

Pero para que tengas la información más clara, revisa las ideas de estos grandes pensadores. No olvides tomar nota.

SEP

SEP

SEP

SEP

¿Qué opinas de las ideas de estos personajes? ¿Innovadoras para su época no te parece?

En estos días es común hablar de derechos, de gobiernos republicanos, de soberanía; pero, ¿tú crees que se alcanzaron los ideales que tenían esos grandes ilustrados? ¿Qué diferencias encuentran entre sus propuestas y lo que existe en la actualidad? ¿Qué derechos reconoces en la vida cotidiana?

Comenta el tema con algún familiar y registra las conclusiones en tu cuaderno. Ya tienes un panorama general de quiénes son los principales actores de los cambios que se generaron a partir del siglo XVII, y que se aceleraron durante el siglo XVIII.

Durante la Edad Media que se empezaron a sembrar las semillas del cambio con la aparición en los burgos de un grupo social llamado burguesía, quien abre el camino a la modernidad, pero ¿cómo lo hizo?

La burguesía desde sus inicios se dedicó a actividades no relacionadas con la tierra, vivían en los burgos por lo que tenían una formación académica distinta al resto de la población, comparable solo con la que recibían algunos integrantes de la nobleza. Pero con grandes diferencias ideológicas que se fueron acrecentando con los siglos.

SEP

SEP

No olvides que fue la burguesía quien impulsó los movimientos revolucionarios que terminaron con el absolutismo y lograron el establecimiento de gobiernos liberales durante los siglos XVIII y XIX, tanto en Europa como en América.

SEP

SEP

Es muy interesante ver cómo estos ideales generaron cambios en todos los ámbitos de la sociedad y que la lucha constante logró victorias que son observables hoy en día; como los gobiernos democráticos, o el surgimiento de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos.

SEP

Derechos que disfrutas de manera inconsciente, porque crees que siempre han estado ahí y quizás no has reflexionado sobre su origen, ni sobre el impacto que tuvieron los filósofos y pensadores que hoy conoces como ilustrados en la creación de las naciones modernas, ni en la lucha constante por mantener y acrecentar los derechos con que hoy cuentas.

Observa el siguiente video que habla sobre la importancia de los derechos humanos como un ejemplo de lo que se ha logrado y tiene su origen en las ideas de la ilustración.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

¿Qué te parece? ¿Entiendes la importancia de la libertad? Escribe tus conclusiones.

Busca en tu libro de texto ideas sobre la ilustración y el liberalismo, compáralas con lo que has visto hasta el momento, completa tus notas con la información que viste el día de hoy, el objetivo es, que tengas una idea más completa del impacto que tuvieron las ideas de la ilustración e identifiques quién las generó y la influencia que han tenido hasta nuestros días.

Precisiones del día:

En esta sesión has revisado las ideas de la ilustración y su influencia en la vida cotidiana; los cambios que proponían partiendo de la defensa de los derechos del hombre, que hoy están plasmados en la Constituciones liberales. Las causas que generaron el surgimiento de nuevas formas de pensar y la forma en que se difundieron.

Se habló de la burguesía, quien en la búsqueda constante de mejores condiciones de vida; fortalecen sus ideales y anhelos que quedan plasmados en las ideas ilustradas y que generan cambios tan radicales como el desarrollo de revoluciones sociales, económicas y políticas.

Las ideas propuestas por los pensadores y filósofos de la época; advierten indirectamente que los gobiernos monárquicos del siglo XVIII se estaban quedando atrás con respecto al avance intelectual y científico de la época; que eran necesarios gobiernos y sociedades que evolucionasen al mismo ritmo que la modernidad.

De ahí que algunos monarcas al sentir amenazada su posición tras la difusión de las ideas ilustradas, decidieran llevar a sus cortes a pensadores ilustrados como Montesquieu y Voltaire para aplicar algunas de sus ideas en el ejercicio del poder, pero con el único propósito de preservarlo. Es así como se instaura el llamado “despotismo ilustrado”, que no es otra cosa que una transición entre las monarquías absolutas y los gobiernos liberales. Es decir que no abandonaban del todo el régimen monárquico, porque seguían basando su poder en el principio del derecho divino, pero que buscaron modificar algunos aspectos de su forma de gobernar para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Catalina la Grande de Rusia, por ejemplo, se consideraba discípula de la Ilustración.

Pero tú te preguntarás, ¿eso era posible? Aquí van algunos ejemplos de cómo los monarcas o déspotas ilustrados ejercieron el poder:

En educación, ampliaron las posibilidades de acceso a la escuela al promover la alfabetización e impulsaron la ciencia, la tecnología y la difusión de las artes.

En la administración pública, disminuyeron el pago de impuestos del tercer estamento y mejoraron el funcionamiento de su gobierno mediante la especialización de la burocracia.

En la administración de justicia, crearon leyes más tolerantes, como las que favorecieron la libertad de prensa y la libertad religiosa.

Los pensadores ilustrados influyeron en que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcionaran de forma separada. Sin embargo, la estructura social era la misma y seguía existiendo una marcada desigualdad social, por lo que la frase que se acuñó para caracterizar al sistema político del despotismo ilustrado fue “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Aunque los pensadores ilustrados pudieron influir en algunos monarcas o déspotas ilustrados y generar algunos cambios, la burguesía que para entonces era el grupo con mayor poder económico y podía comprar algunos cargos públicos, aún no lograba lo que tanto anhelaba: derechos políticos para poder incidir de forma directa en la vida política del Estado y en las decisiones relacionadas con sus actividades económicas.

Sin embargo, y a pesar de los intentos de la monarquía por mantenerse en el poder, ya no había marcha atrás, los movimientos revolucionarios impulsados por las ideas ilustradas, empezarían a surgir uno, detrás del otro, no sólo en Europa, sino también en América, de tal manera que los vientos de cambio soplaban en el horizonte anunciando una nueva era, la era de la modernidad.

Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo surgieron las ideas ilustradas?

¿Quiénes fueron sus representantes?

¿Qué papel jugó la burguesía?

¿Cómo influyó el pensamiento ilustrado en lo social y cultural?

¿Reconoces la vigencia de las ideas ilustradas hoy en día?

Hoy, has conocido una etapa de la historia en la que se generaron cambios muy importantes para el desarrollo de las sociedades modernas. Estamos hablando de una época en donde el pensamiento innovador e ilustrado de unos cuantos, permitió transitar del oscurantismo al siglo de las luces, de los dogmas de la fe, a la luz de la razón y del conocimiento.

Ahora sabes quienes fueron esos personajes que, con sus ideas, lograron revolucionar toda una época. Sabes también que gracias a la burguesía las ideas ilustradas pudieron traspasar fronteras y llegar para quedarse. Hoy vives en una sociedad que se sigue transformando, pero que mantiene vigente los ideales por los que lucharon los ilustrados como la libertad, la igualdad y la justicia. La luz de la razón y del conocimiento, base del pensamiento ilustrado, siguen haciendo posible los avances científicos y tecnológicos que constatas día con día.

En consecuencia, seguirán apareciendo pensadores que indudablemente modificarán la forma en que vives y la forma en que ejerces la libertad y los derechos que esos ilustrados te heredaron. La historia está llena de cambios y continuidades ¿no te parece?

Reflexiona.

¿Cómo ejerces tu libertad?

¿Cuántos tipos de libertad conoces?

¿Qué otros derechos identificas?,

Comenta con tu familia acerca de los derechos de los que se ha hablado en estas sesiones; ¿Los conoces? ¿Los respetas? ¿Cómo los ejerces?

Anota tus conclusiones en tu cuaderno.

En tu libro de texto busca las ideas de la ilustración y el liberalismo. Identifica y subraya las ideas principales con un color, luego identifica los aspectos relevantes y márcalos con un color distinto.

El Reto de Hoy:

Con las ideas que anotaste a lo largo de esta sesión y con lo que has destacado en tu libro de texto, continúa con la elaboración de tu INFOGRAFÍA.

Como sabes una infografía es una representación visual de información; mediante un gráfico, un mapa o imágenes y va acompañada de textos cortos, aquí te mostramos un ejemplo:

SEP

Infografía de rebeliones indígenas.

Con lo que has aprendido hasta esta sesión puedes responder la siguiente pregunta:

¿Cuál es el impacto de las ideas de la ilustración en la actualidad?

No olvides que la reflexión que puedes hacer con ayuda de tu familia enriquece la comprensión de un tema como éste.

Biología

>La lucha por sobrevivir

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Énfasis: Reconocer organismos endémicos, amenazados o en peligro de extinción.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás organismos endémicos, amenazados o en peligro de extinción.

¿Qué hacemos?

¿Te gusta viajar por la República Mexicana? Y, si es así, ¿Qué te llama más la atención de cada lugar que has visitado?

Cada sitio es único, y en nuestro país existen lugares extraordinarios con aspectos que los caracterizan de forma singular, y especies que solo ahí encontramos gracias a la gran diversidad de nuestro país.

A las especies nativas, confinadas a una región, se les llama endémicas. Por tanto, su distribución está restringida a un territorio determinado. Puede ser endémica de un país como México o de algún estado de la República Mexicana.

Recuerda que México es un país muy diverso y uno de los factores que lo colocan entre los cinco países más ricos en diversidad es la presencia de numerosas especies endémicas. Veamos un ejemplo:

SEP

Seguramente has visto una planta similar a esta, ya que en nuestro país existe una gran cantidad de cactáceas. El nombre común de ésta es: alicoche blanco, bola de nieve u órgano pequeño blanco. Su nombre científico es Echinocereus nivosus.

La palabra Echinocereus deriva del latín “echinus” que significa erizo y “cereus”, significa vela, que describe sus tallos en forma de columna, “nivosus” define el aspecto nevado o blanco de esta cactácea, es decir, son plantas alargadas, espinosas y blanquecinas.

Esta planta es endémica de nuestro país. La encontramos en las zonas semiáridas, que son su hábitat natural y se localizan en mayor cantidad en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca.

Esta cactácea se encuentra amenazada, y si no se toman medidas de protección adecuadas, puede alcanzar el nivel de peligro de extinción.

Cuando hablamos de especies amenazadas, nos referimos a aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si continúan operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, esto ocurre al deteriorar su hábitat, o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

En el caso de peligro de extinción, nos referimos a especies cuyas áreas de distribución o el tamaño de sus poblaciones, han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores como la destrucción de su hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación.

Por ejemplo: la urbanización y la venta ilegal que provocan la disminución del tamaño de sus poblaciones al ser extraídas de su hábitat natural. Debido a la intervención del ser humano, actualmente se encuentran muchos organismos endémicos en una categoría de riesgo, ya sea amenazados, o en peligro de extinción.

Estas categorías surgen debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realiza una normatividad sobre esta clasificación la cuál recibe el nombre de NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina qué especies están en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial.

El ser humano ha puesto en amenaza y riesgo a centenares de especies endémicas por muchos motivos desde la caza ilegal, la deforestación, el cambio climático y la contaminación. Así mismo, estas acciones actualmente han provocado una gran devastación de especies destruyendo a pasos agigantados la biodiversidad del país.

Conozcamos otro ejemplo de un organismo único en el mundo: el ajolote, con el que se aclararán un poco más los conceptos de especie endémica y especie en peligro de extinción. Para ello, observa el siguiente video:

Luchemos hasta el final

Difícil la situación del ajolote. Aunque,el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco está trabajando para rescatarlo. El ajolote ha llamado la atención en el mundo y hoy se ve amenazado por la introducción de especies en su ecosistema.

La introducción de especies se refiere a una especie introducida, que no pertenece a un ecosistema pero que se adapta a él provocando un desequilibrio, lo que puede ubicar en la categoría de especie amenazada o en peligro de extinción a otra que se encuentra en su hábitat natural. Tal como ocurre con el ajolote.

Debemos ser muy cuidadosos con todos los ecosistemas y sus especies, ya que las consecuencias son muy serias para los seres vivos y, en el caso de México, para todas las endémicas que nos permiten ser considerados como un país megadiverso.

Te mostraremos unos mapas que te pueden ayudar a comprender de mejor manera los conceptos de: especie endémica, especie amenazada, especie en peligro de extinción y especie introducida.

Recuerda que una especie endémica puede abarcar desde una comunidad muy pequeña, hasta un continente, es por eso que el siguiente mapa nos muestra el continente americano, y no solo México.

SEP

En este caso podemos observar al jaguar que es el tercer felino más grande del mundo, cuyo territorio abarca desde Arizona, pasando por México, hasta las selvas tropicales del Amazonas. En esta misma imagen encontramos el ejemplo del mapache pigmeo, endémico de la isla de Cozumel, Quintana Roo.

Esto nos permite entonces ver dos ejemplos de endemismo, uno a nivel de continente y otro en un ámbito local. Porque aun con las diferencias en relación a la extensión de territorio que abarca cada uno, ambos son endémicos de sus regiones. Cada uno con sus peculiaridades en sus respectivos ecosistemas.

Estos organismos endémicos están atravesando por diferentes problemas debido a la intervención humana. Te presentamos este mapa de la República Mexicana con algunos organismos endémicos que debemos cuidar para su conservación.

SEP

El lobo mexicano, una de las especies más emblemáticas de nuestro país. ¿Sabías que esta especie vivía desde Texas, Nuevo México, hasta el valle de la Ciudad de México, e incluso se llegó a ver en el estado de Oaxaca.

Lamentablemente en la actualidad sólo quedan 31 organismos en su hábitat natural en Estados Unidos de América, y algunos en cautiverio en zoológicos de México. Cabe mencionar que se consideraba extinto en su ecosistema.

Claro que sí, todo esto es muy interesante, enseguida hablaré del lamentable caso de la vaquita marina o marsopa, un mamífero marino endémico del Golfo de California.

Las vaquitas marinas son endémicas del Golfo de California, son las más pequeñas de las siete marsopas conocidas. Es la especie de cetáceo en mayor peligro de extinción en el mundo pues solamente quedan 30 ejemplares.

SEP

Tan antigua como los dinosaurios, la tortuga laúd se encuentra en peligro de extinción. Es el reptil más pesado del planeta, y la más grande de todas las tortugas vivientes, crece hasta 2 metros de largo y pesa hasta 700 kg. En su hábitat natural consumen medusas que, al ser transparentes, lamentablemente, las confunden con bolsas de plástico que contaminan las aguas del mar, y que son tragadas por estos reptiles lo que provoca su muerte por asfixia.

También hay insectos muy bellos que se encuentran en una situación similar. Tal es el caso de la mariposa monarca.

SEP

Es tal vez la mariposa más conocida del mundo, pero ese estatus no le ha garantizado evitar las profundas amenazas para su supervivencia.

La gran migración de esta mariposa desde el sur de Canadá, pasando por Estados Unidos, hasta llegar a México durante el invierno, es uno de los más extraordinarios espectáculos naturales. ¡A su llegada el cielo se torna de color naranja!

La población de la mariposa Monarca ha sufrido grandes pérdidas debido a que en Estados Unidos las plantas del maíz y de la soja fueron modificadas en sus genes, con el fin de resistir los herbicidas. Sin embargo, estos herbicidas afectan a la planta del algodoncillo que es uno de los principales alimentos de la oruga de la mariposa Monarca.

Sin duda, es maravilloso hablar de toda esta diversidad de organismos, pues su belleza es sin igual. Sin embargo, es muy lamentable que la humanidad esté llevando a la extinción a muchos de ellos. Como el caso del ajolote.

Las guacamayas rojas son aves que se distinguen por su plumaje colorido, en el cuerpo presentan un llamativo color rojo escarlata, las plumas de las alas son amarillas y las plumas de la cola son de color azul claro. Ocupan un lugar muy importante de la estética de la biodiversidad.

Estas poblaciones de aves se encuentran en la selva Lacandona, en el lado oriental de Chiapas, y en Los Chimalapas, Oaxaca.

Cabe mencionar que aun cuando desde 2008 está prohibido el comercio de cualquier loro silvestre en México, solo quedan 300 parejas. Lo que significa que están en peligro de extinción.

