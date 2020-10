Preguntas de Aprende en Casa II del 6 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo que se vio.

Primero de Secundaria

Matemáticas

>Signos de agrupación en la jerarquía de operaciones

Aprendizaje esperado: Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales (para multiplicación y división, solo números positivos).

Énfasis: Aplicar la jerarquía de operaciones, usando signos de agrupación.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia de utilizar los signos de agrupación en una cadena de operaciones.

¿Qué hacemos?

No es lo mismo decir: ¿Cómo estás?” que “¡Como estas!” o “¡¿Cómo?!, ¡¿Estás?!” Tanto al hablar como al escribir y sobre todo al leer un texto, es muy importante hacer énfasis en la forma en que hablamos o en la manera de cómo expresamos nuestras ideas por escrito.

Observa el siguiente video del minuto: 02:18 a 03:46, que hace referencia a la forma en que nos expresamos y posteriormente lo relacionarás con la asignatura de matemáticas.

La importancia de puntuar un texto

Observaste que, en el lenguaje escrito, existen signos que permiten cambiar el sentido de lo que se dice y con ello dar diferentes interpretaciones. En las matemáticas sucede lo mismo, existen signos y símbolos que pueden cambiar el resultado en una cadena de operaciones, así como cambiar el orden que se debe seguir para resolver correctamente un problema o una operación.

En esta sesión continuarás resolviendo operaciones con la Jerarquía de Operaciones, pero observarás que hay símbolos que pueden modificar el resultado final, de acuerdo al uso que les demos. Verás que estos signos y símbolos matemáticos se les denomina: “Signos de Agrupación”.

Te compartimos un dato interesante sobre un matemático italiano.

Se trata de Niccolo Fontana, conocido como 'Tartaglia', que vivió en el siglo XVI y fue el primero en usar paréntesis para agrupar números y sus operaciones.

Para entender cómo se comporta la naturaleza, los científicos utilizan fórmulas matemáticas para representar y realizar cálculos para resolver problemas. Para poder utilizar estas fórmulas necesitamos conocer las reglas de la jerarquía de operaciones y los signos de agrupación.

Estos signos de agrupación facilitan los procedimientos aritméticos, tanto en fórmulas complejas como en situaciones cotidianas. Observa el siguiente ejemplo:

SEP

En la tienda “Cleta”, el precio de una bicicleta es de 2,400 pesos, el casco de protección cuesta la cuarta parte del precio de la bici y dos llantas de refacción, cada una con un precio de una octava parte, del costo de la bicicleta, ¿cuál es el precio total que debemos pagar por todos los productos?

Analicemos el enunciado, para extraer los datos relevantes y escribirlos, con el objetivo de realizar el planteamiento correcto de las operaciones que se utilizarán para llegar a la solución del problema.

Los datos relevantes son los siguientes:

SEP

El costo de la bicicleta es de 2,400 pesos, el costo del casco es la cuarta parte de la bicicleta por lo que se expresa como 2,400 entre 4, una llanta cuesta la octava parte del costo de la bicicleta y se expresa como 2400 entre 8 y por último la pregunta ¿Cuál es el precio total que debemos pagar por todos los productos?

Podemos realizar el siguiente planteamiento para dar respuesta a este problema:

Iniciamos adicionando los precios de cada uno de los artículos, pero como dos artículos están en función del precio de la bicicleta, usaremos los signos de agrupación tal como se muestra en la imagen:

SEP

Observen que en el planteamiento aparecen signos que conoces como paréntesis; signos que se utilizan en el lenguaje escrito o en la asignatura de Lengua Materna para acotar una oración que se intercala en otra con la que está relacionada, pero en Matemáticas se utilizan para agrupar operaciones que jerarquizan el orden en que se tienen que resolver.

Primero debemos realizar la división para obtener el costo del casco: en este caso dividimos 2,400 entre 4 y el resultado es 600.

SEP

Después obtenemos el costo de las dos llantas, donde cada llanta vale una octava parte del costo de la bicicleta, así que dividimos 2,400 entre 8 el resultado es 300. Como observaron en esta parte de la operación resolvimos primero la división para eliminar los paréntesis, y como son dos llantas multiplicamos por 2 y el resultado es 600.

SEP

Por lo tanto, el costo total a pagar por todos los productos es $3,600 pesos.

Pues es el resultado de sumar 2,400 pesos de la bicicleta más 600 pesos del casco más 600 pesos de las dos llantas.

SEP

Analiza el proceso que seguimos hasta ahora y responde en tu cuaderno:

¿Qué signos se emplearon?, ¿para qué sirvieron esos signos usados en la cadena de operaciones?

Esos signos de agrupación sirven para dar prioridad a las operaciones que están dentro de ellos. En Matemáticas, estos signos se llaman:

SEP

Las llaves y los corchetes tienen la misma función que los paréntesis. Ya que en una misma operación podemos tener la combinación de operaciones, como la suma, resta, multiplicación y división con números enteros, decimales y fraccionarios.

SEP

En tu libro de texto, en el tema correspondiente podrás encontrar la siguiente información:

SEP

Agrupar las operaciones nos ayuda a resolver de manera correcta situaciones de nuestra vida, por ejemplo, comprar determinado número de artículos de un mismo producto y saber el costo total que debemos pagar, así también para determinar el promedio de calificaciones o puntaje en competencias deportivas.

Planteamos un problema: En una librería están ofreciendo una gran variedad de libros a un excelente precio y además en la compra de más de 5 libros, descuentan 50 pesos al pagar en la caja. ¿Cuál sería el costo total si llegas a comprar dos cómics, tres libros de ciencia-ficción y dos novelas románticas?

SEP

Analizando el problema determinemos los datos relevantes, que en este caso es el costo unitario de cada libro:

Cómics $ 150.50

Ciencia Ficción $ 230.20

Novelas románticas $ 180.40

Otro dato relevante es el descuento que se hace si se compran más de 5 libros, el cual es de $ 50.00.

Realicemos el planteamiento de acuerdo a los datos del problema para determinar el costo total a pagar de los libros.

SEP

De acuerdo a la pregunta, observamos que se van a comprar: 2 cómics, 3 libros de ciencia ficción y 2 novelas románticas, haciendo un total de 7 libros adquiridos, por lo que se aplica el descuento correspondiente. Con estos datos se genera la siguiente expresión aritmética:

SEP

En la primera operación tenemos: el número de cómics por su costo unitario; más el número de libros de ciencia ficción por su costo unitario; más el número de libros de novelas por su costo unitario, cada operación se agrupa entre paréntesis y como al resultado de esta sumatoria le vamos a restar el descuento por comprar más de cinco libros entonces se hace necesario agrupar las sumas con un par de corchetes.

Resolvemos las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis; para este problema son multiplicaciones.

SEP

Realizamos el producto de 2 por 120.50, obteniendo doscientos cuarenta y uno, después el producto de 3 por 230.20, obtenemos como resultado seiscientos noventa punto sesenta. Por último, el producto de 2 por 180.40, resultando en trescientos sesenta punto ochenta.

Después de realizar las multiplicaciones, se resuelve la adición que está dentro del corchete de la siguiente manera:

SEP

Doscientos cuarenta y uno, más seiscientos noventa punto sesenta, más trescientos sesenta punto ochenta, dando como resultado mil doscientos noventa y dos punto cuarenta.

241 + 690.60 + 360.80 = 1292.40

A la cantidad resultante se le resta, el descuento, por la compra de más de cinco libros, es decir $1292.40 menos $50.

Aplicando correctamente la jerarquía de operaciones y los signos de agrupación, llegamos a la cantidad que debemos pagar en la caja, siendo igual a:

SEP

Las matemáticas están presentes en cualquier contexto, tal es el caso de los deportes cuando es necesario comparar los puntajes obtenidos en alguna competencia.

Consideremos como ejemplo a una gran deportista que ha representado a nuestro país en competencias internacionales siendo considerada la mejor clavadista de la historia de México: Paola Espinosa.

SEP

Independientemente de que en las tres operaciones aritméticas existe una “Jerarquía de Operaciones”, en el segundo planteamiento se utiliza un signo de agrupación, llamado paréntesis, el cual nos indica el procedimiento que se debe realizar en primer lugar.

SEP

Gracias a esos puntajes obtuvo la medalla de plata durante esos juegos olímpicos al lado de otra gran competidora, Alejandra Orozco.

Recuerda que el éxito de un deportista radica en la práctica diaria, lo mismo pasa en las matemáticas, la práctica te hará experta o experto.

Como pudiste observar el orden en el que se eliminaron los signos de agrupación, va de adentro hacia afuera. Otro aspecto importante es que con los signos de agrupación se puede representar de otra forma la multiplicación.

Esto sucede cuando hay dos signos de agrupación juntos, ya sean dos paréntesis, dos corchetes o la combinación entre ellos y no hay algún signo que indique suma o resta entre ellos, tal como se muestra en la imagen.

SEP

Esto nos demuestra que las Matemáticas son abundantes en su simbología, puesto que existen diferentes formas de representar una misma operación.

En los ejercicios anteriores, utilizamos números enteros y números decimales. También empleamos los signos de agrupación como paréntesis, corchetes y llaves, que nos sirvieron para agrupar diversas operaciones. Usar los signos de agrupación nos ayudan a dar orden a las operaciones aritméticas, separándolas para resolverlas, resolviendo de dentro hacia fuera, aplicando la jerarquía correspondiente.

Recuerda que sin los signos de agrupación puedes obtener resultados diferentes o errados, porque no se aplican las reglas de la jerarquía de operaciones, por eso su importancia.

Los signos de agrupación que has aprendido en esta lección sirven para separar operaciones y facilitan el cálculo cuando hay varias operaciones aritméticas, esto te permite saber: cuánto vas a gastar y cuánto te sobra al comprar algo, calcular un promedio, también es útil para llevar la contabilidad personal o de una empresa.

Los signos de agrupación también son utilizados en otras ramas de las Matemáticas como en el caso del Álgebra, la Estadística, la Geometría y la Probabilidad o en otros campos de la Ciencia como la Física, la Química, la Biología, etc.

El Reto de Hoy:

Te planteamos un reto que tiene que ver con la aplicación de los signos de agrupación que has visto durante esta sesión.

Te proponemos un desafío que está en el libro “El hombre que calculaba”, en donde el personaje principal, al que el autor hace llamar el ingenioso Beremiz, utilizó cuatro cuatros, para formar los números del 0 al 9.

Como sabes, todo reto contiene reglas. Y las reglas para este desafío son las siguientes:

SEP

Por ejemplo, para escribir el cero:

Se realiza la sustracción de 44 menos 44.

SEP

Para este caso se cumplen las reglas del desafío.

En este desafío no es la única forma de representar el cero, puedes aplicar lo que aprendiste y ocupar los signos de agrupación para representar de otra forma el cero.

SEP

Agrupamos la sustracción de cuatro menos cuatro y la multiplicamos por el resultado de la adición de cuatro más cuatro. Y el resultado es cero.

Ahora, te retamos a obtener el número uno, recuerda que puedes manejar signos de agrupación y los cuatro cuatros, para darle prioridad a la operación a realizar y cumplir con las reglas establecidas en este desafío.

Una forma sencilla de superar este desafío, sin utilizar signos de agrupación es dividir cuarenta y cuatro entre cuarenta y cuatro, dando como resultado uno.

SEP

De igual manera podemos encontrar otra forma de obtener el número uno, aplicando los signos de agrupación de la siguiente forma:

SEP

Con los signos de agrupación se da prioridad a las sumas, obteniendo en cada caso ocho, y al dividir ocho entre ocho se obtiene el número uno.

¿Qué resultado se obtendría si no ponemos los signos de agrupación en el mismo planteamiento?

Aplicando la jerarquía de operaciones primero dividimos 4 entre 4, al resultado que es 1, le adicionamos el primer 4, el resultado es 5 y a ese resultado le adicionamos el otro 4, el resultado final es 9.

SEP

Si te das cuenta al resolver la operación con signos de agrupación, dimos prioridad a las operaciones dentro de ellos y se cumplió el desafío.

Pero, en el segundo caso al no considerar los signos de agrupación, obtuvimos otro resultado. Eso no quiere decir que este mal el ejercicio, solo que no está cumpliendo con el objetivo de obtener como resultado 1.

Te retamos a encontrar los siguientes números: 2, 3 y 4, no olvidando las reglas previamente establecidas al inicio de este desafío, que son:

Solamente emplear cuatro cuatros y.

El manejo de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división, pero además recuerden que en ocasiones es necesario utilizar los signos de agrupación.

Lenguaje

>Nuestro reglamento escolar

Aprendizaje esperado: Participa en la elaboración del reglamento escolar.

Énfasis: Organizar normas en reglamentos con marcas gráficas.

¿Qué vamos a aprender?

Organizarás normas en reglamentos con marcas gráficas, es decir, reconocerás la organización de las normas utilizando diversos elementos como numerales o viñetas.

¿Qué hacemos?

Durante nuestra vida, en diferentes lugares y momentos hemos leído un reglamento, o tal vez hemos escuchado sobre alguno, incluso nos han pedido que respetemos y sigamos las reglas. Están tan presentes, que podemos decir que los reglamentos forman parte de nuestro día a día.

Tal vez practiques algún deporte, como basquetbol o futbol, y para ello asistes a un deportivo en el que puedes jugar, enfrentarte a otros equipos, pasar un buen rato, divertirte y mantener en movimiento tu cuerpo. Seguramente en ese lugar hay un reglamento para el uso de las instalaciones, el cual se tiene que respetar, de lo contrario te pueden sancionar.

O quizá recuerdas el reglamento de alguna biblioteca, que establece cuáles son las reglas que deben seguirse para el préstamo de los libros, el uso de la sala de lectura o la solicitud y renovación de credencial.

Esos reglamentos los conocemos muy bien, pero ¿qué pasa con las reglas de la vida diaria?, ¿con esas que regulan nuestra conducta en casa, con los familiares o con los compañeros de la escuela? Esas de repente son más difíciles de establecer, como observarás en el siguiente video:

PNCE – Secundaria – Solución de conflictos

En estos casos, ¿crees que sea posible, además de llegar a acuerdos, crear un reglamento para evitar que las alumnas y alumnos se enfrenten o tengan conflictos?

En general, cuando pensamos en los reglamentos, se nos ocurren algunos como los que se señalaron al principio, para lugares donde es muy evidente que se debe ordenar la conducta, pero, pensando en la escuela, también habría que tener reglamentos para el uso de áreas como las canchas o el patio (que muchas veces son lo mismo) ¿Para qué otras áreas se te ocurre que se podrían crear reglamentos?

Podríamos también escribir algunos para los baños, para que se mantengan limpios, por ejemplo, o para la cooperativa o tiendita de la escuela; para la biblioteca, como habíamos dicho, los salones de talleres o las áreas verdes, si es que las hay. Pero lo importante que estas reglas no sólo se digan, sino que estén escritas y sean visibles para que las alumnas y alumnos las tengan presentes y así no tengan pretexto para no cumplir con una sana convivencia.

Te invitamos a que te detengas un momento y pienses en cuáles de los lugares que visitas frecuentemente hay un reglamento que debes respetar y cumplir. Trata de ubicar esos espacios: ¿cuáles son?, ¿quiénes te dieron a conocer el reglamento?, ¿era necesario el reglamento?, ¿estaba pegado en un sitio visible?, ¿te lo dieron impreso?

Los reglamentos son un conjunto de lineamientos o reglas, y son importantes porque regulan la convivencia entre un grupo de personas, esto significa que quien acude a cualquier institución, sea escuela, biblioteca, hospital, cine, o el que se te ocurra, tiene la obligación de conocer y respetar las reglas que corresponden a cada uno de esos lugares.

A continuación, te presentamos algunos ejemplos de reglamentos para que los reconozcas, pero también para que observes que tienen ciertas diferencias.

SEP

SEP

Semejanzas y diferencias entre distintos tipos de reglamentos

Lengua materna, Segundo grado, Bloque 3

Del minuto 2.21 al 4:41

Este video señala en qué tiempos se redactan las reglas qué se usan para desarrollarlos, y la estructura que deben tener. Pero nos vamos a centrar en cómo se estructuran.

