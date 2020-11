Preguntas de Aprende en Casa II del 3 de noviembre de Secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Historia

>Causas de la Revolución Francesa

Aprendizaje esperado: Conoce el proceso de la Revolución Francesa y descubre cómo influyeron en ella las ideas de la ilustración y la crisis económica del reino. Además, descubre la manera en que este proceso marcó el fin de la monarquía absoluta.

Énfasis: Reconocer las causas políticas, económicas y sociales que dieron origen a la Revolución Francesa.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las causas políticas, económicas y sociales que dieron origen a la Revolución Francesa, la cual tenía el objetivo de acabar con el absolutismo monárquico, eliminar las relaciones sociales basadas en la servidumbre y organizar la sociedad sobre nuevos principios, emanados de la ilustración.

¿Qué hacemos?

En 1789, estalló en Francia una revolución que puso fin a la monarquía bajo la consigna de libertad, igualdad y fraternidad; este movimiento ocasionó desplazar al rey, instaurar una república, y asentar los principios de la Edad Contemporánea, basándose en las ideas liberales e ilustradas que se reflejaron en la Constitución de 1792 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

La Revolución Francesa trastocó diversos aspectos de la vida de los franceses; pero, entonces ¿es en este periodo que se dan los orígenes de los derechos humanos?

Ahora lo averiguarás, lee algunos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual es el antecedente de los derechos humanos, una de las aportaciones más valiosas que se tienen hoy en día.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. “Asamblea Nacional Francesa. Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano: Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3: El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo 4: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley. Artículo 5: La Ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. Artículo 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los Ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus Representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los Ciudadanos son iguales ante la Ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre: todo ciudadano en su consecuencia puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 15. La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público. Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución. Artículo 17. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, si no es cuando la necesidad pública, legalmente hecha constar, lo exige evidentemente, y bajo la condición de una previa y justa indemnización.”

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 marcó las garantías esenciales de las personas de su época.

Seguramente se te han hecho familiares algunos de los derechos que se mencionan en los artículos.

¿Qué derechos identificas? ¿Cuál de estos derechos te llamó más la atención? y ¿por qué? ¿Qué ideas del pensamiento liberal e ilustrado identificas en el texto?

A partir de la reflexión de las preguntas, comenta con tus familiares o compañeros ¿qué hubiera pasado si no hubieran surgido los derechos humanos? ¿Cómo sería el presente el día de hoy? Difícil de imaginar, verdaderamente.

Hoy en día estas bases las encuentras plasmadas en los ideales constitucionales y liberales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Revolución Francesa fue uno de los procesos históricos más importantes e impactantes en la historia del mundo; los historiadores coinciden en que significó el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, siendo el mayor cambio político, económico y social, pues trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático.

Esto ocurrió gracias a las llamadas revoluciones liberales: La independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, la Revolución Francesa y las Guerras de Independencia Latinoamericanas.

Los objetivos generales de todas ellas, era acabar con el absolutismo monárquico, eliminar las relaciones basadas en la servidumbre y organizar la sociedad sobre nuevos principios emanados de la ilustración, que en aquella época se creían justos.

Se sugieren las siguientes preguntas para que te guíes a lo largo de la sesión:

¿Cuáles fueron las causas políticas, económicas y sociales de la Revolución Francesa? ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales?

Observa el siguiente video para conocer un poco más de los antecedentes de la Revolución Francesa.

Las revoluciones que marcaron la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Panorama del Periodo.

Como viste en el video, la Revolución Francesa es un claro ejemplo de revolución liberal, y fue de los acontecimientos históricos que más efectos tuvo en el mundo. Dando origen al Estado de Derecho, modelo político que actualmente es adoptado por muchos países, incluyendo México.

En 1789 pocos años después de consolidarse la Independencia de las Trece Colonias Inglesas en Norteamérica, en Europa ocurrió la Revolución Francesa. Este movimiento fue producto de muchos factores internos y externos que tuvieron gran importancia a la hora de la manifestación en general, ya que estos hechos fueron provocados por el desequilibrio de la nación en cuanto a aspectos económicos, sociales y culturales.

En el aspecto ideológico durante el siglo XVIII Francia fue cuna del pensamiento ilustrado y liberal; los ideales propuestos por Voltaire, Rousseau y Montesquieu sostenían que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, para construir un mundo mejor. La Ilustración cuestionaba las verdades que hasta entonces eran indiscutibles, como los de la Iglesia y la monarquía absoluta. De esta crítica surgió la idea de que el hombre, a través de la razón y el conocimiento, podía reorganizar la sociedad con base en principios racionales.

La difusión de las ideas ilustradas sucedió en los salones intelectuales de la burguesía del siglo XVIII, en los que se organizaban tertulias y reuniones, así como la edición de libros, folletos, revistas y periódicos que prosperaron a pesar de las censuras y prohibiciones. Siempre hubo un taller donde imprimirlos y una organización para distribuirlos en varios lugares.

Este pensamiento se extendió principalmente entre la gente acaudalada, la cual solía reunirse para comentar y discutir temas sobre filosofía, política y literatura. En este sentido, la Enciclopedia jugo un papel importante, pues en ella se plasmaba el pensamiento ilustrado a través de una gran diversidad de artículos publicados.

La Enciclopedia contribuyó en gran medida a la desacreditación del régimen absolutista, y pugnaba por una sociedad culta, ya que, a través de una sociedad ilustrada, podía asegurarse el fin del Antiguo Régimen.

Respecto a las causas sociales, como el resto de las monarquías del Antiguo Régimen, Francia estaba organizada a partir de un sistema estamental, es decir, de un orden en el que existían tres sectores sociales llamados estados: el clero, la nobleza y el Tercer Estado.

El primer estamento estaba conformado por el Rey, Príncipes, Duques, Condes y Marqueses, los cuales ejercían su poder por mandato divino y tenían el privilegio de poder heredar su título, eran grandes terratenientes y no pagaban impuestos.

El segundo estamento estaba conformado por cardenales, obispos, frailes y monjes. Ellos se encargaban de la educación y otorgaban créditos y poseían grandes extensiones de tierra. Los miembros de este estamento tampoco pagaban impuestos, pero sí cobraban el diezmo a sus fieles.

El tercer estamento —también llamado Tercer Estado— estaba conformado por burgueses acaudalados, banqueros, propietarios, comerciantes, artesanos y campesinos. Era un grupo que no tenía privilegios, eran obligados a pagar impuestos y carecían de participación política. Estos grupos tenían una condición económica desigual: mientras que la alta burguesía (comerciantes y profesionistas) contaban con recursos, el resto vivía en la pobreza y, sin embargo, tenían la obligación de cumplir con el pago de impuestos cuando no podían ni siquiera cubrir sus necesidades básicas.

Como ves había una profunda desigualdad social en el Antiguo Régimen, con poca movilidad y cada estamento contaba con distintas leyes. A diferencia del Tercer Estado, el clero y la nobleza gozaban de muchos privilegios y estaban exentos de muchas obligaciones. Esta situación originó que los burgueses no estuvieran dispuestos a soportar las condiciones de desigualdad y los privilegios que sólo beneficiaban a los nobles, y querían participar en las decisiones del Estado. La organización estamental de la sociedad del siglo XVIII entró en contradicción con las ideas de libertad e igualdad promovidas por el movimiento de la Ilustración.

En el ámbito político, Luis XVI fue coronado Rey de Francia en 1774 y gobernó en una sociedad caracterizada por la desigualdad, el rey tenía un gran poder sobre sus súbditos y prácticamente decidía acerca de todos los asuntos económicos, políticos y sociales del reino.

La sociedad francesa tenía un monarquía como forma de gobierno, la cual adoptó el despotismo ilustrado para centralizar el poder en el Estado al rechazar la separación de poderes, administrar la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas; pero los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad, estaban presentes en la mentalidad de los franceses, y fue el principal motor para luchar contra el Antiguo Régimen y pelear por una soberanía popular. Por ello el lema de la Revolución Francesa sería: “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

Los ideales del liberalismo proponían una libertad del individuo garantizada ante cualquier abuso y la limitación de las facultades de los reyes, mediante constituciones para hacer posible la división de poderes.

Se buscaba acabar con el absolutismo monárquico, y que la soberanía reincidiera en el pueblo y no en las leyes. Que los ciudadanos tuvieran oportunidad de agruparse, para poder intervenir en las decisiones del gobierno, y que además hubiera una constante renovación de los gobernantes para lograr el bienestar común.

La influencia de estos ideales fue tal, que se extendió más allá de Europa, estas ideas llegaron al otro lado del océano Atlántico, en las colonias europeas, o mejor conocidas como las trece colonias de Norteamérica, las cuales adoptaron estos ideales para dar vida a su movimiento de independencia.

Pero también hubo factores externos, como la Independencia de las trece colonias de Norteamérica influyó en Europa, pues instituyeron un régimen constitucional, lo que inspiró a los revolucionarios franceses.

Todos estos factores políticos, sociales y culturales se combinaron y permitieron el inicio de la Revolución Francesa, como se muestra en la línea del tiempo, donde aparecen algunas de las causas.

Ahora te quedará claro que las ideas ilustradas y liberales, su difusión a través de diversos medios, la organización de la sociedad en estamentos, la desigualdad social, demandas de la burguesía, la monarquía absoluta y despotismo ilustrado como forma de gobierno, aunado a factores externos como la Independencia de las trece colonias en Norteamérica son causas culturales, políticas y sociales. Pero ¿qué pasó con las causas económicas?

En el ámbito económico, a principios del siglo XVIII, Francia era una de las monarquías más poderosas del continente europeo. El rey Luis XIV había expandido las posesiones francesas hacia el este en Europa Central y ganado grandes franjas de territorio en Norteamérica. Sin embargo, los costos generados por la monarquía, la guerra y el mantenimiento de territorios tan extensos provocaron que, a la muerte del rey, en 1715, Francia quedara sumergida en deudas.

Sus sucesores, Luis XV y Luis XVI continuaron gastando en exceso y enfrascándose en nuevas contiendas, como la Guerra de los Siete Años, en la que se perdieron grandes territorios y dinero. Años más tarde la monarquía decidió apoyar, con recursos y hombres en el campo de batalla, a los independentistas de las trece colonias de Norteamérica, conflicto del que salieron con mayor deuda estatal.

Los monarcas, nobles y alto clero no adoptaron una política de moderación en sus gastos; por el contrario, vivían una vida de lujo, lo que empeoraba la crisis, ya que Francia era incapaz de pagar los intereses de los préstamos que había obtenido para financiarse. Mientras tanto, la corte francesa vivía en la opulencia en el Palacio de Versalles.

En el aspecto económico, en el último tercio del siglo XVIII, la monarquía entro en una fuerte crisis económica. La corona francesa había gastado mucho dinero, aun cuando Francia era una potencia mundial, los excesos y los lujos de la Corte, aunado a prácticas mercantilistas equivocadas, provocaron el mal estado de las finanzas francesas a lo largo del siglo XVIII.

Desde el comienzo de su reinado, Luis XVI, se vio obligado a pedir préstamos para pagar las deudas ocasionadas por La Guerra de los Siete Años y los grandes lujos de la Corte.

La crisis produjo, como consecuencia, hambruna entre la población común; los precios del pan subían cada día y esa situación generó grandes malestares entre la gente.

Los campesinos, por ejemplo, vivían en condiciones de miseria debido a las plagas, hambruna y los impuestos que cobraba el estado. La burguesía, por su parte, pese a tener una condición económica mejor, veía frustradas todas sus aspiraciones políticas.

Aunado a esto, una crisis agrícola agravó la situación financiera, de tal manera que el rey recurrió a la ayuda de consejeros para que lo orientaran sobre cómo solucionar los gastos.

Luis XVI decidió exigir al clero y a la nobleza que pagaran impuestos y así poder solventar la crisis económica en la que se encontraba el país.

Pero como era de esperarse, ambos estamentos expresaron su negativa y desaprobación, pues uno de sus privilegios más grandes, era el de no pagar impuestos y ellos no estaban dispuestos a renunciar a tal privilegio. Y es por ello que exigieron al rey que convocara a los estados generales.

Dada la crisis económica en la que estaba inmersa Francia, el Rey Luis XVI, decidió convocar a la Asamblea de Notables en 1787, la cual se conformaba por la nobleza, el alto clero y algunos representantes de la burguesía. El propósito era diseñar un plan para cubrir la deuda del estado francés al obligar a la nobleza a pagar impuestos.

La nobleza rechazó rotundamente la iniciativa y pidieron que sólo se les cobrara impuestos al Tercer Estado, lo cual evidentemente disgustó mucho a los burgueses. De tal manera que la iniciativa fue un fracaso y la crisis económica empeoró.

Aunado a la crisis que se estaba viviendo, entre 1788 y 1789, en el campo se perdieron varias cosechas por condiciones climáticas adversas. Esto provocó escasez de alimento en el reino, el alza en el precio de los granos y el aumento de la hambruna en la población, lo que ocasionó caos y disturbios.

A finales de 1788, el Consejo de Estado decidió aumentar en cien por ciento el número de diputados pertenecientes al tercer estamento, con el propósito de obtener más ayuda económica, principalmente de los burgueses.

En 1789, la situación en Francia continuaba siendo inestable. Había desempleo, escasez de alimentos y falta de recursos. La molestia fue compartida por los burgueses y otros grupos que conformaban el tercer estamento, quienes, mediante pasquines, folletos o información de boca en boca, difundieron las ideas ilustradas, como los derechos naturales para todos los hombres, la libertad de pensamiento, la igualdad y la fraternidad.

En mayo de 1789, tras haber agotado todas las posibilidades para solucionar los problemas económicos, el rey Luis XVI convocó la Asamblea de los Estados Generales, cuerpo representativo con diputados de los tres estamentos que no había sido llamada desde 1614. Los Estados Generales estaban integrados por la iglesia, la nobleza y la burguesía, que representaba el Tercer Estado en su conjunto. El primer y el segundo estado pidieron limitar la discusión relativa a los impuestos.

El Tercer Estado quiso aprovechar dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo; propuso que la nobleza y el clero pagaran impuestos y se restringieran su poder y sus privilegios; además, propugnaba por consolidar una economía libre de restricciones y establecer un sistema representativo para participar en las decisiones del gobierno. Pero el rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho del voto por cabeza, que les era favorable ya que eran mayoría, pues querían que subsistiera el voto por orden (que favorecía al clero y la nobleza).

Por tradición las votaciones se habían hecho siempre por estado, es decir, únicamente había tres votos, el primer estado, el segundo estado y el del tercero, lo cual, daba siempre mayoría a los sectores del clero y la nobleza, que solían ser los sectores menos numerosos, pero más favorecidos.

Sin embargo, en aquella ocasión, el Tercer Estado pidió votar no por estado, sino de manera individual, lo cual habría garantizado que los burgueses y la gente del pueblo hubiera sido mayoría en la votación.

Evidentemente la nobleza y el clero se negaron a esta petición.

Frente a la imposibilidad de contar con el voto individual, el Tercer Estado se reunió por separado y se declaró en Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Los asambleístas afrontaron una doble misión: elaborar una constitución democrática y acabar con el antiguo régimen.

Tanto la Corona como el Primero y Segundo estados estaban inconformes con la situación; por todo Paris corría el rumor de que el Rey disolvería la Asamblea. Los parisinos no podían permitirlo y el 14 de julio de ese mismo año se lanzaron a la calle para hacerse oír. Tomaron la prisión de la Bastilla y liberaron a los presos. La Revolución había empezado.

Una vez que has revisado el proceso que dio origen a la Revolución Francesa, y que identificas los principales acontecimientos puedes responder la pregunta:

¿Qué elementos reconoces de cambio y permanencia entre la organización política, económica y social de esa época con la actual?

Ahora sabes que la Revolución Francesa fue un movimiento impulsado por las ideas de la ilustración, corriente de pensamiento cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad, divulgada por pensadores como Voltaire, el cual había impulsado la Independencia Norteamericana y posteriormente motivaría a los franceses a dar un golpe definitivo al Antiguo Régimen, y al Absolutismo Monárquico.

Recapitulando:

Retomando el propósito de la sesión, puedes reconocer las causas políticas, económicas y sociales que dieron origen a la Revolución Francesa. Entre las que destaca, la sentida crisis económica de Francia por su participación en la guerra, un sistema económico que continuamente abría la brecha de la desigualdad social entre el clero, la nobleza y el tercer estado, propio del antiguo régimen, las malas cosechas y el despilfarre monárquico gestaron un malestar social que pronto dio vida a la Revolución Francesa.

Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión:

¿Cuáles fueron las causas políticas, económicas y sociales de la Revolución Francesa?

¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales?

Anótalas en tu cuaderno y escribe una reflexión.

No olvides consultar tu libro de texto de Historia I y subrayar las ideas principales en el tema correspondiente.

El Reto de Hoy:

Es momento de empezar con el reto que realizarás a lo largo de la semana.

En esta ocasión el trabajo será individual, y te convertirás en reportero o reportera de la historia, elaborando un noticiero a partir de la construcción de algunas notas periodísticas.

El número de notas puede ser de una por sesión, o si consideras que puedes elaborar más de una, adelante.

A partir de las anotaciones que hiciste durante la sesión y con apoyo de tu libro de texto, elaborará una o varias notas periodísticas sobre La Revolución Francesa. En ella(s) podrás narrar los acontecimientos más importantes que dieron origen a este importante acontecimiento.

A continuación, se explicará cómo elaborar una nota periodística.

La nota periodística es uno de los formatos de comunicación más utilizados y consiste principalmente en la presentación de hechos sucedidos de manera reciente. Se caracteriza por ser un texto que describe los hechos de manera sencilla, con oraciones breves y párrafos muy cortos.

El titular debe ser corto, ágil, y atractivo. Es por ello que se recomienda no extenderse de las seis palabras para que los y las lectores y lectoras pasen de forma rápida al contenido.

DISTINGUIR LOS HECHOS PRINCIPALES.

Seleccionar y priorizar los hechos más importantes, si son varios puedes clasificarlos de acuerdo a su importancia.

CUERPO DE LA NOTA.

Una nota informativa es breve, no más de una cuartilla, ya que la finalidad es sintetizar los hechos estudiados en la sesión.

Para ir estructurando el cuerpo de la nota debes ir respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Qué pasó?

¿Quién o quiénes participaron?

¿Dónde pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Cómo pasó?

¿Por qué pasó?

Para completar tu nota puedes adicionar algunas imágenes que puedan ejemplificar las notas abordadas y al mismo tiempo puedan incentivar a los lectores a que se interesen en leerla toda.

Es importante que guardes cada una de las notas periodísticas, ya que el conjunto de ellas conformará el noticiero, el cual podrás presentar a tu familia y posteriormente, cuando regreses a clases presenciales, las podrás compartir con tus maestros y compañeros.

No olvides consultar tu libro de texto. El tema del día de hoy lo podrás encontrar en bloque uno. Para poder complementar tu investigación, se sugiere consultar en la Biblioteca Juvenil Ilustrada, el libro Del Absolutismo a las Revoluciones Liberales del autor Ricardo Gamboa Ramírez.

Matemáticas

>100 adolescentes respondieron

Aprendizaje esperado: Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados para un acercamiento a la probabilidad frecuencial.

Énfasis: Utilizar la encuesta para recolectar datos de una población de estudio y considerar cuando un evento probabilístico es posible o no.

¿Qué vamos a aprender?

nalizarás el uso de la encuesta para recolectar datos de una población de estudio y considerar cuándo un evento es posible y cuándo no.

La información que se recolecta a través de una encuesta puede ser de mucha utilidad para conocer la frecuencia de un resultado en sucesos de la vida cotidiana de los cuales no puedes conocer un resultado de forma determinada.

¿Qué hacemos?

Ya aprendiste sobre la importancia de la observación para registrar la información que se obtiene de una forma empírica y conocer los eventos favorables para diversas situaciones de nuestra vida cotidiana.

Quizás en algún momento pudiste ver que la señora de la cooperativa escolar registraba lo que compraban con mayor frecuencia las alumnas y alumnos, y para agregar nuevos productos encuestaba a los alumnos, con ello podía tener satisfechos a los estudiantes y vender sus productos.

Muchas empresas para averiguar la aceptación de un producto o servicio, como no pueden observar a todas las personas que consumen sus productos, lo que hacen, son encuestas.

En ocasiones tal vez hayas recibido tú o tu familia llamadas telefónicas en las que distintas empresas preguntan su opinión sobre algún producto o servicio. Sin embargo, no lo hacen con todas las personas, sino que seleccionan de manera aleatoria a consumidores o público objetivo que cumple con algunas características de su interés.

A esto se le llama muestra de una población; dependiendo del producto o servicio, encuestarán a un número limitado de jóvenes, adultos o adultos mayores que puedan comprar sus productos o servicios. Este proceso es de mucha utilidad para tomar decisiones de mercadeo.

Observa el siguiente video.