SEP

Esperamos que te interese investigar más sobre el tema, para lo cual te recomendamos leer el artículo de Alejandro Olvera “Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro”. Es un artículo muy interesante y fascinante publicado en el año 2018. Te compartimos un fragmento de él:

“Orquídea monja blanca (Lycaste skinneri) Estatus bajo la NOM059: En peligro de extinción De las 30,000 especies de orquídeas identificadas en el mundo, 1,200 se encuentran en México y más de 200 de estas especies están actualmente en peligro de extinción. Más de la mitad de las orquídeas de México crecen en los bosques de niebla, un ecosistema que cubre sólo el 1 por ciento de la nación. La elegante orquídea monja blanca se puede encontrar en el sur de México, en el estado de Chiapas, así como en Guatemala, Honduras y El Salvador, en altitudes entre 1,400 y 2,200 metros. Su hábitat se ha restringido intensamente por las plantaciones de café, el cultivo de arroz y frijoles, y el desarrollo urbano. Actualmente, la especie sólo se encuentra en laderas boscosas con pendientes inaccesibles. La orquídea monja blanca se ha cosechado hasta al agotamiento y a pesar de ser la flor nacional de Guatemala, se desconoce el estado actual de la especie en México. Actualmente, la mayor parte de la diversidad genética de la especie se mantiene en colecciones privadas o invernaderos”. Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro, Alejandro Olvera

Si te gustó la lectura, puedes acceder a ella de forma gratuita. Lo único que debes hacer es colocar el nombre del artículo en tu buscador de Internet, y podrás disfrutar de una buena lectura que te permitirá conocer más y reflexionar sobre la importancia de conservar las especies endémicas de nuestro país, porque son parte de nuestra riqueza biológica.

Es momento de seleccionar el concepto que puedes colocar en tu “Abecedario biológico”. Es un concepto que te permite identificar a un grupo de especies que se encuentran en un riesgo muy notable de desaparecer. ¿Sabes cuál es?

SEP

Especie en peligro de extinción es el concepto que te pedimos agregues a tu abecedario biológico

Recapitulando:

Conociste la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

También los conceptos de Especie endémica, especie amenazada y especie en peligro de extinción.

Recuerda que además del concepto que propusimos en el “Abecedario biológico” puedes incorporar alguno de los que acabamos de mencionar.

Finalmente, esperamos que, hayas logrado comprender que la biodiversidad de México está en nuestras manos. Y estas especies endémicas nos necesitan. ¡No contamines!, ¡no compres animales ilegales!, ¡cuida los espacios públicos en donde existe biodiversidad!, ¡haz conciencia en tu familia sobre el respeto a todos los seres vivos! Ya que, con estas medidas, podemos todos juntos lograr que estas especies endémicas sigan existiendo.

El Reto de Hoy:

De acuerdo con la información que te daremos de cada organismo del que hablamos, tendrás que analizar para dar las respuestas acertadas considerando algunas de sus características.

En tu libreta, anota un tablero similar al de la siguiente imagen donde colocarás los nombres de los organismos que identifiques en este desafío y, posteriormente, puedes realizar sus dibujos y, de esta forma, tendrás el apunte de esta sesión.

SEP

¡Comencemos! Adivina adivinador…

Es un organismo que viaja muchos kilómetros en el invierno y se ve amenazado por los pesticidas que matan su valioso alimento. ¿Quién es?

Este organismo marino no tiene manchas, pero su nombre refiere a un rumiante, quedan pocos de su especie. ¿Quién es?

Esta especie es símbolo del México antiguo. Por su belleza y majestuosidad, se encuentra en peligro de extinción, es felino pero no lo confundas con un gatito ¿Quién es?

Es un animal que despliega belleza con un plumaje espectacular y colorido, y son pocos los que habitan en la región de su hábitat natural, y a pesar de que su comercio y el de otros loros se ha prohibido, no ha sido suficiente para detener su triste destino. ¿Quién es?

Se dice que este reptil es tan antiguo como los dinosaurios, aunque el hombre con tantas bolsas en el agua lo ha asfixiado, logrando así, casi su extinción, lo que ni los grandes monstruos acuáticos y terrestres lograron con él. ¿Quién es?

Para finalizar con las adivinanzas te diremos que, este organismo es endémico de un lugar muy pequeño lo que le permitió ser único en su condición. Ahora sabemos que está en peligro de extinción, porque la mancha urbana destruyó su casa que estaba llena de manglares. ¿Quién es?

Por último, en tu libreta de Ciencias. Biología elabora un pequeño cartel donde representes por lo menos dos acciones que puedes realizar desde tu comunidad para lograr que las especies en peligro de extinción logren salir de esta condición.

Elabóralo con los materiales que tengas a la mano, y recuerda la importancia que tiene el uso de colores en los carteles para hacerlos llamativos y por supuesto realízalo con ¡Mucha creatividad!

Segundo de Secundaria

Lenguaje

>Comparando ando

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Comparar ejemplos en diversos textos sobre un mismo tema.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás y compararás diversos textos sobre un mismo tema.

Al comparar varios textos sobre un mismo tema, te darás cuenta de que algunos coincidirán en tus ejemplos por las ideas similares y complementarias entre sí y, otros, serán distintos o contrarios. Lo que debes tener claro es el tema que investigarás, para observar cómo se ejemplifican en varios textos, es decir, que los textos, aunque sean distintos, deben mostrar posturas particulares hacia el tema elegido.

Muchas veces, cuando se realiza una comparación sobre un tema en diversos textos, se encuentra información tan variada que no se sabe por dónde comenzar, en dónde buscar o cual servirá para que la comparación sea correcta.

Por ello, en esta sesión, ahondarás en las comparaciones de textos y sus ejemplos.

Los ejemplos en los textos son centrales al momento de intentar entender algo y se encuentran en la vida diaria, pues son parte del crecimiento y del aprendizaje. Tus profesoras y profesores te dan ejemplos para que puedas entender de mejor manera ciertos conceptos, definiciones o aspectos que trabajas en tus materias. Pero los ejemplos, también son parte de tu vida diaria, pues tu o tus familiares los usan para explicar algo de manera más clara.

¿Qué hacemos?

Para saber cómo puedes decidirte por textos que aporten ejemplos, tienes que buscar textos con títulos como los que se ponen a continuación, lee con cuidado.

Aunque se debe tomar en cuenta que algunas veces los títulos no aportan una idea clara, lo ideal es que leas entre líneas lo que estás buscando. Es decir, hay que localizar palabras clave, como: “ejemplos”, “pueden ser”, “sienten que”, “algunos son…”, entre otras. Al hacer esto no sólo se identifican las posturas o ideas de los autores, sino que puedes darle sentido a lo que lees para complementar tu lectura acerca de los diversos ejemplos que proponen en cada texto.

Ahora bien, digamos que lo que te interesa es localizar textos que hablen del insomnio y que pongan ejemplos de éste. Entonces, tienes que repensar de nuevo en los tipos que requieres. Ya que los ejemplos de un texto de investigación serán más especializados que los de un artículo de divulgación, pues en estos últimos los ejemplos son más sencillos.

Debes tener cuidado de elegir los textos correctos que te aportarán los ejemplos en lo que se pueden observar comparaciones, aspectos contrarios o que podrían complementarse.

Imagina que has elegido cualquiera de los siguientes temas y que lo que quieres es leer textos con ejemplos diversos, de cuál es la conformación de los agujeros negros o, por otro lado, ejemplos de las tradiciones más importantes de México, ¿qué tipo de textos buscarías para poder comparar los ejemplos?

Para el tema de los agujeros negros, podrías buscar tres textos: uno de investigación, otro de divulgación científica y quizá una infografía, en los tres casos que aporten ejemplos.

Y, en el caso de las tradiciones de México, puede servirte un texto de divulgación científica, un texto periodístico en el que se entreviste a un especialista en la temática y algún libro de civismo o historia en el que se hable del tema.

Antes de continuar, presta atención en qué es un ejemplo según una definición de diccionario.

Ejemplo.

Hecho, texto o cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u opinión.

Diccionario de la Lengua Española

Los ejemplos sirven para ahondar en aspectos que requieren explicarse. También es importante hacer ciertas preguntas antes de leer los textos, generando ciertas expectativas para después verificar, observa como:

¿Habla en verdad del tema del que busco ejemplos?

¿Aporta al menos un ejemplo o son definiciones u opiniones?

Se pueden buscar ejemplos de muchos temas, por ejemplo:

Equidad de género

Excesivo uso de las redes sociales

Enfermedades comunes a nivel mundial

Contrastar sucesos históricos

Estadísticas deportivas

Alimentación saludable, entre otros.

Al elegir un tema, mientras más específico sea, más te ayudará a tu búsqueda.

Por ejemplo:

Si quisieras comparar acerca de las ventajas y desventajas de ser vegano o vegetariano, tendrías que revisar por lo menos en cuatro o cinco textos diferentes; en ellos encontrarías autores a favor, otros en contra y unos más que cuestionarán tales prácticas y gracias a cada ejemplo, es que tú puedes comparar, partiendo de cuestionamientos como:

A partir de las posturas que encuentres en cada texto, podrás no sólo realizar la comparación de los ejemplos sino generar tu propia opinión acerca de esos textos. La comparación de esos ejemplos ayuda a identificar vacíos de información, posturas erradas o correctas y enriquece el panorama acerca de un tema.

A continuación, realiza la siguiente actividad, para observar cómo tratan dos autores los ejemplos acerca de la belleza.

Lee “La rana que quería ser una rana auténtica”, de Augusto Monterroso, e “Inmolación de la belleza”, de Marco Denevi.

Pon atención a las semejanzas y diferencias entre los dos textos, sobre todo, en los ejemplos que mencionan los protagonistas acerca de lo que implica ser “bello”.

Inicia con “La rana que quería ser una rana auténtica” de Augusto Monterroso.

¿Qué dice este texto sobre la belleza?

¿Qué tiene que ver la rana en todo esto?

¿Qué puedes inferir del ejemplo que pone acerca de la belleza en el texto?

Pero antes de contestar las preguntas, lee “Inmolación de la belleza”, de Marco Denevi.

Piensa en la misma pregunta acerca de la belleza:

¿Cómo se relaciona ésta con lo que le sucede al erizo?

¿Cuál sería el ejemplo que se pone acerca de la belleza en el texto?

Es momento de comparar los dos textos:

Primero, ¿a qué género pertenecen?

Son fábulas modernas, puesto que dejan una enseñanza. Recuerda que en las fábulas modernas los personajes son animales con características humanas y que al final aportan un aprendizaje, es decir, una moraleja.

¿Están relacionados los dos textos?

Si, ya que los dos protagonistas, la Rana y el Erizo, deseaban ser bellos para tener amigos, pero basaban esta belleza en lo que los demás opinaban sobre ellos.

Cuáles son los ejemplos acerca de la belleza que se aportan en los textos, ¿son iguales, distintos, se complementan?

Son Paralelos: pues en realidad la rana no busca ser bella, sino ser auténtica y no se habla de la belleza como tal, sólo se infiere, es decir, se ejemplifica con lo que hace la rana para lograr su propósito y esto lo logra haciendo ejercicio. En cambio, con el puercoespín se dice que éste es feo y cuando lo llenan de joyas, entonces se convierte en un ser bello y sacrifica su vida por ello.

Lo que observaste en los textos es que, aunque nunca se nombran como tal los ejemplos, al irlos leyendo, te darás cuenta lo que ambos animales hacen para lograr la belleza.

No siempre los textos tienen los ejemplos tan claros, en algunos casos hay que leerlos completos para localizarlos, aunque en otros casos, como se nombró anteriormente, sí se citan como tal.

Tanto Augusto Monterroso como Marco Denevi, hablaron del tema de “la Belleza” en sus obras, desde el punto de vista de unos seres que se aventuraron y arriesgaron su vida en su búsqueda, sin pensar que sólo necesitaban aceptarse como tal.

Entonces, cuando se habla de la comparación de los ejemplos en diversos textos de un mismo tema, es común encontrar en ellos ideas similares o paralelas, como en el ejemplo anterior. Sin embargo, la diversidad de textos es tan grande como diversos son los autores que los escriben y estos, pueden o no, coincidir e incluso dichos ejemplos en los textos pueden complementar la información del otro.

Sigue con tu aprendizaje con otro ejemplo, esta vez con el tema: “La importancia de las lenguas indígenas en peligro de extinción”. Un tema más específico que el anterior.

¿Por qué es importante valorar y preservar la gran diversidad de lenguas que actualmente se siguen hablando en el país?

Observa el siguiente video e identifica cómo los autores muestran claramente ejemplos de ideas similares, complementarias y contradictorias en los textos.

La importancia de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

En los textos uno y dos, al ser discontinuos y mostrar su información a través de imágenes, es fácil observar que en ambos se menciona que existen en la actualidad 68 pueblos que hablan una lengua indígena y estos cuentan con 364 variantes lingüísticas.

Asimismo, en el texto tres, puedes leer el mismo ejemplo que en los textos uno y dos, ya que las autoras coinciden con los datos mostrados, y complementan la información, aclarando que las lenguas indígenas pertenecen, a su vez, a 11 familias lingüísticas.

En el cuarto texto, de Eduardo Matos, se comenta que son las mismas comunidades hablantes de una lengua indígena las que no saben qué hacer con su idioma y defiende la postura acerca de que mientras exista por lo menos un hablante, existe lengua materna, sin embargo, el quinto texto del INAI, en su comunicado de agosto de 2020, señala que, derivado de la situación de salud, es casi imposible la práctica de estas lenguas, pues hay poca comunicación entre los hablantes de las comunidades.

Al analizar lo anterior, no sólo estas aprendiendo a observar los ejemplos en distintos textos de un mismo tema, sino que también conoces más sobre la diversidad cultural en nuestro país.

La complejidad en estos textos fue mayor a las de los textos literarios. Esto se debe a que en este tipo de textos se muestran más ejemplos que pueden tener una postura del autor contraria a la nuestra, nueva o que es producto de una investigación de alguien que es autoridad en el tema.

Los textos tienen diversos propósitos como informar, convencer a alguien sobre un tema, postura o idea y argumentar, entre otros; para ello, usan diversas herramientas como los ejemplos, pueden ser oraciones o incluso imágenes. Para que puedas comprender mejor el tema, observa la siguiente imagen:

En estos tres textos que hablan del tema “El muralismo mexicano”, puedes notar que las líneas resaltadas en color rojo ejemplifican cada una de lo que fue: el movimiento social y artístico.

Ahora, observa la siguiente imagen:

El autor Hal Foster complementa hábilmente la información con ejemplos de las obras más representativas de cada uno de los muralistas:

La trinchera de José Clemente Orozco

Historia de México de Diego Rivera

Retrato de la burguesía de David Alfaro Siqueiros.

En los textos, la postura de quien escribe o diserta sobre un tema, los ejemplos son variados.

Para una mejor organización de tu investigación, puedes elaborar un cuadro comparativo en donde escribas y analices las semejanzas y diferencias entre los textos, con la finalidad de comparar y evaluar los ejemplos que muestra cada texto.

El Reto de Hoy:

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué te gusta leer?

¿Buscas ejemplos en tus lecturas?

¿Qué sucede si te encuentras dos textos que sean de ciencia ficción, los comparas?

Tecnología

>La tecnología en el desarrollo de las ciencias

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Identificar cómo la tecnología aporta al conocimiento de las ciencias.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás y analizarás cómo la tecnología ha aportado varios instrumentos y máquinas que han permitido a las ciencias realizar investigaciones y ampliar el conocimiento de procesos y fenómenos, tanto naturales como sociales.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, realiza la siguiente actividad:

Piensa e identifica en medios técnicos que se encuentres a tu alrededor.

¿Qué medios técnicos identificaste?

Elige tres.

Ahora, reflexiona:

¿De qué manera esos medios técnicos que pensaste han apoyado al desarrollo del conocimiento científico?

Anota tus respuestas en tu cuaderno. Más adelante compáralas con los contenidos que iras viendo.

