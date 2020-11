Preguntas de Aprende en Casa II del 4 de noviembre de Secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Geografía

>La Tierra: el planeta azul

Aprendizaje esperado: Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la Tierra.

Énfasis: Reconocer la distribución del agua en el planeta.

¿Qué vamos a aprender?

Lograrás reconocer la distribución del agua a nivel mundial, la diferencia entre el agua salada y la dulce que hay en el planeta y la importancia del cuidado del agua a nivel nacional y mundial.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, queremos invitarte a reflexionar con la siguiente información.

Nuestro planeta es conocido como el planeta azul debido a que la mayor parte de la superficie está cubierta por agua, pero te has preguntado: ¿qué porcentaje del agua que está en nuestro planeta es para nuestro consumo?

Si no conoces cuál es el porcentaje de agua que podemos consumir, hoy lo aprenderás.

Inicia con algunos datos estadísticos sobre la distribución del agua, así sabrás cómo es que se distribuye en el planeta, además de conocer cuáles son los cuerpos de agua donde se almacena. Al final de la sesión, sabrás cómo está distribuida y a dónde se va esa agua.

En la vida cotidiana sabemos que el agua es un líquido esencial en nuestras vidas, pues es vital en los procesos naturales o ciclos de la atmósfera, y en la vida de las plantas y de los animales. De la misma manera, el ser humano aprovecha este recurso para su consumo; para asearse, preparar los alimentos, lavar utensilios y ropa, así como también para sus actividades económicas, como la agricultura o la minería.

Tal vez has escuchado que nuestro planeta es llamado el planeta azul, por la gran cantidad de agua que lo cubre, e incluso se ha dicho que no debería llamarse Tierra, sino “Agua”, debido a que 70% de la superficie está cubierta por este vital líquido.

Este recurso lo podemos encontrar de manera natural en sus tres estados: sólido, líquido o gaseoso; asimismo, lo podemos localizar en diferentes lugares como en la atmósfera, en la superficie, bajo tierra y en los océanos.

El agua que cubre nuestro planeta se divide en salada y dulce. El agua salada se relaciona con las aguas oceánicas, es decir, las que se encuentran en los océanos, y éstas cubren 70% de la superficie terrestre, lo cual representa 97.5% del agua total; sin embargo, estas aguas se distribuyen de manera desigual en el mundo debido a que en el hemisferio norte los océanos ocupan aproximadamente 60% de la superficie, mientras que en el hemisferio sur 80% está cubierto por aguas oceánicas. Esta distribución tiene repercusiones directas en los continentes, ya que las aguas oceánicas les aportan determinada cantidad de humedad y calor.

Por ejemplo, nuestro país tiene grandes precipitaciones debido a los huracanes que se forman en los océanos Atlántico y Pacífico.

Las aguas oceánicas tienen una gran concentración de sales minerales: 35 gramos por cada litro de agua, pero esto puede variar según su localización. Por ejemplo, una masa de agua oceánica puede ser menos salada si recibe agua dulce proveniente de ríos o glaciares. Por otra parte, en las regiones más calurosas del mundo, las aguas son más saladas debido a que, cuando el agua se evapora, deja las sales en las masas oceánicas. Ahora ya sabes porqué el agua de mar es salada y, en consecuencia, no es viable para el consumo humano.

Recuerda que en el planeta existen cinco océanos: Antártico, Atlántico, Ártico, Índico y Pacífico.

Es el océano Pacífico es el más grande, ocupa la tercera parte del planeta, es decir, es más grande que todos los continentes juntos. Abarca desde el mar de Bering, en el hemisferio norte, hasta la Antártida, en el hemisferio sur. Además, en él se encuentra el lugar más profundo que se conoce, la fosa de las Marianas, con 11,034 metros de profundidad, y el arrecife más grande del mundo: la Gran Barrera de Coral en Australia.

El océano más pequeño es el océano Ártico, pero también es igual de importante que los demás para la vida en nuestro planeta. Este océano equivale a 2.8% de la superficie total de la Tierra y a 3.9% de las aguas oceánicas y su extensión de un poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Otra de las características del océano Ártico es que tiene la menor profundidad de todos los océanos con tan sólo 1,050 metros en promedio.

No todos los océanos tienen la misma temperatura, el océano Índico es el más caliente de todos y adicionalmente el que más rápido está incrementando su calor a causa del calentamiento global. Mientras la media es de 0.7 grados Celsius, este océano ha mostrado un calentamiento de 1.2 grados. Por otra parte, dado que su área es de 68.55 millones de kilómetros cuadrados, representa 19.8% de la superficie oceánica y 14.4% de la superficie total del planeta.

El océano Atlántico es el de mayor salinidad, con una media de 35%. Ocupa poco más de 106 millones de km2 de extensión, lo que equivale a 20.8% de la superficie de la Tierra y a 29.3% del océano terrestre. Lo interesante de este océano, es que es el que más agua dulce recibe de los cinco. Esto se debe a que en él desembocan importantes ríos como el Amazonas, el Misisipi y el Congo.

Para terminar con los datos particulares de los océanos, el océano que está más al sur del planeta, es el Antártico, se encuentra prácticamente rodeando a la Antártida. Por su ubicación es el más frío, pues su temperatura es extremadamente baja, oscilando entre los -2 grados y los 10 grados Celsius en las épocas más calientes. Este océano se originó cuando Sudamérica y el continente antártico se separaron, lo que ocasionó una corriente que circula alrededor del continente.

Continuando con la parte de la salinidad de las aguas oceánicas, recuerda que éstas no son apropiadas para el consumo humano, pues contienen 35 gramos de sales minerales por cada litro, por lo que, en la composición química del agua, el elemento más abundante es el cloruro de sodio o la sal, como comúnmente la conocemos. Esta sal ha sido aprovechada en el sector económico, pues las industrias la extraen, procesan y comercializan para el consumo humano.

Por otro lado, el agua dulce se concentra en las aguas continentales, éstas representan 2.5% de toda el agua del planeta.

Estas aguas continentales se distribuyen en las cuencas de los ríos, en los lagos y en los depósitos subterráneos conocidos como acuíferos, así como en los glaciares de las montañas y de los polos, y en la atmósfera como vapor de agua, y por su bajo contenido de sales minerales, el ser humano puede consumirla, pero de ese porcentaje sólo 1% puede ser utilizada por la población. Es por ello que es de suma importancia hacer un buen uso de este líquido, debido a que no en todas las zonas del planeta se tiene la misma disponibilidad. Recuerda que no podemos vivir sin tomar agua.

De acuerdo a estudios científicos, el tiempo promedio de supervivencia sin consumir el líquido es de entre tres a cinco días. Además, el agua es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, en consecuencia, se recomienda que todos tomemos en promedio 2 litros de agua al día. Por eso te invitamos cuides junto con tu familia, el agua. Recuerda que hay acciones que nos ayudan a hacer un uso más adecuado de este recurso natural.

Para comprender un poco más acerca de la distribución del agua, observa el siguiente video:

Cuánta agua hay en el planeta

El agua está distribuida en mayor parte en las aguas oceánicas, por lo cual es importante cuidar el agua dulce que podemos consumir, ya que es muy poco el porcentaje que tenemos para nuestro consumo.

¿Has notado si en tu comunidad existe algún cuerpo de agua? Por ejemplo, algún río, lago o laguna. En caso de que exista alguno, ¿sabes cuál es el uso que le dan?, ¿cuál es su función principal?, ¿crees que se le está dando el uso adecuado a esa fuente de distribución de agua?

En caso de que no exista algún cuerpo de agua en tu comunidad, ¿cómo te abasteces de este recurso?, ¿qué pasa cuando hace falta el agua?

Como sabes, el agua es indispensable para la vida humana, pero además de consumirla, la aprovechamos en actividades turísticas, industriales, agropecuarias y como medio de transporte, entre otras.

Pero no sólo es indispensable para la vida del ser humano, también lo es para los seres vivos que habitan el planeta, y podemos decir que para el planeta Tierra en general, pues el agua brinda funciones ecológicas o servicios ambientales, tales como:

La regulación del clima, siendo las regiones de clima marítimo las más beneficiadas.

El reciclado de nutrientes.

Es el hábitat de miles de especies.

Permite la producción de materias primas.

Facilita la comunicación entre pueblos.

Y favorece el turismo al encontrar playas cerca de las costas de los mares y océanos.

¿Sabías que actualmente más de 2,100 millones de personas no tienen acceso al agua potable o sistemas de saneamiento? Eso significa que 3 de cada 10 personas viven sin agua potable en su casa. De igual manera, cada año, alrededor de 300,000 niños menores de 5 años mueren por diarrea, que está relacionada con agua sucia y un deficiente saneamiento.

Puedes ayudar a este problema gastando menos agua y también contaminando menos. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, tal vez has escuchado que en algunas regiones del país ya han prohibido el uso de bolsas de plástico de un solo uso. Ese es un buen paso, pero si en tu localidad no quieren hacer nada o no ocurre esto, pues entonces empieza tu mismo, hazlo llevando cajas al mercado o empleando bolsas de tela que se pueden reutilizar. Hay que hacer algo, porque todo suma.

¿Cómo ayudan a mejorar su localidad? Observa el siguiente video que habla sobre el cuidado del agua.

CUIDADO DEL AGUA

Como pudiste observar en el video, el agua es un recurso que se está escaseando debido a la gran demanda poblacional que hay en el planeta, por ello es de suma importancia cuidarla como la joya más preciada y de un gran valor.

Recuerda también que los diferentes cuerpos de agua son los que nos proporcionan este vital líquido. En el territorio mexicano contamos con 1,471 cuencas hídricas aproximadamente. Una de las más importantes es la cuenca del lago de Pátzcuaro en Michoacán.

¿Te gustaría visitar este sitio?

Pues llegó el momento del ABC Geográfico y es el turno del estado de Michoacán, donde encontrarás lagos, ríos y muchas cosas más por visitar.

La cuenca de Pátzcuaro se encuentra establecida en el estado de Michoacán, y tiene una extensión de 7,092.87 km. Es uno de los principales destinos turísticos del estado e incluso de todo México.

El nombre oficial de Michoacán es el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Se ubica en la región oeste del país, limitando al norte con Jalisco y Guanajuato, al noroeste con Querétaro, al este con el Estado de México, al suroeste con Colima y al sur con el río Balsas que lo separa de Guerrero, al oeste tiene el Océano Pacífico.

Michoacán es un estado que se caracteriza por sus tradiciones ancestrales, paisajes, festividades y su deliciosa gastronomía. El estado ofrece gran variedad de atractivos naturales y culturales, como sus ciudades históricas. Por ejemplo, la capital Morelia, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La Nación Purépecha prevalece en las seis regiones del estado: Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro.

Uno de los lugares más visitados son los bosques santuarios de la mariposa monarca, pues son el entorno natural más reconocido, pero debido a su orografía, también podemos encontrar lagos, cascadas, aguas termales o numerosos géiser.

Si quieres aventurarte, puedes visitar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, en Uruapan, donde podrás realizar actividades ecoturísticas y deportes de montaña, como senderismo, ciclismo y rutas a caballo.

Otro lugar donde podrás observar un espectáculo natural son las reservas marinas, donde las tortugas negras o golfinas ponen sus huevos, siendo las playas de Playa Azul, Maruata, Cocola o Ixtapilla auténticos espectáculos visuales cuando las pequeñas tortugas rompen el cascarón e intentan llegar al mar.

Michoacán es un estado rico en tradiciones y especialmente en los rituales del Día de Muertos, una de las costumbres inmateriales reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

El lago de Pátzcuaro, con las ofrendas de la etnia purépecha, atrae todas las miradas con un festejo muy famoso en todo México.

No olvides los bailes típicos del estado, donde encontramos tres danzas emblemáticas:

La Danza de Moros y Cristianos, donde representan la lucha entre españoles y árabes. La típica Danza de los Viejitos, que es un baile de tipo humorístico, y La Danza de los Kúrpites o “de los que se encuentran o reúnen”.

Algo que no puedes dejar pasar por alto cuando visites este magnífico estado es probar sus platillos, sus comidas cuentan con raíces purépechas, que se encuentran en los famosos uchepos (tamales de elote), los churipos (sopa de res con jitomate), las morelianas, los charales, las corundas, el pozole batido o la olla podrida.

Sin duda alguna, el estado de Michoacán ofrece una gran variedad de atractivos para visitar, así que, cuando vayas, no olvides pasar por alguno de sus cuerpos de agua como el lago Pátzcuaro y disfrutar de su hermoso paisaje.

Observa el siguiente video para conocer los paisajes y la gente de esta entidad.

MICHOACAN VISIT MÉXICO

Como te habrás dado cuenta, el agua que cubre gran parte de la superficie del planeta se distribuye de diferentes maneras, siendo así que sólo tenemos 1% de agua disponible para el consumo humano.

Además, el agua tiene una función importante en la naturaleza porque:

Es el recurso responsable de mantener la biodiversidad e integridad de los ecosistemas.

Regula los climas.

Permite la producción de materias primas.

Los mares y océanos son la principal fuente de vapor acuoso que se encuentra en la atmósfera.

Modifican constantemente la fisionomía de las costas.

El nivel del mar sirve de base para medir las alturas del relieve terrestre.

¿Te imaginas un mundo sin agua? Muchos científicos se han aventurado a decir que la siguiente gran guerra podría ser por el acceso al agua. Si quieren saber más de este gran problema mundial, te invitamos a leer el libro Un mundo sin agua, del autor Francisco Peña, ahí sabrás sobre qué continentes y países cuentan con agua, quiénes la usan y la manera de distribuirla mejor.

Además, recuerda que puedes enriquecer los contenidos vistos en esta sesión en tu libro de texto de la asignatura.

Reto de hoy

Te queremos invitar, a manera de reto, a que elabores un caligrama colocando la importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria. Cuando lo termines, puedes mostrarlo a tus familiares y comentarles acerca de lo imprescindible de este líquido para nuestro planeta.

Un caligrama es un escrito, por lo general poético, cuya disposición tipográfica esboza figuras o formas relacionadas con el tema tratado, de tal manera que el texto crea una especie de imagen visual.

Aquí les presentamos una idea de cómo puedes realizar tu caligrama. Puedes hacer un caligrama en forma de una gota de agua o de un grifo.

Tecnología

>Análisis del producto tecnológico

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

Énfasis: Relacionar el análisis del producto tecnológico con las consecuencias sociales y naturales.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión realizarás el análisis sistémico de un producto y sus servicios tecnológicos, en él verás cómo se relacionan los recursos naturales y sociales; de esta manera, podrás comprender las consecuencias de las creaciones técnicas.

¿Qué hacemos?

Una de las consecuencias del sismo del 17 de septiembre de 2017 fue el derrumbamiento de estructuras arquitectónicas en diferentes partes del centro y sur del país. Surge un gran problema derivado de esa situación: la generación de escombros que, como viste en la sesión pasada, representa un tipo de residuo difícil de procesar. Y aparecieron diversos problemas técnicos como consecuencia de estos materiales no tan fáciles de manejar.

Antes de cualquier proyecto técnico, es necesario llevar a cabo un análisis sistémico, en el que se considere el contexto, la aplicación del producto y sus consecuencias. Pero antes de entrar en el tema, revisarás en que consiste el análisis sistémico.

Para hacer un análisis sistémico, se deben considerar todos los aspectos que se involucran en las creaciones técnicas. Cada uno de ellos se consideran elementos importantes para la realización de un proyecto técnico, estos elementos son:

Antecedentes técnicos.

Contexto social.

Contexto natural.

Consecuentes técnicos.

Impacto social.

Impacto natural.

Cuando uno de los elementos del análisis no está, o fue realizado, pero tiene fallas, el análisis sistémico colapsa. En ese caso, es necesario que se elabore un nuevo análisis para poder llevar a cabo el proyecto. En un análisis sistémico se analiza de qué forma se relacionan la sociedad, la naturaleza y la técnica en el desarrollo de un proyecto técnico. Por ejemplo, la sesión pasada conociste sobre el concreto y el adobe, que son insumos para la construcción de casas, carreteras y edificios. Ahora usarás la maqueta de la sesión anterior para ejemplificar un análisis sistémico.

Piensa en la construcción de un hotel turístico al sureste del país, específicamente en una comunidad chiapaneca.

Previo al proyecto es necesario llevar a cabo una serie de estudios que permitirán determinar la viabilidad de dicho proyecto.

Antecedentes técnicos.

Contexto social.

Contexto natural.

Consecuentes técnicos.

Impacto social.

Impacto natural.

El proyecto a realizar consiste en la construcción y operación de un hotel en el estado de Chiapas en el sureste del país, dentro de una implantación de selva y con una ubicación geográfica reconocida turísticamente. La idea surge de ofrecer al turista un lugar donde pueda disfrutar de la naturaleza, el aire puro, las maravillas naturales del lugar, sin perder o sacrificar las comodidades que ofrece el hotel. Realizar el proyecto dentro de la selva tiene la finalidad de cubrir una nueva tendencia del turismo y que ha tenido un crecimiento importante en los últimos tiempos, superando incluso al del turismo en general.

Lee el siguiente texto que información importante sobre la selva Lacandona.

La selva Lacandona cuenta con una megadiversidad de 625 especies de mariposas; 114, de mamíferos; 345, de aves, y 84, de reptiles; además de 3 400 especies de plantas, de las cuales 160 se pueden encontrar en una sola hectárea y en conjunto representan 15% de los vegetales que existen en México, entre los que sobresale, por rara, la flor Lacandonia schismática, única entre 250 000 plantas descritas. Lo anterior, junto con los servicios ecosistémicos, muestra la exuberancia de la selva Lacandona que discurre en una superficie de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente del estado de Chiapas, en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas-Zamora Pico de Oro y Benito Juárez. Ahora es momento de desarrollar los elementos del análisis sistémico: Antecedentes técnicos. En el análisis sistémico es importante comparar los beneficios y las afectaciones que generará. Contexto social. En este caso, el hotel se construirá dentro de la selva Lacandona, por lo tanto, se deben considerar las actividades económicas, relaciones sociales y la cultura de las comunidades que habitan esa zona. Contexto natural. Se consideran las fuentes de recursos y disponibilidad de los materiales, ya que éstos se transformarán en productos y satisfacen las demandas de los turistas, así como cuidar los recursos naturales y preservarlos para las generaciones presentes y futuras de las comunidades a través de regulaciones que impidan el abuso de su explotación. Consecuentes técnicos. Tanto el transporte como los accesos deben ser adecuados y bien planeados para que las actividades que se pretendan generar para los turistas sean seguras y amigables con el ambiente. Impacto social. Representa un beneficio económico, pues genera la actividad turística y repercute en la creación de nuevos empleos, así como en el incremento de la afluencia turística. Es importante que se logre integrar a la población local al proyecto y evitar segregación social. Impacto natural. Es importante mencionar que hablamos de turismo ecológico y consiste en la convivencia amigable con la flora, fauna del lugar, así como el cuidado del agua, el suelo y el aire.

Recuerda que este tipo de análisis es necesario realizarlo con cualquier producto o servicio que se desea desarrollar.

Piensa, por ejemplo, en un lápiz. ¿Cuál será su impacto natural?, ¿cuáles son sus consecuentes técnicos?, ¿cuáles son sus antecedentes técnicos?, ¿en qué contexto social se usa?

Hasta el objeto que te parezca muy sencillo requiere de un análisis sistémico.

La recomendación lectora del día de hoy es: la novela titulada Huatulqueños, que revela la devastación ecológica en Oaxaca, México. En la novela queda registrada la inoperancia para combatir la deforestación, muchas veces perpetrada por los mismos habitantes que gozan de estos recursos.

Huatulqueños rescata la historia transcurrida en una región del país, como Huatulco, Oaxaca, y por azares de la modernización y el desarrollo turístico, está asistiendo al oportunista desgajamiento de sus entrañas, de modo que este salvamento narrativo a la manera de la “historia mínima de Huatulco”.

Huatulqueños narra la preocupación por el resguardo de los recursos naturales y cumple la extraordinaria función de entrar a esa dualidad de expresar, de manera civil y cultural, lo que fue y será Huatulco.

Recapitulando:

Retomaste el tema de las consecuencias sociales y naturales de las creaciones técnicas.

Entendiste la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos; como la construcción de un hotel.

Realizaste el análisis sistémico del producto tecnológico con las consecuencias sociales y naturales de las creaciones técnicas.

