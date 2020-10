Preguntas de Aprende en Casa II del 30 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP de este miércoles, aquí te dejamos los contenidos vistos para que estés al día.

Primero de secundaria

Biología

>El ojo de la evolución

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo.

Énfasis: Analizar el registro fósil, como evidencia de la evolución.

¿Qué vamos a aprender?

Abordarás un tema seguro te ha apasionado en algún momento de tu vida. Analizarás el registro fósil, como evidencia de la evolución.

¿Qué hacemos?

Para saber ¿Qué es un fósil? Y ¿Cómo se forman?, observa el siguiente video del minuto 2:45 al 3:35 y del minuto 3:54 al 4:41

Registros del pasado

Ahora, observa con atención el siguiente video del minuto 4:02 al 4:30

Los fósiles hablan

A principios de 2020 fueron encontrados fósiles de más de 60 mamuts, de alrededor de 25 y 26 mil años de antigüedad. Sin embargo, no es la primera vez que se encuentran restos de estos majestuosos animales.

Fósiles de un mamut ya habían sido encontrados en la década de 1970 mientras se construía el “metro” de la Ciudad de México. Incluso hay esqueletos completos de mamuts y dinosaurios, en el Museo del Desierto en Coahuila. Es un museo maravilloso en la ciudad de Saltillo, si tienes oportunidad no dejes de visitarlo.

Existen varias pruebas que respaldan la evolución de las especies, como: pruebas biogeográficas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas.

Una de las evidencias más impresionantes y famosas han sido los fósiles. El concepto es muy interesante y amplio, para entenderlo, observa el siguiente video del minuto 0:38 al 0:59.

Los fósiles hablan

Cuando piensas en fósiles, probablemente lo primero que se te viene a la mente son huesos de dinosaurios o animales gigantes. Sin embargo, podemos llamar fósil a toda evidencia de vida pasada. Y esto puede ir desde un hueso mineralizado gigante de tiranosaurio, hasta impresiones de hojas de árboles que ya no existen. Para que puedan ser considerados fósiles, necesitan cumplir dos requisitos:

-El primero es que nos den alguna pista acerca de cómo era la vida en la época en la que ese organismo se fosilizó.

-El otro es que tenga más de diez mil años.

Imagina que vas caminando y descubres esto:

SEP

¿A quién o qué te imaginas que pertenece?

Este fósil le pertenece a…él:

Shutterstock

Por muy extraño que parezca, es el cráneo de un mamut que pertenece a la época del pleistoceno, por ahí de hace unos 5 millones de años.

El organismo completo se ve así:

Shutterstock

La Tierra no siempre ha sido como la conocemos, los continentes se han desplazado desde el origen de la Tierra y se seguirán moviendo, esto se explica con la teoría de la deriva continental. La forma de nuestro País, incluyendo sus zonas costeras. Gracias a estos cambios, hemos encontrado fósiles desde hace cientos de años, pero no sabíamos que eran.

Los antiguos humanos que descubrían estos organismos, pensaban que tenían ante ellos pruebas de la existencia de seres mágicos o mitológicos que interactuaban con algunos humanos de esa época.

En el caso del cráneo del mamut, los griegos afirmaban que se trataba de la cabeza de algún cíclope que habitaba cerca del lugar. Y ¿has oído hablar de los dragones?

Bueno, ahora sabemos que seguramente se basaron en fósiles de dinosaurio para afirmar que existían.

O ¿has oído del Kraken? Era un monstruo que se decía habitaba el mar y aparecía en muchas de las historias que contaban los marinos en la antigüedad y muchos pensaban que era real.

Existen fósiles de ancestros de pulpos y calamares que eran gigantes y cuyos restos probablemente ayudaron a inspirar leyendas de grandes monstruos marinos que hundían barcos. Incluso la famosa Ave Fénix ¿no sientes que se parece a esto?

Shutterstock

Ese fósil le pertenece al Archaeopteryx, un ave que tenía también características de reptil.

Lo importante aquí es que descubras que a veces la naturaleza es igual de impresionante que la ficción.

Cuando Darwin viajó a todos esos lugares que viste en sesiones anteriores, fue descubriendo fósiles de seres que nunca antes había visto. Entre los fósiles que Darwin encontró estaban cráneos de mamut, caparazones de gliptodontes y grandes huesos de pelvis de megaterios. Que son esos ancestros de perezosos que aparecen en algunas películas, aunque su tamaño real era de 6 metros de alto.

Por lo que fueron una de las piezas fundamentales que le sirvieron para poder sustentar su teoría de la evolución.

Anota en tu cuaderno y reflexiona sobre la siguiente pregunta; recuerda que te puedes apoyar en tu libro de texto para poder contestar.

¿Cuál de los puntos de la teoría de Darwin, es posible demostrar gracias a los fósiles?

Ahora, describiremos como es un proceso de fosilización.

Cuando un dinosaurio llegó al fin de su vida, su cuerpo se quedó en el suelo del lugar.

Las bacterias fueron descomponiendo sus órganos y poco a poco quedaron solo sus huesos. Aunque encontrarlo así es como sacarse la lotería, pues rara vez aparecen completos.

Conforme pasaban los miles de años, se iban acumulando más y más capas de suelo; dejando a los huesos de este dinosaurio, varios kilómetros debajo de la superficie terrestre.

En condiciones normales, los huesos que pertenecieron a algún animal, se desintegrarían y se reincorporarían al suelo con todo el resto de su cuerpo. Pero en el caso de nuestro dinosaurio, todas las capas de suelo que tiene encima hicieron que la presión y otros factores del lugar donde está, preservaran sus huesos por todo ese tiempo. A este proceso lo llamamos “Fosilización”.

Miles de años después un movimiento de las placas tectónicas hizo que la capa de hasta abajo, donde estaba el dinosaurio, fuera subiendo por más y más kilómetros hasta llegar a unos cuantos metros de la superficie.

Ahora solo falta que un paleontólogo llegue, escarbe lo suficiente y tengamos una prueba más de cómo fueron los ancestros de los seres vivos actuales.

Observa el siguiente video del minuto: 1:00 al 3:58

Los fósiles hablan

No todos los restos de seres vivos quedan en lugares similares. Dependiendo de las condiciones ambientales que existan en el lugar en el que terminan su ciclo de vida; será la forma en la que se fosilizan.

Gracias a esta variedad de condiciones de fosilización, tenemos varios tipos de fósiles como:

Las impresiones, que son marcas o huellas de organismos como hojas, flores, caparazones, entre otros. Ya no está el organismo, pero sí nos queda esta evidencia de vida antigua.

SEP

Fósiles permineralizados, donde los tejidos de los restos de seres vivos se rellenan con minerales que están a su alrededor.

SEP

Congelación, que solo se da en zonas muy frías donde el hielo actúa deteniendo la descomposición del organismo; como los mamuts que encontraron en Siberia hace pocos años.

Shutterstock

O este famoso tipo de fósil de las películas: la conservación en ámbar. El ámbar es resina fosilizada producida a partir de savia muy pegajosa que sale de los árboles, que se endurece atrapando a todo insecto, arácnido, polen, o flor que se encuentre cerca.

SEP

Por cierto en Simojovel, Chiapas hay importantes yacimientos de ámbar. Y como esos ejemplos hay mucho más: moldes de madrigueras, organismos momificados, gastrolitos, que son piedras redondeadas que comían los dinosaurios y hasta coprolitos que son heces fecales ya fosilizadas. Para un científico todo sirve para averiguar cómo fue la vida en el planeta, antes de nosotros. ¿qué más se te ocurre que pueda ser una evidencia de vida pasada?

¿Qué hace un paleontólogo?

Los paleontólogos de hoy hacen lo mismo que Darwin: Recolectan fósiles, los estudian e interpretan. Estos científicos actúan como los detectives de las series, leyendo cada pista que el fósil les da. Todo importa en este proceso de ir reconstruyendo la vida pasada:

El lugar en el que se encontraron.

Si había más restos similares a ese, en el lugar, o no.

Si es un molde o permineralización ¿de qué minerales está compuesto?

Y con un solo fragmento se puede reconstruir la vida de ese ser. Por ejemplo:

SEP

Este fósil de pez, unos similares se encontraron en el estado de Hidalgo, debajo del Valle de Tulancingo, donde el suelo es arcilloso y por el clima, las plantas que crecen con más facilidad son los magueyes y la cebada. Junto al fósil de este pez encontraron impresiones de algas marinas, así como caparazones de pequeños moluscos conocidos como amonites.

SEP

Y todo esto llevó a los investigadores a deducir que en ese lugar había existido una gran laguna con un ambiente húmedo; y que con el tiempo se había secado el lugar; pudiendo reconstruir el pasado prehistórico de una región actual.

Los paleontólogos no solo son detectives, también se dedican a armar rompecabezas de esqueletos, imaginar a partir de los fósiles, y unos incluso, hasta hacen dibujos de cómo se vieron esos seres vivos con su piel o plumas. Se combina ciencia, estudio, conocimiento, intuición e imaginación. Ser un científico puede ser algo muy divertido.

Así que si te gusta armar, imaginar y dibujar, considera la paleontología como una posible meta a futuro.

Existe un tipo de organismos a los que llamamos “fósiles vivientes”. Este término no se refiere a una evidencia de vida pasada como tal, pero sí se trata de seres vivos que han existido desde hace miles de años; y que han cambiado muy poco.

Por ejemplo, las tortugas gigantes.

Shutterstock

O las zarigüeyas.

SEP

A lo largo de esta sesión has visto que un fósil es una evidencia o prueba de que existió vida pasada, y además nos brinda importantes pistas acerca de cómo eran esos ancestros de nuestras especies actuales. De nunca haberlas encontrado, Darwin jamás hubiera podido sustentar que los seres vivos tienen un ancestro en común ni que estos ancestros han ido cambiando poco a poco; hasta haber dado origen a los seres vivos que hoy existen. Los fósiles son el ojo de la evolución.

¿Te das cuenta de lo importantes que son en la Biología y en la historia de los seres vivos?

El Reto de Hoy:

Ahora identifiquemos el concepto que agregarás a su “Abecedario biológico”. Las siguientes letras que aparecen en la imagen están en desorden y forman un término, ¿cuál es?

SEP

Te invitamos a que definas este término y lo anotes en el “abecedario biológico”.

Te retamos a que con esta información, elabores una infografía en tu cuaderno, acerca de ¿qué es un fósil? y ¿por qué es una evidencia de la evolución?

Recuerda que una infografía debe usar, principalmente, imágenes. Así que puedes usar recortes o dibujos.

No olvides poner el título y el tema en el cuaderno, para que así vayas construyendo tus apuntes de Biología.

Geografía

>Para entender el mapa

Aprendizaje esperado: Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios.

Énfasis: Reconocer qué es un mapa y cuáles son sus elementos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los elementos que hacen posible que interpretemos un mapa, es decir, que podamos saber de qué se trata.

¿Qué hacemos?

Una forma increíble de viajar y vivir muchas aventuras es la lectura; por eso te queremos compartir un fragmento del libro “El Reino del Dragón de Oro” de la escritora chilena, Isabel Allende.

“Tensing, el monje budista y su discípulo, el príncipe DilBahadur, habían escalado durante días las altas cumbres del norte del Himalaya, la región de los hielos eternos, donde solo unos pocos lamas han puesto los pies a lo largo de la historia. Ninguno de los dos contaba las horas porque el tiempo no les interesaba. El calendario es un invento humano; el tiempo a nivel espiritual no existe, le había enseñado el maestro a su alumno.

Para ellos lo importante era la travesía que el joven realizaba por primera vez. El monje recordaba haberla hecho en una vida anterior, pero esos recuerdos eran algo confusos. Se guiaban por las indicaciones de un pergamino y se orientaban por las estrellas, en un terreno, donde incluso, en verano imperaban condiciones muy duras”.

¿Notaste que en el texto se mencionaron una serie de nociones que se vinculan con la geografía?

Por ejemplo: travesía y pergamino, el cual representa las instrucciones para llegar a los hielos eternos. Pero esas instrucciones tenían forma de mapa. Desde hace muchos años, los seres humanos hemos tratado de explicar el mundo en el que vivimos, y éste es tan grande que podemos perdernos en él. La curiosidad humana por conocer y explicar todo lo que nos rodea, hizo posible que se inventaran los mapas.

En la sesión anterior, estudiaste las formas de representación del espacio geográfico y una de ellas es el mapa, al que podemos definir como una representación gráfica y generalmente plana de la superficie terrestre.

Los mapas son muy importantes en la vida de todas las personas, porque nos sirven para entender la realidad que nos rodea, por ejemplo al hacer un viaje, esa es una de las muchas utilidades de los mapas, pero seguro has notado que no son todos iguales.

Existen muchos tipos de mapas y son diferentes por su contenido, es decir, de aquello que nos habla cada mapa.

Hay diversas clasificaciones de los mapas; por ejemplo, mapas físicos, también llamados geográficos, a los que describen la forma de la superficie de la Tierra; los mapas topográficos, que nos explican las diferencias de altura en la superficie terrestre, con algo llamado curvas de nivel; los mapas políticos, que nos indican los límites y fronteras, ya sean naturales o artificiales; y, también, son muy importantes los mapas temáticos que, como su nombre lo indica, tratan temas específicos tales como la distribución de la población, los flujos migratorios mundiales o el turismo en México.

SEP

Es por esta razón que hay una enorme cantidad de mapas y se ven todos muy diferentes entre sí.

Existen muchos tipos de mapas temáticos que son utilizados en el estudio de la geografía, ya que ellos nos proporcionan información específica y detallada sobre la dinámica de los componentes naturales, sociales, económicos, políticos o culturales que integran el espacio geográfico.

SEP

Las coordenadas tienen como base la cuadrícula geográfica, que está formada por líneas imaginarias paralelas, en sentido horizontal y meridianas, en sentido vertical.

SEP

Un mapa, necesariamente se traza a escala; es decir, su representación en el papel, debe tener una proporción numérica entre la realidad y lo que está representado. Por ejemplo, si te pedimos que dibujes un árbol, ¿lo dibujarías del tamaño real?, ¿o harías una representación reducida?

SEP

Para hacer este dibujo, no necesitan saber la proporción matemática, pero si fuera para elaborar un mapa, es muy importante que conozcan cuál es la escala utilizada, ya que ésta nos dice la relación que hay entre el tamaño real del terreno representado y el número de veces al que se reduce en el mapa. La escala puede ser numérica o gráfica, es decir, se puede expresar con números o con una figura que generalmente es una barra graduada que se divide en tramos de color blanco y negro, que es parecida a una regla.

El elemento más atractivo de un mapa es la simbología, la que generalmente encontramos en alguna de las esquinas inferiores: ahí se explica el significado de cada uno de los símbolos utilizados en el mapa para representar la información del espacio geográfico.

Los símbolos se clasifican en: lineales, en este caso, son líneas que nos permiten conocer elementos tales como límites y fronteras; vías de comunicación terrestre, caminos y carreteras; también los ríos se representan con líneas.

Existen los símbolos puntuales que son figuras variadas que representan la localización exacta de lugares y sitios tales como ciudades, aeropuertos, sitios arqueológicos o volcanes.

Los símbolos areales se utilizan para la representación de la distribución y extensión de alguno de los componentes geográficos; o bien, para señalar la magnitud de algún indicador; por ejemplo, se pintan de diferente color cada uno de los rangos de la densidad de población que hay en nuestro país.

En el caso de la simbología, los colores juegan un papel muy importante; y así comúnmente, el negro se utiliza para indicar los objetos hechos por los seres humanos; el azul, se usa para indicar los cuerpos de agua; el café, para representar los componentes del terreno, y el verde simboliza la vegetación.

El mapa también debe tener el tipo de proyección con el que fue elaborado y eso depende de la superficie a representar. Las proyecciones más comúnmente utilizadas para la elaboración de mapas son la cilíndrica, cónica y azimutal.

Un mapa debe incluir la fuente o el nombre de la institución de donde se obtuvo la información para su elaboración, o bien, el nombre de quien lo elaboró.

Un mapa es más que un simple dibujo y para interpretarlo, necesitamos conocer todos los elementos.

Observa el siguiente video y anota los elementos que se mencionan.

Los mapas y su interpretación

Después de ver este video, ya podrías identificar los elementos en cualquier mapa. Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es el elemento más atractivo de los mapas?

Proyección

Simbología

Escala

La simbología está llena de colores y líneas que hacen que nuestros mapas resulten muy atractivos para la vista.