“La encuesta”

Las preferencias o intereses de las personas pueden ser de utilidad para empresas u organismos que se dediquen a la satisfacción de necesidades o intereses. Por ejemplo, conocer los gustos e intereses de las y los adolescentes es de utilidad para sus familias, escuelas o empresas que buscan brindar atención a este sector social. Los docentes buscan conocer los gustos e intereses para diversificar las actividades de las lecciones.

Por ejemplo, en los resultados de una encuesta realizada a jóvenes, llama la atención los datos: que revela que para los jóvenes encuestados es muy importante la familia (58.3%) y a la salud (57.7%). Esto significa que los jóvenes, en su mayoría, valoran a su familia y su salud.

Otro ejemplo es que en la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018, realizada en septiembre de 2018, al 70% de las y los menores de entre 6 y 17 años de edad de la capital del país les preocupa la seguridad pública, el rescate de áreas recreativas y deportivas, y el impacto ambiental e higiene pública. Estos resultados se están traduciendo en mejoras de los entornos de las alumnas y alumnos.

Ya conoces más sobre el uso de las respuestas de una encuesta, ahora vas a revisar un ejemplo de una dinámica realizada por tres maestras.

La dinámica se basa en una encuesta que realizó la maestra Jared a una muestra de 100 adolescentes de primer grado de secundaria, en la Ciudad de México, sobre distintos temas, para conocer sus gustos e intereses. La selección de las encuestadas y los encuestados fue al azar y se decidió que la muestra de la población total fuera 100, para facilitar el conteo de la frecuencia de cada respuesta.

Asimismo, dos maestras Lety y Liz realizaron varias encuestas a distintas cantidades de alumnas y alumnos de estas mismas edades, y cada una obtuvo sus propias respuestas, las cuales pueden ser diferentes.

Con base en esa información las maestras Lety y Liz deberán decidir qué respuesta le darán a la maestra Jared, para tres de las preguntas que conforman su encuesta. Pueden utilizar la información que recolectaron o decir su propia respuesta, lo que ellas piensen que les dará mayor probabilidad de coincidir con la respuesta de mayor frecuencia.

Esto se realizará a forma de concurso por lo cual la primera que presione el botón podrá contestar y si su respuesta es la de mayor frecuencia ganará un punto, de lo contrario la segunda maestra podrá dar su respuesta y si tiene mayor frecuencia será la que gane el punto, después conocerás las respuestas faltantes.

Primera pregunta.

Jared: Hice una encuesta a cien adolescentes, quienes respondieron la pregunta ¿Cuál sería su regalo idóneo en su cumpleaños? ¿Cuál creen que es la respuesta de mayor frecuencia?

Lety: Esa pregunta me la contestaron 50 de mis alumnas y alumnos y la mayoría dijo: ¡Ropa! Parece que a mis alumnas y alumnos les gusta mucho, así que mi respuesta definitiva es ¡ropa!

Jared: ¡Ya lo creo! ¿Qué opinan ustedes alumnas y alumnos? Veamos si entre las respuestas que yo registré aparece “Ropa”.

“Respuestas Regalo idóneo” (Revisa del momento 00:00 al 00:05 )

Jared: Sí aparece, pero no es la respuesta con mayor frecuencia en nuestra encuesta, aunque 20 adolescentes respondieron, ropa ¡Muy bien maestra Lety! Maestra Liz, veamos si puede encontrar una respuesta con mayor frecuencia.

Liz: Para esta pregunta recibí 500 respuestas, así que, lo siento maestra Lety, pero la probabilidad sugiere que ganaré este punto. Dado que la mayoría contestó: ¡Celular!

Jared: ¡Parece que las y los adolescentes que encuestamos prefieren de regalo un teléfono celular! ¿Qué opinan ustedes alumnas y alumnos? Veamos si aparece “Celular”.

“Respuestas Regalo idóneo” (Revisa del momento 00:05 al 00:08 )

Jared: ¡Felicidades! La maestra Liz ha ganado un punto, conozcamos las demás respuestas.

“Respuestas Regalo idóneo” (Revisa del momento 00:08 al 00:18)

Jared: ¡Vamos con la segunda pregunta!

Les recuerdo que hice una encuesta a cien adolescentes, quienes respondieron la pregunta ¿Cuál es su asignatura favorita? Maestras: ¿Cuál creen que es la respuesta de mayor frecuencia?

Liz: Esta pregunta no la hice porque sé que a mis alumnas y alumnos les fascinan las Matemáticas. Estoy segura que las matemáticas es la asignatura favorita de mis alumnas y alumnos, así que voy con esa respuesta.

Jared: ¡Seguramente, para sus alumnas y alumnos así será! pero conozcamos qué dicen los resultados de mi encuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se encuentra la asignatura de “matemáticas” entre las favoritas?

“Respuestas Asignatura favorita” (Revisa del momento 00:00 al 00:04 )

Jared: Aunque para sus alumnas y alumnos las matemáticas es su asignatura favorita. No es la respuesta con mayor frecuencia, pero 24 adolescentes respondieron “Matemáticas” ¡Muy bien maestra Liz! Maestra Lety veamos si puede encontrar una respuesta que se dé con mayor frecuencia.

Lety: Yo creo que sí, porque en mi caso hice esa pregunta a 200 adolescentes y la mayoría respondió: Educación Física. De hecho, mis alumnas y alumnos, también disfrutan Matemáticas, pero debo reconocer que a la mayoría les encanta la Educación Física.

Jared: ¡Claro, practican deporte y se divierten también! ¿Qué opinan ustedes alumnas y alumnos? Veamos si aparece “Educación Física”.

“Respuestas Asignatura favorita” (Revisa del momento 00:05 al 00:08 )

Jared: ¡Felicidades! La maestra Lety ha ganado un punto, por lo que el marcador registra un empate de un punto y un punto. Conozcamos las demás respuestas.

“Respuestas Asignatura favorita” (Revisa del momento 00:09 al 00:18 )

Jared: ¡Vamos con la tercera pregunta!

Les recuerdo que hice una encuesta a cien adolescentes, quienes respondieron varias preguntas. Seleccione tres al azar, llevamos dos vamos por la tercera: ¿Cuál es su celebración favorita del año? Maestras: ¿Cuál creen que es la respuesta de mayor frecuencia?

Liz: Esta vez me basaré en los resultados de mi encuesta y aunque mi celebración favorita es la navidad, la mayoría de mis estudiantes contestó que su cumpleaños. Así que para aumentar la probabilidad de terminar con el empate y ganarle el punto a mi querida amiga, la maestra Lety, mi respuesta es cumpleaños.

Jared: ¡Me parece una buena decisión! A mí me gusta mucho celebrar mi cumpleaños. ¿Qué opinan ustedes alumnas y alumnos? Conozcamos si se encuentra “cumpleaños”.

“Respuestas celebración favorita” (Revisa del momento 00:00 al 00:05 )

Jared: ¡Felicidades, ha encontrado la respuesta con mayor frecuencia! Así que, de forma indiscutible, este punto lo ha ganado la maestra Liz. Conozcamos las demás respuestas.

“Respuestas celebración favorita” (Revisa del momento 00:06 al 00:18 )

Jared: Si las sumas no me fallan, la ganadora del día de hoy es la maestra Liz ¡Felicidades, maestra Liz! Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta sesión. Y también a ti, Lety, muchas gracias; ya que, aunque no resultaste ganadora en esta ocasión nos dejaste conocer los intereses de tus alumnas y alumnos.

Esperamos que ustedes, alumnas y alumnos, se hayan divertido jugando con nosotros.

Si contestaron las preguntas de la encuesta ¿sus respuestas estuvieron entre las que se presentaron en nuestras encuestas? ¿Qué coincidencias encontraron

Después de revisar este ejemplo práctico, te darás cuenta que a través del juego puedes aprender la utilidad de una encuesta para poder recabar información sobre una población, o al menos una muestra de una población de interés, que en este caso son las y los adolescentes de primer grado de secundaria.

Ahora hay que darle un uso a esta información. Si una persona adulta quiere encontrar el regalo de cumpleaños idóneo para una o un, adolescente; ¿qué podría regalarle para que la probabilidad de que le guste el regalo sea mayor?

Con base en la información de la encuesta que observaste en el ejemplo práctico, puedes darte cuenta que es más probable que un celular o algún producto relacionado a ello sea de la preferencia de la festejada o festejado.

También para los maestros es importante conocer los intereses de sus alumnos para diseñar sus actividades que realizan en su planeación, basado en las respuestas que arrojo la encuesta ¿Qué maestros tendrán un mayor reto para hacer más atractiva su asignatura?

A partir de las respuestas que viste en el video que dieron los alumnos, los maestros que tendrían que poner más empeño son aquellos titulares de las asignaturas que no aparecieron como respuesta, pero centrándote sólo en los resultados sería Ciencias, en este caso Biología; ya que son alumnos de primer grado.

Plantea preguntas relacionadas con la probabilidad que puedas contestar haciendo uso de las respuestas a las interrogantes del juego, verifica y discute tus resultados con tus maestras o maestros.

También puedes proponer qué respuestas serían imposibles a dichas interrogantes; por ejemplo, sería improbable que alguna alumna o alumno contestara que su celebración favorita del año es el festival del ajo; ya que se celebra en California y que la población encuestada fueron alumnos y alumnas de primer grado de secundaria, en la Ciudad de México.

En la vida cotidiana existen situaciones en las que puedes estar seguro de lo que va a suceder, como por ejemplo que la semana tiene 7 días, pero hay otros en los que no puedes predecir el resultado; la observación, la encuesta o un experimento te ayudan a tomar decisiones con mayor probabilidad de tener éxito. Presta atención al siguiente video:

“¿Qué es el azar? ¿Qué es aleatorio?”

Como viste la probabilidad se utiliza en varios ámbitos de la vida cotidiana y el uso correcto de ella te ayudará a tomar mejores decisiones aplicándola.

¿Qué te parece, si se formaliza lo estudiado sobre la encuesta?

La encuesta es una técnica que consiste en realizar una investigación a una muestra de individuos que representa a un grupo o población. Se realiza formulando preguntas para conseguir mediciones cuantitativas sobre una cantidad de características de la población. Las respuestas se anotan y se organizan para su análisis posterior.

Se entiende como población, al conjunto de elementos (personas, objetos o eventos), sobre los cuales se realiza la encuesta (estudios, mediciones u observaciones).

Es importante diferenciar entre población y muestra. Esta última es una parte representativa de la población, cuya opinión se desea conocer. Se considera que la muestra debe ser al menos 10% de la población.

Para estos procedimientos es importante diseñar un plan de muestreo, el cual es una estrategia para elegir la muestra de una población. Este plan se diseña de acuerdo con las características de la información que se quiere obtener de la población.

El Reto de Hoy:

Ahora, es tiempo de un último reto.

Un programa de radio pidió a la audiencia que llamara por teléfono para contestar preguntas sobre equidad de género. Las instrucciones fueron:

Teclea 1 si tu respuesta es Sí, y 2 si es No.

Las preguntas eran:

¿Consideras que en México hay equidad de género? ¿Mujeres y hombres son igual de inteligentes? ¿Las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres cuando ejercen el mismo empleo? ¿Las mujeres pueden desempeñarse en oficios como minería, construcción, uso de máquinas y herramientas?

Analiza el reto y responde:

¿Quiénes pueden llamar a la radiodifusora y contestar las preguntas?

Si a la radiodifusora le interesa la opinión de la población de entre 19 y 30 años de edad ¿qué debe considerar para lograr su objetivo?

Después de realizar la encuesta y tras el levantamiento de datos, la radiodifusora informó que la probabilidad de que entre las mexicanas y los mexicanos haya equidad de género es de 40%. ¿Qué relación hay entre los resultados del estudio y la probabilidad que se menciona?

Esta encuesta se realizó porque el tema del programa de esa semana era: Acciones que ayuden a conseguir la equidad de género en México.

Civismo

>¿Hasta dónde termina mi libertad?

Aprendizaje esperado: Distingue desafíos y tensiones del derecho a la libertad en sus espacios de convivencia.

Énfasis: Analizar los desafíos del ejercicio de su libertad en sus espacios de convivencia.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás analizando los desafíos y las tensiones que se presentan en el ejercicio de la libertad en sociedad; en los espacios donde tú te desarrollas día con día.

¿Qué hacemos?

Para comenzar la sesión responde esta pregunta:

¿Por qué puedes decir que eres libre?

Para responder, elabora un gráfico con un círculo central que diga ‘Soy libre’ y varias ramificaciones en las cuales anotes por qué lo eres.

Un ejemplo de cómo llenarlo sería:

Yo sé que soy libre porque expreso lo que siento y pienso sin castigo alguno y sin ofender a los demás. También lo soy porque elegí qué estudiar y elijo todos los días qué comer o con quién salir; soy libre porque tengo acceso a la información por cualquier medio y porque puedo reunirme con mis amigas, amigos y otras personas para manifestar mis ideas de forma pacífica.

Con este ejemplo puedes recordar que la libertad es una facultad de los seres humanos, para tomar decisiones en todas las situaciones a las que se enfrentan en la vida; algunas de esas decisiones pueden ser tan simples como qué ropa usar el día de hoy y otras más complejas como cuando expresan o manifiestan sus ideas.

Como también recordarás, aunque tienes el derecho a ejercer tu libertad, el hacerlo implica reflexión, responsabilidad y guiar tus acciones con base en criterios, principios o valores. Para ti y para otros es claro que el ejercicio de la libertad también conlleva procurar que tus actos no afecten tu dignidad o la de otras y otros, ni dañen el medio que te rodea.

En el ejercicio de tu libertad también es importante manifestar tu inconformidad o desacuerdo a la discriminación, la violencia, el autoritarismo o la falta de oportunidades para el estudio, la recreación o el trabajo.

En tu constante camino para ejercer la libertad, realizas acciones que pueden suponer para ti un desafío, es decir, una situación que te supone un reto, muchas veces, compleja de resolver y que demanda un gran esfuerzo.

¿Has pensado a qué desafíos te has enfrentado al ejercer tus libertades fundamentales, como la de expresión para elegir sobre la vida sexual, física, de acceso a la información, de pensamiento?

Piensa en dos o tres desafíos o situaciones a las que te has enfrentado en algún momento y anótenlas en tu cuaderno.

Si te cuesta trabajo hacerlo, responde dos preguntas:

¿A qué desafíos te has enfrentado cuando ejerces tus derechos en la casa, la escuela y la comunidad? ¿De qué manera los has resuelto?

Para continuar con el análisis, ve y escucha el siguiente video. En él, dos amigos, Fernanda y Luis, comentan la situación vivida por uno de los amigos de Luis al momento de ejercer sus derechos a la libertad de expresión e información. Reflexiona cuál sería el desafío en la situación planteada.

La libertad y sus desafíos en la sociedad.

Puedes decir, ¿cuál fue el desafío del amigo de Luis al ejercer su derecho a la libertad?

La situación planteada te permite ver que el derecho a la libertad no es absoluto, se limita cuando se contraponen diversos tipos de derechos fundamentales, como los de expresión y privacidad; es decir, cuando el ejercicio de varios derechos se ve afectado por la acción de una o varias personas. En este caso, el derecho a la libertad de expresión se contrapone con el derecho a la intimidad.

¿Cuál supones que sería la mejor solución?

Tal vez la solución sería poder expresar tu molestia ante la situación.

Así es, mediante el diálogo se pueden evitar los conflictos. Ello te permite identificar desde qué perspectiva retomas la situación, las emociones que se manifiestan y destacar la importancia de la comunicación asertiva.

¿Qué hubieras hecho, si alguien te hubiera tomado una foto y la hubiera compartido en la red, sin tu permiso?

Es de suponer que, estarías muy molesta o molesto con ello.

¿La libertad tiene límites?

La respuesta es sí, la libertad tiene límites, como lo refieren varios documentos oficiales, que es probable que ya conozcas, como, por ejemplo:

El Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, consigna que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

De acuerdo con este artículo, ejercer los derechos con libertad no se traduce en un permiso para hacer lo que quieres, sino que, pensando siempre en su ejercicio, busca propiciar la armonía y la paz en la sociedad “para comportarse fraternalmente con los otros”.

Otro artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienes libertad de pensamiento y de creencias, pero eso no significa que los demás coincidan con tu forma de pensar ni con tus creencias; si eso se pretendiera así, se estaría coartando el derecho a la libertad de pensamiento y de creencias de las y los otros.

En el artículo 19° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consigna que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

¿Te acuerdas que en el video se explicó que la libertad de expresión entra en tensión cuando se vulneran los derechos de otras y otros, pero también cuando se perturba el orden público o se ataca a lo moral?

Hablar de tensión es identificar que existe un problema a resolver, para lo cual se puede optar por una solución a partir del diálogo, evitando con ello un conflicto.

Por ejemplo, en el caso de los amigos de Luis, la tensión sería hasta dónde seguir disfrutando su noviazgo sin incomodar a las y los demás y cuidándose a sí mismos.

¿Todas y todos enfrentan desafíos y tensiones en el ejercicio de sus libertades fundamentales?

Sí, así es. Los desafíos y tensiones se derivan de la necesidad de garantizar que todas y todos los integrantes de una sociedad ejerzan su derecho a la libertad.

Ya vas comprendiendo más sobre el ejercicio de la libertad.

Un ejemplo sería. En la escuela, se puede generar una gran tensión por el uso de los espacios comunes, sobre todo de la cancha para jugar futbol, basquetbol y voleibol. A pesar de que todas y todos tienen el derecho de hacer uso de ella, los de tercero de secundaria pueden pensar que ellos tienen derecho de usar la cancha la mayor parte del tiempo, afectando a las y los demás.

¿Cómo enfrentarías este desafío en la escuela?

La respuesta puede ser que se elabore un calendario de uso de la cancha durante los recesos escolares. Además, algún profesor de Educación Física puede apoyar organizando torneos y otras actividades deportivas en la cancha para todos los grupos de los tres grados.

Para analizar y enfrentar los desafíos, es recomendable diseñar herramientas que faciliten la tarea. Tal vez hacerse preguntas como las siguientes:

¿Cuál es mi desafío? ¿Cómo lo enfrento? ¿Por qué lo decido así?

También puede ser de utilidad “ponerse en los zapatos del otro o la otra”; hacerlo permite ser más asertiva o asertivo en las decisiones. Recurrir a preguntarse a sí mismo, de la siguiente manera, es el camino a seguir. Algunos ejemplos de preguntas son:

¿Me gustaría que me hicieran lo que yo estoy haciendo? ¿Mis acciones pueden afectarme a mí mismo o a alguien más? ¿Cómo se sentirían los demás por mis acciones?

Es tu turno, realiza un cuadro en donde anotes dos o tres desafíos que tienes en los espacios en los que desarrollas tus actividades diarias; ya sea tu casa, tu escuela, el lugar donde juegas algún deporte o realizas algún taller artístico. Escribe las tensiones que podrían generarse por las acciones que realizas en cada uno de esos lugares.

Este ejercicio te permitirá reflexionar acerca de los desafíos y las tensiones que trae consigo el ejercicio de la libertad. Pero aún te falta camino por recorrer. Analiza algunos ejemplos más. El siguiente es el de Victoria y la relación con su familia.

La familia de Victoria se reúne a comer todos los días. La comida es un gran acontecimiento para todas y todos, menos para ella, pues no se le permite hablar, y no es porque no tenga nada que decir, sino porque es la menor de la familia.

A menudo, Victoria está sentada escuchando la conversación, pero cuando quiere decir algo u opinar no se lo permiten, pues sólo su hermano Gustavo tiene permiso para hacerlo.

Victoria se pregunta todos los días, ¿por qué yo no tengo esa libertad?

¿A qué libertad se refiere Victoria? ¿Cuál es su desafío y cómo podría solucionarlo?

Victoria se refiere a la libertad de poder expresarse en un ambiente armónico, como lo es su casa, y en igualdad de circunstancias con los otros integrantes de la familia. Su desafío es lograr su inclusión a la hora de la comida; su probable solución o estrategia a seguir sería expresar, de manera asertiva, a sus papás y a su hermano, que se siente excluida por no ser escuchada y respetada su opinión.

Otro ejemplo es Ricardo y Mariana, dos vecinos adolescentes que son novios. Ricardo y Mariana están muy enamorados. Todo el día hablan por teléfono y se mandan mensajes de texto con memes y cosas románticas. También se envían fotos de ellos mismos, algunas muy atrevidas.

En la clase de Formación Cívica y Ética les explicaron el tema del sexting y que las fotos y videos comprometedores corren el riesgo de que sean reenviados a otras personas que pueden hacer mal uso de ellas y atentar contra la dignidad de ambos, al exhibir la intimidad de los fotografiados; propiciar que se burlen de ellos o los amenacen o chantajeen con divulgar sus imágenes e información, poniendo en riesgo su integridad.

A pesar de lo estudiado en la clase, Ricardo y Mariana aseguran que seguirán enviándose fotos, porque son libres de expresarse y de tener intimidad y no le hacen daño a nadie.

