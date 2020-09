Preguntas de Aprende en Casa II del 3 de septiembre de quinto y sexto de primaria

Estas son las asignaturas, aprendizajes esperados y materias de repaso, que se tocaron en las clases en el programa remoto de Aprende en Casa II de la Secretaría de Educación Pública de quinto y sexto de primaria.

Quinto de primaria

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Identificación de las caras de objetos y cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas y viceversa.

Énfasis: Identificación de las caras de cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas y viceversa.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las figuras y los cuerpos geométricos.

En el ciclo escolar anterior aprendiste a identificar las caras de objetos y cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas. En esta sesión seguirás trabajando en este tema.

En el libro de texto Desafíos matemáticos 4º grado, podrás practicar este tema de la página 59 a la 63.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, explóralos para saber más.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos.

En los primeros tres videos observarás con atención cuáles son los cuerpos geométricos más comunes y sus características.

Por más aventuras: El proyecto de geometría - Canal Pakapaka.

Matemática Divertida: 3er Grado - Identifica cuerpos geométricos.

Cuerpos geométricos en nuestras casas.

Por último, observa con atención el siguiente video donde podrás confirmar si recuerdas todas las partes de los cuerpos geométricos y podrás repasar, una vez más, cuáles son y cómo distinguir a cada uno de ellos.

Figuras tridimensionales.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de un poema.

Énfasis: Identifica recursos literarios empleados en la poesía (rima, metáfora, símil, comparación).

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo sobre los poemas, en particular sobre los recursos literarios que utiliza, y lo que los hace ser diferentes a otros textos.

En semanas anteriores has estudiado el tema de los poemas y escuchado algunos, tanto en español como en lengua indígena. También has aprendido que los poemas se pueden escribir en prosa o en verso. En esta sesión seguirás aprendiendo sobre algunas características propias de los poemas, como la rima, la metáfora, el símil, etc., y otros recursos literarios, que los hacen ser diferentes de otros tipos de texto, por ejemplo de los cuentos o de las narraciones.

Lee con atención la siguiente explicación de lo que es un símil en un poema:

Los poetas comparan unas cosas con otras tomando en cuenta sus semejanzas. A estas comparaciones se les llama símiles. Para hacer las comparaciones o símiles se utilizan las palabras como, cual, igual que, parece.

Lee este ejemplo […].

Tu rostro, niña adorada,

es como un bello jardín;

como amapolas tus ojos,

tus labios cual alhelí.

Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Tercer grado. México, SEP p. 56

Esperamos que disfrutes esta sesión y te gusten los poemas que escucharás.

En el libro de texto Español 4º grado, a partir de la página 84 podrás estudiar este tema.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, revísalos para saber más y conocer otros poemas.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”:

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos en los que se presentan, un cuento, un poema de Rubén Darío y un video informativo para que puedas analizar qué es lo que distingue a un poema de los otros dos tipos de textos. Presta mucha atención en las semejanzas y diferencias de cada uno de los textos.

Cuentos del árbol: Las lagartijas no vuelan - Canal Pakapaka.

Hermana. Un poema animado.

¿Por qué hacen miel las abejas? | Curiosidades fascinantes para niños

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, cuéntales la historia que más te gustó. Acuérdate de describir a los personajes para que ellos los puedan imaginar.

Artes

Aprendizaje esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en M&eacutfe;xico y otras partes del mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ubicar diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Las artes escénicas son aquellas destinadas a la práctica de cualquier expresión artística. Son una forma de comunicación que rodea el desenvolvimiento de la actuación.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos:

El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura

Alegría-Best of music videos by Cirque du Soleil

Las artes escénicas son expresiones culturales muy completas, como habrás aprendido en estos videos, si lo deseas puedes investigar más sobre el tema en Internet o en otras fuentes.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Sexto de primaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas que implican multiplicar números decimales por números naturales.

La acción de multiplicar te ayuda al desarrollo de tus habilidades básicas, mismas que fortalecen tu capacidad lógica matemática.

“Los números naturales son todos los números enteros que comúnmente se usan para contar todo lo que puedes observar a tu alrededor (por ejemplo, un pan, un litro de leche, etcétera). Los números decimales o fraccionarios son aquellos que no son enteros (por ejemplo, la mitad de un pan, un cuarto de litro de leche, etcétera).