Aprendiste en qué consiste el análisis sistémico y algunos elementos que se consideran en este tipo de análisis.

El Reto de Hoy

Comenta con tu profesora o profesor el análisis sistémico de algún proyecto técnico que implique un producto o servicio que sea de tu interés.

Artes

>¿Y si se mueve?

Aprendizaje esperado: Reconoce elementos del arte en obras y manifestaciones artísticas desde distintas perspectivas estéticas.

Énfasis: Explorar las categorías estéticas a partir de eventos de la humanidad y fenómenos naturales.

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión vas a continuar la revisión de los elementos de las artes desde un punto de vista estético, relacionándolo ahora con fenómenos naturales.

Recuerda que, en el mundo del arte, la palabra “estética” se refiere a todo aquello que perciben nuestros sentidos del mundo exterior. Este día vas a conocer el arte desde algo que se conoce como categorías estéticas. Algunas de estas categorías son lo trágico, lo sublime y lo cómico.

¿Qué hacemos?

Los seres humanos observamos desde nuestra cosmovisión, es decir, desde nuestro propio punto de vista; y este punto de vista crece con la experiencia que vivimos cada día en nuestro entorno. Y es precisamente de lo que hay alrededor de ti que vas a ocupar también otros objetos que seguro tendrás en casa.

Los objetos que vas a utilizar son:

1 palo de escoba.

1 cojín o almohada.

1 sábana, mantel o tela.

3 utensilios de cocina de diferentes materiales.

Si no encontraste el palo podrás utilizar tu lápiz, y si no tuviste cojín, podrás utilizar tu cuaderno.

En la naturaleza hay sucesos o manifestaciones que presentan movimiento, color, forma, ritmo y sonido, los cuales generan emociones en las personas que los viven. A veces se manifiestan de formas armoniosas, tranquilas y otras con fuerza y estrepitosas. En esta primera exploración, te invitamos a buscar diferentes acciones que podría hacer la naturaleza. Toma tu cojín y prueba con voz y movimiento como se podría manifestar lo que te iremos mencionando.

¿Cómo sería hacer…?

Un rayo, rápido, fulminante, y estruendoso.

El aire cálido de la playa, lento, ondulado, suave y envolvente.

Una corriente de mar debajo los pies.

Cuando hiciste cada acción ¿exclamaste admiración o sorpresa? Esto se debe a que en ese fenómeno natural estas percibiendo peligro o, por el contrario, disfrutándolo, porque de una misma experiencia se pueden vivir diferentes emociones, incluso opuestas como alegría o tristeza.

Ahora toma tu tela e imagina que ésta es una tormenta que estás viendo desde muy, muy lejos. Se ve pequeña, con movimientos que van de un lado a otro ¿Qué sonidos y movimientos puedes hacer con esa tela-tormenta lejana y chiquita?, ¿cómo te sentirías como espectador a la lejanía?

Ahora imagina que la tela es la tormenta, llegó hasta ti. Es muy diferente si te imaginas ahora en medio de esta tormenta ¿verdad que se siente distinto?

¿Te has preguntado qué pasaría si una cascada grande y majestuosa se moviera? Toma la tela e imagina que eres la cascada que se puede desplazar hacia varios espacios. Esto podría ser extraordinario porque es “imposible” que una cascada se mueva hacia otros lugares. Esto hace que tu imaginación te lleve a experiencias sublimes (extraordinarias, excepcionales, algo casi mágico).

Escribe lo que sentiste al convertirte en una cascada, cómo sentiste tu cuerpo. La naturaleza nos recuerda a los humanos nuestra “pequeñez” cuando intentamos compararnos con su grandeza.

Por ejemplo, este paisaje del lago con un bosque cerca y montañas nevadas es un espacio sublime, sobre todo para los que vivimos entre avenidas, mucha contaminación y edificios. Esta sensación "sublime” entra en conflicto cuando dejamos de notar los pequeños detalles que la naturaleza nos regala día a día, cuando ya no nos detenemos a contemplarla o cuando es demasiado tarde, porque ha sido devastada. Por lo pronto, podríamos decir que esta exploración que hiciste con movimientos, sonidos e imaginación te invitó a reconocer la categoría estética de lo sublime, donde fuiste espectadora o espectador de la naturaleza, desde tu cosmovisión.

Pues ahora vamos con la categoría de lo trágico dentro de la naturaleza ¿qué sucesos naturales conoces que te recuerden la destrucción de nuestro entorno, el caos o la mismísima muerte?, ¿terremotos, tsunamis o deslaves?

Para explorar esta categoría lo harás con la pregunta “¿y si se mueve?”. Y lo harás jugando con el equilibro, para eso toma el palo o tu lápiz.

Ahora en tu casa, intenta hacer equilibrio con el palo, empieza por algo sencillo, por ejemplo, con la palma de la mano si es el palo o con un dedo si estás usando tu lápiz. Y después ve poniéndote retos y cambiando en diferentes partes del cuerpo: puede ser el pie, la frente, la barbilla.

Cuando intentas mantener el equilibro con este objeto, lo intenso sería esta lucha contra lo inevitable, contra lo fatal, que es el hecho de que el palo se va a caer debido a la gravedad. Lo trágico está en ese deseo de mantener algo predeterminado, la caída será inevitable, quizá frustrante o dolorosa.

En una historia, por ejemplo, es el personaje trágico quien no se da cuenta de la fatalidad, pero los espectadores sí lo saben. En este ejemplo con el palo tu serías el personaje que intenta equilibrarlo, pero sabiendo que se va a caer en algún momento. En la categoría estética de lo trágico se busca vencer al destino, a la naturaleza, a un poder superior e invencible, y en la mayoría de los casos todo cae por su propio peso.

Ahora vas a usar varios objetos con alguien de tu casa o intentarlo sola o solo, pero con cuidado. Primero un palo, después una tapadera, después otro palo, y ahora el cojín o un cuaderno. Si se sostiene sería, tal vez, algo sublime, si se cae será un ejemplo de catástrofe o tragedia.

Justo esto pasa cuando vivimos terremotos, huracanes, inundaciones o sequías. Todas y todos sabemos que la humanidad no controla a la naturaleza y que nuestro destino inevitable, y natural es la muerte, claro, a su tiempo.

Precisamente en este punto al que has llegado, puedes notar diferencias entre lo sublime y lo trágico, grandes diferencias entre contemplar un arco iris o en haber vivido un terremoto. ¿Puedes recordarte viviendo uno y otro fenómeno y las sensaciones que te causan?

Ahora que seguramente sentiste miedo, nervios u otras emociones similares con estos temas, pon mucha atención porque observarás cómo también el arte te ayuda a vencer el miedo o a darle forma a tus emociones.

Observa el siguiente video para conocer el trabajo del artista-maestro Francisco González.

Vitamina Sé. Capsula 143. Creación de una máscara contra el miedo

Alas y raíces

El arte te ofrece recursos para calmar tus miedos, expresar lo que las palabras muchas veces no alcanzan a decir, y así afrontar con mayor valentía los sucesos de la naturaleza.

El arte es una forma de transformar lo que has vivido. Por ejemplo, al materializar tus emociones o pensamientos y representarlos a través del arte, lo sublimas, es decir, experimentas esas emociones de manera más consciente, más controlada y creativa.

Pregunta a sus maestras y maestros cómo trabajarás en tu clase las categorías estéticas y si alguna de éstas te llama la atención, investiga, explora y comparte tus descubrimientos. Porque esto hace que tu experiencia se nutra con las experiencias de otras personas.

Ahora, pasemos a la tercera categoría que es lo cómico.

El humor es una manera de organizar, valorar o juzgar al arte. ¿Te ha pasado que te ríes cuando el viento le vuela el sombrero a alguien o una paloma hace sus necesidades en pleno vuelo y sin querer cae en el helado de vainilla de alguien que estaba a punto de darle la segunda lengüeteada?, o ¿te ha pasado que estás con tus amigas y amigos y te dan ataques de risa sin razón? También depende en dónde y cómo ocurra toda la situación, por ejemplo, no es lo mismo si sucede en casa o en la escuela, con amigos o con desconocidos. O también puede ser un suceso que ya pasó hace tiempo, y que en su momento fue de preocupación, pero ahora se vuelve risa. Los mexicanos somos muy creativos para eso.

¿Alguna vez te has preguntado, por qué te ríes si no es gracioso?

La respuesta es sencilla: al romperse la cotidianidad o la rutina de nuestras vidas, nos encontramos con algo imprevisto y esto nos sorprende. Aunque “sorpresa” no es igual a “cómico” ni a “risa”, cuando contenemos el aire por la sorpresa, después de comprobar que no hay peligro, la sorpresa libera el aire que había en nuestros pulmones en forma de carcajada o risa discreta, según sea el caso.

Utilizar objetos de una manera absurda, puede resultar cómico. De los objetos que tienes a tu lado ¿de cuántas diferentes maneras puedes utilizarlos? Explora en tu casa con objetos que tengas a la mano: la cuchara puede ser un micrófono, una lupa puede servir para explora, o puede ser un helado de chocolate con vainilla. ¿O qué otra cosa se te ocurre?

Explora otras formas con objetos distintos. Por ejemplo, una bolsa de mandado puede ser un sombrero, o puede ser un bebé

La risa surge de un hecho inesperado que rompe la rutina o porque no sucede algo que pensabas iba a ocurrir. En lo cómico puedes ver de manera frecuente que se rompen reglas establecidas.

En algunos eventos de la humanidad como guerras, terremotos o pandemias los humanos necesitamos encontrar causes de alivio, de calma y pues la risa ha sido un gran recurso para sanar.

A través de la historia hemos visto como el cine mudo o el clown buscan generar consciencia sobre lo que está sucediendo, pero desde el humor. Y más recientemente, durante esta pandemia algunos artistas hicieron algo parecido, entre ellos Chucho Lavadero clown excéntrico musical, para conocer parte de su visión y creación desde el humor, observa el siguiente video:

#ComunidadContigo: "En payaso", un payaso desde su casa 2/3

Contigo en la distancia

Como has visto, algunos eventos de la humanidad y la naturaleza nos proporciona a los humanos experiencias sublimes, como pasar un día en un lago contemplando la armonía, o vivencias trágicas como esta pandemia, pero también momentos de creación y humor. Hay tantas maneras de expresar lo que apreciamos en la naturaleza que las y los artistas han usado su cuerpo, sonidos, objetos, movimiento y el espacio. Así como tú, van desarrollando sus habilidades expresivas y aprendiendo de la naturaleza que les rodea para transformarla en bien de su comunidad.

Es importante reconocer que las categorías estéticas te aproximan a tener una opinión personal sobre la experiencia artística, es decir, expresar lo que sientes o te parece al contemplar la naturaleza o una obra de arte y aunque en esta sesión, viste tres de ellas, las seguirás explorando.

Recuerda que una manera de cuidarte a ti mismo es escuchar, qué sientes, qué piensas y expresar de manera creativa todo eso que te inquieta de ti y de tu entorno.

El Reto de Hoy

Con estas categorías que exploraste hoy, sublime, trágico y cómico, te retamos a identificarlas en tu comunidad, tu familia, en la naturaleza que te rodea y por supuesto en las obras y manifestaciones artísticas.

Plasma una de ellas en un ejercicio artístico que inventes libremente.

Biología

>Los depredadores participan en la regulación del tamaño de las poblaciones

Aprendizaje esperado: Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema.

Énfasis: Identificar la importancia ecológica de los depredadores.

¿Qué vamos a aprender?

En sesiones anteriores aprendiste que las especies están adaptadas al medio en el que viven por lo que presentan características que favorecen la supervivencia y la reproducción. El día de hoy Identificarás la importancia ecológica de los depredadores.

¿Qué hacemos?

En esta sesión te plantearemos una serie de preguntas detonadoras, mismas que te sugerimos anotar y darles respuesta de forma paulatina, ya que, muchas de ellas te serán de utilidad en las siguientes sesiones.

Para iniciar, es importante que identifiques algunos conceptos.

Ecosistema: se define como el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio físico. En donde se pueden distinguir dos factores: los bióticos y los abióticos.

Te invitamos a identificar los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. Para ello, en tu cuaderno divide una hoja a la mitad y marca dos columnas. En la columna del lado derecho coloca como subtítulo “factores bióticos” y en la columna del lado izquierdo escribe “factores abióticos”.

Una vez preparada la hoja de trabajo, presta atención a la siguiente imagen, realiza una lista en cada lado según corresponda.

¿Qué seres vivos observas en la imagen?

Se encuentran algunos animales como el alce, el venado, el zorro, el oso y el castor; podríamos pensar por estos animales que se trata de un ecosistema boscoso.

¿De qué lado los debes ubicar?

Estos deben anotarse del lado derecho porque pertenecen a los factores bióticos.

Ahora, ¿cómo te imaginas la temperatura en ese lugar?, crees que el ambiente esté fresco o caluroso, húmedo o seco.

Observa las palabras que aparecen en el paisaje, enlístalas en el lado que corresponde.

Tenemos dióxido de carbono presente en el aire, luz solar, el agua y el suelo. Veamos cuál es su función.

La temperatura da referencia de la cantidad de energía calorífica que predomina en un lugar e influye en: la distribución de las especies, en su ciclo de vida, y en las actividades de reproducción, desarrollo y supervivencia.

El dióxido de carbono, la luz solar y el agua son elementos indispensables para las plantas en el proceso fotosintético.

La humedad es la cantidad de vapor que forma parte del aire, benéfica para los seres vivos, sobre todo para el crecimiento y fotosíntesis de las plantas

El suelo es fuente de nutrientes para las plantas, sin el cual no podrían crecer.

Ahora enlístalos en los factores abióticos. Por lo tanto la lista debe incluir: la temperatura, el dióxido de carbono, la luz solar, el agua y el suelo.

Es importante que retomes estos factores, debido a que repercuten en la distribución y el tamaño de las poblaciones en los ecosistemas. Y la disminución o ausencia de alguno de ellos puede provocar el desequilibrio ecológico con consecuencias que pueden ser graves.

Identifica cómo se organiza un ecosistema. El primer aspecto importante es:

Individuo: es la unidad básica del ámbito local, es decir, un individuo de una especie determinada. Por ejemplo: un pelícano.

Población: refiere un grupo de organismos de la misma especie que conviven en un mismo tiempo y espacio y se pueden reproducir.

Comunidad: Es el conjunto de diferentes poblaciones que comparten un hábitat.

Como se observa en la siguiente imagen que representa a un ecosistema marino, en donde se ven las diferentes poblaciones que lo conforman. Por ejemplo, las anémonas, esponjas, corales, peces y las algas. Todos ellos conforman este ecosistema y comparten el medio físico.

Por otro lado, es importante que recuerdes que todos estos niveles de organización interactúan e intervienen en el equilibrio ecológico.

Antes de continuar, reflexiona ¿te gusta ir de día de campo al bosque?, ¿te has dado cuenta de que todo pareciera que está puesto en un lugar bien definido, nada sobresale, todo se ve armonioso, apacible y con un número determinado de ciertas especies que caracterizan al lugar?

Pues eso es el equilibrio ecológico. Que en otras palabras se puede definir como la capacidad de un ecosistema de mantener el balance entre los elementos que lo conforman y en cuanto a composición y abundancia de las especies. Pero este proceso le ha llevado mucho tiempo a la naturaleza. Lo que ha permitido que las especies evolucionen y se adapten a su medio.

También es importante entender qué es una interacción, y esto es muy fácil, ya que nosotros mismos las llevamos a cabo y es la forma en que nos relacionamos constantemente los individuos con otros a lo largo de nuestra vida. Pero lo relevante de éstas es que de ellas depende el equilibrio en el ecosistema. En estas relaciones constantes se lucha por los recursos que existen en el ecosistema, a lo largo de su vida. Es decir, se forman relaciones biológicas.

Existen diversas relaciones biológicas, pero en esta sesión te enfocarás en la depredación.

La depredación es una interacción entre especies en donde una necesita cazar a otra para subsistir, ya que representa la única posibilidad para alimentarse en el medio que habita. Aunque pareciera sangrienta y voraz, ocupa un lugar sobresaliente en todo rol evolutivo en el cual intervienen dos organismos: un depredador y una presa. Cada uno desempeña un rol importante.

El depredador es un organismo que se alimenta de otro igual o diferente. Lo que significa que en este rol hay un perjudicado, la presa; y un beneficiado, el depredador. Puesto que éste requiere de la presa para subsistir.

Mientras tanto, la presa es la población que le sirve de alimento a los depredadores, es decir es a quien se le da caza, y necesita protegerse de su depredador.

¿Qué sucedería si los depredadores desaparecieran en un ecosistema?, ¿por qué son necesarios los depredadores? Te invitamos a observar el siguiente video para dar algunas respuestas.

Todo en Movimiento

Ciencias y Tecnología. Biología Bloque: 1

Con el hecho de que los depredadores desaparezcan, las presas crecerían sin control dañando gravemente su hábitat afectando a diferentes especies. Dentro de la naturaleza, cada uno de los seres vivos ocupa un lugar específico y cumple con una función, por lo que al eliminar a los depredadores se altera el ecosistema.

Es posible, que algunas personas tengan la idea de que los depredadores son crueles por el sólo hecho de matar a sus presas para la obtención de su alimento. Como, por ejemplo: los lobos, tiburones, osos, leones, tigres, etcétera.

Para que te sorprendas, te planteamos la siguiente pregunta: al ver una catarina ¿qué sentimiento te inspira?, ¿ternura, cuidado, protección? Te sorprendería saber que la catarina es un insecto carnívoro con buen apetito, pues le fascinan los pulgones y otros insectos. Este insecto es de suma importancia en los plantíos agrícolas, porque ayuda al control de plagas del gusano cogollero que causan cuantiosas pérdidas en el rendimiento del cultivo de maíz.

Recuerda que la catarina es un insecto originario de Asia, pero fue introducido a nuestro continente con el propósito de que funcione como un pesticida natural para controlar plagas. Sin embargo, se salió de control y se convirtió en una plaga que pone en riesgo diversos ecosistemas y cultivos. Así que no te dejes sorprender por las apariencias.

Por otro lado, como el número de depredadores es bajo comparado con el número de presas, podría pensarse que la desaparición o disminución de los depredadores no tiene ningún efecto en los ecosistemas. Sin embargo, su desaparición o disminución afecta el equilibrio de los ecosistemas. Los grandes depredadores tienen un papel importante en la regulación de las poblaciones de sus presas, en general herbívoros, pero también de otros carnívoros de la cadena alimentaria llamados mesodepredadores. Por ejemplo, algunas serpientes son consumidas por las águilas.

Si los grandes depredadores desaparecen: los mesodepredadores tendrán mayor oportunidad de reproducirse, como consecuencia su población puede crecer desmedidamente, lo que puede provocar que consuman más presas, repercutiendo en las poblaciones de los organismos de los que se alimentan. Asimismo, los animales herbívoros más grandes, probablemente también aumentarán su número. Como resultado, la vegetación puede disminuir de manera considerable con lo que se puede afectar todo el ecosistema. Por lo tanto, podemos inferir que los depredadores participan en la regulación de las poblaciones de su ecosistema.

Así como lo observaste al principio del video, las ratas se han multiplicado al carecer de un depredador que las regule. Si no existe la depredación, éstas crecen sin control, convirtiéndose en una plaga.

Te invitamos a leer el siguiente artículo, en donde se menciona un ecosistema que estaba a punto de desaparecer, titulado: ¿Por qué necesitamos a los depredadores? ¿O en qué consiste una cascada trófica?

El ejemplo del parque de Yellowstone en EEUU, donde los lobos consiguieron cambiar hasta el curso del río En el caso de este parque, los lobos habían desaparecido hacía más de 70 años, lo que llevó a una superpoblación de ciervos y coyotes, hecho que redujo la vegetación casi a la nada y acabó con la presencia de un gran número de especies. En 1995, se llevó a cabo la introducción de unos pocos ejemplares de lobos. Nada más llegaron, los lobos empezaron a cazar ciervos, lo que hizo que descendiera drásticamente su población, pero no solo eso: consiguieron que los grandes herbívoros como los ciervos evitaran ciertas zonas en las que, plantas y árboles como los álamos y los sauces volvieron a crecer. Esto trajo consigo la llegada de nuevas especies, como aves y castores. Los castores, a su vez, con las construcciones que realizan en los ríos, crearon hábitats que atrajeron reptiles, anfibios, peces y otros roedores. Pero la cosa no quedó aquí: como los lobos también redujeron la cantidad de coyotes, los conejos y ratones crecieron y tras ellos aparecieron otros mesodepredadores como zorros, comadrejas, mofetas, águilas y halcones. La población de osos también creció al disponer de más presas y frutos que comer, lo que también reafirmó la posición dominante de los lobos. El crecimiento de árboles y plantas, por otro lado, logró que la erosión se frenase, que los márgenes de los ríos se estrecharan y se estabilizaran, creando charcas que también atrajeron más especies.