Reflexiona sobre lo que leíste en este ejemplo. Plantea una serie de preguntas que pueden ser de utilidad.

¿Qué desafío enfrentan Ricardo y Mariana? ¿Qué tipo de libertad deberían defender? ¿Por qué el sexting puede poner en riesgo la dignidad y la integridad de Ricardo y Mariana?

El desafío de Ricardo y Mariana está en vivir su noviazgo sin intervención de otras y otros, defendiendo su libertad de expresión; sin embargo, deberán considerar que tienen derecho de que se respete su privacidad, la cual ponen en riesgo al compartir con otros las fotografías que en su momento se tomaron.

¿Qué harías si tú estuvieses en el lugar de Ricardo y Mariana?

Es básico identificar hasta dónde llega tu libertad, de tal manera que no vulnere tus derechos y dignidad y la de los demás.

Como se ha repetido en varios momentos de esta sesión, ejercer el derecho a la libertad trae consigo desafíos o retos y tensiones que se presentan cuando hay un conflicto o dilema, cuando debes elegir entre dos derechos que tienes consagrados.

Realiza el análisis de otra situación. Ésta se presenta entre las autoridades y los habitantes de una comunidad, como lo reporta la siguiente nota periodística.

El Congreso de un municipio de la República Mexicana impulsa una iniciativa de ley para prohibir la venta de comida chatarra y productos con picante en las escuelas del municipio. El origen de la ley está en que la mayoría de las niñas y los niños del municipio son propensos a las enfermedades gastrointestinales severas y a la obesidad. Han llamado a la ley “CHATARRA CERO” y los congresistas señalan que es una ley de salud preventiva, pues los habitantes del municipio serán más sanos.

Quienes se oponen a la ley argumentan que es mejor educar para elegir lo que se come y no prohibir el consumo de los alimentos chatarra.

Comenta con los miembros de tu familia si estarían a favor de una ley como la “CHATARRA CERO” y si afecta o no los derechos de las y los ciudadanos.

Comienza por analizar los desafíos y las tensiones que se presentan en la situación reportada en la nota.

Tal vez en este caso los desafíos son para los dos actores involucrados en la nota periodística: las autoridades y los habitantes.

Así es. Por un lado, están las autoridades, quienes, por su cargo, tienen el deber de velar por la salud de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual están facultadas para emitir leyes orientadas al cuidado de la salud de las y los ciudadanos, como lo establecen la Ley general de Salud y la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al consignar en su artículo 13, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social de la siguiente forma.

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

Pero, por otro lado, los ciudadanos tienen el derecho al cuidado de su salud y a la libertad de decidir qué alimentos comer, aunque también tienen la obligación de consumir alimentos que contribuyan al cuidado de su salud.

Cuando se ponen en tensión dos libertades o una libertad y otro derecho, es necesario que, para decidir, se ponga en la balanza los valores universales, la dignidad humana, la ley y el bien común, para no dañar a las y los demás.

En este caso, la autorregulación o capacidad que tiene una persona de responsabilizarse por su conducta puede ser una estrategia para ejercer la libertad; para decidir cómo reaccionar, qué hacer y qué decir en una situación determinada, después de conocer las condiciones externas e internas que influyen en una decisión.

La autorregulación es clave para enfrentar los desafíos en el ejercicio de la libertad y se pueda optar por elegir de manera más asertiva.

¿Las y los adolescentes enfrentan desafíos sobre su libertad?

Sí, es muy común tener retos sobre la libertad en la adolescencia. Observa los siguientes videos.

Los desafíos a los que se refieren son variados. Mientras Brandon se enfoca en el desafío que es la convivencia con sus vecinos, en su casa y con sus compañeras y compañeros en la escuela; Guadalupe habla del problema de la basura con sus vecinas y de que en su comunidad no se siguen las medidas de salud recomendadas por la pandemia. Finalmente, Camila también se enfoca en los desafíos o retos que tiene en su casa y escuela, pero hace mayor hincapié en la inseguridad que hay en su colonia.

Elije uno de los desafíos: el de Brandon, Guadalupe o Camila y anota en tu cuaderno algunas estrategias o acciones con las que se pudieran enfrentar. Toma como base las preguntas:

¿Cuál es el desafío?

¿Cómo se enfrenta?

¿Por qué se decide enfrentarlo así?

Un ejemplo sería:

Primero, se analiza el caso de Brandon, el desafío se soluciona al considerar que sus vecinos tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar, como lo establece la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Segundo, en el caso de Guadalupe, se puede resolver con dos estrategias: la primera, dialogar con sus vecinos y ver cuál es el problema para no recoger la basura y, con base en ello, encontrar una solución.

Otra estrategia podría ser subir a las redes sociales las fotos del lugar con basura después, recoger la basura y subir las fotos del lugar limpio y con un letrero que diga “la acción de todos suma para lograr un ambiente limpio”. Creo que las estrategias evitarán un conflicto o enfrentamiento con los vecinos.

Recapitulando:

A lo largo de la sesión se habló de los desafíos que conlleva el ejercicio de la libertad y de la importancia de analizar la situación para encontrar estrategias con el fin de enfrentarlos.

El Reto de Hoy:

Los ejemplos que se han revisado te ayudarán a reflexionar acerca de tus propios desafíos y a completar tu cuadro “Mi derecho a la libertad”.

Anota tres o cuatro desafíos, en otros espacios donde te desenvuelves, además de tu casa y tu escuela. Analiza los desafíos y diseña las estrategias para enfrentarlos.

Lenguaje

>¡Les tengo noticias!

Aprendizaje esperado: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios.

Énfasis: Leer para interpretar noticias.

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás las partes de la nota informativa y la forma en la que está construida. Por otra parte, leerás y compararás notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios y leerás para interpretar noticias.

¿Qué hacemos?

¡Hay noticias!

El 19 de septiembre de 1985 la capital del país se sacudió con un sismo de magnitud 8.1, a las 7:19 de la mañana. El movimiento devastó la Ciudad de México, provocó daños severos en cientos de edificios y causó lamentablemente la muerte de miles de personas.

Exactamente 32 años más tarde, el 19 de septiembre de 2017 en punto de las 13 horas con 14 minutos, el acontecimiento ocurrió nuevamente: un sismo de magnitud 7,1 sacudió la Ciudad de México, Puebla, Morelos y otros estados aledaños, causando daños materiales y pérdidas humanas, provocadas por el derrumbe de varios edificios y casas.

Este último sismo seguramente lo recuerdas, porque lo viviste o te enteraste; o bien lo escuchaste en clase cuando cursabas cuarto grado de primaria:

¿Cómo fue tu experiencia en aquel momento? ¿Dónde estabas aquel martes 19 de septiembre a la 1:14 de la tarde? ¿En tu comunidad se percibió el sismo? ¿Qué desastres ocurrieron cerca de tu comunidad? ¿Qué fue lo más impactante durante y después del sismo para ti? ¿Por cuáles medios te enteraste de la noticia?

Este hecho fue sin duda una noticia de alto impacto. Diferentes fuentes de información difundieron la noticia con una versión que dependía de la impresión del periodista, de los testimonios y del lugar donde cada uno presenció el desastre natural. Por tales motivos, es bastante probable que encuentres datos diferentes sobre el tema en las distintas fuentes de consulta.

Cuando un hecho te parece importante dentro de tu entorno, haces lo posible por contarlo a la mayor cantidad de personas, de forma que cause impacto en quienes lo escuchen; claro, sólo si este hecho resulta interesante también para la persona a quien le compartes la información.

En ese momento te sientes protagonista de lo ocurrido; si logras interesar o aportar nueva información, es justo en ese instante donde te conviertes en periodista porque reinterpretas los hechos, emites una opinión, obtienes más información hasta que la noticia deja de ser interesante y buscas otro hecho para comenzar de nuevo.

Sin embargo, para dar una excelente noticia debes primero conocer cuáles son las partes de la nota informativa y cómo se construye. Para comenzar, observa el siguiente video sobre los géneros del periodismo.

Como se menciona en el video, son varios géneros del periodismo: la prensa (periódicos y revistas) la radio, la televisión y las plataformas digitales son los medios en que se desarrolla el ejercicio periodístico.

El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros.

Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos:

Informativos: noticia o nota informativa, entrevista o reportaje.

Opinativos: artículo o editorial.

Híbridos: crónica o columna.

La noticia o nota informativa es el género fundamental del periodismo, el cual tiene como objetivo dar a conocer los hechos de interés. En la noticia el periodista sólo informa el hecho, no da opiniones y se concreta a relatar lo que sucedió para permitir que el lector desarrolle sus propias conclusiones. La información periodística transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general y con determinado valor político ideológico. A este hecho se le llama noticia.

La noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho de interés ocurrido recientemente, difundido a través de los diversos medios de comunicación: prensa, radio, televisión o internet.

Las características de la noticia son:

Hecho de actualidad: Lo que hoy es noticia mañana puede que no tenga ningún valor noticioso.

Veracidad: Los hechos que se relatan deben ser verdaderos y, por lo tanto, verificables.

Objetividad: Cuenta los sucesos sin añadir opiniones o adjetivos calificativos.

Específico: Es un texto breve y denso que aporta mucha información con las palabras precisas.

Interés: Sólo es noticia aquello que interesa al público.

Al momento de leer una nota informativa considera de qué manera las características que acabas de repasar están presentes. Esto te ayudará a valorar la calidad de la nota informativa y, por ende, establecer qué tan confiable es como medio de información.

Ahora que conoces las características de la noticia, identifica ¿cuáles son las preguntas que debes responder para construir una noticia?

Para responder a esta pregunta, observa el siguiente video. Pon mucha atención porque al terminar realizarás un reto con la información.

En el video se explica que los elementos que integran cualquier hecho noticioso y reflejan:

El hecho: los acontecimientos e ideas que conforman la noticia. La esencia del hecho: ¿qué ha sucedido? ¿De qué se trata? El sujeto: ¿quién realiza la acción? Los protagonistas, antagonistas y todos los personajes que aparecen en la noticia. El tiempo: la acción tiene un tiempo concreto, marca su inicio, su duración y su final ¿Cuándo sucedió o en qué momento ocurrió? El lugar: ¿dónde se llevó a cabo? Delimita o señala el lugar o espacio en el que ocurrieron los hechos. La finalidad: presenta las razones que han originado los hechos. ¿Por qué se produjo? ¿Cuál ha sido la causa? La forma: describe las circunstancias y los modos con los que se han presentado los hechos. ¿Cómo sucedió?

Es importante que tú, como periodista, aprendas a identificar los elementos que integran la noticia, pues a partir de esta clasificación se irá construyendo la nota informativa. Las respuestas a estas preguntas son las mismas que generalmente se hacen las personas interesadas en la información. La explicación determinará la amplitud de la noticia.

Ahora sí, ¿estás listo para la actividad?, ¿conoces cuáles son los elementos que se incluyen en una noticia? Muy bien, entonces resuelve el siguiente crucigrama:

SEP

Lee con atención cada oración y en el recuadro correspondiente coloca el concepto que se describe:

Presenta las razones que han originado los hechos.

Acción concreta que marca su inicio, su duración y su final.

Describe las circunstancias en que se presentan los hechos.

Delimita el espacio en el que ocurrieron los hechos.

Personajes que aparecen en la noticia.

Acontecimientos que conforman la noticia.

¿Tienes ya tus respuestas? ¿Lograste completar el crucigrama? ¿Te faltó alguna palabra?

Ahora ve las respuestas.

SEP

¿Cuántas respuestas acertaste? Seguramente encontraste y colocaste todas las palabras en el crucigrama antes de revisar los resultados.

No debes olvidar la información que presenta una nota informativa, responde a las preguntas:

¿qué?

¿quién o quiénes?

¿dónde?

¿cuándo?

¿por qué?

¿cómo?

Cualquiera de las preguntas fundamentales que responde la noticia, pueden utilizarse para destacar lo más importante del hecho al momento de presentar la información.

Revisa algunos ejemplos.

Si lo que se busca es destacar el QUÉ entonces el hecho será lo primero que se mencione en la redacción de una noticia.

Por ejemplo:

¿Qué?

“Un eclipse solar oscureció el cielo de varias ciudades del continente el día de ayer”.

Destacar el QUIÉN es utilizado en noticias sobre declaraciones o actos que señalan la importancia de una persona o institución en los hechos.

Por ejemplo:

¿Quién?

“Las personas que habitan en las zonas donde se apreció el eclipse solar compartieron videos y fotos del fenómeno natural”.

El CUÁNDO normalmente aparece como: hoy, ayer, anoche, esta mañana.

Por ejemplo:

¿Cuándo?

“El próximo lunes un eclipse solar oscurecerá el cielo de varias ciudades del continente”.

El DÓNDE se usa únicamente cuando el hecho es importante o significativo por el lugar donde se produce.

Por ejemplo:

¿Dónde?

“En varias ciudades del continente un eclipse solar oscureció el cielo el día de ayer”.

El CÓMO generalmente reseña acontecimientos presenciados por el reportero: los detalles humanos y la forma en la que se produjo el acontecimiento dan la clave de su significado.

Por ejemplo:

¿Cómo?

“«Mira, mamá, se hizo de noche en pleno día», decía un niño a su madre conforme avanzaba el eclipse solar visible desde varias ciudades del continente el día de ayer”.

El POR QUÉ o PARA QUÉ se utiliza en hechos o declaraciones que requieren de una explicación para el público con el fin de que puedan percibir el significado del acontecimiento.

Por ejemplo:

¿Por qué o para qué?

“Por el próximo eclipse solar que podrá verse desde varias ciudades del continente, las escuelas suspenderán clases desde temprano”.

Ahora que conoces cuáles son los elementos que integran una noticia, ¡realiza otra actividad!

Revisa una revista o periódico y selecciona una noticia de interés; no importa si ésta habla sobre deportes, espectáculos, política o economía; tampoco importa si es noticia nacional o internacional, sólo necesita ser noticia.

Una vez que hayas elegido la tematica, recorta y pega en tu cuaderno de notas el fragmento que habla sobre la noticia que seleccionaste. Lee la noticia y, durante la lectura, identifica la información que responde a las 6 preguntas. Fíjate bien en qué parte de la nota informativa encontraste los datos que respondan y señalen lo siguiente:

Subraya con rojo la parte de la noticia que responde a la pregunta de qué se trata. Con azul subraya quién o quiénes realizan la acción. Con verde el párrafo que menciona cómo sucedieron los hechos. Con rosa señala en qué momento ocurrió la noticia. Con naranja la causa que originó el acontecimiento. Con amarillo la información que explique dónde sucedieron los hechos.

Toma en cuenta que no siempre encontrarás todos los datos en una misma noticia: a veces sólo se responden algunas preguntas, principalmente, aquellas que explican el ¿qué sucedió?, ¿cómo sucedió? y ¿cuándo sucedió?

Mientras lees tu nota periodística, irás encontrando las respuestas y obtendrás información sobre lo ocurrido, pero, para que eso ocurra, es necesario conocer cómo se estructura la noticia; de esta manera será más fácil identificar los detalles y conocer lo que se informa.

Una vez que tienes la información que responde a las seis preguntas, identifica qué información es la que destaca la nota informativa: el hecho, el lugar, el tiempo, el o los protagonistas, la razón o el cómo; y reflexiona sobre qué impacto tiene en el lector y cuál es el propósito de focalizar ese dato. Incluye tu reflexión debajo de la noticia que pegaste en tu cuaderno.

Ya repasaste qué información se incluye en una nota informativa, ahora revisa las partes que la conforman. Una noticia se conforma del titular, el sumario, la entrada, el cuerpo y el remate.

Los titulares y sumarios son la llamada de atención con la que los medios informativos anuncian la noticia, se presentan de mayor tamaño y en ellos se mencionan la información de mayor impacto.

La entrada, entradilla o lead, que es un término en inglés que significa introducir, es el primer párrafo: conformado comúnmente conocer lo más sobresaliente del hecho. Suele dar respuesta a algunas de las preguntas sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué; se redacta de manera interesante y, en ocasiones, puede aparecer en negritas. Su extensión ideal no debe sobrepasar las 60 palabras. Este apartado se observa comúnmente en las noticias más amplias.

El cuerpo, es el desarrollo de la noticia que se menciona en los titulares, sumarios y entradilla. Este desarrollo se realiza por lo general en orden decreciente de importancia, es decir, aquello que resulta de mayor importancia se colocará sobre las primeras líneas del cuerpo mientras que lo menos importante se colocará al final de éste. Explica y responde con detalle qué sucedió, a quienes les sucedió, el modo, las causas, el momento, la finalidad y el lugar. Además del texto, la noticia se puede complementar con fotografías o gráficos.

En la última parte observas el remate: el último párrafo de cualquier noticia donde se coloca un dato secundario que señala la conclusión del acontecimiento y se da cierre al hecho.

Ve el siguiente ejemplo:

SEP

En esta noticia se señala con naranja el título y subtitulo, con amarillo la entrada, con verde el cuerpo de la noticia, y con azul el cierre de los hechos. También puedes observar que existe una ilustración de apoyo, acompañada del pie de fotografía y ambas se señalan con color rojo; con café se menciona el nombre del periodista, autor de la noticia.

Ahora te toca a ti. Busca en algún periódico o revista otra noticia que llame tu atención; recórtala, pégala en tu cuaderno y señala las diferentes partes que conforman la nota periodística, tal como se muestra en el ejemplo:

Con rojo la imagen y el pie de la ilustración. Con café el nombre del periodista o la agencia de noticias. Con naranja el título y subtítulo. Con amarillo la entrada. Con azul el cuerpo de la noticia. Y con verde el cierre o remate.

Toda nota informativa se compone de dos partes: una objetiva donde el periodista explica los hechos sin brindar opiniones y otra subjetiva donde relata la noticia de acuerdo con su impresión, involucrando sentimientos o emociones que pudo haber percibido en el momento de los hechos.

En resumen, la noticia es el relato de un hecho; está formada por el título, los subtítulos, la entradilla el cuerpo y el cierre; se desarrolla dando respuestas al ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?; y se caracteriza por ser actual, verdadera, objetiva, breve, sustancial y de interés.

La noticia puede conformarse de diferentes hechos, con declaraciones anónimas o testimonios. Existen diferentes niveles de confidencialidad:

Fuentes de atribución directa, donde el periodista tiene autorización para nombrar la fuente y se pueden identificar claramente los nombres y apellidos de quienes brindan información sobre la nota. Esta referencia aumenta la credibilidad y cuenta con un mayor valor informativo.

Información con atribución reservada: el periodista oculta la identidad de la fuente. Es una fórmula utilizada por las fuentes que ofrecen información que será tomada con cuidado. Es recomendable sospechar de ella y preguntarse cuál es la intención o los intereses de la persona que proporciona la información para que los demás la conozcan. Este tipo de fuente no desea ser identificada; sin embargo, se pueden citar contextos y retransmitir palabras. Por ejemplo: "Un mando medio del Tribunal Supremo asegura que..." o “Fuentes no identificadas confirman que…”

Y fuentes extraoficiales: el periodista recibe información no publicable. Es una información para uso exclusivo con la única función de hacerle comprender lo ocurrido. En ningún caso puede publicarse, sólo es un aporte de datos más para completar la información del periodista.

Ahora una última actividad.

En esta sesión tú has sido el periodista del noticiero. Imagina que eres el responsable de un periódico y que a tus manos ha llegado una noticia para que la revises.

Para ello realiza la siguiente lectura:

El huracán Delta se degrada a categoría 1 mientras se aleja. Se localiza ya sobre el Golfo de México, pero seguirá afectando la península. Se espera que el huracán Delta se intensifique nuevamente esta noche, mientas continúa su camino hacia el centro del golfo de México. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 km/h. Continúa el pronóstico de vientos fuertes con rachas de 80 a 120 km/h, y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Yucatán, norte de Campeche y norte de Quintana Roo. También lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco; así como puntuales muy fuertes en Chiapas.

¿Qué información es la que resalta la noticia desde el encabezado?

El lugar donde impactó el huracán.

El hecho, es decir, qué es lo que sucedió.

El o los protagonistas de los hechos.

Exacto, la respuesta correcta es la b, pues comienza resaltando qué es lo que sucedió.

En la entrada, entradilla o lead, ¿qué preguntas se responden?

¿Qué, dónde y cómo?

¿Dónde y cómo?

¿Quién o quiénes, dónde y por qué?

La respuesta correcta es la a, porque indica el hecho, cómo es que afectará al territorio y dónde serán las afectaciones.

A partir de las características de las notas informativas, ¿cómo es que la relevancia e interés están presentes?

No tiene mayor relevancia porque sólo afecta a pocas personas.

La noticia interesa a pocas personas, aunque tiene gran relevancia nacional.

La noticia es relevante a nivel nacional ya que afecta a varios estados de nuestro país.