SEP

Ahora observa el apartado más importante, que es el de los capítulos o segmentos. Algunos reglamentos agregan los números romanos o los arábigos, para diferenciarlos de las oraciones introductorias y las reglas como tal, como lo señala la flecha. En otros casos se pueden anteponer a cada regla, en lugar de números arábigos, como se observa, incisos acompañados de letras mayúsculas o minúsculas o con viñetas.

SEP

En esta imagen podemos observar que se agrega un apartado II, que se refiere a las sanciones. Si te fijas, el número I romano es el de las reglas, pero el II es el que se refiere a las sanciones. También se agrega una rúbrica, que en este caso es la firma de quien valida lo que se ha escrito en el reglamento, o se agrega un sello, que podría ser el de la dirección de la escuela, pero en este caso también podría ser el de un representante del grupo.

Finalmente observemos nuestra cuarta imagen.

SEP

SEP

SEP

Recuerda que el respeto y la obediencia de las reglas y los reglamentos es el fundamento para una convivencia armónica y provechosa, ya sea en la escuela, en un espacio público o hasta en tu propia casa.

El Reto de Hoy:

El reto es que, a partir de lo visto, realices tu propio reglamento escolar y pongas en práctica lo aprendido en esta sesión. Pues al realizar un reglamento no sólo pones en práctica lo aprendido, sino que te das cuenta de tus propias actitudes y cómo puedes mejorar como alumna o alumno y, claro, como persona que interactúas en un espacio común.

Civismo

>Somos con otros: la construcción de la identidad

Aprendizaje esperado: Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles.

Énfasis: Reconocer qué son las identidades juveniles y su relación con la identidad personal.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cómo se construye la identidad de las y los adolescentes como tú, en lo personal y lo social.

¿Qué hacemos?

Analiza la siguiente situación:

Cuando creas tú perfil en una red social, ¿qué información integras en ese perfil? ¿Por qué es fácil hacerlo?

En él se incluye información muy variada. En realidad, es sencillo, pues sólo se rellena una plantilla.

SEP

Normalmente se solicitan los datos generales, como el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia. También se puede agregar tu tipo de música preferida, los libros que te gusta leer, tu ropa favorita, películas predilectas, los deportes que prácticas. Incluso puedes poner la comida que más te agrada y las actividades que realizas. En fin, todo lo que te gusta e interesa.

También puedes incluir información acerca de tus amigas y amigos, familiares y los grupos con los que convives o los lugares donde has estudiado.

Exactamente. En un perfil de una red social, una persona se describe a sí misma y, al hacer su descripción, se analiza con base en preguntas como ¿qué datos me distinguen?, ¿cuáles son mis intereses? o ¿cuáles son las cualidades que más aprecio de mí y que me dan a conocer?

Como se mencionó, también incluyes información de personas cercanas, como tus familiares o amigos. Pero, ¿has pensado por qué te solicita esa información?

Pues puede ser, porque con esas personas compartes aspectos de tu vida y porque la relación que estableces o tienes con ellas es valiosa para ti. Quienes interactúan contigo influyen en la conformación de tu identidad.

¿Creerías que la identidad personal se construye con la influencia de otros?

Pues la respuesta es sí, los seres humanos son entes sociales por naturaleza, que necesitan de otras personas para poder desenvolverse y desarrollarse.

En realidad, el ser humano se define por la relación que establece con otras personas o grupos. Así es, la convivencia es básica en tu desarrollo como persona, pues la presencia de otros interviene de manera decisiva en tu personalidad, y ésta, en la conformación de tu “yo”.

Durante los primeros años de vida, el eje principal era tu familia, en especial tus padres y hermanos o quienes fungían ese papel. En la casa, cuando eras pequeño recibías el cariño, protección, cuidados, alimentación y aprendías a relacionarte con los demás. Al ingresar a la escuela, en la educación inicial y preescolar, te enseñaron a convivir con tus compañeras y compañeros y a seguir normas de conducta.

Ya en la primaria, siendo un poco mayor empezaste a tomar algunas decisiones por tu cuenta, tales como con qué ropa vestirte, qué llevar para comer o con quién juntarte o relacionarte, qué juegos eran de tu interés o qué actividades te gustaba hacer con otros compañeros. Sin embargo, a pesar de ser más autónomo al tomar decisiones, aún seguías estando bajo el cuidado y vigilancia de tus padres.

En la secundaria, la situación cambia drásticamente. En el primer grado de secundaria, tu como adolescente empezarás o ya iniciaste a reconocerte como un ser independiente, que puede pensar y actuar de manera diferenciada de lo que tus padres piensan o te indican que hacer.

Comienzas a tomar tus decisiones, defines tus gustos, tus deportes, tu música, tu forma de vestir y de pensar, tus valores y principios; externas tus emociones a través de la música, la danza, la actuación o la pintura. Configuras tu identidad de manera voluntaria y cada vez con mayor conciencia.

Has escuchado que las y los adolescentes se preocupan por dar respuesta a preguntas como: ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis responsabilidades, gustos y capacidades? ¿Qué comparto con las personas con las que convivo?

Se llama “esquema del yo” y sintetiza la forma en cómo el individuo reflexiona sobre sí mismo y se valora como una persona importante y útil a la sociedad.

SEP

En el centro del esquema, está la persona, el “yo”, es decir tú como persona, en los dos círculos externos, los valores y las actitudes que debes tener hacia ti mismo y hacia los demás. El respeto, la tolerancia, la honestidad y la solidaridad, son la base para convivir con otros, Las actitudes que tienes hacia ti mismo, necesariamente, se reflejan hacia los demás, esto se convierte en una guía para que tu integración a otros grupos sea satisfactoria.

En la adolescencia, que es la etapa que tu estás viviendo, comenzarás a tener mayor autonomía en la toma de decisiones, es decir, dependerás menos de tu familia. Te acercarás más a grupos de compañeros de la escuela o amigos de la cuadra o la comunidad donde vives; con quienes empezarás a compartir el gusto por la música o actividades deportivas, entre muchas otras cosas.

Tu relación con estos grupos, tanto dentro de la escuela y fuera de ella, es determinante en la construcción de tu identidad.

¿Se podría decir que todas las relaciones, vivencias, experiencias y personas influyen en ello?

Para conocer la respuesta a esta pregunta observa el siguiente video. Concéntrate en lo que se explica acerca del bagaje cultural, la identidad personal y la identidad colectiva.

La identidad colectiva

Después de haber visto y conocido la información que se presentó en el video ¿cómo respondiste a la pregunta?

Como se expuso en el video, las personas, como tú y los demás, se conforman tomando conciencia de varios aspectos. La identidad de género, es decir, de si eres mujer u hombre. La identidad social, al reflexionar que eres parte de una familia, una nación, una etnia. De la identidad física, al pensar en tus características personales. De la identidad moral, al valorar la honestidad, la tolerancia o el respeto. De tu identidad psicológica, al describir si eres colérico, amable, temperamental. De tu identidad emocional, al tomar conciencia de lo que sientes: rabia, tristeza, enojo, etcétera.

SEP

Pero, también va cimentando tu identidad en la relación que estableces con los grupos en donde te desenvuelves y a los que perteneces, es decir, que a tu identidad personal debes sumar aspectos sociales y culturales que se manifiestan en los grupos de los que formas parte.

Pon atención a la sección “Los jóvenes participan en línea” en la que dos adolescentes ejemplifican lo explicado.

SEP

Una persona como tú, construye y reconstruye su identidad varias veces a lo largo de su vida, pues se relaciona con personas y grupos diversos de familiares, amigos, compañeros, etcétera.

Por ejemplo, una persona en su adolescencia le pudo haber gustaba el rock, incluso ir con sus amigos a conciertos, pero con el paso de los años sus gustos pudieron ir cambiado, y ahora preferir la música romántica y los boleros.

Esto es común, pues los entornos tanto social, económico y cultural en los que cada persona se desenvuelve están en cambio constante, por lo cual influyen, pero no determinan, la forma en que cada persona construye su identidad. Así, se pueden compartir con los demás algunos aspectos sociales, culturales, económicos, políticos o de creencia; pero también hay necesidades e intereses personales que hacen a cada persona diferente a los demás, lo cual las hace únicas y particulares.

En especial, la identidad de las y los adolescentes, se conforma con base en los lazos que tienden con sus amigos, compañeros y parejas, pues así refuerzan su autonomía respecto de la familia.

Otra ejemplificación de ellos es Juan, un adolescente que habla acerca de sí mismo.

SEP

Así como Juan, tú, otras y otros adolescentes comparten aspectos que les dan identidad como grupo, por ejemplo, la forma de vestirse, de saludar y de divertirse. Sin embargo, en la interacción con los demás se identifican diferencias que pueden estar marcadas por el entorno, la condición social, familiar y las creencias, lo cual los hace únicos, porque son adolescentes que viven esta etapa desde su propia experiencia.

Los cambios físicos y psicólogos en la adolescencia influyen en el proceso de integración de las identidades juveniles, ya que les permite construir determinados modos de ser joven, en sus relaciones sociales al seguir normas, usos y costumbres e imágenes culturales de su contexto. Las creencias y lenguajes donde se desenvuelven les ayudarán para ser aceptados en los diferentes grupos de su preferencia.

Existen diferentes formas de vivir la adolescencia; no todas y todos tus compañeros del salón oyen la misma música, ni tienen los mismos gustos, ni las mismas aficiones y tampoco hablan igual, ni viven de la misma manera.

Las formas de ser adolescente también están definidas por el tiempo. Ser adolescente hoy es diferente a haberlo sido hace 30 o 40 años. La diferencia radica en que los entornos social, cultural y tecnológico de una época y otras son diferentes.

Observa el siguiente video del minuto 00:28 al 4:32, en el que se habla de la diversidad y la importancia de ésta en las identidades juveniles, y de sus diferentes lenguajes ejemplificados con la música.

Música e identidades juveniles: los otros lenguajes

En el video se ilustra con claridad la diversidad de intereses entre los adolescentes y su integración en grupos por afinidad, tal y como se ha visto a lo largo de esta sesión.

Recuent0:

Cuando quieras analizarte y entenderte más como adolescente, recuerden que:

La identidad se construye y reconstruye varias veces a lo largo de la vida, y no depende exclusivamente de la herencia o de tus elecciones personales. Se alimenta también de la relación que tienes con los distintos grupos a los que perteneces. La adolescencia se vive de distintas maneras y esa diversidad se respeta y valora, pues te enriquece a ti, y a todas y a todos.

Recuerda que en tu libro de texto de Formación Cívica y Ética puedes encontrar más información que te ayude a profundizar en el tema.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre ti mismo y piensa en las personas o grupos que han influido en tu identidad personal. Puedes integrar tu reflexión en un esquema como el que aparece abajo. En el cual anota, en orden de importancia, las personas y grupos que tu consideras han influido en la construcción de tu identidad. Toma como base los grupos representados en las fotografías y más adelante podrías agregar las que tú, vayas reconociendo.

Ejemplo de esquema.

SEP

Historia

>La Ilustración. De súbditos a ciudadanos

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración e identifica la influencia de la burguesía en su difusión.

Énfasis: Reconocer los antecedentes de la Ilustración, sus principales ideas y su influencia en el ámbito político y económico.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los antecedentes de la Ilustración, sus principales ideas y la influencia en el ámbito político y económico. También reconocerás los acontecimientos más importantes de la Ilustración, cuyas ideas, lograron cambiar la realidad europea, lo cual seguramente será de tu interés.

¿Qué hacemos?

En 1784, el filósofo alemán Immanuel Kant envío su respuesta a un periódico alemán que lanzó la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?

“Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. ¡Sapere aude! [¡Atrévete a saber!] ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la ilustración. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad durante toda su vida, pese a que la naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena (haciéndoles físicamente adultos); y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan engorrosa tarea. El que la mayor parte de los hombres (incluyendo a todo el bello sexo) consideren el paso hacia la mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual velan aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. Tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas no se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Más ese peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos cuantos tropezones; pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional —o más bien abuso— de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a semejante libertad de movimientos. De ahí que sean muy pocos quienes han conseguido, gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que les ligaban a esa minoría de edad y caminar con paso seguro. Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo; algo que casi es inevitable, con tal de que se le conceda libertad. Pues ahí siempre nos encontraremos con algunos que piensen por cuenta propia incluso entre quienes han sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendido ellos mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se da una circunstancia muy especial: aquel público, que previamente había sido sometido a tal yugo por ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él, cuando se ve instigado a ello por algunos de sus tutores que son de suyo incapaces de toda ilustración; así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues éstos acaban por vengarse de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público sólo pueda conseguir lentamente la ilustración. Mediante una revolución acaso se logre derrocar un despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la ambición, pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar; bien al contrario, tanto los nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno. (...)” Immanuel Kant, “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”, en Isegoría. Revista de filosofía moral y política. Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Número 25, 2001 (pp. 287-288) http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/37

¿Qué entiendes por Ilustración?, ¿qué opinas del lema? “¡Sapere aude! [¡Atrévete a saber!]? Te invitamos a que lo comentes con tus familiares.

Es importante que retomes lo visto en programas anteriores sobre los principales acontecimientos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX.

Observa la línea del tiempo para recordar que los procesos históricos están representados con barras de diferente color como el Liberalismo, la Primera Revolución Industrial, la Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica o la Revolución Francesa; mientras que los acontecimientos o hechos históricos, que son de corta duración, se señalan con una flecha, por ejemplo, la máquina de vapor, la declaración de la Independencia de Estados Unidos o la Toma de la Bastilla.

SEP

Historia - Primer Grado

Hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII el ejercicio del poder recaía en una sola persona: en los reyes, a quienes se les llamó absolutistas y se justificaba a través del “Derecho divino”. La sociedad estaba organizada por estamentos, y en el Tercer Estado estaban los burgueses acaudalados, banqueros, propietarios y comerciantes. Este grupo se identificó con las ideas del liberalismo y las ilustradas, y se convirtió en su principal promotora, pues sus ideas eran antagónicas a la monarquía absoluta.

SEP

La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, principalmente en Francia; la Ilustración retomó las ideas del liberalismo y consideró a la razón como medio para acceder al conocimiento, y que la humanidad estuviera iluminada por la luz de la razón, por lo que también se le conoce como Siglo de las Luces, destacando la racionalidad científica, la libertad económica y política.

SEP

Para guiarse a lo largo de la sesión ten presentes las siguientes preguntas:

¿Qué significan las palabras “ilustrados”, “ilustración” y “burgueses”?

¿Cuáles son las principales ideas ilustradas en los ámbitos político y económico?

Para conocer un poco más sobre la Ilustración, observa el siguiente video:

Valores de ayer y hoy

Los ilustrados promovieron los ideales liberales y democráticos, y creyeron en la razón y en la capacidad del ser humano para encontrar explicaciones; para los ilustrados todas las personas nacen con derechos que nadie les puede quitar porque son naturales, como la razón, la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad; sostenían que la educación era necesaria para el desarrollo de las personas al liberarlas de la ignorancia.

En el ámbito político, entre los pensadores ilustrados destacan Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes basaron sus ideas en la razón, el conocimiento científico y en la existencia de la igualdad del hombre ante la ley.

Para conocer un poco más de las ideas ilustradas en el ámbito político observa el siguiente video:

Las revoluciones que marcaron la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX

Bajo estas premisas, los pensadores liberales cuestionaron el orden político y económico de la monarquía absoluta; por ejemplo, Voltaire hizo énfasis en la libertad religiosa y la defensa de los derechos del hombre, que debían guiar sus acciones a través de la razón.

Montesquieu escribió en contra del abuso de poder de las autoridades, por ello argumentaba que era necesario organizar y dividir el poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial como medio para asegurar la legalidad. Pensaba en el equilibrio que existía entre el rey y el parlamento inglés y se pronunció a favor de un gobierno constitucional que tuviera leyes justas que protegieran los derechos naturales de las personas.

Rousseau creía en la bondad natural de las personas y consideraba que la sociedad las corrompía, por lo que era necesario imponer la voluntad general a partir de un contrato social para evitar el abuso de poder.