La multiplicación es el resultado de la suma repetida de sumandos del mismo valor. Los elementos de la multiplicación son los factores (los números que se multiplican) y el producto (el resultado).

Los factores de la multiplicación pueden ser cantidades enteras y decimales. Observa el ejemplo siguiente: 25.89 x 56 = 1449.84.

1. Multiplica cada factor, de derecha a izquierda. Al final, suma los subproductos.

2. Cuenta los decimales que suman en total los dos factores de la multiplicación.

3. Coloca el punto decimal contando de derecha a izquierda tantos lugares como decimales sean.” **

** Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”, página 51, sesión 5, apartado de Matemáticas, te recomendamos realizar los ejercicios de la página 52 para que practiques.

Si tienes tu libro de texto de Matemáticas de 5°, se explica el tema a partir de la página 167.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información para multiplicar números decimales por números naturales.

Multiplicación con decimales

Multiplicación con punto decimal ejemplo 1 de 3

Multiplicaciones con números decimales (de 2 formas)

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con esos textos no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar las artesanías mexicanas como manifestación artística y de identidad local y nacional.

Las artesanías son objetos o productos de identidad cultural; se caracterizan porque su elaboración es a mano, utilizan instrumentos rudimentarios, con poca o casi nada de maquinaria automatizada y los materiales son productos naturales que se encuentran en la región o la localidad.

Apreciar las manifestaciones artísticas de nuestro país, te da la oportunidad contar con elementos importantes para incrementar tu acervo cultural, ¿Te gustaría saber lo que sucede detrás de la creación de una artesanía? ¡Comenzamos?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de Español. Libro de lectura. Cuarto grado. El alebrije, pp.122-141.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información sobre los distintos usos de las artesanías: desde el doméstico, decorativo, ceremonial, como vestuario o instrumentos de trabajo.

Ventana a mi comunidad. Zapotecos del Valle, barro.

El rebozo

En este video encontrarás información de artesanías con chaquira, tablas y estambre, en éstas se relatan eventos de la vida cotidiana e historias místicas.

Arte Huichol

En este video conocerás artesanías que difunden su historia y preservan su tradición como parte del Patrimonio cultural.

Conoce el Museo de Arte Popular

En este video conocerás una figura fantástica llamada alebrije, resultado de una combinación de varios animales.

Alfonso Morales Vázquez nos enseña a hacer un alebrije

Si necesitas apoyo de tu familia, solicítala, o entre ambos elaboren su alebrije, recuerda, tengan cuidado al usar alambre eso lo puede manipular un adulto.

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con esos textos no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Lenguaje

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a distinguir elementos de la realidad y la fantasía en las leyendas.

Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios, enmarcados en un contexto geográfico e histórico. Se compone de un título, inicio, desarrollo y final.

Te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”, en el apartado de Lenguaje y Comunicación:

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás elementos de realidad y fantasía en leyendas.

La leyenda de la Llorona - México 2012

La leyenda de la Calle del Niño Perdido (ahora Eje Central).

La leyenda de cempasúchil

En este video encontrarás algunas características, estructura y tipos de leyenda.

¿Qué son las leyendas? ¿Cuáles son sus características, estructura y tipos? (Con ejemplos).

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Ciencias Naturales

¿Qué vamos aprender?

Argumentarás la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas a las adicciones, accidentes, violencia de género y abuso sexual.

Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que puedes tomar y que te pueden llevar a posiciones de peligro. Sin embargo, también existen factores de prevención que cuidan y protegen tu salud tanto física como mental.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social que te mantiene consciente de tus propias capacidades para conducirte asertivamente y afrontar estados de vulnerabilidad.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Ciencias Naturales de 5°, se explica el tema a partir de la página 27.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información relacionada con la prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia.

Conductas de Riesgo

Todo padre de familia debe ver este video

En estos videos descubrirás actividades que están haciendo otros niños y niñas.

Por qué los jóvenes hoy somos activistas- Yael Crupnicoff

She´s like the wind!

El niño empresario de origen mexicano

Coro de niños cantores de la Ciudad de México

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.