Las creaciones técnicas han estado presentes desde el inicio de la humanidad. A través de la historia se han desarrollado en la búsqueda de una mejor calidad de vida para el ser humano.

Las ciencias se apoyan de las creaciones técnicas para comprender los procesos y fenómenos tanto sociales como naturales o bien para mejorar procesos en los servicios.

Por ejemplo, en Contabilidad, la tecnología se manifiesta no sólo en la búsqueda para mejorar un sistema en el proceso contable, sino también en potenciar los sistemas de gestión o de costos para la toma de decisiones.

En la actualidad las creaciones técnicas han tenido gran influencia en el desarrollo de diferentes campos de la ciencia. Algunas de esas creaciones son la máquina de rayos X, la caja negra de los aviones y las computadoras, entre otras.

El avance científico se basa, en gran medida, en las innovaciones tecnológicas, ya que los medios técnicos amplían las posibilidades de observación y experimentación, así como de la captación, procesamiento, trasmisión y utilización de la información.

Por ejemplo, el microscopio es una herramienta que se ha ido innovando desde su creación y ha permitido grandes avances en la ciencia.

La creación del microscopio permitió que la ciencia ampliara el conocimiento sobre las características y comportamiento de los microorganismos que no se ven a simple vista, como las células, las bacterias y los virus.

Algunas ciencias como la botánica se han beneficiado con este instrumento para observar los rasgos más sutiles de los organismos fotosintéticos.

En el campo de la histología y la citología, el microscopio ha permitido analizar tejidos y sistemas de los seres vivos.

La Histología es la parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos.

Y la Citología es la parte de la biología que estudia la célula y sus funciones.

Otro ejemplo es la medicina. En la elaboración de medicamentos como la penicilina y en la detección de nuevas enfermedades como SIDA, ébola, entre otras

Para ampliar este tema observa siguiente video. Pero antes piensa lo siguiente:

¿Cuál crees que haya sido el papel de los fabricantes de lentes en la creación del microscopio?

Una revolución en el conocimiento: el microscopio.

https://www.youtube.com/watch?v=SiYYToaFI4A&t=5s

El microscopio se ha ido innovando, y a lo largo de su historia ha experimentado tantos cambios técnicos que en la actualidad se puede observar la estructura de un átomo con un microscopio de efecto túnel, que es mucho más especializado que el microscopio electrónico.

Otro instrumento que se ha innovado es el telescopio. Gracias al telescopio, se han logrado avances en la investigación del universo como las estrellas, galaxias, planetas y hasta unidades de medida como lo es el año luz.

Observa el siguiente video que te hará reflexionar en cómo las creaciones técnicas, en este caso el telescopio, han aportado al desarrollo de la Astronomía.

Telescopios espaciales.

Para crear el telescopio se requirió de algunas condicionantes como el material, es decir, las lentes; una base teórica y una persona con cierto conocimiento y mucho interés por un tema.

Estos tres aspectos coincidieron en un contexto, en este sentido, se puede apreciar la parte teórica que viene de la óptica, una técnica proporcionada por los artesanos del vidrio y un sujeto que dirige la parte instrumental.

En tecnología se resignifica el conocimiento para darle otro sentido. En el caso del telescopio, la base teórica y la base técnica interactuaron y se concretaron en un medio técnico como la lente, que tiene la propiedad de disminuir o aumentar el tamaño, la explicación científica de este fenómeno no se sabía, sin embargo, el interés y el conocimiento de la funcionalidad de los lentes llevó a una persona a crear un objeto que cubriera un interés.

Desde la antigüedad ya se sabía que al observar a través de una esfera de vidrio se ampliaba el tamaño de lo que se viera a través de ella, pero fue hasta que alguien ideo ajustar dos lentes en un tubo y mirar a través de él, que se creó el telescopio

¿Quién fue la persona que ajusto esos dos lentes?

La fecha, lugar y creador del telescopio no son muy precisos, pues ya había antecedentes del telescopio en Holanda y en Bélgica, pero el crédito se le da a Galileo Galilei, por ser quien perfeccionó el telescopio y el primero en demostrar sus observaciones.

La importancia que ha tenido del telescopio a lo largo de la historia científica.

¿Sabías que el telescopio permitió saber que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba, sino que la Tierra gira alrededor del Sol?

Otro aspecto que observó Galileo fue la forma de los cuerpos celestes, por ejemplo, que la luna tiene cráteres que le dan cierta irregularidad a su superficie, de esta manera cuestiona las tesis aristotélicas tradicionales sobre la perfección del mundo celeste, que residía en la completa esfericidad de los astros.

En México desde tiempos remotos existía el interés por la astronomía, las culturas mesoamericanas relacionaron su arquitectura con el movimiento de los astros. En la actualidad, se han construido observatorios con alta tecnología para las investigaciones astronómicas.

Por ejemplo, en Ensenada, Baja California se encuentra la Sociedad Astronómica Nacional y una de sus funciones es el desarrollo tecnológico e instrumental, cuenta con un telescopio de dos metros de diámetro. También ha trabajado en la divulgación de la astronomía de manera sencilla, en el que el telescopio ha sido el actor principal.

Un ejemplo más del aporte de la tecnología en el progreso de la ciencia es la creación de la bombilla.

Aunque se cree que fue Thomas Alva Edison el creador de la bombilla eléctrica, en realidad lo que logró fue perfeccionar el antecedente de ésta, al probar con filamento de carbono en una envoltura de vidrio al vacío.

Edison fue quien patentó la bombilla, por eso se le adjudica su creación, pero antes de eso ya se habían realizado pruebas con diversos materiales. La bombilla eléctrica, transformó la vida del ser humano.

Por otro lado, en la actualidad se utiliza un instrumento casi a diario, el GPS.

¿Sabías que los orígenes del GPS son bélicos? Durante la segunda guerra mundial hubo la necesidad de que los aviones se pudieran orientar y alcanzar sus objetivos en las noches o en días nublados.

Sus antecedentes se remiten al desarrollo de la radiotelegrafía, por medio de la cual los barcos se podían comunicar.

Así se implementaron varios sistemas como OMEGA y LORAN, este último fue el primer sistema de navegación. Con los satélites en órbita se observó que al mandar señales de la Tierra al satélite y con ayuda de otros se podía fijar la posición del receptor, esto dio lugar a que se desarrollara un sistema de navegación.

Para saber más del sistema de navegación, observa el siguiente video.

Cómo funciona un GPS.

A lo largo de la historia, las creaciones técnicas han facilitado las investigaciones científicas y favorecido el bienestar a la humanidad.

La humanidad se ha caracterizado por innovar los objetos que ha necesitado para satisfacer necesidades.

En un principio las manos fueron el único medio para modificar los materiales y objetos, pero con el tiempo fueron diseñando herramientas que les ayudaran en las labores manuales.

Así se crearon los medios técnicos que facilitan, modifican y dan precisión a las acciones humanas.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno los objetos que pensaste al inicio de la sesión y cómo han contribuido al desarrollo científico.

Investiga: ¿Qué es un lente cóncavo y un lente convexo?

Si te interesa y está en tus posibilidades, investiga en varias fuentes cómo construir un telescopio casero.

Historia

>La vida de los cazadores-recolectores

Aprendizaje esperado: Conoce algunos aspectos de la historia de los primeros seres humanos que llegaron de Asia a América.

Énfasis: Conocer cómo transcurría la vida de los cazadores-recolectores.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás sobre la vida cotidiana de los cazadores-recolectores en el continente americano después de su llegada desde Asia y profundizarás en el periodo del tiempo llamado Prehistoria, así como sus distintas divisiones.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, lee un fragmento del libro titulado “Nuestra Raíz”, del autor Jan de Vos, de la colección de los libros del rincón.

Nuestro pasado poco conocido

Gente sin casa ni milpa

Los indígenas de Chiapas descendemos de gente que vino de Asia, igual que todos los demás pueblos indígenas que ahora existen en América. El movimiento de Asia a América se hizo muy al norte de la tierra, donde los dos continentes están muy cerca el uno del otro. Sólo los separa de allí un brazo del mar, de un poco más de 80 kilómetros de ancho, que se llama el Estrecho de Bering. La gente debió haberlo cruzado a pie cuando el inmenso frío se había cubierto de hielo. Esto sucedió alrededor de 50 000 años antes de Cristo. Durante muchos miles de años se movieron así de un continente a otro, viviendo de la caza y pesca de animales que encontraron en aquel mundo extremadamente frío e inhóspito.

Pero vino un cambio muy grande en el clima que derritió la nieve y dio a la gente la oportunidad de seguir su camino hacia el sur. Muy lentamente, a lo largo de miles de años, los ancestros de los pueblos indígenas se desparramaron por todo el continente americano, hasta llegar a la punta más sureña que se llama Patagonia. Los arqueólogos han encontrado huesos humanos que demuestran que el hombre ya estaba viviendo en el norte de América hace 30 000 años, en México hace 25 000 años, en Perú hace 20 000 años, en Chile hace 15 000 años y en Patagonia hace 10 000 años.

De ese lejano origen asiático existen todavía hoy dos señales que todos los indígenas de América llevamos en el cuerpo. Nuestros niños, igual que los de Asia, nacen con los ojos rasgados y con una mancha oscura en la parte baja de la espalda que desaparece después de unos años. Con esta mancha, llamada “mancha mongólica” por los estudiosos, nacen también muchos niños mestizos. Así de fuerte la señal.

Entre la gente que pobló la tierra que hoy llamamos México, estuvieron también nuestros antepasados, los que dieron origen a las lenguas y costumbres mayas. Para comer cazaban animales salvajes, pescaban en ríos y lagunas y cortaban frutas y hierbas silvestres. Necesitaron varios miles de años para dejar poco a poco esa vida y aprender a cultivar la tierra. Hicieron ese cambio lento entre los años 7 000 y 5 000 antes de Cristo. En este largo periodo descubrieron una planta que ahora todos conocemos y apreciamos: el maíz. Era una mata que solo crecía en estado silvestre y su fruto no era más grande que el dedo pequeño de la mano.

El esfuerzo de domesticar el maíz tomó mucho tiempo y la prueba de su primer resultado no se encuentra en Chiapas, sino en el Valle de Tehuacán, cerca de Puebla. Allá se descubrieron en 1961 los restos secos de la mazorquita más antigua que conocemos: tenía entre 6 000 y 7 000 años. Fue encontrada en una capa de tierra que cubría el piso de una cueva que la gente utilizaba entonces como refugio. Los habitantes antiguos de esa caverna deben haber comido aquellos primeros elotitos junto con otras hierbas y plantas, algunas frutas, caracoles de río y carne de pescado y animal silvestre.

En tierras mayas, el descubrimiento más temprano de restos de maíz comestible se hizo en la orilla del lago de Petenxil, en Guatemala. Por eso sabemos que nuestros antepasados lo cultivaban seguramente a partir de 3 000 años antes de Cristo. Para Chiapas no existe una prueba parecida, pero en la cueva de Santa Marta, cerca de Ocozocoautla, han sido encontrados metates y manos de metate ?instrumentos para moler granos de maíz? que son de la misma época.

Por cierto, la cueva de Santa Marta es como un museo natural en donde podemos aprender, con la ayuda de los arqueólogos, qué tipo de alimentación y herramientas tenían nuestros antepasados que vivían en “El pasado poco concido”. Tiene diez capas de restos de ocupación humana que duró de 7000 años antes de Cristo hasta el momento de la conquista española en 1500 después de Cristo.

Las excavaciones hechas por los arqueólogos permitieron dividir las diez capas en dos partes. Las cinco primeras, es decir las más recientes, fueron dejadas por gente que vivía en la cueva desde 1000 años antes de Cristo y ya conocía la alfarería y la agricultura. En cambio, las cinco más profundas indican que la cueva estuvo ocupada, de 7000 a 1000 años antes de Cristo, por gente que vivía de la caza, de la pesca y de la recolección de frutas. Se encontraron caracoles de agua dulce y huesos de tortuga, ardilla, iguana y armadillo. La aparición de puntas hechas de piedra o de hueso animal en la cuarta capa nos dice que los ocupantes de la cueva aprendieron a cazar también animales más grandes y más rápidos, como el venado y el pecarí.

Nuestra Raíz de Jan De Vos . SEP-Editorial Clío-CIESAS, 2002 . Colección Libros del Rincón . Páginas 53-59

A continuación, realiza las siguientes actividades:

Actividad 1.

Anota las siguientes preguntas en tu cuaderno y contéstalas con la información que acabas de leer:

Según el autor ¿Por qué razón la gente cruzó por el estrecho de Bering?

Con base en los huesos humanos encontrados ¿Hace cuántos años habita el hombre el continente americano?

Antes de que el hombre cultivara la tierra ¿Cómo se alimentaba?

Los seres humanos emigraron del continente asiático en dirección a América y se distribuyeron a todo lo largo del territorio, dando origen a los pueblos autóctonos u originarios que conforman actualmente a nuestro país y a otros países más en este continente.

Ahora, anota en tu cuaderno la siguiente pregunta y argumenta tu respuesta:

Actividad 2.

¿Los grupos humanos que poblaron el continente americano hace miles de años, tenían alguna similitud con los habitantes actuales de este país o continente?

El periodo del tiempo llamado Prehistoria, comprende desde el origen del ser humano sobre la tierra hasta la invención de la escritura. Para poder estudiar este período, es necesario recurrir a los vestigios descubiertos por los arqueólogos y al análisis que ellos hacen, pues no existen datos escritos que expliquen este periodo.

Los historiadores manejan distintas divisiones de este periodo, en este caso, para facilitar el estudio del origen y la evolución del hombre americano, se recurrirá a dos divisiones:

La primera de ellas es el Paleolítico, caracterizado por:

La presencia de grupos humanos que iban de un lugar a otro en busca de alimento, es decir que eran nómadas.

Elaboraban instrumentos y utensilios de piedra tallada.

Pescaban y cazaban aves, reptiles, osos, búfalos o mamuts.

Recolectaban frutos, raíces y semillas.

Conocían la forma de producir fuego.

Veneraban a las fuerzas de la naturaleza.

Plasmaron en las cavernas representaciones, consideradas arte rupestre.

El periodo de la prehistoria que acabas de leer corresponde a la última fase de las glaciaciones que sufrió la tierra; las glaciaciones son periodos de baja temperatura global en las que se expande el hielo en grandes superficies de la corteza terrestre.

La segunda división es el Neolítico:

En este periodo, a causa de los cambios climáticos, se reducen las posibilidades de caza y se ven obligados a aprender el cultivo periódico y controlado de algunas plantas, dando comienzo a la agricultura.

Domesticaron animales.

Se establecieron en un lugar fijo.

Elaboraban sus armas y herramientas puliendo la piedra.

Iniciaron el uso de los metales.

Modelaban determinadas formas en barro y lo endurecían por medio de la cocción, creando así la cerámica.

Los grupos se dividieron en clases, según las funciones desempeñadas por cada miembro.

Para estudiar la Prehistoria sólo se puede recurrir a algunos vestigios que se han descubierto a lo largo del mundo y en específico en nuestro continente.

Es preciso que se reconozca que todas estas investigaciones pueden ser modificadas, si es que se descubren vestigios más antiguos o que contradigan las teorías propuestas hasta el momento, por ejemplo: puede ser que ahora mismo en el subsuelo de tu casa, se encuentren restos que modifiquen las creencias que se tienen sobre cómo el hombre llegó a poblar el continente americano.

A continuación, observa dos ejemplos de vestigios que han ayudado a averiguar más sobre los primeros humanos en el continente americano.

El primero es “Naia”, el esqueleto más antiguo y completo recuperado en México en el año 2007 en Hoyo Negro, Tulum, Quintana Roo. Estos restos fueron encontrados en un cenote subterráneo y pertenecían a una joven de entre 15 y 17 años, cuya antigüedad se calcula entre 13,000 y 12,000 años.