¿Cuál es la frase corta que indica el tema y ámbito espacial de un mapa?

Orientación

Proyección

Título

El título del mapa nos debe indicar el qué, es decir, de qué trata, el dónde se refiere a la ubicación del área representada.

¿Cuál elemento de los mapas puede ser numérico o gráfico?

Escala

Orientación

Simbología

La escala nos indica el número de veces que está reducido el terreno en un mapa.

¿Cuál es la información que nos da a conocer una figura conocida como Rosa de los vientos?

Coordenadas

Fuente

Orientación

La Rosa de los vientos nos auxilia indicándonos cada uno de los puntos cardinales.

La elaboración de mapas está a cargo de profesionales llamados cartógrafos, quienes tienen mucho cuidado en incluir los elementos que hoy revisaste en esta sesión, porque de esta manera se facilita la interpretación de los mapas.

Recuerda que para analizar la información que te proporciona un mapa, debes poner atención en sus elementos, que son:

Título

Orientación

Coordenadas

Escala

Simbología

Proyección

Fuente



¿Cuántos de esos elementos puedes identificar en el siguiente mapa de Baja California?

SEP

Podemos observar el título, la simbología, la orientación, la escala y la fuente.

Baja California es una de las 6 entidades de nuestra República que hacen frontera norte con los Estados Unidos, al sur, su límite es con Baja California Sur, mientras que al Este el límite es con Sonora y también con el Mar de Cortés, conocido como “el acuario del mundo” y el Oeste con el océano Pacífico.

Limita en dos de sus puntos cardinales con mar por lo que sus litorales son los segundos más largos del país, sumando un total de 1493 kilómetros.

El territorio de Baja California se encuentra dividido en 5 municipios que son Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito

Desde hace muchos años, la ciudad de Tijuana ha sido considerada como el principal punto de cruce de migrantes desde México, hasta los Estados Unidos y esa condición hace que a esta ciudad lleguen personas de diversos lugares del mundo, por lo que en las calles tijuanenses es frecuente encontrar personas chinas, peruanas, haitianas, dominicanas, y un largo etcétera.

Una de las principales actividades económicas de Baja California es el turismo debido a la natural belleza de la región que goza de playas, desiertos y valles. Además, cuenta con varias islas entre las que destaca la Isla de Guadalupe que es el hogar de múltiples colonias de lobos marinos.

La ciudad de Mexicali es la capital de la entidad y por ello ahí se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.

La cultura de este Estado es muy rica y diversa debido a que en ella se mezclan costumbres y tradiciones mexicanas, ya sean precolombinas o coloniales, con costumbres estadounidenses por la proximidad y el increíble flujo de personas entre los dos países

Te invitamos a que conozcas nuestro país para así, poder sentirte cada vez más orgullosa u orgulloso de ser mexicana o mexicano.

Recuerda que los contenidos los puedes enriquecer con la información de tu Libro de Texto Gratuito, o consultando otras fuentes en Internet.

El Reto de Hoy:

¿Sabías que los rompecabezas se inventaron a finales del siglo XVIII para ser utilizados en las clases de Geografía y aprender división política?

Te retamos a que en el cuaderno elabores un mapa temático de tu entidad, puede ser algo así como los cenotes de Yucatán, las presas de Puebla, los atractivos turísticos de Baja California o los museos de la Ciudad de México. Ojo, este mapa debe llevar al menos cuatro de los elementos que aprendiste en esta sesión.

Artes

>Lo básico de las artes en tu entorno

Aprendizaje esperado: Transforma creativamente los acontecimientos cotidianos con el uso de los elementos de las artes.

Énfasis: Apreciar los elementos básicos de las artes en algunas obras o manifestaciones artísticas para relacionarlos con lo que observa en su vida diaria.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás la manera de usar los elementos básicos de las artes y como relacionarlos con tu vida cotidiana. Recuerda que las artes están presentes en todos lados, desde la música que escuchas, la ropa que eliges, hasta un cuadro en tu casa.

¿Qué hacemos?

¿Sabes cuáles son algunos elementos básicos que te ayudarán a construir algunas obras de arte?

El sonido, el ritmo, las texturas, las formas y muchos más elementos que puedes encontrar en la música, la pintura, la danza y el teatro.

Por ejemplo, vas a experimentar con los sonidos y el ritmo. En la música, el ritmo es la repetición de uno o varios sonidos, que forman un patrón y que pueden construir una composición musical. Y no solo se pueden producir con instrumentos musicales. Puedes hacerlo con casi cualquier elemento de tu entorno, que te da la posibilidad para experimentar y hacer arte.

En el siguiente video se ilustra cómo puedes hacer una obra artística con objetos de la vida cotidiana, que no estaban pensados para hacer música.

Canto y toco con objetos cotidianos.

¿Qué te pareció el video?

Con creatividad puedes producir música con casi cualquier cosa de tu vida cotidiana; solo tienes que dejarte llevar por la imaginación. Y lo más interesante es que puedes hacer uso de tu creatividad o imaginación en cualquier lugar que te encuentres incluso con pocos materiales.

Tal vez pudiste percibir el ritmo, cuando observaste la repetición del toque de las manos sobre los distintos objetos y ver sus posibilidades sonoras, o como llevaban el ritmo de la composición con su cuerpo. Además, de sentir como el tiempo estaba presente, incluso cuando se dejaban de hacer sonidos.

Crea tus propias melodías con lo que tengas a la mano. Puedes invitar a otros miembros de tu familia y entre todos crear una composición con sonidos, ritmo y tiempo. Si no tienes ningún objeto y no sabes que puedes hacer, observa el siguiente video.

Ensamble de percusión corporal.

Como pudiste darte cuenta, tu cuerpo se puede convertir en un instrumento musical.

Los artistas muchas veces encuentran la inspiración en sí mismos en relación con el mundo que los rodea. Como los pintores, que, a partir de observar su entorno, pueden crear obras maravillosas, que reflejan sus ideas y sentimientos. Un ejemplo de esto es el pintor nacido en New York, Edward Hooper, que se especializó en reflejar en sus pinturas la vida cotidiana, siempre desde su propia visión.

SEP

O bien las esculturas de Jason Decaires Taylor podrían recordarte cómo era la vida cotidiana, solo que éstas se encuentran bajo el mar.

SEP

Underwater Sculpture.

Después de ver estas imágenes, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.

¿Qué pintura u obra fue la que más te gusto o te llamó la atención?

¿Describe qué te hizo sentir, pensar o recordar estas imágenes?

Recuerda que lo que realices hoy lo debes anexar a tu cuaderno de artes para que puedas compartir con demás lo que vas aprendiendo. Por ejemplo, podría ser la del vochito, de Jason Decaires, porque intriga mucho la persona que se encuentra arriba del auto y te podrías imaginar una historia con relación a que habrá sucedido Al ver estos escenarios te puedes imaginar una historia detrás de estas imágenes.

¿Qué te parecieron las oportunidades que te dan las artes de expresar con todo lo que te rodea?

Las posibilidades son infinitas utilizando el ritmo, el movimiento, el espacio, colores, objetos y casi cualquier elemento a tu alcance, puedes comunicar lo que sientes y piensas; ideas y sensaciones que a veces te cuesta trabajo expresar con palabras.

Para cerrar la sesión del día de hoy, observa el siguiente video que te permitirá ahondar más acerca de las artes en tu vida diaria.

Detectives del Arte

¿Qué te pareció el video anterior?

¿Qué nuevos conocimientos te ha dejado esta sesión?

¿Te pareció interesante ver cosas de tu vida diaria como elementos de obras de arte?

Después de ver este video, seguro podrás reconocer la importancia de hacer uso del arte en tu vida y no verlo como algo lejano a ti, o como algo de lo que no eres parte.

Anota en tu cuaderno para que puedas compartir tus respuestas con tu profesor o compañeros, si es que tienes contacto con ellos. O si no, guárdalo y entrégalo para cuando tengas oportunidad puedas mostrar tu trabajo.

El Reto de Hoy:

Representa alguna pintura con objetos simples que estén a tu alcance en tu casa o donde quiera que te encuentres. Esta es otra forma de conectar las artes con tu vida cotidiana. También este ejercicio te permite apreciar y observar los elementos de las obras artística y te acerca de manera más íntima con las artes en general.

Guarda tus trabajos para compartirlos cuando regreses a clases presenciales.

Historia

>El Liberalismo y su efecto transformador

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración e identifica la influencia de la burguesía en su difusión.

Énfasis: Explicar el origen del liberalismo, sus principales ideas y la influencia de la burguesía en su difusión.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás recorriendo los principales acontecimientos surgidos a mediados del siglo XVIII.

¿Qué hacemos?

Aprenderás que hacia el año 1750, el pensamiento ilustrado había evolucionado, incorporaba nuevas ideas y se enriquecía con propuestas de diversos campos del saber. Los planteamientos filosóficos de la ilustración pasaron a formar parte de una doctrina más compleja y amplia conocida como el Liberalismo, que representaba los intereses políticos y económicos de la burguesía, su principal impulsora. El liberalismo, seguramente será un tema de tu interés.

El Leviatán es la obra más importante y trascendental del filósofo, político y pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes escrita en 1651, donde hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos al justificar sus gobiernos “por la gracia de Dios”.

Thomas Hobbes fue uno de los precursores del liberalismo en la Inglaterra del siglo XVII y sus ideas se reflejan a continuación:

“La condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquiera cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Y, por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie (por fuerte o sabio que sea) de existir durante todo el tiempo que ordinariamente la Naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual, cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de naturaleza, a saber: buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de naturaleza, es decir: defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles. […] El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad; y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; que, además, sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquél, y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mí derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín, CIVITAS.”

Seguramente se te han hecho familiares los conceptos de “voluntad”, “derecho” o “Estado”. ¿Cómo crees que se relacionan con tu forma de vida en la actualidad?

El autor asegura que si vivimos en una sociedad no podemos ser absolutamente libres. Ese poder absoluto que tenían los reyes, de algún modo ahora lo tienen los gobiernos y los ciudadanos.

Retomando lo visto en el programa anterior, se puede decir que el liberalismo surge en Inglaterra a fines del siglo XVII, y nace en contraposición al absolutismo y sus máximos representantes, los reyes. Las ideas liberales implicaron profundas transformaciones en las sociedades, pero al mismo tiempo contribuyeron a su continuo desarrollo.

El liberalismo es una doctrina que se basa en la libertad de los individuos y que se opone a cualquier forma que vulnere ese privilegio. La característica principal del liberalismo, es la defensa de la propiedad privada. El liberalismo político se opuso al absolutismo y al derecho incuestionable de los monarcas y reyes de gobernar. Hoy en día, esas ideas siguen vigentes, y las puedes ver plasmadas en la declaración de los derechos humanos. ¿Te suena familiar?

Las siguientes preguntas te guiarán a lo largo de la sesión:

¿Qué es el liberalismo?

¿Qué características del mundo de hoy tuvieron su origen en este periodo?

¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido?

Observa el siguiente video para conocer un poco más sobre las ideas que dieron surgimiento al liberalismo.

Dos siglos de historia a vuelo de pájaro

Pudiste ver que el liberalismo tuvo sus orígenes en Europa occidental a finales del siglo XVII. Su ideología estaba fuertemente ligada a los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa lo que permitió que las ideas liberales tomaran fuerza.

El Liberalismo es una doctrina económica, política y filosófica. Considera que el desarrollo de la libertad de cada individuo es lo que permitirá el progreso de la sociedad. El liberalismo propone cambios sociales de forma gradual y flexible. Los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente, a la censura y a la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad.

En cuanto a la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que intentan someter la economía bajo su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública.

John Locke estableció las bases del liberalismo, ya que consideraba que los seres humanos debían gozar de libertad, como derecho natural de los individuos, para ordenar sus acciones y disponer de sus bienes dentro de los límites de la ley natural; es decir, la preservación de la propiedad individual y la ley de la razón humana. Este pensador planteaba un estado de igualdad entre los individuos y consideraba que el poder del Estado debía provenir del mandato popular y dividirse para limitar el poder absoluto de una persona.

Las principales ideas liberales en cada uno de los ámbitos: político, económico y social son:

En el aspecto político, el liberalismo se opuso al absolutismo y al supuesto derecho incuestionable de los reyes para gobernar, además se oponía a las ideas de jerarquía y autoridad.

De acuerdo a estas ideas, las leyes debían basarse en la voluntad general de los ciudadanos, estableciendo un sistema de separación de poderes que funcionaran como un mecanismo de balance de poder, con el cual nadie podía ejercer un dominio absoluto.

Los principios fundamentales del liberalismo político fueron:

La igualdad ante la ley:

Principio emanado de la Declaración de los derechos humanos del hombre y el ciudadano de 1789.

La soberanía popular y contrato social:

Locke y Rousseau consideraban que el origen y la legitimidad del poder político radican en el pueblo.

La división de poderes:

Montesquieu propuso un sistema de equilibrio de poderes para evitar abusos y desigualdades.

La ciudadanía:

Sistema jurídico específicamente basado en la igualdad, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad.

En el aspecto social surgió la idea de una educación laica, cuando las ideas ilustradas y el liberalismo iniciaron el proceso mediante el cual las ciencias y la concepción y transmisión del conocimiento se pusieron delante de la enseñanza moral y cívica propuesta por la religión; es decir, para educar se pidió que las instituciones educativas permanecieran al margen de los cultos religiosos; sobre todo la educación pública que imparte el Estado.

En el aspecto económico, el liberalismo exigía una plena libertad de acción en el ejercicio de las actividades económicas.

Entre los principios fundamentales del liberalismo económico están:

Libertad de empresa , comercio, mercado, producción y consumo, considerados estos como elementos esenciales para el logro del máximo desarrollo económico de un país.

Libre cambio , libre competencia y libre contratación individual del trabajo, dejando en manos de los particulares la libre competencia.

El respeto a la propiedad privada , porque es un derecho esencial para el funcionamiento del liberalismo.

La no intervención del estado en la economía.

Su función principal es tan solo vigilar la libertad económica y administrar la justica.

Pero el liberalismo económico no se podría llevar a cabo sin la participación de los burgueses. Para que conozcas un poco más de este grupo observa el siguiente video:

El liberalismo de boca en boca.

Estudiaste que las ideas del liberalismo fueron ganando poco a poco terreno en la Europa Occidental, generaron un cambio en el sistema político y económico de las naciones, aportaron grandes mejoras en las actividades productivas y los burgueses tuvieron un papel importante.

La Independencia de las Trece Colonias de América y la Revolución Francesa fueron algunos de los movimientos revolucionarios que enfrentaron a la monarquía en Europa y América, en los siglos XVIII y XIX.

Aunque el liberalismo fue la base ideológica de los movimientos revolucionarios, la primera revolución liberal donde la burguesía tuvo un papel decisivo fue la Revolución Inglesa en el siglo XVII, pero te preguntarás ¿Qué aconteció? ¿Cuál fue el papel de la burguesía?

Durante la Edad Media el reino de Inglaterra estuvo en manos de diferentes dinastías, siendo su poder acotado por la nobleza representada en un Parlamento, pero limitaba la participación política del Tercer Estado. Sin embargo, la burguesía inglesa había acumulado riquezas debido al comercio internacional y aspiraba a tener mayor representación en el gobierno inglés.

En la primera mitad del siglo XVI, Enrique VIII dio forma al Estado monárquico; pero la relación de los monarcas con el parlamento no fue buena, siempre había pugnas y tuvieron como consecuencia varias guerras civiles; en 1649, durante una guerra civil, se enjuició al rey Carlos I por alta traición, y fue decapitado; posteriormente, se proclamó una República que duró de 1649 a 1660. Con esto se buscó lograr un gobierno estable, así como decretar la tolerancia para todas las vertientes religiosas protestantes y otras, como el judaísmo.

Para 1660 se restauró la monarquía, y a partir de estos hechos, la burguesía se fortaleció en el Parlamento y el siguiente rey, Carlos II, Estuardo, aceptó sus disposiciones. Durante su reinado se organizaron dos partidos políticos: el Tory (conservadores) y el Whig (liberales). A la muerte de Carlos II en 1685, lo sucede su hermano Jacobo II, quien intentó gobernar de forma absoluta, por lo que no encontró apoyo de ningún sector y abandonó el trono en 1688. nobles y burgueses unidos ofrecieron la corona a un príncipe holandés, Guillermo de Orange, pero le impusieron dos condiciones: mantener el anglicanismo como religión oficial y gobernar con el Parlamento, y para 1689 se concretó lo que se ha conocido como “Revolución Gloriosa”, debido a que el movimiento transformó la monarquía absoluta en una constitucional y parlamentaria.