Por medio de esta lectura, le diste respuesta a las dos preguntas que realizaste anteriormente. La presencia de los depredadores es vital.

Ya viste el papel relevante que desempeña un depredador en su ecosistema. En este caso especial los lobos grises. Quienes con su presencia.

Colaboran en la estabilidad de la estructura del ecosistema.

Participan en la regulación de las poblaciones.

Favorecen la estabilidad del ecosistema mediante efectos positivos de la cascada trófica, como la presencia de coyotes, serpientes o comadrejas.

Contribuyen en la regulación de la reproducción de las especies más pequeñas.

Favorecen la recuperación del equilibrio de los factores bióticos y abióticos del ecosistema.

En este caso al reintroducir al lobo gris a su ambiente, el ecosistema inició su recuperación y al paso del tiempo se robusteció un equilibrio dinámico.

¿Por qué son necesarios? como ya lo descubriste en la lectura, su ausencia provocaría el desequilibrio del ecosistema.

Este es tan sólo un caso que muestra las consecuencias de la ausencia de los depredadores en un ecosistema. Pero así como el lobo gris es importante en los bosques de las montañas de Norteamérica y el desierto del norte de México para la recuperación y mantenimiento del equilibrio ecológico, existen otros que también tienen una gran relevancia sin importar su tamaño. Otro ejemplo es el caso de los “perritos de la pradera”.

Los herbívoros intervienen en la regulación de las poblaciones de plantas de las que se alimentan.

Cuando se pierde a los herbívoros, el paisaje se modifica rápidamente, ya que algunas especies de plantas empiezan a prevalecer sobre otras a las que no les da tiempo de regenerarse. Esto es probablemente lo que sucedería si el perrito de las praderas desapareciera de los pastizales del estado de Chihuahua, al norte de México. Es un organismo fundamental en el equilibrio dinámico de ecosistemas de pastizales.

Este roedor se alimenta de los arbustos de los desiertos, dando paso así a los pastizales. Si los perritos desaparecieran, estos arbustos invadirían toda el área y entonces se transformaría el ecosistema, esto complicaría la vida de muchas especies.

Además, este roedor hace madrigueras debajo de los suelos, esto permite la aireación de los suelos y que el agua corra y se filtre, lo que hace que la humedad necesaria se mantenga para conservar los pastizales. Al mismo tiempo estas madrigueras son utilizadas por diferentes seres vivos, como reptiles. De la misma forma los tejones o los zorros del desierto las pueden utilizar.

Para concluir, los perritos de la pradera colaboran en la estabilidad del ecosistema. Esto permite conservar la diversidad biológica pues varias especies dependen de él. Por ejemplo: el águila de cabeza blanca, el tecolote, entre otras.

Otra especie que resulta de suma importancia es un animal que habita en los bosques tropicales de Borneo y Sumatra, este depredador frugívoro es el orangután.

El orangután, al alimentarse de frutos, ayuda a esparcir las semillas de estos, por eso se le denomina el “jardinero del bosque”.

Esto contribuye a la reforestación constante y por lo tanto a la renovación de la selva. Pero además, este depredador herbívoro es una “especie sombrilla”, debido a las estrategias de conservación del ambiente, al proteger áreas donde habita esta especie también se preserva a muchas otras que comparten el mismo ecosistema, como los tigres de Cálaos, los cocodrilos, los elefantes pigmeos y los leopardos nublados. Estos animales favorecen la vida silvestre de Indonesia.

Con este recorrido a través ecosistemas ubicados en diferentes lugares del mundo, te puedes dar cuenta de que el papel del depredador no es el del sanguinario, más bien el rol que juega es de mucho peso ecológico. En todos los casos analizados son importantes para que los ecosistemas permanezcan robustos y la vida continúe.

Ahora, dando respuesta a las preguntas planteadas al principio.

¿Qué sucedería si los depredadores desaparecieran en un ecosistema?

Las consecuencias podrían ser devastadoras en un ecosistema, ya que al no haber un depredador que participe junto con otros factores en la regulación a una especie, ésta se puede reproducir de forma exponencial acabando con el medio. Lo que provocaría que otras especies pudieran tener dificultades para alimentarse, incluso podrían desaparecer de su hábitat.

Segunda pregunta: ¿Por qué son importantes los depredadores?

Son un representante fundamental en los ecosistemas, estos regulan y mantienen el equilibrio ecológico en su entorno al cazar al ser vivo próximo en la cadena alimenticia.

Para recapitular mejor este punto te presentaremos algunas de las funciones que llevan a cabo los depredadores:

De esta manera otras especies se ven favorecidas preservando y dando estabilidad al ecosistema.

Ha llegado el momento de seleccionar la palabra clave de esta sesión y que te recomendamos incluir en tu “abecedario biológico”. Aunque seguramente encontrarás otras más que también podrías considerar. La palabra es…“depredador”.

Lo más importante de esta sesión es que despiertes tu sentido de responsabilidad hacia todos los seres vivos para cuidar y conservar una “casa” donde podamos vivir y disfrutar de sus bellezas naturales: la Tierra.

Reto de hoy

Te sugerimos el siguiente reto.

Investiga sobre un depredador marino, a través de tus medios de consulta como pueden ser libro de texto o internet. De preferencia algún organismo que no sea muy común.

Describe qué características tiene para la caza, cuáles son los beneficios que aporta a su ecosistema y cuál es su presa.

Escríbelo en tu cuaderno y recuerda compartirlo con tu profesor o profesora, compañeros y por supuesto con familia y amigos.

Historia

>La Revolución Francesa: en busca de la libertad, igualdad y fraternidad

Aprendizaje esperado: Conoce el proceso de la Revolución Francesa y descubre cómo influyeron en ella las ideas de la Ilustración y la crisis económica del reino. Además, descubre la manera en que este proceso marcó el fin de la monarquía absoluta.

Énfasis: Explicar el proceso revolucionario y la influencia de las ideas de la Ilustración en la nueva constitución, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el tema de la Revolución Francesa, haciendo énfasis el proceso revolucionario y la influencia de las ideas de la Ilustración en la nueva constitución, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y en la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana.

¿Qué hacemos?

La Revolución Francesa pretendía cambiar estructuras, tradiciones y formas de vida en los ciudadanos franceses e imponer un nuevo orden social y cultural en el que los individuos serían más felices, regidas sus vidas por la racionalidad y el equilibrio; para ello se instauraron mecanismos de control sobre las vidas individuales cuya mayor consecuencia es la inmiscusión en los ámbitos más recónditos de la privacidad, por ejemplo, en el decorado de los espacios privados como la casa o los símbolos de lo íntimo y lo familiar. Para conocer un poco más sobre la vida cotidiana durante la Revolución Francesa, leerás un fragmento del texto de Lynn Hunt, titulado “La vida privada durante la Revolución Francesa”

“Con los objetos del espacio privado ocurrió lo mismo que con la indumentaria, incluso los más íntimos recibieron marcas públicas del ardor republicano. En las casas de los patriotas acomodados se podían encontrar “camas estilo Revolución” o “estilo Federación”, y las porcelanas y lozas eran decoradas con dibujos o viñetas republicanas. Las cajas de rapé, las palanganas, los espejos, todos los cofres e incluso los orinales se adornaban con escenas de las jornadas revolucionarias o con representaciones alegóricas; la Libertad, la Igualdad, la Prosperidad y la Victoria, todas ellas engalanaban los espacios privados de la burguesía republicana. Incluso en las paredes de los sastres y zapateros más modestos se podían encontrar calendarios revolucionarios con el nuevo sistema de medición del tiempo y las inevitables viñetas republicanas. Los retratos de los héroes revolucionarios y de la Antigüedad o los cuadros históricos de los acontecimientos que llevaron a la fundación de la República no consiguieron, desde luego, remplazar por completo las tablas y grabados de la Virgen María y los santos, y no es posible asegurar que las actitudes populares experimentaran un cambio profundo durante este ensayo de educación política, pero no cabe duda de que la invasión del espacio privado por parte de los nuevos símbolos públicos constituyó un elemento esencial en la creación de una tradición revolucionaria, del mismo modo que todos los retratos de Bonaparte y las diversas representaciones de su victoria, colaboraron en la instauración del mito napoleónico. El cambio en la decoración del espacio privado tuvo consecuencias públicas de largo alcance gracias a la voluntad politizadora del mando revolucionario y sus seguidores. […]Los símbolos de lo íntimo y lo familiar lograron desarrollar un notable poder político (y, por tanto, público) en este periodo de confusión entre lo público y lo privado. El emblema de la República, la diosa romana de la Libertad, solía tener en los sellos, estatuas y retratos oficiales una expresión abstraída y lejana, pero en muchas otras representaciones adquiría la familiaridad de una joven muchacha o madre y pronto fue conocida, primero en broma y posteriormente con cariño, como Marianne, el nombre femenino más común. La mujer y la madre, tan desprovistas de cualquier derecho político, podían, sin embargo (¿o quizá por esta razón?), convertirse en los emblemas de la nueva República. Incluso Napoleón llegó a representarse a sí mismo, en 1799, salvándola del abismo de discordia y división. El poder, para ser efectivo, debía inspirar afecto, y por ello en ocasiones debía descender al nivel de lo familiar. La iconografía y los discursos políticos de la década revolucionaria narraba una historia familiar. Al comienzo, el rey era el padre benévolo que iba a reconocer los problemas del reino y a solucionarlos con la ayuda de sus hijos, que acababa de alcanzar la edad adulta (los diputados del Tercer Estado, sobre todo). Cuando intentó huir del país, en junio de 1791, resultó imposible mantener esta línea argumental: los hijos, ahora más radicales, exigían cambios básicos y finalmente llegaron a reclamar la sustitución del padre. La necesidad de eliminar al padre tiránico se completó entonces con un ataque violento dirigido contra la mujer que nunca había conseguido representar con éxito el papel de la madre: la tan explotada condición adúltera de María Antonieta era un insulto a la nación que, en cierto sentido, fue utilizado para justificar su terrible fin. El puesto de la pareja real en la nueva matriz familiar de poder fue ocupado por la fraternidad de los revolucionarios que protegían a sus débiles hermanas, La Libertad y la Igualdad. En las nuevas representaciones de la República no aparece nunca un padre y las madres, si se exceptúan las más jóvenes, tampoco suelen estar presentes: era ésta una familia cuyos padres habían desaparecido. Sólo quedaban los hermanos, responsables de la creación de un mundo nuevo y de la protección de sus hermanas, que se habían quedado huérfanas. En ciertas ocasiones, sobre todo entre 1792 y 1793, a las hermanas se les adjudicó el papel de las defensoras activas de la República, pero en general eran representadas como seres necesitados de protección. La República era chérie, pero dependía del apoyo del pueblo, una formidable fuerza masculina”.

Muchas veces creemos que los hechos y procesos históricos solamente impactan en los ámbitos políticos o económicos; pero puedes ver que también influyen en la vida cotidiana, como lo describe la lectura, en los objetos o en los simbolismos como la familia.

A partir de la reflexión de la lectura te invitamos a dialogar con tus compañeros o familiares. ¿Qué ideas de la Revolución Francesa reconoces en la lectura?, ¿qué actitudes, valores, comportamientos o entornos domésticos cambiaron con la Revolución Francesa?, ¿cómo se representa a la mujer en esa época?, ¿qué ha cambiado o permanecido en la actualidad?

Si no tienes respuesta para alguna de estas preguntas, no te preocupes, seguramente las dudas se irán aclarando durante el desarrollo de la lección.

Las causas del inicio del Revolución Francesa fueron varias, como las contradicciones mismas de la monarquía absoluta, basada en estamentos y sin movilidad social. La burguesía no tenía acceso a las decisiones del gobierno y los gremios impedían el libre desarrollo de las fuerzas productivas. El comercio estaba muy regulado y un monarca déspota ejercía el poder junto con una nobleza exenta de impuestos. También la sucesión de malas cosechas que afectaron el abasto de alimentos de la población y subieron los precios de productos básicos como el pan. El gobierno estaba en bancarrota, por lo que Luis XVI aumentó los impuestos, pero el peso tributario caía sólo en el Tercer Estado.

Luis XVI tuvo que convocar a los Estados Generales, una asamblea representativa de los tres estamentos (nobleza, clero y pueblo). La nobleza y el clero querían que los votos fueran por estamento, pero el Tercer Estado pedía que fueran por representante. Ante la negativa, este último se separó y formó la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Con todo esto, el 14 de julio las masas urbanas iniciaron la revolución al tomar la fortaleza-prisión de la Bastilla, símbolo de la opresión de la monarquía absoluta.

Hoy conocerás las etapas de la Revolución Francesa desde 1789 hasta 1799, pero para hacerlo te proponemos las siguientes preguntas que te servirán de guía a lo largo de la sesión:

¿Qué entiendes por Revolución y Libertad?

¿Cuál fue el papel de la burguesía en la Revolución Francesa?

¿Cómo se reflejan las ideas ilustradas en la Revolución Francesa?

¿Qué ideas fueron la base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano?

¿Cuál es la importancia del ejercicio responsable de la libertad y el papel de la legislación para la defensa de este derecho?

Harás un breve ejercicio de reflexión en casa y con el contenido de esta sesión responderás poco a poco estas incógnitas.

Para abordar el proceso de la Revolución Francesa utilizarás nuevamente una línea del tiempo y harás la revisión de las etapas del movimiento en una matriz informativa, distínguelas en la siguiente imagen:

A raíz de la crisis agrícola, comercial y de financiamiento por la que el Gobierno Monárquico de Francia atravesaba y su población padecía de inestabilidad social y política.

No obstante el descontento la población francesa, se anhelaba una mejor calidad de vida, teniendo como base ideas libertarias que se difundían por las calles con ayuda de la clase social burguesa, la cual continuaba con la búsqueda de su ascenso al poder, argumentando para ello las ideas ilustradas sobre los derechos naturales del hombre, fomentando una alta identidad nacional, con aspiraciones de libre pensamiento y expresión, y vivando la igualdad y fraternidad entre los pobladores.

La Primera Etapa de la Revolución Francesa es de 1789 a 1791. En mayo de 1789 el Rey Luis XVI convoca a un parlamento conocido como Estados Generales; el objetivo era atender y proponer acciones para la crisis que vivía el reino. Asistieron los representantes de los tres estamentos: la Nobleza, el Clero y el Tercer Estado o Estado Llano.

SEP

Ante la negativa de la Nobleza y el Clero a pagar y ser limitados en sus privilegios, y obviamente la del Rey a perder su derecho legítimo de gobernar, el Tercer Estado fue excluido definitivamente, pero esto no impidió que se organizara en Asamblea Nacional el 17 de Junio de 1789, y para el 20 de Junio propusieron hacer una nueva Constitución que procurara los principios de Libertad, Fraternidad e Igualdad cuyo lema distingue y enarbola este movimiento revolucionario.

Entre tanto, el enfado y fastidio social, además de las represiones, ocasionó que una multitud irrumpiera el 14 de julio de 1789 en la Bastilla; este evento histórico genera un punto de inflexión en la historia de Europa y el mundo, ya que simbolizará la caída del Antiguo Régimen, la Monarquía Absoluta y despotismo ilustrado.

Las violentas y sangrientas revueltas se habían propagado en todo el territorio francés y el empoderamiento de los revolucionarios obligó a la familia Real a trasladarse a París dejando el Palacio de Versalles. De esta forma el rey Luis XVI no tiene más remedio que aceptar la soberanía nacional y aceptar los colores representativos de la insurrección popular.

La Asamblea Nacional hizo varias reformas para reflejar los ideales del liberalismo y la Ilustración; en agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual se inspiró en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, estos derechos sólo podían ser ejercidos por los varones.

Este documento destaca que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos; que se deben respetar los derechos naturales de libertad, propiedad y seguridad; que los ciudadanos tienen derecho a tener representantes y que éstos hagan leyes para protegerlos y sancionar a quienes no las respeten; que las personas tienen libertad de pensamiento político, religioso y de prensa; que todos los ciudadanos contribuyen al mantenimiento del Estado, sin privilegios de ningún orden, por ejemplo, la exención de impuestos, entre otros. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, marcó las garantías y derechos de las personas de su época.

El 14 de septiembre de 1791 se promulgó una nueva constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el clero; decretó la libertad de expresión, prensa y creencia, e instituyó la monarquía constitucional. Además se convocó a las primeras elecciones libres en Francia para elegir una nueva Asamblea Nacional.

El rey Luis XVI temía por la seguridad de su familia y la suya, por lo que en junio de 1791 huye con ellos para enfrentar desde el extranjero el movimiento de insurrección, pero son descubiertos en su intento y retenidos, con tal pretexto los revolucionarios desconocen la autoridad del rey por tal acto y le obligan a jurar la Constitución, con una nueva administración para el estado, para las finanzas públicas y para la impartición de justicia.

Este hecho determina y modifica para siempre la caída del absolutismo para dar paso a la monarquía constitucionalista, la cual no duraría mucho ya que la recién erigida Asamblea Nacional Constituyente, convertida más adelante en la Convención Nacional Revolucionaria, proclamará la Primera República Francesa.

Sin duda, el surgimiento de la República Francesa provocó muchas reacciones en todo el mundo, ¿qué sucedió con las otras monarquías europeas?

Se suscitaron reacciones a favor y en contra. Para conocerlas, abordarás la Segunda Etapa de la Revolución Francesa, de 1792 a 1794. Después de elegir a una nueva Asamblea Nacional, los gobernantes de Austria y Prusia, estaban preocupados porque un gobierno popular y democrático podía amenazar sus monarquías.

La Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria y Prusia en 1792, y estos últimos inician un ataque a Francia, lo cual genera que esta revolución salga del plano interno para convertirse en una defensa ante el exterior; esto fomenta el nacionalismo y la identidad, lo cual generó en este contexto la creación de la Marsellesa, el Himno actual de Francia, canto con gran identidad nacionalista que se cultivaba en ese momento histórico; pero también agravó la situación de inestabilidad social y política que ya de por sí venía gestándose. Para conocer cómo reaccionaron los monarcas europeos a la Revolución Francesa observa el siguiente video:

Revolucionarios y antirrevolucionarios

Historia, Primer grado, Bloque 1

Como viste, las monarquías europeas estaban preocupadas porque la Revolución Francesa despertó simpatías entre los súbditos de los países que aspiraban a la libertad, la igualdad y la justicia.

Pero mientras tanto en Francia, en 1792, la Asamblea fue disuelta para crear en su lugar la Convención Nacional, que fue mucho más radical en sus reformas que las asambleas que le precedieron. El 21 de septiembre de ese año, abolió la monarquía y declaró a Francia una república. La Convención Nacional Revolucionaria se dividió en dos grupos:

La Llanura o girondinos, era el grupo de moderados que integraba a la burguesía alta, estaban a favor de la República.

La Montaña o jacobinos, era el grupo de los radicales que representaban a la burguesía baja y la mayor parte del pueblo.

Para demostrar la extinción de la monarquía, la Convención Nacional ejecutó al rey Luis XVI en enero de 1793 y meses más tarde a la reina María Antonieta. La Asamblea se convierte en un caos, ya que se ejerció el poder al margen de la normativa constitucional con la justificación de que la revolución estaba en peligro.

Mientras tanto la población vivía en una crisis interminable en todos los sentidos, así que las manifestaciones populares violentas seguían presentándose, pero ahora controladas bajo la representación popular y legitimada del grupo político radical, con líderes como Robespierre, Danton y Marat, se hicieron del poder. Entre 1793 y 1795, Francia vivió lo que se le conoce como el “Reino del Terror”, se comenzó a ejecutar a quienes se consideró como traidores, es decir, a aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen a través del Comité de Salvación Pública. Durante este periodo miles de personas murieron en la guillotina.