El otro ejemplo es el de Monte Verde en Chile. Este es un sitio donde se sigue investigando hasta nuestros días. En él, hallaron objetos a los que se les estima una antigüedad de 14 mil años: objetos de caza, trozos de carne, cuero animal, papas silvestres, plantas medicinales, una pisada humana, entre otros artefactos.

Monte verde sembró dudas y modificó las fechas sobre cuándo emigraron los primeros pobladores de América, ya que su descubrimiento supera las fechas de los hallazgos de vestigios arqueológicos del norte del continente.

Por eso, según los descubrimientos que se van dando, se modifican las teorías o creencias que se tienen sobre la presencia de los seres humanos en el continente americano.

Actividad 3.

En tu cuaderno, divide la hoja en dos partes iguales. En un lado, escribe Paleolítico y en el otro Neolítico, realiza en cada espacio un dibujo con las características de cada una de las divisiones de la Prehistoria, acompaña tus dibujos con palabras clave que lo explique mejor.

Cuando termines observa si predominan las diferencias o las similitudes.

En la actualidad existen distintas teorías sobre cómo llegó el ser humano a nuestro continente, la más aceptada por su respaldo científico es la del Estrecho de Bering, una faja marina que separa el continente americano de la punta oriental del asiático.

La distancia que estos grupos humanos recorrieron desde Siberia hasta Alaska es equivalente a la distancia que hay de la Ciudad de México al Nevado de Toluca en línea recta. En la actualidad, con los medios de transporte con los que contamos, sería una distancia relativamente corta y fácil de recorrer, pero recuerda que las condiciones eran muy distintas.

Los seres humanos que llegaron al territorio que hoy se conoce como América, tenían características correspondientes al período paleolítico, esto debido a que la migración se dio en el último de los períodos glaciales. El clima extremadamente frío pudo haber provocado la consumación de distintas especies vegetales y obligado a los animales a trasladarse de un continente a otro en búsqueda de alimentos, esos humanos aún cazadores y recolectores, persiguieron a esos animales y poblaron el continente.

Ya en estos territorios, los grupos humanos fueron emigrando hacia el Sur. Presta atención a los siguientes datos:

Estos grupos practicaban la caza, la pesca y la recolección.

Entre los 33 000 y 5 000 años antes de nuestra era, se agrupaban en bandas de no más de 100 individuos, aunque en ocasiones podían reunirse muchos más, para conformar parejas o por conflictos con otros grupos.

Es muy probable que los cazadores recolectores, se ubicaran en zonas con abundancia de recursos, pudiendo cazar y recolectar por algunas semanas y el resto del tiempo guardarse en algún asentamiento permanente, hasta que de nuevo se agotaran los recursos y tuvieran que salir a cazar y recolectar. Esto implica que aprendieron a conservar granos, plantas y carne. Pero también pudo suceder que estos grupos se movieran conforme al cambio de estaciones, aprovechando los recursos naturales del momento. De tal forma que el clima jugó un papel muy importante en la evolución de los cazadores-recolectores.

En muchas ocasiones se tiene la errónea creencia que esas personas no crearon cultura, sin embargo, estos cazadores recolectores pudieron evolucionar y ser capaces de crear formas de vida comunitarias estables.

Un dato importante de mencionar es que los cazadores- recolectores no tenían jerarquías, eran sociedades igualitarias. La división del trabajo se daba de la siguiente manera: los hombres realizaban las actividades de cacería, las mujeres la recolección y los niños y ancianos colaborando en las actividades cotidianas del grupo.

La domesticación de algunos animales y plantas fue lenta y paulatina. Por ejemplo, se conoce que el primer animal domesticado por el ser humano hace 15 mil años, fue el perro; con el paso del tiempo se modificó su apariencia y comportamiento, esa evolución fue progresiva, partiendo de los lobos salvajes hasta las diversas razas que conocemos hoy en día. En aquel entonces más que una compañía, como en la actualidad, su función era ayudar a seguir el rastro en la cacería.

Aún y cuando ya realizaban la domesticación de plantas y algunos cultivos, no abandonaron la cacería y eran parcialmente sedentarios.

Para complementar este tema, observa el siguiente video.

Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca.

Lo que se conoce de la prehistoria está en constante cambio, pues de forma continua se descubren elementos que complementan o modifican lo que se ha reconstruido hasta el momento.

Actividad 4.

Escribe en un par de renglones tu reflexión y opinión sobre los pictogramas encontrados en Yagul y Mitla, guíate con esta pregunta:

¿Crees que esas imágenes se refieren a cuestiones de rituales o son reflejo de las actividades cotidianas de esos grupos?

Argumenta tu respuesta

En el video también se mencionan elementos que ayudan a conocer cómo y cuándo se comenzó la domesticación de plantas, lo cual no es exclusivo de América, sino que, en todo el mundo, poco a poco la humanidad se apropió de la Naturaleza.

Conoce sobre ello y lee la opinión de Jean Denis Vigne, reconocido paleontólogo:

“El hombre extiende su poder sobre la Naturaleza y se apropia de ella cada vez más. Asistimos al nacimiento de la propiedad, nos apropiamos de los Animales, eso es evidente y es la expresión de una modificación de la mentalidad humana, de eso no cabe duda, es decir, que de repente, nos autorizamos a apropiarnos de la Naturaleza. Es una ruptura en la historia de las mentalidades, porque antes, en el interior de una sociedad de cazadores se consideraba que el hombre estaba al mismo nivel que los árboles, con los truenos, los arroyos o los animales. Sin embargo, en el momento en el que entra en ese mecanismo de apropiación, crea una jerarquía vertical, en la que introduce de forma natural a las personas, a los animales y a los vegetales. […]”

A continuación, observa el siguiente video y refuerza lo aprendido hasta el momento.

Antes de los horizontes históricos.

Para concluir, recuerda lo siguiente.

Los grupos que llegaron a América eran:

Bandas Nómadas.

Sobrevivían gracias a la caza y la recolección.

Se refugiaban en cuevas, cavernas y pequeños campamentos, ya que aún no tenían la habilidad de transformar su entorno.

Hasta que comenzaron la domesticación de plantas como el maíz, pudieron asentarse de manera semipermanente o permanentemente.

Fabricaron instrumentos de piedra, hueso y madera.

Aprovecharon la carne y la piel de los animales para elaborar su vestimenta.

Dejaron como evidencia de su paso por la tierra pinturas rupestres que podían ser de uso ritual o representación de su vida cotidiana.

Para conocer más de esta temática puedes realizar una visita virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia en su sala de Poblamiento de América.

Además, puedes recurrir a tu libro de texto. Recuerda que al inicio puedes encontrar el índice para conocer la página exacta.

El Reto de Hoy:

Investiga si en tu comunidad existen vestigios de la Prehistoria. Con la información recabada, realiza una infografía en tu cuaderno. Si no existieran vestigios cercanos, selecciona uno que te llame la atención. Al terminar, comparte tu trabajo con tu familia.

Civismo

>¿Qué es la salud integral?

Aprendizaje esperado: Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la protección de la salud integral.

Énfasis: Reconocer qué es la salud integral.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás el concepto de salud integral, el cual se ha venido empleando con más frecuencia en los últimos años; asimismo, conocerás algunos antecedentes del término salud, a lo largo del tiempo, con la finalidad de reconocer cómo ha evolucionado y qué aspectos se han considerado como parte de esta acepción.

También identificarás las dimensiones que conforman a la salud y en qué consiste cada una; esto, de la mano de algunos ejemplos relacionados con situaciones o casos que tú como adolescente, vives.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, anota las siguientes preguntas:

¿Qué es la salud?

¿Es lo mismo la salud y salud integral?

Ve tomando nota a lo largo de esta sesión para que puedas contestar estas preguntas al final.

Comúnmente se considera la salud como estar bien, sobre todo, porque no se tienen padecimientos o enfermedades.

Al respecto, seguramente tus familiares te insisten en cuidarte ya que, por ejemplo, si vives en una zona con clima templado, donde en invierno desciende mucho la temperatura, te piden que te abrigues para no contraer enfermedades respiratorias.

O bien, te insisten en que no consumas demasiado refresco, que cuides tu aseo personal o que no tomes riesgos innecesarios cuando sales a divertirte o al hacer otras actividades; todo ello con la finalidad de cuidar y mantener tu salud.

Sin embargo, cuando decimos salud integral, hay ciertas diferencias, comparativamente hablando, con los ejemplos anteriores, ya que no sólo se trata de la salud física, sino que abarca al menos tres dimensiones y se le concibe como un concepto amplio que incluye numerosos aspectos.

Para entrar en materia, observa el siguiente video, donde se hará referencia a aspectos relacionados con el tema.

Mi derecho a una salud integral.

Pudiste escuchar a los estudiantes del video, a quienes les solicitan exámenes médicos en la escuela para conocer su estado de salud, además de que también serán necesarios para su clase de educación física.

¿Mencionaron aspectos que tengan que ver con la salud integral?

¿Qué piensas al respecto?

Los jóvenes comentaron que deben ir al centro de salud a realizarse el examen. Esto significa que deberán recurrir a un servicio médico disponible en su comunidad. Esto también es parte de la salud integral.

Para comprender por qué el término salud integral abarca diversos aspectos, realiza un viaje muy rápido en el tiempo.

Las explicaciones que daban los griegos y romanos sobre los procesos de la salud-enfermedad eran de carácter mágico y religioso.

Entre los años 1600 y 1700, comenzó a desarrollarse en algunos países de Europa, una concepción de las prácticas en salud que ubican al ser humano en su contexto social y que responsabilizan al estado por la salud de la población.

En el siglo XIX, hubo avances en la ciencia médica, e incluso, aportaciones de las ciencias sociales que explican que la salud y las enfermedades tenían causas materiales de vida y trabajo.

A inicios del siglo XX, el término “salud” hacía referencia al estado físico de las personas, es decir, cuando estaban sanas y no tenían algún padecimiento o enfermedad en determinado momento.

A mediados del siglo XX, concretamente en 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer una definición de salud que cambió la idea que se tenía hasta ese entonces, al concebirla como un ideal de bienestar que contemplaba distintas dimensiones.

En el decenio de 1960, la salud se entendía como un estado de equilibrio que permitía que las personas se adaptasen a su entorno.

En los años setenta, el concepto de salud aludía al estilo de vida en el que la responsabilidad de las personas era fundamental.

Después de 1980, el término salud contemplaba aspectos como desarrollo social y personal; asimismo, se dio énfasis a la prevención.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se pasó de una manera de pensar el proceso de salud-enfermedad como algo causal, a la integración de otras dimensiones como lo social, lo ambiental, los estilos de vida y el sistema de salud.

Entonces, de acuerdo con el recuento histórico en este breve viaje, la noción de salud ha cambiado de forma importante, de manera que cuando se habla de ésta, ya no sólo se refiere a lo contrario de enfermedad, sino que incluye otros aspectos y no únicamente lo que concierne a la salud física.

A continuación, lee la siguiente definición de la Organización Mundial de la Salud, que se dio a conocer en 1948 y se ha mantenido vigente desde entonces.

Definición según la Organización Mundial de la Salud

“Un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Como apreciaste en la definición, la noción de salud no se refiere únicamente a la ausencia de enfermedades, sino que contempla también sus tres dimensiones: física, mental y social.

Adicionalmente, incluye el concepto de bienestar, lo cual significa que esas tres dimensiones deben cumplir con esa característica para alcanzar un estado de salud pleno.

El bienestar tiene que ver con la satisfacción de las necesidades fundamentales y es considerado, también, el derecho a vivir en un ambiente sano, que genere condiciones favorables para el desarrollo físico, emocional y social.

A partir de esa definición, el término salud es concebido como algo integral, ya que aglutina esas tres dimensiones. Además, cada dimensión, a su vez, incluye otros aspectos. Para alcanzar el estado de bienestar, se deben tener en cuenta condiciones que no sólo tienen que ver con las responsabilidades y acciones de una persona, sino de más actores que intervienen en los asuntos de la salud.

De este modo, es que ahora empleamos el término salud integral, justamente por las tres dimensiones y todos los demás aspectos que contempla. También se puede emplear únicamente la palabra salud, pero considerando que ya no sólo es lo opuesto a enfermedad.

En el video que anteriormente observaste, se mencionaron las instituciones y diversas actividades que tienen que ver con la salud, donde se estaría aludiendo a la dimensión social.

El concepto de salud se fue ampliando hasta considerar estas dimensiones y diversos aspectos más.

De esta manera, tanto las instituciones de salud, las escuelas, los investigadores de diversas áreas como la medicina, la biología, las ciencias sociales y otros sectores más de la sociedad, han aportado conocimientos que han permitido concebir a la salud en término más amplios.

Por ejemplo, en el documento Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se da la siguiente explicación respecto a la salud.

Otra forma de definir qué es salud integral:

La salud es resultado de diversos aspectos y cambios sociales que da idea de la calidad de vida de la población, tanto a nivel individual como colectivo.

La salud es resultado de diversos aspectos y cambios sociales que da idea de la calidad de vida de la población, tanto a nivel individual como colectivo.

De acuerdo con este concepto, la salud es un indicador que permite conocer la calidad de vida, tanto de una persona o de un conjunto de ellas.

Un ejemplo de esto sucede en zonas donde se generan contaminantes que afectan la calidad del aire, del suelo o del agua, mismos que repercuten en el estado de salud de las personas, sobre todo en la salud física, que afecta la calidad de vida, al habitar en lugares con condiciones desfavorables.

Hay ciudades de India, Pakistán y China en que, debido a la alta concentración de contaminantes en el aire, la visibilidad disminuye considerablemente y las personas deben usar mascarillas para soportar ese ambiente.

Buscando más informando sobre el tema, llama la atención la siguiente definición, porque menciona a la población adolescente y una serie de metas dirigidas a este sector.

Definición de salud integral y la adolescencia

La salud integral es un enfoque que parte de la concepción de salud con un significado y alcance dado por las sociedades donde se consideran diversos determinantes en los ámbitos biológico, económico, ecológico y psicosocial de los diferentes grupos sociales.

Sus metas son: fomentar la capacidad de autocuidado, incrementar el número de líderes juveniles, proteger los ambientes de los adolescentes y promover estilos de vida saludables.

La salud integral es un enfoque que parte de la concepción de salud con un significado y alcance dado por las sociedades donde se consideran diversos determinantes en los ámbitos biológicos, económicos, ecológico y psicosocial de los diferentes grupos sociales cuyas metas son: fomentar la capacidad de autocuidado, incrementar el número de líderes juveniles, proteger los ambientes de las y los adolescentes y promover estilos de vida saludable.

En esta definición la salud integral es entendida como un enfoque que contempla distintos ámbitos: el biológico, económico, ecológico, psicológico y social, además de una serie de metas, entre las que destacan la de proteger los espacios donde se desenvuelven las y los adolescentes.

A continuación, realiza la siguiente actividad.

De acuerdo con la explicación que se ha brindado hasta ahora sobre salud integral, en tu cuaderno o en una hoja blanca, elabora un mapa conceptual.

Recuerda que un mapa conceptual permite explicar, en forma gráfica y sintetizada, un concepto. Una de sus características es que debes usar palabras que permitan enlazar las ideas. Observa el siguiente ejemplo:

En la parte superior, coloca el término salud integral. En la parte de abajo, escribirás una palabra de enlace y luego la definición de salud integral.

Traza las líneas que unirán a ese concepto con cada una de las tres dimensiones:

Dimensión física

Dimensión mental

Dimensión social

En la parte de abajo de cada dimensión puedes anotar información relacionada con cada una.

Este es un ejemplo de cómo realizar un mapa conceptual, pero recuerda retomar tus notas para hacer el tuyo y agregar más información.

Puedes completar lo que te haya hecho falta para enriquecer tu mapa con la información que encuentres en tu libro de texto.

La dimensión física hace referencia al bienestar del cuerpo, así como el funcionamiento fisiológico del organismo de las personas.

La dimensión mental es un componente esencial de la salud. Alude al estado de bienestar donde la persona lleva a cabo sus capacidades. Incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Tiene que ver con la forma en que piensas, sientes y actúas cuando enfrentas la vida.