La respuesta correcta es la c, ya que sí afecta a varios estados y a una parte considerable de la población de México.

Si cuentas con tu libro de texto, puedes repasar este contenido de forma libre y consultar los diferentes medios de comunicación: radio, televisión, periódicos, revistas o internet; identificando las distintas notas informativas y los conceptos que revisaste en esta sesión; así podrás darte cuenta de que constantemente estás rodeado de noticias.

El Reto de Hoy:

Escribe un comentario breve sobre la información que repasaste en esta sesión y comparte con tus familiares cuál fue tu experiencia como periodista de este programa; además, elabora una lista de preguntas de las posibles dudas que tienes al respecto.

Es importante que todo lo trabajado lo realices en tu cuaderno para que sea la evidencia de lo aprendido en esta sesión.

Segundo de Secundaria

Civismo

>Mis ámbitos de participación como adolescente

Aprendizaje esperado: Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación).

Énfasis: Indagar respecto a las formas de participación y ámbitos en que puede involucrarse como adolescente.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás y destacarás tu participación en los ámbitos en los que puedes intervenir; por ejemplo, en eventos culturales, políticos, sociales y deportivos en tu comunidad. También analizarás algunos casos de adolescentes que han desarrollado actividades en pro de su entorno.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en el siguiente caso:

Un alumno, llamado Fernando, se preguntaba qué podía hacer, debido a que en su colonia había poco alumbrado y esto, en los últimos meses, había derivado en mayor inseguridad, así como en situaciones de violencia.

Él quería saber cómo podía contribuir a generar espacios de convivencia donde las familias que viven en la colonia se sintieran seguras y pudieran salir a la calle sin temor alguno.

Tiempo después, logró obtener información sobre cómo las y los adolescentes tienen diversos mecanismos de intervención para apoyar a su comunidad. Así que visitó su alcaldía para preguntar qué podía hacer y de qué manera podía solicitar el apoyo del gobierno local, para promover una participación conjunta.

Al día siguiente, investigó todo el procedimiento para solicitar el apoyo de sus autoridades, e incluso, asistió a una audiencia pública con su alcaldesa para que, en compañía de sus padres, hicieran su solicitud por escrito y darle seguimiento a esta problemática.

En nuestro país todas las personas deben gozar de seguridad y cuidado de su integridad, tal y como lo indican las leyes.

Así fue como Fernando, con el apoyo de sus padres, ejerció el derecho plasmado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que:

“… Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…”

Todas y todos tenemos derecho a participar para mejorar la convivencia en nuestro entorno. Destaquemos que fue posible que Fernando formulara la solicitud ante la autoridad, gracias al apoyo de sus padres, ya que aún no cumple la mayoría de edad; pero no por eso su participación y opinión pierden importancia.

Observa el siguiente video donde, al igual que Fernando, otras personas, orientadas por sus profesoras y profesores, ganaron un premio a nivel internacional, participando e impulsando actividades a favor de su comunidad escolar.

Acciones organizadas.

La participación de las y los adolescentes en la resolución de problemas que viven en sus comunidades puede marcar la diferencia, no sólo en su comunidad, sino en el mundo, poniendo el nombre de México en alto. Significa formar parte a favor de una acción colectiva para promover cambios. El ejemplo que viste te puede dar una idea de cómo organizarte; el proyecto del grupo que participó buscaba resolver la escasez de agua en la comunidad, a través del uso de agua de lluvia, lo que los llevó a buscar formas de ahorro de energía que se multiplicaron en su comunidad.

Las y los adolescentes también son capaces de participar en su comunidad para dar respuesta a las problemáticas que se viven.

A continuación, observa el siguiente esquema sobre los ámbitos de participación de las y los adolescentes.

SEP

Los ámbitos en los cuales puedes participar son el familiar, en donde su desarrollo personal inicia. Ahí adquieres tus primeros conocimientos y valores, por ejemplo, en las labores del hogar, en el cuidado de los integrantes de la familia, en las compras, entre otras actividades.

En el ámbito escolar convives con otras y otros adolescentes y tienen problemáticas en común, por ejemplo: el cuidado de los salones de clase, de los espacios donde conviven, la prevención de situaciones de violencia, la solución de diferencias por medio del diálogo, entre otras actividades.

Y el ámbito comunitario, en donde la responsabilidad social es de suma importancia. Ejemplo de ello es el cuidado de las áreas verdes y del agua, entre otras cosas.

Involucrarse en estos ámbitos genera sentido de pertenencia. La familia es el núcleo del cual se desprenderán acciones primarias; en el ámbito escolar reconocerás que las necesidades de otros también pueden ser las tuyas, pasando a la participación con la comunidad en beneficio de las demás personas.

Para participar de forma activa, es importante que conozcas que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece que tienes derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, siempre que no dañe los derechos y la vida privada de las y los demás.

En el artículo 13 de la Ley General de Educación, se menciona que la educación que se brinde fomentará una educación que promueva la responsabilidad ciudadana y la participación activa en la transformación de la sociedad, para mejorar sus espacios de convivencia, el respeto y cuidado del medio ambiente, así como el respeto a la diferencia entre las personas con las que se convive. Como podrás notar, la participación en los ámbitos de convivencia es un derecho que tienes garantizado.

Retomando los ejemplos que hasta el momento has visto, también puedes participar y comprometerte para buscar solución a los problemas de tu entorno. Para ello, deberás organizarte con los miembros de tu comunidad.

Considera los siguientes ejemplos de acciones y buenas prácticas que puedes llevar a cabo:

Separación de la basura en orgánica e inorgánica.

Recolección de basura en ríos, lagos y mares.

Ahorro de agua y energía tanto en las zonas urbanas y rurales.

Campaña de respeto a los peatones.

Limpieza de calles, parques y zonas públicas.

Acércate a las autoridades correspondientes para participar en más actividades de acción organizada.

En las escuelas, los docentes y directivos generalmente están abiertos a que tú, como adolescente, puedas participar y opinar para garantizar tu derecho establecido en el Artículo 71º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dice:

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

Participar en asuntos que conciernen a la comunidad involucra a todas y todos los que conformamos un espacio social, así que tu opinión es importante, por lo que puedes y debes actuar, decididamente, en tu entorno.

La participación no es algo que se realice de manera espontánea para que tu actuar tenga impacto en los espacios de convivencia.

De acuerdo con tu experiencia y capacidades, considera que cada vez son más los ámbitos en los que puedes participar y, para que tu actuar contribuya a mejorar la convivencia en los espacios donde participas, tendrá que ser de manera organizada, estableciendo acuerdos con las personas con las que convives y considerando el diálogo como un recurso que permite establecer acuerdos.

A continuación, escucha las entrevistas de tres estudiantes de secundaria, quienes respondieron preguntas relacionadas con su participación en su familia, la escuela y en su comunidad. Son Ximena, Naomi y Juan Carlos quienes brindan su opinión sobre la intervención de los adolescentes en sus ámbitos de participación.

Video. ¿De qué manera participas, como adolescente, en tu familia?

Video. ¿Cómo has participado en tu escuela?

Video. ¿De qué manera has participado en tu comunidad?

La participación de las y los adolescentes está presente en diversos ámbitos, como el familiar, escolar o comunitario.

Ximena destaca la organización que existe en su casa para la realización de las actividades del hogar, así como la importancia del diálogo para tomar acuerdos.

Nahomi deja ver cómo en la escuela a la que asiste, existe una planeación de actividades en las cuales ella participa, como la canasta de lectura y los juegos de mesa.

En cuanto a Juan Carlos, destaca la importancia de planear actividades para dar respuesta a una problemática que se vive en la comunidad, para ello fue necesario establecer alianzas con los comerciantes y así lograr que su colonia se vea más limpia y agradable.

Existen diferentes formas de participación de las y los adolescentes, en los diversos ámbitos en que se desenvuelven: familiar, escolar y comunitario.

Reflexiona sobre las situaciones que vives en el día a día, en la interacción con tu entorno.

Ahora, escucha al maestro Héctor Osnaya Murcia, director de un plantel educativo de nivel secundaria, quien comparte información sobre las formas de participación en el ámbito escolar de las y los adolescentes.

Video. Formas de participación en el ámbito escolar.

De acuerdo con lo mencionado por el director, en la secundaria existe una planeación para favorecer la participación de las y los adolescentes; ello implica que las autoridades motiven y contribuyan a generar espacios de participación de las y los adolescentes en los que, además de atender asuntos relacionados con el cuidado de la escuela, se establezcan mecanismos de representación como la Asociación de Alumnos, quienes participan en la organización de las actividades. Este sería un ejemplo de cómo se favorece la participación de las y los adolescentes en los asuntos de la escuela.

Atendiendo a las palabras del director, se te invita a participar en las actividades escolares, de manera activa, generando un cambio personal y colectivo en otros ámbitos de tu comunidad y el país.

Cuidar y preservar los espacios donde convivimos es responsabilidad de todas y todos, por ello debe ser una prioridad. Recuerda que no tenemos futuro sin pasado y tú puedes marcar la diferencia. Siendo adolescentes, es posible participar para mejorar el entorno, por ello no olvides imaginar, analizar y crear en beneficio de tus entornos.

Ahora observa el siguiente video, en el que podrás conocer actividades que desarrollan alumnas y alumnos enfocados al arte y la cultura, mismas en las que puedes participar y compartir en tus ámbitos sociales para que estas buenas prácticas sean replicadas en otras escuelas, fomentando así el interés de tu comunidad escolar.

Video. Actividades enfocadas al arte y la cultura.

El arte puede mostrar hechos históricos pasados o presentes, pero también nos muestra la cultura y diversidad de nuestro país, generando con ello un interés social y la participación de las y los adolescentes.

Como adolescente debes participar en los actos cívicos, así como en las votaciones para la Asociación de alumnas y alumnos y jefes de grupo escolar, tomando decisiones colectivas que, además de permitirte visitar lugares históricos, contribuyan a que tu opinión sea tomada en cuenta para la realización de actividades deportivas, el cuidado de la salud, la protección y cuidado de las áreas comunes de la escuela, la promoción de actividades culturales y acciones para el cuidado de la naturaleza, entre otras.

Recuerda involucrar a todas las personas que están a tu alrededor.

Todas las actividades que desempeñes en estos ámbitos deberán estar encaminadas a un bien específico, logrando tus metas individuales y colectivas.

Las problemáticas que existen en tu entorno tienen solución; si aún no logras definir qué hacer para contribuir en resolver las situaciones o problemas, toma en cuenta que puedes apoyarte en tus padres o profesoras y profesores para que te asesoren y orienten.

No olvides que los grandes cambios inician con pequeñas acciones.

Un aspecto que tiene que destacarse es que existen mecanismos que garantizan que la voz de las y los adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta. Como se presenta a continuación:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual emanan los principios de toda ley secundaria.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que destaca sus derechos y ámbitos de participación mencionados con anterioridad.

Y los derechos humanos de niñas y niños, respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de ello, tienes la posibilidad de actuar en varios ámbitos, como el escolar, el familiar y el comunitario.

Seguramente, en tu entorno existen diferentes problemáticas, identifícalas y actúa.

Recuerda que la mejor práctica es poner el ejemplo, ayudando a las demás personas.

No olviden que, como adolescentes, sus opiniones y participación también son importantes y tienen derecho a la orientación de sus padres, de su familia y sus profesoras y profesores.

Consulta tu libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión.

El Reto de Hoy:

Elabora un mapa mental donde identifiques una problemática que existe en la escuela o la comunidad, donde tu participación sea activa y determina tres posibles soluciones viables.

Matemáticas

>Propiedades de los polígonos regulares

Aprendizaje esperado: Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares.

Énfasis: Desarrollar el razonamiento deductivo al examinar las propiedades de los polígonos regulares.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de las figuras geométricas. En esta sesión, conocerás cómo resolver problemas que implican obtener el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice, el número de diagonales en total y la suma de los ángulos interiores en polígonos regulares.

¿Qué hacemos?

Analiza la siguiente situación:

Problema 1

Alma tiene una casa en el interior de un terreno cuadrado, como se muestra en la siguiente figura:

SEP

¿Qué polígonos puedes encontrar en la imagen?

¿Qué forma tienen la casa y el jardín?

Ella tiene dudas acerca del tipo de figuras que conforman su terreno. Su hijo pequeño le ha dicho que su jardín tiene forma rectangular y que su casa está construida sobre un terreno que tiene forma cuadrada, pero su hija, que está en la secundaria, no está de acuerdo, expresando que el jardín no tiene forma de un rectángulo, aunque tenga forma irregular.

Para salir de dudas, determina quién tiene la razón. Analiza:

¿Qué polígonos puedes encontrar en la imagen?

Para contestar esta pregunta, reflexiona un poco acerca de la forma que tienen los terrenos sobre la casa y el jardín:

¿Qué forma tienen la casa y el jardín?

Si se separa la casa y el jardín, puedes identificar dos polígonos diferentes.

SEP

Analiza primero el terreno sobre el que está construida la casa.

¿Cuántos lados tiene el terreno sobre el que está construida la casa?

SEP

Al contar el número de lados, te puedes percatar de que son cuatro los lados del terreno sobre el que está construida la casa, entonces, es un cuadrilátero. Ahora, para determinar qué tipo de cuadrilátero es, necesitamos saber cuáles son las medidas de sus lados y de sus ángulos.

¿Cuáles son las medidas de sus lados entre sí?, ¿iguales o diferentes?

SEP

El primer lado mide 6 metros; el segundo, el tercero y el cuarto lado también miden 6 metros.

Como puedes observar, todos los lados tienen la misma medida, miden 6 metros, pero ¿esto quiere decir que se trata de un cuadrado? ¿Cómo puedes saberlo?

Para determinarlo, puedes recurrir a la medida de sus ángulos interiores.

Observa en el cuadrilátero ¿Cuál es la medida de sus ángulos interiores?

SEP

En el primer vértice, su ángulo mide 90 grados, el siguiente ángulo también es de 90 grados, en el tercer vértice su ángulo mide 90 grados y el cuarto ángulo es de 90 grados.

Entonces, como la medida de todos los ángulos interiores de este cuadrilátero es de 90°, puedes concluir que la casa de Alma está construida sobre un terreno cuadrado que representa un polígono regular.

De acuerdo con lo anterior, reflexiona en lo siguiente:

¿Cómo deben ser los ángulos interiores de un polígono para que éste sea regular?

¿Cómo deben ser los lados de un polígono para que éste sea regular?

Para poder dar respuesta a las preguntas anteriores sobre la casa de Alma, analiza lo siguiente y conoce más sobre los polígonos:

SEP

¿Por qué estos polígonos no son regulares?

El rectángulo no es regular porque, aunque sus ángulos interiores miden 90 grados, los lados no tienen la misma medida.

El rombo tampoco es regular porque, aunque la medida de sus lados es igual, la de sus ángulos interiores no lo es.

Regresando al problema inicial, ¿identifica qué tipo de polígono tiene el jardín de Alma?

SEP

Por tener seis lados, el jardín es un hexágono, ¿y qué tipo de polígono es, regular o irregular?

Al analizar los lados, puedes observar sin necesidad de medirlos, que su longitud es diferente, por lo tanto, se trata de un polígono irregular.

Has analizado que, para que un polígono sea regular, es necesario que se cumplan a la vez las dos condiciones:

Que la longitud de todos sus lados sea igual.

Que la medida de todos los ángulos interiores sea igual.

Ahora analiza las diagonales que pueden trazarse desde un vértice y las diagonales totales que tienen los polígonos regulares.

Para esto, resuelve la siguiente situación.

Problema 2

En el parque hay tres diferentes áreas para juegos infantiles en forma de pentágonos regulares seccionados, como se muestra en la siguiente figura.

Identifica en cuál de ellos se utilizan las diagonales.

SEP

Después de haber leído el problema, analiza el primer polígono.

SEP

¿Cómo es que está seccionado este polígono?

Primero identifica los puntos que se encuentran marcados en el polígono.

Los vértices del polígono son los puntos K, L, M, N y O.

R es el punto medio del lado (NO).

S es el punto medio del lado (KL).

T es un punto que pertenece al lado (LM).

Este polígono está seccionado por dos segmentos de recta, el primero es el segmento “RS” y el segundo es el segmento “RT”.

El origen de la palabra diagonal hace alusión a los vértices de un polígono, por lo tanto, los segmentos RS y RT no pasan por los vértices, entonces no son sus diagonales.

Analiza el segundo polígono, ¿está seccionado por sus diagonales?

SEP

Los vértices del polígono son los puntos F, G, H, I y J.

P es el punto medio del segmento (JF).

Q es un punto que pertenece al segmento (FG).

Los segmentos con los que está seccionado el pentágono son “IP” e “IQ”.

Reflexiona sobre la siguiente pregunta:

¿Los segmentos que dividen el polígono pasan por dos vértices?

El segmento “IP” y el segmento “IQ” pasan por un solo vértice, esto quiere decir que esos segmentos no son sus diagonales.

Analiza el tercer pentágono y determina si está dividido por sus diagonales.

SEP

Los vértices del polígono son los puntos A, B, C, D y E.

¿Cuáles son los segmentos que dividen el pentágono?

Los segmentos que dividen al pentágono son (DA) y (DB).

¿Estos segmentos van de un vértice a otro vértice?

Estos segmentos pasan por dos vértices y dividen el polígono, entonces puedes concluir que los segmentos (DA) y (DB) son las dos diagonales del vértice D.

¿Todos los segmentos que van de vértice a vértice son diagonales?

Observa el pentágono, los segmentos “DE” y “DC” no son diagonales, ya que forman parte de los lados del pentágono. Entonces, las diagonales son segmentos de recta trazados de un vértice a otro vértice, no contiguos o no consecutivos.

A continuación, presta atención al siguiente problema.

Problema 3

¿Cuántas diagonales pasan por un vértice en cualquier polígono regular?

Analiza cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un cuadrado, un pentágono y un hexágono.

SEP

Los cuatro vértices del cuadrado son A, B, C y D, ahora considera el vértice A y traza todas sus diagonales.

¿Cuántas diagonales se pueden trazar?

SEP

En el cuadrado, sólo se puede trazar una sola diagonal partiendo del vértice A, correspondiente al segmento (AC).

Ahora, traza las diagonales que sean posibles desde el vértice E en el pentágono.

¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice E?

SEP

En el pentágono se pueden trazar dos diagonales, correspondientes a los segmentos (EH) y (EG).

¿Cuántas diagonales consideras que se pueden trazar en el hexágono desde el vértice “J”? y ¿cuáles son?

Traza las diagonales en el hexágono desde el vértice “J”.

SEP

Las diagonales son 3, (JN), (JM) y (JL).

Da seguimiento a las preguntas anotándolas en tu cuaderno. Traza las figuras y usa colores para diferenciar las diagonales.

¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice para cualquier polígono regular de “n” lados?

Para responder esta pregunta, elabora una tabla, ésta te ayudará a encontrar un patrón y te permitirá hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, aplicable a cualquier polígono regular.

En la primera columna anotarás el nombre del polígono regular; en la segunda, el número de vértices que tiene cada polígono, y en la tercera, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice.

SEP

Al trazarse las diagonales desde un vértice y al no poderse trazar con los dos vértices contiguos, debes considerar tres vértices menos para encontrar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice.

Por lo tanto, para cualquier polígono regular de “n” lados, tendrás:

n - 3 diagonales que pueden trazarse desde un vértice

Has aprendido a identificar los polígonos regulares, y a encontrar el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice en un polígono regular.

Ahora, examina todas las diagonales que se pueden trazar.

En tu cuaderno bosqueja un cuadrado, un pentágono y un hexágono, y traza todas las diagonales que te sean posibles en todos los vértices.

SEP

Ya que tengas todos tus trazos de las tres figuras, compáralos; seguramente tus trazos son parecidos a los que se presentarán a continuación:

SEP

Te habrás dado cuenta de que, al trazar todas las diagonales de todos los vértices, las diagonales se repitieron. Por ejemplo, en el cuadrado, la diagonal que se trazaron desde “A” hasta “C” es la misma que se trazó de “C” hasta “A”, y esto mismo ocurre para todas las diagonales.

Ahora remarca de diferente color cada una de las diagonales para cada polígono sin repetirlas, para así poder contabilizar el número de diagonales totales. Observa el ejemplo:

SEP

¿Cuántas diagonales tiene el cuadrado?

Para el cuadrado se tienen: dos diagonales totales.

Ahora cuenta cuántas diagonales totales tiene el pentágono:

Son cinco las diagonales totales del pentágono.

Finalmente, realiza lo mismo con el hexágono:

Son nueve las diagonales totales que tiene el hexágono.

Recapitulando, para el cuadrado se tienen dos diagonales totales, para el pentágono son cinco y para el hexágono son nueve.

¿Cómo puedes obtener el número de diagonales totales de cualquier polígono sin realizar los trazos y el conteo?

Analiza a detalle la información que has obtenido.