El rey aprobó la Declaración de derechos, ley que impedía el acceso al trono a los católicos, garantizaba elecciones libres y convocatorias frecuentes del parlamento, se limitan los poderes de la corona, se establecen los derechos del Parlamento, la elección libre y las normas para la libertad de expresión que se convirtió en el fundamento de los sistemas constitucionales europeos modernos. Este tipo de medidas fueron aceptadas por ambas cámaras y también por el pueblo pues, entre otras cosas, garantizaban el fin de la monarquía absoluta en el reino. De esta manera la burguesía inglesa pudo participar en el gobierno a través del congreso y promover acciones para beneficiar sus actividades económicas que a la larga impulsarían la Revolución Industrial.

El liberalismo está relacionado al comercio y la industria, a la propiedad privada y la clase burguesa; el burgués era una persona que tenía ingresos económicos por las actividades comerciales, industriales principalmente; para el liberalismo, era el núcleo de la sociedad. Los burgueses compartían las ideas del liberalismo, como la división de poderes y la soberanía popular; pero en el ámbito económico su mayor impulso lo tendría en el siglo XVIII con las ideas de Adam Smith, quien fue un economista y filósofo escoces que escribió “La riqueza de las naciones” en 1776. Esta obra fue de gran importancia para el pensamiento económico moderno, pues planteaba que era necesario reducir las barreras a la producción y el comercio.

Smith pensaba que al ejercer su iniciativa y teniendo sus libertades aseguradas, el individuo podía producir artículos que la sociedad solicitara o demandara, y cuya venta generara ganancias y podría favorecer tanto la riqueza individual como la nacional.

En resumen, el mercado debía estar debidamente equilibrado para que funcionara. Esto quiere decir, que si una mercancía tenía un precio bajo, la gente podría tener la posibilidad de comprarlo en mayor cantidad y tendría mejores ganancias.

¿Te suenan familiares estas ideas?

El liberalismo es una corriente filosófica vigente, ya que en la actualidad se siguen desarrollando sus ideales.

Ahora sabes que el liberalismo es una ideología que se basa en la libertad de los individuos, y que sienta sus bases en los principios de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Entendiendo a la libertad en lo individual, económico y social.

En el ámbito económico, lo viste reflejado en la plena libertad de acción en el ejercicio de las actividades económicas, la libre competencia, la oferta y la demanda, la diversidad de mercados y el respeto por la propiedad privada.

El liberalismo ha permitido un gran desarrollo en el comercio de todo el mundo, hoy en día, los ideales liberales, han permitido el desarrollo económico de diversos países y naciones.

Ahora has comprendido cómo los ideales del liberalismo causaron un gran impacto en el desarrollo de las sociedades modernas. En este sentido puedes retomar las preguntas del inicio de la sesión.

¿Qué es el liberalismo?

¿Qué características del mundo de hoy, tuvieron su origen en este periodo?

¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido?

Recuerda consultar tu Libro de texto de Historia. El tema del día de hoy lo puedes encontrar en el Bloque I.

Para conocer un poco más del tema, puedes leer Breve historia de la Economía, de Niall Kishtainy o si quieres saber más sobre el arte de este periodo lee Historia de la pintura de Wendy Beckett, que se encuentra en la Biblioteca Escolar.

El Reto de Hoy:

Continúa con el reto que iniciaste en el programa pasado elaborando tu historieta, en la cual debes destacar los aspectos más importantes del liberalismo.

No olvides ilustrar tu historieta, para ello te puedes apoyar de tu libro de texto para retomar algunas imágenes que consideres relevantes para complementar tu trabajo.

Segundo de secundaria

Historia

>Aportaciones culturales de los pueblos indígenas

Aprendizaje esperado: Conoce algunos aspectos de los pueblos indígenas de nuestro país, por ejemplo, cuántos y cuáles son los grupos étnicos que coexisten en nuestro territorio, dónde están asentados, así como su situación económica y política.

Énfasis: Valorar las aportaciones de los pueblos indígenas a la vida cultural de México y el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás aspectos y características de los pueblos indígenas que se encuentran en nuestro país. Además, reconocerás personajes y valorarás las aportaciones de los pueblos indígenas.

En la sesión pasada conociste, cuáles y cuántos son los pueblos indígenas, dónde se encuentran ubicados, las lenguas indígenas que más se hablan, cuales están en riesgo, entre otros aspectos importantes.

El tema que atañe en esta ocasión, son las culturas originarias de nuestro país, y su contribución a la vida cultural de México y el mundo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee con atención el siguiente poema, titulado “Entre oros y espejos”, del escritor maya Jorge Miguel Cocom Pech. Conforme leas el poema, concéntrate en las emociones que te genere.

Entre oros y espejos

Ichil k’ank’antuúnil yéetel ich néeno’ob

A mi padre don Miguel Cocom Vivas

Jorge Miguel Cocom Pech.

No vengo a presencia la entrega de oros y jades,

a cambio del hechizo radiante del engaño.

Si quiero mirar mi rostro, ¡básteme lavarme la cara con el

agua de mis sueños

Los sueños no mienten,

son el código fugaz de un torrente de vida.

Visitas esporádicas de imágenes y voces,

espectros que vuelven por las noches entre la

espesa lobreguez de la memoria

carcomida a diario por el olvido.

No, no vengo a presenciar la entrega del tributo

con las manos llenas de plumas y flores, que los

ojos vivos de mis arbustos y hierbas olorosas,

que la voluta de copal, la sarta de pétalos con perfume,

no la merecen tus manos ensangrentadas, ni tus

ojos que codician con morbo los muslos de mi tierra.

No, no vengo a presenciar la entrega de alhajas

y piedras preciosas.

Que el tesoro más estimado de un hombre, no está

en lo que muestran sus manos, sino en lo que

atesora su corazón dispuesto para otros

atuendo discreto de su virtud.

No, no vengo a presidir la entrega de mi patria,

a cambio de ídolos y cruces,

artificio de la astucia, invento para el atraco a

incautos y débiles de espíritu, a quienes dioses

y sacerdotes, ayer como hoy, la despojan de su

identidad originaria.

Vengo con el alma henchida de coraje, y entre esta

multitud de vasallos de la resignación, entenados

del miedo, hijos legítimos de la cobardía y la

servidumbre en todos los tiempos,

he aquí que mis manos se endurecen y mi señor Tlatoani,

alertan a los otros bolsillos de tu insaciable codicia.

Hoy y aquí, desde mi anónima presencia, una más entre otras,

Vengo dispuesto a resistir el espejismo de tus promesas,

armando con el baluarte de mis rodelas y mis cuchillos

de obsidiana escucho a tus pretensiones que se

esconden en la turbiedad de tu yelmo, y de tu toga

franciscana.

No, no puedo ser el embajador del cobarde que te

confunde con los dioses, deidades que nos prometieron

el retorno de sus calendarios y milagrerías,

mientras que, en ceremonias de sacrificio, aún con

el corazón tembloroso de los cautivos de guerra,

despiadado testimonio de atadura inútil a creencias,

ayer como hoy, se escribe con sangre, oros y espejos

el código opresor de la conquista que aún no termina.

Enternece en el fulgor de las estrellas.

Entre oros y espejos

(Poema)

Jorge Miguel Cocom Pech

Responde lo siguiente:

¿Qué te pareció el poema?

Escribe lo que sentiste al leer este poema.

Ahora, reflexiona en lo siguiente:

¿Por qué se dice que las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas son parte de la identidad nacional?

El artículo 2o de la Constitución de México establece que “La Nación Mexicana es la única e indivisible”. Además, establece que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Desde fines del siglo pasado se reconoció que nuestro país es culturalmente diverso, debido a la convivencia de múltiples pueblos indígenas, con sus propias y diferentes formas de pensar, de vivir y de percibir el mundo.

De acuerdo con la propia Constitución, forman parte originaria de la población nacional y, en consecuencia, tienen derecho a ser reconocidos con identidad propia, con características propias y derechos que deben ser respetados por las autoridades gubernamentales y por toda la población mexicana.

Los pueblos indígenas son denominados como: pueblos originarios, debido a que son descendientes de las civilizaciones asentadas en lo que hoy es el territorio nacional, antes de la llegada de los españoles. Y son herederos de todo el conocimiento acumulado por milenios y trasmitido de generación en generación. De ahí la importancia de proteger y conservar las lenguas indígenas.

Te has preguntado, ¿cómo te puedes acercar a conocer lo que es la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país?

Una de las primeras cosas que podrías hacer es, acercarte al término de Cultura.

El historiador Federico Navarrete ha escrito un pequeño libro sobre los pueblos indígenas de México que dice lo siguiente:

¿Qué idioma hablas en tu casa?

¿Qué tipo de trabajo realizan tus padres?

¿Qué tipo de comida almuerzas o cenas de cada día?

¿Cómo se visten tú y tus amigos?

¿Cómo celebras las fiestas importantes?

¿Cómo te curas cuando estás enfermo?

¿Qué cosas no debes hacer en tu casa, en tu escuela, con los mayores?

¿Cuáles son correctas?

¿Qué idea tienes del mundo y de tu papel como joven y como persona en él?

Seguramente tienes una respuesta para cada una de estas preguntas, pues todas las personas del mundo hablan una lengua y tienen una manera de ganarse la vida o producir sus alimentos, todas comen comida cocinada de cierta manera, todas se visten con cierto estilo, todas celebran y hacen fiestas a su modo y todas tienen ideas particulares sobre el mundo y lo que significa ser humano.

Esas costumbres y hábitos son las que forman la cultura que tienen los seres humanos. La cultura es la principal herramienta que se tiene para vivir en el mundo: gracias a ella se puede hablar, convivir, trabajar, festejar. La cultura nos enseña también lo que se sabe del mundo, determina los gustos e indica la manera correcta de comportarnos.

En general, la cultura que se tiene ha sido transmitida por nuestros padres, escuela, vecinos y amigos, en suma, por la comunidad de la cual formamos parte. Por ello, los seres humanos solemos vivir con gente que tiene la misma cultura que nosotros. Así nos sentimos cercanos a ellos y nos entendemos mejor.

La cultura que se comparte con la gente más cercana nos da una identidad común, es decir, un sentimiento de que somos parecidos entre nosotros. Sin embargo, también existen personas que hablan un idioma distinto, tienen otra ocupación, les parece sabrosa otra comida, se visten distinto, celebran otras fiestas y piensan de una manera diferente. Esto se debe a que los diferentes grupos humanos tienen culturas distintas.

Entonces, ¿la cultura nos ayuda a definir quiénes somos?

La cultura nos da una identidad y nos provee de formas de relacionarnos entre nosotros. Por ello, es tan importante conocer las diferentes culturas que habitan en nuestro país.

Junto con todo ello, un nuevo enfoque sobre la relación naturaleza sociedad, coloca a los pueblos indígenas, con sus conocimientos y sus tradiciones, en el centro de la conservación de la biodiversidad, a través de sus prácticas agrícolas actuales, de orígenes ancestrales.

El etnólogo del INAH, Eckart Boege, afirma que “los pueblos indígenas de México son clave para generar un nuevo modelo de sociedad, donde se intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental a nivel mundial. Revisando la importancia biológica de los principales territorios indígenas, se estima que alcanzan entre 12 y 20 por ciento de las áreas del planeta bajo el manejo humano (…) La convivencia con la biodiversidad regional ha hecho que esas comunidades probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por esta razón, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable de la diversidad biológica”.

Ante las crisis ambientales que nos enfrentamos, muchas soluciones podrían estar en la sabiduría de nuestros ancestros.

Observa el siguiente video y pon mucha atención a lo que se explica sobre el patrimonio biocultural.

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México.

Ahora reflexiona en lo siguiente:

¿Cuál es la importancia que tienen los pueblos indígenas para México y el mundo?

El concepto de patrimonio biocultural explica la relación existente entre los saberes tradicionales para convivir de manera armónica con la tierra, que poseen los indígenas, convirtiendo a sus pueblos en los guardianes del patrimonio biológico y cultural, pero también son ellos quienes han hecho la selección, modificaciones y adaptaciones que han diversificado y enriquecido a la naturaleza, que sostiene y ha sostenido la vida humana.

Así de importantes son las comunidades indígenas. Los saberes milenarios de cada pueblo son trasmitidos de generación en generación, de forma oral. El cuidado, las técnicas y herramientas usadas para el disfrute de los productos de la tierra, están relacionados con rituales y ceremonias religiosas.

A su vez, estos rituales y ceremonias se rigen por el conocimiento ancestral de los ciclos lunares, del calendario solar, y un amplio conocimiento del comportamiento climático y temporal de cada región. Lo que les ha permitido enfrentar y adaptarse a las circunstancias que se les presentan año con año.

Los saberes, lenguas y hábitos propios de cada pueblo de origen ancestral, más las costumbres de grupos humanos provenientes de África y Asia --que llegaron durante y después de la conquista--, y las manifestaciones culturales y el idioma de quienes somos ahora resultado del mestizaje, es lo que le da el carácter pluricultural a nuestro país.

Pero no es suficiente reconocer que existen estas culturas milenarias. Se debe de transitar a un país que sea, en los hechos, intercultural, es decir, convertir a México en un país que incluye y fomenta la interacción, el respeto y el trato equitativo entre las diversas culturas.

Ahora, observa el siguiente video y conoce de propia voz lo que una mujer indígena Mixe dice sobre sus tradiciones y cultura.

El futuro de los Pueblos Indígenas en el México Intercultural.

Hay un sin número de personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas que participan, desde sus respectivos campos, para lograr que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sean una realidad:

Eufrosina Cruz Mendoza

El Reto de Hoy:

Realiza lo siguiente:

Escribe en tu cuaderno qué tradición de origen indígena conoces y descríbela.

Menciona si tu familia y tu comunidad celebran alguna festividad de tradición indígena y qué significado tiene.

Civismo

>Y si no soy ciudadana o ciudadano, entonces ¿qué soy?

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.

Énfasis: Reflexionar cómo ejercen las libertades fundamentales los adolescentes.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás acerca de lo que implica la ciudadanía, formar parte de una nación y ejercer la libertad de participar en los niveles local, regional, nacional e incluso, internacional. Asimismo, reconocerás el concepto de ciudadanía, que se refiere a la adquisición de una condición formal de obligaciones y derechos, cuando se tiene la mayoría de edad, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, reflexionarás acerca de algunas acciones que puedes emprender desde tu rol de adolescente para participar, de manera libre, en cualquier contexto donde te desenvuelves.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, responde la siguiente pregunta:

Si tuvieras que expresar tu opinión acerca del concepto de “ciudadanía” y de ciudadana o ciudadano, ¿qué dirías?

Escríbelo en una hoja.

La ciudadanía significa participar de manera libre y activa en la vida de una comunidad; por ejemplo, cuando te piden apoyo para colaborar de manera altruista en la limpieza de las calles, pintar banquetas y topes; así como plantar árboles o arreglar las áreas verdes.

La ciudadanía significa participar o trabajar de manera organizada con otras personas para resolver problemas de la comunidad y realizar acciones que ayuden a vivir con dignidad.

Ciudadanía = participación y organización colectivas

En otras palabras, la condición de ciudadanía se relaciona con la participación y la organización colectiva.

A continuación, lee algunos mensajes de “Los jóvenes participan en línea”.

Entonces, ¿se considera que la ciudadanía implica la participación?

Esta pregunta se relaciona mucho con lo que comentó Amanda, quien dice que “ser ciudadana significa que formas parte del pueblo”. En este sentido, los ciudadanos requieren participar activamente, no solo porque es un deber cívico o una responsabilidad hacia la comunidad, sino porque implica la organización, la colaboración y la unión de voluntades, así como de trabajo conjunto para alcanzar los cambios que necesita cada comunidad para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad.

Observa la siguiente imagen, para profundizar más en ¿qué es la ciudadanía?

Cuando se habla de ciudadanía, se pueden encontrar diferentes acepciones, por ejemplo, es el conjunto de prácticas, derechos y obligaciones que definen a una persona en una comunidad determinada.