La relación entre los ciudadanos y el Estado cambió, ya que este último se formaba a partir de la voluntad general de los individuos y por lo tanto era el encargado de garantizar los derechos del hombre; si así no lo hiciera, el pueblo podía sustituir al gobierno por no salvaguardar sus derechos.

En el ámbito económico, las ideas ilustradas retomaron el liberalismo económico que estaba en contra del mercantilismo, que se caracterizaba por la intensa intervención del Estado en los asuntos económicos, así como los monopolios y numerosos impuestos existentes, así como el gasto improductivo de las monarquías.

Los pensadores ilustrados promovieron que el Estado disminuyera su intervención en la economía, pues se pensaba que la libre circulación de mercancías regulaba los precios y favorecía el incremento de la riqueza, lo cual influía en la prosperidad económica de los individuos y de las naciones.

Destacan las ideas de garantizar la libertad de empresa, comercio, precios, mercado, empresas y cultivos; la reducción de barreras aduanales y simplificación de impuestos; así como promover la producción industrial como parte del desarrollo económico

Estas ideas ilustradas entraron en conflicto con las monarquías absolutas en el siglo XVIII, principalmente la libertad individual, la igualdad y la participación política; las cuales se contraponían a los privilegios de la nobleza y el clero, y dejaba fuera a la mayor parte de la población concentrada en el Tercer Estado. En este se encontraba la burguesía, quienes tenían el poder económico, pero no la participación política; por esta razón, los burgueses se identificaron con las ideas de la Ilustración y buscaron llevarlas a la práctica para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaban a sus intereses. Debido a las ideas de la Ilustración, las monarquías absolutas se transformaron en despotismo ilustrado.

Para conocer un poco más del despotismo ilustrado observa el siguiente video del minuto 00:18 al 02:03:

Revolucionarios y antirrevolucionario

El surgimiento de la burguesía ayudó a difundir las ideas de libertad e igualdad promovidas por el movimiento de la ilustración, y buscaron llevarlas a la práctica para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaba a sus intereses.

Debido a las ideas de la Ilustración, muchos monarcas modificaron aspectos de su forma de pensar, por lo que llevaron a sus cortes a pensadores como Voltaire y Montesquieu, aunque siguieron basando su poder en el principio del derecho divino.

Muchos monarcas sintieron amenazada su posición tras el surgimiento de las ideas ilustradas y su difusión, por lo que llevaron a sus cortes a pensadores ilustrados para aplicar algunas de sus ideas en el ejercicio del poder con el único propósito de preservarlo; algunos monarcas europeos modernizaron sus Estados para enfrentar la competencia por el poder económico y político.

Corte del rey Federico II de Prusia. PÁGINA 31, LTG. HISTORIA 1 TELESECUNDARIA.

Este proceso fue conocido como despotismo ilustrado, el cual se adoptó en la segunda mitad del siglo XVIII como forma de gobierno para centralizar el poder en el Estado, administrar la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. El Estado se podía fortalecer con la educación, la cultura y la tolerancia religiosa, siempre y cuando ésta no se opusiera a la ciencia y al progreso tecnológico.

Luis XVI muestra los cofres del reino vacíos. El Déficit, Isaac Cruikshank (1788). LTG Historia 1. Telesecundaria.

Por ejemplo, en educación, ampliaron las posibilidades de acceso a la escuela al promover la alfabetización e impulsaron la ciencia, la tecnología y la difusión de las artes. En la administración pública, disminuyeron el pago de impuestos del tercer estamento y mejoraron el funcionamiento de su gobierno mediante la especialización de la burocracia y la profesionalización del ejército, así como desarrollar la infraestructura al mejorar el transporte e impulsar la urbanización. En la administración de justicia, crearon leyes más tolerantes, como las que favorecieron la libertad de prensa y la libertad de credo. Se promovió la tolerancia religiosa, limitando la injerencia de la Iglesia en los asuntos de Estado. Los pensadores ilustrados impulsaron que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcionaran de forma separada.

Pero esto no fue suficiente, estas medidas no se aplicaron igual en todas las monarquías. Muchas de ellas fueron rechazadas por afectar los intereses de la Iglesia, la nobleza y los parlamentos. La estructura social era la misma y continúo la desigualdad, lo cual se refleja en la frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.” Aunque los pensadores ilustrados pudieron influir en algunos monarcas y generar cambios, la burguesía aún no lograba lo que quería: derechos políticos para poder incidir de forma directa en la vida política del Estado y en las decisiones relacionadas con sus actividades económicas.

Las reformas que proponían la libertad individual, la igualdad y la participación política, se vieron limitadas bajo los monarcas absolutos ilustrados, ya que la centralización del poder se desarrolló velozmente; además introdujeron reformas políticas y económicas sin la aprobación del pueblo, limitando su libertad y participación.

La ilustración hizo de los derechos naturales de las personas uno de los temas más importantes. Para finales del siglo XVIII las ideas ilustradas se convirtieron en los principales argumentos de los gobernados para transformar las sociedades en que vivían. Así sucedió con los procesos revolucionarios ocurridos en los siglos XVIII y XIX, en lugares como las Trece Colonias de Norteamérica, Francia y las colonias americanas; Así nuevas ideas políticas, económicas, sociales y culturales influyeron en nuevos sistemas de gobierno que se inspiraron en las ideas ilustradas, las cuales dieron origen al concepto de ciudadano y a las constituciones, integrando leyes que establecieron los derechos y obligaciones de los individuos, así como a sociedades republicanas más representativas y autónomas.

Con todo lo anterior ahora puedes contestar las preguntas que te planteamos al inicio de la sesión:

¿Qué significan las palabras “ilustrados”, “Ilustración” y “burgueses”?

¿Cuáles son las principales ideas ilustradas en los ámbitos político y económico?

Recuerda que este tema lo puedes consultar en tu libro de texto en el Bloque I, Tema: Revoluciones, burguesía y capitalismo.

Para conocer un poco más, te invitamos a leer los libros: Del absolutismo a las revoluciones liberales y Las Transformaciones del siglo XIX, de Ricardo Gamboa.

El Reto de Hoy:

Con base en lo que irás aprendiendo en la semana, te proponemos elaborar una infografía sobre las principales ideas de la Ilustración en los ámbitos político, económico, social y cultural, y ¿qué ideas siguen vigentes en la actualidad y en qué aspectos?

La infografía debe contar con los siguientes elementos:

SEP

Tecnología

>Las acciones estratégicas de la técnica

Aprendizaje esperado: Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.

Énfasis: Aplicar acciones estratégicas para la resolución de problemas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y aplicarás acciones estratégicas para darle una posible solución a una problemática social.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión podrías invitar algún familiar para que juegue contigo "carrera 20". El juego es muy sencillo y cosiste en llegar al número 20, ya sea sumando el número 1 o 2, por ejemplo, si tú inicias y tiras 1, tu familiar sumará 1 o 2 es decir si sumas 1 será el número 2 y si sumas 2 el tiro dará como resultado el número 3 y así hasta llegar al número 20. Después de haber jugado te darás cuenta que cada uno de ustedes desarrollaron una estrategia para ganar.

Ejemplo, Paola y Alejandro jugaron así su juego.

SEP

Una estrategia consiste en una serie de acciones dirigidas, que permiten llegar a un objetivo o solucionar una problemática, en este caso era llegar al número 20.

En todas las acciones de la vida utilizas estrategias para lograr un objetivo.

¿Cómo podrías implementar acciones estratégicas en una problemática social?

Piensa por ejemplo en la generación de basura, la cual es una fuerte problemática en el país. Una estrategia es separarla.

Existen muchos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse, por ejemplo:

PET. Cartón. Vidrio. Metales. Papel. Plástico Entre otros.

¿Te gustaría ver el proceso para reciclar?

Observa el siguiente video.

¿Habías escuchado de las tres “R´s”?

Las tres R´s quieren decir: reducir, reciclar y reutilizar, son acciones estratégicas que se implementan frente a la problemática que representa la basura.

¿Te fueron interesantes los datos que se presentaron en el video?

Es interesante saber cuánto PET se produce y cuánto se consume en el país, y esto te puede generar algunas ideas para reciclar y reutilizar.

Pero, antes debes conocer qué son las acciones estratégicas y qué preguntas generan.

Las acciones estratégicas: son los pasos que planificas para llegar a un objetivo, tomando en cuenta las alternativas de solución, e identificando la información necesaria para tomar decisiones. Las acciones estratégicas responden a las siguientes preguntas:

¿Para qué? Para darle solución a un problema determinado, estableciendo un plan de acción.

¿Por qué? Porque es urgente atender las problemáticas sociales.

¿Con qué? con los medios técnicos y materiales que tengas en tu entorno.

Ahora, anota en tu cuaderno las siguientes preguntas e identifica un problema que quieras resolver y establece las acciones estratégicas.

Plantear, ¿Qué necesidad te gustaría resolver en tu comunidad? Proponer alternativas Elegir la más viable ¿Quiénes participarán para resolverla? ¿Para quién está destinado el beneficio? ¿Cuál será el plan de acción para lograr el objetivo?

Observa el siguiente video sobre la intervención técnica.

Resumiendo, ¿Qué implican las acciones estratégicas?

Implican considerar los recursos, tiempo, las posibilidades de desarrollo y las consecuencias de tus acciones

Todas las acciones que se realizan deben estar encaminadas hacia un objetivo.

¿Qué estrategia se te ocurre a ti, para reutilizar la basura de manera creativa?

Para iniciar debes separar la basura.

Observa los siguientes materiales:

SEP

Podrías realizar una lámpara, aunque necesitarías algunas técnicas para cortar el vidrio.

¿Qué se te ocurre hacer con las botellas de vidrio, por ejemplo?

¿Qué se te ocurre hacer con el cartón?

En este caso podrías elaborar un portarretrato

¿Qué se te ocurre hacer con las latas de aluminio?

Podrías hacer un portalápiz.

¿Qué podrías hacer con botellas de PET?

Para el uso de este material tal vez podrías elaborar una maceta colgante con PET

Bueno después de dar algunos ejemplos para ver que se podría hacer con estos materiales.

¿Cuáles serían tus estrategias?

Debes empezar por ver qué necesitas.

Primero piensa qué materiales emplear y por qué, en este caso, pondremos el ejemplo del uso de las botellas de PET.

¿Por qué se elige el PET?

Porque es un material fácil de usar y como lo escuchaste en el video, lo encuentras comúnmente en la basura.

Además de PET, ¿qué insumos se podrían emplear para este proyecto?

Eso corresponde a las acciones instrumentales que verás en la siguiente sesión.

Recapitulación del tema.

En esta sesión:

Identificaste y aplicaste acciones estratégicas en el juego de “carrera 20” y también estableciste posibles soluciones a un problema técnico.

Planteaste una situación problemática que fue la recolección de basura y para ello te enfocaste en los materiales reutilizables, se retomó el PET como el material más viable por la gran cantidad de ideas que se pueden realizar con este insumo.

Con esto se concluye el día de hoy, pero se continuará en la siguiente sesión donde se llevarán a cabo las acciones instrumentales de esta actividad.

El Reto de Hoy:

Recomendación de Lectura.

Para la recomendación lectora de hoy, observa el siguiente video.

El libro recomendado es "El Reciclaje a tu Alcance" del autor Gerald Bertrolinu. Este libro te hará pensar en las cosas que puedes crear reciclando y reutilizando objetos.

Segundo de secundaria

Física

>Aplicaciones de las leyes de Newton

Aprendizaje esperado: Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas en equilibrio).

Énfasis: Relacionar las leyes de Newton con experiencias de la vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás y reconocerás las leyes de Newton en tu vida cotidiana.

La s leyes de Newton describen todo lo relacionado con el movimiento, desde fenómenos que son comunes, como caminar, hasta la atracción de los planetas. Pero Newton no solo hizo contribuciones al estudio del movimiento, también realizó investigaciones en muchos campos de la ciencia.

¿Qué hacemos?

Profundizarás en las tres leyes del movimiento que Newton formuló. Para ello, comienza con la primera ley de Newton, la cual es conocida como la Ley de Inercia.

Primera ley de Newton.

Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, si no se aplica una fuerza sobre él.

Para comprender mejor este concepto, si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento.

Experimento. Ley de Inercia

Materiales que necesitas:

Un vaso de vidrio o plástico

Una moneda

Una carta de baraja o un pedazo de cartulina que sea de aproximadamente 9x6 cm

Procedimiento:

Coloca el vaso sobre la mesa. La carta lo tapará. Encima coloca la moneda, mientras no toques nada, todo permanecerá en aparente “reposo”.

Pero qué pasa si se empuja la carta…

Primero, se ejerció una fuerza sobre la carta, lo que modificó su estado de reposo y provocó que se moviera.

Y como la moneda ya no tiene la carta, que era la que soportaba su peso, también deja de estar en reposo y cae, por la fuerza de atracción gravitacional.

¿Y por qué se le conoce como ley de inercia? A la oposición al cambio de estado es a lo que se le llama inercia.

Realiza lo siguiente:

¿Qué acciones de la vida cotidiana te han llevado a experimentar la primera ley de Newton?

Haz una lista en tu cuaderno donde anotes algunos ejemplos.

Segunda ley de Newton.

Esta ley: relaciona la aceleración que experimenta un cuerpo, con la magnitud de la fuerza aplicada.

La fuerza que se le aplica a un objeto es directamente proporcional a la multiplicación de su masa por la aceleración que experimenta. Dicho de otra forma:

F=ma

Para tener más clara esta idea, observa el siguiente video, en el cual identificarás un sistema en donde las fuerzas no están en equilibrio, y por lo tanto va a presentarse un movimiento.

Demostración de la segunda ley de Newton.

El experimento que acabas de ver se puede dividir en dos partes.

En la primera, la masa del carro permanece constante y lo que varía es la cantidad de pilas que jalaban al carro. Cuando aumenta el número de pilas, se tiene más masa y eso se traduce en un aumento en el peso que se tenía de ese lado de la cuerda. Ese peso era el que jalaba el carrito, como el peso es una fuerza, se puede decir que la fuerza estaba aumentando. El carro hacia el recorrido en menos tiempo, por lo que avanzaba más rápido.

Cuando la masa permanece constante, entre más fuerza se aplique, más crece la aceleración y se recorren distancias en un tiempo menor.

En la segunda parte del experimento, la masa de las pilas que jalaban al carro no cambiaba. Lo que cambiaba era la masa del carrito, porque cada vez se le ponían más pilas. En este caso, la fuerza aplicada para mover el carro permanecía constante, no se aumentaba la fuerza que jalaba al carro. Conforme amentaba la masa, al carro le tomaba más tiempo hacer el mismo recorrido. Eso quiere decir que la aceleración estaba disminuyendo.

Realiza la siguiente actividad:

Elabora una lista de algunas situaciones donde la segunda ley de Newton se relacione con tu vida cotidiana.

Tercera ley de Newton.

A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario.

Para comprender mejor este concepto, observa el siguiente video.

Demostración de la tercera ley de Newton.

Como observaste en el video, la pelota que choca a la otra le imprime una fuerza y ésta fuerza hace que la segunda pelota cambie de dirección. Pero de acuerdo con la tercera ley de Newton, la segunda pelota también afecta a la primera. Y eso hace que cambie la trayectoria de la primera pelota también.

Esto mismo ocurre cuando las personas juegan billar, las esferas van cambiado sus trayectorias cuando chocan unas con otras y cuando chocan con las orillas de la mesa. O bien cuando se juega al jalar de la cuerda. También ocurre cuando pateas un balón de futbol, sientes que tu pie se regresa justo después de que le pegas a la pelota.

En el siguiente video observarás que el aire también puede generar una fuerza de reacción que empuja algo en contra de la gravedad.

Demostración de la fuerza de gravedad.

A continuación, si está en tus posibilidades, realiza un experimento similar al del video.

Experimento. Fuerza de gravedad

Materiales que necesitas:

Hilo

Popote

Globo

Cinta adhesiva

Procedimiento:

Usa un popote, al cual le insertarás el hilo

Amarrara el hilo para que quede tenso

Después, infla el globo

Con ayuda de la cinta adhesiva pégalo al popote

Finalmente, suéltalo.