SEP

En el cuadrado, si se trazan las diagonales de todos los vértices, que son 4, a cada vértice se le podría trazar (1) diagonal, de forma que se podrían considerar 4 diagonales totales, sin embargo, se repiten el doble de diagonales; para evitar repetirlas, se dividen entre dos, por ello aparecen sólo dos.

En el pentágono, si se trazan todas las diagonales desde cada vértice, se deben multiplicar el número de vértices (5), por el número de diagonales que se pueden trazar desde cada vértice (5 - 3), es decir, 5(2) que son 10. Pero aquí se están considerando el doble de las diagonales porque éstas se duplican, y para no duplicarlas, tienes que dividir entre dos el producto, esto es: 10/2, igual a 5.

Generalizando, para un polígono regular de “n” lados. Si para un vértice se pueden trazar “n - 3” diagonales, para “n” vértices serán “n (n – 3)” diagonales, pero no se ha considerado que las diagonales se duplican y para no duplicarlas tienes que dividir entre dos este producto, quedando la expresión:

SEP

Para corroborar que la generalización es correcta, puedes realizar una sustitución numérica y verificar que se cumple para los polígonos que has analizado.

A continuación, realiza la comprobación.

Para un cuadrado que tiene cuatro vértices, “n” es igual a cuatro, y al sustituirlo en la generalización se tiene que el número total de diagonales es igual a “n”, por lo tanto:

SEP

Realiza la siguiente actividad:

Corrobora en tu cuaderno los polígonos regulares de 5 y 6 lados al sustituir “n” igual a cinco y “n” igual a seis, respectivamente.

Como ésta es una generalización, ahora puedes calcular el número de diagonales totales que tiene un icoságono regular, que es un polígono de veinte lados. Realízalo.

Hasta este momento has aprendido a identificar los polígonos regulares, a encontrar el número de diagonales que pueden trazarse desde uno de sus vértices y a encontrar el número de sus diagonales totales.

Ahora, explorarás diferentes polígonos para obtener la suma de los ángulos interiores en un polígono regular.

Analiza los siguientes polígonos regulares:

SEP

Recuerda que, para que sean polígonos regulares, la longitud de todos sus lados es igual y, además, todos sus ángulos interiores también son iguales.

Comienza con el triángulo equilátero:

SEP

Este triángulo tiene tres lados y tres vértices, y además mide 60 grados en cada uno de sus ángulos interiores.

¿Cómo puedes encontrar la suma de sus ángulos interiores?

Se puede obtener de dos formas: sumando 60 grados 3 veces o multiplicando tres por sesenta grados, es decir, 180 grados.

60° + 60° + 60° = 3 (60°) = 180°

Continúa con el cuadrado:

SEP

Este polígono tiene cuatro lados y cada uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, entonces la suma de sus ángulos interiores se obtiene multiplicando 4 por 90 grados, igual a 360 grados.

4 (90°) = 360°

Ahora con el pentágono:

SEP

Como tiene cinco ángulos interiores y cada ángulo interior tiene una amplitud de 108 grados, entonces la suma de los ángulos interiores corresponde al producto de 5 por 108 grados, es decir, 540 grados.

5 (180°) = 540°

Finalmente, con el hexágono.

SEP

El hexágono, es un polígono de seis lados con seis vértices, y cada ángulo interior mide 120 grados, entonces la suma de sus ángulos interiores es 6 por 120 grados, o la multiplicación de 6 por 120 grados, es igual a 720 grados.

6 (120°) = 720°

Recapitulando:

La suma de los ángulos interiores de:

un triángulo equilátero es: 3(60°) = 180°

un cuadrado es: 4(90°) = 360°

un pentágono regular es: 5(108°) = 540°

un hexágono regular es: 6(120°) = 720°

Generalizando, se tiene que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es el producto del número de lados o vértices por la amplitud de uno de sus ángulos interiores.

A continuación, analiza los polígonos y traza en uno solo de sus vértices todas las diagonales posibles.

SEP

En el triángulo no se tienen diagonales, por lo tanto, el número de diagonales es cero, en el cuadrado el número de diagonales es 1, en el pentágono es 2, en el hexágono hay 3 y así sucesivamente.

Examina cuántos triángulos se pueden formar en un cuadrado al seccionarlo por medio de su diagonal.

¿Cuántos triángulos se forman en un cuadrado?

Dos triángulos.

Si se sabe que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, en un cuadrado que está conformado por dos triángulos, ¿cuánto medirá la suma de sus ángulos interiores?

Si en un triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados, la de un cuadrado conformado por dos triángulos será el doble de 180 grados, esto es, dos por 180 grados, es decir, 360 grados.

Analiza el pentágono.

Al trazar las diagonales que pasan por uno solo de sus vértices, ¿cuántos triángulos se forman?

Se forman tres triángulos

Por lo tanto, ¿cómo puedes obtener la suma de los ángulos interiores de un pentágono?

Como el número de triángulos que se forman al trazar las diagonales desde un vértice son tres, entonces la suma de los ángulos interiores del pentágono regular se obtiene al multiplicar 3 por 180 grados, que es igual a 540 grados.

Para el hexágono.

La suma de los ángulos interiores es 4 por 180 grados, que es igual a 720 grados.

Generalizando, se tiene que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular se obtiene al multiplicar el número de triángulos que se forman al trazar desde un solo vértice todas sus diagonales por 180 grados.

¿Cómo puedes relacionar el número de triángulos que se pueden formar con el número de lados o vértices?

Organiza tu información en la siguiente tabla.

En la primera columna anotarás el polígono; en la segunda, el número de lados; en la tercera, el número de triángulos, y en la cuarta columna, la suma de los ángulos interiores del polígono regular.

SEP

Para un triángulo con 3 lados, el número de triángulos es 1 y la suma de los ángulos interiores es 1 por 180 grados.

En un cuadrado el número de lados es 4, el número de triángulos es 2 y la suma de los ángulos interiores es 2 por 180 grados, y así sucesivamente.

Observamos que, para un polígono de “n” lados, el número de triángulos que se pueden formar es el número de lados menos dos, y la suma de los ángulos interiores de un polígono es el número de triángulos que se pueden trazar desde un vértice que es “n - 2” por 180 grados.

El Reto de Hoy:

Traza un decágono regular y las diagonales de todos sus vértices en tu cuaderno. Corrobora que el número de diagonales totales coincidan con el obtenido por medio de la generalización.

Finalmente, utilizando la generalización, responde cuánto debe medir el ángulo interior para el polígono y confírmalo midiendo uno de los ángulos interiores del polígono que trazaste.

Física

>¡A que te congelo!

Aprendizaje esperado: Explica los estados y cambios de estado de agregación de la materia, con base en el modelo de partículas.

Énfasis: Identificar los cambios de estados de agregación de la materia.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás un recorrido científico y tecnológico en el que conocerás y analizarás, de forma práctica, los cambios de estado de agregación y las propiedades de la materia. Asimismo, profundizarás en el modelo de partículas.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, anota las siguientes preguntas e intenta responderlas:

¿Por qué la materia cambia de estado de agregación?

¿Cómo se produce la nieve en los volcanes o la escarcha de hielo en los jardines?

Ya que respondiste las preguntas, observa el siguiente video.

Calor y temperatura.

En el video se habló de estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso.

El plasma, a pesar de ser el estado de agregación más abundante en el universo, es difícil de reproducir, ya que se requieren condiciones muy específicas, como grandes temperaturas o corrientes eléctricas.

A continuación, realiza el siguiente experimento para observar los cambios de algunos estados de agregación. Recuerda registrar tus observaciones, elaborar dibujos y anotar el o los cambios de estado que se produjeron en cada caso.

Si deseas reproducir este experimento, recuerda usar tu bata y realízalo en compañía de un adulto.

Experimento 1.

Este experimento es para demostrar el cambio de estado de fusión y de solidificación.

El material que se necesita es:

Trozo de vela

Cristalizador

Lámpara de alcohol

En casa, puedes utilizar una cuchara de metal grande en lugar del cristalizador y la flama de la estufa para sustituir el mechero.

Procedimiento:

Primero toma un trozo de vela y colócala en el cristalizador (cuchara de metal). Ahora, con ayuda de la lámpara de alcohol (estufa), calienta el pedazo de vela.

Observa qué sucede.

Al calentar la vela, aumenta la energía cinética de sus partículas, por lo que comienzan a separarse. Llega un punto en el cual la separación debilita la fuerza de cohesión, entonces la materia pasa del estado sólido al estado líquido, es decir, ocurre la fusión del sólido.

Después, al enfriarse, la vela va cediendo calor a la atmósfera, esto hace que la energía cinética de sus partículas disminuya, por lo que los espacios intermoleculares también lo hacen hasta que la fuerza de cohesión vuelve a ser significativa. Esto produce que la vela pase del estado líquido al estado sólido y es cuando ocurre la solidificación.

En nuestra vida cotidiana utilizamos la solidificación cuando hacemos hielo. Se extrae tanto calor a las partículas del agua, que se solidifica.

Realiza el siguiente experimento para observar la solidificación instantánea del agua. No olvides hacerlo en presencia de un adulto.

Experimento 2.

Este experimento es para demostrar el cambio de estado de solidificación.

El material que necesitaras es:

Una botella de agua de 1/2 litro,

un recipiente donde quepa la botella,

cubos de hielo,

agua,

sal y

un plato de cristal.

Procedimiento:

Introduce la botella dentro del recipiente.

Cubre con hielo hasta la mitad del recipiente y agrega medio vaso de agua.

Agrega 4 cucharadas de sal sobre los hielos.

Vas a poner más hielo hasta cubrir toda la botella y agrega otras 4 cucharadas de sal sobre los hielos.

Deja reposar el recipiente durante 40 min.

(Si cuentas con un congelador en casa, puedes poner la botella en él durante una hora. Y así no tienes que preparar el recipiente con hielos y sal).

Transcurrido el tiempo, retira la botella del recipiente o del congelador, con mucho cuidado y no la agites.

Después, colocar tres hielos sobre el plato.

Finalmente, vierte despacio el agua sobre los hielos, recuerda no agitar la botella.

Observa atentamente lo que sucede.

Observarás que el agua se está hace hielo mientras cae.

¿Por qué pasa eso?

Para que la sal se pueda disolver en el agua, necesita energía, esa energía la obtiene en forma de calor, que extrae de lo que la rodea.

En este caso, la sal que se está disolviendo en los hielos absorbe el calor de la botella con agua, sin llegar al punto de congelación. Al dejar durante un tiempo prolongado la botella dentro de los hielos, la temperatura del agua puede estar entre -2 y -4 grados Celsius.

Cuando vertimos el agua sobre los cubos de hielo, la temperatura y la presión cambian rápidamente haciendo que ésta se congele, pasando del estado líquido al estado sólido. A este fenómeno se le llama sobrefusión o súper enfriamiento.

Realiza otro experimento, no olvides tener cuidado y hacerlo en compañía de un adulto.

Experimento 3.

Este experimento es para demostrar la evaporación y la condensación.

Los materiales que necesitas son:

Agua,

vaso de precipitados de 250 ml,

lámpara de alcohol,

soporte universal,

vidrio de reloj y

hielos.

En casa, puedes sustituir el vaso de precipitados y el vidrio de reloj, con un sartén con tapa. Y en lugar del mechero, puedes usar la flama de la estufa.

Procedimiento:

Agrega un poco de agua dentro del vaso de precipitados (sartén).

Luego lo sometes a calentamiento sobre el soporte universal, con ayuda de una lámpara de alcohol (estufa).

Espera unos minutos a que hierva.

Ya que esté hirviendo el agua, tapa el vaso de precipitados con el vidrio de reloj (tapa del sartén), colocando dos cubitos de hielo sobre él.

Retira del fuego y espera unos minutos para ver lo que sucede.

Observarás que se forman gotitas de agua en el vidrio de reloj (tapa).

En este experimento se producen dos cambios de estado.

Como se está calentando el agua, aumenta la energía cinética de sus partículas. Al alcanzar la temperatura de ebullición, las moléculas tienen tanta energía cinética, que la fuerza de cohesión que sentían ya no las puede mantener juntas y se separan pasando al estado gaseoso. Esto hace que se evapore el agua.

Cuando se coloca el vidrio de reloj con hielos sobre el vaso de precipitados, sucede el proceso contrario. Las partículas del gas ceden energía a las del vidrio de reloj porque está a menor temperatura. Pierden tanta energía que la fuerza de cohesión entre las partículas hace que se sientan ligadas de nuevo y vuelven al estado líquido.

A este fenómeno se le llama condensación.

Este fenómeno lo puedes observar cuando te bañas: el agua sale tan caliente que una parte se evapora. Este vapor de agua, al tocar la superficie de las paredes y techo, se enfría formando gotitas de agua.

Otro ejemplo es cuando exhalas tu aliento sobre un espejo, puedes observar cómo se forman microgotas sobre la superficie de éste.

Continúa con la sublimación y la deposición, a través de los siguientes experimentos y recuerda nuevamente hacerlo en compañía de un adulto.

Experimento 4.

El material que necesitarás es:

Hielo seco

1 globo

Procedimiento:

Ponte guantes e introduce un trozo de hielo seco dentro de un globo.

Lo anudas y déjalo reposar unos minutos para observar lo que sucede.

Observarás que el globo se infla un poco. Después, al romper el globo para ver qué queda adentro, te darás cuenta de que no tiene líquido.

El hielo seco no está formado por agua, se produce con gas de dióxido de carbono a bajas temperaturas.

Cuando entra en contacto con la atmósfera, absorbe calor del aire, incrementando su temperatura y sublimándose. Es por lo que no hay agua en el globo, pues el hielo seco se transformó en gas de dióxido de carbono.

Continúa con el siguiente experimento.

Experimento 5.

El material que necesitarás es:

Una lata sin la tapa superior

6 cubos de hielo

2 cucharadas de sal

Procedimiento:

Agrega los cubos de hielo dentro de la lata de aluminio y dispersa la sal sobre ellos.

Después, agita la lata con movimientos circulares, observa que la lata por fuera está seca.

Espera unos minutos y presta atención a lo qué sucede en la parte externa.

Como pudiste observar al principio, el recipiente estaba seco, al agregar los hielos y la sal, la temperatura de los hielos y la lata disminuyó aproximadamente hasta –4 grados Celsius.

Esto hizo que la temperatura del vapor de agua que se encuentra en el aire también bajara hasta congelarse, por eso puedes ver que en la parte de afuera del recipiente se formó hielo, es decir, el vapor de agua hizo una sublimación inversa o deposición.

Esto mismo pasa en las mañanas muy frías, cuando encuentras escarcha en las plantas, es porque el vapor de agua ha realizado una sublimación inversa.

Consulta tu libro de texto o fuentes de información confiables, si quieres conocer más acerca del tema que revisaste.

El Reto de Hoy:

Invita a tu familia a que observen la elaboración de los experimentos y comparte a que se deben estos cambios de estados de agregación de la materia.

Tecnología

>Factores sociales y sistemas técnicos

Aprendizaje esperado: Emplea de manera articulada diferentes clases de técnicas para mejorar procesos y crear productos técnicos.

Énfasis: Relacionar los sistemas o productos técnicos con las necesidades de los grupos que los crean.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás cómo los factores sociales interactúan con los sistemas técnicos e identificarás las técnicas que se desarrollan según el contexto en el que se aplican. Además, profundizarás en el uso de las máquinas y herramientas en nuestra vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video y responde la pregunta:

¿Reconoces estas máquinas y herramientas?

Video. Herramientas y maquinas.

De las máquinas y herramientas que observaste en el video anterior, aunque todas sirven para moler, no muelen las mismas cosas ni lo hacen de la misma forma. Algunas son de uso doméstico y otras de uso comercial o industrial, dependiendo de las necesidades que se tengan. Pueden servir para triturar o moler, aunque también dependen de la cantidad y del lugar donde se encuentren.

Por ejemplo, quienes viven en una comunidad donde no cuentan con el servicio de energía eléctrica, no pueden utilizar la licuadora, utilizan el molcajete.

El ser humano ha modificado las técnicas que emplea, no sólo para satisfacer sus necesidades, sino también para hacerlo de manera más rápida, agradable y confortable.

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, el ser humano ha buscado siempre la forma de satisfacer sus necesidades. Son tantas y tan variadas que se han clasificado en diferentes tipos, en necesidades primarias y las secundarias.

Las necesidades primarias son aquéllas de las que depende la supervivencia, como respirar, alimentarse, beber agua, dormir, abrigarse.

Y las necesidades secundarias son las que proporcionan mayor bienestar a las personas, pero que no son indispensables para sobrevivir, como poseer un automóvil, tener éxito, ser aceptado por los demás, viajar, entre otras. Estas necesidades varían de una sociedad a otra y de una época a otra.

El ser humano ha creado diferentes técnicas para satisfacer sus necesidades empleando conocimientos, habilidades, destrezas, inteligencia y el uso de medios técnicos, como las máquinas y las herramientas.

Si alguna de esas necesidades no está satisfecha, se busca la forma de poder satisfacerla y se convierte en un estímulo para producir alguna técnica o producto que cumpla con las expectativas que se tienen al respecto; en otras palabras, se fomenta el desarrollo de técnicas.

Por esto, las técnicas siguen cambiando y se mejoran continuamente.

Por ejemplo, las clases presenciales en la escuela y las clases a distancia, ya que la educación también se ha ido adaptando a las necesidades de nuestra vida.

Para comprender la relación entre la tecnología y la sociedad, primero deberás conocer qué es cultura y qué es sociedad, para saber cómo éstas interactúan.

La sociedad se refiere a un grupo de individuos unidos entre sí por un conjunto de relaciones que se establecen con la finalidad de construir cierto tipo de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad y otros, es decir, tienen un fin común, originalmente surgido por la necesidad de protección y alimentación.

Al paso del tiempo, estas sociedades cambiaron y se volvieron más complejas, transformando sus necesidades hasta convertirse como en las que hoy conocemos.

Observa con atención la siguiente imagen donde se muestra la sociedad griega de la antigüedad y anota en tu cuaderno las diferencias que encuentres con la sociedad actual.

SEP

Ahora vamos a indagar en la cultura, presta atención:

La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social incluyendo modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos, tradiciones y creencias.

A través de la cultura se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus creaciones, busca nuevos significados y crea obras que trascienden e influyen la vida de otras generaciones.

En tu comunidad puedes reconocer la cultura en las formas y materiales de las construcciones o cómo visten las personas, también en las maneras que tienen para saludarse y las creencias que practican, entre muchas otras. De hecho, todo es expresión de la cultura.

Las sociedades han creado diversas técnicas para satisfacer sus necesidades en diversos contextos, como las técnicas de escritura o las técnicas de construcción, por ejemplo, las empleadas por las culturas mesoamericanas en las pirámides.

Las técnicas de cultivo en chinampas, utilizadas por la cultura mexica, han sido tan efectivas que, a pesar del paso del tiempo, aún se continúan practicando en algunos lugares, como en Xochimilco, en la Ciudad de México. Para que logres entender mejor de estas técnicas, observa el siguiente video.

Video. Las chinampas.

Otra muestra de cómo se relaciona la sociedad con la tecnología, la puedes ver en el énfasis del campo, en la preparación y conservación de alimentos.

La población mundial consume alimentos todos los días para sobrevivir, y a veces no se pueden consumir de manera inmediata, por ello se desarrollaron distintos sistemas técnicos para conservar los alimentos mediante el frío, el calor y la deshidratación; cada uno de esos sistemas desarrolló técnicas específicas según el lugar y la necesidad. Cada creación técnica tiene una función en la sociedad.

¿Qué es un sistema técnico y cómo se relaciona con las necesidades de los seres humanos?

Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan de manera organizada e interrelacionada para un propósito.

Dentro de éstos se encuentran los sistemas naturales y los sistemas elaborados por el ser humano, a los cuales se les conoce como sistemas técnicos.

Los sistemas técnicos, están conformados por la interrelación de los materiales, los medios técnicos, las acciones y, por supuesto, por las personas que aportan sus saberes y son las que realizan las acciones.

Una representación de lo anterior se puede observar en el caso de la fabricación de conservas alimenticias como las mermeladas, dulces cristalizados y jaleas; pasan por una serie de procesos, desde la selección de las semillas, el cultivo, su transformación y su comercialización. Cada uno de estos procesos es, a su vez, un sistema técnico y juntos conforman un gran sistema, en este caso, de la producción de dulces.

Observa el siguiente video donde se muestra el proceso artesanal de la producción de amaranto.

Video. Proceso artesanal de amaranto.

En el video se utilizan materias primas que pasan por distintos procesos; cada proceso es un sistema técnico porque en él intervienen de manera interrelacionada los insumos, los medios técnicos, las acciones y las personas que elaboran.

Es a través de los sistemas técnicos que los materiales son transformados para crear productos o servicios.

A continuación, observen con atención el siguiente gráfico donde se muestra la estructura de un sistema técnico. Anótalo en tu cuaderno, ya que lo necesitarás para completar el reto.