Por su parte, la legislación señala que nos todos los habitantes de un Estado son considerados como ciudadanos, lo son únicamente aquellos que han cumplido los requisitos generales que la ley exige; por ejemplo, en México, tener 18 años. Y es a partir de esta edad, que el Estado acredita a las personas como miembros activos, lo que los habilita para ejercer sus derechos políticos, tales como participar en asuntos públicos, participar en las elecciones e incluso adherirse a un partido político.

Ser ciudadana o ciudadano significa formar parte del pueblo con todos sus habitantes.

Ahora, reflexiona sobre lo siguiente:

Si los adolescentes que cursan la secundaria no han cumplido 18 años, ¿entonces qué son?

El término ciudadanía tiene múltiples significados. Se puede definir como una forma colectiva de pertenencia a una comunidad, en la que un individuo se integra a las prácticas sociales y culturales ejerciendo sus derechos humanos; por tal motivo, pueden participar en ella de diferentes formas, para tener una vida digna, sin necesidad de haber adquirido la mayoría de edad.

Los adolescentes, en tanto seres humanos, son parte de la ciudadanía, en el sentido de ser escuchados, participar activamente, opinar sobre los asuntos que les competen y en el ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de expresión, el derecho a la protección de la integridad física y mental, y el derecho a la vida; sin importar si son nacionales o extranjeros, mayores o menores de edad.

De acuerdo con lo anterior, “ciudadanía es participar por todos los medios”. De este modo, tú puedes participar en diferentes proyectos de tu comunidad y en aquellas acciones que te permitan ejercer las libertades fundamentales, conforme lo establece, por ejemplo, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Las acciones que emprendas, por sencillas que parezcan, te permitirán enriquecer tus vivencias y te servirán como aprendizaje para ejercer a plenitud tus derechos ciudadanos al cumplir 18 años.

A continuación, reflexiona si tomaste en cuenta algunas de las palabras que se comentaron y realiza los agregados que consideres pertinentes para explicar qué significa ciudadanía y qué es ser ciudadano o ciudadana.

La ciudadanía promueve el ejercicio de los derechos políticos, pero hasta que cumples 18 años.

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34, señala que “Son ciudadanos de la república los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además los Siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido 18 años y

II.- Tener un modo honesto de vivir

Esto se conoce como ciudadanía formal, cuando puedes ejercer derechos políticos como los que se mencionaron anteriormente.

De acuerdo con lo que se establece en nuestras leyes, las personas adquieren la ciudadanía formal cuando cumplen 18 años; es por ello que, en estricto sentido, se hacen acreedores de los derechos y obligaciones estipulados en la máxima normativa, que es la Constitución.

Entre sus obligaciones principales, se encuentran el trámite de la credencial electoral para votar y elegir a sus representantes.

Entonces, la ciudadanía implica hacer valer los derechos que se señalan en el artículo 35 Constitucional que, entre otras cosas, menciona votar en elecciones populares, asociarse libre e individualmente; así como las obligaciones enmarcadas en el artículo 36 Constitucional.

Las y los ciudadanos pueden colaborar en:

-La supervisión del trabajo del gobierno y la exigencia de rendición de cuentas.

-La participación en consultas organizadas por el Estado.

-La organización de las elecciones.

-El diagnóstico de los problemas y necesidades de la comunidad.

-La difusión y la promoción de la cultura cívica y el respeto a los derechos humanos.

-La presentación de iniciativas ciudadanas para proteger derechos.

Ahora, presta mucha atención a lo que señala Carlos en las redes sociales, que vive en Yucatán:

¿Entonces, nosotros como adolescentes, qué papel jugamos si aún no cumplimos 18 años?

¿Qué le contestarías a Carlos a partir de lo que aprendiste?

Escribe algunas líneas en tu cuaderno.

Como puedes observar y escuchar, todos y todas en tanto ciudadanos, tenemos la enorme tarea de colaborar para ayudar a la construcción social. Como adolescente, puedes participar en las consultas del Instituto Nacional Electoral y otras instituciones para dar a conocer tu opinión.

También puedes comentar sobre las cosas que le desagradan a tu comunidad y participar en proyectos que permitan mejorar el lugar donde vives. Puedes participar en la revisión del reglamento escolar, para verificar que sea inclusivo y que se respete la dignidad de todos.

Para comprender más sobre este tema, y que puedas analizar tus respuestas, observa el siguiente video. Recuerda realizar algún recurso gráfico como mapa mental, cuadro sinóptico o infografía para recuperar conceptos como participación, democracia, entre otros.

La vida ciudadana y el derecho a la participación.

En el video anterior, se habla sobre una concepción más amplia de participación, que confiere el hecho de tomar parte o compartir. Implica la toma de decisiones, considerando los intereses personales y de grupo, pero también se relaciona con la libertad que se tiene de hacerlo.

Participar, es un acto social de voluntad individual, a favor de una acción colectiva, en una circunstancia específica.

Existen diferentes niveles de participación. Se puede participar, incluso previamente a la adquisición de la ciudadanía formal; pero, según la normativa vigente en nuestro país, no se es ciudadano hasta que se cumplen 18 años.

Vale la pena recordar que la libertad es un derecho humano y que existen diferentes formas de ejercerlo.

Por ejemplo:

Dimensiones de la participación ciudadana.

La dimensión política, se relaciona particularmente con la vida pública y la toma de decisiones. Aquí se incluye el voto y la elección de representantes.

a. La dimensión política, consiste en la toma de decisiones cuando se adquiere la ciudadanía formal, como el hecho de votar para elegir representantes.

b. La dimensión civil, consiste en el uso de mecanismos para defender nuestros derechos, como presentar una queja ante la CNDH cuando se te discrimina o se afecta tu dignidad.

c. La dimensión social implica trabajar de manera colaborativa con los otros, para generar proyectos que permitan mejorar el ligar donde vivo. Por ejemplo, campañas de reforestación.

La aplicación real de una vida democrática depende, en gran medida del nivel de participación de los integrantes de la sociedad.

Entonces, desde tu rol como adolescente puedes:

-Informarte acerca de las consultas que plantea el Instituto Federal Electoral como la Consulta Infantil y Juvenil y participar para compartir sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana.

-Organizarte para crear proyectos comunitarios o escolares para atender las necesidades y problemas colectivos.

-Observar las necesidades que existen en los diferentes contextos de los que formas parte: escuela, hogar y comunidad, para hacer visibles los problemas o necesidades que nos atañen.

De acuerdo con lo anterior, hay diversos ámbitos en los que tú puedes participar en tu comunidad, como parte de la ciudadanía.

Todos podemos colaborar según lo que esté en nuestras posibilidades, porque el beneficio es colectivo.

Puedes “ejercer la ciudadanía”, lo que te permitirá participar en forma activa en diversos proyectos y actividades antes de cumplir la mayoría de edad.

Recuerda compartir lo que aprendiste con las personas que te rodean, para que todas y todos aprendamos a participar libremente para favorecer el bienestar colectivo.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre cómo ejercer la libertad de participación ciudadana desde el rol de los adolescentes y responde:

¿Cómo ejercer la ciudadanía siendo adolescente?

Observa la siguiente imagen, reflexiona y completa las preguntas.

¿Alguna vez te has organizado con lagunas personas para atender o dar solución a una necesidad colectiva?

Describe la situación

¿Qué fue lo que te motivó a participar de manera organizada?

¿Qué necesidad se atendió?

¿Qué lograron al organizarse?

¿Qué cosas positivas recuerdas de la experiencia?

¿Fue fácil organizarse?

¿Qué aprendiste de esta experiencia?

Tecnología

>La técnica, las necesidades y el entorno

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Reconocer la relación entre las necesidades, técnica y el entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las relaciones que hay entre la técnica, las necesidades y el entorno. Además, reconocerás cómo el ser humano desarrolla técnicas y productos para satisfacer sus necesidades primordiales.

¿Qué hacemos?

Observarás y reflexionarás sobre la siguiente imagen:

Desde el origen de las sociedades, el ser humano ha creado técnicas y productos para satisfacer sus necesidades. La caza, la pesca, la recolección de frutas y semillas, fueron sus principales actividades para alimentar a las familias de la prehistoria, las pieles de los animales sirvieron para confeccionar prendas que los protegían de las inclemencias del clima.

En un principio, las cavernas ofrecieron refugio y protección a los nómadas, pero al establecerse en ciertos lugares, construyeron diversos tipos de vivienda, lo que les permitió tener un espacio para la convivencia y el descanso.

Los sistemas constructivos y forma de las viviendas estuvieron condicionados por el medio geográfico y los materiales disponibles. Por ejemplo, en lugares de frío extremo se construyeron cabañas de madera o iglús, como en el caso de los esquimales de Alaska.

En ciertas regiones de África se edificaron chozas de adobe y palma debido a las temperaturas extremas. Y en algunos países tropicales de lluvias extremas, se construyeron palafitos, que son viviendas de madera construidas sobre el cauce de ríos, lagos y manglares.

Entonces, se puede decir que, las necesidades básicas de la sociedad son: la alimentación, el vestido y la vivienda.

Para poder satisfacer esas necesidades, la humanidad ha intervenido y modificado el entorno, para ello ha tenido que reflexionar acerca de la relación que existe entre su necesidad y el entorno, ya que este le provee de medios para la satisfacción de sus necesidades básicas y también las creadas.

Nuestra vida contemporánea exige cubrir otras necesidades como el trabajo, momentos para la recreación y el esparcimiento, el cuidado de la salud, espacios para la educación, servicios de comunicación, transporte, seguridad, entre otras.

Es fascinante notar como la tecnología tiene que crear un sinfín de medios técnicos para cubrir las necesidades del ser humano.

Nuestras necesidades nos hacen reflexionar para encontrar soluciones a diversos problemas que se nos presentan, el entorno impone retos y la técnica busca soluciones.

Un ejemplo significativo es la construcción de las pirámides en Egipto.

En este país de África, los arquitectos tuvieron grandes interrogantes en los sistemas de construcción, como fue llevar al lugar enormes bloques de piedra y colocarlas a grandes alturas.

En la actualidad sigue siendo un misterio todo ello: las herramientas, las máquinas y técnicas que emplearon para edificar las imponentes pirámides y monumentos como la esfinge.

Sin duda alguna, el rio Nilo fue un elemento natural del entorno que favoreció el asentamiento humano y la construcción de templos a lo largo de su cauce.

Como te habrás dado cuenta, el ser humano satisface sus necesidades a través de la técnica y el entorno, además de representar un reto para la técnica que la provee de los recursos necesarios.

Los conocimientos provenientes de las ciencias sociales y naturales resultan muy útiles para la técnica, ya que esta requiere conocer las características, tanto sociales como naturales para comprender la forma de satisfacer una necesidad.

Como ejemplos de las ciencias naturales, se tiene a la biología, la física y la química; por su parte la geografía, la historia y la antropología, son áreas del conocimiento que representan a las ciencias sociales.

Guiándote con la explicación anterior, observa y completa el siguiente mapa conceptual.

Recuerda: un mapa conceptual es un esquema que explica un tema mediante palabras o conceptos que están relacionados con el contenido.

Estas palabras se escriben dentro de rectángulos o alguna otra forma, unidos por líneas que le dan orden y sentido a la información y sobre ellas se describen palabras llamadas conectores, que le dan fluidez y coherencia a la lectura.

Este mapa conceptual, explica que el humano satisface las necesidades de su entorno por medio de la tecnología.

En la actualidad, las investigaciones de las ciencias sociales y de las ciencias naturales han permitido comprender mejor la interacción entre las necesidades sociales, la forma de satisfacerlas y las implicaciones de la intervención técnica en el entorno. Esto ha llevado a la tecnología a innovar técnicas en los procesos y productos.

En nuestro entorno cotidiano, es muy fácil reconocer la relación que existe entre las necesidades sociales y el medio natural con la técnica.

Quizá has visto en un noticiario matutino el reporte del tiempo en donde informan si el día será lluvioso o cálido, y los grados de temperatura que alcanzará ese día.

Observa el siguiente video.

El pronóstico del tiempo.

Para conocer estos datos, el centro meteorológico equipado con aparatos e instrumentos especializados, se encargan de medir y vigilar las condiciones del clima. Estos aparatos son producto de la técnica y se utilizan para registrar y medir las condiciones climáticas, gracias a la información suministrada por un satélite meteorológico.

¿Qué relación existe entre el registro del clima y el centro meteorológico?

Con esta información se elabora un reporte para darla a conocer a la población a través de la radio, la televisión, los periódicos y el internet.

Hay que notar que también intervienen en este proceso antenas, computadoras, emisores y receptores de señales que se encargan de trasmitir la información; así se tiene una idea de cómo vestir, calcular el tiempo de llegar a cierto destino, qué transporte o ruta tomar, e incluso, las actividades que se pueden realizar de acuerdo con los niveles de contaminación en la vida diaria.

Lo anterior, ha provocado que haya una relación estrecha entre las ciencias sociales y naturales con la tecnología.

Una de las ciencias que ha manifestado un desarrollo y del que se espera muchos más, es la Biotecnología.

La Biotecnología, es una ciencia multidisciplinaria que integra los conocimientos de tecnología y las ciencias en beneficio de la sociedad, creando importantes aportes en los ramos de la salud, alimentación y en general en la vida de los seres humanos.

Para profundizar un poco más en el tema, observa las siguientes imágenes.

La biotecnología molecular se ha incorporado en la agricultura para aumentar el rendimiento de las cosechas, mejorar la resistencia de los cultivos a las plagas y a la capacidad de prosperar en un ambiente hostil.

Otras actividades propias de esta ciencia son: el cultivo de células para formar tejidos y órganos, la generación de medicina adecuadas para cada paciente, la implementación de nuevas técnicas en la conservación de alimentos, la prevención, detección y corrección de enfermedades hereditarias; desarrollo de implantes, prótesis y microchips para personas con capacidades diferentes, así como la reproducción asistida.

¿En el caso de la biotecnología, qué aportaciones está haciendo nuestro país para mejorar la calidad de vida de la sociedad?

En México hay una gran tradición biotecnológica. Es líder en la producción de anti venenos. Gracias a sus estudios, cada año, evita la muerte de aproximadamente 500,000 personas que reciben la ponzoña de arañas, alacranes o serpientes. Los anti venenos mexicanos son mejores que los estadounidenses y más de mil dosis diarias de anti veneno se aplican en el mundo.

México desarrolla tres anti venenos y los exporta a siete países. Para serpientes de África del Sur, otro para serpientes del Norte de África y Medio Oriente, y el tercero para el alacrán de Chay Argelia.

Hay planes para proveer anti veneno a Turquía, Irán e Irak y Asia.

¿Por qué han sido tan exitosos?

Su efectividad es de las mayores que puedes encontrar en el mundo. Está definida por la cantidad de veneno que neutraliza de diferentes especies y en ningún lugar del mundo son tan potentes como aquí.

Son secos, lo que evita su refrigeración y sólo es necesario agregarles agua destilada para inyectar la sustancia, vía cutánea. No provocan alergia y nadie se ha muerto por una reacción. Sirven para humanos y animales.

Por lo tanto, se puede decir que, la tecnología satisface las necesidades sociales en un entorno determinado a través de procesos técnicos.

El Reto de Hoy:

Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno, contesta y comenta con tu familia.

¿Cómo afecta en tu vida normal el pronóstico del tiempo?

¿Qué importancia tiene la ciencia y la tecnología en tu calidad de vida?

Tómate tu tiempo de pensar en tus respuestas. Registra todas las que se te ocurran y enriquece tu curiosidad con lo que otras personas te compartan al respecto.

Lenguaje

>Navegando por la literatura

Aprendizaje esperado: Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea.

Énfasis: Consultar fuentes literarias sobre la narrativa latinoamericana.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás dónde y cómo puedes encontrar y consultar fuentes literarias de la narrativa latinoamericana contemporánea tanto para realizar investigaciones, buscar materiales, o simplemente, para disfrutar de una buena lectura.

Asimismo, identificarás y reconocerás las características de las bibliotecas.

Las bibliotecas, muchas veces se encuentran cerca de donde vives, aunque muchas otras no. Lo cierto es que, son lugares donde se concentran un gran número de libros que contienen todo tipo de conocimiento.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, observa el siguiente video de la Biblioteca Vasconcelos, que se encuentra en la Ciudad de México.

Un día en la biblioteca Vasconcelos.

Existen bibliotecas muy grandes como ésta, también pequeñas o móviles, que van de barrio en barrio ofreciendo opciones de lectura para todos.

Responde las siguientes preguntas:

¿Alguna vez has ido a una biblioteca?,

¿De tu escuela tu barrio, o tu colonia?

¿Has encontrado alguna lectura que no puedas dejar de leer?

Es cierto que en las bibliotecas hay lecturas de cualquier tema que busques, y que pueden ser de mucha utilidad para adquirir conocimientos.

Si no has tenido la oportunidad de ir a una biblioteca, no te preocupes, nunca es tarde. Una opción que puede estar a tu alcance, son las bibliotecas digitales en Internet, ahí también podrás encontrar textos interesantes de autores latinoamericanos. También puedes acudir a los materiales de lectura como los Libros del Rincón.

Ya que conoces más sobre las bibliotecas, ahora profundizarás en las fuentes literarias.

Una fuente literaria, como su nombre indica, es un texto que puede ser una novela, una antología de cuentos, un libro de relatos, una obra de teatro, que se toma como referencia o base del tipo de búsqueda que se necesita.

Observa los diferentes tipos de fuentes que existen:

Por ejemplo, la novela más reciente de tu autora o autor favorito.

Hay muchos tipos de fuentes y éstas tienen distintas funciones. Las fuentes literarias, son Fuentes Primarias, ya que se trata de “información nueva y original, de creación propia”. En los textos literarios, quien escribe, debe usar toda su inventiva y conocimiento para crear una novela, un cuento o un libro de cuentos.

¿Y para qué sirve conocer cuáles son las fuentes literarias?

Por ejemplo, si se lee una novela de época, se puede tomar nota de cómo se vivía en ese entonces. A veces, cuando te dejan hacer una tarea en la que tienes que investigar sobre “fuentes literarias”, puede parecer fácil acudir a resúmenes o reseñas, es decir, versiones cortas de las fuentes primarias. Pero, hay que saber que esa es información sesgada, solo contiene una parte, depende del punto de vista o intereses del que la hizo, y por lo tanto, te estás perdiendo la oportunidad de leer la fuente original: sea novela, cuento o relativo, y así obtener tu propia visión, y sobre todo, la mejor información de lo que necesitas.

Es muy importante que, cuando te dejen leer una obra literaria, procures no leerla de último momento, dale su tiempo, será algo entretenido y que te ayudará a realizar mejor tus investigaciones.

La literatura latinoamericana contemporánea, es decir, la generada en los países de América Latina tienen un extenso abanico de posibilidades para poder leer.

Ahora conocerás a un autor más de esta corriente literaria, Felipe Garrido. Si te gusta su estilo de escritura, puede ser una buena opción para consultar.

Felipe Garrido, es un escritor mexicano que nació en Jalisco en 1942, es narrador, cronista y ensayista. Es, ante todo, un cuentista y uno de sus libros más celebrados es “Garabatos en el agua”; Julio Cortázar llegó a decir que los cuentos de Garrido eran fantásticos y así lo muestra, por ejemplo, con “El sapo y el fuego”. Observa el siguiente video y presta atención en este gran cuento.

El Sapo y el fuego.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Disfrutaste la lectura?

¿En qué actividad podrías usar la fábula de “El sapo y el fuego” de Felipe Garrido?

¿Qué técnica de lectura usarías para recuperar lo más importante?

A continuación, lee el siguiente texto y observa cómo puedes elegir una fuente literaria.

¿Qué podemos leer?

Puedes elegir la obra según diversos criterios, por ejemplo; porque el título llama tu atención, porque te gustan las obras de cierto autor, porque el tema que aborda es de tu interés, por ser un texto extenso o breve, por ser cuento o novela, porque la obra fue escrita en cierta época, etcétera.

¿Cómo funciona la clasificación de los libros en las bibliotecas y cómo puedes hacer mejor tu búsqueda?

La mayoría de las bibliotecas cuentan con sistemas de búsqueda computarizada, es decir, tienen un banco de datos virtual y lo mismo sucede si ingresas por internet. Algunas de éstas, tienen material para descargar o leer en línea.

Éstas se dividen por secciones de búsqueda que varían ampliamente, pero hay tres que debes tener en cuenta al momento de buscar en una biblioteca o en internet:

Por nombre

Por título o palabra clave

Por tema, género o subgénero

Por nombre, se recomienda escribir primero el apellido y luego el nombre, ya que puede ser que un autor tenga un nombre y apellido común y te desprenda mucha información.

Por título o palabra clave: como “Las batallas en el desierto” título completo, o por las palabras “batallas” o “desierto”.

Por tema, género o subgénero, es decir: cuento, fantasía, ciencia ficción, amor, magia, lobo, Drácula.

Si no conoces a ningún autor o ningún título, pero te interesa leer algo de “terror”, puedes ingresar el tema en el motor de búsqueda, y tener opciones de las cuales elegir.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que, tanto en la biblioteca física, como en la virtual, hay formas de organizar el material. Observa el siguiente video.

Cuando Cuentes Cuentos.

https://youtu.be/mn0_IyL_omc

Las bibliotecas generales no usan la misma clasificación que las bibliotecas de aula.

Realiza la siguiente actividad para poner en práctica lo que aprendiste en esta sesión.

Reflexiona y responde lo siguiente:

¿Cuál es la respuesta correcta para cada una?

Dentro de las fuentes literarias, puedes encontrar antologías de cuentos, de crónicas, fábulas o mitos.

En algunas bibliotecas hay que llenar ciertos formatos para poder solicitar a préstamo los libros o para fotocopiarlos. Y en algunos casos, los libros no están a la mano y hay que llenar ciertas papeletas para tener acceso a ellos.

Observa un ejemplo muy sencillo de cómo podría verse una de estas papeletas de adquisición para cuando te toque hacerlo.

Los datos que puede contener son: escuela, grado, grupo, fecha de préstamo, nombre del alumno, título del libro, nombre del autor, entre otros datos que la biblioteca requiere

A continuación, lee los siguientes fragmentos de obras de varios autores, con el fin de que los disfrutes y tus fuentes literarias crezcan.

El juguete rabioso

(fragmento)

“¿No es una injusticia, digan ustedes, no es una injusticia? Yo no soy un chico. Tengo dieciséis años, ¿por qué me echan? Iba a trabajar a la par de cualquiera, y ahora…

¿Qué dirá mama? ¿Qué dirá Lila? Ah, si ustedes la conocieran. Es seria: en la Normal saca las mejores calificaciones. Con lo que yo ganara comerían mejor en casa. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo…?

Roberto Arlt

La semana de colores

(fragmento)

“Y me miró. Antes, nunca me había mirado. Yo la miré. Estaba a horcajadas sobre la rama del árbol, como otra persona que no fuera yo misma. Me sorprendieron sus cabellos, su voz y sus ojos. Era otra. Sentí vértigo. El árbol se alejó de mí y el suelo se fue abajo. También ella desconoció mi voz, mis cabellos y mis ojos. Y también tuvo vértigo.”

Elena Garro

Los relámpagos de agosto

(fragmento)

“Cuando se dio cuenta de que no había esperanzas para ese lado, decidió hablarme con franqueza: -Mire, general, yo sé que usted es un hombre de razón: comprenda que, si mete usted en la cárcel a seis y les exige un rescate global, los familiares van a querer que pague el que parece más rico, que es mi marido. Pídale cien mil pesos a cada uno y amenaza con fusilar al que no pague y verá como mañana tiene el dinero.”

Jorge Ibargüengoitia

Es tu turno para localizar tus propias fuentes literarias. Recuerda que puedes preguntarle a tus familiares o amigos, si es que conocen alguna otra biblioteca digital que les recomienden o si tienen algún cuento, novela u obra de teatro en versión electrónica que les puedan compartir.

En esta sesión, aprendiste un poco sobre la literatura latinoamericana, y los lugares donde puedes consultar cuentos y novelas de las escritoras y escritores que tu desees.

No olvides que en tu libro de texto Lengua Materna, segundo grado, puedes encontrar obras de la narrativa latinoamericana contemporánea.

Y recuerda a Emily Dickinson y su poema: “Para llevarnos a tierras lejanas, no hay mejor fragata que un libro”.

El Reto de Hoy:

De las tres lecturas finales:

¿Cuál buscarías para leer en su totalidad?

Comparte con tu familia las lecturas y comenten cuál les gustaría leer completa y por qué.

Matemáticas

>Proporcionalidad inversa y su expresión general

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.

Énfasis: Diferenciar el tipo de proporcionalidad (directa e inversa) que representa una situación a partir de la forma en que varía, y reconocer la expresión general de una relación de proporcionalidad inversa.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cómo diferenciar los tipos de proporcionalidad, directa o inversa que representa una situación, a partir de cómo se relacionan las variables a través del registro de datos en tablas. Profundizarás en la relación de proporcionalidad inversa.

Además, analizarás y resolverás algunos problemas de proporcionalidad directa para diferenciarla de la proporcionalidad inversa.

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión, revisa el siguiente planteamiento:

Ejercicio 1. Los limones.

En un negocio de jugos quieren saber, ¿cuánto deben pagar por 1, 2, 3, 4, y 5 kilogramos de limones?

Observa la siguiente tabla, en la cual se registra el precio que se pagaría por 1, 2, 3, 4, y 5 kg de limones.

Ahora, responde la siguiente pregunta:

¿Qué tipo de proporcionalidad observas entre los datos de la tabla? ¿Por qué?

Analiza la situación para determinar si corresponde a una relación de variación proporcional directa, o bien, si es un ejemplo de variación proporcional inversa.

Al observar con detenimiento la tabla, es posible establecer la relación que existe entre un kilogramo de limones y el precio de 28.5 pesos, que se paga por ellos; por dos kilogramos se pagan 57 pesos, por tres kilogramos se pagan 85.5 pesos.

Lo que significa que, a mayor cantidad de kilogramos de limones comprados, es mayor la cantidad de pesos por pagar. Esto es, las cantidades relacionadas: masa y precio, o bien, sus correspondientes unidades que son kilogramos y pesos aumentan en la misma proporción; esta es una propiedad de la proporcionalidad directa.

Para comprobar que se trata de una relación de proporcionalidad directa, es importante calcular cuánto se paga por 1, 2, 3, 4 y 5, kilogramos.

Una manera de justificar la proporcionalidad directa es verificando la igualdad entre cada una de las razones, dividiendo cada uno de los valores, es decir, el precio en pesos entre su respectiva masa expresada en kilogramos; como se muestra a continuación:

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, se establecen las siguientes expresiones aritméticas en forma de razón, es decir, la relación del precio de los limones entre la masa en kilogramos. Por lo tanto:

Para la primera razón o relación, se tienen veintiocho punto cinco entre uno, que es igual a veintiocho punto cinco.

Para la segunda razón o relación, se tienen cincuenta y siete entre dos, que es igual a veintiocho punto cinco.

Para la tercera razón o relación, se tienen ochenta y cinco punto cinco entre tres, igual a veintiocho punto cinco.

Para la cuarta razón o relación, se tienen ciento catorce entre cuatro, que es igual a veintiocho punto cinco.

Para la quinta razón o relación, se tienen ciento cuarenta y dos punto cinco entre cinco, que es igual a veintiocho punto cinco.

En todas estas relaciones se obtuvo el mismo resultado. El 28.5 representa el valor de la unidad. Es decir, corresponde al precio de un kilogramo. A este resultado se le llama constante de proporcionalidad.

En el planteamiento:

“x” es la cantidad de kilogramos de limones.

“y” es el costo por pagar en pesos

“k” es la constante de proporcionalidad

Entonces, se establece que cuando se divide cada uno de los costos de limones “y”, entre su correspondiente masa “x” de la tabla, obtendrás a la constante de proporcionalidad “k”, con un valor de 28.5, Por lo que:

“y” entre “x” es igual a la constante de proporcionalidad “k”

Se sustituye el valor de “k” por veintiocho punto cinco y queda la expresión “y” entre “x” igual a veintiocho punto cinco.

Ahora, se despeja la literal “y”

Se retoma la expresión, veintiocho punto cinco es igual a “y” entre “x”. Se despeja “y”, es decir, dejarás sola a la literal “y”.

Como “x” está dividiendo a “y”, ahora pasará al otro lado del signo igual, multiplicando a veintiocho punto cinco.

Por lo tanto, queda la expresión:

“y” igual a veintiocho punto cinco por “x”.

La expresión representa una relación de proporcionalidad directa, entre el costo de los limones y la cantidad de kilogramos vendidos, esto es “y” es igual al producto de 28.5 por el valor de “x”.

Por ejemplo: ¿cuánto se pagará por 20 y 30 kilogramos de limones?

Para calcular el resultado, partirás de la expresión de proporcionalidad directa “y” igual a veintiocho punto cinco por “x”.

Después, se sustituye el valor de “x” en la expresión, por lo tanto, tienes que la expresión “y” es igual a veintiocho punto cinco por veinte. Multiplicando estos valores, obtendrás el producto que es quinientos setenta.

y= 28.5 (20)

y = 570

¿Qué significa este valor?

Significa que, por 20 kilogramos de limones se pagarán 570 pesos.

¿Cuánto se pagará por 30 kilogramos de limones?

Para calcular el resultado, se parte de la expresión de proporcionalidad directa “y” igual a veintiocho punto cinco por “x”. Después, se sustituye el valor de “x” en la expresión, por lo tanto, la expresión es igual a veintiocho punto cinco por treinta, multiplicando estos valores, se obtiene el producto de ochocientos cincuenta y cinco.

¿Qué significa este valor?

Significa que, por 30 kilogramos de limones se pagarán 855 pesos.

y = 28.5 (30),

y = 855

Con estos ejemplos, analizaste la resolución de situaciones-problema de proporcionalidad directa para que puedas diferenciarla de la proporcionalidad inversa.

Ahora vas a analizar y resolver una situación de proporcionalidad inversa, y trabajar con su correspondiente expresión algebraica.

Ejercicio 2. La excursión.

Se identifica a la variable independiente, representada con la literal “x”, en este caso corresponde a la cantidad de estudiantes, porque en relación con el número de asistentes, será el costo por pagar de cada uno. Este último representa la variable dependiente, representada por la literal “y”.

Después, se ordenan los datos como se indica en la tabla y se multiplica (la cantidad de estudiantes) por (el costo por cada estudiante).

En todas las multiplicaciones se obtiene el mismo resultado. Es decir: 420. A esta constante se le llama la constante de proporcionalidad.

¿Qué representa el resultado de las multiplicaciones realizadas en el contexto?

Para calcular el valor de “y”, se utiliza la expresión “y” igual a cuatrocientos veinte entre “equis”, ahora debes sustituir el valor de “equis” en la expresión. Por lo tanto, ahora la expresión es igual a cuatrocientos veinte entre treinta, dividiendo, se obtiene como cociente catorce.

¿Qué significa este valor?

Significa que, por 30 estudiantes que asistan a la excursión el boleto costará 14 pesos.

A continuación, aplica lo aprendido y resuelve el siguiente problema.

Ejercicio 3. El ciclista.

Un ciclista realizó un recorrido en su bicicleta, en los primeros tres cuartos de hora (cuarenta y cinco minutos) alcanzó una rapidez de cien kilómetros por hora, pero posteriormente su rendimiento fue descendiendo.

Su entrenador registró los tiempos y la rapidez alcanzada en la tabla de recorrido.

Ahora, despeja la literal “y”.

¿Qué significa este valor?

Significa que, en el recorrido de 75 km en un tiempo de 2 horas el ciclista alcanzó una rapidez de 37.5 kilómetros por hora.

Aplicando lo aprendido, realiza el siguiente ejercicio y completa la siguiente tabla de proporcionalidad:

Ejercicio 4. Los rectángulos.

Observa esta tabla, en donde se indican parte de las medidas de tres rectángulos. Uno de ellos, el rectángulo R1 tiene como base 8 cm y 3 cm de altura.

¿Cuál es la media de la base (x) del rectángulo R2?

Para calcular la medida de la base del rectángulo R2, utilizarás la expresión “y” igual a veinticuatro entre “x”, ahora deberás sustituir el valor de “y”, que representa la altura del rectángulo en la expresión, es decir, y=4, queda cuatro igual a veinticuatro entre “x”.

Paso 1: Despejarás la “x”, es decir, dejar a la “x” sola con respecto al signo igual, como está dividiendo al veinticuatro pasara multiplicando con el cuatro y queda la expresión cuatro “x” igual a veinticuatro.

Paso 2: Para que la “x” quede sola pasaras el número cuatro a la derecha del signo igual, como está multiplicando con “x” ahora va a pasar dividiendo con el veinticuatro entonces, queda la expresión “x” igual a veinticuatro entre cuatro, al dividir las dos cantidades obtendrás como cociente 6.

¿A qué corresponde este valor? Corresponde al valor de la base del rectángulo dos (R2).

Calcula la altura del rectángulo 3 cuando la medida de la base, es decir x=2, utilizarás la expresión “y” igual a veinticuatro entre “x”, ahora deberás sustituir el valor de “x”, por lo tanto, la expresión queda “y” igual a veinticuatro entre dos, dividiéndolas dos cantidades, veinticuatro entre dos el resultado obtenido es doce.

¿A qué corresponde este valor?

Corresponde al valor de la altura del rectángulo tres (R3).

En conclusión:

¿Qué tipo de proporcionalidad observaste al relacionar a los datos de la tabla, es decir, qué sucede con la medida de la base de los tres rectángulos?

¿Qué sucede con la medida de la altura? ¿Por qué?

Puedes afirmar que se tiene una proporcionalidad inversa, ya que al disminuir la base aumenta la altura o al disminuir la altura aumenta la base, porque aritméticamente al multiplicar las relaciones de cada rectángulo el producto es veinticuatro.

A continuación, practica para seguir avanzando en tu aprendizaje.

Problema 1. Retoma el problema del ciclista:

Recuerda que esta expresión algebraica se representa de la siguiente manera:

y= 75/x

La relación de variación proporcional inversa, es decir cuando aumente el tiempo, la rapidez disminuirá de manera proporcional.

Ahora el entrenador ha desafiado al ciclista a un nuevo reto, como parte de su entrenamiento, desea saber:

¿Qué rapidez alcanzará el ciclista en cuatro horas?

Anota todas las operaciones y responde a la pregunta anterior.

Ahora resuelve otro problema.

Problema 2. Completa la siguiente tabla con todo lo que has aprendido hasta el momento.

En esta clase reconociste cómo diferenciar una variación de proporcionalidad directa de otra llamada variación de proporcionalidad inversa, con base en el análisis de la correspondencia y variación entre los datos de las magnitudes que se presentan en una situación problema.

La constante proporcionalidad inversa está definida por la expresión k igual a “x” por “y”. Con esta expresión se puede encontrar el valor de las variables relacionadas en una situación de proporcionalidad inversa, y se expresan como:

“y” igual a “k” entre “x” ó “x” igual a “k” entre “y”, es decir son inversamente proporcionales.

El Reto de Hoy:

Pon a prueba lo aprendido hasta ahora, resolviendo algunas de las actividades de proporcionalidad directa a inversa contenidas en tu libro de texto de matemáticas.

Tercero de Secundaria

Civismo

>¡Todo lo que puedo lograr!

Aprendizaje esperado: Valora sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales (para el estudio, el trabajo y la recreación) y se plantea estrategias para desarrollarlas.

Énfasis: Identificar las potencialidades personales y la importancia de su desarrollo en el estudio, trabajo y la recreación.

¿Qué vamos aprender?

Reconocerás cuáles son tus potencialidades, es decir, te centrarás en aquello que puedes llegar a lograr en distintos ámbitos de tu vida, como el estudio, el trabajo y la recreación.

Te sugerimos tener a la mano tu cuaderno de notas, hojas de color, algunas revistas, tijeras, pegamento y regla.

Si no tienes alguno de estos elementos, no te preocupes, puedes terminar las actividades después. Lo importante es que hagas uso de los materiales que tengas a tu alcance.

Reflexiona sobre los siguientes personajes destacados. Comienza con una artista mexicana destacada a nivel mundial: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón.

Observa otro caso:

Stephen Hawking fue un físico teórico británico. Su pasión por el estudio del origen del universo lo llevó a realizar investigaciones acerca del campo de la relatividad general, específicamente, en la creación de los hoyos negros.

Por último, Michael Phelps, un destacado atleta nadador estadounidense.

¿Qué hacemos?

Sabes ¿qué son las potencialidades personales? Observa los siguientes testimonios y escucha las reflexiones de algunos adolescentes que comparten contigo su respuesta.

-Pregunta 1

Video 1 Testimonio María Fernanda

Video 2 Testimonio Maritza

Video 3 Testimonio Abigail

Cada uno de estos jóvenes coinciden en que el potencial se desarrolla partiendo de reconocer y valorar las capacidades innatas, y que el desarrollo del potencial requiere de esfuerzo, constancia y motivación.

Profundiza un poco más:

La construcción de la personalidad inicia desde que naces.

Durante nuestro desarrollo, los seres humanos cuentan con un potencial de crecimiento que no se reduce al aspecto físico.

El desarrollo integral de la persona depende de que pueda cubrir todas sus necesidades básicas. La satisfacción de todas ellas, contribuye en la realización personal y colectiva.

Sin embargo, para definir qué quieres lograr en la vida, es indispensable reconocer las capacidades propias, reflexionar acerca de tus aspiraciones y metas, además de descubrir qué aspectos o rasgos es posible acrecentar, fortalecer o potencializar con el paso del tiempo.

Ese conocimiento te permitirá identificar también cuáles son los desafíos u obstáculos que debes prever para prepararse y afrontarlos.

Los seres humanos tienen capacidades que puedes desarrollar para realizar actividades con mucha destreza o habilidad. A ello le llamamos potencialidades.

Para desarrollarlas, es preciso que aprendas a conocerte, es decir, a identificar tus límites y reconocer tus fortalezas.

Es necesario que identifiques las capacidades con las que naces y aquellas que quieres desarrollar, y comprometerte contigo mismo para hacerlo.

Las potencialidades personales se refieren a las capacidades que los seres humanos pueden desarrollar para realizar determinadas actividades con mucha destreza o habilidad; permiten reconocer los límites y fortalezas. Se aprecian como innatas o adquiridas durante el desarrollo de la persona y permiten identificar lo que se requiere para mejorarlas.

Es fundamental considerar los siguientes aspectos: la voluntad, la constancia y el esfuerzo, así como establecer compromisos con uno mismo para su mejor desarrollo.

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

Registra en tu cuaderno las respuestas y guárdalas para recuperarlas posteriormente o para compartirlas con tus compañeros.

Considerando la reflexión anterior, puedes decir que los personajes que observaste al inicio, identificaron sus capacidades y aspiraciones, las desarrollaron con voluntad, constancia y esfuerzo, transformando cada una de ellas en un potencial personal que los hizo únicos y auténticos.

Realiza una actividad para reafirmar los conocimientos.

De las preguntas anteriores retoma o piensa en una capacidad que consideras que puede convertirse en un potencial.

A continuación, traza, dibuja o recorta tres rectángulos de 5 x 7 cm., uno rojo, uno amarillo y uno verde. Si no cuentas con hojas del color solicitado o material recortable, puede hacer uso de tus colores o papel reciclado que tengas a la mano.

En el rectángulo rojo escribe o representa mediante dibujos o ilustraciones, un pensamiento o acción que te haya impedido desarrollar tu potencial.

En el rectángulo amarillo, un pensamiento o acción que requieras para superar esos límites y en el rectángulo verde un pensamiento o acción para desarrollar satisfactoriamente tu potencial.

Recuerda que en el rectángulo rojo se elige un pensamiento o acción que te impide o desanima para realizar alguna actividad física o intelectual. Enfrentar esos límites te dará la oportunidad de desarrollar tu Potencial Personal.

En una hoja blanca o en tu cuaderno, anota la potencialidad que quieres desarrollar y pega los rectángulos que trabajaste.

Al diseñar o elaborar un proyecto de vida, debes considerar tu potencial en cada uno de los ámbitos donde participan o pueden participar y desarrollarse.

A continuación, identificarás las principales características de los escenarios de realización personal.

Los ámbitos para el desarrollo del potencial humano son los siguientes:

Estos ámbitos permiten desarrollar las capacidades que elegirás, según las consideres, como más importantes de atender de acuerdo a sus intereses y expectativas.

Considera las siguientes estrategias para desarrollar tus capacidades en cualquier ámbito

Piensa el ámbito educativo, donde se satisfacen las necesidades de adquirir conocimiento. Ahora, en esta situación que se vive por la pandemia, la actividad que puede ser potencial es aprender a distancia con apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En el ámbito del trabajo, donde se realizan actividades a cambio de una remuneración y se permite la comercialización, elaboración y producción de bienes, las actividades potenciales pueden ser operar una máquina o saber administrar una empresa.

El ámbito recreativo, consiste en la realización de actividades que favorecen el gozo, disfrutar y compartir con otras personas. Una opción puede ser recurrir a actividades potenciales como leer, andar en bicicleta o apreciar la pintura.

Escucha los testimonios de jóvenes, quienes dieron respuesta a la pregunta: ¿Qué soy capaz de hacer para desarrollarme con éxito en el ámbito de estudio, trabajo y recreación?

Mientras escuchas sus testimonios, piensa en tus respuestas y posteriormente, redacta tu propio testimonio, considerando los tres escenarios. Apóyate de las siguientes preguntas guía:

Escucha que dicen.

-Pregunta 2

Video 1 Testimonio María Fernanda

Video 2 Testimonio Maritza

Video 3 Testimonio Abigail

Video 4 Testimonio Pablo

Responde la pregunta: ¿Cómo se relaciona el desarrollo del potencial personal con el estudio, el trabajo y la recreación?

Siempre es muy interesante escuchar la experiencia de otros jóvenes para compartir expectativas, intereses e inquietudes, de joven a joven, y así poder plantear nuevos retos y alcanzar su realización en cualquiera de los escenarios de desarrollo personal.

Ahora, realiza la siguiente actividad:

En otra hoja, anota una o dos aspiraciones que tengas. Pueden ser frases breves.

Por ejemplo: Una de mis aspiraciones es tener mi propio negocio o mi propia empresa.

En seguida, corta una hoja en varias tarjetas y realiza:

-En tarjetas separadas escribe con color verde las capacidades y con color azul las aspiraciones.

-Colócalas en una superficie, de manera que puedas leerlas.

-Establece relaciones entre ellas; es decir, identifica cuáles de sus capacidades podrían contribuir a hacer realidad sus aspiraciones.

-Escribe con morado cómo potenciarían las capacidades que escribiste.

Por ejemplo, en la columna verde son las capacidades.

En la columna con color azul, escribí que quiero ser actriz y cantante, además de ser maestra.

En la tercera columna, escribí cómo potenciaría mis capacidades. Si me gusta mucho leer, puedo formar un club de lectura. Si soy muy sociable, puedo hacer actividades que me permitan desenvolverme y expresarme en público. Si mi tono de voz es bastante potente, entonces podría tomar clases de canto o locución.

Guarda tus tarjetas, puedes pegarlas en tu cuaderno. Utiliza esta estrategia para hacer un análisis de tus capacidades y aspiraciones, recuerda que con el tiempo y las nuevas experiencias que vives, pueden ir cambiando o incrementando tus tarjetas.

Antes de terminar, es muy importante tener en cuenta que es posible que se presenten obstáculos al proponer acciones para el desarrollo de las potencialidades personales y es necesario anticiparnos identificando estos factores. Puede haber obstáculos internos y externos.

Por otro lado, tienes los factores internos, que se asocian con las capacidades individuales para aprender o desempeñar alguna actividad, con los intereses y aspiraciones que se van precisando gradualmente con disciplina y esfuerzo.

Lee la historia de Nick, que te dará ejemplo de estos factores.

En México hay historias de valentía y superación como la de Nick. Él nació sin piernas y sin brazos.

Podrías pensar que no sale de su casa, que no viaja o que no tiene pareja. Pero la historia de Nick es distinta: él viaja por todo el mundo para dar pláticas motivacionales, ha escrito ocho libros, tiene esposa e hijos, se ve feliz y realizado.

Para lograr sus metas, Nick enfrentó y superó dos tipos de obstáculos:

Obstáculos externos: son situaciones sobre las cuales la persona no tiene mucho control. Por ejemplo, el clima, el carácter de un maestro, las enfermedades, la situación del país.

La enfermedad que causó a Nick nacer sin piernas y sin brazos es un ejemplo de obstáculo externo, Nick no tuvo forma de controlarlo o modificarlo, una enfermedad con la que se nace es una situación que está fuera de nuestro control.

Obstáculos internos: Son hábitos, características personales o estados mentales y emocionales que se pueden transformar.

Seguramente, Nick tuvo momentos de desesperación, impaciencia, miedo, enojo, tristeza, los cuáles fueron obstáculos internos que tuvo que superar y pudo transformar para lograr sus metas”.

La historia de Nick, como las historias de nuestros personajes que observaste, te enseña que, en el diseño y construcción de un proyecto personal, debes considerar todos los rasgos que definen la identidad y, especialmente aquellas capacidades con las que naces (innatas) y otras que has aprendido a lo largo de tu vida.

Además de ello, es crucial identificar los factores internos y externos que influyen y que se vuelven obstáculos para alcanzar las metas y expectativas.

Sin embargo, la vida de Nick y la de los demás personajes demuestran que todo se puede lograr con la voluntad, la constancia y el esfuerzo diario.

El Reto de Hoy:

Recuerda que el potencial personal es la capacidad que tiene cada ser humano para crear y construir el futuro en el que quiere verse reflejado.

Sería bueno que los seres humanos pudieran diseñar proyectos de vida en que los tres ámbitos de participación no estuvieran separados. Es decir, que el ámbito laboral fuera también un área de aprendizaje y al mismo tiempo, la realización de actividades gozosas y placenteras.

Puedes revisar tu libro de texto y ampliar la información; resuelve las actividades que en él se presentan para fortalecer el aprendizaje esperado.

Matemáticas

Tema: Banderines congruentes y semejantes

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Construir figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y rectángulos) y analizar sus propiedades

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás en la construcción de triángulos congruentes y semejantes.

En estos planteamientos, es necesario, sustituir al compás por un trozo de hilo amarrado al lápiz.

Lee el siguiente texto:

“En un equipo de fútbol mixto, el entrenador les pide a los integrantes llevar un banderín, para demostrar su apoyo al equipo, la única condición es que el banderín debe tener sus ángulos con medida de 60º, 40° y 80° respectivamente”.

Al día siguiente, al terminar el entrenamiento, Montserrat revisa su banderín y el de Erick y se da cuenta de las diferencias como lo muestra la siguiente imagen.

Una vez que trazaste el segmento, marca los dos extremos como punto A y punto B, recuerda que los puntos se marcan con letras mayúsculas y ese segmento que acabas de trazar recibirá el nombre de segmento AB. De preferencia, siempre marca los puntos en orden alfabético como el ejemplo.

Ahora coloca tu transportador en el punto A y marca una abertura de 60º, éste es un ángulo agudo ya que mide menos de 90º.

Observa que en los dos triángulos las medidas de los ángulos son iguales y solamente cambian las medidas de los lados.

Y es que a simple vista un triángulo es más grande que otro, en caso de que tengas dudas observa las medidas que deben de tener los triángulos trazados, usa tu regla para comprobar que sean las mismas.

La primera es que esas figuras son semejantes, y segundo, que a ese cociente se le llama Constante de proporcionalidad y se representa con la letra k, y en este caso es 2.

Por ello puedes decir que nuestros triángulos son semejantes y utilizamos este símbolo para denotar la semejanza.

Al igual que Montserrat, espero que hayas comprendido que la semejanza de figuras implica conservar razones de proporcionalidad, diferentes medidas de los lados y los ángulos correspondientes iguales.

El entrenador realizó una votación para escoger el banderín que mejor representará al equipo y para fortuna de Montserrat ella ganó la votación.

¿Qué hacemos?

Continúa con los banderines, ahora la indicación del entrenador al resto del equipo es que debía replicar de manera exacta el banderín para el inicio del torneo, y como datos, se dieron las medidas de los lados del banderín que eran 58cm, 43cm y 66cm.

En la primera ocasión el entrenador les indicó únicamente los ángulos y esta vez les indica la medida de los lados. Analiza qué pasa cuando los integrantes del equipo cumplan con lo requerido.

Las indicaciones son que la longitud de los lados debe coincidir con los datos que te dieron anteriormente.

¿Cómo construyes este triángulo? Si quieres seguir las indicaciones con estas medidas puedes utilizar una hoja de periódico, una caja de cartón o simplemente divide cada medida entre 10 para que puedas replicarlo en tu cuaderno.

VIDEO 3

Comienza trazando un segmento de recta, no importa cuál escojas, pero por comodidad comenzarás con el de mayor tamaño, el de 66 cm,

Marca un extremo con la letra A y el otro extremo con la letra B.