¿Observaste qué pasa?

Este viaja con la fuerza del aire que tiene el globo, estos son los principios que se usan en los cohetes espaciales.

A continuación, observa el siguiente video, donde puedes ver que en una actividad tan simple y cotidiana como lo es saltar, también se manifiesta la tercera ley de Newton.

Demostración saltar, tercera ley de Newton.

Newton ha sido uno de los científicos más prolíficos que ha visto la humanidad, sus contribuciones abarcan muchos campos.

En el siguiente video explican algunos aspectos de su vida.

Leyes de Newton.

Newton hizo bastantes cosas durante su vida, siempre fue curioso, desde niño sentía fascinación por los fenómenos naturales.

También era muy habilidoso con tareas manuales, incluso llegó a fabricar juguetes que regalaba a sus amigas, como pequeños muebles y casas para muñecas. Le interesaban las cometas, y buscaba las mejores proporciones para que volaran de forma muy eficiente. También inventó una lámpara de papel, con la cual alumbraba el camino hacia su escuela cuando era invierno y no había mucha luz del sol. Esta misma lámpara la amarraba a los papalotes, y la usaba para espantar a sus vecinos.

Durante su infancia, tuvo una obsesión por los relojes solares, su cuarto estaba lleno de relojes de todo tipo, incluso hoy en día se conserva un pedazo de la pared de su habitación cuando niño, en donde había gravado un reloj solar.

Cuando creció se inclinó más por una educación autodidacta, y aunque estaba matriculado en la Universidad de Cambridge, prefería pasar su tiempo leyendo en la biblioteca. Fue así como se acercó al trabajo de grandes pensadores.

También estudió el movimiento de los astros y formuló lo que ahora conocemos como la ley de gravitación universal, la cual ayudo a realizar los cálculos que permitieron llevar al hombre a la luna.

Otras contribuciones importantes fueron sus investigaciones en óptica. Observó que cuando la luz blanca pasaba a través de un prisma, esta se descomponía en los colores del arcoíris. Y que, si volvía a hacer pasar esos colores por otro prisma, se juntaban para formar luz blanca de nuevo.

Hizo aportaciones a las matemáticas, pues inventó el cálculo diferencial. También mejoró el telescopio reflector, que usaba un arreglo de espejos, y esto permitió que los telescopios no tuvieran que ser tan grandes.

En un periodo de su vida, trabajo en la casa de moneda de Londres, persiguiendo a los falsificadores de monedas. En fin, hasta inventó las puertas para mascotas.

Ahora que aprendiste a relacionar las leyes de Newton en tu vida cotidiana, intenten verlas de otro modo, ya que todo lo que haces, se explica con la física.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno en qué actividades se pueden observar las tres leyes de Newton en tu vida diaria.

Matemáticas

>Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Interpretar el significado que tienen las incógnitas en ambas ecuaciones de un sistema.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo representar algebraicamente los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resolverás con el apoyo de tablas de datos o registros tabulares.

¿Qué hacemos?

De acuerdo con los conocimientos adquiridos anteriormente, reflexiona respecto a las siguientes preguntas:

¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas?

¿Qué necesita suceder para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales?

Si aún no conoces las respuestas, observa siguiente video, en el que se explican las principales características de los sistemas de ecuaciones lineales 2 x 2.

Ahora, aplica lo visto en el video y resuelve las siguientes situaciones. Toma nota de la información dada en cada problema, e intenta resolver lo que se plantea. A final, podrás validar tus resultados.

Nery juntó durante una semana varias monedas de $2 y de $5 que le dieron su mamá y su papá para gastar en la escuela o como gratificación al hacer compras en la tienda.

Cuando su prima Sofía le preguntó que cuánto dinero había juntado, Nery le lanzó el siguiente reto.

Para ello, observa la plática entre Nery y su prima Sofía.

Analiza la respuesta de Sofía. Considera que Nery juntó 15 monedas de $2 y de $5, que suman $48.

Presta atención a la siguiente imagen y comprueba si Sofia tenía razón.

La respuesta de Sofía no cumple con las condiciones del problema

¿Cómo se pueden calcular las monedas de cada denominación que juntó Nery?

Para obtener la respuesta, primero se representa algebraicamente la situación. Como son dos variables las que aparecen en el problema, las monedas de 2 pesos y las de 5 pesos, y dos condiciones; se puede representar con un sistema de ecuaciones lineales dos por dos.

Las condiciones del problema son:

Ya que cuentas con el sistema de ecuaciones, representa la información en una tabla de datos para resolver el problema.

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala.

Considerando las monedas de dos pesos, y el total de monedas que tiene Nery, que son 15. Calcula las monedas de cinco pesos y la cantidad total de dinero que habría en cada caso representado en la tabla.

¿Cómo se obtienen los valores que faltan en la tabla de datos?

¿Qué tiene que suceder, en los valores de la tabla, para obtener las respuestas del problema?

En la tabla anterior s representó la respuesta que dio Sofía, siete monedas de 2 pesos más 8 monedas de 5 pesos que son igual a 54 pesos, y se corroboró que la respuesta no es correcta ya que: (7×2) + (5×8) = 54

Ahora, completa la tabla…

Para responder la pregunta:

¿Qué tiene que suceder, en los valores de la tabla, para obtener las respuestas del problema?

Se conoce que “x” más “y” deben sumar 15, entonces se asigna a “y” los valores correspondientes a los respectivos valores de x, que aparecen en la tabla para tener el total de monedas de 5 pesos, es decir, a 15 se le restan los valores de “x”.

Observa el ejemplo de la fila 1: se sabe que el total de monedas son 15, cantidad a la que se le resta 1, que es el número de monedas de 2 pesos, y con ello se obtiene la cantidad de monedas de 5 pesos; que en ese caso son 14. Es decir, x + y = 15, por lo tanto, “y” es igual a 15 menos equis, y al sustituir equis, se tiene que “y” es igual a 15 menos 1, lo que da el resultado de 14. Después, en la columna 4 se sustituyen “x” y “y” por los valores correspondientes para resolver la expresión 2x + 5y, es decir, por 1 y por 14, por lo tanto:

1 x 2 + 5 × 14 = 2 + 70 = 72

Es la cantidad de dinero que habría en este caso, es decir, son 72 pesos.

De la misma manera se completan todas las filas de la tabla, sustituyendo a “x” y a “y” por los valores correspondientes, como pueden ver.

Observa con detenimiento la tabla:

¿En qué columna los valores de “x” y “y”, es decir, el número de monedas de $2 y de $5, cumplen con las dos condiciones del problema?

En la tabla se puede observar que 9 monedas de 2 pesos y 6 monedas de 5 pesos suman 15 monedas y corresponden a los 48 pesos que juntó Nery.

Porque: 2 x 9 + 5 × 6 = 18 + 30 = 48 pesos.

Has resuelto el sistema de ecuaciones, ahora, comprueba si esto es cierto.

Para comprobar lo anterior, plantea nuevamente la pregunta de Nery:

En total junté 15 monedas que suman 48 pesos. ¿Cuántas monedas tengo de cada denominación?

Sustituye a “x” y a “y” por los valores numéricos obtenidos y resuelve las operaciones.

Como sabes que:

x = 9

y = 6

Entonces, en la ecuación x + y = 15, al sustituir a las incógnitas queda 9 + 6 = 15, llegando a 15 igual que 15, esto significa que la igualdad es verdadera.

Y en el caso de la segunda ecuación: 2x + 5y = 48, al sustituir a las incógnitas, queda 2(9) + 5(6) = 48, esto es 18 + 30 = 48, llegando a 48 igual que 48, esto significa que la igualdad es verdadera.

Has comprobado que los valores encontrados de “x” y “y”, satisfacen o hacen verdaderas las ecuaciones que forman el sistema propuesto para resolver el problema, cumpliendo las condiciones que comentó Nery.

Para fortalecer tus conocimientos, resuelve el siguiente caso.

El equipo de futbol de Néstor

Néstor juega en un equipo de futbol. En esta temporada han tenido un excelente inicio de torneo, pues se mantienen invictos después de jugar los primeros 12 partidos, es decir no han perdido un solo juego, sin embargo, también se sabe que no han ganado todos los partidos, pues algunos han empatado.

Antes de resolver el problema, recuerda que en el futbol las victorias o partidos ganados otorgan tres puntos y que los empates, solamente un punto.

Para responder la pregunta de Néstor, se planteará el sistema de ecuaciones correspondiente y se resolverá con el apoyo de una tabla de datos.

Ya que tienes el sistema de ecuaciones lineales que corresponde al problema, se representa la información en una tabla de datos. No olvides copiar la tabla en tu cuaderno y completarla, de acuerdo con lo que se indica en la siguiente imagen.

“x” más “y” deben sumar 12, entonces se asignan a “y” los valores correspondientes a los respectivos valores de x, que aparecen en la tabla para tener el total de partidos, es decir, a 12 le se le restan los valores de “x”.

Después, se resuelve la expresión 3x + y, para obtener el total de puntos, en cada caso, como muestra el ejemplo de la primera fila de la tabla. En este caso, se puede ver que 12 – 1 = 11, que cumple con la primera condición del problema, es decir, con el número de partidos invictos, pero el total de puntos: (3 x 1) + (1 x 11) = 14, no cumple con la segunda condición del problema, es decir, con el total de puntos del equipo.

¿Cuántos partidos ganó y cuántos partidos empató el equipo de Néstor?

Observa la tabla completa para validar tus resultados.

Observa la tabla de datos con detenimiento. Como puedes ver, si el equipo de Néstor hubiera ganado 2 partidos y empatado 10, se tendría: 3 x 2 + 10 = 6 + 10 = 16 puntos; si hubieran ganado 3 partidos y empatado 9, se tendrían 18 puntos, para 4 partidos ganados y 8 empatados, sus puntos serían 20, y así sucesivamente.

Los valores de “x” y de “y” que cumplen con las dos condiciones del problema son: “x” igual a siete y “y” igual a cinco: partidos ganados 7, partidos empatados 5 y total de puntos 26.

Para comprobar las soluciones del problema, se sustituyen ambas literales por su valor numérico, en ambas ecuaciones y se resuelven las operaciones:

Partidos invictos:

x + y = 12 es igual a 7 + 5 = 12

Se cumple la igualdad porque 12 es igual que 12.

Puntos obtenidos:

3x + y = 26 es igual a 3 × 7 + 5 = 21 + 5 = 26

Como 26 es igual que 26, se cumple la segunda igualdad.

Néstor dice: Ganamos 7 partidos y empatamos 5.

Al resolver las operaciones se comprueba que las respuestas que encontraste en la tabla son correctas.

Ahora reflexiona:

¿Qué situación de tu vida diaria, familiar o escolar piensas que pueda ser representada, y resuelta, por medio de un sistema de ecuaciones lineales 2 x 2?

A continuación, analiza el siguiente sistema de ecuaciones 2x2, y piensa en una situación que pueda ser representada con dicho sistema.

Recuerda que el sistema de ecuaciones es:

x + y = 45

x + 7 = y

Observa el siguiente ejemplo que representa al sistema:

Carlos tiene en una bodega 45 cajas de dos tipos de frutas, unas son de mangos y las otras de peras. También se sabe que tiene 7 cajas más de peras que de mangos.

¿Cuántas cajas tiene de cada tipo de fruta?

Si usa “x” para representar las cajas de mangos y “y” para las cajas de peras. Se puede ver que la información del problema planteado corresponde al sistema de ecuaciones. Ahora, se cambia de lenguaje algebraico al lenguaje común, como puedes ver.

Después, se representa la información en una tabla de datos para resolver el problema. Recuerda copiar la tabla y completarla en tu cuaderno.

“x” más “y” deben sumar 45, entonces se asignan a “y” los valores correspondientes a los respectivos valores de x, que aparecen en la tabla para tener el total de cajas, es decir, a 45 se le restan los valores de “x”.

Se asignan diferentes valores a “x”, en este caso, serán entre 16 y 22 cajas, también se anota en cada fila el total de cajas que tiene Carlos, que es 45, y se buscan los valores de “y” que, sumados a los respectivos valores de x, den 45. En la fila 1, se puede ver que, “y” es igual a 45 – 16 = 29.

Para completar la tabla sigue el mismo procedimiento en cada fila.

Al completar la tabla, podrás ver que en todas las filas se cumple con la primera condición o ecuación del problema, que es x + y = 45.

Ahora, tienes que buscar la fila en la que los valores de “x” y de “y” cumplan con la segunda condición o ecuación, x + 7 sea igual a “y”, es decir, que “y” sea 7 unidades mayor a x.

¿Ya sabes cuáles son estos valores?

¿Cuántas cajas de mangos y cuántas de peras tiene Carlos?

Observa la siguiente tabla para verificar tus resultados.

Después de completar la tabla, busca las parejas de valores de “x” y de "y” en los que “y” sea 7 unidades mayor que x, para cumplir con la segunda ecuación.

Ahora sabes que “x” vale 19 y que “y” vale 26. Es decir, Carlos tiene 19 cajas de mangos y 26 cajas de peras.

Nuevamente comprueba las soluciones del sistema, sustituyendo a las incógnitas por sus valores numéricos y resolviendo las operaciones.

El sistema de ecuaciones es:

Has terminado con la representación y resolución del Sistema de Ecuaciones Lineales 2 por 2, con el apoyo de tablas de datos.

Recuerda que puedes consultar tu libro de texto de Matemáticas 2, para buscar información que permita resolver tus dudas o para poner en práctica lo estudiado en esta sesión.

El Reto de Hoy:

La siguiente imagen muestra la gráfica de uno de los sistemas de ecuaciones que resolviste, corresponde al problema del equipo de futbol de Néstor.

Analiza las relaciones entre “x” y “y” de cada línea recta. Cada una corresponde a una de las ecuaciones del sistema.

Y responde lo siguiente:

¿Qué ecuación representa cada línea recta en la gráfica?

¿Qué significado tiene el punto donde se intersecan, es decir, la coordenada donde coinciden las dos líneas rectas?

Lenguaje

>Las mil y un caras de un escarabajo

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Comparar definiciones en diversos textos sobre un mismo tema.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás cómo se presentan las definiciones sobre un mismo concepto en diferentes fuentes de consulta, con el propósito de compararlas.

Esto te servirá para sumarlo a otros conocimientos que has estado adquiriendo acerca de la literatura, y de cómo buscar información para tus investigaciones.

El uso de las definiciones de palabras, conceptos o ideas, siempre han sido una constante en la vida.

Si preguntas a distintas personas el significado de una palabra, éstas te dirán las definiciones que conocen. Cada uno, le puede dar un significado propio y personal a muchas palabras, conceptos o situaciones.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer más acerca de las definiciones.

Qué son las definiciones y ejemplos y por qué se deben incluir en un texto.

No es lo mismo “describir” que “definir”. Al describir, se mencionan las características o la representación de algo o alguien. Y cuando se da una definición, se señala con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o concepto, la naturaleza de una persona, animal o cosa .

La formal: expresa de forma precisa al concepto.

Los mayas en dibujos animados.

La información que se vio en ambos textos se complementa y permite crear una definición más completa. Revisar distintos textos acerca de un mismo tema te permite, en el caso de las definiciones, ampliar su información.

Ahora puedes pensar en esos temas que te interesan, consultar varias fuentes distintas que hablen de ello, y ampliar tu conocimiento acerca de las definiciones.

También puedes preguntar a tus familiares dónde buscan cuando quieres tener una definición lo más precisa posible.

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de Lengua Materna 2, busca el aprendizaje esperado, responde y vincula las preguntas a lo aprendido en la sesión.

Civismo

>Desafíos en mi entorno para ejercer las libertades fundamentales

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.

Énfasis: Analizar los desafíos que enfrentan los estudiantes en el ejercicio de sus libertades fundamentales.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás los desafíos que pueden presentarse en los diferentes contextos donde te desenvuelves y que limitan u obstaculizan el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.

Además, conocerás brevemente a qué se refieren las libertades fundamentales y cuáles son. Así como las leyes mexicanas que las respaldan.

Finalmente, revisarás ejemplos de la vida cotidiana donde practican dichas libertades y considerarás tus experiencias personales en relación con los desafíos que prevalecen para el ejercicio de las mismas.