Por ejemplo, la feminista precursora en Francia, Olympe de Gouges, sentenciada a la guillotina en 1793 por la sección radical al haber criticado a la Convención Nacional; pero en 1791 redactó un documento: la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. Este documento aludía a la imperiosa necesidad de que los derechos que ejercían los varones en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano emitida en 1789, también debía reconocer los derechos de las Mujeres ya que ellas también habían aportado mucho durante la primera etapa de la revolución, pero la ley no lo permitía, así que criticó la pena de muerte y defendió una monarquía moderada, y fue llevada a la guillotina. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana sentó un precedente para el movimiento femenino en Europa y el mundo, efecto que hasta nuestros días sigue en pie persiguiendo el respeto y la equidad de género.

La sección radical impuso una política de anticipaciones económicas y sociales: ley de los sospechosos, de los precios y los salarios, requisas y racionamientos, impuesto sobre los ricos, promovió que parte de la ganancia y producción de las fábricas se usara para apoyar al estado y aunque los salarios eran bajos, permitió el socorro a los pobres con un esbozo de seguridad social, proclamación del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita, confiscación y venta de los bienes de los emigrados y la iglesia, racionamiento y apropiación de cultivos y provisiones, entre otras más. Lo que buscaba era un gobierno fuerte, autoritario y centralizado.

Nada de esto aportaba a la forma de pensar de la burguesía alta ni en la política ni en la economía. Así que con la representación de los moderados se formó una resistencia que consiguió derrocar la sección radical y a sus líderes. En medio del caos, los líderes se enfrentaron unos contra otros; tanto Danton como Robespierre impulsor del Reino del Terror fueron ejecutados en 1794. La gente reaccionó contra los radicales y los impuestos especiales para sostener la guerra, la especulación y el aumento de precios, el racionamiento, el estancamiento de los salarios y la apropiación de cultivos y provisiones; se exigió orden, paz, seguridad y la promulgación de una nueva constitución.

Es entonces, cuando inició la Tercera Etapa de la Revolución Francesa, de 1795 a 1799. En 1795 se redactó una nueva constitución, en el que el gobierno republicano se confió a un Directorio, se le conoció así porque se definió la figura de cinco directores encargados del poder Ejecutivo, y el Ejecutivo en dos cámaras: la de los Quinientos o cámara baja y la de los Senadores o cámara alta. El Directorio buscó un gobierno colectivo y de orden social en el que la alta burguesía y el grupo revolucionario se apegaba nuevamente a las ideas de la ilustración y el liberalismo, aunque de una forma violenta.

El Directorio requirió modificaciones en la constitución y el apoyo militar que sustentaran su función y orden, pero también sus acciones, como la represión a obreros y grupos inconformes que quedaron fuera de los beneficios de la burguesía alta.

Esto genera un desánimo de la población por la indiferencia del nuevo gobierno, además de que en el Directorio se empezó a formar corrupción percibida por el pueblo y la alta burguesía, es así como surge de la milicia la figura de Napoleón Bonaparte, un gran estratega militar que el 9 de noviembre de 1799 llevó a cabo un exitoso golpe de Estado que derrocó al Directorio y se nombró cónsul.

Napoleón Bonaparte impondrá una dictadura militar y conseguirá expandir el territorio francés mediante constantes luchas contra las monarquías de Inglaterra, Austria y Rusia, así como las estrategias militares emprendidas contra Turquía y Nápoles, Francia consiguió gran relevancia mundial y una paz temporal pero también muchos enemigos contra la nación. Napoleón se volvió el nuevo Emperador Francés con el apoyo del Vaticano y el grupo social fortificado económica y políticamente de ese momento: la alta burguesía.

Así dará inicio una nueva etapa en la historia de Francia, El Imperio Napoleónico que traerá una estabilidad política, económica y de orden en el espacio público del estado, a cambio de la pérdida de la democracia tan buscada durante el proceso de la Revolución Francesa.

El proceso de la Revolución Francesa fue muy largo y a pesar de mantener desde un inicio los principios teóricos de liberalismo político y liberalismo económico, estas ideas y teorías resultaron realmente complicadas de aplicar, ya que los grupos sociales manifestaban intereses individuales o colectivos que chocaban con los de otros, haciendo realmente difícil los acuerdos y el entendimiento similar de las ideas.

Con base en la lectura que hiciste al inicio de la sesión y lo abordado hasta el momento ¿Puedes imaginar cómo era la vida cotidiana en tiempos de Revolución Francesa?

Ahora que ya conoces el contenido del proceso de la Revolución Francesa como ejemplo de una Revolución Liberal. Las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad tuvieron un efecto profundo en el mundo desde entonces, desde Europa y posteriormente en América, fortaleciendo el sentimiento nacionalista en las sociedades, buscando el camino de un gobierno constitucional e instituciones democráticas; pero sobre todo marcó un precedente en la lucha por el respeto de los derechos humanos que continua en la actualidad.

Con todo lo anterior podrás retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas:

¿Qué entiendes por Revolución y Libertad?

¿Cuál fue el papel de la burguesía en la Revolución Francesa?

¿Cómo se reflejan las ideas ilustradas en la Revolución Francesa?

¿Qué ideas fueron la base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano?

¿Cuál es la importancia del ejercicio responsable de la libertad y el papel de la legislación para la defensa de este derecho?

Este tema lo podrás encontrar en tu libro de texto bloque 1, en el apartado Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. También puedes consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano.

Con base en lo que has aprendido, subraya las ideas principales en tu libro de texto.

El Reto de Hoy

Ahora que ya reconoces el proceso revolucionario y la influencia de las ideas de la Ilustración en la nueva constitución, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y en la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, te invitamos a que todo este contenido lo aproveches para integrarlo a tu noticiero que es la actividad propuesta para el reto de la semana.

Considera sintetizar los hechos estudiados. Las notas informativas serán breves e incluirán la descripción del hecho, su fecha, sus protagonistas y, a veces, las opiniones de otros actores. Incluso puedes elaborar un periódico de la época e incluir noticias, entrevistas y caricaturas.

Es importante que la redacción del guion del noticiario cuente con los siguientes elementos:

Presentación (nombre del programa y presentador). Exposición de la noticia más importante. Mención de las ideas relevantes del documento. Despedida.

No olvides invitar a tu familia a compartir sus propias aportaciones.

Segundo de secundaria

Matemáticas

Tema: Propiedades de los polígonos irregulares .

Aprendizaje esperado: Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares.

Énfasis: Desarrollar el razonamiento deductivo al examinar las propiedades de los polígonos irregulares.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de problemas que implican obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice, el número de diagonales en total y la suma de los ángulos interiores. En esta sesión, te enfocarás en los polígonos “irregulares”.

¿Qué hacemos?

Retoma el problema de la casa de Alma que se abordó la sesión pasada. Ahora, analizarás los polígonos irregulares.

Problema 1

Alma tiene una casa en el interior de un terreno, como se muestra en la siguiente figura:

¿Qué forma tienen la casa y el jardín?

La casa está construida sobre un terreno cuadrado, y el área restante que le corresponde al jardín es un hexágono porque tiene seis lados.

En la sesión pasada identificaste que el área de la casa es un cuadrado, el cual es un polígono regular, sin embargo, la forma que tiene el jardín no lo es.

Reflexiona en lo siguiente:

¿Cómo puedes diferenciar los polígonos regulares de los irregulares?

Los polígonos regulares se diferencias de los irregulares porque en los polígonos regulares la amplitud de todos sus ángulos interiores es la misma, es decir, son congruentes, y también todos sus lados tienen la misma longitud, a diferencia de los irregulares donde no se cumple una de estas condiciones.

Ahora, analiza los lados y los ángulos del terreno del jardín.

Cuenta con seis lados, con ello sabes que se trata de un hexágono, pero ¿a qué tipo de hexágono corresponde la forma que tiene el jardín?

Para contestar esta pregunta, debes examinar cómo son sus lados y sus ángulos.

Primero examina: ¿cuál es la longitud de cada uno de los lados del terreno en el cual se encuentra el jardín?

Las longitudes de sus lados son de 4, 6, 6, 4, 10 y 10 metros, es decir, dos de sus lados miden 4 metros, otros dos miden 6 metros y los otros dos miden 10 metros.

Esto indica que la forma que tiene el terreno de Alma corresponde al de un hexágono irregular, ya que sus lados no tienen la misma longitud.

Ya que conoces la longitud, analiza los ángulos interiores en el hexágono.

Se puede identificar que cinco ángulos miden 90 grados, y otro ángulo mide 270 grados.

Con esto se corrobora que este hexágono no es un polígono regular, porque sus lados no tienen la misma longitud y sus ángulos interiores tampoco tienen la misma amplitud.

Reflexiona:

¿Se puede trazar un hexágono irregular con las mismas medidas de los lados que tiene el jardín de Alma, pero que cada uno de los ángulos interiores mida menos de 180º?

Ahora, realiza lo siguiente:

Comprueba lo anterior y traza en tu cuaderno un hexágono irregular en el que las longitudes de 10, 10, 6, 6, 4 y 4 metros sean contiguas, es decir, que aparezcan una seguida de la otra, de tal forma que todos los ángulos interiores sean menores de 180 grados.

Seguramente trazaste diferentes hexágonos irregulares, sin embargo, aunque su forma es parecida a la de un hexágono regular, no lo es, ya que las longitudes de sus lados no son iguales.

Probablemente dibujaste un hexágono similar al siguiente:

Los ángulos interiores no son iguales, pero todos ellos miden menos a 180º. Sus ángulos miden 66, 120, 137, 102, 152 y 143 grados.

Ahora compara los hexágonos con los que has trabajado hasta este momento.

¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los hexágonos anteriores?

Primero, ambos polígonos tienen seis lados, por lo tanto, son hexágonos.

Segundo, en ambos polígonos las longitudes de sus lados son diferentes, por ello, son hexágonos irregulares.

Tercero, uno de los ángulos del primer hexágono es mayor de 180 grados, mientras que todos los ángulos en el segundo hexágono son menores a 180 grados.

¿Cuál de ellos se parece a una figura circular o redondeada?

El polígono que se parece más a una figura redondeada es el de la derecha, esto sucede cuando sus ángulos interiores miden menos de 180 grados; a este tipo de figuras se les llama polígonos convexos.

Y a los polígonos que tienen uno o más ángulos interiores mayores de 180 grados se les denomina cóncavos, como la forma que tiene el jardín de Alma.

De acuerdo con esta clasificación, realiza lo siguiente:

Reflexiona si puede haber polígonos regulares cóncavos o polígonos regulares convexos, y anota en tu cuaderno los argumentos mediante los cuales puedes determinarlo.

Recapitula.

Para determinar que un polígono es irregular, basta con saber que no todos sus lados tienen la misma longitud, o que no todos sus ángulos interiores tienen la misma amplitud.

Los polígonos se pueden clasificar, de acuerdo con sus ángulos interiores, como convexos o cóncavos.

Los polígonos convexos son aquellos que tienen sus ángulos interiores menores a 180 grados, mientras que los cóncavos tienen uno o más ángulos interiores mayores a 180 grados.

A continuación, a través del siguiente problema, analiza las diagonales que pueden trazarse desde un vértice y las diagonales totales de los polígonos irregulares.

Problema 2

En un balneario se tienen cuatro diferentes diseños de albercas, como se muestra en la siguiente figura:

Los estudiantes que asisten al balneario quieren seleccionar las albercas en las que puedan nadar de un vértice a otro vértice no consecutivo sobre sus diagonales, partiendo de cualquiera de los vértices.

Recuerda que las diagonales son segmentos de recta que se pueden trazar desde un vértice hacia otro vértice no consecutivo. De acuerdo con esta especificación, ¿cuáles albercas elegirías?, ¿por qué?

Para resolver este problema, es necesario que analices a detalle la forma que cada una de las albercas tiene, e identifiques en las que sí se podría nadar de un vértice a cualquier otro vértice no consecutivo a través de sus diagonales, partiendo de cualquiera de sus vértices.

Examina cada una de las albercas.

En la alberca “A”.

Se identifica que tiene 4 lados, dos de ellos son paralelos y los otros dos no lo son, entonces se trata de una alberca con forma de trapecio.

Todos los ángulos interiores del trapecio son menores de 180 grados, por ello, se puede decir que el polígono es convexo. Además, si te colocas en cualquiera de sus vértices, puedes nadar hacia el vértice no contiguo, es decir, a través de sus diagonales.

Marca la diagonal que se puede trazar desde el vértice “E” hasta el vértice “F”.

¿Es posible nadar desde el punto “E” hasta el “F” por medio de su diagonal?

Se reconoce que sí se puede nadar desde “E” hasta “F” por medio de su diagonal. Y si te colocas en cualquiera de los vértices, puedes darte cuenta de que sí puedes nadar por medio de sus diagonales.

Alberca “B”.

La alberca “B” tiene cuatro lados, entonces es un cuadrilátero; además, tiene dos lados con la misma longitud y los otros dos lados con otra misma longitud, pero no tiene lados paralelos.

Uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, esto quiere decir que la alberca tiene forma de un polígono cóncavo.

Marca la diagonal que se puede trazar desde el vértice “G” hasta el vértice “H”.

¿Es posible nadar desde el punto “G” hasta el “H” por su diagonal?

No se puede nadar desde “G” hasta “H”, podrías caminar por fuera de la alberca, pero no es posible nadar.

Reflexiona: ¿por qué no es posible nadar desde el punto “G” hasta el “H”?

No es posible nadar desde “G” hasta “H” porque esta diagonal se encuentra en el exterior de la alberca, es decir, en el exterior del polígono, pero podrías nadar por otra de sus diagonales.

Alberca “C”.

La alberca “C” tiene cinco lados, entonces su forma es pentagonal; además, tiene dos pares de lados de la misma longitud y otro de sus lados tiene mayor longitud, por lo tanto, el pentágono es irregular.

Se advierte que uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, por lo cual se puede decir que es un pentágono irregular cóncavo.

Marca la diagonal que se puede trazar desde el vértice “J” hasta el vértice “K”.

¿Es posible nadar por medio de esa diagonal?

No se puede nadar por medio de esa diagonal porque ésta se encuentra en el exterior de la alberca; sin embargo, hay otras dos diagonales que sí permiten nadar siguiendo su trayectoria.

Alberca “D”.

Esta alberca tiene forma de un pentágono irregular, tiene dos lados paralelos y todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados, entonces se trata de un pentágono irregular convexo.

Ahora marca la diagonal que se puede trazar desde “L” hasta “M”.

Imagina todas las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Todas sus diagonales que se encuentran en el interior de la alberca, por lo tanto, sí se puede nadar a través de sus diagonales.

Has analizado los cuatro diseños de las albercas, y se destaca de que en los diseños “A” y “D” sí se puede nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales partiendo desde cualquiera de los vértices, porque sus diagonales se encuentran en el interior de ellas. Pero en los diseños “B” y “C” una de sus diagonales se encuentra en el exterior, y es por ello que no se podría nadar siguiendo la trayectoria de esas diagonales.

Reflexiona acerca de esta situación:

¿Qué forma debe tener la alberca para que sea posible nadar de vértice a vértice por medio de las diagonales partiendo desde cualquiera de sus vértices? Es decir, ¿qué tipo de polígono permite nadar a través de cualquiera de sus diagonales?

En los diseños “A” y “D”, las albercas tienen forma de polígonos irregulares convexos y sí es posible nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales partiendo desde cualquiera de sus vértices.

En los diseños “B” y “C”, las albercas tienen forma de polígonos irregulares cóncavos y no en todos los casos es posible nadar siguiendo la trayectoria de sus diagonales partiendo desde cualquiera de sus vértices. Cabe aclarar que, aunque algunas de sus diagonales se encuentran en el interior de las albercas, por lo menos una de ellas se encuentra en el exterior.

Entonces, ¿a qué se debe que las diagonales se encuentren en el interior o en el exterior de la alberca?, ¿qué tipo de polígonos deben ser?

Para que las diagonales se encuentren en el interior de la alberca o de cualquier polígono, éstos deben ser convexos.

Has aprendido a identificar los polígonos irregulares, a clasificarlos de acuerdo con los ángulos en convexos o cóncavos, y a determinar, con base en esto, si las diagonales se encuentran en el interior o en el exterior del polígono.

Para saber cómo obtener el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, y el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono irregular, analiza el siguiente problema.

Problema 3

Considerando el diseño de las cuatro albercas, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice?

En el diseño “A”, se puede trazar una sola diagonal si se coloca en el vértice “E”.

Para el diseño “B”, que también es un cuadrilátero, se puede trazar una sola diagonal si se coloca en el vértice G.

¿Qué sucede si se comparan las diagonales que se pueden trazar desde un vértice con las de un polígono regular? Es decir, ¿cuál será el número de diagonales que tiene un cuadrado?

Para un cuadrado, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice sólo es una. De lo anterior, se puede concluir que para cualquier tipo de cuadrilátero sólo es posible trazar una diagonal desde un vértice.

¿Sucede lo mismo en los pentágonos?

Analiza las albercas “C” y “D”, y agrega la alberca pentagonal regular “S”.

¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde los vértices J, L y Q para las albercas C, D y S, respectivamente?

Desde los puntos “J”, “L” y “Q” se pueden trazar sólo dos diagonales para cada pentágono, sean o no polígonos cóncavos o convexos, irregulares o regulares.

¿Se puede predecir cuántas diagonales se podrían trazar desde un vértice para un hexágono sin marcarlas en el polígono?

Para un cuadrilátero se puede trazar una diagonal desde un vértice, y para un pentágono se pueden trazar dos, entonces para un hexágono serán tres y así sucesivamente.

Corrobora que por cada vértice en un hexágono se pueden trazar tres diagonales. Examina los siguientes tres hexágonos:

Ahora, elige un vértice para cada uno de los hexágonos.

Selecciona el vértice F para el hexágono 1:

Se comprueba en este hexágono irregular cóncavo que tiene tres diagonales desde un vértice.

Continúa con los otros dos hexágonos convexos, 2 y 3:

Marca las diagonales que se pueden trazar desde los vértices “K” y “Q” en ambos hexágonos.

Para un hexágono regular o irregular, cóncavo o convexo, son tres el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice.

Ahora, consigue una generalización que te permita calcular el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice para un polígono irregular.

Recuerda que, para un polígono regular de “n” lados, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es:

n - 3

Reflexiona:

¿Cumple esta generalización para cualquier tipo polígono?

Para cualquier cuadrilátero, por un vértice, se puede trazar una sola diagonal. Ahora obtén el número de diagonales usando la generalización n-3.

En un cuadrilátero, n = 4, al sustituirlo en n-3, se obtiene:

Número de diagonales que se pueden trazar

desde un vértice = n - 3 = 4 – 3 = 1

¿Consideras que n-3 es una expresión general válida para obtener el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en cualquier polígono regular o irregular, cóncavo o convexo?

Confirma si esto se cumple para los pentágonos y para los hexágonos que has analizado anteriormente.

En los pentágonos el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice son dos.

En un pentágono, n = 5, al sustituirlo en la generalización n - 3, se tiene:

Número de diagonales que se pueden trazar

desde un vértice = n - 3 = 5 – 3 = 2

Por lo tanto, es el mismo número de diagonales que se obtuvo al realizar el análisis.

Para los hexágonos, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice son tres.

En un hexágono, n = 6, al sustituirlo en la generalización n - 3, se tiene:

Número de diagonales que se pueden trazar

desde un vértice = n - 3 = 6 – 3 = 3

Por lo tanto, con la expresión algebraica “n – 3”, puedes obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice para cualquier tipo de polígono, sea regular o irregular, cóncavo o convexo.

Reflexiona en lo siguiente:

¿Por qué a “n” hay que restarle tres?

Analiza esta situación con el hexágono 2.

Teniendo en cuenta que la diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos en un polígono, los segmentos de recta que unen al vértice “K” con los dos vértices contiguos “J” y “L” no son diagonales, sólo son dos de los lados del polígono, por esta razón no se pueden considerar los vértices “J” y “L”.

Ahora, ¿has pensado cómo puedes obtener una expresión que te permita calcular el número de diagonales totales para cualquier polígono regular o irregular, convexo o cóncavo?

Analiza cuántas diagonales se pueden trazar en total en los polígonos irregulares. Para ello, recurre a examinar los primeros polígonos.

¿Cuántas diagonales tiene un triángulo?

Un triángulo no tiene diagonales, ya que, si se toma como referencia el vértice “A”, los vértices “B” y “C” son contiguos, y para que fueran diagonales, tendrían que ser vértices consecutivos.