La dimensión social es una dimensión del bienestar de un individuo que se refiere a cómo se lleva con las demás personas, cómo interactúa con ellas, con las instituciones y los demás elementos que conforman a la sociedad

Cada una de esas dimensiones completa diversos aspectos, los cuales abarcan a la persona como individuo y también como ser social.

Realiza la siguiente actividad.

A partir de los siguientes ejemplos, reflexiona o, si está en sus posibilidades, dialoga con tus familiares acerca de las dimensiones de la salud que se relacionan con las siguientes situaciones:

La recreación

Los seres humanos necesitamos tiempo de esparcimiento, para hacer cosas que nos gustan o que nos distraen de lo que hacemos comúnmente. Todas y todos tenemos derecho a la recreación.

En este ámbito, nos dedicamos a hacer actividades lúdicas que nos divierten y que pueden enriquecernos como seres individuales y sociales.

Está comprobado que la actividad lúdica es benéfica para el cuerpo, ya que genera un estado de bienestar, pues nos hace sentir felices y relajados.

Algunos ejemplos de actividades recreativas son: ir al cine, leer un libro, escuchar música, jugar en el parque, ir a una fiesta, a un festival, caminar, hablar con un amigo, dibujar o pintar, observar aves o plantas. En fin, tenemos muchas posibilidades de recreación.

Para todas y todos, la recreación constituye una parte fundamental en el desarrollo personal y colectivo.

¿Con qué dimensiones de la salud se relaciona lo que se mencionó acerca de la recreación?

Desde luego que la recreación tiene que ver con la dimensión física y la dimensión mental, principalmente; pero también promueve aspectos relacionados con la dimensión social, ya que varias de las actividades lúdicas conllevan la interacción con otras personas e, incluso, con instituciones culturales o deportivas, por ejemplo.

Presta atención a la siguiente situación:

“Reconoce tus emociones y no las reprimas. Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta pandemia. El miedo es una función normal y hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para protegernos, por ejemplo, en este momento te ayuda a tomar la decisión de no reunirte con otras personas, de lavarte las manos y no tocarte la cara. Esto te ayuda no sólo a cuidar de ti mismo, sino de los demás”.

¿A qué dimensión de la salud hace referencia la información anterior?

Se está refiriendo a la dimensión mental, aunque también tiene que ver con la dimensión física. Incluso la social, cuando aparecen los otros a quienes cuidamos.

En este momento, en que tenemos que tomar la decisión de permanecer en casa y aplicar las medidas de salud, las implicaciones son muchas, entre ellas que no hemos podido asistir de manera presencial a la escuela y hemos dejado de hacer muchas actividades que nos gustan; incluso distanciarnos de algunos de nuestros seres queridos.

Esta situación puede sobrellevarse atendiendo la dimensión mental, tanto individual como colectivamente; esto, por ejemplo, mediante una mentalidad y pensamientos positivos que nos permitan enfocarnos y ser parte de la solución ante las circunstancias que estamos viviendo.

Observa el siguiente video donde se mencionan algunos aspectos que se relacionan con la dimensión social de la salud.

Acciones por la inclusión

Como se mencionó, la dimensión social de la salud también tiene que ver con la forma en que te relacionas con las demás personas o grupos a los que perteneces, basándote en el respeto a los derechos y la dignidad humana. Desde luego, esto repercute en el bienestar personal y de quienes te rodean.

En el video se hizo referencia a la inclusión, la cual permite aceptar a las personas tal como son y convivir con ellas sin hacer distinciones por nuestras diferencias; las actitudes en este sentido dependen de los distintos grupos con los que se convive.

En el primer fragmento del vídeo que viste o escuchaste, los estudiantes comentan sobre un examen médico que les piden en la escuela, el cual les permite saber cuál es su estado de salud física.

Al acceder a los servicios de salud, estás ejerciendo un derecho. Disponer de servicios de salud en tu localidad, contar con información sobre los diversos temas que conciernen a la salud física o mental, o vivir en un ambiente que contribuya a tu bienestar, son ejemplos de aspectos relacionados con la dimensión social de la salud.

Recapitula acerca del tema.

Reconociste en qué consiste el concepto de salud integral, entendido como un estado de bienestar general al que las personas tienen derecho, considerando las distintas dimensiones que lo integran y la distinguimos de una antigua idea de salud, entendida como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, reconociste cómo evolucionó el concepto de salud hasta concebirla justamente como salud integral. Este término ha sido empleado por la humanidad desde siglos pasados, pero al igual que la sociedad, la noción de salud ha cambiado y se le ha dado un significado distinto, conforme a las vivencias y necesidades de las personas en cada época. Fue en 1948, cuando la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la definición que se emplea hasta la fecha.

También, identificaste las tres dimensiones a las que hace referencia la definición de la Organización Mundial de la Salud, que son: la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión social. La dimensión física alude al bienestar del cuerpo; la dimensión mental al estado que permite que los individuos desarrollen sus capacidades, y, la dimensión social, que es la manera en que interactúa un individuo con las personas que le rodean, las instituciones y demás elementos de la sociedad.

Consulta en la guía de salud dirigida a la población adolescente, para profundizar más acerca de qué implica la salud integral y aplicar las recomendaciones que sugiere el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De igual modo, puedes acceder a la página electrónica de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , donde encontrarás sugerencias relacionadas con la salud y material dirigido a los adolescentes.

El Reto de Hoy:

Dialoga con tus compañeras, compañeros y familiares, acerca de otras situaciones que tengan que ver con la dimensión social, física y mental de la salud integral, y comparte lo que aprendieron en esta sesión.

Consulta tu libro de texto para saber más sobre el tema de salud integral.

Matemáticas

>Resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones lineales 2x2 con el método gráfico

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante un sistema de ecuaciones lineales 2x2 con el método gráfico.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y analizarás la resolución de problemas, con base en el planteamiento y resolución de un sistema de dos ecuaciones lineales, con dos incógnitas o Sistema de Ecuaciones Lineales (2 × 2), mediante el método gráfico; también llamado, método de graficación.

También identificarás que al resolver algunos sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas puede suceder que:

Algunos tienen solución única,

otros tienen un número infinito de soluciones y

algunos más, no tienen solución.

¿Qué hacemos?

En la gráfica B, puedes observar que no hay unión entre las dos líneas rectas obtenidas de las ecuaciones lineales con dos incógnitas de un sistema, dichas líneas están, una encima de la otra, por lo tanto, se puede afirmar que el sistema tiene una infinidad de soluciones.

En la gráfica C, puedes observar que no hay unión entre las dos líneas rectas obtenidas de las ecuaciones lineales con dos incógnitas de un sistema, dichas líneas son paralelas entre sí, por lo tanto, se afirma que el sistema no tiene solución.

En esta clase identificaste el proceso de resolución de un sistema de ecuaciones lineales (2×2) mediante el método gráfico .

El cual consiste en:

Plantear el Sistema de Ecuaciones Lineales 2×2

Despejar la incógnita “y” en ambas ecuaciones

Asignar valores a la literal “x” y sustituirlos en los correspondientes despejes de “y”.

Elaborar en un mismo plano cartesiano la gráfica de cada ecuación que forman el sistema.

Interpretar la gráfica resultante para identificar la solución del sistema y con ello la solución del problema.

El Reto de Hoy:

Resuelve algunos de los problemas o ejercicios sobre Sistemas de Ecuaciones Lineales 2x2 con el Método Gráfico que identifiques en tu libro de matemáticas.

Tercero de secundaria

Civismo

>¿Se puede alcanzar el horizonte? Estrategias y planes de vida

Aprendizaje esperado: Valora sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales (para el estudio, el trabajo y la recreación) y se plantea estrategias para desarrollarlas.

Énfasis: Establecer estrategias para alcanzar el horizonte planteado en su proyección en contextos de cambio.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás las estrategias para lograr tus planes de vida. Para ello, leerás la historia de Wendy, una mujer muy admirable que desde muy joven comenzó a soñar el desarrollo de su vida y cumplió con sus metas. Después, tratarás de responder ¿cómo lo logró?, e identificarás algunas estrategias. Continuarás con la revisión de otro caso, el de Julio, para concluir con algunas estrategias generales para alcanzar tu plan de vida.

Tu participación es importante, por lo que te sugerimos que anotes las reflexiones, preguntas o ideas que te parezcan importantes sobre el tema de estrategias y planes de vida.

Los seres humanos enfrentan constantes cambios en la vida, mismos que influyen en las necesidades, ideas, emociones, intereses, valores, y con ello, en el plan de vida.

Por ello, es necesario aprender a planear estrategias, considerando lo que eres capaz de hacer en diferentes etapas de tu vida, las cualidades que tienes, qué necesitas, y las acciones que puedes emprender para el logro de objetivos.

Cuando se habla de estrategia, se refiere a que puedes tomar decisiones de manera consciente, partiendo de una elección o propósito.

Para ello, retomarás los conocimientos que tienes sobre situaciones similares y los factores que intervienen. Por ejemplo, si quieres ser buen jugador de futbol o ahorrar dinero, es necesario que conozca y utilice mis capacidades, potencialidades, fortalezas y limitaciones relacionadas a mis propósitos; que tomes decisiones para fijar metas realistas a futuro; realizar actividades para alcanzar las metas y estar pendiente de tus avances.

Seguramente has comenzado a elaborar o pensar un proyecto de vida. En esta ocasión podrás buscar estrategias para realizar ese proyecto.

Pero ¿en qué tipo de estrategias pueden pensar las y los estudiantes para alcanzar su proyecto de vida?

Sugiero que revises el caso de Wendy, así podrás partir de una experiencia concreta.

Wendy es una mujer indígena que vivía en una comunidad muy pequeña. Desde niña, sabía que deseaba ser maestra y estudió, con mucho ánimo, la primaria.

En la imagen se observa su aspiración, pero… su familia era grande, ella era la hermana mayor; su padre no quería que siguiera estudiando porque pensaba que entonces “no la querrían para esposa”, porque pensarían que ya habría ejercido su sexualidad.

Wendy, al final, logró convencerlo de que le permitiera estudiar la secundaria, pero el problema real apareció con la idea de ir a la preparatoria, porque tendría que irse a la ciudad.

Para tomar las primeras decisiones que le permitieran lograr su aspiración de ser maestra, tuvo que pensar si realmente quería seguir estudiando; además, se preguntaba si podría con los estudios, tenía que terminar la preparatoria y luego seguir a la universidad. Eran muchos años, no tenía dinero y tendría que trabajar. También se preguntaba si podría comprender todos los libros, pues al vivir en una comunidad casi monolingüe, no dominaba bien el español. Analizó sus condiciones personales y sociales, esto le sirvió al tomar decisiones para establecer sus metas.

Wendy tuvo que confiar en su inteligencia, mejoró pronto su español y tuvo varios trabajos durante algunos años, así que tuvo que hacerse más responsable.

Mientras sus compañeros o compañeras de escuela iban al cine o se divertían, ella debía trabajar y terminar sus tareas. En la universidad consiguió una beca y, a veces, trabajaba también.

Observas que Wendy valoró sus capacidades, definió metas y tomó decisiones responsables.

¿Qué hizo Wendy para alcanzar sus metas? ¿Cómo superó las condiciones del entorno?

El entorno influye mucho, en el plan de vida, pues se involucran distintas áreas de nuestra existencia: lo personal, familiar, escolar y social.

En el caso de Wendy, las condiciones socioeconómicas del entorno se pudieron sortear con las estrategias, disciplina y creatividad que demostró. Recuerda que elaborar un plan de vida significa asumir un compromiso con nosotros mismos y con las demás personas. Reflexiona acerca de lo siguiente:

¿Cuáles eran las condiciones de Wendy? ¿Qué estrategias usó para lograr su meta?

Analiza su experiencia, aunque no es el único caso.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video conocerás un poco de la experiencia del flautista Horacio Franco y su manera de afrontar los retos.

Él viene de un entorno con escasos recursos, tuvo que hacer muchos esfuerzos para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, trabajó en el área personal y familiar, superó problemas económicos y avanzó en sus metas de estudio.

Ahora, Horacio Franco es un virtuoso de la flauta. En su trayectoria se ha presentado, en distintos lugares del país y del mundo, logrando una carrera reconocida.

Observa el siguiente video, ya que te permitirá conocer su experiencia y puntos de vista.

El presente como camino hacia el futuro

Pudiste conocer un poco de las dificultades que enfrentó Horacio Franco, y algunas sugerencias para alcanzar su proyecto de vida.

Observaste que entre las dificultades que se mencionaron, están los retos profesionales, las dificultades económicas, de salud, la autoestima, la frustración y situaciones que generan nuevos aprendizajes. Entre las estrategias mencionadas, está el hacer con pasión las cosas que nos gustan, definir metas a corto plazo, reconocer los errores, los aciertos, continuar aprendiendo, pensar en el bienestar colectivo y tener apoyo emocional.

¿Cómo te ayudan estos aspectos a comprender el caso de Wendy?

En el caso de Wendy puedes observar que llevó a cabo diversas acciones y estrategias.

En el momento en que tuvo claridad sobre sus anhelos, se apoyó en estrategias que le dieron resultados:

Comenzó a ponerse metas cortas, como estudiar la secundaria y después el bachillerato.

Luego, hizo un balance de las condiciones que se le presentaban.

Tradujo las condiciones adversas en retos, como la opinión de su papá o su situación económica. Tomó como punto de partida sus habilidades para resolver los retos.

Además, sus éxitos no los logró sola, durante ese trayecto tuvo el apoyo de personas cercanas, como su mamá. Y tal vez, al vivir en la ciudad, otras personas le apoyaron, quizá a conseguir trabajo, o también en términos materiales o emocionales.

Seguramente buscó cambiar las condiciones que le provocaban dificultades, como trabajar; por eso buscó conseguir una beca, pues esto disminuiría la presión económica.

Estas dos últimas estrategias son importantes. Tener apoyo emocional, alguien que te escuche o que pueda animarte a seguir adelante. Por otro lado, darte cuenta de que las condiciones adversas, ya sea económicas, sociales o de otro tipo, se pueden transformar.

Las condiciones no siempre son sencillas, es posible que hubiera personas que le desmotivaran, o que en ocasiones no encontrara la forma de resolver sus problemas, o bien que por momentos sintiera que le faltaban motivos para seguir. Pero, en esos casos, es posible también que tuviera presente su meta, que recordara el hecho de que otras personas le apoyaban, incluso a la distancia. Probablemente eso la impulsó a continuar.

Estas hablando de la definición del proyecto; del balance de las condiciones; de la identificación de retos; de contar con partir de las habilidades, capacidades, fortalezas y limitaciones para enfrentar los desafíos; de la claridad para establecer metas a corto plazo, de buscar apoyo y transformar las condiciones problemáticas.

Otro aspecto importante es la estabilidad emocional, contar con alguien que te pueda escuchar y motivar. Cuando estas construyendo un proyecto de vida, es importante mantener una autoestima estable, ¿cómo puedes hacer esto? Una forma de procurarlo es tener apoyo emocional.

También, es útil desarrollar hábitos, tener un estilo de vida saludable, evitar espacios de violencia o relaciones que nos lastiman, realizar actividades que ofrezcan satisfacción, como el deporte, cuidar a las amistades y, si es posible, procurar tiempos de descanso. Escuchar otras opiniones es importante. ¿Tus hábitos y relaciones sociales te permiten tener una autoestima estable?

Para escuchar otras opiniones y comunicar el proyecto o plan de vida, se requiere asertividad. Se trata de una capacidad para comunicar deseos, ideas o sentimientos, mostrando respeto por las demás personas y defendiendo los propios derechos. Así puedes tener un plan más realista, que busque evitar afectaciones a otras personas. Pero entonces, si parece tan fácil, ¿por qué hay personas que no logran cumplir sus sueños?

En el video, se menciona con claridad que a veces las cosas no resultan como esperas, a veces pasan cosas que nos hacen cambiar de planes.