Usando el compás o un hilo, mide los 58 cm del segundo lado del banderín, los trasladas al punto A como centro y trazas un segmento de circunferencia, esto te permite encontrar todos los puntos que están a 58 cm del vértice A.

Ahora traslada la medida de 43 cm con el hilo o el compás y con centro en B trazas un nuevo segmento de circunferencia de radio 43 cm. con el que obtienes un punto de intersección de los dos segmentos de circunferencia que llamarás C. Se pueden obtener 2 intersecciones, dependiendo de cuan amplio sea el arco de la circunferencia que traces.

Traza los segmentos de recta CB y CA para formar el triángulo ?ABC

Como conoces de antemano que el criterio de congruencia Lado-Lado-Lado va a generar un triángulo congruente, va a ser igual que el mostrado por el entrenador y puedes revisar si las medidas de sus ángulos aún se conservan.

El ángulo interno con vértice en A = 40°,

El ángulo en B = 60°

Y el ángulo en C = 80° que son las primeras indicaciones que se dieron en la elaboración del banderín.

Que por ser semejante al banderín de la primera tarea de Montserrat y aun sin haber medido sus ángulos, estos se conservan.

Santiago, otro compañero de Montserrat, no anotó las instrucciones completas; sólo escribió que el banderín tendría los mismos ángulos, la base debe medir 66 cm y uno de sus lados: 58 cm. Él piensa que otro criterio le ayudará a dibujar el triángulo. ¿Y Santiago usó adecuadamente los criterios de congruencia de triángulos?

Analiza lo que hizo: comenzó trazando un segmento de 66 cm, después con su hilo midió 58 cm y trazó un segmento de circunferencia para trasladar la distancia, con su transportador eligió medir el ángulo de 60° y trazó el segmento PR de 58 cm del segundo lado.

Para finalizar unió los puntos R y Q formando así un triángulo.

Esta es la comparación del triángulo de Santiago y el triángulo de Montserrat.

La base de ambos triángulos tiene la misma medida que es de 66 cm. Después, ambos triángulos tienen un lado con una medida de 58 cm. Puedes ver que no se encuentran en la misma posición

En el tercer lado, del triángulo de Santiago tiene una medida de 62 cm. y el tercer lado del triángulo de Montserrat tiene una longitud de 43 cm.

Parece ser que Santiago no conoce los criterios de congruencia de triángulos de forma exacta. Él sabe que necesita dos lados y un ángulo (LAL) pero parece que desconoce que el ángulo debe ser el que se forma entre dos segmentos correspondientes.

Entonces, ¿el triángulo de Santiago no es congruente al del resto del equipo?

Así es, al aplicar de forma incorrecta el criterio, se generó un triángulo diferente. Ayuda a Santiago para que desarrolle correctamente el encargo de su entrenador.

Recuerda que sabemos del criterio LAL: Dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales, son congruentes. A este criterio de congruencia se le llama lado-ángulo-lado, y lo denotamos por las letras LAL”

VIDEO 4

Sin embargo, debes tener cuidado y usar los lados correspondientes con ángulos correspondientes. Pediremos que Santiago analice con qué datos debe comenzar para no equivocarse.

Él sabe que el primer banderín que se usó es semejante al segundo que les encargó el entrenador.

Del primero tiene la medida de todos sus ángulos internos y por lo tanto serían iguales a los ángulos del segundo banderín (porque esa fue la indicación, 60°, 40°, 80°). Después se da cuenta que es un triángulo escaleno y sabe que tiene la medida de los segmentos más grandes.

Con estos datos Santiago debe decidir cuál de los ángulos que ya conoce debe usar para construir correctamente su banderín.

En los criterios de semejanza y congruencia de triángulos y figuras geométricas el orden es importante, así como saber identificar en figuras que tengan una orientación diferente, cuáles son aquellos lados correspondientes entre sí.

Al igual que en el primer banderín, los lados más grandes forman entre sí el ángulo de 40°, y en esta ocasión podrá realizar correctamente su nuevo banderín, cumpliendo con las indicaciones de su entrenador.

VIDEO 5

Observaste la enorme utilidad que tienen los criterios de congruencia de triángulos, es tan fascinante que guarden tantas relaciones entre ellos, y pensar que a simple vista son polígonos de 3 lados. Estos criterios y la correcta aplicación de ellos te pueden ayudar en la resolución de problemas.

El Reto de Hoy:

Menciona 2 ejemplos de figuras que sin importar cuántas veces sean trazadas, ni por quién sean trazadas siempre serán semejantes entre sí:

Las figuras que siempre serán semejantes entre sí, sin importar quién ni cómo los traces son varias, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo equilátero, el pentágono y hexágono regular, es más, todas las figuras regulares.

El cuadrado siempre tendrá sus 4 ángulos rectos, y sus lados siempre medirán lo mismo, es decir que siempre habrá una relación de proporcionalidad entre sus lados y sus ángulos medirán lo mismo.

Y en el caso del triángulo equilátero, sus lados miden lo mismo y sus 3 ángulos siempre medirán 60°, y como observaste, las sumas de los 3 ángulos internos en cualquier triángulo siempre deben sumar 180°

¿Conoces otra figura más que cumpla con este requisito?, comenta con tu profesor y compañeros de clase. Observa la siguiente imagen y decide cuáles son las figuras semejantes entre sí.

Recuerda que las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, conservan propiedades, pero el tamaño cambia. Entonces, trata de ubicar qué figuras tienen la misma forma, aunque el tamaño y la orientación cambien. Observa las respuestas correctas:

Las figuras p y t, ya que ambas son rombos, y solo están en posición diferente.

La figura q y la figura x, ya que ambas son estrellas, un polígono bastante raro y especial, que se denomina polígono estrellado.

La figura o y la figura u, ya que ambas son pentagonales y dado que sus lados no son iguales las denominamos pentágonos irregulares.

Las siguientes figuras semejantes son las figuras M y V ya que ambas son rectángulos, puedes ver que ambas tienen 4 ángulos rectos y solo cambia su posición.

Las figuras w y n son cuadrados y todos los cuadrados son semejantes.

Tecnología

Tema: Mejorando mi herramienta favorita .

Aprendizaje esperado: Usa la información proveniente de diferentes fuentes en la búsqueda de alternativas de solución a problemas técnicos.

Énfasis: Diseñar el prototipo de una herramienta útil para cubrir alguna necesidad cotidiana.

¿Qué vamos aprender?

Te sugerimos que seas creativo y que dejes volar tu imaginación.

Registra todas tus dudas, inquietudes y hallazgos. Recuerda que el diseño es un arte creativo, en el cual se proyectan soluciones estéticas, simbólicas y funcionales que impacten.

Mientras que la creatividad es parte básica de la innovación que crea las condiciones para que surja una nueva necesidad.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video y registra tus impresiones en tu cuaderno.

-Ciudad de México: Ciudad Creativa del Diseño

UNESCO México

Pudiste observar que el ser humano está en constante evolución y siempre busca mejorar su entorno mediante el uso de la creatividad y el diseño.

¿Qué conlleva el proceso de innovación?:

Buscar soluciones funcionales a problemas que se presenten

Poder desarrollar cosas nuevas a partir de otras que ya existan, mejorando su funcionamiento.

Dejar fluir tu mente y dejar volar la imaginación son las mejores maneras de innovar, poder hacer lo que se dice que no se puede.

Deja volar la imaginación. Nunca sabes qué idea puede revolucionar el mundo.

¿Quién dijo que no se puede?, para toda innovación creada, alguien venció el “no se puede”.

Sin miedo al éxito, el mundo pertenece a las personas valientes que se atreven a hacer lo que otras no.

La necesidad imperante de resolver problemas y mejorar tu entorno, mejorando herramientas, medios de transporte y construcciones, hace que el mundo cambie constantemente y no se mantenga estático.

Las aportaciones que la humanidad hace a través de las innovaciones, buscan ser soluciones funcionales.

Para que puedas dimensionar la magnitud e importancia de los beneficios que han traído al mundo las innovaciones y las personas que las han desarrollado y ejecutado, observa el siguiente video.

Recuerda registrar tus dudas, inquietudes y hallazgos. Cualquier pregunta es útil, todas las ideas son fértiles, toda discusión es valiosa, pues aporta ideas.

-Historia - Adelantos científicos y tecnológicos

Televisión Educativa

La segunda parte del siglo veinte estuvo plagada de innovaciones tecnológicas, mismas que perduran hasta ahora.

El ser humano se ha caracterizado durante toda su historia por modificar su mundo, esto ha llevado a buscar y encontrar nuevas maneras de afrontar problemas.

Observa tu entorno, presta atención a los objetos que usas para las actividades cotidianas. La existencia y el buen funcionamiento de esos objetos, esas herramientas, se las debemos a alguien que dedicó su vida a responderse preguntas que nos incumben a todas las personas. ¿Cómo hacer de este mundo un sitio mejor?

Para seguir maravillándote con este tema, observa el siguiente video: otro ejemplo de innovación tecnológica que surgió por la necesidad de encontrar nuevas aplicaciones de la energía solar.

Registra siempre tus impresiones, revísalas y luego coméntalas con tu familia y personas cercanas.

-Energía y cambio climático

Como pudiste observar en el video, la energía solar era utilizada por medio de fotoceldas para producir electricidad.

Sin embargo, la necesidad de encontrar otras aplicaciones, hizo que mediante la investigación se encontrara que por medio de espejos reflejantes podían utilizarla como medio de producción de calor y, por medio térmico, también como electricidad.

La constante investigación de las tecnologías, herramientas y recursos hacen posible que sigan surgiendo innovaciones.

Siempre habrá nuevos retos, otras necesidades, cada día nuevas oportunidades de traer bienestar a toda la humanidad. ¿Qué harías tú para mejorar este mundo?

¿Recuerdas que en sesiones anteriores hiciste el análisis sistémico del teléfono celular?

Desde sus antecedentes históricos, implicaciones sociales y naturales.

En tiempos recientes, la constante innovación en esta tecnología, cambiando diseño, funciones, aplicaciones y red de comunicación, hace posible la comunicación y seguir explorando nuevas formas de relacionarnos entre nosotros.

Piensa cómo mejorar tu herramienta favorita. Los aspectos que debes tomar en cuenta son:

-Estética: color, tamaño

-Funcionamiento: aplicaciones

-Ergonomía: forma

Pregúntate:

¿Por qué harías ese nuevo diseño?

¿Qué necesidad te ayudará a resolver?

Registra tus respuestas en tu cuaderno. Te recomiendo revisarlas unas horas después y volver a pensarlas, compartirlas y discutirlas con tu familia y personas cercanas.

Utiliza tu creatividad y deja volar tu imaginación, no importa que tan loco parezca: mejora el teléfono celular.

Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno, completa la actividad y guárdala, ya que lo ocuparás más adelante.

Anota las características actuales del teléfono celular,

-¿Qué mejoras le harías?

Anota todas tus ideas. Toma el tiempo para darle forma a tus ideas y luego realiza un dibujo con las mejoras que hayas imaginado.

El Reto de Hoy:

Para concluir elabora un dibujo o un diseño de una herramienta del énfasis de la asignatura.

Por ejemplo: si cursas el énfasis de Preparación y Conservación de alimentos, mejora alguna herramienta o utensilio que te ayude a manejar alimentos.

Si cursas el énfasis de Informática, mejora alguna herramienta o formato que te ayude a desarrollar de mejor manera la asignatura.

Recuerda: la herramienta la tienes que hacer del énfasis que cursas actualmente.

Si gustas, puedes usar el cuadro que se muestra a continuación:

En el primer recuadro se dibuja la herramienta previa a las mejoras.

A un lado anotas las características de la herramienta.

En el siguiente cuadro, anota las mejoras a realizar de tu herramienta.

Y por último dibuja el nuevo diseño de esa herramienta que te imaginas.

Historia

Tema: El surgimiento de la Nueva España .

Aprendizaje esperado: Analiza las consecuencias de la conquista y la colonización española.

Énfasis: Analizar el proceso de colonización y el nacimiento de la Nueva España.

¿Qué vamos aprender?

Conociste cómo fue el proceso de la conquista de Mesoamérica hasta la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521.

Abordarás cómo se extendió el proceso de conquista y colonización a los territorios del Occidente y sur de Mesoamérica, así como a Aridoamérica. Además, conocerás cómo se fue conformando la Nueva España.

Analizarás el proceso de colonización y el nacimiento de Nueva España.

Lee el siguiente texto: “Construcción de la Nueva Ciudad” de José Luis Martínez, recuperado de “Artes de México en línea”.

Cuando se platicó entre los soldados de Cortés en qué lugar se haría la nueva ciudad, algunos opinaron en favor de Coyoacán o de Tezcoco, mas prevaleció la opinión del capitán general, quien decidió que fuera en el mismo lugar de la capital indígena, que tenía tanto renombre y “por la grandeza y maravilloso asiento de ella”

Pocos años más tarde comenzarían a advertirse los muchos inconvenientes de la ciudad asentada en una alta cuenca cerrada, rodeada por montañas.

Al modificarse el equilibrio ecológico con la desecación progresiva de los lagos, vinieron las inundaciones y la necesidad de dar salida a las aguas con costosas y enormes obras.

La construcción de la nueva ciudad se inició pocos meses después de la destrucción de la ciudad indígena, probablemente a fines de noviembre de 1521 o enero de 1522. “De cuatro a cinco meses acá, que la dicha ciudad de Temixtitan se va reparando, está muy hermosa”, dice Cortés a Carlos V en su tercera Relación, que firma el 15 de mayo de 1522, aún en Coyoacán.

Cuando viene el infortunado Francisco de Garay a encontrarse con Cortés, en diciembre de 1523, el conquistador ya puede mostrarle sus palacios en construcción.

Y en octubre de 1524, Cortés firma su cuarta Carta de relación en Tenochtitlan, o Temixtitan, como él escribía, lo que permite suponer que para entonces ya se había trasladado de Coyoacán a la nueva ciudad.

Los indios habían sufrido la derrota y el arrasamiento de la ciudad que habían construido, y ahora tenían que trabajar otra vez para levantar la nueva ciudad a la usanza española.

Sobre las ruinas de la antigua México-Tenochtitlan, bajo la supervisión de Cortés, el alarife Alonso García Bravo, ayudado por Bernardino Vázquez de Tapia y dos indígenas, realizó una “traza” de la nueva ciudad. En principio, conservó la plaza mayor y el emplazamiento de los palacios que la rodeaban por tres lados.

Refiere Cortés que procuró que los naturales volviesen a la antigua metrópoli para darle vida de nuevo, y que entre ellos había “carpinteros, albañiles, carteros, plateros y otros oficios”, y que los mercaderes han vuelto a animar el antiguo mercado, que debió ser el de Tlatelolco, y que se ha organizado otro para españoles.

[…] desde 1524 consta en las Actas de cabildo, Alonso García Bravo había sido el alarife y maestro de obras de la ciudad, especialmente en la construcción de las casas del ayuntamiento.

El 14 de enero de 1527 el cabildo ordenó mediante un pregón “que ninguna persona edifique en solar sin que primero le sea medido y trazado por el dicho Alonso García”.

Ya se había iniciado el reparto de solares a los conquistadores, dentro de los límites de la traza y gracias a la mano de obra gratuita se levantaron rápidamente muchas casas.

A todo el que quería ser vecino de la ciudad y era aceptado se concedía un solar y dos a los que habían sido conquistadores; y según aparece en los libros de Actas de cabildo, a menudo se les concedía solar y huerta.

[…]

Como era la costumbre se estableció, las edificaciones se hacían en todo a costa de los indios, quienes debían traer, y luego labrar, piedras, maderas y los demás materiales de construcción, y aun proveer su propia alimentación. El conquistador ponía los planos y la dirección de la obra.

Tomado de José Luis Martínez Construcción de la nueva ciudad. Artes de México en Línea ,

Recuerda que si desconoces el significado de algunas palabras que se mencionan en el texto, anótalas en tu cuaderno y consulta su significado en un diccionario, te sugerimos también integrar tus palabras en un glosario, esto, enriquecerá tu vocabulario y mejorará la comprensión de éste y otros temas.

Por ejemplo, la palabra “alarife”.

Alarife” es el nombre que se le daba antiguamente al arquitecto o maestro de obras.

En la lectura menciona cómo fue la construcción del primer cuadro de la actual Ciudad de México, reflexiona: ¿cómo crees que se sentía la población indígena de ver sus templos y ciudades destruidas? ¿Por qué fue importante para los españoles construir la nueva capital española sobre las ruinas de Tenochtitlan?