A lo largo de tu vida, experimentarás una serie de situaciones que te permitirán explorar quién eres, las cosas que te gusta hacer, las metas que quieres cumplir y los sueños que te gustaría alcanzar; sin embargo, esto es posible, entre otras cosas, si ejerces las libertades fundamentales.

Seguramente, has experimentado situaciones que te han permitido el ejercicio de las libertades fundamentales en tu familia, la escuela, los grupos a los que perteneces, en tu comunidad y otros ámbitos más; no obstante, es probable que, tanto tú como tus conocidos, enfrenten situaciones o desafíos que limitan las libertades.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente caso:

En muchas comunidades, tejer es una labor de mujeres; no es común que un hombre realice esta actividad e incluso es mal visto. Sin embargo, Pedro Martín decidió superar esos prejuicios y hacer lo que a él más le gusta, tejer en telar de cintura.

Así como este testimonio, hay muchas situaciones que constituyen desafíos para el ejercicio de las libertades. En el caso de Pedro, por los estereotipos se veía limitado en el ejercicio de una de las libertades fundamentales.

Para identificar los desafíos, reflexiona a partir de las siguientes interrogantes:

¿Qué desafíos has enfrentado en los ámbitos donde te desenvuelves?

¿Qué propondrías para evitar que esos desafíos afecten el ejercicio de las libertades fundamentales?

Ahora, anota una o dos ideas principales. Puedes apoyarte en un organizador gráfico para facilitar la presentación de la información.

Antes de profundizar en el tema, recuerda con el siguiente video, qué es la libertad y cómo ejercemos nuestro derecho a las libertades.

El derecho a la libertad.

La libertad la ejercemos en acciones cotidianas de nuestra vida, como la elección de las prendas que queremos vestir, pero también en situaciones que nos permiten ejercer las libertades fundamentales, tales como nuestra forma de pensar, las opiniones que expresamos, la religión que profesamos o la manifestación de nuestras inconformidades y propuestas ante el gobierno o alguna institución.

Es importante recordar que las libertades fundamentales son derechos proclamados en el marco legal de nuestro país, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y como tal, pueden ejercerlas a plenitud, en favor de su desarrollo personal y de los grupos sociales con los que interactúan.

Sin embargo, pese a que las libertades están garantizadas en las leyes, persisten situaciones que limitan u obstaculizan el ejercicio de las mismas, como sucede con el joven del primer testimonio o como lo manifestaron los estudiantes al inicio del video, donde determinadas leyes o normas prohíben a las mujeres ejercerlas.

Alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si no pudieran ejercer las libertades fundamentales debido a que determinadas leyes o normas así lo establecieran?

Entre las posibles consecuencias, estaría que muchas de las cosas que disfrutan hacer podrían verse afectadas.

Sin embargo, en nuestro país, para garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales de la población infantil y adolescente, el 4 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Algunos de los derechos y libertades que promulga dicha ley son:

Niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a:

Libertad de convicciones éticas y conciencia

Libertad de pensamiento

Libertad de religión

Libertad de expresión

Estas libertades nos permiten expresar las diversas manifestaciones que tienen que ver con nuestra identidad y cultura.

Además de las anteriores, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, se establece la libertad de tránsito.

Entonces, es necesario que ustedes conozcan los derechos y las libertades que pueden ejercer, pero también que sean conscientes de los desafíos que existen en su entorno para que sepan qué hacer ante tales circunstancias.

En la vida diaria, como adolescentes, se desenvuelven en diferentes escenarios donde ejercen las libertades. Las ejercen al cuestionarse a sí mismos, explorar las reglas o normas para la convivencia, cuestionar situaciones que suceden en su entorno y tomar decisiones que tienen que ver con su persona; todo ello se relaciona con la facultad que tienen para ejercer las libertades fundamentales.

Antes de profundizar en los desafíos para ejercer las libertades, realiza la siguiente actividad.

Para que reflexiones acerca de cuáles de libertades fundamentales ejerces y cuáles no, en los diferentes ámbitos o espacios como tu familia, la escuela, tus grupos de pertenencia en la localidad donde vives, entre otros.

Dibuja en una hoja, una tabla con tres columnas y, por lo menos, cinco filas, como la que se muestra, para que puedas anotar tus ideas.

En la primera columna coloca el encabezado “espacios o ámbitos” y, debajo, en las filas, anotarás justamente aquellos en los que te desenvuelves. Por ejemplo, familia, escuela, grupo de amigos, equipo deportivo, club artístico, o grupos que haya en tu comunidad, como comités vecinales u otros.

En la segunda columna, anota como título “libertades que ejerzo”; esto en cada uno de los ámbitos o espacios donde te desenvuelves. Por ejemplo, en mi familia ejerzo la libertad de culto; en mi comunidad, la libertad de tránsito.

En la tercera, coloca en el encabezado la frase “libertades que no ejerzo”, donde anotarás cuáles libertades consideras que no estás ejerciendo en cada ámbito.

Como se ha comentado previamente, existen diversos desafíos, es decir, situaciones o dificultades que limitan el ejercicio de las libertades fundamentales.

Por ejemplo, hay situaciones o desafíos que tienen que ver con las normas sociales, costumbres, ideas o actitudes, como la discriminación, asociados a los estereotipos y los roles de género.

Asimismo, existen otros obstáculos de tipo social o económico, tales como la pobreza, la desigualdad, la marginación o la inseguridad.

Hablando de una situación que estamos viviendo actualmente. Debido a que debemos cuidarnos por la pandemia, tuvimos que decidir tomar las medidas recomendadas para evitar una alta propagación de los contagios. Esto, de alguna manera, propició que nos hayamos visto limitados en cuanto al ejercicio de las libertades, comparado con la situación que vivíamos antes de ésta, en los diversos espacios donde convivíamos o interactuábamos.

Pero, para ejemplificar algunos casos específicos de desafíos que enfrentan las y los adolescentes en nuestro país, en el marco del Día Internacional de la Juventud, la Unicef hizo una consulta para que dieran su opinión a partir de la siguiente pregunta:

¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas como joven en México?

Estas fueron sus respuestas.

Reflexiona respecto a lo que comentaron las y los jóvenes:

¿Te identificas con las situaciones que mencionaron? ¿Por qué?

¿Cuál consideras que sería tu mayor desafío como adolescente?

Escriban respuestas breves o ideas principales en el cuadro que elaboraste previamente o en forma de listado, según lo prefieras.

En el caso de las y los jóvenes entrevistados por la Unicef, su preocupación está en si son o no tomados en cuenta y si su voz es escuchada, así como las ideas que aportan.

Las inquietudes que comentaron hacen referencia a situaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia, así como de expresión, que les permita opinar o dar sus puntos de vista.

Lamentablemente, no son los únicos desafíos que existen para la adolescencia y juventud mexicanas. Como se mencionó, algunos tienen que ver con las actitudes del entorno, o bien, las condiciones sociales que imperan.

Otro ejemplo de desafío, en lo que se refiere al ejercicio de la libertad, lo encontramos en las prácticas religiosas; algunas y algunos adolescentes consideran que hablar de la religión que profesan puede ser causa de rechazo o burla. Una situación más grave aparece cuando la comunidad donde viven los rechaza por practicar una religión diferente a la de la mayoría.

Si bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 24 establece la libertad de culto como un derecho fundamental, se siguen practicando actitudes de rechazo hacia las personas que profesan ciertas religiones.

Por ejemplo, en Tuxpan de Bolaños, en el estado de Jalisco, algunos pobladores han sido rechazados por no seguir las prácticas religiosas que predominan en la comunidad; o bien, como ha sucedido en Chiapas, con integrantes de diversas comunidades indígenas.

Lo anterior nos deja ver que en ocasiones nuestros comportamientos como individuos o grupo de personas, son un obstáculo para el ejercicio de los derechos y las libertades de las demás personas.

Un escenario muy similar se produce con las prácticas culturales de aquellas y aquellos jóvenes con raíces indígenas que tienen que migrar y que, al expresarse en su lengua materna, portar la vestimenta que forma parte de su identidad, escuchar la música tradicional, entre otras cosas; esto se convierte en motivo de discriminación, situación que, desafortunadamente, prevalece hasta nuestros días.

De acuerdo con lo que has leído hasta el momento:

¿Consideras que, en tu caso, se ha visto limitada la libertad de culto? ¿Por qué?

¿Conoces casos de amigas, amigos u otras personas, a quienes se les ha obstaculizado la libertad de creencias religiosas o de convicción?

Si es así, escribe un caso que hayas enfrentado, o bien, alguno del que tengas conocimiento.

¿Qué situaciones o desafíos en particular consideras que, en tu entorno, obstaculizan el ejercicio de las libertades?

Recuerda que las libertades fundamentales son:

- Libertad de pensamiento, conciencia y de culto

- Libertad de expresión

- Libertad de asociación

- Libertad de tránsito

Para poder identificar los distintos desafíos en tu contexto, puedes apoyarte en el siguiente esquema y completarlo.

Escribe en el centro del diagrama “Desafíos para ejercer las libertades en mi contexto”.

Anota alrededor los diferentes desafíos, por ejemplo:

Ideas o costumbres que prevalecen en tu familia o en tu localidad, que dificultan la libertad de pensamiento o de convicciones.

Actitudes o comportamientos que has vivido o notas que han sucedido en la escuela y que restringen la libertad de convicciones, de culto o de expresión.

Situaciones que impiden la libertad de asociación y que limitan tu participación en proyectos culturales, artísticos, deportivos o de entretenimiento.

A continuación, escucha el testimonio de Eluney, una adolescente residente del Estado de México que, al igual que tú, cursa el segundo grado de educación secundaria y cuenta cómo percibe las condiciones para ejercer su derecho a la libertad de tránsito en su comunidad.

Opinión Eluney.

Es posible que muchos de ustedes tengan esa misma dificultad, independientemente de que vivan en una localidad rural o urbana, esto debido a la inseguridad; sin embargo, habrá otras limitantes que dependen del contexto donde viven.

En una comunidad rural, es posible que la libertad de tránsito no se vea obstaculizada como lo menciona Eluney, pero tal vez sí la libertad de convicciones.

Por ejemplo, quizá algunas o algunos de ustedes quieren seguir estudiando, incluso una carrera profesional, pero tal vez la costumbre sea que la mujer ya no estudie, porque se casará y no requiere más estudios, o bien, que es mejor que el hombre se dedique a trabajar y juntar lo necesario para cuando decida formar una familia; aunque en ambos casos su convicción sea seguir estudiando.

O, también puede ser que la situación económica de la familia sea la causa de que ustedes o sus familiares adolescentes no puedan dedicarse a las actividades propias de su edad, como seguir estudiando o expresar sus ideas mediante diversas actividades, ya que en lugar de ello deben trabajar.

Asimismo, porque tuvieron que salir de su localidad por situaciones de violencia o rechazo, en tanto, deben adaptarse a la forma de vida del nuevo lugar.

Posiblemente, en la escuela se ha omitido su participación en actividades que les permitan expresar sus puntos de vista sobre temas de interés o que les atañen, como puede ser en el diseño del reglamento escolar o dar propuestas para el mejoramiento de su plantel.

Puede ser también, que la localidad donde viven no disponga de los espacios necesarios para ejercer su libertad de expresión o asociación mediante actividades culturales y de esparcimiento o para participar en proyectos que les permitan ser parte de las mejoras de su colonia, barrio o pueblo.

Una desafortunada realidad que puede suceder o no en su contexto es que, hay adolescentes que son forzados a casarse mediante matrimonios arreglados por sus familiares; aunque, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 45, se establezca que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.

Como puedes notar, son diversos los desafíos que existen para el ejercicio de las libertades. Por lo tanto, es necesario reconocerlos y luego analizar las posibles alternativas para evitar que esas situaciones te afecten al punto de impedir que ustedes puedan ejercer las libertades, en favor de su desarrollo personal.

Si bien hay importantes avances en nuestro país, así como en los estados y los municipios, para evitar que esos desafíos sean un obstáculo en el ejercicio de las libertades, la realidad es que, como individuos y como integrantes de determinados grupos o comunidad, es necesario hacer conciencia y evitar determinadas prácticas, actitudes y comportamientos que afectan los derechos y las libertades.

Asimismo, corresponde a las autoridades coordinar esfuerzos para garantizar las condiciones necesarias que eviten la existencia de obstáculos para que las y los adolescentes ejerzan a plenitud las libertades fundamentales.

Debido a las situaciones que prevalecen en nuestro contexto, es normal preguntarse por qué aún siguen existiendo estos obstaculos.

Ese es el caso de Eluney, quien plantea una pregunta muy importante. Escucha con atención y trata de encontrar una explicación para la problemática que menciona, o bien, piensa en otras situaciones que ameritan una pregunta similar.

Pregunta Eluney.

Ahora, contesta en la siguiente pregunta:

¿Qué propondrías para evitar que esos desafíos afecten el ejercicio de las libertades fundamentales?

En esta sesión, analizaste qué son las libertades fundamentales y cuáles son. Conociste algunos de los desafíos que existen en el país para ejercer las libertades, por tal razón, anotaste diversas propuestas que favorecen el ejercicio de las libertades fundamentales.

Para que puedan ampliar tus conocimientos y nutrir tus reflexiones, puedes explorar las páginas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la UNICEF, para conocer qué otras acciones se pueden aplicar en tu contexto que favorezca el ejercicio de las libertades fundamentales.

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de texto de Formación cívica y ética e identifica otros desafíos y opciones para afrontarlos.

Platica con otros adolescentes que conozcas y compartan sus reflexiones.

Tecnología

>La resignificación del conocimiento en tecnología

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Reconocer cómo se interrelacionan la tecnología y las ciencias a través del conocimiento.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la resignificación del conocimiento científico y la demanda social e identificarás la relación de la tecnología con las ciencias sociales y naturales.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee con atención qué es la resignificación de conocimientos.

La resignificación de conocimientos

Consiste en tomar los saberes y técnicas de un campo de conocimiento y otorgarles un significado nuevo para adecuarlos a una necesidad.

Así mismo, considera los saberes que da la experiencia, con la finalidad de satisfacer necesidades sociales en un contexto determinado.

Ahora, darás paso a la relación que existe entre la resignificación del conocimiento y la demanda social a través de algunos ejemplos.

Las paredes de tu escuela y de tu casa suelen ser verticales, con materiales cuyas características son propias de las condiciones naturales del lugar donde vives.

Los techos horizontales, pero con una ligera inclinación para permitir el desagüe de la lluvia; en lugares donde la precipitación es considerable, o donde cae nieve, es común ver techos llamados de dos aguas o un techo muy inclinado que evita la acumulación de agua y nieve.

Este tipo de construcción ha sido producto de la innovación constante de las técnicas de construcción, adaptadas a las necesidades humanas en cada ambiente.

Por ejemplo, una necesidad humana es tener agua. En la actualidad, uno de los problemas es su escasez. La tecnología al tratar de responder a esta necesidad innova estructuras en la construcción, con el fin de captar agua de lluvia, por lo que introduce cierto tipo de estructura con un sistema de captación pluvial más efectivo, donde la calidad del agua depende de las características de los materiales utilizados para su filtración.

La forma y los materiales de construcción de las casas que habitamos son producto de la innovación, de conocimientos y de la integración de distintos campos del saber.

Con estos referentes, contesta en tu cuaderno lo que a continuación se te pide.

Menciona las características de los materiales o sistemas constructivos de la vivienda en que habitas.

¿Qué materiales o sistema constructivo cambiarías para mejorar la comodidad de tu vivienda y que corresponda al clima en dónde vives?

Las técnicas van adaptándose a nuevos métodos que imponen las necesidades sociales. La tecnología, con el fin de satisfacerlas, incrementa la eficacia y la eficiencia con nuevos materiales e innovaciones o cambios técnicos para mejorar los productos o producción en el menor tiempo.

Por ejemplo, los avances de la metalurgia han permitido el uso de materiales más ligeros, como el aluminio, además de su propiedad anticorrosiva, brillo similar al de la plata y la que más destaca: ser buen conductor de calor y electricidad.