Por ejemplo, pensemos en una mujer que se embaraza mientras estudia la licenciatura. Hay mujeres que al embarazarse no encuentran una alternativa o estrategias para continuar sus estudios; también hay mujeres, como madres solteras, con apoyo de sus familias, de su pareja o sin apoyo… en una diversidad de circunstancias, que encuentran en su embarazo un factor que les motiva a lograr sus metas.

Hay casos en que la familia las apoya o encuentran estrategias para realizar su proyecto de vida. Por supuesto que son deseables los embarazos planificados, es deseable que las personas logren la mayor estabilidad posible durante sus vidas, pero es deseable también que podamos actuar con la mayor claridad ante situaciones inesperadas que representan un reto para nuestro proyecto de vida.

En México, entre 2015 y 2017, de cada mil mujeres entre 15 y 19 años, hubo 70 nacimientos.

¿Por qué dejan de estudiar las mujeres?

Según la encuesta de Jóvenes en México de 2019, un 31.8% por necesidad de trabajar; 29.8% por responsabilidades tempranas, entre las que se encuentra el embarazo; 14% por el costo; 8.7% porque las presionan y 4.3% por seguridad.

A veces, se piensa que las mujeres embarazadas deberían suspender sus estudios. Pero hay muchas ocasiones en las que estas mujeres van más allá de esta idea general, pensando tal vez en mejores condiciones para ellas y sus hijos, y continúan con sus proyectos de vida.

¿Has hablado de estos temas con tus familiares?, ¿qué pasa si te embarazan siendo aún estudiantes?, ¿se embarazan las mujeres o las personas que participan en la relación?

Las respuestas a estas preguntas pueden influir en tu proyecto de vida.

¿Pasaría lo mismo si algún varón concibe un hijo?, pienso que no y deberíamos preguntarnos si esto es justo. Para lograr nuestras aspiraciones hay muchos caminos posibles, pero en el video también se mencionó algo importante: pensar en el bienestar personal y colectivo.

Sobre esto último, según la encuesta de jóvenes en México, 40 por ciento de los hombres jóvenes dejan de estudiar por necesidad de trabajar; 18.8 por ciento por responsabilidades tempranas, como el embarazo; 12.5 por ciento por el costo y 9.2 por ciento por presión.

¿Qué pueden hacer las y los estudiantes para lograr su proyecto de vida?

Hay que definir estrategias viables, una vez que se tenga claro el proyecto, las condiciones, capacidades, habilidades, retos, fortalezas y limitaciones.

Para ello, elabora un cuadro, haz un dibujo, cartel, grabar un audio o hacer un esquema con los elementos que describirás con el caso que analizarás.

Conforme leas, analiza cómo llenó Julio su esquema, seguro que te ayudará a elaborar el tuyo.

Julio es un joven que vive en las orillas de la ciudad, su proyecto de vida era jugar futbol profesional.

Julio reconocía entre sus condiciones, tener 13 años, falta de entrenamiento, no jugaba en ningún equipo, estaba estudiando la secundaria y carecía de recursos económicos.

Algunas de estas condiciones las transformó en retos: entrenar 18 horas semanales, ingresar a un equipo; incluso pensó en bajar de peso o aumentar su masa muscular.

Una vez identificados los retos, reconoció que contaba con capacidades como correr y aprender con facilidad.

¿Cuáles fueron sus metas a corto plazo? Entrenar 18 horas semanales, inscribirse a un equipo y comprar el uniforme.

El siguiente rubro fue el de apoyos. Reconoció que quienes podían brindarle apoyo emocional y económico eran sus amigos, su mamá y su tío.

Definió que una de sus condiciones problemáticas era no saber cómo entrar a las fuerzas básicas de algún club deportivo y buscó transformarla; pensó en un par de estrategias para mantener su autoestima y en los hábitos que debía cambiar, como no tener una alimentación balanceada, hacer más ejercicio diario, etc.

Comienza a realizar el ejercicio, lo puedes concluir más tarde y mostrar a un familiar o persona cercana y comentarlo.

¿Qué otra sugerencia harías a las y los estudiantes para que puedan generar estrategias que les ayuden a lograr su proyecto de vida? Es importante aprender de otras experiencias, como las que aprendiste.

Pensar en tu proyecto de vida y reconocer que es posible que en el camino deben adecuar tus planes, modificarlos y encontrar nuevos caminos, conocerte a tí mismo, tus aspiraciones, tus capacidades y tu potencial, así como reflexionar acerca de tus intereses, necesidades y valores, para con esa base definir la estrategia que utilizarás y las decisiones que tomarás para lograr tus propósitos.

Hay muchas estrategias para lograr un proyecto de vida, pero al plantearlas hay que ser realistas y buscar que se adapten a cada persona.

El Reto de Hoy:

Entrevista a personas adultas cercanas, familiares o conocidos, con la intención de que te cuenten cuál era su proyecto de vida en su juventud y si éste se cumplió o en qué medida se modificó.

Identifica las condiciones de la persona, sus retos, habilidades, capacidades, potencialidades, fortalezas y limitaciones. Si estableció metas, los apoyos que tuvo, las condiciones y problemáticas, la manera en que las fueron enfrentando, qué hicieron para lograr sus metas, conseguir apoyo y superar los retos, y si hubo hábitos que se modificaran.

Esto servirá para que puedas planear mejor tus estrategias y lograr tu proyecto de vida.

Debes recordar que es importante evitar hacer juicios sobre las personas entrevistadas, más allá de haber logrado sus metas o no, el hecho de compartir la experiencia es valioso, como lo son todas las experiencias humanas.

También puedes leer sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Albert Einstein, o pueden leer Las aventuras de Tom Sawyer.

Considera que los proyectos de vida pueden cambiar. En muchos casos, esto permite adaptarte mejor a la realidad. Es importante también darse cuenta de que hay más de un camino para lograr las metas.

Historia

>La transformación del paisaje: ganadería y nuevos cultivos

Aprendizaje esperado: Describe los cambios que produjo en Nueva España la introducción de nuevas actividades económicas.

Énfasis: Describir el cambio en el paisaje y en la vida de las personas con la introducción de la ganadería y nuevos cultivos.

¿Qué vamos aprender?

Quizás pienses que la Historia sólo se ocupa de los grandes personajes o los acontecimientos políticos, pero la Historia busca comprender cómo llegaste a ser lo que somos, y cómo puedes ser mejor.

Así, la Historia, es una fuente de información sobre el pasado. Nos ayuda para evitar cometer los mismos errores; para quitar los prejuicios que impiden seguir adelante, porque, aunque no lo creas, tú también eres parte de la Historia.

A lo largo de esta semana has estudiado las primeras décadas de Nueva España. Has visto cómo se fue estableciendo la relación entre los elementos culturales indígenas y los hispanos.

Revisarás cómo la introducción de nuevas especies vegetales y animales produjeron cambios en las actividades económicas del México Antiguo, también el surgimiento de nuevos oficios, y provocaron la transformación del paisaje.

Lo anterior, contribuyó a delinear las características de la sociedad novohispana, algunas de las cuales permanecen y nos distinguen como el país que somos.

Recuerda tener a la mano tu libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones y si, por casualidad, tienes un mapa de México, les será de mucha ayuda para comprender el tema.

El propósito de esta sesión es que al finalizar describas los cambios en el paisaje y en la vida de las personas ocasionados por la introducción de la ganadería y los nuevos cultivos en Nueva España.

Lee el siguiente texto de Fray Bernardino de Sahagún. Como sabrás fue un monje franciscano que dedicó muchas horas de su vida a registrar, junto a sus alumnos indígenas, cómo era la vida de nuestros antepasados.

Esta descripción fue rescatada por el Historiador José Luis Martínez en su Libro Bernardino de Sahagún. El México Antiguo

Dice lo siguiente:

EL LABRADOR

El labrador es dispuesto y recio y diligente, y apto para la labranza.

El buen labrador es fuerte, diligente y cuidadoso, y madruga mucho por no perder su hacienda, y por aumentarla deja de comer y de dormir; trabaja mucho en su oficio, conviene a saber, en romper la tierra, cavar, desyerbar, cavar en tiempo de seca, vinar, allanar lo cavado, hacer camellones, mollir bien la tierra y ararla en su tiempo, hacer linderos y vallados, y romper también la tierra en tiempo de aguas; saber escoger en tiempo de seca; sembrar, derramando la semilla; agujerar la tierra la buena tierra para labrarla; hacer hoyos para echar la semilla y regarla para sembrar los frijoles; cegar los hoyos donde está el maíz sembrado, acohombrar, o allegar la tierra o lo nacido, quitar el vallico, entresacar las cañas quebrándolas, y entresacar las mazorquillas, y quitar los hijos de las mazorcas, y quitar los tallos porque crezca bien lo nacido; entre las cañas cogiéndolas y coger el maíz cuando está ya bien sazonado; desollar o desnudar las mazorcas y atar las mazorcas unas con otras, añudando las camisillas unas con otras; y hacer sartales de mazorcas, atando unas con otras; y acarrear a casa lo cogido y ensilarlo; quebrar las cañas que tienen nada, aporréandolas; trillar, limpiar, aventar (y) levantar al viento lo trillado.

El mal labrador es muy negligente, haragán, y a él se le hace grave y molesto todo trabajo; en su oficio es tosco, bruto, groserazo, villanazo, comilón, escaso, enemigo de dar y amigo de tomar.

Esta lectura habla de las técnicas, y las virtudes que tenían quienes trabajaban el campo en el México Antiguo para cultivar el maíz: la preparación de la tierra, la cosecha, los instrumentos utilizados; prácticas que sobreviven hasta nuestros días.

Cuando vas al mercado a comprar productos, pocas veces te pones a pensar de dónde vienen y cómo fue qué llegaron ahí.

Escasamente reflexionas acerca de todo el esfuerzo humano y los cambios ecológicos experimentados a lo largo de cientos de años para que hoy puedas disfrutar de tu comida favorita.

Pero cada ingrediente, cada sabor es resultado de la mezcla de productos de varias culturas y, en algunos casos, de la lucha entre ellas.

Por otra parte, también ocurre que sueles caminar por las calles y lugares donde vives sin percatarte de los cambios que han ocurrido a tu alrededor a lo largo del tiempo, por ejemplo, si hay más o menos árboles, y cuál es la causa de ello.

La respuesta a estas interrogantes está en los procesos históricos que han sucedido en nuestro país. Como recordarás, la Conquista y, más tarde, la colonización de Nueva España, establecieron una nueva organización política y económica, inicialmente con el sistema de encomienda impuesta por los conquistadores.

Pero también, estos cambios políticos y económicos repercutieron en una nueva organización social y cultural, y es que conforme los españoles fueron sometiendo a los señoríos indígenas no solo impusieron su idioma y religión, también introdujeron plantas, especias y animales que no existían en el continente americano, y que transformaron el paisaje.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, con la participación del historiador Bernardo García Martínez. Te sugerimos tomar nota de los productos traídos por los españoles y cómo impactaron en el paisaje y en la vida de las personas.

El paisaje de Nueva España a mediados del siglo XVI

Historia II. Bloque 1.

Secuencia 2. Programa 7

Como observaste en el video, la Conquista y la colonización de la Nueva España tuvieron varias consecuencias, la introducción de nuevos productos y la transformación del paisaje son algunas de las más importantes.

De acuerdo con la lectura inicial, para los indígenas, el cultivo del maíz era el más importante. En él empleaban técnicas tradicionales como las terrazas, el uso de la coa y el bastón plantador. El maíz era la base de su alimentación, que complementaban con la pesca; la cría y caza de algunas aves como los guajolotes, por tanto, el consumo de carne era moderado.

Además, en el México Antiguo, para transportar productos de un señorío a otro se recurría a los tamemes o cargadores, quiénes a pie y sobre sus espaldas llevaban los alimentos, objetos y ropa, porque no existían los animales de carga.

En contraste, los españoles tenían una dieta basada en el consumo de carne: principalmente cerdo, res, oveja y gallina, y no estaban dispuestos renunciar a ella.

Asimismo, utilizaban animales de carga y carretas para el transporte y para el comercio. Por ello, hicieron todo lo posible por introducir esas especies en la Nueva España. Recuerda que los primeros animales traídos por los españoles fueron caballos y cerdos.

Los caballos fueron usados en un principio como un arma de guerra ya que atemorizaron a los indígenas debido a que no los conocían y esto les dio ventaja a los conquistadores en las batallas. Estos animales eran pocos y su posesión marcaba una diferencia social, ya que solo los capitanes como Hernán Cortés y algunos soldados los tenían.

A lo largo del siglo XVI, esta situación cambió, ya que su crianza se extiende y se introducen otras especies equinas como las mulas y los burros.

Con la multiplicación de animales de tiro, en los pueblos y ciudades coloniales se popularizó el uso de la carreta para el traslado de personas y mercancías. Se construyeron caminos para que estas pudieran transitar y se crearon más rutas de comercio, todo ello transformó el paisaje.

Respecto del cerdo, fue un animal muy importante porque con su crianza dará inicio a la ganadería en Nueva España. Su producción pronto fue tan numerosa que estuvo al alcance de cualquiera. Los indígenas van a aprender no solo a criarlos sino también a aprovechar todos los productos que ofrece, desde la manteca hasta su piel.

Por su parte, las vacas, cabras y ovejas se introdujeron a nueva España un poco después, pero hacia 1523 ya se registra su existencia, aunque su cría se reservó para los españoles. De los bovinos se aprovechaban carne, leche y piel; en el caso de las ovejas, también la lana.

Cabe aclarar que la introducción de estas especies causó un conflicto ambiental en la población indígena, que ya de por sí enfrentaba varios problemas.

Uno de ellos, las epidemias del siglo XVI, ocasionadas por las enfermedades que los españoles trajeron consigo. Por ejemplo, la viruela, que se calcula mató del 50 al 90 por ciento de los indígenas, durante los años 1520 a 1581.

Estas epidemias provocaron tantos decesos de indígenas que se afirma que las costas se despoblaron, así como amplias extensiones, a lo largo y ancho, del territorio del virreinato.

Por ejemplo, la historiadora Gisela Von Wobeser, en su texto El Virreinato de la Nueva España en el siglo XVI, habla del caso del valle del Mezquital donde la sobreexplotación de los recursos naturales deforesto la tierra fértil, hasta convertirla prácticamente en un desierto, ganados enteros se convirtieron en una plaga que devasto los pastizales y sembradíos de muchos pueblos indígenas.

Por ello, las autoridades virreinales buscaron desplazar el desarrollo de la ganadería al norte del territorio de Nueva España, como una manera de evitar conflictos entre los ganaderos españoles y los agricultores indígenas.

La expansión de la ganadería, la agricultura, y la minería van a fomentar el establecimiento de nuevos centros de población y el crecimiento de ciudades.

A pesar de que a los indígenas se les protegió con distintas leyes, que garantizaban seguir ocupando sus aldeas y continuar con sus cultivos tradicionales, varias comunidades originarias, a consecuencia de los excesivos tributos que tenían que pagar, fueron reubicadas; y se vieron en la necesidad de adoptar nuevos cultivos e incorporar la cría de gallinas y ganado menor, que habían aprendido de los españoles; asimismo, tuvieron que desempeñar nuevos oficios como el de arriero o pastor.

Respecto de las plantas que los españoles introdujeron a Nueva España, las listaré a continuación.

Te sugerimos tomar nota de las especies inexistentes en el México Antiguo y a elaborar un cuadro de tres entradas, que te ayude a recordar y consultar esta información cuando sea necesaria. Toma tu cuaderno, y como primer paso, dividan una hoja en 3 columnas, como se muestra en la imagen.

La primera ponle como título Cereales y plantas, en ella escribirás dichos productos.

Como observas, uno de los primeros cultivos que trajeron los europeos fue el trigo, su cereal favorito; que desde los primeros años de la conquista se plantó en México, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

La caña de azúcar fue promovida por los conquistadores, ya que de ella obtenían el azúcar y el agua ardiente, productos tan populares en la Colonia como en nuestros días.