¿Cuántas diagonales en total tiene un cuadrilátero?

Tanto el cuadrilátero convexo como el cóncavo cuentan con dos diagonales.

¿Cuántos vértices en total tiene un pentágono?

El pentágono cuenta con 5 vértices, el “H”, el “I”, el “J”, el “K” y el “L”.

¿Cuántas diagonales se pueden trazar por cada vértice?

Se pueden trazar dos diagonales por cada vértice. Si usas la expresión “n - 3”, y como “n” es igual a 5, ya que corresponde al número de lados del polígono, entonces se tiene 5 – 3 = 2.

Si tienes dos diagonales por cada vértice y tienes cinco vértices, ¿cuántas diagonales tendrías en total?

Son cinco, pero si se multiplica el número de vértices, 5, por el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, que son dos, parece que son diez diagonales en total y no cinco.

¿Por qué sucede esto?

Porque al multiplicar 5 por dos, que es “n”, por n - 3, se están considerando dos veces cada una de las diagonales. Por ejemplo, la diagonal “L-J” y la diagonal “J-L” es la misma, y la se está contabilizando dos veces.

Para que esto no suceda, ¿qué se debe de hacer?

Dividir entre dos, es decir:

De acuerdo con la expresión anterior, ¿cuántas diagonales totales tiene un hexágono irregular?

Un hexágono tiene seis lados, entonces “n” es igual a 6, al sustituirlo en la expresión:

Son nueve todas las diagonales que se pueden trazar en un hexágono irregular.

Observa las siguientes figuras y compruébalo:

En total son nueve.

Como puedes observar, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono no se modifica si éste es convexo o cóncavo.

En conclusión, para determinar el número de diagonales totales que se pueden trazar en cualquier tipo de polígono, se puede usar la expresión:

Has aprendido a generalizar por medio de una expresión el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice para cualquier tipo de polígono. También obtuviste una expresión que te permite calcular el número de diagonales totales que se pueden trazar en cualquier tipo de polígono.

Finalmente, para obtener la suma de los ángulos interiores de cualquier tipo de polígono, analiza los siguientes polígonos irregulares:

Comienza con el triángulo:

En este triángulo, cada uno de sus ángulos interiores mide 90, 55 y 35 grados. ¿Cuánto mide la suma de sus ángulos interiores?

La suma de los ángulos interiores de este triángulo es:

90° + 55° + 35° = 180°

La suma de los ángulos interiores en un triángulo equilátero es de 180 grados; asimismo, sin importar si el triángulo es regular o irregular, la suma de sus ángulos interiores será de 180°.

Continúa con el pentágono:

Este polígono irregular tiene cinco ángulos interiores, tres de ellos miden 90 grados y los otros dos restantes miden 135 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores se obtiene de la siguiente manera:

3 (90°) + 2 (135°) = 270° + 270° = 540 °

La suma de los ángulos interiores en un pentágono regular también es de 540 grados. Entonces, sin importar si el pentágono es regular o irregular, la suma de sus ángulos interiores será de 540°.

Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores para los polígonos irregulares es igual a la de sus polígonos regulares correspondientes.

¿De qué depende la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono?

Depende del número de triángulos en los que puede dividirse el polígono mediante las diagonales que pueden trazarse desde uno de sus vértices.

En resumen, para un polígono irregular también se cumple que:

El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es:

n – 3

El número de diagonales totales es:

Y la suma de los ángulos interiores de un polígono es de:

180 grados (n – 2)

El Reto de Hoy:

Elabora tus notas considerando las ideas más importantes del tema de esta sesión.

Consulta tu libro de texto de matemáticas y resuelve los ejercicios referentes a los polígonos irregulares.

Lenguaje

Tema: Nuestra tradición oral y sus leyendas .

Aprendizaje esperado: Recopila leyendas populares para representarlas en escena.

Énfasis: Identificar leyendas como relatos tradicionales.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás los elementos y características de las leyendas tradicionales de nuestro país e identificarás algunas diferencias con otros textos de la tradición oral. Además, conocerás cómo esta tradición se encuentra presente en las diversas comunidades, así como en nuestra vida cotidiana.

Las historias del pasado y del presente nos dan identidad. En casi todas las familias se cuentan este tipo de relatos, además, reflejan parte de nuestra cultura y nuestro pasado. Se puede aprender mucho de una sociedad gracias a las historias que se cuentan.

La finalidad es que comprendas cómo los relatos tradicionales recuperan la visión de sus comunidades y la transmiten a la sociedad a través de sus narraciones. Esto te ayudará a conocer los rasgos esenciales para identificar la leyenda como un género particular e importante en las tradiciones de una comunidad.

Para esta sesión será importante tener presente que la literatura tradicional es parte del saber colectivo y se conserva por la gran riqueza que contienen sus temas, personajes, motivos e ideas.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, es importante recordar que la narración ha sido una actividad humana común a lo largo de toda la historia y que, aun con sus múltiples transformaciones, conserva características muy parecidas a las de su origen.

Los investigadores de varias disciplinas suponen que, desde los inicios de la humanidad, mujeres y hombres alguna vez se reunieron alrededor del fuego para contar sus historias a los más jóvenes.

A través del tiempo, la humanidad se ha tenido que reunir a contar historias, como cuando, ante eventos naturales como tremendas lluvias o terremotos, los pueblos más antiguos tuvieron la necesidad de reunirse a contar sus hazañas de cómo vencieron la adversidad para que las futuras generaciones aprendieran de ellos, y no olvidaran el esfuerzo de sus antepasados.

Los cantos, las coplas, los cuentos, los mitos y las leyendas son parte de la memoria colectiva que pertenece a distintas comunidades.

Muchas de esas narraciones las han transmitido los abuelos a los padres y luego a los nietos, de una generación a otra. Nuestra memoria narrativa es parte de nuestra historia, y por eso es relevante conservarla y evitar que se pierda.

Las leyendas en particular son un tipo de narración muy expandida y rica en nuestra cultura. Son una forma de explicarnos el mundo; un tipo de respuesta a las interrogantes fundamentales que tenemos como seres humanos acerca de los acontecimientos que tienen las personas en su día a día.

Muchas de estas historias se mezclaron en las civilizaciones antiguas con rituales, danzas o representaciones. Además, hay que tener presente que las leyendas siempre han dependido del lugar, porque no tienen las mismas leyendas los habitantes de lugares con ríos, que los que vivieron en el desierto. O los que viven en el sur, que los que viven en el norte.

Las tradiciones y relatos orales siguen transmitiéndose en nuestro día a día. Gracias a que se siguen contando, es que permanecen vivas y podemos preservarlas. Así es como surge la tradición oral. Estas formas de expresión cultural llegan a nosotros de múltiples formas y manifestaciones, van de generación en generación.

En un país tan grande y diverso como el nuestro, la cantidad de leyendas que existen es enorme. Y todas muy distintas entre ellas. Es como imaginar un mapa lleno sonidos, colores e historias en donde se puede la forma en que se vive en cada sitio.

Para conocer la importancia que tiene la tradición oral y por qué hay que preservarla, observa el siguiente video.

1. La cosmovisión maya.

La riqueza de conocimiento que tiene la cultura maya de la naturaleza se mantiene gracias a la tradición oral. Muchas de las creencias de las comunidades, influyen en sus relatos y en su forma de utilizar la palabra como medio de expresión. Estas creencias se conservan a través de la recuperación constante de los hablantes y las formas que tienen para compartirlas de boca en boca.

A continuación, reflexiona en las siguientes preguntas:

¿Para comprender los relatos de la tradición oral, se tiene que ser habitante del lugar donde se originan?

¿Puedes diferenciar de manera clara los elementos de la leyenda de otro tipo de relatos pertenecientes a la tradición oral?

Los relatos de tradición oral son como una familia, se parecen entre ellos. Lo que los vuelve distintos es que, cada lugar, busca integrar aspectos propios de la zona donde se vive.

En algunos relatos la diferencia está en el lugar donde ocurre la narración, pero también pueden variar en el número de personajes. Algunos tienen más, otros menos. Y, por supuesto, también cambian los nombres. Sin embargo, puedes comprenderlos porque el lenguaje que utilizan en las diversas versiones es sencillo, coloquial y corresponde con las características de su género: cuento, mito o leyenda. Y es precisamente por esto que, por un lado, se parecen a la vez, pero tienen características que los hacen diferentes.

De manera breve, se puede decir que las leyendas se caracterizan porque contienen un cierto grado de verdad, se ubican en un tiempo y lugar determinado, y tienen una estructura sencilla, además de una conexión con lo sobrenatural o lo mágico.

Toda tradición es producto de un proceso. Y este proceso se compone de testimonios, situaciones, vivencias y, en ocasiones, forman parte de los rituales que marcan la comunidad que los gesta, su zona geográfica y sus costumbres.

Eso ha permitido a los que vivimos en alguna otra parte del país, adentrarnos en la vida de diversas comunidades e ir reconstruyendo sus historias, ya que, desde el inicio de la humanidad, las historias se fueron narrando de generación en generación, hasta que llegó el momento en que la escritura permitió cuidarlas y preservarlas.

En estas narraciones también se pueden apreciar los aspectos sociales e históricos que se van construyendo con el tiempo. No sólo nos divierten, también nos ayudan a saber un poco más.

En la tradición oral existe una gran variedad de adivinanzas, cuentos, dichos, representaciones dramáticas, mitos y leyendas. Su función es transmitir conocimientos, valores culturales y representaciones sociales. Es una manera de mantener viva nuestra memoria colectiva. Y esa memoria sólo se puede salvaguardar a través de la gente que valora las tradiciones.

Observa el siguiente video para conocer más al respecto.

2. Tradiciones.

Las tradiciones no sólo son orales, sino que estamos inmersos en ellas y las vivimos a través de las fiestas, los vestuarios, las creencias y muchos aspectos más.

También, existen distintas versiones de una misma leyenda, y todas contadas de diferente manera, como la leyenda de “La llorona” que tiene distintos nombres.

Esto es porque cada comunidad se apropia de las leyendas y las retransmite según su entorno. Éstas pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos, pero también de comunidad a comunidad.

Cuando nos encontramos con una leyenda, identificamos que es una narración y reconocemos elementos que la acercan a lo que llamamos cuentos, porque tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace.

Pero no se debe confundir, por ejemplo, en las leyendas, las situaciones no se ven afectadas por los dioses, como sería en los mitos. Tampoco existe en ellas una moraleja, como sí la hay en las fábulas.

La característica principal de las leyendas es que poseen elementos verdaderos que se pueden comprobar, pero también otros que son mágicos o sobrenaturales.

A continuación, realiza la siguiente actividad para profundizar más en el tema.

Lee el siguiente texto e identifica los elementos de la leyenda.

La Salada

La Salada fue una enorme laguna que se secó hace muchos años; hoy parece un desierto de arena.

La carretera de la Rumorosa pasa a uno de sus costados y su vista es impresionante. Así la divisaba el señor Vicente Martorel, todos los días al bajar por la carretera.

En esta primera parte se identifican dos elementos importantes de la leyenda. En primer lugar:

La leyenda tiende a presentar características regionales o locales.

En segundo:

Relata lo acontecido en un lugar como un cerro, una laguna o cualquier otro que se encuentre en la naturaleza.

Por ello, esta leyenda comienza hablando de la Laguna Salada, que se encuentra en el estado de Baja California y, efectivamente, muy cerca pasa la carretera llamada La Rumorosa, que es muy sinuosa y de enormes acantilados. Y también dicen que en ese lugar se aparece La llorona.

Dado que la leyenda es un género abierto y flexible, se podría incluso comenzar a narrar de otra manera o hasta mezclar con otras leyendas. Cada persona que la comparte aporta algo de su particular manera de narrar.

Continúa descubriendo elementos que te permitirán diferenciar a las leyendas de otros géneros

Una tarde, Vicente Martorel hacía su recorrido acostumbrado. De pronto, unos pájaros negros como la noche salieron de la arena de La Salada y lo siguieron. Los pájaros se lanzaron sobre el camión, por lo que Vicente se detuvo, pero las aves no se detuvieron hasta envolver al camión en plumas negras.

Vicente tuvo miedo y no todo se detuvo ahí. Unos minutos después se escuchó una manada de caballos a todo galope y gritos de hombres que cruzaban La Salada. Los pájaros volaron en todas direcciones… Después había pasado todo, como si hubiera sido un mal sueño.

En estos fragmentos se pueden reconocer otros dos aspectos importantes de la leyenda.

Tiene un grado de verdad, por lo que se puede distinguir del mito y del cuento.

Es un relato sobre la relación de las personas con lo sobrenatural.

Continúa con la lectura y termine de conocer la leyenda.

Al día siguiente, unos hombres que pasaron por ahí lo encontraron con los ojos bien abiertos, mirando no se sabe qué; tenía las manos aferradas al volante y el cuerpo frío, cubierto de sal…

Dicen que en La Salada suceden cosas extrañas, ¿quién lo puede asegurar?

Finalmente, muchas de estas leyendas tienen algún recurso de escritura. Además, aunque tienen desenlace, el final suele quedar abierto, como si hubiera un misterio por resolver.

Las leyendas, utilizan fórmulas ambiguas como: “se dice que”, “cuentan que”, “los adultos aseguran que”, entre otras, para dar un sentido de veracidad al relato y no parezca sólo fantasía. De esa manera también se fortalece la transmisión oral.

Con estos elementos esenciales, se pueden explorar en antologías, recopilaciones, libros de texto o entre nuestra propia comunidad. Al identificar estos aspectos de las leyendas, puedes introducirte de mejor manera en la lectura de estas narraciones. Y, de esta forma, se van cultivando y se pueden conservar más tiempo.

Al fomentar la lectura de leyendas, nos permitimos viajar a otro tiempo y lugar donde sucedieron acontecimientos extraños. Además, identificando sus características propias, se pueden diferenciar de otros tipos de relatos que se encuentran en nuestra tradición.

Las leyendas son una manera de imaginar situaciones que en algún tiempo no tuvieron respuesta inmediata.

Ahora, observa el siguiente video y conoce más sobre las leyendas y sus misterios.

3. El relato tradicional como una práctica cultural universal.

Pon en práctica lo aprendido y conoce la siguiente leyenda.

El pozo de las cadenas

Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de La Rumorosa, que allá por 1910 vivía un señor y una señora que cultivaban sus tierras.

En ese entonces no había mucha gente y los caminos eran brechas secas que levantaban unas tolvaneras muy grandes.

Cierto día, unos hombres tenían mucha sed y se acercaron al señor y a la señora. Éstos, al ver la necesidad de aquellos caminantes, los invitaron a su casa. Los hombres bebieron, comieron y platicaron un rato.

La tarde caía, los coyotes comenzaban a aullar mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos.

Los hombres no dieron muestra de marcharse. Así que el señor y su esposa les prepararon un catre con ramas de cachanilla donde dormir.

Muy avanzada la noche, un grito se escuchó, haciendo eco a lo lejos…

Nadie sabe qué ocurrió, pero cuentan que los extraños buscaban robarle al señor lo poco que tenía y, como se resistía, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo.

La Luna fue la única testigo de aquel suceso; de su esposa y de los hombres, no volvió a saberse nada.

Desde entonces, hay noches en que en el pozo se oye mucho ruido. Quien lo ha oído dice que el muerto sale arrastrando sus cadenas mientras llora. Cuentan que vaga en busca de su esposa desaparecida. La gente comenta que se pueden ver las huellas de unos pies encadenados.

A continuación, realiza la siguiente actividad para afianzar lo revisado sobre algunos aspectos de las leyendas.

Analiza las siguientes preguntas y elige el inciso correcto.

¿En qué lugar suceden las acciones de la leyenda “El pozo de las cadenas”?

En Tecate, cerca de La Rumorosa

En Mexicali, Baja California

En un pueblo lejano e inhabitable

¿Qué suceso sobrenatural pasa en la leyenda que leímos?

Encuentran a unos hombres con sed.

Unos coyotes aullaban por la tarde.

Un muerto sale arrastrando cadenas de un pozo.

¿Qué recurso de escritura utiliza la leyenda para dar sentido de realidad?

La tarde caía…

La gente comenta…

Muy avanzada la noche…

En esta sesión, conociste los elementos o recursos que ayudan a identificar y comprender la importancia de las leyendas como relatos tradicionales.

No olvides que la leyenda es una narración breve de tradición oral, cuyos acontecimientos se cuentan con un lenguaje sencillo, y sucede en lugares fácilmente reconocibles; además, tiene relación con hechos extraños y sobrenaturales.

Las leyendas son un excelente medio para conocer parte de lo que hemos sido como sociedad. Existen actualmente una gran variedad de ellas que podrías seguir explorando. Nuestro país, al ser multicultural, nos brinda un gran número de posibilidades.

El Reto de Hoy:

Investiga y comparte con tus familiares o amigos las leyendas que has encontrado hasta ahora. También, puedes preguntarles si conocen narraciones tradicionales que conserven o formen parte de tu comunidad.

Busca más información en tu libro de texto y realiza las actividades que ahí se sugieren para ampliar tus aprendizajes.

Historia

Tema: Volver sobre los pasos dados .

Aprendizaje esperado: Conoce el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales. Reconoce la ubicación de las áreas culturales que conformaron esta región e identifica las similitudes y diferencias entre ellas.

Énfasis: Reconocer lo aprendido sobre las áreas culturales del México antiguo.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, repasarás y reconocerás lo aprendido sobre las áreas culturales del México antiguo. Es decir, vas a llevar a cabo una recapitulación general de los temas vistos hasta ahora.

¿Qué hacemos?

Recapitula, profundizando en dos explicaciones realizadas por dos historiadores sobre el México antiguo. Éstas te servirán para recordar algunos temas estudiados a manera de repaso y para introducirte en otros aspectos que se verán en las siguientes sesiones.

En el primer video, el Doctor Federico Navarrete, especialista en Estudios Mesoamericanos, presenta una visión general del México prehispánico. Observa con mucha atención.

1. Video. Entrevista SPR al Dr. Federico Navarrete.

La historia de nuestro país se divide en diferentes etapas: la más antigua y extensa es la denominada lítica, que abarcó del 33,000 al 2,500 antes de nuestra era aproximadamente, durante este periodo ocurrieron grandes transformaciones; llegaron los primeros pobladores al continente americano, quienes habitaban cuevas y se dedicaban a la caza y la recolección, se produjo la extinción de la megafauna de la Edad de Hielo, se inició el proceso de domesticación de plantas y animales, y se definieron las superáreas culturales.

A continuación, observa el siguiente mapa para ubicar con mayor facilidad las superáreas culturales: Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica.

En color naranja se observa Aridamérica, extensa región situada al norte del actual territorio mexicano y una parte del suroeste de Estados Unidos. En azul, se encuentra Oasisamérica, la cual se localizó en los actuales estados de Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de Estados Unidos. Por último, en color verde, está delimitada Mesoamérica, la cual comprendió en el norte, desde la Sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, descendiendo hacia la cuenca del río Lerma, formando una especie de “U” y subiendo nuevamente hacia la sierra de Tamaulipas. Mientras que al sur se extendió hasta Centroamérica, en los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Las condiciones climáticas y el tipo de suelo determinaron la forma de vida en cada región, mientras en Aridamérica las lluvias escasas y los sistemas montañosos semidesérticos, hacían prácticamente imposible cultivar, por lo que la mayoría de sus habitantes fueron nómadas, en Oasisamérica fue posible la canalización de las corrientes de agua superficial y el almacenamiento del agua de lluvia, lo que permitió a sus pobladores asentarse en un solo lugar y desarrollar técnicas agrícolas.

La vasta región que comprende Mesoamérica se caracteriza por la gran biodiversidad del territorio: se pueden encontrar desde extensos litorales marinos hasta altas montañas y altiplanos en el centro y el norte, cada uno con un gran potencial productivo y una gran disponibilidad de materias primas específicas. Esta diversidad ecológica se vio reflejada en la de las culturas que la habitaron y propició el establecimiento de redes de intercambio.

Mesoamérica comprendió del año 2500 antes de nuestra era a 1521. En este lapso de tiempo que se divide en Preclásico, Clásico y Posclásico, se desarrollaron grandes civilizaciones que, aunque compartían algunas características, se trata de pueblos con una enorme diversidad cultural, tanto lingüística como religiosa.