Estas características le dan al aluminio un nuevo significado y apertura en cualquier área, como en la tecnología, que se emplea en las industrias en el proceso de nuevos productos. Sin olvidar el potencial económico que les remunera.

Mientras que a la ciencia le interesa saber la composición química del aluminio o qué elementos le permiten tener ciertas características, como el ser anticorrosivo, a la Tecnología, en la resignificación del conocimiento, le interesa saber cómo satisfacer ciertas necesidades de la sociedad a partir de las características del aluminio.

Así tenemos que el aluminio es uno de los insumos en:

Transporte: como material estructural en aviones, automóviles, tanques, superestructuras de buques y bicicletas.

Estructuras de aluminio en la construcción de edificios.

Embalaje de alimentos: papel de aluminio, latas, tetra pack,

Cancelería en el hogar: puertas, ventanas, cierres, armarios, etc.

Bienes de uso doméstico: utensilios de cocina, herramientas, etc.

Debido a su gran reactividad química, el aluminio se usa finamente pulverizado como combustible sólido de cohetes espaciales y para aumentar la potencia de los explosivos.

Por otro lado, el aluminio, visto desde la ciencia, es considerado como un elemento químico con un símbolo y un número atómico, que puede formar aleaciones con otros elementos.

Otro ejemplo de resignificación de los conocimientos son los derivados del petróleo como el diésel y la gasolina, mientras la ciencia lo ve como un hidrocarburo, la tecnología los retoma para nuevas creaciones.

Los motores de combustión interna dieron paso para la innovación del automóvil.

Los derivados del petróleo son elementos clave en la innovación de los medios de transporte y la creación de nuevos materiales, como la diversidad de plásticos y recubrimientos que son utilizados para nuevas creaciones.

Retomando uno de los ejemplos mencionados anteriormente, en específico el de los tipos de construcción, aprendiste el porqué de la funcionalidad de los techos en los hogares y cómo han sido modificados de acuerdo a las necesidades.

En el caso de: la falta de agua en algunas comunidades.

¿Cómo se puede cubrir esa necesidad?

En zonas rurales valoran muchísimo el agua porque es difícil su transporte o porque es escasa.

En zonas urbanas, existen colonias que tienen el servicio por tandeo, esto quiere decir que sólo les llega este vital líquido por un corto lapso al día o inclusive a la semana.

¿De dónde más se podría recolectar agua?

Una opción sería el agua de lluvia. Y se podría hacer con sistema de captación pluvial y aplicarlo en los hogares en zonas urbanas o rurales. Ahora, dependiendo de la superficie del techo y el material será la calidad de agua que se estará filtrando.

Para que el agua obtenida sea de mejor calidad, se puede filtrar de forma casera, y uno de sus usos podría ser en los quehaceres del hogar. Es muy sencilla su elaboración: primero se recolecta, luego se filtra y, por último, si es necesario, se hierve. Depende del uso que se le dé.

La resignificación del conocimiento en tecnología está presente en la creatividad e ingenio para satisfacer nuestras necesidades.

El Reto de Hoy:

Complementa en tu cuaderno la siguiente pregunta:

Con base en las problemáticas que observaste,

¿Qué opción propones para el cuidado del agua?

Acompaña con dibujos y recortes, la solución que propones.

Ahora, contesta la siguiente pregunta

¿Qué otros materiales innovadores conoces que se estén utilizando en la fabricación o construcción de otros productos?

Tercero de secundaria

Química

>¿Cuáles son las aportaciones del trabajo de Lavoisier al conocimiento científico?

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del trabajo de Lavoisier al mejorar los mecanismos de investigación (medición de masa en un sistema cerrado) para la comprensión de los fenómenos naturales. Identifica el carácter tentativo del conocimiento científico y las limitaciones producidas por el contexto cultural en el cual se desarrolla.

Énfasis: Argumentar la importancia de la metodología científica, en la comprensión de los fenómenos naturales, así como el carácter tentativo del conocimiento científico.

¿Qué vamos aprender?

Lee la siguiente frase

Argumentarás la importancia de la metodología científica, en la comprensión de los fenómenos naturales, así como el carácter tentativo del conocimiento científico.

Desde tiempo remotos, el ser humano se ha interesado por los efectos del fuego en las cosas, poco a poco, con base en experiencias, estableció una relación entre los efectos del fuego y las transformaciones de los materiales.

A lo largo del tiempo, surgieron distintas explicaciones a estos fenómenos.

Hay muchos productos que se transforman en contacto con el fuego: un chispazo o un cerillo mal apagado, y arden.

¿Qué hacemos?

¿Qué pasa cuando algo se quema?

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:50, identifica las ideas importantes, por ejemplo, qué explicación se propone para resolver la pregunta anterior.

Los alquimistas y la masa de humo

Calor, luz, humo y cenizas, entonces ¿por qué arden las cosas?

Continúa la investigación para que contestes la pregunta, analiza la información que se presenta en el siguiente video, obsérvalo del minuto 03:02 a 03:36:

Los alquimistas y la masa de humo

¿Flogisto?, por eso se pensaba que las cosas arden, entonces ¿por qué no podían comprobar su teoría?, ¿Será que el flogisto sale cuando algo se quema?

Ahora pondrás a prueba tus habilidades científicas. Reflexiona las siguientes preguntas, recuerda tomar nota.

Cuando la gasolina del automóvil se agota, el agua hierve, las ventanas oxidadas presentan pequeños agujeros o el helado se acaba, tenemos la impresión de que la materia desaparece.

¿Qué significado tendrán entonces las palabras agotar y desaparecer en estas situaciones?

Para contestar estas preguntas estudiarás uno de los principios más importantes que dieron origen a la química moderna: El principio de la conservación de la masa.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 06:26 y anota las ideas principales.

El principio de conservación de la masa

Qué interesante ha resultado conocer cómo ha revolucionado la Química a lo largo de la historia, el trabajo de investigación y experimentación que han realizado grandes científicos como Antoine Lavoisier.

Debes puntualizar algunos aspectos muy importantes de esta primera revolución de la Química.

Comienza por los alquimistas:

Ahora sabes que la teoría del flogisto, es obsoleta y eso gracias al trabajo de investigación, experimentación y medición de muchos científicos obstinados como Lavoisier.

Ahora observa las aportaciones de Antoine Lavoisier al conocimiento químico:

Repitió algunos experimentos que ya se habían realizado, pero introdujo la medición de la magnitud de la masa como herramienta en el proceso experimental, mediante el uso de la balanza.

Utilizó un sistema cerrado.

Gracias a su trabajo concluyó que: “En todo cambio químico, la masa total permanece constante”, esto permitió descartar la Teoría del Flogisto.

En 1789 enunció la ley de la conservación de la masa: “En todo cambio químico la masa total permanece constante”

Como habrás notado, Lavoisier marcó el nacimiento de la Química moderna y el abandono de su predecesora, la alquimia. Sin embargo, su trabajo siempre estuvo apoyado e impulsado por su esposa Marie-Anne Pierrete Paulze.

Las mujeres en la actualidad tienen un rol cada vez más preponderante en la investigación y el desarrollo de nuevos horizontes en la ciencia.

Cada vez se consolida más la construcción colectiva del conocimiento científico por parte de las mujeres.

Por todo lo anterior, puedes concluir que con el trabajo de Lavoisier ocurrió la primera revolución de la Química, pues consiguió dar una reinterpretación radical del pensamiento existente durante varios siglos.

Cabe señalar que el conocimiento científico es una construcción colectiva de mujeres y hombres. Este conocimiento se actualiza constantemente y se relaciona con los avances tecnológicos.

Una vez que revisaste y conociste los trabajos realizados por Lavoisier es momento de experimentar. El propósito de esta actividad experimental es comprobar el principio de conservación de la masa.

Necesitarás:

2 Matraces Erlenmeyer de 250 ml

2 Globos del número 9

1 probeta

Agua

2 pastillas efervescentes

1 balanza

Recuerdas que Lavoisier implementó el uso de la medición en la experimentación, esta actividad experimental la realizaremos en dos partes:

Primera parte: Sistema Cerrado

1. Coloca 100 mililitros de agua en el matraz.

2. Parte una de las pastillas efervescentes en trozos pequeños y colócalas en el globo.

3. Coloca el globo en la boca del matraz y mide la magnitud de la masa de todo el sistema.

Registra este dato en tu cuaderno en una tabla como la que se muestra a continuación:

Retira el matraz de la balanza, levanta el globo para que la tableta caiga al agua, ¿qué sucede?, ¿a qué se debe?

Mide nuevamente la magnitud de la masa con la balanza. Predice lo que sucederá.

¿Cómo será la magnitud de la masa del sistema cerrado?

Menor que la medición inicial

Mayor que la medición inicial

Igual que la medición inicial

Registra la magnitud de la masa final del sistema cerrado en la tabla anterior.

Segunda parte: Sistema Abierto

1. Repite los tres primeros pasos.

2. Levanta el globo para que la tableta caiga al agua y retira el globo de la boca del matraz, ¿qué sucede?, ¿a qué se debe?

3. Mide nuevamente la magnitud de la masa del sistema, coloca en la balanza tanto el matraz como el globo.

Registra este dato en tu cuaderno, en una tabla como la que se te presenta a continuación:

Predice lo que sucederá.

¿Cómo será la magnitud de la masa del sistema abierto?

a) Menor que la medición inicial

b) Mayor que la medición inicial

c) Igual que la medición inicial

Registra la magnitud de la masa final en la tabla anterior.

¿Qué observas?

Compara las magnitudes de la masa inicial y la masa final en ambos sistemas, cerrado y abierto.

a) ¿Qué le ocurrió a la tableta al entrar en contacto con el agua?

b) ¿Cómo es la magnitud de la masa final respecto a la masa inicial en cada uno de los sistemas estudiados?

c) ¿A qué conclusiones llegaste?

En tu bitácora científica, explica y redacta con tus propias palabras la Ley de la conservación de la materia.

¿En qué condiciones se aplica la Ley de la conservación de la materia?

Si quieres repetir la actividad experimental te sugerimos utilizar los mismos materiales que usaste, puedes sustituir los matraces por dos botellas de PET vacías de 225 ml

Cómo pudiste notar en la actividad experimental, la balanza fue una herramienta de medición fundamental.

¿Qué significado tendrán entonces las palabras agotar y desaparecer en estas situaciones?

Por medio de la experimentación, se demostró que la materia no se agota, es decir, no se consume completamente, ni desaparece, solo se transforma.

La magnitud de la masa inicial en una reacción química siempre será igual a la magnitud de la masa final cuando se utilice un sistema cerrado en caso de desprenderse un gas.

Con Lavoisier ocurrió la primera revolución de la Química debido a sus aportaciones al conocimiento científico:

Consiguió dar una interpretación diferente al pensamiento de aquella época, que perduró durante varios siglos, del fenómeno de la combustión.

Mejoró las formas de proceder de la investigación científica en el estudio de la naturaleza.

Investigó y comprobó experimentalmente la conservación de la masa durante una reacción química, con ello, argumentó un nuevo nivel de comprensión en el estudio de la materia, lo que le llevó a proponer La ley de conservación de la materia.

Desafortunadamente fue guillotinado en París en 1794. “En un solo instante Lavoisier se quedó sin cabeza, pero harán falta más de 100 años para que aparezca otro igual” expresó, ante tal horror, Joseph Luis Lagrang.

Recuerda que en tu libro de texto gratuito puedes consultar el tema para aclarar cualquier duda.

El Reto de Hoy:

Si te interesa saber más acerca de la vida de las mujeres que aportaron sus conocimientos a la humanidad, te sugerimos consultar el siguiente sitio en internet.

En este sitio se relatan breves biografías de mujeres que realizaron diversas aportaciones al conocimiento científico, una de ellas es Marie Lavoisier.

Otro texto para aprender es el libro Oxígeno obra en dos actos, en donde se describe el trabajo tan importante realizado por Marie Lavoisier

Te recordamos que debes realizar las actividades ya que son de suma importancia para tu aprendizaje. Además, deberás mostrar evidencias a tus maestras y maestros una vez que puedas regresar a clases presenciales.

Tecnología

>Importancia de la aceptación social de la tecnología

Aprendizaje esperado: Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la historia como parte del cambio técnico.

Énfasis: Reconocer la importancia de las costumbres, gustos e intereses de los usuarios en las innovaciones y creaciones técnicas.

¿Qué vamos aprender?

Antes de comenzar, te sugerimos registrar en tu cuaderno todas tus dudas, inquietudes y hallazgos, para después discutirlo con tu familia y personas cercanas.

El proceso de aprendizaje, no termina cuando finaliza la clase; se extiende a todo el día, cuando menos lo esperas, las ideas llegan, las nuevas dudas se generan, siempre es un buen momento para exponer nuestras inquietudes y generar discusiones de temas comunes. Comparte tus conocimientos y enriquece la experiencia de aprender.

Es importante que tengas a la mano tu cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema.

Te sugerimos que releas tus notas y tus apuntes y recuerda aquellos hallazgos que hayas tenido en días anteriores, sirven para fortalecer el conocimiento e incrementar el interés.

La innovación técnica es un proceso de ejecución de nuevas ideas que tiene como fin satisfacer necesidades de un grupo social.

Si recuerdas, en programas anteriores se formuló la siguiente pregunta:

Tuviste como misión formular una o varias respuestas a este cuestionamiento. Con tus posibles respuestas, quizá te diste cuenta de lo siguiente: la aceptación social es un factor “primordial” en toda innovación e invento que surge en la sociedad.

Servirá pensar en la aceptación social como el fenómeno de apropiación y aprovechamiento de la o las innovaciones. Las mejoras y modificaciones de una nueva versión de tu teléfono móvil, la expansión de memoria de alguna computadora, una mayor potencia de una licuadora, el número de caballos de fuerza del motor de un automóvil; todas esas modificaciones y mejoras que suceden en los aparatos, productos y procesos que hacen que las acciones cotidianas las puedas realizar con mayor eficacia.

Recuerda los factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación, porque uno de ellos es importante para el tema.

El tema que se resaltará en esta sesión es “El aspecto cultural”.

¿Qué hacemos?

Diversidad cultural

Cómo pudiste observar en el video, las diversas sociedades se caracterizan por su cultura, y cada una tiene sus propias necesidades.

Cuando se innova debes revisar:

¿Cómo está compuesta la sociedad?

¿Dónde quiero que mi innovación tenga éxito?

Claro, la sociedad puede o no aceptarlos, pero si la innovación cubre necesidades importantes y se ajusta a su cultura y economía, entre otras cosas, es posible que nuestra innovación tenga éxito.

No olvides que una forma de mantener la atención activa y la percepción aguda es observando tu entorno.

Pregúntate o imagina cómo fue el proceso de aceptación de las innovaciones que has identificado en los aparatos que les son cotidianos.

¿Cómo eran antes?

¿Qué mejoras o facilidades ofrecen respecto a la versión anterior?

¿No todas las innovaciones son aceptadas por la sociedad?

¿Qué contextos pueden ayudar al surgimiento de nuevas innovaciones?

Una innovación puede funcionar en un lugar y en otro no, debido a varios factores y uno de ellos es el aspecto cultural.

Lo que implica que las personas que innoven o creen algo investiguen las características culturales de la sociedad y de los lugares donde pretenden presentarlas.

Para comprender un poco más, profundiza en el significado de cultura y sociedad:

De esta manera puedes ver que cultura y sociedad son conceptos diferentes, sin embargo, ambos se precisan mutuamente para existir.

El concepto de cultura es complejo y puede ser examinado desde diferentes perspectivas, por ejemplo: sociológicas y antropológicas, entre otras.

Mientras que el concepto de sociedad se enfoca en la interacción de un grupo de personas en un espacio.

Por lo tanto, la sociedad es el espacio humano donde surge la cultura.

Formúlate preguntas acerca de las diferencias entre cultura y sociedad, dos términos que siempre estarán ligados, pero que se manifiestan de formas distintas y concretas, identificables.

Registra en tu libreta todas las ideas que surjan y luego, en un rato, unos días, regresa a tus notas y piénsenlas con mayor detenimiento.

Seguro todo se habrá transformado y las dudas serán nuevas y más grandes, concretas, fascinantes.