Su cultivo requería de buen clima, fertilidad de la tierra y una gran cantidad de agua, por ello, se establecieron importantes ingenios azucareros, en ciudades de Veracruz y Morelos y más tarde en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y la Huasteca.

Por su parte, el olivo y el nogal también los agregarás a esta columna. De ambas plantas, se aprovecha prácticamente todo.

Ahora, la segunda columna, el titulo será Verduras y leguminosas. Sabemos que a muchas personas no le gustan las verduras, pero debes recordar que son imprescindibles para la salud, debido a que nos aportan vitaminas, lípidos y fibra.

Entre las verduras que los españoles trajeron se encuentran: Nabos, zanahorias y rábanos, que fueron cultivadas en los huertos de los conventos. También, son verduras la cebolla, el ajo, la espinaca, el cilantro y el perejil, que no sólo sirven para sazonar la comida, sino que, además, las puedes disfrutar de múltiples formas, crudas, cocidas, en fin, la variedad es muy grande. Como leguminosa puedes incluir en esta columna a las lentejas.

Para terminar nuestro cuadro, en la última columna ubica a las frutas; por tanto, el título es: Frutas.

En este espacio referirás a la naranja, durazno, manzana, pera, mandarina, limón, higo y uvas. Este último, fruto con el que elaboraban vino y lo que más distingue a las uvas es, sin duda su sabor dulce o acido, son el postre por excelencia y, como las verduras, también nos aportan nutrientes y vitaminas que pueden fortalecer nuestro sistema inmune.

Listo, con esta última columna terminas el cuadro de tres entradas.

¿Sabías que estas especies son un aporte y herencia de la época colonial? Bueno, también las tienen a la mano para disfrutar de su sabor y ventajas, reconociendo que, si bien no son originarias de México, se han hecho nuestras.

Cabe aclarar que todas estas plantas posteriormente fueron cultivadas también por los indígenas e integradas a su alimentación.

Las comienzan a producir recurriendo tanto a sus técnicas ancestrales como usando las nuevas herramientas de metal, introducidas por los españoles, como arados, palas, azadones, barretas y hoces, permitió incrementar la cantidad de cosecha en un menor tiempo.

Además, los nuevos cereales, verduras y frutos también van a permitir la elaboración y consumo de otros productos como el pan, que se integrarían a la dieta cotidiana, dulces de todo tipo y platillos que actualmente son característicos de la gastronomía nacional.

Por su parte, los españoles van a adoptar varios cultivos indígenas, como el maíz, el pulque, el maguey, la grana cochinilla, un insecto que se reproduce en las pencas del nopal, del que se obtiene un colorante muy utilizado en la época; el cacao y, más tarde, el tabaco, productos que posibilitarían el establecimiento de grandes haciendas a lo largo y ancho de Nueva España.

Cómo pudiste darte cuenta, la conquista y expansión colonial no sólo significo la sumisión de los indígenas, también implicó el intercambio de plantas y animales, creación de nuevas actividades productivas, el empleo de otras técnicas y herramientas; el crecimiento de la población, la creación de nuevas ciudades y, también, problemas ambientales como la erosión de ciertas zonas. Lo anterior, sin duda transformó el paisaje.

En síntesis, puedes asegurar que el paisaje que hoy nos rodea es consecuencia de estas transformaciones. Ciertos árboles, como el pirul; animales como las gallinas, y muchas plantas como las legumbres son solo una muestra de la herencia que el siglo XVI nos ha dejado; riqueza que nos hace sentir orgullosos de nuestro pasado y de lo que somos.

El Reto de Hoy:

Elige de los productos traídos por los españoles uno que sea tu favorito, ¿o tienes varios?, y haz un dibujo que represente cómo lo comiste o lo probaste por primera vez. Puedes dibujar el mercado con toda la variedad de frutas y verduras, o la cocina de tu casa. Comparte tu trabajo con tu familia.

Lenguaje

>Los poemas y su lenguaje figurado

Aprendizaje esperado: Analiza el lenguaje figurado en los poemas.

Énfasis: Analizar el lenguaje figurado en un poema.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el lenguaje figurado que se usa en algunos poemas. Durante las actividades aprenderás que cada poeta utiliza lenguajes y términos diferentes para referirse a un mismo objeto, puesto que cada autor retrata al mundo de distinta manera, y busca despertar distintos sentimientos mediante el lenguaje.

Conocerás por qué la poesía requiere de un uso especial y particular del lenguaje donde se conjuga la sonoridad y el significado de las palabras.

Es importante que tomes notas de aquello que consideres importante; no es necesario que escribas todo, será suficiente con que anotes palabras clave que te ayuden a entender lo expuesto.

Tu libro de texto es una valiosa herramienta que apoyará todo tu proceso de aprendizaje.

Es importante que la familia o quien los acompañe, en la medida de lo posible, participe en su proceso, ya sea mediante algunos juegos, o dialogando para que pongan en práctica lo aprendido. Realiza algunas actividades para fortalecer este conocimiento.

¿Qué hacemos?

Lee el poema del autor mexicano David Huerta, titulado…

Es interesante como el poeta, selecciona y usa las palabras. Si te fijas, son palabras que usas todos los días, como carbón o manzana, pero al colocarlas en el poema les da un significado distinto y transmiten también un sentimiento distinto.

Las palabras que utilizó David Huerta para definir los colores crean una imagen en tu mente para referirse a otra cosa parecida. Las palabras están en el poema para ayudarte a construir otra idea; por ejemplo, si está hablando de colores, y dice “manzana madura”, aunque no diga expresamente el color, sabes a qué color se refiere, es decir, las palabras en el poema no tienen un sentido literal, el significado de cada una de ellas cobra un significado distinto, que cada lector da de acuerdo a sus referentes y contexto personal.

Pudiste darte cuenta que en el texto se subrayaron algunas frases. Observa con atención:

De estas frases, selecciona solamente dos y anótalas en tu cuaderno.

¿Qué entiendes por lenguaje figurado?

Seguramente tienes una idea o quizás has escuchado lo que significa, por favor ten en mente esa información y compárala con lo siguiente:

El lenguaje figurado generalmente hace referencia a la semejanza entre dos objetos, y ésta puede ser real o imaginaria. A través del lenguaje figurado, las palabras reciben un nuevo significado, alejado de su significado real y literal.

Es importante que sepas que éste no es exclusivo del lenguaje poético, ya que en nuestra vida diaria utilizas el lenguaje figurado cuando hablas con tus amigos o con tu familia, aunque a veces no te des cuenta.

¿Te has percatado de esto?

Observa los siguientes tres ejemplos para profundizar en el tema.

Fui a comprar un celular y me costó un ojo de la cara.

(Cuando se hace alusión a la expresión “un ojo de la cara”, se refiere a que es “muy costoso”)

Estando aquí afuera me estoy muriendo del frío.

(La expresión “muriendo de frío”, indica que “tiene mucho frío”).

Este es el fruto de nuestro trabajo.

(Se refiere a una “recompensa obtenida”).

Así como éstos, hay más ejemplos que se pueden mencionar del lenguaje figurado en tu habla cotidiana, pero imagino que ya has recordado algunas otras expresiones que sueles usar.

Ahora, continúa aprendiendo del lenguaje figurado en el contexto literario, particularmente de los poemas.

Lee con atención el siguiente poema y trata de identificar el lenguaje figurado en el texto.

El poema de Octavio Paz es muy corto, sin embargo, es un buen ejemplo para darte cuenta del uso del lenguaje figurado por parte del autor.

¿Identificaste cuáles son las palabras que están usadas en sentido figurado en el poema?

Si no fue así, vuelve a leerlo y analiza:

La primera estrofa dice:

En el patio un pájaro pía,

Como el centavo en su alcancía.

Esta utiliza el lenguaje figurado al referirse al sonido que emite una moneda cuando cae en una alcancía, o posiblemente a un sonido sutil, de esta manera nos permite recrear en nuestra imaginación cómo suena el piar del pájaro.

En la última estrofa dice:

Tal vez no hay pájaro ni soy yo ese del patio en donde estoy.

Una posible interpretación sería la búsqueda de identidad, la duda sobre la propia existencia y la propia identidad. Está haciendo una insinuación a la búsqueda interior, es decir, a profundizar en quién se es.

Cómo pudiste darte cuenta, el lenguaje figurado es un recurso estilístico muy utilizado en los poemas. El lenguaje figurado permite referirse a personas, objetos o situaciones de la vida diaria, pero de manera especial, para transmitir al lector ideas, sentimientos y emociones.

La poesía crea un lenguaje artístico en el que las palabras no tienen un significado literal, y crea nuevos significados de acuerdo con el contexto histórico y social, de la época que esté representada, de ahí la influencia que suele manifestarse a través de los diferentes movimientos literarios.

A este uso del lenguaje figurado se le llama también metáfora: cuando se usa una frase o palabra para referirse a otra.

Como cuando usó los cachetes o la manzana para referirse al color rojo, o la palabra carbón, para que pensáramos en el color negro.

Ahora qué cuentas con más información para comprender cuál es la función de la metáfora, escribe el significado de las dos oraciones qué escogiste del poema de David Huerta que analizaste.

Has escuchado hablar del lenguaje literal, en oposición al lenguaje figurado, ¿cuál es la diferencia entre los dos?

Son diferentes, el lenguaje figurado consiste en usar palabras o expresiones con un significado distinto al que comúnmente les das. Las palabras o expresiones en sentido figurado cobran sentido de acuerdo con el contexto, la situación y el propósito con el que se usan.

El lenguaje literal evita confusiones, ya que las palabras se usan exactamente con los significados que se establecen en el diccionario. Este tipo de lenguaje es el que encuentras en textos científicos, artículos de opinión, ensayos, noticias o instructivos., ya que es muy importante que el significado del texto sea el mismo para todos y no tenga lugar a dudas.

En cambio, el lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras y permite que el texto tenga múltiples interpretaciones, como lo observaste en el poema de Octavio Paz; no sabes exactamente qué quería decir Paz cuando escribió “tal vez no hay pájaro ni soy yo”, pero puedes construir tu propia interpretación a través de las palabras que propone.

Algunos de los recursos literarios para crear el lenguaje figurado son: la metáfora y la hipérbole.

La metáfora: Es una expresión relacionada a un objeto o idea particular pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, cuando dices que, “Tus ojos son dos luceros”, te estás refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a los luceros, a las estrellas.

De esta forma tienes que la metáfora es la palabra “luceros” para resaltar que dichos ojos son hermosos.

Observa el siguiente poema para entender esta figura retórica.

Si te das cuenta, el autor maneja una serie de metáforas entre las que existe cierta similitud, por ejemplo, cuando dice:

Yo apenas quiero ser humilde araña, que en torno tuyo su hilazón tejiera.

Aquí se hace referencia en un primer momento al deseo del poeta de ser una persona sencilla, a hacerse pequeño con respecto de la otra persona, y después expresa su deseo de brindarle un abrazo, de envolverla en cariño.

Y continúa:

Y que, como explorando una montaña, se enredase en tu misma cabellera.

Puedes decir que, cuando dice: explorando una montaña, posiblemente se refiera al cuerpo de la persona, o a su cabeza, y se enredase en tu misma cabellera: se refiera al estar tan cerca de la persona, y ser tan pequeño, que podría enredarse en su cabello, de tan junto.

Es muy curioso, porque no se te ocurriría decirle a nadie “te quiero tanto que quiero ser como una araña”, pero cuando lo lees en el poema, y te das cuenta cómo lo explica, parece muy bonito, es decir, cobra otro significado.

Los ejemplos que acabas de analizar presentan un lenguaje figurado, en el que la metáfora está presente.

Posiblemente en los poemas que has leído, tienen enunciados cómo los que analizaste.

Observa otro ejemplo:

El ejemplo fue tomado de la obra de Miguel de Cervantes en el capítulo XIII de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el autor construye la descripción de Dulcinea a partir de un conjunto de metáforas.

Si pensaron en: su frente de campos elíseos, se refiere a que su frente es el paraíso, porque según la mitología, los campos elíseos estaban junto al cielo; sus cejas arcos de cielo, se refiere a que son un arco tan perfecto como el arcoíris; perlas sus dientes, y marfil sus manos, alude a la blancura de la piel y los dientes.

Recuerda que cada persona puede dar una interpretación diferente, dentro de los límites que dé el texto, pero puede ser que no coincidas o habrá ocasiones en las que tengas la misma idea.

Otro recurso que se utiliza en el lenguaje figurado es la hipérbole. Observa en qué consiste:

Hipérbole. Es una figura literaria o retórica que consiste en exagerar un hecho o una característica, por ejemplo:

La nariz del rey medía un metro.

Llueve a cántaros.

Me derrito de calor.

Como se mencionaba al inicio, en la vida cotidiana empleas constantemente el lenguaje figurado y lo empleas mucho más cuando estás enamorado.

Pon atención a los siguientes ejemplos, identifica las palabras o expresiones que representan exageración y escríbelas en tu cuaderno.

¿Cuántas de estas frases representan exageración?

Si tu respuesta fue que todas, estás en lo correcto. Las cuatro expresiones hacen alusión a la exageración. Desde que: buscaremos hasta debajo de las piedras a una persona, cosa que no puede ser, porque no cabe, hasta lo de que explota el corazón, porque no explota en realidad, y así sucesivamente. Todas estas frases, que pueden sonarnos familiares, expresan exageración y pueden calificarse como hipérboles.

Lee el siguiente un poema de William Blake titulado “La mosca”.

¿Te percataste del lenguaje? Lo subrayado corresponde al lenguaje figurado:

Por ejemplo, cuando dice: soy una mosca feliz, así viva o muera, ¿a qué crees que haga referencia?

Las interpretaciones pueden variar, posiblemente, el autor trate de decir que sin importar cómo seas, las carencias que tengas, problemas u obstáculos que enfrentes trates de ser feliz, ver el lado positivo a la vida y disfrutar lo que tienes.

Cuando escribe:

El pensamiento es vida, ¿qué crees que signifique?

Se puede entender de la siguiente manera: leer, informarse, estudiar y aprender equivale a vencer la ignorancia y nutrir nuestros conocimientos.

El carecer de pensamiento es muerte, sería lo contrario, se refiere a las personas que eligen la ignorancia, que prefieren no pensar, no reflexionar, no enterarse de las cosas.

De manera general el poema trata de decir lo corta que es la vida, lo poco que pueden durar las cosas, lo frágil del ser humano cuando se enfrenta a determinados obstáculos. También busca decir que seamos felices tal y como somos.

Ahora lee otro poema para analizar el lenguaje figurado.

Sigue la lectura del poema e identifica el lenguaje que utiliza el autor.

Para analizar el lenguaje figurado solo necesitas de un poema, concentrarse, leerlo varias veces, analizarlo y reflexionar sobre su significado. Muchas veces, el significado está mucho más cerca de lo que crees, porque tiene que ver con la intuición, con las asociaciones más comunes.

¿Recuerdas que seleccionaste dos oraciones del poema “Adivina los colores de estas cosas”, de David Huerta?

Observa algunos de los posibles significados, recuerda que no hay respuestas malas, tan solo se trata de distintas interpretaciones.

fuente de esmeralda;

Color verde.

cielo en primavera

Color azul.

cachete apenado

Color rojo.

canario en un árbol;

Color amarillo.

nieve del invierno;

Color blanco.

hoyo en el espacio.

Color negro.

El Reto de Hoy:

Escribe un poema utilizando el lenguaje figurado, compártelo con tu familia o con quien los acompañe y dialoga acerca de las palabras que usaste, pide sugerencias para cambiar las palabras y comenta cómo cambia el significado de sus poemas al usar otras palabras.

Otra actividad para fortalecer lo aprendido, es leer poemas, ya sea de tu libro de texto o en cualquier otro libro que tengan en casa, analiza el lenguaje figurado de los poemas elegidos y escribe en tu cuaderno lo que significa para ti.

También, puedes preguntar a tus familiares o amigos si conoces algún poema que les quieran compartir. Una vez que lo transcribas en tu cuaderno, analízalo e identifica aquellas palabras propias del lenguaje figurado, y escribe tu posible interpretación.