SEP

La actividad económica ha influido en los procesos de producción, ya que de éstos dependen los medios técnicos que se utilizarán. En el video observaste una producción artesanal del amaranto, en donde el tipo de herramientas que se utilizan son manuales, mientras que en los procesos fabriles se utilizan máquinas.

Las actividades económicas se organizan en tres sectores: primario, secundario y terciario, los cuales generan bienes y servicios que demanda la población.

En el primario se clasifican las actividades que utilizan los recursos de la naturaleza sin transformarlos, como la caza, la pesca, la agricultura, entre otros.

El secundario transforma los recursos naturales para producir artículos diversos, como vehículos, ropa y calzado, entre otras creaciones técnicas.

Y el sector terciario proporciona servicios, algunos de ellos son comercio, educación, medicina, turismo y transporte.

En cada uno de estos sectores se utilizan máquinas, herramientas e instrumentos para realizar las actividades.

Hoy el avance tecnológico está originando rápidos cambios en los modos de producir los bienes y prestar los servicios. La incorporación de la electrónica y la robótica a la fabricación de los diversos productos, procesos y servicios permite elaborar productos en cantidades mayores en poco tiempo, con lo que se satisface la demanda de millones de personas en el mundo.

El Reto de Hoy:

Con todo lo que acabas de aprender, contesta lo siguiente:

¿Crees que los sistemas técnicos tienen relación con los sistemas de producción?, ¿por qué?

Describe brevemente cuáles son las necesidades e intereses sociales que satisface tu énfasis de campo.

Finalmente, con el video de la producción del amaranto o de las chinampas, identifica cada proceso y los medios técnicos que se utilizan.

Lenguaje

>Historias de leyenda

Aprendizaje esperado: Recopila leyendas populares para representarlas en escena.

Énfasis: Recopilar leyendas para leer.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en las leyendas populares y sus características. Para ello, te acercarás a la literatura oral y leerás algunas de ellas.

La literatura oral es algo vivo que crece con el ser humano, reactiva la memoria colectiva, forma parte del patrimonio intangible de la humanidad y es un pequeño gran tesoro que depende de la voluntad de todos para su permanencia en el tiempo.

Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de dar una explicación a los diversos fenómenos que ocurren a su alrededor. De igual forma, ha contado su historia y ha conservado la de sus antepasados con el fin de preservar la memoria histórica y los acontecimientos más importantes de su paso por el planeta.

En el género de la narrativa se encuentra la leyenda, expresión que se ha utilizado en diversas épocas y civilizaciones.

Ésta es, junto con el cuento y el mito, de los primeros subgéneros que utilizaron la mayoría de los pueblos para expresar su ideología, testificar acontecimientos o explicar sucesos.

En consecuencia, las leyendas son altamente valoradas, porque forman parte de la cultura de una población, pero también porque en su contenido está plasmada la cosmovisión, la historia, las creencias, los conocimientos geográficos, históricos, la organización política, económica y social de una época, y un lugar en particular.

¿Qué hacemos?

Analiza qué es una leyenda, según Arnold van Gennep:

Las leyendas son relatos que hablan de personajes y sucesos que alcanzan resonancia en una comunidad. Se transmiten de generación en generación, mayormente de manera oral. Es una narración que “indica el lugar con precisión, los personajes son individuos determinados, y tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica”. La leyenda, según Arnold van Gennep.

Los mitos y las leyendas forman parte de la tradición oral, es decir, de la identidad cultural de una comunidad.

Éstos forman parte de la cultura de un pueblo, y a través de estos textos se transmiten visiones del mundo, creencias y valores que se transforman en el eterno proceso de creación y de recreación permanente de la cultura popular. Además, ambos retoman elementos fantásticos o sobrenaturales, es decir, sería improbable que sucedieran así.

Para conocer la diferencia entre una leyenda y un mito, observa el siguiente cuadro:

SEP

Los mitos son la primera forma narrativa creada por la humanidad, la cual cuenta una historia sagrada, pues a través de ellos se intenta explicar el origen de las cosas, del mundo, de la vida, y es por esa razón que los personajes más recurrentes son divinidades.

Además, se tienen diferentes versiones según la cultura que los exprese y los narre. Por ejemplo, para los griegos, las estaciones surgen a partir del rapto de Perséfone, y para los babilonios, éstas se explican a partir del mito de Tamuz.

En el caso de las leyendas, éstas nacen de un elemento real, al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales, o personajes muertos. Y tienen un valor histórico por su contenido y por su antigüedad.

Narrar relatos de la tradición oral es una práctica que ha acompañado a la humanidad; en todos los tiempos y lugares la gente se ha reunido a contar historias sobre experiencias paranormales o inexplicables, creando en los oyentes miedo, curiosidad, identidad, sentido de pertenencia, entre otros.

En algunos pueblos, las leyendas, igual que los mitos, han servido como elementos de cohesión y permiten conocer el funcionamiento de sus cultos. Las leyendas tienen un significado profundo dentro de la comunidad en la que se insertan. Suelen tener elementos sobrenaturales, aunque no siempre son de terror.

Cuando un hecho real, interesante o extraordinario es narrado a lo largo del tiempo, es común que se le agreguen nuevos datos, exageraciones o elementos de tipo sobrenatural o simbólicos.

A continuación, escucha el siguiente relato de “La leyenda del fantasma de la monja”, del estado de Guanajuato.

La leyenda del fantasma de la monja.

En México tenemos una gran diversidad de leyendas, y eso hace que tengamos una infinidad de versiones de ellas.

En un principio fueron transmitidas de manera oral y solamente con el tiempo han ido cambiando.

Ahora, realiza la siguiente actividad de la leyenda que acabas de escuchar.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Qué historia relata la leyenda? ¿En qué época está ambientada? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué elementos reales encontraste en esta historia?

“La leyenda del fantasma de la monja” habla de la historia de María de Ávila, quien se enamoró de un hombre que sólo tenía un interés monetario y social en ella, pero su inmenso amor por él fue su perdición.

Los corazones rotos pueden dar lugar a terribles y escalofriantes leyendas.

Las leyendas, al ser textos narrativos, permiten observar un planteamiento que ayuda a ubicar la época, además de un desarrollo, un clímax y un desenlace. Además, es común encontrar leyendas con variaciones o adaptaciones propias de cada región, como el caso de “La llorona”.

La función de la leyenda es transmitir una historia basada en una creencia popular, arraigada en un lugar; con ella se busca explicar o darle sentido a algún suceso extraño que resulta difícil de entender. Además, ofrece información acerca de la cultura y la diversidad lingüística del lugar con el que se relaciona.

Las leyendas son consideradas textos breves debido a que desarrollan un solo motivo; es decir, únicamente narran un acontecimiento. Del mismo modo, no suelen abundar en detalles y descripciones.

Generalmente, la narración combina la tercera y la primera persona; sin embargo, cuando la creencia o el tema central está arraigado en la comunidad y es conocido por todos, se tiende a narrar únicamente la anécdota relacionada.

Algunas leyendas narran acerca de los nombres alternos que se les otorgan a calles, barrios o lugares, tales como el Callejón del Beso, la Calle del Mono Prieto, el Callejón de la Condesa, tal y como ocurre en la leyenda de “La curva del charro negro”. Lee con atención y conoce esta leyenda:

La curva del charro negro Hubo un tiempo en que corrió el rumor de que en el pueblo de Jiquipilco se aparecía por las noches un Charro negro. Dicen que salía de una curva del camino y que llegaba hasta el centro del pueblo, después entraba a la Presidencia haciendo mucho escándalo, aventando los papeles que encontraba para regresarse, después, por donde había venido. Un señor, que vivía cerca de la Presidencia y que siempre lo oía, decidió esperarlo para ver quién era. Una noche se escondió cerca de la puerta de la Presidencia, llevaba una espada en la mano. Esperó a que el Charro entrara y cuando lo vio salir le encajó la espada. Y dicen que el señor recordaba perfectamente cómo se la había encajado pero que después ya no supo más de él porque cayó desmayado. Dicen que, desde entonces, ya no vieron jamás al Charro negro. Y también, desde entonces, a esa curva la llaman la “Curva del Charro negro”.

Esta leyenda menciona el lugar en el que ocurren los hechos. Sin embargo, no menciona una época en específico.

Leyendas como la que acabas de escuchar, reciben el nombre de leyendas toponímicas, pues narran el origen nominal de un lugar.

Ahora, responde lo siguiente:

¿En qué otros lugares has escuchado una versión del charro negro? Pregunta a tus familiares si ellos conocen alguna otra versión. ¿En tu comunidad hay alguna calle que reciba el nombre a partir de una leyenda?

La narración de una leyenda es sencilla o simple en el sentido de que, generalmente, se cuenta lo que le sucede a un personaje. En la medida en que una leyenda narra acontecimientos ocurridos en la misma comunidad en que se cuenta, quien narra suele hacer uso de un lenguaje coloquial y, con frecuencia, pleno de regionalismos y términos locales.

En algunos lugares, como Guanajuato, se cree que existe una ciudad que conserva oculta las riquezas del pasado, pero para acceder a ellas es necesario romper algún tipo de hechizo. Esta historia, unida a los referentes reales, se combina con la fantasía y el simbolismo en leyendas que perduran como un referente cultural de esta localidad.

La enunciación de las leyendas no requiere de un espacio ni de un auditorio específico; puede ser contada a un receptor o a un público más amplio y de cualquier edad. Se transmite con el afán de conservar ciertos valores y conocimientos acerca de la propia comunidad, ya sea de su historia o su vida cotidiana.

Para el folclorista español Vicente García de Diego, la leyenda: “es una narración tradicional fantástica, en esencia, admirativa, generalmente puntualizada en personas, época y lugar determinados”, y como tal, tiene ciertas características, como son:

Las leyendas explican algún hecho con elementos sobrenaturales, a través de ellas se busca dar una explicación a estos sucesos.

Cambian con el paso del tiempo, pues se agregan detalles a la narración.

Contaminación: tiene elementos de una leyenda en otra.

Personificación: se pueden encontrar nombres concretos, es decir, con apellidos.

Localización y deslocalización: algunas sugieren lugares concretos, ambas son frecuentes en leyendas hagiográficas.

Elementos fantásticos: se puede saber de criaturas o sucesos inexistentes.

Las leyendas narran sucesos reales o irreales, sin comprobar. En su estructura es frecuente la combinación de elementos reales y falsos.

Precisamente la característica principal de las leyendas es la fusión de elementos reales e imaginarios para crear una historia y, con ello, tratar de explicar ciertos sucesos.

Escucha el siguiente audio, donde conocerás la leyenda de “La confesión”, perteneciente a la Ciudad de México. Trata de identificar los elementos reales e imaginarios que se narran.

Haz click aquí para escuchar el primer audio.

¿Qué te está pareciendo la historia?

¿Lograste ubicar los lugares y la situación paranormal?

Continúa escuchando la historia…

Haz click aquí para escuchar el segundo audio.

En la mayoría de las comunidades hay una historia que contar y que dejará a más de uno pensando.

Ahora, realiza la siguiente actividad.

Lee los siguientes fragmentos de la historia que acabas de escuchar e identifica los hechos reales y los hechos imaginarios.

¿A dónde corresponde cada uno?

Don Agustín era un sacerdote.

Encontró a dos hombres que le pidieron confesar a una moribunda.

La mujer le confesó los pecados más horribles que el cura hubiera oído.

El sacerdote no encontró a los hombres que lo llevaron.

El padre no dejaba de decir: “¡Confesé a una muerta!”. Se había vuelto loco.

En los hechos que se presentan como verosímiles o creíbles, se tiene don Agustín era un sacerdote al que acudieron dos hombres para pedirle que confesara a una moribunda y que éste fue para que ella le confesara sus pecados.

Los hechos sobrenaturales ocurren cuando el sacerdote no encontró a los hombres que lo llevaron, y el hecho de haber confesado a una muerta.

En la leyenda, estos dos elementos se entrelazan para crear una historia.

El mundo de las leyendas es infinito, desde los sucesos que intentan explicar hasta las diferentes versiones que puedes encontrar.

Al caminar por las calles de la Ciudad de México puedes encontrarte con sitios que, se dice, fueron escenarios de curiosos y muy peculiares hechos, en especial en el Centro Histórico, justo donde nace la leyenda de “La mujer herrada”. Lee y conoce esta historia:

La mujer herrada Se dice que alrededor del año 1600, un solitario clérigo vivía en la calle llamada Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que hoy se conoce como República de Perú. Dada su soledad, el hombre optó por buscar una mujer con quien vivir, a pesar de que nadie veía su acción con buenos ojos, en especial su compadre, un herrero que vivía a unas calles de distancia y era profundamente religioso. El herrero solía insistirle al clérigo que alejara a dicha mujer de su vida y volviera a encauzar su vocación, sin embargo, el religioso se resistía a dejarla. Una noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta y se apresuró a ver quién podía acudir a su taller tan tarde. Al abrir se encontró con dos hombres que llevaban amarrada a una mula. Le comentaron que el clérigo los había mandado a verlo para que herrara a la mula cuanto antes, pues apenas llegara la mañana debía salir de viaje. El herrero se apresuró a ponerle las herraduras a la mula y, una vez que estuvo lista, los mensajeros se la llevaron dándole fuertes golpes.

¿Quieres saber en qué termina la historia?

Investiga en libros, en Internet e incluso con tus familiares, posiblemente alguno de ellos conozca esta leyenda.

Las leyendas no tienen una versión definitiva, pues es posible que las vuelvas a escuchar en lugares y épocas diferentes, y con variaciones.

La leyenda ofrece la posibilidad de alimentar las dudas y contradicciones que se encuentran en el hombre en los límites de la ficción y de la realidad, y te acercan a las costumbres y tradiciones de determinados lugares.

Recuerda que lo asombroso de las leyendas es que existen tantas versiones que al final tú podrías construir una propia.

Revisa tu libro de texto para ampliar tu conocimiento.

El Reto de Hoy:

Pregunta a tus familiares si conocen alguna otra leyenda e identifica los hechos reales y los hechos imaginarios. También puedes escuchar los audios de leyendas que encontrarás en la Fonoteca Nacional, o a observar los videos que ofrecen el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Tema: Un panorama por la discusión organizada .

Aprendizaje esperado: Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales.

Énfasis: Explorar paneles de discusión.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué es la discusión?

¿Cómo discutes y llegas a tomar acuerdos que repercuten en un beneficio colectivo?

Éste, al igual que todos los aprendizajes escolares, tiene como propósito incrementar tus conocimientos y habilidades, así como ayudar en tu formación integral como ser humano.

Anota las ideas esenciales y palabras clave, a fin de que, una vez concluida la sesión, puedas recordar y analizar todo lo abordado.

En el diario vivir se presentan temas relevantes de interés social que requieren ser analizados. Son temas que conciernen a muchos como parte de un grupo social, de una comunidad, un país o de la humanidad entera; no deben ignorarse, puesto que nos atañen a todos.

“Soy humano y nada de lo humano me es ajeno”, decía Terencio, dramaturgo romano.

La frase aflora cada vez que se advierten problemas sociales que, indiscutiblemente, te afectan; por tanto, se precisa hablar de ellos con toda la seriedad que merecen; son reflejo de la realidad y de cómo las personas la perciben, la construyen y se forman una opinión sobre ella.

Los temas son abundantes; forman parte del diario vivir, pero se necesita ser observador para detectarlos.

Tal vez en la localidad donde vives últimamente pasa algo que ha roto con la tranquilidad; tal vez entre los jóvenes hay una inquietud que desean canalizar, una iniciativa de algo.

¿Qué hacemos?

¿Algo pasa a tu alrededor, ligado con el comportamiento humano? ¿Qué es? y ¿qué piensas acerca de ello?

Escucha algunos casos:

1. Temas para discutir

Los temas mencionados por tus compañeros son sólo algunos de muchos que atraen la atención y requieren discutirse públicamente.

Aquí interviene la comunicación. Sabes que hay varias formas de lograr la comunicación; empleas para ello las lenguas de señas, la lengua escrita o la lengua hablada.

La forma más común es la oral o hablada, pero lo más importante es tener conocimiento del tema porque con ello es posible conversar acerca de lo que nos atrae, preocupa o sobre lo que se desea opinar.

¿Cómo lograr una comunicación eficaz? Te sugerimos leer un breve texto acerca de la comunicación.

Para comunicarnos…

“La conversación es el medio más importante que tenemos para comunicarnos oralmente, por eso el respeto a las opiniones del otro es fundamental: si no lo hago no podré establecer un diálogo, entonces sólo escucharé mi opinión.

Escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro sentido del oído, es más que oír. Es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, comprenderlo y traducirlo en algún tipo de respuesta: una acción, una exclamación, una respuesta, un sentimiento.

El saber escuchar enriquece la comunicación, ya que nos permite apreciar los puntos de vista de los demás y establecer un verdadero diálogo, con intercambio de ideas, apreciaciones y razonamientos.

Al escuchar pongo atención a mi interlocutor, oigo lo que me dice, y lo confronto con la expresión de sus ojos, los movimientos de su cuerpo, de su rostro; así completo el mensaje que él me ha querido comunicar.

Al escuchar, no miro hacia otras partes, ni de un lado a otro; tampoco paso mi vista alrededor de la persona, como buscando a otra persona.

Al escuchar estoy atento a lo que se me está diciendo, no dejo volar mi imaginación ni mis pensamientos, me concentro en lo que estoy y lo disfruto.

Nunca interrumpo abruptamente a quien me habla, espero el momento oportuno para hacerlo y me disculpo por ello… pero es que yo también tengo cosas importantes que decir.

Si no entiendo algo y tengo alguna duda, pregunto, pido que me aclaren lo que acaban de decir; así evito malentendidos y confusiones que podrían afectar la relación”.

Para conversar se necesitan dos. Técnicas de comunicación oral, pp.5-6.

Consulta en el siguiente link: https://www.yumpu.com/es/document/read/55664147/tecnicas-de-comunicacion-oral

¿Qué rescatas de la lectura? La importancia de saber escuchar, desde luego.

Ahora bien, hay varias formas de llevar a cabo una discusión: Se les llama técnicas orales de participación colectiva, y son estrategias utilizadas para que el intercambio de ideas se realice de manera organizada y pueda conducir a conclusiones satisfactorias.

Son realizadas por analistas, líderes de opinión, especialistas, y también personas interesadas en el tema, ante una audiencia, de tal manera que mucha gente se entera y también comparte o no, los puntos de vista expresados.

Estas herramientas también son conocidas como técnicas de discusión. Solemos asociar la palabra “discusión” con enojo o con una acción verbal desagradable; sin embargo, su significado no implica tales emociones. Conoce su origen:

Discusión: Del latín discussio: analizar puntos de vista. Término conformado por tres partes:

-El prefijo dis, que significa “separación”,

-El verbo quatere, que significa “sacudir”,

-El sufijo ción, que significa “acción y efecto”.

Por tanto, discusión es sacudir algo para separarlo.

Los antiguos romanos para conocer a ciertas plantas, las arrancaban, sacudían para separar las raíces de la tierra y cerciorarse de si las raíces eran fuertes, es lo mismo que se hace al discutir: se sacuden las palabras para saber si el argumento que esgrimen es sólido.

Por consiguiente, la discusión es el análisis que hacen dos o más personas en forma de diálogo sobre un tema en particular, donde sostienen y defienden opiniones o criterios con base en argumentos sólidos.

Hay varias técnicas de discusión y todas son verdaderas herramientas educativas, debido a que:

-Desarrollan capacidades de análisis y síntesis, así como de espíritu autocrítico, fomentan la habilidad de escuchar sin exaltarse al calor de la discusión, sin interrumpir al que hace uso de la palabra; promueven ser correctos y respetuosos en la expresión, pues se aprende a escuchar con atención lo que cada uno plantea.

Asimismo, permiten la expresión abierta, clara, acerca de temas relevantes de la vida en sociedad.

Es común que en las localidades haya representantes o asociaciones o grupos que lideran proyectos en beneficio del lugar; también en las fábricas y oficinas hay representantes que son la voz de su comunidad, y discuten sobre aquello que les afecta. En las escuelas hay representantes de los padres de familia. Todos ellos se reúnen, discuten, analizan, comentan, argumentan, toman acuerdos.

Así, te das cuenta de que en la vida diaria se practican técnicas de discusión colectiva, y son sumamente útiles.

En estos tiempos de prisa constante, es el diálogo abierto, franco, el medio que permite la expresión de ideas, opiniones, posturas y acuerdos.

Al realizarlo, resulta fundamental cuidar la forma de hablar, así como el contenido de lo que se dice; indispensable es también brindar atención y oportunidad de escuchar las ideas y opiniones de los demás.

Ahora bien, ¿cuáles son esas técnicas de discusión?