¿Recuerdas el proceso de innovación?

En el proceso de innovación se desarrollan las siguientes etapas, mismas que conforman un ciclo:

Por principio de cuentas esta la Identificación de oportunidades, en donde se recaba la información necesaria sobre la sociedad, utilizando diferentes métodos para realizar estudios sociales.

Para determinar las propuestas de alternativas, se investigan las innovaciones técnicas anteriores y los avances tecnológicos y científicos del momento.

En la Selección de alternativas, se investigan las características del entorno cultural y características de la población para determinar cuál será mejor aceptada

Para diseñar los nuevos productos es importante conocer el contexto, así como los medios y procesos técnicos, se toman en cuenta aspectos de ergonomía, estética y sustentabilidad.

En el Desarrollo de los procesos Productivos, se determina el saber hacer, la secuencia de las actividades requeridas a partir de la información y la tecnología.

Para la Comercialización se realiza la búsqueda de información de nuevos mercados, ventas y sobre todo el nivel de aceptación del producto, proceso o innovación.

Aunado a lo anterior se requiere de información importante sobre las costumbres y tradiciones de los grupos sociales, logrando así la aceptación del producto, proceso o innovación en el contexto en que se implemente.

Para que logres llevar a cabo el proceso de innovación en todas sus fases, es importante que investigues utilizando diferentes fuentes de Información y métodos, pueden ser desde una entrevista, un libro, revistas especializadas y de Internet, sin olvidar que sean confiables.

¿Cómo saber si una fuente es confiable?

¿Cómo elegir de entre todas las opciones que el buscador me arroja?

El siguiente video te dará algunas orientaciones para buscar información confiable en internet:

Búsquedas y selección de información

Como observaste, debes tener precaución con la información que tomes para realizar una investigación, ya que algunos sitios ofrecen datos y conclusiones que podrían desviarte del camino del aprendizaje.

Ahora, la información que debes investigar para el proceso de innovación va desde los gustos, necesidades, tradiciones, costumbres, ergonomía, conocimientos técnicos y científicos; la adquisición, análisis y procesamiento de esta información nos permite consolidar la idea de mejorar un producto, proceso o servicio que surgió de satisfacer la necesidad de la población.

Los métodos de la tecnología, entre ellos el análisis de producto, proporcionan elementos necesarios para cumplir con los intereses de los usuarios que usarán los productos, sin dejar de lado las condiciones culturales como son los usos, costumbres, creencias, formas, comportamientos y actitudes que nos sirven como una fuente de información para las innovaciones técnicas.

Sin embargo, lo que no se puede negar, es que la tecnología siempre va a estar ligada a la cultura, y la sociedad.

Reflexiona la siguiente pregunta:

¿Conoces las condiciones culturales de tu comunidad?

Si tu respuesta fue negativa es momento de iniciar una investigación.

Recuerda que observar tu entorno y cuestionar sus características es una forma de aprender de ti y tu comunidad.

Para organizar tu información te sugiero realices un mapa cognitivo que contenga los siguientes aspectos:

Creencias, las cuales son un conjunto de principios ideológicos de una persona.

Usos y costumbres, que son las tradiciones y transmitidas desde generaciones ancestrales.

Comportamientos, estos se producen en función de un contexto y una actitud concretas.

Actitud, es el factor afectivo-emocional que modula la conducta y la transforma en la singular actuación de cada uno de nosotros ante una situación determinada.

Puedes darte cuenta que para innovar es importante conocer no solo las necesidades sino también los gustos, las costumbres, las tradiciones, características corporales de los grupos sociales en donde se implementará una innovación técnica.

Reflexiona la siguiente pregunta: ¿Las innovaciones técnicas cubren una necesidad o un interés?

Para poder dar una respuesta correcta, debes de saber la diferencia entre una necesidad y un interés.

Y de aquí se desprenden los siguientes tipos:

Necesidades fisiológicas. Son las primeras que aparecen en el ser humano.

Necesidades de seguridad. Estas necesidades aparecen una vez que están relativamente satisfechas las anteriores.

Necesidades de pertenencia. Hace referencia a la necesidad de pertenecer y ser aceptado por un grupo.

Necesidades de estima. Alta, respeto a uno mismo como confianza, competencia, logros, etc. y baja, respeto de las demás personas hacia tu persona como aprecio, reconocimiento, etc.

Necesidad de autorrealización. Cuando se encuentra un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad.

Por lo tanto, la diferencia radica en que la “necesidad” es la sensación de “carencia” de algo y el “interés” es la “voluntad” de querer satisfacer dicha carencia.

Sabes que cada grupo social tiene sus propias necesidades e intereses, lo que da diversidad cultural y determina los sistemas técnicos predominantes para cada grupo, considerando la satisfacción social.

Un ejemplo es la innovación técnica del telar, para entender un poco más, observa el siguiente video del inicio al minuto 4:00:

Telar de Pedales

Se evidencia de forma directa los cambios técnicos que surgen de las condiciones culturales para llevar a cabo el proceso de elaboración y la satisfacción de las necesidades e intereses de los grupos sociales.

Sin embargo, resulta importante reflexionar sobre los efectos positivos o negativos de la tecnología o innovación tanto en la sociedad como en la cultura.

La sociedad se transforma y se adapta a los cambios de la tecnología, pero algunos objetos tecnológicos, aun con todas las evoluciones en las innovaciones a lo largo de la historia, no han sufrido grandes cambios, como el telar de cintura; sus técnicas, instrumentos y herramientas que usan, se siguen utilizando en muchas culturas.

A pesar de que, en un mismo estado o país, las regiones comparten las mismas necesidades básicas, lo que distingue a cada lugar es la manera de satisfacerlas, ya que están influenciadas por los aspectos culturales, económicos y naturales logrando así, preservar la identidad cultural para cada región.

Para concluir este tema reflexiona sobre la importancia de indagar todos los factores que aprendiste y se logre la aceptación social de toda innovación tecnológica para lograr una mejor calidad de vida.

El Reto de Hoy:

Comenta y reflexiona con tu familia, maestra o maestro, la importancia de realizar una investigación tomando en cuenta los aspectos culturales en el proceso de innovación para lograr la aceptación social.

¿Recuerdas que realizaron el diseño de la innovación de su herramienta favorita?

Complementa tu actividad con la información necesaria, copia el formato que se muestra a continuación, llénalo tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Investiga el contexto social en el cual se maneja,

Culturalmente cómo influye en la sociedad.

Los medios y procesos técnicos de su elaboración.

No olvides compartir con tu maestra o maestro tus dudas, reflexiones y hallazgos.

Lenguaje

>Un panorama a la poesía

Aprendizaje esperado: Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.

Énfasis: Analizar las principales causas por las que surge el movimiento literario en cuestión.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito es analizar las principales causas por las que surge el movimiento literario en cuestión. Te recomendamos que, en la medida de lo posible, tomes notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de los aprendizajes.

Una vez que hayas registrado tus dudas, puedes consultar tu libro de texto, para que reflexiones más acerca de los contextos históricos y sociales en los que surge la poesía dentro de un movimiento literario.

Seguramente, durante tus clases relacionadas con literatura, habrás escuchado que las obras literarias, los poemas, las novelas, las obras de teatro, están relacionadas con el contexto histórico y social en el cual se produjeron. Es decir, que las escritoras y los escritores crean su obra influidos por el mundo en el que viven. Las novelas del Realismo, por ejemplo, como Naná, en Francia, o La regenta, en España, buscaban denunciar las situaciones de injusticia que existían en el mundo, en un momento en que se llevaban a cabo revoluciones y luchas contra el poder.

Por eso, para saber por qué surge un movimiento literario es importante ubicar su contexto histórico y social, así como los acontecimientos más sobresalientes, de distintos ámbitos que tuvieron lugar en ese momento.

Analizarás las características de los movimientos o estilos que precedieron al movimiento, así como los que ocurrieron después, para conocer el legado que dejó en artistas que vinieron después.

Además del contexto y los movimientos anteriores y posteriores, es importante detenerse en el estilo mismo de la poesía, y en sus temas más sobresalientes, así como en las temáticas abordadas por los autores, las normas de escritura y los recursos del lenguaje empleados de manera recurrente en las creaciones literarias.

Los movimientos literarios más sobresalientes son:

Época clásica

Barroco

Neoclasicismo

Romanticismo

Simbolismo

Modernismo

Vanguardismo

Posvanguardismo

Posmodernismo

Es muy interesante que la vida y la literatura estén tan relacionadas. ¿Conoces alguna obra literaria, novela, cuento, poema, obra de teatro, que plasme una situación actual?

Es importante saber cómo y por qué surge la poesía en determinado momento de la historia.

La poesía está enmarcada por una serie de acontecimientos de la época en la que fue escrita, y expresa temas y situaciones que en ese momento enfrentaba la sociedad: guerras, crisis económicas, conflictos sociales, enfermedades o desastres provocados por fenómenos naturales (como terremotos o inundaciones).

A lo anterior se le agregan las experiencias personales del autor, que son únicas, como la historia de su vida, su familia, sus estudios, los espacios en los que se desenvolvió y las personas con quienes se vinculó social e intelectualmente para compartir intereses, ideas, propósitos o estilos, hasta llegar incluso a formar parte importante de un movimiento literario.

Al escribir un poema, el autor refleja su percepción individual de los acontecimientos de la época, así como una forma de pensar, de expresarse y de sentir que corresponde a un momento de la historia, situado en un lugar y en una sociedad determinada. Digamos que expresa algo individual, pero en la forma en la que su sociedad lo vive.

Profundiza sobre la forma en que los acontecimientos de cada época influyen en los movimientos literarios, y cómo se ven reflejados posteriormente en las obras de estos movimientos, como en la poesía y otros géneros.

¿Qué hacemos?

EI Romanticismo es un movimiento literario interesante porque los poetas de este movimiento plasmaron en sus poemas los sentimientos más puros de su alma.

Pero para conocer este movimiento es importante consultar diversas fuentes de información, entonces, si te interesa conocer un movimiento literario, te recomendamos que leas algunas de las principales obras de la época en que se desarrolló y que conozcas la biografía de los autores que sean de tu interés, así como de los autores más sobresalientes de cada época.

Otra actividad importante consiste en analizar el contexto histórico y social del movimiento, saber qué estaba pasando en el lugar donde se desarrolló, o en otros lugares del mundo, si es que lo influyeron, así como los temas abordados en la poesía.

Esto es importante porque permite situarte en una época e inscribirlo dentro de un movimiento literario que define la forma en que están escritos, los sentimientos que evoca y los valores que defiende.

Lee el siguiente poema, este es un ejemplo de la poesía del romanticismo y se titula: “Volverán las oscuras golondrinas”, del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, perteneciente al movimiento del Romanticismo.

Reflexiona y anota en tu cuaderno qué palabras se te hicieron poco usuales, así como los sentimientos que evoca el autor.

Puedes anotar las palabras, buscar su significado en un diccionario y anotarlas en una ficha de trabajo:

Por ejemplo:

Refrenar. Contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo.

Madreselva. Planta trepadora con tallos sarmentosos. Sus hojas tienen forma de elipse y color verde oscuro. Sus flores son olorosas.

Tapia. Cada uno de los trozos de una pared hechos con tierra amasada y apisonada en una horma.

Cuajada, de cuajar, se refiere a que las gotas de rocío parecen sólidas.

Absorto. Entregado a una meditación, lectura o contemplación.

Este poema es uno de los más conocidos de Gustavo Adolfo Bécquer, quien se inclinó por escribir sobre el amor y el desamor.

Si recuerdas, el poema trata sobre un enamorado que siente tristeza por tener que dejar ir a un amor que fue importante, y al tiempo que expresa su tristeza, le advierte que nadie la amará tanto como él. El sentimiento que transmite es de pérdida, de nostalgia por lo que vivieron y ya no vivirán más.

Pero ¿de qué trata el poema?, y en este caso, habla de la nostalgia que se siente por un amor perdido y el reproche que se hace a la persona que dejó de amar.

Los poemas, como todas las obras literarias, exponen los valores que el poeta considera importantes. En este texto, Bécquer relaciona el amor y la lealtad con lo individual y lo subjetivo, con lo individual y lo subjetivo, pues el poema transmite los sentimientos de una sola persona. Se hace énfasis en los sentimientos del poeta, como la tristeza, el amor y la nostalgia.

Este poema pertenece a la corriente literaria que se conoce como Romanticismo.

El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el Neoclasicismo, que se consideraban movimientos sociales que exaltaban lo racional. Frente a esto, el Romanticismo buscaba dar prioridad a los sentimientos.

Es considerado el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa, y su apogeo se ubica entre 1800 y 1850. El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, ante todo:

La conciencia del Yo como identidad autónoma frente a la universalidad de la razón del siglo XVIII. La conciencia del Yo se entendía como dotada de capacidades versátiles e individuales, como la fantasía y el sentimiento.

Al artista como un genio creador, y al poeta como demiurgo. (El demiurgo es el ser divino que produce las cosas naturales: examinando las ideas y utilizándolas como modelos intenta plasmarlas o realizarlas en la materia, del mismo modo que un artesano intenta fabricar una mesa viendo el dibujo de una mesa.)

Una valoración de lo diferente frente a lo común. Esto tuvo como resultado, sí la exaltación del individuo, pero también una fuerte tendencia nacionalista. Cada pueblo debía encontrar lo que lo hacía único y diferente de los otros.

En política, antepuso el liberalismo al despotismo ilustrado, el cual fue una forma de gobierno adoptada por algunas monarquías europeas del siglo XVII, en las que los reyes que seguían teniendo el poder absoluto, trataron de educar al pueblo, siguiendo la frase “Todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.

La originalidad frente a la traición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.

La creatividad frente a la imitación de lo antiguo. Exaltaban la belleza y la comparaban con la perfección de los dioses de la mitología.

La nostalgia por paraísos perdidos; por ejemplo, se hablaba de la infancia como una edad de oro a la que era imposible volver.

La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta y acabada.

Como podrás darte cuenta, el Romanticismo responde a una serie de situaciones culturales, políticas y sociales que se vivían en Europa en ese momento. Revisa nuevamente cuáles son sus características.

El romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración. Recuerda que la Ilustración sostenía a la razón como la base de todo conocimiento, por lo que el Romanticismo lo que hizo fue exaltar la libertad del individuo y su capacidad intuitiva.

Por otra parte, se exaltaba la belleza y los ideales, dando así libertad a los sentimientos, por lo que el espíritu creativo resultó ser más importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad.

Por eso se dice que el Romanticismo se caracterizó por:

1. El rechazo al neoclasicismo y a la Ilustración. Estas corrientes políticas y artísticas valoraban la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos, es decir, que todo se hiciera de acuerdo con un modelo y se perdiera la originalidad y la individualidad.

2. La exaltación de los sentimientos y la subjetividad: en consecuencia, el centro del romanticismo giró en torno a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte.

3. La rebeldía ante las reglas del arte y la literatura: los artistas del Romanticismo se opusieron a la rigidez del academicismo, de lo que se decía, que debía ser, en las academias y las escuelas, y liberaron al arte de las reglas, lo que favoreció la explosión de la creatividad artística.

4. El culto del yo y del individualismo: si antes el artista debía crear en función del encargo y limitarse a las intenciones del mecenas, o de quien pagara la obra, con esta nueva libertad el artista podía centrarse en la individualidad, en expresarse libremente.

5. La valoración de la originalidad: la originalidad se volvió un criterio de valoración artística, por lo que se dejó atrás la idea de que el arte debía responder a la tradición, continuarla o perfeccionarla.

6. La sublimidad: frente a la idea de belleza clásica, austera, ordenada y equilibrada, el romanticismo antepuso la idea de sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo, en aquello que, aunque no es placentero, mueve a los sentimientos, turba y conmueve.

7. La exaltación de la fantasía: El movimiento romántico se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación, tanto en las expresiones artísticas como en la literatura.

8. La nostalgia por el pasado: Al ser un movimiento crítico con su contexto sociocultural y con el neoclasicismo, el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, al que veían como un tiempo mejor.