Después está la etapa denominada colonial o virreinal, la cual tuvo una duración de tres siglos; desde la caída del Imperio Mexica en 1521 hasta la consumación del proceso de independencia en 1821.

En último lugar se encuentra el periodo del México independiente que abarca hasta nuestros días.

Ahora, escucha al doctor Pablo Escalante, quien se ha dedicado al estudio del arte y la cultura indígena del México central. A través de este video, conocerás sobre la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos.

2. Video. Entrevista de SPR al Dr. Pablo Escalante.

La historia de la vida privada o cotidiana recupera los hábitos, comportamientos, mecanismos de sociabilidad, momentos de ocio, relaciones de poder, rutinas del día a día. En fin, las formas de vida de los distintos grupos sociales.

En Mesoamérica, la ritualidad y la religión configuraban la vida diaria. La alimentación era otro factor importante en la vida de las personas. Muchos elementos gastronómicos mesoamericanos siguen consumiéndose en la actualidad. También resulta interesante conocer cuál era la división del trabajo por roles de género.

Reflexiona en lo siguiente:

De las sociedades prehispánicas y su vida cotidiana ¿encuentras similitudes con la sociedad actual?

Para concluir, observa el siguiente mapa conceptual. En él se señalan los periodos en los que se divide la historia de Mesoamérica y los procesos más importantes que acontecieron en cada uno. Por ejemplo, en el Preclásico se adoptó la agricultura como medio de subsistencia, se generalizó la vida sedentaria, se establecieron las primeras aldeas, se registró un importante aumento demográfico y se inventó la escritura. Durante el Clásico se consolidó el proceso urbano por toda Mesoamérica, se colonizó el Norte, se experimentó una diversidad regional y se erigieron ciudades-estado hegemónicas como Teotihuacan. El Posclásico se caracterizó por el incremento de los conflictos bélicos, surgieron unidades políticas complejas como la Triple Alianza, misma que extendió sus dominios a través de conquistas y de la imposición de sistemas tributarios.

Las seis zonas culturales en las que se dividió Mesoamérica fueron: Norte, Occidente, Altiplano Central, Golfo de México, Oaxaca y Sureste. Y algunas de las características generales que compartieron sus habitantes son: estratificación social, religiones politeístas, numeración vigesimal, cuentas calendáricas de 260 y 365 días, y el juego de pelota.

El Reto de Hoy:

Elabora un mapa conceptual similar al anterior para que tengas sintetizada la información.

Realiza el siguiente reto semanal.

En tu cuaderno elabora una tabla como la siguiente. Se trata de un cuadro SQA, el cual te permitirá relacionar los conocimientos que ya posees sobre la historia prehispánica y los que vas a construir en las próximas sesiones.

En la primera columna responde: ¿Qué sé sobre la historia del México antiguo? en la siguiente columna anota la pregunta: ¿Qué quiero saber? y en la última, que responderás al final de la semana: ¿Qué aprendí?

Tecnología

Tema: Análisis del cambio técnico según el contexto social .

Aprendizaje esperado: Emplea de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear productos técnicos.

Énfasis: Reconocer el cambio técnico de acuerdo con diversos contextos locales, regionales y nacionales.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás en el análisis de procesos y productos según el contexto en que se producen, con el propósito de dar soluciones a necesidades sociales. Para ello, analizarás el cambio técnico de acuerdo con diversos contextos locales, regionales y nacionales.

¿Qué hacemos?

Antes de profundizar en el tema, contesta lo siguiente:

¿Crees que el contexto influya en el desarrollo tecnológico de un país?

Cuando un país o una región cuenta con los recursos naturales, es más fácil transformarlos y generar satisfactores y productos. Algunos de los factores del desarrollo social, económico, cultural, tecnológico y científico son la disponibilidad de recursos materiales y humanos, así surgieron las grandes civilizaciones. Prueba de ello son los Aztecas, pueblo indígena de filiación Náhuatl que después de un largo peregrinar, fundaron México-Tenochtitlan, ciudad que hacia el siglo XV era el centro de uno de los estados más extensos de Mesoamérica.

Mientras los sacerdotes y sus avanzados calendarios contaban el tiempo, el pueblo mexica contaba primaveras, flores, lluvias, vientos y cosechas.

La técnica empleada en sus cultivos generó abundancia de alimentos, lo cual favoreció el crecimiento de su población y de la ciudad. Esta técnica consistía en pequeñas islas llamadas Chinampas, construidas con cañas, troncos y varas entretejidas formando un armazón, que se cubrían con tierra y material biodegradable como pasto, cáscaras vegetales e incluso lodo del fondo del lago. En ellas sembraban maíz, hortalizas y flores, que permitían tener de tres a cuatro cosechas al año, situación que garantizó el comercio, la alimentación y la consolidación del Imperio Mexica. Sin embargo, este sistema agrícola alteró el entorno natural debido a que adquiría áreas de tierra de los lagos y lagunas del Valle de México.

En la actualidad, las tierras fértiles que se tenían en el México prehispánico están limitadas o se han agotado, y se han tenido que proponer nuevas alternativas para obtener alimentos de origen agrícola, como el perfeccionamiento de los sistemas de riego para aprovechar el ciclo de vida de los productos; el uso de nuevos fertilizantes que aceleran el crecimiento de las plantas; la alteración genética de árboles frutales y plantas resistentes a plagas y a climas hostiles; la construcción de jardines y hortalizas verticales ubicados en fachadas de edificios y azoteas, regadas por gravedad y por agua pluvial, generando beneficios al ecosistema de las grandes ciudades.

Para comprender lo anterior, observa el siguiente video.

1. Video. Sistema de cultivo prehispánico.

La Cultura Mexica fue una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Nuestros antepasados fueron autosuficientes en su alimentación y la eficiencia de sus técnicas agrícolas. Asimismo, los mexicas dieron a conocer al mundo el consumo del chocolate.

A continuación, observa las imágenes del siguiente video, en donde se muestran los procesos de producción artesanal e industrial del chocolate; presta atención a las diferencias de estos procesos.

2. Video. Elaboración del chocolate.

¿Pudiste observar las diferencias en las herramientas y máquinas que se utilizan entre uno y otro proceso?

En el proceso artesanal se utilizan herramientas de mano, mientras que en el industrial se utilizan máquinas.

Antes de la llegada de los europeos a América, el Tlatoani o rey mexica Moctezuma tomaba chocolate a base de granos de cacao tostados, agua y especias.

Cuando Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlan, fue recibido por Moctezuma, quien le ofreció esta bebida. Posteriormente Cortés la llevó a España y a otros países de Europa.

En la actualidad esta bebida se sigue elaborando en casi todo el país, con algunas técnicas diferentes, por ejemplo, en el estado de Guerrero recibe el nombre de chilate, el cual se obtiene mezclando hielo, arroz, canela y azúcar.

En la industria del cacao se llegan a elaborar barras y dulces de chocolate, mezclado con otros ingredientes como leche, lecitina de soya, pasas, cacahuate, almendras, nueces, avellanas, sal, azúcar, caramelo líquido o sólido, mantequilla de cacao, entre otros.

Aquí juega un papel muy importante el contexto, es decir, el lugar en donde existen plantaciones de cacao, y son pocos los países que tienen el privilegio de contar con esta materia prima, entre ellos, Indonesia, países del norte de Sudamérica, Centroamérica, el sur de México y países de África cercanos al ecuador.

La fabricación artesanal inicia extrayendo las semillas del cacao, las cuales se limpian y se secan al sol. Posteriormente, se procede a tostarlas y se les quita la cáscara para molerlas en recipientes, preferentemente de madera, con la ayuda de paletas o rodillos, hasta lograr la consistencia deseada y poder agregar los ingredientes que le darán el sabor final, como la esencia de vainilla, canela, leche, agua, azúcar, hasta lograr la masa adecuada para poder ser moldeado a la forma deseada y envolverlo en papel encerado.

El proceso de fabricación de las barras de chocolate en la industria es similar, pero cambian las máquinas en cada etapa del proceso, por ejemplo, las industrias trasnacionales emplean grandes silos para almacenar los ingredientes y las materias primas; también existen mezcladoras de gran tamaño que obtienen la pasta de chocolate y que, a través de diferentes sistemas de inyección, depositan el chocolate en bandejas o moldes, que son dirigidas mediante bandas transportadoras a los ductos de enfriamiento y a los detectores de metales para garantizar la seguridad del producto. Finalmente, los rodillos automatizados realizan el empacado final de las barras de chocolate.

Para reforzar el tema, realiza un análisis sistémico a través de la siguiente actividad.

Observa el siguiente cuadro y escribe los cambios técnicos que identificaste de los sistemas.

La alimentación es una de las necesidades primarias para la supervivencia de los seres humanos. Las técnicas que se emplean para crear o utilizar un producto transforman el entorno.

La industria alimentaria es un conjunto de procesos organizados en el que se produce la mayor parte de los alimentos que consume la población y comprende de una serie de actividades dirigidas al procesamiento, preparación, conservación, preservación, envasado de productos alimentarios, así como la preparación de productos frescos.

En el proceso de trabajo de la elaboración de productos, existe una interacción dinámica entre las y los trabajadores con las máquinas, equipos y herramientas, y materias primas que se han de transformar.

Características de un proceso técnico:

Los insumos. Son las materias primas que se han de transformar en bienes y servicios.

Medios técnicos. Son las máquinas, equipo y herramientas.

La organización del trabajo fabril. Refiere a las diversas etapas del proceso de elaboración del producto, en el que intervienen diferentes personas para cada etapa, generalmente a través de una máquina, por consiguiente, también los conocimientos que cada uno aporta son especializados; frecuentemente se desconoce el trabajo de lo que se hace en otra etapa diferente a la propia, a diferencia del trabajo artesanal, en donde una sola persona elabora todo el proceso.

Los productos. Son el resultado de la transformación de materias primas y de la interacción de la persona con la máquina.

Esta actividad comprende desde grandes empresas industriales hasta pequeñas empresas familiares.

Las grandes empresas industriales requieren gran cantidad de mano de obra y procesos altamente mecanizados. En muchas áreas de producción, casi se ha eliminado el trabajo humano, reemplazándolo por la sistematización de los procesos de producción, que permiten producir grandes cantidades de productos en poco tiempo.

El avance tecnológico está originando cambios en las formas de producir bienes o servicios.

Actualmente existe una gran variedad de maquinaria industrial, como mezcladoras, picadoras, batidoras, cortadoras, hornos deshidratadores, máquinas para empacar, limpiadores de granos, entre otras.

Algunas pequeñas empresas dependen casi por completo de la agricultura, la pesca o la ganadería local.

Por ejemplo, otro producto que se desarrolla a gran escala mediante los procesos industriales y artesanales es la mermelada. Este producto surge cuando el ser humano se cuestiona cómo conservar y preservar sus frutas para evitar que se echen a perder, ya que, en algunos casos, son de temporada.

Desde entonces las técnicas para su elaboración han tenido grandes cambios.

Técnica de elaboración de la mermelada:

Todo empieza desde la selección de la fruta en buen estado y madura. Después, se pesan para calcular los demás ingredientes. Por ejemplo, el agua, el azúcar y la sal. Se lava y se corta la fruta. Para obtener la pulpa, se utiliza una licuadora o pulpeador. Posteriormente se procede a la cocción de la fruta y al envasado en frascos de cristal, y el etiquetado con fecha de caducidad, la cual dependerá del tipo de conservador que se emplee en la receta, para finalmente proceder al almacenamiento.

En la producción de mermelada de frutas participan desde empresas multinacionales hasta pequeñas empresas artesanales.

En México se elaboran mermeladas, conservas o dulces típicos de alguna región del país, o de temporada, como las que se utilizan para colocar en el altar de muertos. Por ejemplo, la calabaza en conserva que se elabora en otoño y que se utiliza en muchas regiones de México, que consiste en cocer trozos de calabaza con piloncillo, agua y canela; en otros lugares la hacen horneada o con otros ingredientes, como en Xochimilco, que le agregan guayaba y caña.

Otros productos que nos dan identidad son las calaveritas de chocolate, de azúcar y de amaranto que se elaboran principalmente en Xochimilco y Milpa Alta, dentro de la Ciudad de México, y en algunos lugares del Estado de México; la charamusca, dulce típico de Guanajuato.

Dulce de tejocote elaborado a base de tejocotes, agua y canela.

Dulces cristalizados que pueden ser frutas o verduras como camote, yuca, biznaga, papaya, nopal, chayote, calabaza, higo, chilacayote, limones rellenos de coco, zanahoria, hasta chiles poblanos cubiertos con azúcar y que tienen un aspecto brillante, así como los ates de diferentes frutas.

Dulces de leche elaborados con leche de vaca o cabra según la región.

Figurillas de jamoncillo elaboradas a partir de semillas o pepitas de calabaza, originarios principalmente de Puebla y Guerrero.

Otros dulces clásicos son la pulpa de tamarindo, los dulces de coco, las obleas y dulces de cajeta con nuez.

Otro proceso de conservación y para posterior consumo es a partir de la técnica del deshidratado de frutas. En el caso de los cítricos (naranja, toronja, limón, lima y mandarina), se extraen los zumos clásicos, que son presentados en embalajes de diversos materiales, así como los concentrados en polvo que dan bebidas instantáneas al ser disueltas en agua. Otras frutas se conservan en lata, en almíbar. La naranja amarga sirve para preparar confituras, mermeladas y confitados.

Para conocer uno de estos procesos, observa el siguiente video de la elaboración de las calaveritas de amaranto.

3. Video. Elaboración de calaveras de amaranto.

Así, cada región tiene sus dulces típicos y utiliza diferentes tipos de técnicas para su elaboración.

El Reto de Hoy:

Elabora un mapa mental de los elementos de un proceso técnico.

Escribe una lista de dulces típicos que conozcas o se elaboren en tu región, e investiga el tipo de técnicas que se utilizan en su elaboración.

Civismo

Tema: Tomo decisiones informadas y autónomas relativas a mi vida .

Aprendizaje esperado: Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación).

Énfasis: Aplicar estrategias para tomar decisiones autónomas en alguno de los ámbitos de su vida como adolescente.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás estrategias sobre cómo ejercitar tu pensamiento crítico para tomar decisiones autónomas, asertivas e informadas, como elemento indispensable para tu formación como adolescente.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en la siguiente pregunta:

¿Qué decisiones tomas en tu vida cotidiana?

En la vida, todas las personas tomamos decisiones constantemente. Cuando eras pequeña o pequeño, alguien más las tomaba por ti buscando tu bienestar. Seguramente, respondías en función de la aprobación o desaprobación de las decisiones que tomaban por ti, en la búsqueda de cariño o para complacer a las y los adultos; sin embargo, al ir creciendo, eres tú quien toma las decisiones, ejerciendo tu derecho a la autonomía y aprendiendo a pensar críticamente.

En esta etapa de tu vida quieres averiguar lo que es correcto, argumentas y cuestionas reglas, seguramente ya te animas a discutirlas o a preguntar el para qué de algunas de ellas o de algunas acciones, ya puedes elegir y reflexionar.

El reto actual que enfrentas es aprender a tomar decisiones autónomas; uno de los retos más frecuentes es decidir frente a la presión de tus pares y grupos de pertenencia, con respecto a seguir modas y gustos, estilos de comportamiento o formas de pensar.

A medida que enfrentas ese tipo de desafíos, desarrollas habilidades que te llevarán a adquirir madurez, es decir, la capacidad de tener autonomía.

Las y los adolescentes, día a día se enfrentan a situaciones en las cuales deben tomar decisiones, para ello deben aprender a tomarlas de manera informada, responsable y oportunamente, lo cual significa actuar de forma crítica y consciente.

Tomar decisiones es el proceso mediante el cual las personas desarrollan la capacidad de elegir entre varias opciones, para resolver situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, académico o emocional.

Consiste, básicamente en elegir una alternativa entre varias disponibles, para poder resolver problemas y asumir las consecuencias.

Algo muy importante es que son tomadas cuando se presenta un desafío o surge un problema, obstáculo o dificultad. Es muy frecuente que, cuando los adolescentes se encuentran en un dilema o situación que requiere tomar una postura, a veces de manera inmediata, deben ser capaces de observar los riesgos y sus posibles consecuencias, favoreciendo el cuidado integral propio y de las y los demás.

Las y los adolescentes continuamente se enfrentan a dilemas o situaciones que implican valorar alternativas y tomar una de ellas.

A continuación, escucha algunos ejemplos de los dilemas o situaciones que las y los adolescentes pueden enfrentar en su día a día.

1. Audio. Dilemas o situaciones, caso 1.

Consúltalo en el siguiente link: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-Qy0Sgpyc6n-FCYE2_B1_PG2_SEM11_Audio1.mp3

En el caso 1, los dilemas que se mencionan son:

Difundir un video que denigre la dignidad

Burlarse de una persona con discapacidad

Excluir la participación de alguien

Esconder objetos

Compartir nuestra comida

Iniciar un noviazgo

Convertirse en madre o padre

Dejar de comer

Protestar ante discriminación

Escucha el siguiente audio, presta mucha atención e identifica los dilemas que se mencionan.

2. Audio. Dilemas o situaciones, caso 2.

Escucha en esta liga: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-0nhWTf6bae-FCYE2_B1_PG2_SEM11_Audio2.m4a

En el caso 2, los dilemas que se mencionan son:

Insultar a alguien

Usar métodos anticonceptivos

Ocultar un noviazgo

Aceptar alguna droga

Ocultar calificaciones

Ser testigos de un delito

Dejar de estudiar

Regresar algo encontrado

Como escuchaste, en cualquiera de estos casos la toma de decisiones implica poner en juego la capacidad de las y los adolescentes para elegir entre varias alternativas y asumir la postura que consideren pertinente.

Ahora, analiza las siguientes preguntas:

¿A qué dilemas te has enfrentado?

¿Cómo has respondido a ellos?

¿Has basado tus decisiones en opiniones propias y maduras?

Para crecer y madurar emocionalmente, es necesario generar pensamientos y opiniones propias que te ayuden a ser mejor persona y tener autonomía.

La autonomía es la capacidad que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar decisiones con independencia de la opinión o el deseo de otras y otros, y responsabilizarse de las consecuencias. Se desarrolla y se adquiere mediante la práctica, del aprendizaje que proviene de cada una y uno de nosotros, aunque también de la interacción social.

Es importante mencionar que es un derecho del que gozamos todas las personas, aun las que tienen alguna discapacidad severa o grave afectación.

Este es un derecho que ejercemos sin la intervención de alguien más y bajo nuestras propias convicciones y creencias, lo que se conoce como autonomía moral, que significa aceptar las normas por convicción propia y no porque deban cumplirse.

Observa el siguiente video que te ayudará a comprender la importancia de la toma de decisiones y la autonomía para las y los adolescentes, presta mucha atención a su contenido.

3. La responsabilidad de una decisión.

Existe una serie de pasos para la toma de decisiones que apoyan la importancia de desglosar una situación o dilema y valorar las alternativas para tomar la mejor.

Es importante considerar que, no importa el origen o naturaleza de una situación, lo que sí es necesario es conocer, comprender y analizar un problema para darle la mejor solución.

Los pasos para la toma de decisiones que se proponen son:

Definir el problema o situación.

Identificar las alternativas.

Analizar pros y contras de las opciones.

Elegir la mejor opción.

Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados.

Ten estos puntos presentes para desglosarlos más adelante, mediante algunos ejemplos que se te compartirán.

A continuación, para que comprendas el proceso tan importante de la autonomía y la toma de decisiones, observa el siguiente esquema que muestra una lista de razones para tomar decisiones.

El autonómetro representa una lista de razones que tendrían que considerarse al tomar decisiones. Como se puede observar, van de la toma de decisiones autónomas, que muestran el apego a principios y valores, a las razones que se toman por evitar una sanción; un ejemplo de estas últimas es ceder a lo que quiere el grupo, pues no muestra autonomía y se actúa para evadir castigos

También están las que se usan para quedar bien y proteger su imagen, ser aceptadas o aceptados, hacer algo que otras u otros esperan o necesitan y demostrar a las personas de lo que son capaces; se usan para quedar bien con algunas personas, o hacer algo que las otras personas esperan o necesitan.

Conforme avanza hacia arriba el autonómetro, se encuentran aquellas como: decidir los objetivos propios; ayudar a otras personas o grupos por solidaridad; cumplir por convicción una norma establecida; hacer algo que se considera justo, son alternativas que hablan de un proceso adecuado de autonomía.

Sin embargo, aún existen opciones hasta arriba, como: cuestionar una orden injusta, proteger a otra persona ante una injusticia o defender un principio ético; las cuales se basan claramente en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, en procura del bienestar común y con información que tiene como base evidencia científica, es decir, que pueda comprobarse, ya que para tomar decisiones autónomas se requiere analizar la información que ofrecen los diversos medios de forma crítica, considerando que a partir de ésta, es posible reflexionar, preguntarse por las causas, las consecuencias y evaluar qué puede ser útil o qué no.

Es importante que reconozcas que a veces tomas decisiones para complacer a los integrantes de los grupos de los que formas parte o para permanecer en ellos. Sin embargo, al enfrentarte a la presión de tus pares y tomar decisiones correctas, forjan tu autonomía, y para ello es necesaria la información.

La información es una herramienta clave para tomar decisiones, no sólo te permite conocer diferentes ideas y puntos de vista, también te ayuda a analizar y comparar información, lo que es indispensable para elegir lo que es éticamente correcto.

Analizar críticamente la información para decidir con autonomía implica distinguir y elegir información de calidad, clara, sencilla, proveniente de fuentes confiables y con datos actualizados, de manera que ayude a valorar otras opciones y a reflexionar.

Lo más importante es que aprendas a utilizar una herramienta muy poderosa, llamada “asertividad”, que te permite tomar decisiones autónomas, basadas en la reflexión, el análisis, considerando principios éticos que eviten la impulsividad.

Para ello, es importante que te conozcas y respetes a las demás personas, lo cual te va a permitir exponer claramente tus deseos, valores y decisiones, que implica la habilidad de saber decir sí o no en el momento oportuno, de acuerdo con lo que verdaderamente quieras, comunicándolo de una manera libre, clara, sencilla y sin violencia, es decir, siendo asertiva y asertivo.

Para tomar decisiones es necesario considerar y tomar en cuenta:

Respetarte a ti misma o mismo y a las demás personas.

Comportarte con honestidad, ser directa / directo y expresarte con propiedad.

Expresarte con franqueza al dar un mensaje.

Saber pedir lo que necesitas y dejar bien claro lo que quieres.

Autorregularte emocionalmente al expresar una necesidad.

Saber escuchar lo que dices las otras personas.

Tener pensamientos positivos y buscar la mejor alternativa.

Tener la capacidad de “dialogar”.

Tomar decisiones requiere un proceso de preparación muy importante, ya que se debe pensar en la opción que genere beneficio a tu persona y favorezca el bien común, lo cual es muy importante para la convivencia armónica

A continuación, presta atención en las 7 pistas que puedes practicar para tomar decisiones autónomas y asertivas:

Reconocer lo que es valioso para ustedes y el porqué.

Aprender de los errores propios y de otras y otros.

Descubrir otras formas de ser y pensar.

Formar sus propias opiniones.

Respetar a quienes piensen diferente.

Dar explicaciones de lo que piensan.

Asumir la responsabilidad de sus actos y decisiones.

Para profundizar más en el tema, escucha a la maestra Maribel Ortega, quien habla de la importancia de la toma de decisiones en los adolescentes.

4. Video. Toma de decisiones, Maribel Ortega.

Como adolescente, tienes un compromiso de transformación importante para ti y la sociedad en general; por ello, es necesario que aprendas a tomar decisiones y asuman un compromiso de cambio, que consideres la diversidad como riqueza y que sepas que mostrar autonomía es un derecho que tendrían que poner en práctica todas las personas, día a día.

Ahora, analiza el siguiente caso; presta atención, ya que construirás un esquema después leer el ejemplo.

Eres del grupo de segundo C y te enteraste de que, a la salida, el grupo de segundo A y el grupo de segundo B se enfrentarán a golpes fuera del plantel porque uno de los grupos no está de acuerdo con haber perdido el torneo interno de futbol de la secundaria, organizado por el maestro de Educación Física.

¿Tú qué harías?

Elabora 5 círculos para que puedas realizar el esquema de los pasos para la toma de decisiones, como el que a continuación de muestra. Define el problema, identifica las alternativas, analiza los pros y los contras, elige la mejor opción, aplícala y evalúa tus resultados.

Seguramente, a partir de este momento, antes de tomar una decisión recordarás que la información con base científica es una herramienta clave, y que estar bien informada e informado te permitirá, no sólo conocer diferentes ideas y puntos de vista, sino que te ayudará a expresar tus opiniones; ahora tienes presente que analizar y comparar información son acciones indispensables, tanto para discriminar como para elegir la que es confiable; sabrás que se trata de poner en juego tu capacidad para reflexionar detenidamente y lograr tomar decisiones autónomas y asertivas, y que la actuación ética es lo que más conviene a la sociedad en su conjunto.

Consulta tu libro para complementar la información revisada.

El Reto de Hoy:

Elige una situación de tu vida, en la que tengas que tomar decisiones de forma autónoma, descríbela. Aplica los pasos revisados, guíate con los ejemplos que acabas de revisar y recuerda proponer soluciones con base en principios éticos que no dañen tu integridad, ni la de las y los demás.

Haz estos ejercicios de manera personal cada vez que sea necesario y date cuenta de que, a partir de una solución asertiva a las circunstancias que vas enfrentando, se mejoran tus relaciones humanas.

Tercero

Lenguaje

Conociendo las características del panel

Aprendizaje esperado: Identificar la diferencia entre los argumentos basados en datos y en opiniones personales.

Énfasis: Dialogar sobre las características de un panel de discusión.

¿Qué vamos a aprender?

- Conocerás e identificarás las características de la técnica de panel de discusión, de manera que puedas realizar un panel.

Realizarás algunas actividades para fortalecer tus conocimientos:

La discusión es una forma de conocer distintos puntos de vista en torno a temas de varios campos del conocimiento, lo social, lo económico, lo político y lo cultural.

En un artículo sobre el papel de los jóvenes en la sociedad, se mencionaron diversos puntos de vista: había opiniones a favor de la construcción de una sociedad participativa, y otras que expresaban un desinterés con respecto al tema; sin embargo, estaban mezcladas las opiniones basadas en experiencias de vida con los argumentos que presentaban datos sobre la importancia de la participación activa de los grupos juveniles en la sociedad.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video del minuto 4:35 al 9:00, donde se habla de los grupos juveniles.

- Una mesa redonda

Expresar tus puntos de vista, ideas y opiniones sobre lo que sucede en tu entorno es un hecho cotidiano, es parte de tu convivencia, de tu relación con los demás. Comentas lo que crees y sientes, muchas veces sin necesidad de justificar o respaldar formalmente tus comentarios. Sin embargo, como estudiante, debes haberte enfrentado situaciones en donde se les ha exigido prepararse, recabar información en fuentes diversas y construir sus opiniones.

Al igual que en las mesas redondas, el panel presenta ciertas características:

La diferencia entre un tema polémico y uno de interés general es que el primero causa controversia entre los panelistas, mientras que el segundo tiene que ver con temas actuales, usualmente relacionados con problemáticas sociales. El panel trata un solo tema, mismo que se aborda desde distintos puntos de vista o enfoques.

Piensa en algún tema polémico, pero, ¿qué lo vuelve polémico? Esta pregunta es básica para pensar y seleccionar un tema para un panel.

Otro aspecto importante es llegar a un acuerdo con respecto al tema, puesto que el panel se lleva a cabo con la participación de varias personas, y para ello es necesario que establezcan un consenso.

Observa el video anterior del minuto 2:40 al 4:46, en el que se presentan cuáles son las estrategias discursivas, y cómo las exponen los participantes en un panel o mesa de discusión.

Como pudiste observar, las estrategias discursivas son fundamentales en la discusión de un tema, pues te ayudan a darle fuerza a los argumentos que se exponen durante una discusión.

Para recapitular, algunas de las estrategias discursivas son:

-Llevar de lo particular a lo general

-Apelar a la sensibilidad o emociones del público

-Apelar al prestigio y/o autoridad del emisor

-Exponer datos parciales

Con respecto de los participantes del panel, generalmente, participan entre 4 y 6 personas que son expertas en el tema y estarán encargadas de proporcionar información mediante ideas y argumentos relevantes para el desarrollo del tema.

Los participantes son: la moderadora o moderador, panelistas y público. El moderador o coordinador: cumple la función de presentar a los miembros del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias y controlar el tiempo. Se ubica en medio de los panelistas para tener un panorama de ellos y permanece neutral a la información o ideas que expongan, pero mantiene activa la discusión. Al final, resume los aspectos más importantes del tema expuesto.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 2:19:

Con las ideas sobre la mesa

La siguiente característica tiene que ver con la formulación de preguntas para los panelistas.

Para conducir el diálogo con los panelistas es necesario contar con una serie de preguntas. El moderador es quien está encargado de prepararlas con antelación, de acuerdo con los objetivos que se hayan planteado los organizadores del panel, procurando que sean claras, y que permitan respuestas amplias por parte de los integrantes del panel.

Para afianzar y reconocer lo que has aprendido hasta ahora, te proponemos una actividad. Observa muy bien y responde a cada pregunta.

Al final realizan preguntas referentes al tema discutido en el panel, ¿se refiere a…?

Es el público o auditorio.

¿Es el encargado de presentar a los especialistas, realiza preguntas y toma el tiempo de participación?

Es el moderador o coordinador.

¿Recurren a estrategias discursivas al exponer y argumentar sus puntos de vista?

Los panelistas o expertos.

¿Cuántos intervienen en el panel de discusión?

Intervienen de 4 a 6 participantes.

De las opciones, elige la que se refiere a una estrategia discursiva.

Respiración profunda

Apelar a la sensibilidad o a las emociones

Poseer una buena dicción.

Para resumir lo que hasta el momento has aprendido, observa el siguiente video.

Participar en una mesa redonda. Ejemplo de una mesa redonda

En resumen, el panel es una técnica en donde hay argumentos respaldados en datos y también en opiniones.

-Los sustentados en datos: representan información comprobable y sobre la cual puedes basarte para extraer conclusiones.

Las opiniones, en cambio, pueden estar basadas en tu propia experiencia y forma de entender el mundo.

El Reto de Hoy:

Busca en la programación de la televisión programas en los que se discuta un tema, ya sea en mesa redonda o panel, observa el programa y pon mucha atención en la manera en que los participantes desarrollan y discuten el tema que están tratando.

En tu cuaderno: escribe una opinión acerca del programa, así como las estrategias que utilizarías para defender tu postura si fueras parte de los panelistas.

Historia

Crecimiento de la población y florecimiento de las ciudades

Aprendizaje esperado: Reconocer las causas y consecuencias del crecimiento económico novohispano en el siglo XVIII.

Énfasis: Identificar el proceso de crecimiento de la población y del surgimiento de ciudades novohispanas.

¿Qué vamos aprender?

El estudio de la Historia de México es importante porque constituye la memoria de nuestros antepasados y la explicación de cómo se conformó nuestra identidad como mexicanos a lo largo de los siglos. Por tanto, conocer el pasado contribuye a entender nuestro presente.

El tema que revisarás te permitirá entender las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba el Virreinato de Nueva España a principios del siglo XVIII. Reconocerás que la prosperidad en las actividades minera, agrícola, ganadera y comercial, favoreció el aumento demográfico de la población novohispana, destacadamente la indígena, que como recordarás se había diezmado drásticamente por las epidemias desde el siglo XVI.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente texto extraído del libro Mineros y comerciantes en el México borbónico, escrito por David Brading.

“La depresión económica de mediados del siglo XVII surgió principalmente de la crisis minera y de la consiguiente reducción del comercio trasatlántico, y puso fin a un ciclo en que se depositó demasiada confianza en las minas de plata y en la posesión de tierras.

Quizá arruinó, o por lo menos redujo a condiciones más modestas a muchas familias pudientes, pero el hecho es que durante el clímax de esta tempestad económica en el decenio de 1650 a 1660 el diarista Gregorio de Guijo informaba de fortunas de 416,000 pesos <<solo en metal y monedas>>; de 800 000 pesos en efectivo sin contar casas, jardines y muebles; y otra de 900,000 pesos.

Solo la Iglesia podía competir con estos ricos comerciantes. Un arzobispo de México, a su regreso a Europa, llevó consigo unos 800,000 pesos en joyas y metales preciosos.

La crisis, entonces, obviamente no afectó a todos con la misma intensidad, ni fueron dañinas todas sus consecuencias. Además, hacia 1650 la población española -que incluía no únicamente a españoles, sino también a mestizos, mulatos y negros- quizá llegaba a las trescientas mil personas, en comparación a una población indígena que apenas pasaba del millón.

Ciertas cifras relativas al Bajío también indican que el flujo de emigración hacia el norte no se detuvo. El registro de tributarios indígenas en Querétaro aumentó de 600 a 2,000 entre 1644 y 1688, y en la cercana población de Celaya, de 2,148 a 6,419 entre 1657 y 1698.

En la región central de la Nueva España, por consiguiente, la expansión ininterrumpida de la población española, relativamente concentrada en núcleos urbanos, promovió el avance correspondiente de la economía doméstica.

[En contraste] Durante el siglo XVIII la Nueva España experimentó una profunda recuperación económica que tuvo su origen tanto en el renacimiento de la actividad minera como en el continuo aumento de la población.

En términos generales, la población mexicana aumentó de 3 336 000 personas en que se estimó en 1742 a cerca de 6 122 000 en 1810. Casi todas las razas que habitaban la colonia se reprodujeron más o menos con el mismo ritmo. En los dos años que se han citado, los indígenas formaban el 60 por 100 de la población y los cálculos sobre cómo se componía el resto son algo variables. Los <<españoles>> eran el 11 por 100 en 1742 y el 18 por 100 en 1810. Mestizos y mulatos, contados en conjunto bajo la denominación de castas, ascendían al resto, es decir, el 22 por 100. Estas proporciones raciales representaban promedios nacionales, no regionales, ya que mientras más al sur se iba, se encontraban más indígenas, mientas que en el norte el grupo hispánico seguramente predominaba.

El medio geográfico de la Nueva España acentuaba la diversidad y el aislamiento de las regiones. Sin embargo, los residentes de casi todas las regiones podían producir a distancias relativamente cortas la totalidad de los alimentos básicos de México.

Esta tendencia hacia la diversificación racial y hacia la autosuficiencia económica regional propició esquemas muy diversos de tenencia de la tierra y de producción agrícola.

En muchos sentidos el norte, tan despoblado y tan rico en minas y ganados, y atrasado en lo relativo a la industria y a la agricultura, era una dependencia colonial de las provincias centrales. Las abastecía de muchas materias primas, cuero, lana, un poco de algodón, mulas, caballos y toros, y plata. A cambio de esto compraba artículos manufacturados, especialmente textiles, cerámica, objetos finos de plata y alimentos de origen tropical, como el azúcar. Este era, probablemente, el ejemplo más cuantioso y en mayor escala de comercio interregional de productos domésticos en la Nueva España".

¿Habías reflexionado respecto a que el crecimiento de las ciudades y las actividades económicas a las que se dedica su población, guardan estrecha relación con las características geográficas de la región donde se encuentran?

¿Te imaginabas que desde el periodo colonial se configuraron las diversas regiones económicas y culturales que permanecen en el país?

En esta sesión te centrarás en el crecimiento de la población y el florecimiento de ciudades. Como sabes, la minería fue el pilar de la economía novohispana, y ésta favoreció la creación de centros urbanos y de consumo, y como consecuencia el desarrollo de zonas agrícolas y ganaderas, lo que transformó el paisaje del México antiguo.

Pero, ¿qué factores permitieron el crecimiento económico de Nueva España en el siglo XVIII?

El crecimiento económico dependió de múltiples factores, entre estos, el papel de la iglesia como prestamista a empresarios, mineros y comerciantes, las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades económicas que incrementaron su producción, y el desarrollo de redes comerciales. Por su parte, este auge económico contribuyó al crecimiento de la población y al establecimiento de ciudades.

A partir del siglo XVIII hubo un crecimiento poblacional, atrás quedaron las enormes cifras de muertes, principalmente de indígenas.

Como puedes ver en la siguiente gráfica, la población indígena disminuyó considerablemente a partir de 1520 debido al proceso de conquista, de invasión militar, a las diversas epidemias y a las difíciles condiciones de vida y de trabajo. Para 1620 comenzó una recuperación que se mantuvo hasta 1680.

A partir de este año, el crecimiento poblacional fue constante tanto para los indígenas como para los demás grupos de la sociedad novohispana.

Para las primeras décadas del siglo XVIII se experimentó un periodo de prosperidad económica en Nueva España en la minería, el comercio y la formación de mercados locales, que contribuyó al incremento de la población y promovió el florecimiento de ciudades.

Entonces, ¿por qué aumentó gradualmente la población? Esto fue posible debido al cambio en la organización de la sociedad, que pasó de vivir en lugares aislados y distantes, a vivir reunidos o cercanos a un centro de población. Así como a la diversificación y especialización en las actividades económicas, como la ganadería, minería y agricultura, que no sólo transformaron el paisaje, sino que fomentaron el desarrollo de pueblos, ciudades, rancherías y haciendas.

El siguiente mapa de 1742 permite ver la distribución y densidad de la población. Así notamos que la intendencia de México es la de mayor número de habitantes, con 650, 000. Después están las intendencias de Antequera (hoy Oaxaca), Puebla y San Luis Potosí, con un promedio de 290, 000 a 320,000 personas. Le siguen las intendencias del Valle de Michoacán y de Veracruz con un promedio de 100.001 a 120,000 habitantes. Después se encuentran las intendencias de Guadalajara y Guanajuato con un promedio de 80,000 a 100,000 personas. La intendencia de Mérida Yucatán es la de menos densidad con un promedio de 35,000 a 60,000 habitantes.

¿Recuerdas que en el siglo XVI la población se organizó en república de españoles y república de indios?, pues bien, para el siglo XVIII la realidad ya era muy distinta, había una sociedad multiétnica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Significa que en Nueva España se dio una gran diversidad de mezclas entre los diferentes grupos étnicos y con esta particularidad se incrementó la población.

Respecto a las actividades agropecuarias e industriales como factores del crecimiento poblacional, es importante realizar algunas precisiones:

En el siglo XVIII las actividades agropecuarias e industriales tuvieron modificaciones debido a las políticas económicas de los Borbones. En ese sentido, el crecimiento de la población estimuló el poblamiento de los centros urbanos que demandaron mano de obra para cubrir las necesidades de los pobladores, pues resultaba demasiado costoso abastecerse de productos debido a la lejanía y al elevado precio de su transportación.

Como ejemplo, David Brading menciona que “viajar era difícil, ya que se hacía solo a caballo, a lomo de mula o en los pocos carruajes que existían; las mercancías baratas y voluminosas no podían ser transportadas a grandes distancias a causa de la severa limitación que debía imponerse a los costos”.

En este sentido comenta Brading que “la geografía de la Nueva España acentuaba la diversidad y el aislamiento de las regiones”

También, las autoridades coloniales delimitaron la organización de las actividades económicas al ordenar que el ganado mayor, bovino (vacas, toros y bueyes) y caballar fuera una actividad exclusiva para los españoles y criollos; en cambio, el ganado menor, ovino (ovejas) y caprino (cabras) fue un trabajo también para mestizos e indígenas.

Las diferentes actividades de la población se deben al clima, altura y condiciones del territorio. Esto explica por qué el norte se caracteriza por la cría de ganado mayor y por su población mayoritariamente española. A diferencia, el centro y sur, las actividades eran predominantemente agrícolas y de crianza de ganado menor, con una población mayoritariamente mestiza e indígena.

Como has visto, el crecimiento del comercio y la minería favorecieron el poblamiento de regiones poco habitadas, tal es el caso de las ciudades mineras del norte de Nueva España como Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Por otra parte, la actividad agrícola contribuyó al incremento de la población en ciudades como Querétaro, Celaya y León.

Mientras que la industria textil impulsó el crecimiento poblacional de ciudades como Puebla, Tlaxcala y Orizaba. Zonas que hasta el día de hoy se caracterizan por el desarrollo de estas actividades como fuentes importantes de empleo.

De este modo, las actividades económicas incentivaron el crecimiento de la población y como consecuencia transformaron la fisonomía de las ciudades, lo que determinó formas de vida, trabajo costumbres y festividades en torno a sus actividades productivas.

En conclusión, la diversidad de actividades económicas fomentó el poblamiento de los diversos territorios del país.

El Reto de Hoy:

Reflexiona acerca de las regiones geográficas y sus características y la relación que tuvieron en el aumento de la población, el crecimiento económico y la conformación de las ciudades en Nueva España en el siglo XVIII.

Con ello, completa el siguiente esquema del crecimiento de la población y florecimiento de ciudades.

Civismo

Decidir para transformar

Aprendizaje esperado: Valorar la dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para ejercer la libertad y autorregularse tanto en el plano personal como social.

Énfasis: Reflexionar sobre el uso de su libertad para incidir en la transformación de su entorno.

¿Qué vamos aprender?

Cómo ejercer la libertad para incidir en la transformación de su entorno.

¿Te has fijado que la mayoría de las acciones que haces todos los días están regidas por la libertad para decidir? Quizá no, porque desde que se nace se goza de ella, y es probable que no se valore porque piensas que “eso es normal”.

De manera cotidiana decides cómo te peinas, las palabras que utilizas para expresarte, la manera en que te relacionas con tus amigas y amigos, entre muchas otras situaciones que dependen de ti.

En esta ocasión, se analizará cómo se concretan esas decisiones en acciones que pueden incidir en la transformación del entorno. Una de las características más importantes del ser humano es que quiere hacer cosas y que hace las cosas que quiere; es decir, es un ser que actúa.

¿Qué significa actuar para ti?

No sólo es ponerse en movimiento: brincar, caminar, hablar; también implica pensar, reflexionar y regularse para transformar tu entorno. La acción es una forma de responder ante las necesidades del entorno, un ser activo transforma la realidad misma.

¿Consideras que se puede actuar de cualquier manera?

Todo lo que haces tiene repercusiones, favorables o desfavorables. Si continúas tus estudios a nivel profesional, si decides practicar deporte, la manera en que te alimentas; aunque hay también muchos mensajes a tu alrededor motivándote a que hagas algunas cosas, consume, compra o piensa de determinada forma. Debes tener presente que la decisión es tuya, pero siempre habrá consecuencias en tus actos.

¿Qué hacemos?

Responde en tu cuaderno ¿qué opinas de las decisiones que tomas y sus efectos o consecuencias?

Observa qué piensa un grupo de estudiantes adolescentes como tú.

Tus compañeras y compañeros comentaron la manera en que perciben las consecuencias de sus actos. Algunas veces decides para resolver algo o para obtener algo, pero también se mencionaron las consecuencias de los actos.

Aunque debes tomar en cuenta que el hecho de realizar acciones que se consideran como “correctas” no siempre lleva a los resultados esperados, por diversas razones; por ejemplo, es posible que sean correctas para ti, pero no para las y los demás. El término correcto trae consigo muchos aspectos que deben considerarse, como la cultura, la sociedad, tus valores y creencias.

Cuando te sientas confundido en tu forma de actuar puedes tomar en cuenta los derechos humanos como referencia para decidir lo que es deseable y no.

Pero antes de profundizar en ello, escucha al psicólogo educativo Ignacio Ramírez González, quien tiene una amplia experiencia en estos temas. La pregunta es:

¿Cómo se puede apoyar a las y los adolescentes para tomar decisiones, considerando que éstas pueden tener consecuencias irreversibles en su vida?

Ignacio ha dado un panorama sobre las posibilidades de las decisiones que tomas. Además, retoma el principio de causa y efecto, del que se hablaba anteriormente. También invita a estar del lado de la causa, no del efecto; esto quiere decir que hagas lo posible por tomar las riendas de tu vida.

El ejercicio de la libertad implica tener en cuenta la responsabilidad, la empatía y la autorregulación, pero, en el fondo, lleva a la pregunta ¿cuál es la finalidad de lo que haces? Uno de tus compañeros, en el video, decía que para resolver algo o para obtener algo. ¿Tú para qué ejerces la libertad?

Anota en tu cuaderno, qué opinas de la afectación que puede existir, al no pensar en las y los demás cuando tomas decisiones personales.

Observa qué respondieron a esto algunas y algunos jóvenes.

Ahora tienes claro que las decisiones tendrán un impacto en el entorno. Observa lo que puede comentar Ignacio. ¿Qué criterios podrían tomar en cuenta las y los adolescentes para tomar decisiones importantes?

También hay decisiones que pueden parecer poco significativas, pero que dejan ver el cuidado que tienes de las demás personas. Ignacio habla de las relaciones de pareja, de la importancia de la profesión y el manejo de las adicciones.

La manera en que tomas decisiones, como las que explica Ignacio, permitirá que puedas ejercer una libertad en armonía con el entorno. Esto tiene que ver con el ejercicio de la libertad, ¿ves que no se trata sólo de hacer lo que uno quiere?

Pero otro criterio que debes tomar en cuenta es el respeto y ejercicio de la dignidad, ¿recuerdas qué significa?

La dignidad es la cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad.

Anota y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

¿Alguna persona ha intentado transgredir tu integridad o tus derechos humanos? ¿Conoces algún caso? Si es así, ¿qué solución le has dado?

Observa qué dicen tus compañeras y compañeros.

Elabora un sondeo con tres mujeres que sean de tu familia, pregúntales lo siguiente:

¿Has sentido temor o angustia en los últimos meses?

¿Cuáles son los lugares donde te sientes más segura?

¿Qué podrías hacer para ayudar a otra mujer si no se siente segura?

Después de tu sondeo, responde en tu cuaderno: Tomando en cuenta el ejercicio de la libertad, ¿qué propones para que todas y todos vivamos una vida libre de violencia?

Realiza un ejercicio:

Dibuja una balanza en tu cuaderno y coloca del lado izquierdo las buenas decisiones que has tomado en tu vida y del lado derecho las malas, enumérenlas. ¿A qué lado se inclinó tu balanza?

Ahora, debajo de tu balanza, anota una serie de acciones que debes realizar para mejorar lo que se fue del lado derecho, ¿de qué manera se pueden autorregular?

Observa tus compañeras y compañeros para que te digan cómo se autorregulan.

Es interesante la respuesta de las y los estudiantes, encuentran que la autorregulación tiene que ver con la empatía, con el control de las emociones y la búsqueda de soluciones. Esto es importante, aunque también hay otros aspectos que se pueden considerar.

Se trata de los derechos de las personas, es importante que los tengas presentes. Cuando alguien quiere ejercer su libertad puede buscar, de muchas maneras, el logro de sus propósitos, pero en ese trayecto afectar a otras personas.

Un ejemplo muy claro es cuando se juega futbol o basquetbol. El propósito de ambos juegos es anotar más puntos para ganar un partido. Quienes juegan ahí saben ese propósito y buscan lograrlo, pero a veces, en ese ánimo se rompen las reglas. ¿Para qué sirven esas reglas?

El Reto de Hoy:

Puedes darte cuenta de que al decidir puedes favorecer una mejor convivencia en el entorno. Ya sea al saludar, al ofrecer un trato amable o cuando estableces límites a las personas para que les respeten.

Pero también pueden favorecer tus derechos y el entorno cuando tomas decisiones que son importantes en tu vida. Aunque a veces puedes hacer un alto, si es necesario, para saber si seguirás por ese camino o debes cambiar la ruta. Es importante analizar pros y contras, no elijas siempre lo más sencillo, ya que no siempre es la mejor elección.

La libertad, al igual que otros derechos humanos, ha sido una conquista por la que han luchado muchas personas y grupos a lo largo de la historia. Es importante que hagas efectivos tus beneficios, que realices acciones de conocimiento, defensa y ejercicio de los derechos humanos que contribuyan a mejorar el entorno social y natural del lugar donde vives.

Toma en cuenta la importancia de que tus decisiones no sólo repercuten en ti, sino que pueden trascender en la vida de tu familia y/o quienes te rodean, incluso hasta en la comunidad donde vives.

Matemáticas

Antecedentes y fundamentos II

Aprendizaje esperado: Explicar la diferencia entre eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes.

Énfasis: Explicar la diferencia entre eventos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la diferencia entre eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes y la diferencia entre eventos.

Los materiales que vas a utilizar son: cuaderno, lápiz, goma, una moneda de cualquier valor, 2 dados y 8 canicas.

Es muy importante que tomes nota de cada una de las dudas que surjan durante el desarrollo de la sesión para que puedas compartirlas con tus compañeras, compañeros y profesores.

En caso de que no tengas los materiales, como el dado o las canicas, existen algunas opciones alternas.

Por ejemplo, en una hoja de papel traza 8 círculos y los coloreas, será una simulación de las canicas.

¿Qué hacemos?

Para conocer el espacio muestral de lanzar una moneda dos veces es necesario saber cuáles son todos los posibles resultados del experimento.

Para resolver las situaciones, puedes utilizar un arreglo rectangular, comienza con la primera pregunta: ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar 2 monedas?

Un arreglo rectangular que es una tabla donde en la fila pones todos los posibles resultados de una de las monedas y en la columna todos los posibles resultados de la otra moneda. Entonces, combinando ambos resultados obtienes que el espacio muestral del lanzamiento de una moneda dos veces es:

Sol y sol

Sol y águila

Águila y águila

Águila y sol

Es decir, tienes 4 resultados totales del lanzamiento de 2 monedas.

Ahora, ¿cuál es el espacio muestral del lanzamiento de una moneda y un dado?

En la columna escribes todos los posibles resultados de uno de los dados y en la fila escribes todos los posibles resultados del otro dado; entonces, combinando ambos resultados obtienes el espacio muestral del lanzamiento de ambas monedas. Si observas todos los posibles resultados del experimento, son doce.

Resuelve la siguiente situación:

Maximiliano les propuso un juego a 6 de sus amigos, éste se llama “La carrera de caballos”.

Consiste en elegir uno de 12 caballos que competirán, Maximiliano eligió el número 7 y el resto de sus amigos, como se muestra en la tabla.

Una vez que sus amigos eligieron el caballo, él les dijo que para que avanzaran deberían lanzar 2 dados de manera simultánea y que la suma de las caras de ambos dados sería el caballo que avanzaría.

Por ejemplo, si saliera 1 y 4, la suma es 5, por lo tanto, avanza el caballo 5, aun cuando no tenga dueño, el caballo avanza y se va registrando en el tablero. Los resultados del juego de Maximiliano y sus amigos fueron los siguientes.

El ganador fue Maximiliano. Si observas, Catalina jamás avanzó. Esto es porque la suma mínima de las caras de ambos dados es 2, es decir, en un dado cae 1 y en otro 1 la suma es 2, por eso el caballo 1 jamás podía avanzar, es decir, es un evento imposible.

En este tipo de juegos, a diferencia de un volado, ningún jugador tendrá las mismas posibilidades de ganar.

Resuelve la siguiente situación.

¿Qué significa la frase: sin reponer la canica de la caja antes de la siguiente extracción? Significa que al extraer una canica una vez que observes de qué color es, no la regreses a la caja y cuando realices la segunda extracción esa canica ya no estará en la caja.

A eso se le conoce como extracción SIN reemplazamiento.

Resuelve el siguiente problema:

Se lanza una moneda y un dado, ¿cuántos casos favorables existen de que salga sol y 3?

Para saberlo debes contar cuántas posibilidades existen de que salga sol y 3, por eso es necesario conocer el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados del experimento. Observa que tienes 12 casos totales. Y uno es la cantidad de casos favorables de que salga sol y 3.

Del mismo experimento, lanzar una moneda y dado

Observa una forma de conteo: los diagramas de árbol.

Los diagramas de árbol se usan para encontrar todos los resultados posibles de un experimento, que se lleva a cabo en un número finito de maneras.

Construye el diagrama de árbol para encontrar las formas de combinar a, b y c.

Partimos de un nodo, y se presentan las primeras opciones de combinación, a, b y c.

Luego, en cada caso se presentan las opciones a que dan lugar. Después, se colocan las opciones que siguen a las segundas quedando al final todas las combinaciones de a, b y c.

Recuerda, un diagrama de árbol es la representación gráfica para identificar los posibles resultados en un evento aleatorio. También es una herramienta útil para determinar el espacio muestral de un experimento con eventos múltiples. Así es como queda el diagrama de árbol de lanzar una moneda y un dado:

Para hacer el diagrama de árbol comienza con las ramas de primera generación, sabemos que al lanzar una moneda puede caer sol o águila.

Ahora observa un experimento donde intervenga un dado, una moneda, una canica verde y una canica azul. ¿Es posible usar un arreglo rectangular? No, porque con el arreglo rectangular sólo se podrían combinar 2 elementos.

Para obtener el espacio muestral del experimento (lanzar un dado, una moneda y una canica) vas a utilizar un diagrama de árbol.

Si observas, el diagrama de árbol quedó muy grande, pero ayudará a identificar más fácil los casos favorables.

Del mismo experimento cuenta cuántas posibilidades existen de que salga águila, número par y canica color azul.

Realiza el conteo o marca en el diagrama de árbol las opciones sol, 6 y canica verde.

Analiza los diagramas de árbol. ¿Qué suma sale más veces? Observa bien el diagrama.

Recuerda que un espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento y lo identificas con la letra S; en el lanzamiento de una moneda, todos los posibles resultados son 2, sol y águila.

Un evento es un subconjunto de un espacio muestral o, en otras palabras, es un suceso aleatorio dentro del espacio muestral.

Un evento imposible es aquel que nunca llega a ocurrir, y un evento seguro es aquel que siempre va a ocurrir y es llamado también evento determinístico. Diagrama de árbol: es la representación gráfica para identificar los posibles resultados en un evento aleatorio.

El Reto de Hoy:

El primer reto es:

¿Recuerdas el juego de carrera de caballos? Pues ahora es tu turno de jugarlo con algunos de tus familiares.

Considera que podrás participar hasta un máximo de 12 jugadores, ya que son 12 caballos dentro de la carrera.

Toma en cuenta que debes utilizar 2 dados o bien el lanzamiento de un dado dos veces, ya que el caballo que avanzará será el que indique la suma del número de caras que salió.

Traza en tu cuaderno un arreglo rectangular para que puedas apoyarte de el al realizar el juego con tu familia. Recuerda darles las indicaciones correctas.

El segundo reto será buscar en tu libro de texto el tema abordado hoy. Recuerda apoyarse en el índice para que sea más fácil.

Tecnología

Diseño de un prototipo

Aprendizaje esperado: Aplicar los conocimientos técnicos y emplea las TIC para el desarrollo de procesos de innovación técnica.

Énfasis: Diseñar el prototipo de un producto o servicio en su énfasis de campo.

¿Qué vamos aprender?

Como recordarás, en los temas anteriores se ha trabajado con las fases para desarrollar un proyecto, la sesión pasada permitió conocer e identificar softwares que se utilizan para el diseño y creación de productos técnicos de distintos énfasis de campo. Hoy continuarás desarrollando dicho proyecto de innovación.

Es muy importante que recuerdes y tengas a la mano toda tu información para continuar trabajando el proyecto.

¿Recuerdas cuáles son los campos tecnológicos?, y ¿cuáles son los equipos de cómputo, controladores de máquinas y modelado?

Probablemente ya investigaste y practicaste con alguno de ellos.

¿Qué te parece si seleccionas el software que mejor te convenga para desarrollar tu siguiente fase, que es diseñar el prototipo del calentador solar que venias trabajando? Después de haber seleccionado tu mejor alternativa sobre el uso de energías renovables para dar solución a la problemática.

La problemática que se planteó fue el deterioro del medio ambiente. Recuerda que sólo es un simulador y que es susceptible de cambio según tus necesidades e intereses.

Todos los productos que están hoy a tu alcance pasaron por un proceso de diseño, desde una silla hasta un avión.

Efectivamente, pero retomando el tema de interés, la elaboración de modelos, prototipos y simuladores de productos y procesos técnicos te ayuda a concretar tu idea para posteriormente llevarla a cabo y, de esta forma, prever posibles dificultades a las que te puedas enfrentar en tu diseño.

En tu caso, para continuar desarrollando tu prototipo, utilizarás un programa libre para el diseño del calentador solar.

¿Qué es un prototipo?, ¿y qué debes de considerar para realizar tu diseño?

Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde dibujos sencillos hasta un complejo simulador de un producto; es tu primer modelo del producto o servicio de tamaño real y con materiales definitivos planteados para su fabricación, el cual tiene como objetivo principal:

La validación técnico-constructiva, funcional, ergonómica, de distribución y/o mercado de la propuesta.

Ajustarlo, si es necesario, para mejorarlo.

¿Qué hacemos?

Para darte una idea más clara, observa el siguiente video donde se muestra el diseño de un circuito impreso

En el video observaste que los programas de diseño son una herramienta invaluable que permite ser más eficiente en los procesos de diseño, además de disminuir el uso de recursos naturales como el papel, reemplazado con el diseño digital de los prototipos y minimizando el uso de éstos.

El diseño mediante el uso de TIC resulta de gran ayuda al sustituir el papel con las ventajas que ya conoces.

Ahora es momento de dar forma a tu producto, plasmando tu pensamiento mediante dibujos, esbozos, bocetos o programas de computadora como el que vas a utilizar a continuación.

A partir del boceto elaborado de propuesta de tu innovación sobre el calentador solar, arranca con el diseño de tu prototipo mediante un programa de uso libre.

Recordarás que tu diseño utiliza botellas de PET, y para ello será indispensable crear dicho objeto en tu entorno virtual. Utilizarás una de las botellas de PET para el proyecto.

Ten en cuenta las figuras básicas que la formen. Iniciarás dibujando a partir de estas formas, también deberás observar y registrar las medidas de las botellas a utilizar, ya que será de suma importancia para crear tu diseño digital.

Puede ser de gran ayuda el uso de los recursos que recomiendan los mismos programas; te sugerimos utilizar el que más te convenga y del que tengas mayor conocimiento.

Consulta a tu maestra o maestro de Tecnología, quien te orientará para tomar la mejor decisión con el programa de diseño en 3D.

Aprenderás cómo diseñar la botella desde cero.

Recuerda que el diseño solamente te dará una idea de la elaboración de tu proyecto, por lo que no es tan riguroso que tenga la forma exacta de tus botellas, pero sí es recomendable que se asemeje lo más posible.

Para cambiar la textura, selecciona todo el objeto y coloréala con un material translúcido, dale los retoques finales con la opacidad del material y su textura.

Ya que tienes la forma de la botella, ¿qué te parece si observas el proceso de elaboración de los demás componentes?

Con todas las aportaciones hechas en la sesión, te queda más clara la idea de la importancia de la representación digital utilizando el programa de diseño en 3D en tu computadora y que, a pesar de tener posibles dificultades, con la práctica y las indicaciones de las maestras y maestros, quedarán solucionadas.

Al finalizar tu diseño, recuerda guardarlo con alguna copia y también compártelo con tus compañeros, maestras, maestros y familiares para que observen el prototipo y te hagan observaciones para la mejora.

Te sugerimos agregar sensores de calor para medir la temperatura del agua en la entrada y salida del tanque de almacenamiento. Así podrás incorporar más herramientas y recursos, como los microcontroladores de programación libre.

Con los microcontroladores y algunos sensores de flujo de corriente de agua, temperatura y compuertas, puedes hasta determinar cuando la presión del agua sea baja en la entrada e inclusive enviar información a las personas que están en la ducha, percatándose de que se ha terminado el agua, por ejemplo. Pero si no es factible el uso de algunos materiales por su costo elevado o disponibilidad, bastará con hacer la simulación en la computadora y tomar lecturas de la temperatura, el flujo del agua, su consumo y observar en tu investigación las características de eficacia y eficiencia para poner en marcha las adecuaciones que favorezcan al diseño final del calentador solar.

El Reto de Hoy:

Ten presente todas las observaciones que tus maestras, maestros, compañeros y familiares te hagan a tu diseño. Toma nota de ellas y considera las más adecuadas con base en tus investigaciones previas y la disponibilidad de recursos materiales, así como tu investigación, para poder llevar a cabo su diseño.

Te sugerimos realizar diferentes diseños de tu proyecto, que el ejemplo es acerca de un calentador solar. Considera diferentes tipos de botellas y recipientes que tengas a la mano para su elaboración. Registra los cambios del diseño original.

Recuerda que es válido realizar cambios en tu diseño en cuanto a morfología y estructura, sin que interfiera con la parte de funcionalidad y finalidades técnicas que limiten su eficacia y eficiencia.

Comparte tu nuevo diseño con tu maestra o maestro, así como las adecuaciones hechas al diseño original y comenta tu experiencia.