Si quieres leer otros ejemplos o fortalecer algunos de los contenidos que has explicado, te sugerimos revisar tu libro de texto.

Sigue leyendo poemas e identifica más formas de expresarte a través del lenguaje figurado como parte de los recursos estilísticos con los que suelen trabajar los poetas.

Tecnología

>Los retos de mi entorno y la innovación técnica

Aprendizaje esperado: Usa la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de alternativas de solución a problemas técnicos.

Énfasis: Reconocer la importancia de indagar en diferentes fuentes el contexto en que se usarán o reproducirán las innovaciones.

¿Qué vamos aprender?

Registra en tu cuaderno, las dudas, ideas generales, inquietudes y hallazgos que surjan para que después analices lo que anotaste y generes discusiones con tu familia, amistades y demás personas cercanas.

Observarás que, para llevar a cabo una innovación en un lugar determinado, tendrás que conocer cómo está conformado tu contexto.

Como primer punto reconoce que el conocimiento técnico, el conocimiento científico y tecnológico se desarrollan a partir de un contexto social, el cual, está conformado por un conjunto de factores como son los recursos naturales, la cultura, hábitos, costumbres, el arte y el desarrollo tecnológico.

¿Te has preguntado qué tan importante es la agricultura y la ganadería en tu vida y cómo ha influido en la forma de vivir?

Reflexiona los siguientes cuestionamientos:

¿Cómo se modificó la vida de nuestros ancestros con la práctica agrícola y ganadera?

¿La práctica agrícola y ganadera siempre ha sido igual?

Observa el siguiente video que te mostrará algunas técnicas agrícolas y ganaderas.

Agricultura y ganadería

En el video pudiste notar que el contexto que te rodea influye en las actividades que realizas, y por ello es que las innovaciones tecnológicas se van a presentar de diferentes maneras y de acuerdo a ciertas circunstancias.

Por ejemplo, la agricultura tradicional se práctica en terrenos amplios, generalmente utiliza abono y fuerza animal, su riego es por el temporal de lluvias, su producción es baja, y sólo se tiene una cosecha al año.

La agricultura intensiva o moderna emplea agroquímicos, máquinas y sistemas de riego.

En tanto la agricultura industrial es a partir de monocultivos, utiliza agroquímicos, pesticidas y herbicidas, lo que provoca daños al ambiente.

Por otro la agricultura ecológica aumenta la fertilidad del suelo, es amigable con el ambiente, además reduce costos de producción.

Como te habrás dado cuenta las innovaciones se presentan de acuerdo a;

“Situaciones inesperadas”, por cambios repentinos que se presentan en la sociedad y como consecuencia hay cambios de comportamiento, por ejemplo, en el consumo.

Actualmente la manera de obtener los alimentos se ha modificado, es común encontrar en la ciudad alimentos procesados como los enlatados, congelados y deshidratados, entre otros; esto afecta a la salud de la población, y de igual manera genera cambios en los hábitos de la sociedad.

Otra innovación surge de acuerdo a las “Necesidades del proceso”. Cuando el proceso requiere algún cambio, ya sea en una máquina o herramienta que con el pasar del tiempo se vuelve obsoleta, es necesario adaptarla para que siga siendo eficiente. Un ejemplo es la Máquina tortilladora que hoy produce más tortillas en menor tiempo.

La mejor oportunidad para innovar es cuando hay “Cambios en la industria y el mercado”. Y es que la demanda de los productos te invita a usar la creatividad, por ejemplo, todo lo referente a la moda, en la ropa, zapatos, etcétera.,

Otra manera de innovar es observando dentro de un contexto el “Funcionamiento de máquinas y equipos”.

Debes analizar los medios técnicos que utilizas diariamente y observar, si cumple la función para la cual fue creada, así como su demanda en el mercado. Entonces se analiza y se innova. Pasa por un cambio técnico para que sea más eficiente en cuanto a su uso, función y eficiencia. Un ejemplo de ello es la bicicleta, cuya función principal ha sido ser un medio de transporte, sin embargo, las necesidades actuales son resultado de innovaciones tales como la bicicleta de carreras, la bicicleta fija, bicicleta con alforjas para transporte de mercancía, las hay también en diferentes materiales, tamaños.

Y, por último, podemos decir los conocimientos y la información son insumos fundamentales para la innovación de procesos y productos, los cuales, generan nuevos cambios en las formas de vida. Como ejemplo está el “Internet” ahora con el uso de la fibra óptica es más eficiente.

Observa el siguiente video que es una verdadera innovación en la Agricultura, se imaginan: ¿para qué crees que se podría utilizar un dron en la agricultura?

Agricultura digital

Geografía. Primer Grado.

Bloque 2. Programa 23.

Recupera parte importante del video en la sección donde se les invita a crear su propio huerto familiar.

Puedes hacer uso de las nuevas tecnologías para buscar la información necesaria acerca de lo que quieres sembrar: quizá zanahorias, fresas, jitomates o la hortaliza de su agrado e implementar su huerto en pequeña producción. Ahí encontrarás paso a paso como sembrar las semillas, cada cuánto regarlas o crear un sistema de riego muy fácil, y si cuentas con un dispositivo electrónico podrás descargar las recomendaciones específicas para su cultivo.

Anímate a cosechar y posteriormente comer y compartir lo que sembraste.

Recuerda que aprendiste las etapas sobre el proceso de innovación, observa cómo se implementa en una empresa agrícola.

Una fuente de información muy importante para la innovación técnica es la consulta que realizan las empresas e industrias para conocer la mejor manera de innovar los productos y servicios que ofrecen.

Para ello, realizan un sondeo a través de encuestas de mercado a sus posibles clientes, así obtienen información suficiente de sus consumidores e identifican sus gustos y necesidades.

Una vez teniendo esta información:

“Identificas las oportunidades” que favorezcan la utilidad y el funcionamiento del proceso, producto o la prestación de un servicio.

Si este aspecto lo relacionas con el video anterior, te darás cuenta que la oportunidad principal es hacer que la agricultura sea más rentable y sostenible, además de abastecer a un gran porcentaje de la comunidad de forma eficiente.

Como segundo punto “proponen alternativas”, y seleccionan la que es más viable para atender las necesidades de los usuarios.

En este punto se jerarquiza la problemática, que en el caso del video es: “Proteger la agricultura de cualquier plaga, de los cambios climatológicos, tener información oportuna para actuar en tiempo y forma, conocer la situación del suelo con respecto a la cantidad de minerales que pueda tener, y cantidad de agua que tiene la tierra”.

En el video pudiste observar que la alternativa de solución fue utilizar “Sensores” para medir la humedad de la tierra, “Drones” para detectar en tiempo real las plagas y combatirlas, el “Celular” para obtener la información que están mandando los sensores y drones y almacenarla en la nube informática y seguir tomando decisiones oportunas y eficaces.

Las ventajas de tener un diagnóstico e información correcta acerca de un producto que se fabrique o de un servicio que se preste, permite, entre otras cosas, evaluar el lanzamiento de un nuevo producto o innovar el existente.

Ahora cada vez que puedas ir al mercado piensa en todos los retos a los que se enfrentan los agricultores en conjunto con científicos, y sobre todo a las condiciones naturales, para que llegue a su hogar ese producto y lo puedas disfrutar con tu familia.

Recuerda que todas las innovaciones técnicas surgen para:

Adaptar, mejorar y hacer eficiente un proceso un producto o un servicio.

Un ejemplo de innovación en los servicios sería: Continuando con el ejemplo de la agricultura, el productor vende su cosecha, a cambio de la venta de este producto, recibe una retribución económica.

Supongamos que requiere guardar esa retribución en un banco, y el banco de su elección le ofrece el servicio a través de la interacción de persona a persona o a través de la banca móvil para administrar su dinero.

Actualmente las necesidades sociales han orillado a la banca a innovarse, de tal forma que en la actualidad la banca móvil o digital ocupa una parte fundamental en la prestación de este tipo de servicios, esto hace que sea más eficiente la atención a los usuarios, ya que disminuye el tiempo de atención en las operaciones y transacciones que se realizan.

Sin embargo, puedes decir que esta innovación solo es utilizada en lugares donde existen los servicios, como la electricidad y el Internet.

Por lo que debes considerar que hay contextos en los que no ha sido trascendente este servicio, debido a las carencias en infraestructura y tecnología.

El Reto de Hoy:

Cómo puedes ver no en todas partes puede resultar exitosa una innovación. Todo depende de su contexto. Piensa ahora en estos pequeños cuestionamientos:

¿Cómo obtienes tus alimentos?

¿Qué forma de pago es más común para adquirir alimentos en tu hogar?

Dibuja tu contexto, es decir: las condiciones, sociales y naturales del lugar en donde vives.

En los últimos meses ¿qué innovaciones observas en la adquisición de tus alimentos?

Escribe en su cuaderno las respuestas, no olvides compartir esta actividad con tu maestra o maestro de Tecnología, familia, amigos y demás personas cercanas.

Matemáticas

>Figuras y simetría

Aprendizaje esperado: Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan.

Énfasis: Construir figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y rectángulos) y analizar sus propiedades.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás las propiedades que se conservan de las figuras simétricas.

Anota en tu libreta las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al realizar las actividades de esta sesión, así como sus conclusiones. Éstas las puedes resolver con el apoyo de tu profesor y también te puedes apoyar con tu libro de texto o al reflexionar en torno a las actividades que se realizarán.

Un alumno llamado Rubén, que saliendo de la secundaria y mientras cursaba la preparatoria, se dedicó a tomar cursos de fotografía, le gusta experimentar con espejos y de vez en cuando manda algunas fotos para mostrar su trabajo. Esta es unas de sus fotografías ¿qué te parece?, ¿te gusta?

mediciones, el reflejo no tiene las mismas medidas que la figura, lo que indica que estos objetos no son equidistantes.

Selecciona otro objeto, en este caso será el poste de luz que se ve como una letra “T”, realiza las mediciones.

Los resultados son: poste de luz 1 cm y el reflejo de éste mide 0.6 cm, partiendo del eje de simetría, lo que indica que la distancia de la T del poste no es igual que la de la T del poste del reflejo. Esta “figura” tampoco es equidistante.

Por tanto, como las medidas entre los objetos a partir del eje de simetría no son las mismas, no puedes considerar que el reflejo en la fotografía de Rubén es una imagen simétrica.

¿Qué hacemos?

Analiza las características de las siguientes imágenes, ¿qué notas?

Lo primero que se nota es que son 2 imágenes muy conocidas en todo México, tenemos el palacio de Bellas Artes y una representación del dios mexica Xiuhtecuhtli.

Si trazas una línea vertical, a la mitad de cada imagen y la cortas, obtienes dos imágenes iguales, puedes observar el resultado del experimento.

El corte que se realiza a las imágenes podría considerarse como eje de simetría, porque las divide por la mitad.

¿Será que las imágenes son simétricas?

No necesariamente son simétricas las imágenes aun cuando se puedan dividir por la mitad. Por ejemplo, el dios Xiuhtecuhtli no tiene los brazos del todo simétricos, aun cuando se divida por la mitad no es una figura simétrica.

En comparación con el palacio de Bellas Artes, la línea sí lo divide por la mitad y sus esculturas están a la misma distancia de la línea divisoria, por lo tanto, podríamos decir que el palacio de Bellas Artes es simétrico.

¿Recuerdas alguna imagen, foto donde se pueda partir por la mitad con un doblez como lo visto anteriormente ya sea en libros, revistas? Si no es así, como actividad te proponemos buscar imágenes en libros, revistas, algunos monumentos de su estado o municipio y, traza su eje de simetría mediante un doblez que te permita saber si hay simetría.

Comparte con tus compañeros y profesor tus observaciones cuando tengas oportunidad.

Los resultados de las imágenes anteriores son un acercamiento que tiene que ver con el tema de las propiedades de las figuras simétricas.

Observa las siguientes actividades para descubrir las propiedades que conservan las figuras simétricas.

Es un triángulo rectángulo.

Ahora traza un segmento que lo divida y observa si las dos figuras que se forman al cortarla son iguales.

Puedes ver que no es así, porque el trazo no fue un eje de simetría, pero no debes rendirte, trazarás un segundo segmento para ver si lo logras esta vez.

Cómo puedes observar, la figura no se pudo dividir en dos partes iguales, por lo que puedes decir que esta primera figura no tiene eje de simetría. No importa cómo traces líneas que dividan esta figura, no podrás obtener dos imágenes iguales, donde una sea reflejo de la otra.

Sin embargo, recuerda que hay varios tipos de triángulos y el hecho de que este triángulo rectángulo no sea simétrico no quiere decir que los demás tipos tampoco lo sean.

¿Puedes investigar qué tipo de triángulo si tiene uno o varios ejes de simetría? consúltalo con tu profesor cuando tengas oportunidad.

Observa qué ocurre con la siguiente figura que es un cuadrado, traza un segmento de recta que vaya de un vértice a otro opuesto, es decir, estas trazando una diagonal del cuadrado.

Analizando el corte, se formaron 2 triángulos semejantes, porque ambos tienen sus ángulos y lados de la misma medida, esto quiere decir que el cuadrado si tiene eje de simetría, es más traza otra diagonal para comprobar qué ocurre.

Cómo puedes ver es posible trazar más de un eje de simetría en algunas figuras, te sugerimos descubrir si hay más ejes de simetría en el cuadrado y comentarlo con tus compañeros de clase y tu profesor cuando tengas oportunidad.

Puedes marcar entonces que esta figura si tiene eje de simetría, de hecho, tiene más de un eje de simetría.

Prueba ahora con la siguiente figura, es un pentágono regular, traza la mediatriz que va desde la base al vértice superior y observa qué ocurre.

Puedes darse cuenta de que se genera un efecto similar al de las figuras que observaste al inicio, es un efecto de “espejo”, puedes decir sin temor a equivocarte que esta figura es simétrica y que haz trazado correctamente su eje de simetría.

Observa ahora la siguiente figura, por sus características es un trapecio, traza ahora la mediatriz de la base, como se muestra a continuación, y observa que sucede.

Pudiste observar que una vez más trazaste el eje de simetría de la figura.

¿Podrías trazar más ejes de simetría a las figuras que ya marcaste cómo simétricas?

Observa cómo se traza una figura simétrica y cuáles son las propiedades que debe de conservar.

Antes de continuar observa algunos conceptos:

Las rectas perpendiculares son aquellas que al interceptarse forman ángulos de 90°.

Además, para indicar el simétrico de un vértice se utiliza la misma letra, pero con un apostrofo, con el fin de diferenciar la figura original de la simétrica, y se lee “A prima”.

Sigues el mismo procedimiento con los demás vértices para tener todos y cada uno. Una vez que traces todos los vértices sólo falta unirlos en el mismo orden en que fuiste trazándolos y así formarás la figura simétrica.

Si lo analizamos, los vértices de ambas figuras están a la misma distancia, pero del punto de simetría en lugar de un eje de simetría. por ello la figura simétrica resultante está invertida.

Cómo pudiste observar, la simetría no es sólo un reflejo o sólo la división por la mitad de una imagen o figura, debe de tener características muy particulares, ¿te acuerdas cuáles son?

¿Presenta Simetría axial?

No, porque debería de parecer como si fuera un reflejo.

Si son, por que están a la misma distancia del eje de simetría, una es el reflejo de otra.

¿Presenta Simetría axial?

Si son simétricas, por estar a la misma distancia del eje de simetría, sus lados son iguales y sus ángulos también.

No son simétricas, porque no están a la misma distancia del eje de simetría, aun cuando es la misma figura.

Resumiendo, para que una figura se considere simétrica de otra con respecto a un eje de simetría, debe de conservar:

1. Los vertices de ambas figuras deben de estar a la misma distancia del eje de simetría.

2. Los ángulos deben de tener la misma medida; y, por último,

3. La longitud de sus lados debe ser la misma.

El Reto de Hoy:

Para reforzar los conocimientos observa las siguientes preguntas: