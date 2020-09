Preguntas de Aprende en Casa II del 31 de agosto de secundaria

Estas son las materias de secundaria que se repasaron en las clases de este lunes en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Primero de secundaria

Lenguaje

Tema: Literalmente

Aprendizaje esperado: Distingue entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema.

Asignatura de repaso: Lengua materna 6º primaria.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderás a distinguir entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema.

Las frases son el conjunto de palabras que le dan sentido al poema. El poema es una composición que utiliza los recursos literarios propios de la poesía. Puede estar escrita de diferentes formas, aunque lo más tradicional es que se escriba en verso para que el poema tenga ritmo y musicalidad.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Español de 6° a partir de la página 158 la 169.

Da clic aquí para consultar el libro: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/158

También puedes revisar la lección 7 de Cuaderno del estudiante para 1° de Secundaria de la colección “Vamos de regreso a clase” donde, a partir de la página 32 encontrarás algunos ejercicios que te ayudarán a reforzar el tema.

Consúltalo aquí: https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-bqXp3VgT0E-1.odesecundariaEstudianteVF.pdf

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¿QUÉ HACEMOS?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información que te ayudará a distinguir entre el significado literal y figurado en palabras o frases de un poema.

-Greguerías – Ramón Gómez de la Serna – Microcuentos – Con subtítulos.

-La construcción de metáforas - Greguerías- Taller de escritura.

En estos videos encontrarás información para que identifiques palabras o frases en sentido literal o figurado.

-Pablo Neruda Poema 15 – Me gusta cuando callas.

-Río verdadero - María Baranda.

-Lenguaje literal y figurado en la poesía.

Matemáticas

Tema: Las décimas son importantes .

Aprendizaje esperado: Analiza el significado de la parte decimal en medidas de uso común, por ejemplo, 2.3 metros, 2.3 horas.

Asignatura de repaso: Matemáticas 6º primaria.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderás a analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común; por ejemplo, 2.3 metros, 2.3 horas.

Las unidades de medida son instrumentos utilizados para cuantificar una gran variedad de cosas, en la medida que los números en sí mismos solo permiten contar aquellas cosas separables como unidades. El conocimiento sobre unidades de medida hace que comprendas de qué clase de unidad es de la que se está hablando. Por ello debes identificar por qué las décimas son importantes en las actividades diarias que desarrollas tú y las demás personas. ¿Lo intentamos?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de 5°, se explica el tema a partir de la página 56.

Dale clic para ir al libro: https://libros.conaliteg.gob.mx/P5DMA.htm#page/56

¿QUÉ HACEMOS?

Observarás los siguientes videos:

En este video encontrarás información relacionada con el uso de las décimas en las medidas de uso común.

-Aprende a leer los números decimales.

En estos videos observarás el tiempo que los atletas ocupan cuando corren.

-Impresionante Usain Bolt se tropezó y ganó igual.

-Espectacular cierre entre México y Puerto Rico.

-Cristiano Ronaldo saltó casi 3 metros en su gol frente al Manchester United.

Biología

Tema: La fuerza del viento .

Aprendizaje esperado: Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del curso.

Asignatura de repaso: Ciencias naturales 6º primaria.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderás a aplicar habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de tu interés.

El viento es el movimiento de las corrientes de aire en relación a la superficie de la Tierra. Se produce por el movimiento de rotación de la tierra, el efecto de insolación que crea la entrada y salida de los rayos de sol a través de la atmósfera. Se mide por su velocidad, dirección, intensidad, densidad, temperatura y su potencial eólico.

El potencial eólico es la capacidad del viento de transformar o poner en movimiento algo gracias a la energía que produce. Si desarrollas habilidades, actitudes y valores de la ciencia relacionados con la energía, podrás construir un juguete eólico. ¿Lo intentamos? No olvides que cada logro empieza con tu decisión.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Ciencias Naturales de 6°, a partir de la página 126.

Acá lo puedes revisar: https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm#page/126

¿QUÉ HACEMOS?

Observarás los siguientes videos:

En este video encontrarás información relacionada con la aplicación del conocimiento científico sobre la energía.

-Maravillas modernas - Energías renovables.

En estos videos se te orientará para hacer un juguete que se mueva con el viento

-Cómo hacer una hélice de viento con una botella de pet.

-Increíble Maqueta de Mini Generador Eólico para la Escuela.

Geografía

Tema: ¿Cómo viven en otros continentes?

Aprendizaje esperado: Compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población.

Asignatura de repaso: Geografía 6º primaria.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderás a comparar la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población.

La calidad de vida es la percepción que tiene una persona de su lugar donde vive, su contexto; en relación con sus expectativas. Cada continente tiene sus propias características de acuerdo a sus condiciones económicas, sociales y políticas.

Es importante que identifiques las diferencias de cada continente, ya que con ello podrás conocer el índice de desarrollo humano de la población (IDH). El IDH es una medida aritmética que sirve como indicador del desarrollo de las naciones en tres dimensiones: tener una larga vida saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de una vida digna. ¡Magnífica idea! ¿Comenzamos?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Geografía de 5°, se explica el tema a partir de la página 148.

Da clic aquí para checarlo: https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/148

Los humanos somos seres sociales. Por esta razón, la frecuencia de nuestro contacto con las personas que nos rodean y la calidad de nuestras relaciones personales definen nuestro bienestar de manera fundamental en cualquier continente.

¿QUÉ HACEMOS?

Observa los siguientes videos:

-MEJORES CIUDADES PARA VIVIR EN AMÉRICA LATINA (2019)

-PEORES CIUDADES PARA VIVIR EN AMÉRICA LATINA (2019)

Artes

Tema: Puedo interpretar mi realidad de muchas maneras .

Aprendizaje esperado: Reconoce movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpreta utilizando la ficción.

Asignatura de repaso: Artes.

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

Aprenderás a reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpretarás utilizando la ficción.

El arte se divide en diferentes expresiones como la música, pintura, danza, artes plásticas, fotografía y teatro entre otras.

Para que interpretes tu propia realidad es importante que aprendas a observar personas de diferente sexo, edad, profesiones, oficios, etc. ¿Quieres hacerlo?

¿QUÉ HACEMOS?

Observa los siguientes videos:

En el siguiente video encontrarás todo lo relacionado con movimientos y sonidos de personajes artísticos.

-Moby Dick – Herman Melville

En este video encontrarás movimientos, pero no escucharás sonidos.

-Chaplin´s “The circus”

2. Segundo de secundaria

Lenguaje

Tema: Lo que otros dicen.

Aprendizaje esperado: Entrevista a una persona relevante de su comunidad.

Asignatura de repaso: Lengua materna 1º.

¿QUÉ HACEMOS?

Identificarás elementos básicos sobre cómo realizar una entrevista y cómo hacer el registro de una.

Seguramente has visto o escuchado entrevistas en diversos medios: por ejemplo, a deportistas cuando acaban su participación en un partido o evento; a quienes se dedican al cine, sobre sus películas; o a algún especialista en ciencias sobre algún descubrimiento o evento en el que su conocimiento nos ayuda a comprender mejor un problema.

Para entrevistar, necesitas primero formular un guion que te servirá de apoyo para conducir la entrevista, de manera que logres obtener la mayor información, de interés general, de la persona que hayas elegido, en el tiempo del que dispongas para hacer la entrevista.

Para ver un ejemplo de cómo usar el guion para entrevistar, y que conozcas algunas características básicas sobre la entrevista, observa el siguiente video.

-Entrevista a una persona de mi comunidad.

Además de las preguntas, la entrevista comienza por obtener los datos generales del entrevistado, y al final también hay un agradecimiento por el tiempo que se da al entrevistador.

La entrevista, en lo general, sigue el guion de preguntas que se formularon con antelación. Pero, ¿qué pasa cuando en la entrevista se dice algo interesante que no estaba previsto?

Para que sepas cómo incorporar preguntas adicionales, o preguntas de apoyo en el desarrollo de tu entrevista, observa el siguiente video.

-Técnicas para mejorar la oralidad. ¿Cómo incorporar las preguntas de apoyo?

Es muy importante que tengas un buen conocimiento del tema sobre lo que se va a hablar, para que puedas improvisar e incluir preguntas que apoyen lo que quieres saber, y que sean útiles para las personas que conocerán tu entrevista.

Terminada la entrevista, es momento de registrarla. Cuando escribes, hay varios elementos del habla, de la oralidad, que debes suprimir o ajustar para el reporte escrito de la entrevista.

Observa el siguiente video para saber más sobre las modificaciones que necesitas hacer y las estrategias para poder realizarlas del modo más eficiente.

-Registros orales.

Cada entrevista requiere de estrategias generales, como oír la grabación varias veces para resolver dudas, o acudir de nuevo con el entrevistado si el audio de la grabación tuvo problemas.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de trabajo para el estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”, página 21, 22 y 23.

Dale clic aquí para consultarlos: https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-5G1AU2xpWX-2.odesecundariaestudianteVF.pdf

También, puedes usar tu libro de texto para revisar este tema, o sobre otras estrategias que te pueden ayudar.

Matemáticas

Tema: El orden de las operaciones .

Aprendizaje esperado: Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales (para multiplicación y división, solo números positivos).

Asignatura de repaso: Matemáticas 1º

¿QUÉ HACEMOS?

Reconocerás la importancia de tener un orden para resolver las operaciones y entenderás que, si no existe ese orden, los resultados pueden ser distintos en una misma operación.

Se debe tener un proceso ordenado para resolver operaciones, por eso es importante que aprendas a determinar y usar la jerarquía de operaciones, paréntesis en operaciones con números naturales y expresiones algebraicas.

¿Has visto que en algunas redes sociales circulan desafíos con operaciones que a nuestra vista pueden parecer sencillas?, ¿te has enfrentado a este tipo de situaciones?, en el siguiente video conocerás porqué es importante la jerarquía y cómo es que esta afecta al resultado.

-El orden de las operaciones.

¿Alguna vez habías pensado que el orden para resolver las operaciones es necesario? En el siguiente video verás algunos ejemplos donde la jerarquía en operaciones está presente en la vida cotidiana.

-¡Jerarquía por aquí y por allá!

En la jerarquía de operaciones, es importante reconocer el uso de signos como paréntesis, corchetes o llaves.

En los videos anteriores observaste cómo se aplica la jerarquía a operaciones aritméticas. Ahora, en el siguiente video conocerás más sobre el tema y cómo se relaciona con las expresiones algebraicas.

-¿Jerarquía en expresiones algebraicas?

En operaciones con expresiones algebraicas, es necesario hacer uso de la jerarquía.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de trabajo para el estudiante, “ Vamos de Regreso a Clases”, página 54, 55 y 56.

Historia

Aprendizaje esperado: Analiza el proyecto de la Unión Europea como una forma de actuación política para proyectar una nueva sociedad y dar un nuevo rumbo a la historia.

Asignatura de repaso: Historia 1º.

¿Qué hacemos?

Comprenderás el funcionamiento de la Unión Europea como ejemplo de la importancia de la ciudadanía para trabajar por el bien común.

La Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo, formada actualmente por 27 Estados miembros, cada uno con una historia, geografía y cultura propia.

Su creación es relativamente nueva y está basada en valores comunes como la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, entre otros. Pero ¿cuándo y por qué varios países europeos decidieron unirse en una comunidad de naciones?, y ¿cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a buscar esta unión?

Para conocer el proceso histórico de formación de la Unión Europea en el siglo XX, observa el siguiente video.

Tratados de la Unión Europea.

La Unión Europea busca la consolidación de una Europa democrática, estable, unida y dotada de voz propia en la escena internacional.

Las acciones emprendidas se han basado en tratados, que han sido aprobados y modificados voluntaria y democráticamente por todos los países miembros. Un ejemplo de ello, es el Tratado de Maastricht, el cual fundó los cimientos en los que se basa esta organización.

Como sabes, Europa ha sido escenario de múltiples guerras a lo largo de la historia, por lo que la búsqueda de la paz fue uno de los principales objetivos de la creación de la Unión Europea.

La Unión Europea se conforma por varios países. En este marco, ¿qué significa ser una ciudadana o un ciudadano de la Unión Europea?, ¿cuáles son sus derechos y obligaciones? Para conocer qué hace esta organización por las ciudadanas y los ciudadanos que la habitan y forman parte de ella, observa el siguiente video

¿Quiénes son los ciudadanos de la Unión Europea?

Actualmente, la Unión Europea se enfrenta a diversos retos en los ámbitos económico, político y social; un ejemplo es la inmigración. Las y los migrantes, así como las refugiadas y los refugiados que intentan llegar a Europa, se embarcan en viajes en los que se juegan la vida en busca de más y mejores oportunidades.

Por otro lado, los derechos son fundamentales. Por ejemplo, circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros sin necesidad de pasaporte. Además de esto, la Unión Europea se basa en los derechos humanos.

Ser ciudadana o ciudadano va más allá de ser mayor de edad y vivir en un país democrático, pues significa participar activamente en la vida social, política y económica de la comunidad y de la sociedad.

Para ayudarte a comprender la importancia de ser una ciudadana o un ciudadano, observa el siguiente video.

El significado de ser ciudadano.

El concepto de ciudadano es muy antiguo y ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Actualmente, la ciudadanía es una forma de vida. Tú ya eres ciudadana o ciudadano, pues vives en una sociedad y cuentas con derechos y obligaciones.

Si quieres conocer más sobre la vida de las y los migrantes, puedes leer el libro “Emigrantes”, de Shaun Tan.

Física

Aprendizaje esperado: Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano.

Asignatura de repaso: Ciencias. Biología.

¿Qué hacemos?

Reconocerás la temperatura corporal como medida relativa de calor o frío, asociada al metabolismo para el cuidado de la salud. Así como la relación que existe entre la electricidad y el funcionamiento del cuerpo humano.

Observa los siguientes videos, donde aprenderás la forma en la que funciona el cuerpo humano, la importancia que ocupa la temperatura dentro de todo el sistema y conocerás sobre la electricidad en nuestro cuerpo.

La temperatura en el cuerpo humano.

La electricidad en el cuerpo humano.

Información Adicional.

El sistema nervioso conduce señales eléctricas necesarias para que el cerebro procese la información que llega desde terminaciones nerviosas y genere respuestas dirigidas a los músculos. Estas señales eléctricas se transmiten por el cuerpo mediante el intercambio de iones a través de las membranas de las células; distinto de un circuito electrónico, como los de la televisión o el celular, en el que las señales se transmiten por cables conductores.

La rapidez con la que viajan las señales por tus nervios no es muy alta, unas cuantas decenas de metros por segundo. Por ejemplo, si pisas accidentalmente un clavo, a la información que viaja del pie a el cerebro le toma algunas centésimas de segundo llegar para que sientas el dolor; otro caso es lo difícil que resulta atrapar una mosca, esto porque vuela cambiando su trayectoria tan rápido que tu vista y cerebro no pueden procesar velozmente lo que ves y enviar la orden a tus manos para capturarla.

Tus músculos también necesitan electricidad para funcionar, ya que son una especie de máquina eléctrica que recibe impulsos eléctricos, mediante el sistema nervioso, para contraerse o relajarse.

Dinámica en familia.

Pídele a un integrante de tu familia que te ayude a investigar más a fondo sobre la temperatura y la electricidad. Busquen el significado de: las dendritas, la sinapsis, la electrólisis y la bioelectricidad.

Finalmente, comenten lo que encontraron y el significado de las palabras antes mencionadas.

Artes

Aprendizaje esperado: Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades de la forma.

Asignatura de repaso: Artes.

¿Qué hacemos?

Distinguirás algunas cualidades de los elementos básicos de las artes en tu entorno inmediato, y tendrás herramientas expresivas gráficas, que te permitan establecer relaciones de entendimiento contigo y con otros, por medio de un lenguaje propio.

Te has preguntado ¿cómo son las imágenes de tu entorno y qué formas encuentras en ellas? Líneas, puntos, color, contorno, planos, formas y profundidad son algunos de los elementos básicos de las artes visuales que podemos encontrar en múltiples obras de arte.

Cada persona puede entender una obra de arte de manera diferente, aun cuando se trate de la misma pieza, y es que eso nos ayuda a comprender que cada ser humano ve su realidad de manera distinta a otro, y aun así podemos entendernos si ponemos atención a todos los lenguajes que utilizamos. Sobre todo porque a veces las palabras no son suficientes para expresar todo lo que quieres decir. Todo esto te hace ver a las artes visuales como un nuevo idioma que estuvieras aprendiendo, pero un idioma muy sencillo y divertido.

El arte visual no solo es pintura; existe la escultura, el grabado, el performance, el mural, entre muchos otros más. Cada uno tiene sus formas de expresarse.

Estas distintas producciones visuales tienen también intenciones diferentes, para ello utilizan los elementos visuales de una forma única en la que consideran posible expresarse, sobre esto trata el siguiente video.

Contexto y expresión.

A través de las artes visuales puedes comunicarte de otras maneras aparte de las palabras, y te pueden ayudar a entender mejor a los demás… y ellos a ti.

El siguiente video te ayudará a identificar los elementos visuales de tu entorno.

Las formas que me rodean.

Ahora que no puedes salir de casa, no puedes ver tu entorno, y no sabes cómo expresarlo, recuerda que tu entorno no solo existe afuera, sino también dentro. Ese también es tu entorno. Pero si quieres representar algo de afuera, hay registro de eso en tu mente. Sólo tienes que cerrar los ojos e ir trayendo a la memoria detalles de lo que hay más allá del espacio donde estás.

Tal vez llegue a tu mente la calle, tus vecinos, las casas de varias formas y colores, animales, plantas y árboles.

Para ningún artista es fácil dar la primera pincelada o hacer el primer trazo. A los seres humanos nos da miedo el papel en blanco, y a veces nos paraliza. Y para vencer ese miedo, se da el primer trazo en un bosquejo.

Los bosquejos, son dibujos preliminares en los que puedes trazar distintas ideas antes de llevarlas a cabo en el material elegido. Puedes utilizar también otros materiales aparte de colores o pintura para realizar un mural.

En el siguiente video conocerás algunas ideas para llevar a cabo el proceso creativo.

Mi ciudad y las artes visuales.

Recapitulando

Elementos básicos de las artes visuales:

Líneas

Puntos

Color

Contorno

Planos

Formas

Profundidad

Artes visuales:

Pintura

Escultura

Grabado

Performance

Mural

Las artes te hacen libre, porque a través de ellas puedes expresar, de manera creativa y divertida, todo aquello que quieres decirle al mundo.

Para que tengas más ideas acerca de cómo se pueden representar las imágenes de tu entorno por medio de los elementos visuales, puedes leer el libro “75 años. 75 imágenes”, de Eliana Pasarán.

Dinámica en familia.

Realiza un mural con tu familia, donde cada quien pueda hablar de la situación que estamos viviendo; utilizando los materiales que tengan a la mano. Elaboren un bosquejo, en el pueden trazar distintas ideas antes de llevarlas a cabo en el material elegido. Pueden utilizar también otros materiales aparte de colores o pintura para realizar un mural, pueden ser gises, pigmentos naturales, ropa, telas o distintos objetos de reúso, o bien, otros materiales que puedan utilizar de manera efímera en el mural y después regresarlos a su lugar.

Solamente no olviden darle un propósito a lo que están haciendo. Es decir, pensar qué significa para ti y tu familia cada cosa que integren en su mural. Para ello, lo primero es saber qué es lo que opina tu familia de todo esto que estamos viviendo, y que ellos también sepan cómo te sientes, para que entre todos definan cómo harán el mural y cuál será su título.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Escribe un texto biográfico

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la función de la biografía, reconocerás la relación entre la vida y la obra de un personaje, así como la importancia de las citas textuales y referencias al escribir un texto biográfico.

¿Qué hacemos?

“Todas las vidas pueden resultar interesantes, por ejemplo, si preguntas a tus padres por la historia de tus abuelos, quizá querrás saber más sobre ellos y la época que les tocó vivir. En todas las disciplinas ha habido numerosas personas que han dejado huella por sus aportaciones a la sociedad, por su creatividad, solidaridad, generosidad o entrega a causas sociales. Gracias a ellos nos hemos enriquecido como seres humanos a través del tiempo”.

Ruíz García María Teresa, Español 2, Esfinge, 2019, pág. 216

Seguramente has escuchado algo sobre las aportaciones a la ciencia por parte de personajes tan importantes como Neil Armstrong, Carl Sagan, o Louis Pasteur, o sobre la labor de Mahatma Gandhi y de Martin Luther King, defensores de los derechos humanos. Resulta interesante identificar la labor de estos personajes, conocer su vida, ya que esto permite comprender mejor, cómo llegaron a trascender.

Un texto biográfico es la narración sobre la vida de una persona, el siguiente video te permitirá reflexionar sobre la función de las biografías, y te dará algunos ejemplos sobre personajes: cuya vida y obra merecen ser reconocidas. Recuerda tener a la mano hoja y lápiz, para anotar lo que creas más relevante.

Leer biografías: ¿para qué?

Lengua Materna. Español. Bloque 1.

Resulta muy interesante conocer la vida de las personas que han dejado una huella en la historia del mundo. Saber sobre el contexto en el que vivió un personaje, nos ayuda a comprender cómo logró influir en la sociedad.

A continuación, observarás un video en el que se presentan algunos datos biográficos del escritor nicaragüense Rubén Darío. La información está intercalada con pasajes de su vida que él mismo escribió. Observa con atención a la relación entre su vida y su obra.

Rubén Darío: el poeta moderno

Lengua Materna. Español. Bloque 3.

El contexto de la vida de Rubén Darío influyó en su obra literaria. El hecho de que los artistas basen su obra en sus propias experiencias, es muy común.

Para escribir sobre la vida de alguien, se necesita usar información que otros han descubierto o investigado.

Para conocer las formas a través de las cuales se puede dar crédito a las ideas u opiniones de otras personas que, previamente han publicado sobre la vida de un personaje, observa con atención el siguiente video e identifica cómo se pueden elaborar citas textuales y referencias, para evitar el plagio al momento de escribir un texto biográfico.

Los derechos del autor

Lengua Materna. Español. Bloque 1.

Ahora que ya conoces la función e importancia de leer y escribir biografías, y que cuentas con estrategias para retomar la información que otras personas han investigado y publicado, podrás escribir tu propio texto.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas y profundizarás en los algoritmos de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores, aprendiste diferentes algoritmos utilizados para resolver operaciones y recurriste a las distintas representaciones de los números. En esta ocasión, abordarás el tema de algoritmos de multiplicación y división con fracciones y decimales.

Observa el siguiente video, el cual te permitirá conocer algunas formas para solucionar operaciones con decimales. Ten a la mano lápiz y cuaderno, para que anotes todos aquellos contenidos que te parezcan relevantes. Y presta atención en los ejercicios y operaciones que se presentarán, para posteriormente resolverlos.

División por 10, por 100, por 1000

Matemáticas. Segundo Grado. Bloque 1.

Ahora, observa el siguiente video, que se centra en el análisis de las fracciones. Seguramente te ayudará a comprender mejor este tema.

Una vuelta y media

Matemáticas. Segundo Grado. Bloque 1.

Secuencia 02. Multiplicación y división de fracciones positivas.

Los problemas planteados en el video se resolvieron de distintas maneras. Por ejemplo, una fracción se convirtió a decimal, y una fracción mixta se convirtió en impropia. Es decir, puedes seleccionar algunas de las representaciones para que tus cálculos sean más fáciles.

Ahora bien, para entender la relación entre la multiplicación y la división de fracciones, atiende al último video.

Multiplicar, a veces, también es dividir

Matemáticas. Segundo Grado. Bloque 1.

Secuencia 02. Multiplicación y división de fracciones positivas.

Una fracción “cabe” en otra fracción; asimismo es posible resolver operaciones usando los recíprocos de una fracción.

Dinámica en familia

Te invitamos a que, pidas ayuda a un familiar y busques en casa distintos objetos que puedan dividirse de manera segura, que vean en cuántas partes exactas se pueden dividir. No olvides tener cuidado para evitar accidentes.

Historia

Aprendizaje esperado: Reconstruye las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que caracterizó al virreinato (rurales y urbanos, indígenas, españoles e interculturales)

Asignatura de repaso: Historia 2º

¿Qué vamos aprender?

Reconstruirás las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que caracterizó al virreinato (rurales y urbanos, indígenas, españoles e interculturales).

¿Qué hacemos?

Observa el primer video sobre la vida cotidiana durante la Colonia. Recuerda tener listos tus materiales para anotar.

La vida pública en la capital virreinal: el mercado

Segundo grado. Historia II. Bloque 3. Programa 28.

Al estudiar la Historia de México, puedes observar muchos detalles sobre la vida cotidiana de las personas. Atiende a los siguientes videos donde conocerás: el tipo de alimentos que consumían, como el chocolate; las tradiciones como el día de muertos; el origen de la china poblana; cómo era la recolección de basura en las calles del virreinato; y las leyes referentes a los baños públicos.

Cuestión moral: si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico

Video de aprende.org.

Sabías que... un día de muertos muy vistoso

Video de aprende.org.

Confesionario mayor en la lengua mexicana y castellana

Video de aprende.org.

La historia de la china poblana

Video de aprende.org.

Reacomodando la basura en la Nueva España

Video de aprende.org.

Sabías que... baños públicos en la ciudad

Video de aprende.org.

Lo que ha ocurrido a nuestros antepasados es importante. Por eso existe la asignatura de Historia. Conocer nuestro pasado sirve para tener identidad como mexicanos; ya que forma parte de la memoria de un pueblo, y esto sirve para saber sobre nuestro origen.

Observa con atención el siguiente video sobre los aportes que se dieron durante la época virreinal.

Que yo nací en la América Abundante

Tercer grado. Historia II. Bloque 1. Programa Edusat 10.

Min. 9:33 – 13:45.

Durante este periodo fue cuando surgieron muchas de las manifestaciones culturales que nos dan identidad: como el idioma, la música, la comida o las creencias. Los mexicanos somos producto de un mestizaje de culturas ocurrido durante la colonia.

Dinámica en familia

Comenta las historias que observaste en los videos con tu familia, y propongan otros temas que podrían ser investigados en la Historia.

Química

Aprendizaje esperado: Describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables de energía y valora sus beneficios

Asignatura de repaso: Ciencias. Física

¿Qué vamos aprender?

Valorarás los beneficios de utilizar energías renovables, limpias y alternativas a las obtenidas mediante la quema de combustibles fósiles.

¿Qué hacemos?

Por mucho tiempo, la energía eléctrica se ha producido a partir de la quema de combustibles fósiles, esto ha dado como resultado la contaminación de nuestra atmósfera y el deterioro del medioambiente.

Actualmente se ha recurrido a otras formas para obtener energía eléctrica. Un ejemplo es, la energía solar. Observa con atención el siguiente video para conocer más sobre esta fuente de energía, sus usos y beneficios. No olvides tener cerca tu cuaderno y tu lápiz, para anotar lo que creas más relevante.

El sol como fuente de energía

Ciencias y tecnología. Física.

Bloque 2. Secuencia 11.

Una de las ventajas de la energía solar es que, se puede obtener energía eléctrica y energía térmica. Y dado que los paneles solares pueden almacenarla, podemos obtener electricidad y agua caliente sin importar que el día esté nublado o lluvioso.

Es importante recalcar que la energía solar es una energía limpia, renovable y abundante, y que su aprovechamiento permitiría reducir los contaminantes producidos al quemar combustibles fósiles, para generar electricidad.