Supongo que fue muy doloroso y muy difícil. Además, la población indígena sufría de la epidemia de varicela.

¿Qué hacemos?

Para saber cómo transcurrieron las primeras décadas de vida de la colonia española, qué llamarían Nueva España, observa la siguiente cápsula:

-El Proyecto de los conquistadores

Como podrás darte cuenta, la conformación de la Nueva España fue un proceso complejo de enfrentamientos y sometimiento de los señoríos del México Antiguo; de expediciones, invasiones y conquistas en el sur de Mesoamérica, a los reinos mixteco, zapoteco y maya; en el Occidente, a los purépechas; en el norte, Aridoamérica, a los chichimecas; además, de la fundación de ciudades españolas.

-Mapa de la conquista y colonización de Nueva España

Consúltalo a continuación: https://drive.google.com/file/d/180Nzjafz5lZVjYwFUL5npTVmbG-r41pS/view

El proceso de invasión, conquista y colonización de Mesoamérica inició de manera formal con la llegada de Hernán Cortés a la costa de Chalchicueyecan, hoy Veracruz, el 19 de abril de 1519. Tres días después funda la Villa Rica de la Vera Cruz en la costa frente al islote de San Juan de Ulúa y establece el primer Ayuntamiento, es decir, el gobierno local de la Nueva España. Esto en claro desafío a la autoridad del entonces gobernador de Cuba, Diego Velázquez.

El acontecimiento emblemático de este proceso es la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521 y comienza la construcción de la capital de Nueva España.

Para el año de 1522 Hernán Cortés recibe de la Corona Española el nombramiento como capitán general y gobernador de la Nueva España.

Cabe destacar que el nombre que él le daba al territorio y que posteriormente lo sugirió como oficial, le fue respetado, tal como lo constata su Segunda Carta de Relación:

“Por lo que yo he visto, y comprehendido cerca de la similitud, que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad, como en la grandeza, y fríos, que en ella hace, y en otras muchas cosas, que le equiparan a ella: me pareció, que el más conveniente nombre para esta dicha tierra, era llamarse la Nueva España del mar Océano: y así en nombre de Vuestra Magestad se le puso aqueste nombre; humildemente suplico a Vuestra Alteza lo tenga por bien, y mande, que se nombre así”.

En ese mismo año traslada el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz a Coyoacán en donde establece la sede de su gobierno, con ello sienta las bases de la organización política y administrativa de Nueva España.

Por otro lado, el proceso de conquista y colonización se extiende a otros territorios.

A través de pactos o de la victoria militar, los españoles continuaron con el sometimiento de los señoríos antes dominados por la Triple Alianza, e incluso de otros, anteriormente independientes.

Se puede asegurar que de 1522 a 1526, Hernán Cortés y sus capitanes efectuaron intensas expediciones de conquista y colonización.

De acuerdo con el “Atlas de Historia de México y de América: del poblamiento originario a la actualidad”.

Cortés organizó nuevas expediciones y encargó al capitán Alonso de Ávalos la conquista del territorio de Colima.

A Pedro de Alvarado lo comisionó para que explorara y conquistara la región mixteca-zapoteca. Su misión se extendería a Chiapas y Guatemala.

Cristóbal de Olid, otro de sus capitanes, recibió el encargo de encabezar la expedición marítima de Las Hibueras, actual Honduras.

Mientras que Hernán Cortés, partió hacia el sur de Mesoamérica, el 12 de octubre de 1524, los obstáculos que encontró fueron diversos: selvas, pantanos, mosquitos, clima extremo, ríos caudalosos, escases de alimentos, enfermedades tropicales y la defensa permanente de los indígenas, habitantes originarios de Tabasco y Campeche.

Resulta evidente que el proceso de exploración y conquista fue complicado, en varias ocasiones sangriento y en otras fuera de control.

Como ejemplo, el caso de Nuño de Guzmán quien, en 1530, en el occidente de Nueva España, saqueó la zona purépecha.

Por lo que fue removido a Nueva Galicia, territorio que actualmente comprende los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, pero ahí también emprendió un sangriento proceso de conquista y sometimiento.

En la península de Yucatán, Francisco de Montejo consiguió la autorización para conquistarla, aunque en su primer intento, en 1527, no pudo someter a los mayas.

Reinició la conquista en 1540, dos años después, en pleno proceso de colonización de Mesoamérica, se fundó la ciudad de Campeche y Mérida.

A finales de 1546, tanto la conquista del norte como la del centro de Yucatán se consumaron. Ese año, a Francisco de Montejo se le otorgó el gobierno de la Capitanía de Yucatán.

En el libro: “Nueva Historia Mínima de México” el historiador Bernardo García Martínez señala que “la corona logró afianzar sus proyectos y su sistema de gobiernos entre 1560 y 1610, aproximadamente.”

Este periodo se caracterizó por “el despegue de la expansión al Norte, o Tierradentro, como se le llamó entonces. Esta región se consideró la más dinámica y rica de su tiempo.

Su mayor incentivo fue el hallazgo de minas de plata, que rindió beneficios económicos inmediatos, aunque también estuvieron en juego intereses agrícolas y ganaderos.

La expansión estuvo acompañada de fundación de ciudades y también se deriva un ciclo de violencia con la guerra chichimeca, enfrentamientos sucesivos con las tribus seminómadas de Tierradentro. Este proceso concluiría en 1585, con el sometimiento de la población indígena.

El proceso de colonización de los territorios del norte y sur fue complejo y arduo, observa el siguiente video:

-El orden del nuevo reino

Cómo pudiste observar en el video, la organización política y económica de la Nueva España tomó elementos de la estructura de los pueblos mesoamericanos, así como de la organización política de la metrópoli que ya habían impuesto en otros territorios colonizados como la Española.

Anteriormente conociste sobre la existencia de los señoríos en Mesoamérica, pues bien, éstos eran unidades de organización política con un territorio delimitado y gobierno autónomo, a los cuales, durante las primeras décadas de colonización, los conquistadores les impusieron un cabildo, órgano de gobierno, y los denominaron “Pueblos de indios”.

Los alcaldes de ese cabildo eran de la nobleza indígena para contener los levantamientos de la población y para que siguieran cobrando el tributo.

En 1527, el rey de España decidió instituir una Audiencia en Nueva España, para poner orden y administrar la justicia, que fue presidida por Nuño de Guzmán y cuatro oidores.

Sin embargo, estos funcionarios aprovecharon el puesto para abusar de sus funciones, incluso contra Cortés y sus aliados.

Además, aumentaron tributo que los indios pagaban y ocultaron actos de esclavitud.

Para acabar con esos abusos de poder, el rey Carlos V establece en 1535 el Virreinato como forma de gobierno, siendo Antonio de Mendoza primer virrey de la Nueva España, con el propósito de ejercer de manera más personal y directa la autoridad a cuya figura quedaron sujetas todas las autoridades civiles y administrativas.

Aunque el gobierno virreinal trató de poner un alto a las injusticias, inicialmente prohibió la explotación de la mano de obra indígena y aplicó las Nuevas Leyes de protección a los indios, éstas acciones no lograron el propósito esperado, y con el trascurrir de los años las condiciones sociales y el descontento de la población se agudizaron.

El Virreinato como forma de gobierno terminó en el 1821, año que se logró que México se independizara de España.

Comúnmente se comete el error de imaginarse a los españoles como personas con los mismos intereses, pero, la tarea de colonizar y gobernar un territorio generó muchos conflictos entre ellos.

Así es, pero poco a poco fueron conformando el territorio que integraría la Nueva España y afianzando el control con el establecimiento de instituciones para poner orden, administrar la justicia y las riquezas obtenidas.

El Reto de Hoy:

Elabora un cuadro comparativo de las instituciones políticas que se conservaron de los pueblos mesoamericanos y las que establecieron los españoles en Nueva España, deben indicar su nombre y las funciones que tenían para la población y territorio.

Lenguaje

Tema: Los poemas y sus temas

Aprendizaje esperado: Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.

Énfasis: Relacionar temas de poemas y valores de época.

¿Qué vamos a aprender?

Relaciona los temas de ciertos poemas con los valores de una época, de acuerdo con el movimiento literario al que pertenecen, no olvides tomar notas, y en la medida de lo posible, registra tus dudas, así como la información que consideres importante, y también aquellos ejemplos que te ayuden a recordar y comprender mejor el aprendizaje esperado.

Recuerda qué son los movimientos literarios.

A partir de esta definición, se entiende que la historia de la literatura está compuesta por diferentes movimientos literarios. Así, la poesía ha ido cambiando y se han ido modificando sus características de acuerdo con el contexto social o histórico en el que vivieron quienes la escribieron.

Esto quiere decir, que el lugar, la época y los acontecimientos que sucedían en determinado momento, servían a los poetas como inspiración para escribir sus poemas.

De esta manera, esos poemas que escribían estaban basados o hablaban de temas de la realidad en la que vivían.

Cabe mencionar que estos movimientos se van renovando y van surgiendo a partir de la búsqueda de los artistas de nuevas formas de expresar las emociones y los sentimientos que les provocan los sucesos de la época que están viviendo.

También es a través de la poesía como muchos autores plasman sus ideas acerca de temas que afectan a la sociedad en la que viven.

Suena lógico pensar que, a los artistas, igual que a todos, les afecta lo que sucede en el mundo en el que viven. Y supongo que a través de su obra reflejan algunos acontecimientos que son importantes para ellos o para su sociedad.

A los artistas les afecta lo que pasa en su contexto. Para que quede más claro, enlistarás los movimientos literarios.

Para ayudarte visualmente, observa la siguiente línea del tiempo donde verás el nombre que reciben y los periodos que abarcó cada movimiento. Y para poder ubicar cada movimiento en el tiempo, escribe en tu cuaderno de apuntes, las fechas o los periodos que comprende cada uno de los movimientos literarios.

Empieza con la época Clásica, que comenzó en el siglo V antes de Cristo y finalizó en el siglo V después de Cristo.

A la época clásica la sucede la Edad Media, o época Medieval, que abarca del siglo V al siglo XV.

A la época Medieval la sucede el Renacimiento, que surgió en el siglo XV y finalizó en el siglo XVI. Y dio paso al Barroco, que se ubica en el siglo XVII.

Durante el siglo XVIII surgió el periodo que llamamos Neoclásico. Luego el Romanticismo, que abarcó la primera mitad del siglo XIX. Fue sucedido por el Realismo, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Concluye con el Modernismo, que surgió a finales del siglo XIX.

Cabe señalar que dentro del Modernismo se presentaron otras corrientes vanguardistas que analizarás y conocerás cuales fueron los temas que inspiraron a los poetas.

Si tienes alguna duda, consulta en tu libro de texto el aprendizaje esperado “Reconocer el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario”, y lee la información para que puedas complementar tu conocimiento.

Es interesante observar los movimientos literarios y pensar qué estaba sucediendo en el mundo en cada época. Cómo los grandes cambios y el pensamiento del hombre coinciden de una u otra manera con los movimientos literarios.

Lo que pasa en el mundo afecta lo que sucede en el arte.

Ahora identifica algunos de los temas y los valores que los poetas resaltan dentro de sus escritos o poemas de acuerdo con el periodo que les tocó vivir, así como los elementos que los inspiraron.

Anota en tu cuaderno la información más relevante de cada uno de los movimientos. Si tienes alguna duda anótala, para que después le preguntes a tu maestro o bien la investigues por tu cuenta.

Comenzarás con la época Clásica. Aquí se ubica la producción literaria de griegos y romanos, pues su poesía surge como resultado de una sociedad que tenía múltiples fuentes para generar riqueza.

Los personajes representativos son dioses y héroes. Recuerda que creían en la existencia de muchos dioses diferentes que estaban muy pendientes de lo que hacían y pensaban los humanos.

En sus poemas expresan las emociones, los sentimientos y los pensamientos del poeta.

Ha quedado muy claro cuáles son los temas que aborda cada uno de los movimientos literarios, así como los valores que predominan en la sociedad de cada época.

¿Qué hacemos?

Observa un ejemplo de un poema concreto, para que sea más claro el cómo se plantean los temas en los distintos poemas.

Lee el siguiente poema de Rubén Darío, representativo del modernismo, la última corriente literaria que mencionamos:

Rubén Darío

(Centro virtual Cervantes)

En este poema el autor plantea la idea de unidad entre las naciones hispanas y plantea un futuro en el que se vislumbra la paz de las naciones que han enfrentado la miseria, la muerte, el hambre. La esperanza es una palabra clave en el poema que apela a los sentimientos.

Además, hace alusión al nacionalismo, también queda claro lo que decía del estilo libre de expresión. No hay versos ni estrofas de un mismo tamaño, como en los poemas barrocos o los románticos, sino que deja fluir las palabras, como si fuera desordenado, pero no.

Para comprender mejor, lee el siguiente poema que está considerado como “posmodernista”. Se llama “Dos palabras”, y es de la autora argentina Alfonsina Storni.

Alfonsina Storni

(Centro virtual Cervantes)

¿Te das cuenta cómo cada autor, plasma en su obra su manera de ver e interpretar la vida? Eso tiene que ver con la época en la que vivieron. Los poetas han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia, ya que a través de sus poemas encontraron una manera de comunicarnos los valores de la época en que vivieron.

Lee el siguiente poema:

Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca

en junio como en enero

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo;

cultivo una rosa blanca.

El autor es el escritor cubano José Martí.

Este poema te sirve para conocer los valores que plasma el autor.

Primero, José Martí introduce un elemento de la naturaleza, que es obviamente la rosa blanca, pero también el cardo y la ortiga, que si las buscas en un diccionario verás que son también plantas con espinas, como la rosa, pero sin una flor tan bonita; segundo, los valores que menciona son la amistad y la sinceridad, por eso dice que cultiva una rosa blanca, algo bello y bueno, para el amigo sincero, y hasta llega a decir que aunque alguien sea cruel y le arranque el corazón, no le va a hacer daño, al contrario, le va a dar una rosa, y por último, la rosa blanca es la metáfora que representa el valor de la amistad.

Ahora, lee otro poema de la autora chilena Gabriela Mistral, que lleva por título Balada.

Él pasó con otra

yo le vi pasar.

Siempre dulce el viento

y el camino en paz.

¡Y estos ojos míseros

le vieron pasar!

Él va amando a otra

por la tierra en flor.

Ha abierto el espino;

pasa una canción.

¡Y él va amando a otra

por la tierra en flor!

El besó a la otra

a orillas del mar;

resbaló en las olas

la luna de azahar.

¡Y no untó mi sangre

la extensión del mar!

El irá con otra

por la eternidad

Habrá cielos dulces.

(Dios quiera callar.)

¡Y él irá con otra

por la eternidad!

La autora escribe al desamor de una manera muy clara, el lenguaje es tan sencillo, que te permite entender rápidamente el sentimiento que imprime en este poema.

Busca en tus libros de texto y en páginas de Internet otros poemas, para conocer qué valores transmiten.

Recuerda que los movimientos literarios engloban una serie de tendencias y de formas de entender al mundo y a la literatura, que surgen en una época determinada y están representados por escritores que comparten un objetivo o un estilo común.

La problemática social, política o económica es el impulso creativo de los escritores en cada periodo de la historia de la literatura.

Además de explicar cómo se relacionan los movimientos con el contexto que viven los escritores, recuerda que hablas de los valores y temas que se expresan en las obras de algunos movimientos literarios como el Barroco, el Renacimiento y el Modernismo.

Y finalmente leíste poemas de diversos autores y autoras.

Para ampliar la información, localiza en tu libro de texto el Aprendizaje Esperado: “Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario”, y recuerda también realizar las actividades que ahí se sugieren para que puedas reafirmar tus conocimientos.

Seguramente en tu libro de texto encontrarás otros poemas de los movimientos que has aprendido.

El Reto de Hoy:

Busca y analiza diversos poemas, de preferencia de diferentes movimientos, compáralos e identifica los temas y los valores que abordan.

Después léelos con tu familia y pídeles que identifiquen el tema o algún valor que aborde el poema.

Para concluir, lee el siguiente fragmento del poema No te rindas, de un poeta anónimo.

No te rindas, aún estás a tiempo

De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,

Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,

Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,

Destrabar el tiempo,

Correr los escombros,

Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se esconda,

Y se calle el viento

Aún hay fuego en tu alma

Aún hay vida en tus sueños.