Hay varias, entre ellas las más utilizadas son:

-El foro

-El seminario

-El simposio

-La mesa redonda

-El debate

-El panel

Conoce brevemente en qué consisten:

FORO

Los participantes discuten, de manera informal, asuntos relacionados con un tema, hecho o problema, de interés común, ante un público numeroso.

El público puede intervenir en la discusión, aportando sus puntos de vista y dialogando con los participantes. Hay libre expresión de ideas y opiniones de todos los participantes. Todos los integrantes deben conocer el tema previamente. Un moderador se encarga de coordinar las participaciones.

SEMINARIO

Los participantes tienen intereses comunes e investigan a profundidad un tema. Hay colaboración recíproca. Todos participan en la organización y desarrollo de las actividades. Forman diversos grupos para trabajar distintos aspectos del tema, en cada uno nombran un director. Discuten en colaboración, confrontan puntos de vista hasta llegar a formular conclusiones que son responsabilidad de todo el grupo.

SIMPOSIO

Se conforma por un equipo de especialistas, quienes discuten, en forma sucesiva ante el público, diferentes aspectos del mismo tema o problema. Integran un panorama, lo más completo posible, acerca del tema o cuestión que abordan. Quienes participan no defienden posiciones; suman información al aportar conocimientos propios. Un coordinador cede la palabra y realiza al finalizar una síntesis de las ideas expuestas.

MESA REDONDA

En esta técnica se reúnen expertos en determinada especialidad, quienes, ante el público, desarrollan exposiciones orales para poner en discusión sus puntos de vista, que bien pueden ser coincidentes o incluso contrarios acerca del mismo tema. El moderador está encargado de la conducción, la introducción, la presentación de los invitados, el cierre y las conclusiones, así como de vigilar el cumplimiento de los tiempos y de dirigir las intervenciones del público, quien participa con preguntas para los especialistas.

DEBATE

Se exponen ideas o puntos de vista sobre un tema, ante el público, sustentándolos con argumentos que chocan entre sí. Su objetivo es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentos sobre un tema generalmente polémico, con la finalidad de que se pueda llegar a una conclusión. Es guiado por un moderador, quien controla las participaciones y enuncia las conclusiones.

PANEL

Está conformado por los panelistas, un moderador y el público. Los panelistas son un grupo de expertos que presentan distintas perspectivas o aspectos de un tema de interés general que se discute en un escenario público. Las posturas no necesariamente se confrontan; pueden defenderse puntos de vista convergentes y divergentes. El público participa dirigiendo preguntas a los panelistas o haciendo comentarios que complementen la información. Es conducido por un moderador.

Notarás que estas técnicas tienen elementos en común, así como diferencias que las hacen especiales. ¿Puedes enunciar los elementos en común?

En todas las técnicas se mencionan: expositores, moderadores y audiencia.

¿Qué papel desempeña cada uno?

-Los expositores son aquellas personas que se preparan para discutir el tema; cuidan en todo momento que su exposición sea clara, ordenada; no se desvían del tema abordado y son muy respetuosos de las reglas fijadas por el moderador; evitan mencionar referencias personales.

-Los moderadores son los directamente encargados de la buena marcha de las actividades, pues: presentan el tema y a cada uno de los expositores dirigen la participación de éstos, llevan el control del tiempo en cada intervención, señalan el orden de las intervenciones y dan la palabra, animan a todos los participantes, y son responsables de mantener el interés sobre el tema, cuidan de no tomar partido por alguna idea o algún participante; al finalizar la actividad, dan un resumen de lo expuesto, así como las conclusiones.

-El público o audiencia atiende con el mensaje de los expositores, lo interioriza, lo comprende, no interrumpe a los expositores. Puede participar al finalizar las disertaciones con preguntas u observaciones para reforzar, disentir o expresar dudas, siempre con respeto, tanto a los expositores como al público en general.

Puedes darte cuenta de que las técnicas de discusión son sumamente útiles para difundir información y conocimiento; asimismo, para motivar a las personas con el fin de realizar acciones que conduzcan al logro de alguna meta planteada o de solución de problemas, pues los objetivos de estas discusiones no quedan sólo en palabras, invitan a actuar para el beneficio colectivo.

Participar con entusiasmo como expositores, moderadores o audiencia, en cualquiera de las técnicas de discusión, fortalece las capacidades intelectuales, pues para hacerlo hay que investigar sobre un tema, seleccionar la información, analizarla, interiorizarla, formarnos una opinión al respecto, argumentar su defensa, acciones que contribuyen al crecimiento intelectual y al pensamiento crítico.

La discusión organizada también aporta beneficios al crecimiento interpersonal, pues al participar, aprendes a relacionarte con los demás, a ser comprensivos, empáticos, a no juzgar negativamente a alguien porque tiene ideas diferentes a las tuyas.

Además, las técnicas de discusión, al realizarse ante grupos numerosos, permiten difundir información y conocimiento de temas de interés social, así como a realizar una valoración de ellos.

La comunicación también se ve beneficiada, pues se practica el diálogo asertivo, basado en hablar con claridad y en otro elemento fundamental: saber escuchar.

En la televisión con frecuencia se pueden observar mesas redondas, debates, o distintos tipos de discusión acerca de hechos históricos, personajes polémicos, política, deportes.

Analiza cómo se conducen los expositores, qué aportan, en qué se basan para defender sus argumentos. Notas cómo son amplios conocedores del tema que se discute.

Observa también que no basta conocer sobre el tema: se requiere saber argumentar la opinión que se tiene.

Naturalmente, si participas como expositor, moderador o como audiencia en una discusión, es indispensable investigar en diversas fuentes acerca del tema; en la lectura hallarás la fuerza de su argumentación.

Asimismo, pon en práctica las recomendaciones para la conversación asertiva, como: mostrar interés al escuchar a quien habla, dejarlo expresar sus ideas sin interrumpirlo, no caer en la tentación de criticarlo, no descalificar su opinión porque es contraria a la tuya.

Te compartiremos una frase que puede ayudar a sintetizar lo anterior: “Se necesita coraje para pararse y hablar… pero mucho más para sentarse y escuchar”.

Si participaras en una discusión ¿con qué tema lo harías? ¿Qué técnica consideras más adecuada para trabajarlo?

2. Temas de discusión y técnicas

Hay infinidad de temas de interés general que pueden discutirse con alguna de las técnicas mencionadas.

Como puedes advertir, la discusión es un valioso recurso para aprender. Y hay también toda una gama de técnicas entre las que puedes elegir para intercambiar opiniones, ahondar en el conocimiento, difundir ideas.

Realizar la práctica de la discusión en la escuela y en la vida fomenta el desarrollo de tus destrezas sociales, así como las habilidades de expresión oral, la argumentación de puntos de vista, el respeto a las opiniones y posturas ajenas y la escucha atenta.

¿Recuerdas cuando, al inicio de la sesión, al definir la palabra “discusión” se mencionó que los antiguos romanos la empleaban para referirse a la acción de sacudir la tierra de las raíces? Lo hacían para revisar qué tan vigorosas eran. Sucede lo mismo con las ideas. Tras la discusión puede percibirse cuán fuertes son y por supuesto que lo son si su base está fundamentada en la lectura de fuentes sólidas, dignas de confianza.

Toma en cuenta que jamás se participa en una mesa redonda, un debate, un panel, un foro o cualquier actividad de este tipo sin la debida preparación. Hay que leer, hay que documentarse, hay que argumentar para sostener los puntos de vista con base en datos e información precisa y confiable.

El Reto de Hoy:

Elige un tema que te atraiga a ti y a tu familia. Busca información en varias fuentes. Realiza anotaciones en tu cuaderno.

Escribe tu punto de vista al respecto, argumenta con base en lo leído. Organiza una discusión en casa, con tus hermanos, padres, abuelitos, invítalos a participar en ella.

Realiza la discusión en un horario apropiado. ¿Quién es moderador?, ¿quiénes los especialistas? Discutan, argumenten, diviértanse y aprendan en familia.

No olvides respetar las opiniones de los demás, escuchar con atención las aportaciones de los otros, respetar los turnos de quien toma la palabra y al final puedes hacer un breve resumen de los principales puntos sobre los que versó la discusión.

A lo largo de la sesión has comentado el valor de la discusión en el aprendizaje, las habilidades para hablar y saber escuchar, el respeto hacia las ideas ajenas y la importancia de leer para tener seguridad en lo que afirmas. También has conocido las características de algunas técnicas de la discusión, como debate, foro, mesa redonda, simposio, seminario, panel.

Recuerda que la comunicación guía a la comunidad al entendimiento, comprensión y valoración conjunta Todo lo cual, ayuda a afinar tu lenguaje, pues es el traje con el que se viste el pensamiento.

Ten presente que lo visto en la sesión requiere ampliarse y reforzarse. Te sugerimos a que complementes el aprendizaje mediante la consulta de fuentes que tengan a su alcance: páginas web, revistas, tu libro de texto. Tu maestra o maestro siempre están dispuestos a ayudarles y a aclarar las dudas que surgieron durante la sesión.

Química

Tema: ¿Cómo se unen los átomos?

Aprendizaje esperado: Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos.

Énfasis: Identificar las partículas que tienen la función de enlace entre los átomos y las interacciones electrostáticas de los átomos.

¿Qué vamos a aprender?

“Existe belleza en el descubrimiento. Hay matemáticas en la música, un parentesco entre la ciencia y la poesía en la descripción de la naturaleza, y la forma exquisita de una molécula”. Glenn Seaborg

Identificarás las partículas que tienen la función de enlace entre los átomos y las interacciones electrostáticas de los átomos.

Es importante que estudies los enlaces químicos, ya que te permiten conocer cómo se comportan los electrones de valencia de los átomos para agruparse con otros y así formar moléculas.

Al formar diferentes compuestos debido a los enlaces, éstos pueden utilizarse en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la elaboración de medicamentos que reducen síntomas y ayudan a curar enfermedades y de esta forma se salvan vidas.

Sabías que el gas que se ocupa en las estufas carece de olor. La molécula causante de la halitosis, es decir el mal aliento o el olor de pies, es la misma que se emplea como aditivo para el gas de uso doméstico, ya que éste carece de olor.

Estas bacterias provocan la descomposición de las proteínas, liberando aminoácidos que contienen azufre. Esta sustancia es un gas responsable del mal olor y se utiliza para detectar rápidamente las fugas del gas doméstico (gas natural, propano o butano) por su característico olor a huevos podridos.

Los materiales que vas a utilizar en esta sesión son los siguientes:

-Cuaderno de notas de química

-Libro de texto

-Bolígrafo o lápiz

-Colores

-Tabla periódica de los elementos químicos

Para la actividad experimental

-Azúcar

-Sal

-Agua destilada

-Circuito eléctrico

-Cucharilla de combustión

-Cápsula de porcelana

-Lámpara de alcohol

-Vaso de precipitado

-Espátula

-Dos globos

-Confeti y una hoja de papel periódico

Recuerda registrar las dudas que te surjan al responder lo que se plantea. Estas las puedes resolver también al revisar tu libro de texto o al reflexionar en torno a las situaciones que se discutirán.

En la naturaleza los enlaces químicos permitieron que las estrellas se formaran en su mayoría de hidrógeno y helio, el planeta Tierra se formó de manera natural con los elementos que aparecen en la tabla periódica.

El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que protege de los rayos ultravioleta, UV del Sol.

Algunas de las sustancias más importantes para la vida: el agua, las biomoléculas como proteínas y el ácido desoxirribonucleico, ADN, se forman con base en los enlaces químicos; por ello es importante saber:

-¿Qué son los enlaces químicos?,

-¿Cuáles son sus propiedades?, ¿cómo se clasifican?,

-¿Dónde se llevan a cabo? y

-¿Para qué se forman?

Si alzas tu mirada y observas a tu alrededor verás múltiples cosas, todas ellas están formadas por materia, las nubes en el cielo, la lluvia, los mares, la arena, la comida que ingieres, incluso la ropa que llevas puesta, hasta lo que no puedes ver, como el aire o las células del cuerpo, hasta los virus. Todos ellos están formados por enlaces químicos.

Pero exactamente, ¿qué pasa ahí? ¿por qué sucede esto? La cotidianidad de este tipo de cosas a veces hace que te olvides de fenómenos realmente fascinantes.

Los átomos pueden presentar enlaces fuertes y organizarse en moléculas o cristales; o pueden formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o rozan.

Tanto los enlaces fuertes, que mantienen unidas a las moléculas, como los enlaces más débiles que crean uniones temporales, son esenciales para la química de tu cuerpo y la vida misma.

Los átomos tienden a alcanzar el estado más estable posible. Los átomos se vuelven estables cuando la órbita más alejada del núcleo está completa, es decir, si tienen una órbita, completan 2 electrones de valencia, como es el caso del hidrógeno.

O bien, los elementos que se encuentran en el segundo periodo y que pueden completar ocho electrones de valencia, tienden a completar su órbita o nivel energético para alcanzar estabilidad.

Si los átomos no tienen este arreglo, lo conseguirán al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces.

¿Qué tan importantes son los enlaces químicos?

Los enlaces químicos son muy importantes porque:

-Permiten que los átomos se agrupen en moléculas.

-Permiten que átomos iguales o diferentes se agrupen entre sí, formando moléculas de elementos o compuestos.

-Permiten que átomos diferentes se agrupen y formen cristales.

-Al conocer los enlaces químicos, los seres humanos pueden formar y separar sustancias.

¿Qué hacemos?

Para reforzar los conceptos de enlace químico observa el siguiente video del minuto 3:04 al 4:22

1. Enlaces químicos e interacciones intermoleculares

Cuando se habla de enlace se asocia rápidamente con la unión, combinación y acoplamiento, en este caso, de átomos para formar moléculas o cristales. ¿Por qué se unen los átomos?

Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón o varios electrones. Cuando lo hacen, los átomos forman iones. El ganar o perder electrones le confieren a un átomo una órbita externa completa, es decir, el número máximo de electrones que puede tener para los elementos que se encuentran en el periodo 1 y 2, de manera que son energéticamente más estable.

Cuando un átomo pierde un electrón y otro átomo gana un electrón, el proceso se conoce como transferencia de electrones.

Debido a la transferencia de electrones se produce una atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente electronegativo. Un ejemplo es la unión entre el sodio y el cloro.

El sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto, tiene 1 electrón de valencia; el cloro está ubicado en el grupo 17 y tiene 7 electrones de valencia, observa la imagen.

¿Puedes predecir qué sucederá con los electrones de valencia? El sodio cede su único electrón de valencia para que el cloro tenga 8 electrones de valencia en la órbita más alejada del núcleo, la estabilidad es importante en las uniones entre átomos.

Cuando se transfieren electrones, los átomos del elemento con un menor número de electrones de valencia, los cede, al mismo tiempo que, los átomos con mayor número de electrones de valencia, los gana. La unión se forma entre iones con cargas opuestas.

Regresa al ejemplo anterior, los iones sodio cargados positivamente y los iones cloruro cargados negativamente se atraen entre sí para formar cloruro de sodio o sal de mesa.

¿Recordarás por qué se llaman iones? El número atómico del sodio es 11, este dato que brinda la tabla periódica permite reconocer que tiene 11 protones o cargas positivas dentro del núcleo; y como el átomo es eléctricamente neutro, entonces tiene 11 electrones en sus órbitas o niveles energéticos.

Cuando el sodio cede su único electrón de valencia, entonces se queda con 10 electrones y si sumamos algebraicamente, 11 cargas positivas que corresponden a los protones, con 10 cargas negativas de los electrones se obtiene como resultado +1, es decir, que los átomos de sodio se transforman en iones positivos llamados cationes.

¿Cuál es la carga del ion cloro? Negativa. El cloro al aceptar un electrón pasó de tener 17 electrones a 18 y si se suma algebraicamente, las cargas positivas de los protones que son 17 y las 18 cargas negativas de los electrones se obtiene -1, lo que significa que los átomos del cloro se transforman en iones negativos llamados aniones.

La sal de mesa, al igual que muchos compuestos iónicos, no se compone sólo de un ion sodio y un ion cloruro, sino más bien, contiene muchos iones acomodados en forma de cristales.

La química en la vida cotidiana, más específicamente en las bebidas energéticas en el deporte ha sido un tema importante. Los electrólitos son iones positivos y negativos que ayudan a controlar el movimiento del agua en todo el cuerpo, ayudando a las células a la eliminación de desechos y al transporte de nutrimentos dentro de ellas, se pueden encontrar a los iones sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Dichos iones son necesarios para la conducción de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el equilibrio de agua.

Anota en tu libreta un cuadro comparativo con los iones que se presentan en las siguientes imágenes, anotando para qué sirve el ion en el cuerpo humano y en qué alimentos puedes hallarlo.

Por ejemplo, elabora un cuadro de triple entrada colocando en la fila superior ion, uso y alimento que lo contiene.

En la columna del ion anota los 5 iones que aparecen en las imágenes, ahora complementa el cuadro con la información que se solicita.

Lee el siguiente dato curioso: ¿Por qué lloras al cortar cebolla? En la cebolla existen algunos compuestos que contienen azufre. Al cortarla estas células se rompen y se transforman en moléculas sulfuradas y volátiles. Del mismo modo, reaccionan a la humedad de los ojos dando una sensación de quemazón. Al detectar la irritación, las terminaciones nerviosas del ojo reaccionan produciendo más agua. De ese modo, protegen el ojo.

Es momento de comprobar, a partir de actividades experimentales:

Revisa los resultados obtenidos durante el desarrollo de la actividad. Título: Enlace químico: transferencia de electrones.

El material que se usará es el siguiente:

-Globo inflado.

-Pedazos de papel pequeño o confeti.

-Una hoja de periódico.

Coloca los pedazos de papel o confeti en la mesa o en una superficie plana, posteriormente infla el globo y frótalo con tu cabello o una prenda de lana.

Predice: ¿qué crees que suceda al acercar el globo sin que toque los papeles o confeti?

Observa y explica qué sucede al interaccionar el confeti con el globo.

Al frotar el globo, éste gana electrones y queda con carga negativa. ¿Qué sucederá al acercar el globo al confeti? Anota tus observaciones en la libreta, ¿cómo se llama este fenómeno?

Si enrollas una hoja de periódico y la acercas al globo, ¿qué sucederá? Anota tus observaciones en la libreta.

Juega a una carrera, con los rollitos de periódico y los globos. Es momento de frotar el globo para cargarlo eléctricamente, ¿qué sucederá al acercarlo a los rollos de periódico? Anota tus observaciones en la libreta.

Esta actividad experimental realízala en tu casa con un familiar y a partir de esta divertida carrera expliques el fenómeno electrostático.

Formula tus conclusiones e ilustra con dibujos o fotografía.

Observa el siguiente video del minuto 5:31 al 8:07 que contiene información sobre la transferencia de electrones.

2. Enlaces químicos e interacciones intermoleculares

Otra manera de que los átomos sean más estables es cuando comparten electrones para formar moléculas. En los organismos vivos hay una diversidad de moléculas.

Por ejemplo, la función estructural, en el cuerpo, depende de moléculas orgánicas compuestas de carbono, como el ácido desoxirribonucleico, ADN y las proteínas. También se forman moléculas inorgánicas más pequeñas, tales como las moléculas de hidrógeno, H2; de dióxido de carbono, CO2; y de oxígeno, O2, entre otras.

Se pueden compartir uno, dos o tres pares de electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples, respectivamente.

Un ejemplo de esta unión, donde se comparten electrones, es la molécula del agua, observa la siguiente imagen.

Recuerda que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno 1 electrón de valencia.

El agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones de valencia con cada hidrógeno, por lo que se completa el número máximo de electrones que pueden tener por órbita, dos electrones para el hidrógeno, H; y ocho para el oxígeno, O.

Esto hace que una molécula de agua sea mucho más estable de lo que son los átomos de cada elemento que la componen. En general, la electronegatividad relativa de los átomos en un enlace, es decir su tendencia a atraer los electrones, determinará si éste es polar o no polar.

Siempre que un elemento sea ligeramente más electronegativo que otro, el enlace entre ellos será polar; esto significa que uno de sus extremos tendrá una carga parcialmente positiva y el otro una carga parcialmente negativa, en cambio en el enlace no polar los átomos que se unen tienen una electronegatividad similar.

Observa la siguiente cápsula que habla del tipo de enlace al compartir electrones.

3. Enlaces químicos e interacciones intermoleculares

Elabora un diagrama (mapa mental, mapa conceptual, la V de Gowin, cuadro sinóptico o comparativo) en el que incluyas los siguientes términos, enlace químico, ion, catión, anión, electrostática, compartición de electrones, transferencia de electrones, polar, no polar, electrones de valencia y órbitas.

Realiza la actividad experimental, donde a partir de la temperatura de fusión identifiques la diferencia entre compuestos iónicos y moleculares.

Por ejemplo, ¿cómo podrías saber cuál es la sal y cuál es el azúcar? La respuesta es fácil, probándola, pero el reto es sin probarla. ¿Cómo se debe de hacer entonces?