9. El interés en la Edad Media y el Barroco: la Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue para los románticos el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella como inspiración o como tema. El Barroco, por su parte, representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresivos del romanticismo.

10. El interés en lo exótico: El romanticismo busca la ruptura con la tradición occidental en lo exótico, es decir, en las culturas de otras tierras a las que idealizaban, muchas veces bajo el paradigma del buen salvaje. Por ejemplo, el orientalismo y la figura idealizada de los habitantes de tierras americanas.

11. El interés en los temas y culturas populares: otra fuente de nostalgia por el pasado se expresó en el interés por rescatar la sabiduría popular, el folclor y las leyendas, lo que imprimió en el romanticismo un fuerte énfasis al sentimiento nacionalista.

12. El nacionalismo: El nacionalismo fue para los románticos la expresión del yo colectivo, y se relacionaba estrechamente con la proliferación de los Estados nacionales en el paso del siglo XVIII al XIX. Su énfasis no estaba en la institucionalidad como tal, sino en la identidad del pueblo.

13. La valoración de las lenguas vernáculas: En el romanticismo, las lenguas vernáculas, las propias de cada país, cobraron gran importancia, ya que se volvieron un arma de expresión nacionalista. Las literaturas nacionales gozaron de una extraordinaria difusión, lo mismo que la música. Y en esta última, destacaron justamente las óperas en lengua nacional, lo que desafiaba la tradición que obligaba a escribirlas en italiano.

14. Temas del romanticismo: Entre los temas más frecuentes, de este periodo se encuentran:

El amor, la pasión y la emoción.

La nación, la historia y el pueblo.

La religión, las mitologías y la espiritualidad.

El imaginario fantástico medieval.

El orientalismo y el mundo aborigen.

La muerte, con énfasis en el suicidio.

El paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto.

Asimismo, la literatura del Romanticismo se caracterizó por el uso de diversos recursos estilísticos como exclamaciones, palabras populares y cultas, adjetivos o símiles.

15. El fuerte idealismo: Este movimiento fue extremadamente idealista, no solo al nivel artístico sino político y social. No era extraño que los artistas del romanticismo se involucraran con causas políticas o movimientos espirituales diversos.

¿Qué les pareció El Romanticismo? El Romanticismo se enfocó en lo relativo a los sentimientos y las emociones, y resulta interesante que haya sido un movimiento que influyó no solo en la literatura y el arte en general, sino también en la vida política y social de muchos pueblos de Europa y hasta de América Latina, a donde llegó a través de los países que todavía eran colonias europeas.

Si te interesa conocer con mayor detalle algún movimiento literario, te sugerimos que investigues cuál es el contexto histórico y social que lo enmarca. Además, elige a dos o tres de sus autores más representativos, y también selecciona y lee algunas de sus obras, para que puedas identificar algunas de sus características. Si observas las que se han mencionado del Romanticismo, puedes tomar otro movimiento y reflexionar con cuáles de ellas se relacionan.

La lectura de algunos poemas de un movimiento literario específico, por un lado, y el estudio del contexto histórico en el que se escribió, por el otro, te ayudará a comprender mejor el poema, así como identificar el tema que se trata, y analizar el uso del lenguaje y los valores que promueve.

Cuando estés realizando estas tareas también puedes consultar tu libro de texto, así como otros trabajos de investigación que ya hayas realizado al respecto.

Lee el siguiente poema representativo del Romanticismo de la autora Rosalía de Castro. Está escrito originalmente en gallego, que es una lengua que también se habla en España,”; la versión al español es del poeta Juan Ramón Jiménez.

Se trata de un poema corto donde la autora habla acerca de su sombra, y habla de ella con enorme belleza, se expresa de manera muy original de un elemento que forma parte de cada uno de nosotros.

El Reto de Hoy:

Escribe un poema referido a algo que sea de tu interés, para ello, toma en cuenta lo que has trabajado hasta el momento. No olvides incluir:

Características del movimiento al que pertenece.

Contexto histórico en el que se produjo.

Fecha en la que se escribió y alguna información sobre el autor.

Temas que se tratan en el poema.

Análisis del lenguaje figurado y figuras retóricas.

Sensaciones, emociones y sentimientos que le produjo el poema.

Civismo

>Mis sueños y decisiones guían mi vida

Aprendizaje esperado: Valora sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales (para el estudio, el trabajo y la recreación) y se plantea estrategias para desarrollarlas.

Énfasis: Realizar una proyección a futuro tomando en cuenta fortalezas y límites.

¿Qué vamos aprender?

Reflexionarás tus aspiraciones, sueños y metas. Dicen que el destino no existe, que cada uno se forja a sí mismo para llegar a ser lo que deseamos, con base en la práctica de valores, convivencia, constancia y el trabajo diario.

Cuando termines de estudiar tercero de secundaria, has pensado ¿y después qué?

Tendrás que tomar muchas decisiones que te permitirán alcanzar tus metas, para lograr tu proyecto de vida.

Realizarás una proyección a futuro, tomando en cuenta fortalezas y límites.

Las normas jurídicas establecen leyes que pueden contribuir a que concretes tu proyecto de vida. Es así que, en la Constitución mexicana, se garantizan los derechos que tienes a la educación, el trabajo y a la salud.

¿Recuerdas la historia de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll?

Recuerdo que cuando Alicia llega al país de las maravillas se encuentra con varios personajes. Uno de ellos es el gato que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, mostrando partes de su cuerpo de manera aislada, como su boca sonriente.

Pues al principio de la historia, cuando Alicia llegó al país de las maravillas y corría desesperada para salir de ese lugar, se encontró justamente con el gato, a quien le preguntó:

Audio Alicia

Qué razón tiene, si no sabes a dónde ir, no importa hacia dónde te dirijas.

Los valores que desarrollas a lo largo de la vida, y las aspiraciones, son el timón que conducirán el barco de tu vida hacia el puerto al que deseas llegar.

Y asumir la responsabilidad de a dónde quieres proyectar tu vida requiere, sobre todo, de tomar decisiones que nos dirijan a lograr nuestras metas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que habla de la importancia de la información en la toma responsable de decisiones.

Toma de decisiones razonadas y con información

¿Habías considerado que tanto el presente como el futuro dependen de las decisiones que tomas?

Por eso es importante que cada vez que tomes una decisión, primero te informes, para ello es necesario que sepas a quién o dónde acudir, discriminar la información que es relevante para ti y acercarse siempre a fuentes confiables.

Debes valorar los riesgos, consecuencias y alternativas disponibles antes de tomar cualquier decisión.

Recuerda que al tomar una decisión debes considerar que sea de manera:

Autónoma. Es decir, que puedes elegir sin la presión o influencia de nadie, con base en tus deseos, necesidades e intereses.

Informada. Buscar información confiable, objetiva, oportuna y completa, relacionada con la decisión que tomarás, para elegir la que es más adecuada.

Consciente. Implica conocimiento de lo que están haciendo, valoración de los aspectos positivos y negativos.

Responsable. Supone asumir las consecuencias de lo que decidan hacer.

Ética. Es decir, basada en la reflexión acerca de los principios y valores que orientan la conducta de los seres humanos.

Tomar decisiones con todas estas características debe ser un poco complejo. Pero puede ser útil. Observa, como ejemplo, el dilema al que se enfrenta Eliseo al tener que tomar una decisión sobre su futuro.

Eliseo quiere ser músico. ¿Sueño o realidad?

¡Vaya dilema el que tiene Eliseo!

Así es, pero analiza las tres opciones que tiene. Reflexiona y piensa que harías.

OPCIÓN A.

OPCIÓN B.

¿Estarías dispuesto a renunciar a algo que deseas pro darles gusto a otros?

¿Asumirías varios compromisos aunque esto te genere un esfuerzo adicional?

¿Qué opción elegiste?

A veces te olvidas de buscar más alternativas. Te desesperas, porque crees que sólo hay dos opciones y, generalmente, esas opciones son las que te dicen las demás personas.

Por ello, la toma de decisiones debe relacionarse con tus metas y, generalmente, siempre hay diferentes alternativas. Tú debes elegir qué hacer, con base en tus expectativas, intereses y deseos.

La mejor forma de garantizar que las decisiones que tomas se concreten en la realidad, es mediante el planteamiento de metas que llevan al logro de propósitos.

Recuerda que deben ser metas realistas, posibles de alcanzar.

Pero ¿cómo puedes saber lo que falta para lograr una meta? ¿O si podrás alcanzarla?

Algo que puede ayudarte es elaborar una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

La matriz FODA es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la relación que se da entre diferentes factores que determinan el éxito en el cumplimiento de objetivos o metas de una persona, institución o empresa.

Observa cómo se compone.

Se realiza dividiendo un cuadrado o círculo en cuatro partes, anotando en cada una de ellas las palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Herramientas para planear el futuro

Cómo pudiste observar, la familia es uno de los principales apoyos a los que se acude, pero existen otros como las instituciones educativas. Por eso te sugerimos, cuando se pueda, acercarte a las instituciones de educación media superior que hay en tu comunidad, o a las que aspiras ingresar. Obtén toda la información que necesites para tomar decisiones consientes e informadas. Es un buen momento para establecer metas claras, realizables y emocionantes en torno tu futuro.

El Reto de Hoy:

Piensa en un buen proyecto. Continuar con tus estudios y ampliar tu perspectiva. Conocer y desarrollar tus capacidades hará de ti, no sólo mejor estudiante, sino mejor persona, mejor ciudadana y ciudadano.

Recuerda que para seguir aprendiendo puedes consultar tu libro de texto de Formación cívica y ética. También puedes compartir lo que aprendiste en esta sesión con tu familia y conocidos.

Matemáticas

>Propiedades de rotación de una figura

Aprendizaje esperado: Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan.

Énfasis: Analizar las propiedades de rotación de figuras.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás con propiedades de traslación, las cuales te permiten mover una figura sin que esta cambie de forma, ni de tamaño, es decir, conservando la medida de sus lados y las medidas de sus ángulos.

Conocerás las propiedades de rotación en una figura, para que puedas llegar a entender más sobre el concepto.

Antonio es un excelente alumno de una secundaria rural del estado de Oaxaca, después de asistir a la escuela como todos los días ayuda a su mamá a cuidar sus animales, ya que, entre chivos, borregos, toros y demás, la mamá no puede con todo. En una ocasión, le agarró la noche camino a su casa, en ese momento Antonio se preguntó ¿cómo se produce el ciclo del día y la noche?

Al día siguiente en la escuela, le pregunta a su maestro, cómo se da este fenómeno.

El maestro le contesta que es un fenómeno natural que tiene lugar en la Tierra, ya que los planetas del sistema solar están en constante movimiento girando alrededor del sol, todos los planetas incluyendo a la tierra giran sobre su propio eje y gracias a ese movimiento se hacen el día y la noche en la Tierra.

¿Qué hacemos?

El maestro le muestra a Antonio una recreación de ese movimiento.

Observa como lo hizo:

Movimientos de la tierra-rotación

“Mira Antonio como puedes observar, el día y la noche se da por un fenómeno natural, la posición del sol en el sistema solar es fija, la tierra es la que gira alrededor del sol, y el tiempo para que esto suceda es de un año.

Al mismo tiempo que va girando alrededor del sol, está girando sobre su propio eje, y para dar un giro completo tarda 24 horas, a este movimiento se le llama rotación.

Solo una parte de la Tierra está de cara al sol en un momento determinado, es cuando está de día, mientras que la parte contraria es de noche. Gracias al movimiento de rotación, hace que cause el día y la noche en la Tierra.”

Acabas de aprender el movimiento que la tierra hace sobre su propio eje, a lo cual llamamos rotación.

Un ángulo. Que determina la amplitud de la rotación.

Un punto. Llamado centro de rotación.

Un sentido de rotación. Que puede ser en el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario.

Conociste lo que significa la rotación y cuales sus propiedades. podrías decir, ¿dónde utilizas la rotación en la vida cotidiana?

Escribe en tu cuaderno dos ejemplos, donde consideres que usan la rotación.

Es importante escribir lo primero que se te venga a la mente, ya conociste un ejemplo con el caso de Antonio.

Cómo puedes observar la figura hizo un giro de 90º grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero el triángulo sigue siendo el mismo, conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos y tiene el mismo tamaño.

Al hacer la rotación solo cambió de posición. Observa cuáles son sus nuevas coordenadas, para el vértice A prima conserva la posición ya que ese fue el punto que utilizaste para rotar, sus coordenadas son 8 positivo y 2 positivo, para el vértice B prima ahora son 8 positivo y 6 positivo, y para el vértice C prima, sus coordenadas son cero y 6 positivo.

Ahora rota el triángulo de su posición actual, 105º grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, de igual manera tomando al vértice A prima como centro de rotación.

prima, así como el sentido hacia donde será la rotación, para este ejercicio fue en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Realiza la siguiente actividad.

Vuelve a rotar el triángulo, pero ahora 60º grados, en sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando como posición al punto Abi prima.

A continuación, observa algunas situaciones que resolverás para conocer más de este tema.

Situación 1.

Mi prima Yasmín que le gusta viajar por el mundo, visitó la plaza de los milagros en Pisa, Italia, para conocer una de las 7 maravillas del mundo moderno, se refiere a la Torre inclinada de Pisa.

¿Sabías que la Torre de Pisa se comenzó a construir en el año de 1173, y que cuando el tercer aro o círculo fue construido, el edificio comenzó a inclinarse debido a la estructura del peso en las bases?

Esta fue la razón principal por la cual interrumpieron la construcción y luego continuaron en el año de 1275. Esta torre mide 55.86 m de altura.

La Torre de Pisa tiene 3.97 grados de inclinación.

¿Podrías realizar una simulación de la inclinación de esta torre? ¿cómo se te ocurre realizarlo? Trata de plasmarlo en tu cuaderno. Puedes utilizar el plano cartesiano, para hacer la simulación.

Los pasos para hacer la simulación son los siguientes:

Para comenzar traza un plano cartesiano y dibuja un rectángulo lo más parecido a la imagen, esta será tu torre de Pisa, el eje de las abscisas simulará el suelo, la parte que está por debajo del eje, serán los cimientos de la torre.

Realiza lo siguiente: Supón que, con el paso del tiempo, la torre de Pisa, se inclinará dos grados más, ¿podrías hacer la simulación y determinar cómo se vería?

Realízalo y compártelo con tu familia y explícales cómo lo hiciste.

Un dato interesante es que la torre de Pisa no es la más inclinada del mundo.

Investiga cual es la torre más inclinada del mundo y realiza la rotación de la figura.

Recuerda que en la rotación la figura se mueve, alrededor de un punto, pero manteniendo la forma y el tamaño original.

Situación 2.

Don Roberto es un albañil, y lo contrataron para poner el piso del palacio municipal de su pueblo. Le recomendaron poner adoquines con dos figuras diferentes. El decidió utilizar hexágonos, pero le falta otra figura para poder rellenar el plano.

¿Qué otra figura podría utilizar?

¿Podría escoger cuadrados?

Una vez que lo termines no olvides compartirlo con tu familia, quizás hasta podrías explicarles cómo lo hiciste.

Observa la siguiente situación.

Situación 3

¿Recuerdas cuando José le ayudó a su papá a buscar la manera de acomodar figuras de un juego, que su papá jugaba?

Donde el juego consistía en ir acomodando figuras que van saliendo, de tal manera que no queden espacios entre ellas. Porque el objetivo del juego era ir formando líneas de manera horizontal.

¿La harías rotar? ¿Hacia dónde sería el sentido de rotación? Debes poner en práctica lo aprendido para poder realizarlo.

Observa: Tienes un cuadrilátero que lo nombrarás: el cuadrilátero ABCD.

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, tienes que rotar al cuadrilátero, en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Debes rotarla 90º grados. Ahora bien, ¿qué vértice tomarías como eje de rotación?

Conociste cual es el significado de rotación, el cual, se refiere al movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original.

Es importante que recuerdes que la rotación conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño y forma, aun cuando la figura cambie de posición.

Te recomendamos que busques en tu libro de texto de Matemáticas de tercer grado, problemas y ejercicios similares a los que aprendiste hoy, para que los resuelvas y practiques lo que aprendiste