A todas esas energías que no contribuyen al efecto invernadero ni al calentamiento global, se les denomina energías limpias. Observa el siguiente video para conocer un poco más sobre este tipo de energías.

Energías limpias

Ciencias y tecnología. Física.

Bloque 2. Secuencia 11.

Veracruz, uno de los principales puertos de nuestro país, cuenta con una central nuclear: Laguna verde, la única de generación eléctrica que tenemos en el país. La central de Laguna Verde está sujeta a la supervisión de organismos nacionales e internacionales, con el propósito de asegurar que cumpla con las regulaciones necesarias para operar de forma segura.

Los parques eólicos están presentes en 14 estados de la República Mexicana como: Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, los que generan alrededor del ocho por ciento de la electricidad que se consume en el país.

Las energías solar y eólica, además de ser limpias, se clasifican como energías renovables. Estas energías no son las únicas que tienen prevalencia en el planeta, observa con atención el siguiente video para conocer un poco más.

Energías renovables

Ciencias y tecnología. Física.

Bloque 2. Secuencia 11.

Se debe tener claro que las energías renovables no necesariamente son energías limpias. Como el caso de la energía hidráulica, que si bien, utiliza un recurso renovable, no es una energía limpia, pues con la construcción de las presas hidroeléctricas se modifica el ecosistema en el que se construyen.

En México, el potencial de la energía mareomotriz se estima que sea igual o mayor a la que se puede obtener mediante la energía solar o eólica; debido, principalmente, a la presencia de zonas costeras en el Océano Pacífico.

México es el cuarto país del mundo con mayor producción de energía geotérmica. Esta fuente de energía, que es renovable y limpia, aporta aproximadamente el siete por ciento de toda la producción mundial de este tipo.

Artes

Aprendizaje esperado: Utiliza el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades expresivas

Asignatura de repaso: Artes

¿Qué vamos aprender?

Utilizarás el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar las posibilidades expresivas.

Indagarás en la estrecha relación que existe entre las diversas interacciones del ser humano con sus espacios, a través del tiempo, y las repercusiones de estos cambios en la comprensión del cuerpo humano.

¿Qué hacemos?

Revisarás un tema muy interesante: tu cuerpo en el espacio y el espacio de tu cuerpo.

El espacio, o el conjunto de espacios, son algo que tu cerebro construye y entiende de una manera muy especial: mediante tus sentidos. Porque a través de tus sentidos se crea la imagen del espacio en tu mente. Por ejemplo: con la vista y el oído, puedes entender la profundidad y forma de un lugar; con el olfato, se percibe lo que no se ve, pero ahí está; con el tacto, puedes sentir no sólo los objetos y cosas, sino también saber si están cerca o lejos; y con el gusto, puedes reconocer los sabores de la comida.

Observa con atención el siguiente video:

Lo bello en las artes visuales

Artes Visuales. Segundo grado.

Bloque 2. Programa 8.

La idea de belleza está relacionada con el lugar y época en la que viven las personas. Es decir, la forma en que se perciben los cuerpos de las personas, cambia según el espacio y el tiempo en el que han vivido. Y no sólo la belleza, sino todas las categorías que los seres humanos utilizan para decir que agrada o desagrada a sus sentidos.

La idea de belleza va cambiando con el paso del tiempo, para conocer más sobre del tema, observa el siguiente video.

Lo feo y lo grotesco en las artes

Artes Visuales. Segundo grado.

Bloque 2. Programa 9.

Cada una de las personas que han habitado, habitan y habitarán este mundo, viven de una forma única. Las ideas sobre lo que es bello y lo que no, es diferente en cada época.

Todo esto tiene que ver también con el espacio, porque es diferente el lugar donde habita cada persona, entonces sus ideas, sus sensaciones, su experiencia, incluso su percepción de la realidad cambia todo el tiempo. Esto quiere decir que, el espacio se refiere no solo a un lugar, sino también a un lapso de tiempo determinado.

Observa con atención el siguiente video:

Lo sublime y el horror en las artes

Artes Visuales. Segundo grado.

Bloque 2. Programa 10.