En la espátula colocarás un poco de esos cristales y procederás a calentarlos con la lámpara de alcohol. ¿Qué crees que suceda al exponerlos a la fuente de calor?

Los compuestos iónicos tienen temperatura de fusión alta mientras que en los compuestos moleculares su temperatura de fusión es baja, por lo que pasará del estado sólido al estado líquido con mayor rapidez.

¿Qué sustancia es un compuesto iónico?

¿Cuál sustancia es un compuesto molecular?

Ilustra lo que observes durante la actividad y explica de forma breve tus observaciones en la libreta.

Ahora utiliza las mismas sustancias disueltas en agua y usa un circuito eléctrico. Puedes identificar ¿cuál conduce la corriente eléctrica? La sal en disolución conduce la corriente eléctrica, debido a que una propiedad de los compuestos iónicos es ser conductores de la corriente eléctrica en disolución.

Las interacciones entre átomos pueden ser la transferencia de electrones, se forman uniones debido a la atracción de átomos que tienen cargas eléctricas opuestas. O bien la compartición de electrones, este tipo de interacciones favorecen la formación de moléculas de átomos iguales o diferentes.

Es evidente cómo los enlaces químicos están presentes en la vida cotidiana. Un ejemplo es la pila eléctrica, de suma importancia porque es un dispositivo que transforma la energía química en eléctrica, debido a que contiene un electrólito, que puede encontrarse en estado sólido o líquido, además de un electrodo positivo y otro negativo. Los electrólitos son compuestos iónicos.

Los avances tecnológicos, en el desarrollo de pilas, han sido significativos, la intención es que seas amigables con el medio ambiente, una alternativa son las pilas solares, se elaboran con un cristal del elemento silicio.

Los avances tecnológicos relacionados con las pilas son de suma importancia, pues son aprovechadas en los vehículos espaciales y en los aviones.

Recuerda que las sustancias están formadas por uniones de átomos de iguales o distintos elementos, los cuales se mantienen unidos por una fuerza de atracción conocida como enlace químico. Estudiar la naturaleza de los enlaces químicos permite predecir el comportamiento de diferentes compuestos, con base en las propiedades del tipo de enlace que se forme.

Existen diferentes tipos de enlace, los cuales dependen de los elementos que participen. Los átomos se unen porque no son estables cuando están libres, al unirse con otros les permite tener mayor estabilidad.

Un enlace químico, por tanto, se produce como resultado de la interacción electrostática. Esta situación de mayor estabilidad sucede cuando el número de electrones que tienen los átomos en su nivel más alejado del núcleo es igual a 8, estructura que coincide con el de los gases nobles. Este principio recibe el nombre de “regla del octeto”.

El Reto de Hoy:

Te recomendamos leer “Las nano aventuras del maestro Fonseca” de Jesús Antonio del Río, que encontrarás en la colección de “Los Libros del Rincón”.

En la química, como en el arte, por ambos caminos, desarrollas tu ingenio y creatividad.

“Con la química puedes cambiar el orden de los átomos y crear realidades que no existían”. Jean-Marie Pierre Lehn.

Matemáticas

Tema: Antecedentes y fundamentos .

Aprendizaje esperado: Explica la diferencia entre eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes.

Énfasis: Explicar la diferencia entre eventos.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito es identificar los conceptos relacionados con el azar y la diferencia entre las distintas clases de eventos.

Es muy importante que tomes nota de cada una de las dudas que surjan durante el desarrollo de la sesión para que las compartas con tus compañeros y profesores.

Inicia con un poco de historia de las matemáticas: En el desarrollo de las matemáticas, hay hombres y mujeres de carne y hueso que se enfrentaban a controversias y pugnas, debates que significaron no sólo avances, sino también retrocesos de teorías en desarrollo, estancamientos teóricos, pruebas refutadas después de varios años de aceptación; modificación, evolución y complementación de conceptos y, en particular, surge el sentido y contexto desde donde se originaron las problemáticas de diversas épocas e intereses que llevaron a los matemáticos a construir sus objetos, sus teorías, y también a fracasar con ciertas ideas.

En específico, hablan acerca de la historia de la probabilidad. Pero, ¿cuándo comienzan los cálculos acerca de la medida del azar o incertidumbre?

Inicia con los asirios y sumerios. Ellos utilizaban un juego con piezas extraídas del talón de animales como caballos, ovejas, entre otros, denominadas astrágalos o tabas. Estas piezas las tallaban para que pudieran caer en 4 posiciones. Son consideradas como las precursoras de los dados.

Los juegos con dados se practicaron desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de estos juegos, denominado “Hazard”, que significaba riesgo o peligro, llegó a Europa.

El término “Hazard”, basándonos en sus raíces etimológicas…

Más tarde con la invención de la imprenta comienzan a aparecer tratados sobre diferentes juegos de moda, aunque todavía en un estilo descriptivo y sin tratar de calcular todos los resultados posibles.

Cardano fue un hombre conocido como un jugador empedernido y un gran escritor. Dentro de sus obras hizo un tratado en donde intenta calcular los diferentes resultados posibles del lanzamiento de varios dados.

Posteriormente. Blaise Pascal y Pierre de Fermat, marcaron el inicio de la teoría moderna de la probabilidad, ya que probaron cálculos que se reducían a enumeraciones y algunos conteos.

Para profundizar más en el tema, te recomendamos el libro de Wolfgang Blum, Matemáticas, de la serie Espejo de Urania. Este libro pertenece a los libros del rincón.

¿Qué hacemos?

Te sugerimos que también utilices la Historia ya que, además de enriquecer culturalmente la enseñanza, es de gran ayuda para entender el origen de algunos conceptos.

Además, recuerda lo que dijo el matemático Erick Bell: “Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las Matemáticas”.

1. Juegos de azar y Matemáticas

¿Alguna vez te has enfrentado a un momento de incertidumbre?, es decir, que cuando quieres explorar una situación no te es posible predecir de manera exacta el resultado. En matemáticas se dice que esas situaciones son aleatorias.

Entonces se llaman eventos aleatorios a aquellos acontecimientos en cuya realización influye el azar. El azar se considera como la característica de un suceso o evento imprevisible.

Por ejemplo: La rifa de un premio es un suceso aleatorio porque no se sabe quién será el ganador.

Si una pareja va a tener un bebé, no se sabe si se va a parecer más a su mamá o al papá, también es aleatorio. Piensa en más ejemplos.

Lanzar una moneda al aire también es una situación aleatoria porque no se sabe si caerá sol o águila, es más, si repetimos el lanzamiento con las mismas condiciones no garantiza los mismos resultados.

Lanzar un dado es también una situación aleatoria, ya que no sabes qué cara caerá.

Ahora, identifica algunos conceptos de azar que te permitirán más adelante resolver algunos problemas. En el lenguaje cotidiano puedes encontrar términos referentes al azar, por ejemplo:

Pero ¿qué sería lo opuesto al azar?

El concepto de azar está asociado a la idea de aleatoriedad, es decir, aquello cuyo resultado no puede ser predicho.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 1:40, para fortalecer lo que has visto.

2. ¿Qué es el azar? ¿Qué es aleatorio?

Matemáticas. Primer grado.

Bloque 1. Programa 13.

Para estudiar el azar se realizan experimentos aleatorios, que son aquellos, en donde bajo las mismas condiciones cada vez, no se puede predecir el resultado. Por ejemplo: al lanzar un dado o una moneda, las condiciones iniciales son iguales, pero se presentan resultados diferentes.

Con el siguiente video el minuto 1:43 al 3:03, aplicarás estos conceptos.

3. ¿Qué es el azar? ¿Qué es aleatorio?

Matemáticas. Primer grado.

Bloque 1. Programa 13.

Según lo anterior, el concepto de espacio muestral: el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio; éste comúnmente se identifica con la letra S, en algunos libros también se utiliza una letra E o una letra omega, en esta sesión utilizarás la letra S, recuérdalo.

Por ejemplo, en el experimento “lanzar un dado”, el espacio muestral es: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque estos son todos los posibles resultados que pueden caer del dado, es decir, el dado tiene 6 caras y cada cara tiene unos puntos, en una cara aparece 1 punto, en otra cara 2 puntos y así sucesivamente hasta 6 puntos.

La manera de representar el espacio muestral es utilizando, la letra S, y los posibles resultados se encierran entre una llave.

Recuerda que en esta sesión y durante las siguientes sesiones utilizarás la letra S para representar el espacio muestral.

¿Cuál es el espacio muestral del experimento “lanzar una moneda al aire”, es decir cuáles son todos los posibles resultados?

Sol y águila o comúnmente también se dice cara o cruz.

Ahora conoce lo que es un evento. Evento: es uno o más de los posibles resultados del experimento aleatorio. Entonces, es un subconjunto de un espacio muestral o en otras palabras es un evento aleatorio dentro del espacio muestral.

Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Se le llama evento A, por asignarle un nombre al evento y este tiene que ver con que sean número par, entonces el evento A está formado con los elementos 2, 4 y 6 que integran una parte del espacio muestral.

En el lanzamiento de una moneda, sea el evento B, que salga cruz, dicho resultado es una parte del espacio muestral, ya que el espacio muestral se compone de cara y cruz.

Existen varios tipos de eventos, en esta sesión sólo trabajarás con el evento imposible y el evento seguro, comienza con el evento imposible.

Evento imposible: En el lanzamiento de un dado, el evento es imposible.

Sea el evento C, el evento de que salga un 8, ya que con base en el espacio muestral sólo puede caer 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Evento seguro: Se dice que un evento es un evento seguro si siempre ocurren, por ejemplo: en el lanzamiento de un dado, los siguientes eventos seguros:

¿Por qué seguro?, porque sin importar qué número salga en el lanzamiento del dado, éste cumplirá con el evento D y con el evento E. Un evento seguro también es llamado evento determinístico.

Recuerda si alguna vez en una feria llegaste a ver algún puestecito donde para ganarte un premio involucraba juegos de azar. ¿Llegaste a pensar que detrás de aquellos acontecimientos en cuya realización influye el azar, están las matemáticas?

Ahora reflexiona que, las matemáticas no son hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples.

Recuerda algunos de los términos aplicados en esta sesión, te sugerimos que los escribas en tu cuaderno con tus propias palabras, ya que la próxima sesión será de suma importancia para poder resolver problemas.

Aprendiste que, un evento aleatorio es aquel acontecimiento en cuya realización influye el azar, es decir, se caracteriza por ser imprevisible.

De igual manera, identificaste que un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado, como lanzar una moneda al aire.

Recuerda que un espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento y lo identificamos con la letra S.

Un evento: es uno o más de los posibles resultados del experimento aleatorio, es un subconjunto de un espacio muestral o, en otras palabras, es un evento aleatorio dentro del espacio muestral.

Revisa algunos tipos de eventos, cómo el evento imposible es aquel que nunca llega a ocurrir, es decir, la probabilidad es cero. Evento seguro es aquel que siempre va a ocurrir y es llamado también evento determinístico.

Te proponemos un juego: Recuerda que para armar un crucigrama debes descubrir las palabras que se entrecruzan, a partir de definiciones dadas.

Tienes 5 fichas, en ellas se marca si el concepto que leerás corresponde a una fila o columna, es decir, horizontal o vertical, lee el enunciado y descubre el concepto al que hace referencia.

1 Vertical

Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento que identificamos con la letra S.

Lee nuevamente la ficha: Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento que identificamos con la letra S: espacio muestral.

2 Horizontal

Característica de un suceso o evento imprevisible: azar.

3 Horizontal

Es aquel evento que nunca llega a ocurrir. Imposible.

4 Horizontal

Es un subconjunto de un espacio muestral. Lee nuevamente la ficha: Es un subconjunto de un espacio muestral: Evento.

5 Horizontal

Es un evento que siempre ocurre: Seguro.

Lo importante en esta actividad lúdica es que repases los conceptos aprendidos en esta sesión.

El Reto de Hoy:

Registra en tu cuaderno porque la próxima sesión se dará respuesta a dicho planteamiento y podrás verificar si tus respuestas fueron las correctas.

Resuelve el siguiente planteamiento.

¿Cuál es el espacio muestral del lanzamiento de una moneda y un dado?

No olvides que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento.

Civismo

Tema: Autorregulación y ejercicio de la libertad .

Aprendizaje esperado: Valora la dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para ejercer la libertad y autorregularse tanto en el plano personal como social.

Énfasis: Analizar casos hipotéticos o reales, que pongan en juego el juicio moral y el criterio ético del adolescente, con relación al uso de la libertad y la autorregulación.

¿Qué vamos aprender?

Como sabes, los seres humanos tienen derechos reconocidos por instituciones internacionales y los gobiernos de casi todos los países del mundo.

El reconocimiento de estos derechos ha sido producto de un proceso histórico de reivindicación, en el que participaron diferentes personajes como Olympe de Gouges, Mahatma Gandhi, Oskar Schindler, Nelson Mandela, Martin Luther King. Gracias a las luchas que desarrollaron tienes la certeza de que los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos.

¿Qué quiere decir inherentes? Quiere decir que todas las personas, sin excepción, deben gozar de estos derechos, pues son parte de las personas, sin importar sexo, origen étnico, orientación sexual, condición social, idioma o nacionalidad.

Para ejercer los derechos humanos se requiere las condiciones sociales y materiales necesarias para tener seguridad y bienestar que garanticen el crecimiento y desarrollo.

Los derechos humanos también son inalienables, esto quiere decir que no se pueden vender o transferir a otra persona; por lo tanto, son invaluables, no tienen un precio y lo mejor es que son para toda la vida. Por ejemplo, en el terreno del derecho a la libertad, nadie puede ser libre en el lugar de otra persona.

El Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada en 1948, señala que:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

También en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 1º, se señala que en el país está prohibida la esclavitud. Asimismo, se establecen libertades, como a no ser privado de la libertad, de tus propiedades, posesiones o derechos. Se menciona también la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; la libertad de asociación o reunión pacífica; de circulación de conciencia, de religión.

La libertad y otros derechos humanos han sido una conquista de la humanidad que debes conocer, defender y exigir su cumplimiento. Tu libertad radica principalmente en que, ante una situación, puedes elegir entre varias opciones. Cierto que no puedes hacer cualquier cosa que quieras, decide dentro de lo posible, porque hay cosas que dependen de tu voluntad, pero hay otros factores.

En cada situación hay otras personas con voluntades igual de importantes que la tuya; además, toma en cuenta las condiciones materiales y sociales, éstas intervienen en la definición de posibilidades que tienes para actuar.

Existen situaciones del entorno natural que limitan tu libertad, desde terremotos, maremotos y pandemias, como la que estás viviendo con el COVID-19. No puedes decidir si esta enfermedad te afecta o a las demás personas, pero sí tienes la libertad para conocer y cuidar tu salud, por ejemplo, elige lavarte las manos frecuentemente, cuida la “sana distancia” y usan cubrebocas para evitar la propagación del virus.

Ejerce la libertad al tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas a la salud, implica aprender a regular tu comportamiento de manera responsable y autónoma con base en el conocimiento que tienes de ti mismo y de las y los demás. Para ello se requiere de tu razonamiento, darte cuenta qué estas decidiendo; examina a fondo lo que haces, es una manera de regular el ejercicio de la libertad.

El ejercicio de tu libertad puede generar algunos conflictos entre lo que quieres, lo que es mejor para ti, lo que te conviene y lo que es mejor para las personas que te rodean.

Sin embargo, debes realizar un ejercicio responsable de la libertad, tomando siempre las mejores decisiones, respetando la integridad de todas las personas, su dignidad y derechos.

Pero no sólo los personajes que te presente al principio de la sesión han enfrentado obstáculos en la defensa de los Derechos Humanos y la libertad.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que contiene información que te permitirá reflexionar sobre la importancia de la libertad y la autorregulación, a partir de la experiencia de una joven adolescente. La historia de Malala Yousafzai.

1. Desafíos de la libertad en la adolescencia

El video muestra que Malala, desde niña, ejerció su derecho a la libertad cuando manifestó sus ideas y opiniones a favor de que las mujeres estudiaran; creó un blog y dio entrevistas en múltiples medios de comunicación, con ello su pensamiento e ideas trascendieron fronteras para conocerse en todo el mundo.

Malala ejerció su libertad con responsabilidad cuando asumió el desafío de expresarse a favor de que las mujeres de su país tuvieran derecho a recibir educación. Manifestó sus ideas y opiniones acerca de un problema que la afectaba a ella y a todas las mujeres de su país.

Un desafío es una situación que enfrentas. El ejercicio de la libertad se convierte en un desafío porque requiere inteligencia y responsabilidad; lo que implica actuar de manera comprometida con lo que quieres y deseas; la inteligencia media para llevarte a elegir la opción más viable.

Estas características te ayudarán a elegir lo mejor, aquello que no te dañe, lastime o afecte a otros, pero también a ser consciente de que esa libertad requiere de asumir un compromiso responsable ante las consecuencias de toda acción.

La libertad implica decisiones y actuar de manera responsable, reflexiona acerca de tus propias actitudes y comportamientos, reconoce aciertos y errores, con honestidad responde ante las consecuencias de tus acciones. Reflexiona acerca de las siguientes preguntas:

¿El ejercicio de tu libertad ha afectado, en algún momento, a otras personas? ¿Por qué?

¿Por qué debes ser responsable en el ejercicio de la libertad?

Registra en tu cuaderno las respuestas para recuperarlas más adelante.

Realiza la siguiente actividad para continuar reflexionando sobre el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones. Elabora un círculo de 5 centímetros de radio.

Dibuja en él la expresión que te provoca tomar decisiones: felicidad, paciencia, facilidad para escuchar, admiración, seriedad, atención.

Coloca alrededor del círculo al menos 4 líneas (pueden ser más). En el extremo de cada línea dibuja un rectángulo en el que puedas escribir una frase.

Escribe en cada rectángulo frases o palabras que representen algunas de las características que debe tener el ejercicio de la libertad, por ejemplo: responsable, regulada, autónoma e informada.

Otros ejemplos son: valentía ante esta pandemia que se está viviendo; compromiso con tus actividades escolares (para aprender); empatía con su comunidad (en la protección contra las formas de violencia), por mencionar algunos. Puedes retomar el testimonio de Malala.

Coloca la actividad en tu cuaderno para consultarla posteriormente, o bien, compártela con personas cercanas.

Ahora puedes identificar algunas características que te permitirán tomar mejores decisiones; si te favorecen o te perjudican es parte de aprender a ejercer tu libertad.

Las decisiones que se toman, a lo largo de tu vida, tienen distintas consecuencias; existen diferentes factores que deben considerar para tomar una decisión y para ejercer tu libertad con responsabilidad y respeto a la dignidad de las y los demás. Estos factores son:

- La calidad de la información que recibes.

- Los sentimientos y emociones.

- La forma cómo te relacionas con las y los demás.

- La comunicación.

- El diálogo asertivo en tu familia, escuela y comunidad.

También te sugiero:

● Tomar decisiones razonadas en los distintos aspectos de tu vida personal y social.

● Asumir una postura crítica ante las situaciones.

● Usar la creatividad para proponer alternativas de solución.

● Rechaza las opciones que afecten tus derechos humanos y de las y los demás.

En ocasiones se te dificulta tomar decisiones, pero conforme lo practiques de forma regulada y responsable, cada vez lo harás mejor. Por ejemplo, cuando no sepas qué hacer porque tienes varias opciones y no sabes cuál de ellas elegir, puedes recurrir a los criterios éticos que has asumido a lo largo de tu vida, éstos te ayudaran a identificar si algo es correcto o no lo es, si es adecuado o no, si es valioso o no, y así te ayudara a que tomes la mejor decisión. También sirve para valorar las consecuencias de tus actos.

Para poder entender mejor, te compartimos la siguiente situación entre dos adolescentes:

2. La libertad y sus desafíos en la sociedad

¿Qué opinas acerca de la situación que se describe en el video? ¿Crees que el novio de la estudiante está ejerciendo responsablemente su libertad de expresión?

¿Qué consecuencias podrían resultar de la falta de responsabilidad en el uso y manejo de la información relacionada principalmente con la protección de datos?

Registra las respuestas en tu cuaderno, puedes compartirlas con tus compañeras y compañeros e intercambiar puntos de vista para enriquecer tu redacción y argumentos.

Más adelante pueden indagar cuáles son las leyes que protegen su privacidad y datos personales.

Como has visto, las y los mexicanos gozan de derechos desde su nacimiento, a los que no pueden renunciar; sin embargo, existen limitantes que rigen estos derechos.

Aquí se hace referencia a los derechos que protegen a otros individuos con quienes convives, para garantizar tus derechos. En el caso del video se trata del derecho a la libertad y a la libre expresión.

Hago referencia a que “tu libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona”, es conveniente considerar tus criterios éticos el derecho de las y los demás.

En todas las acciones que llevas a cabo puedes tomar como límites lo que puedes y no puedes hacer, reconocer si transgrede las normas, si afecta a otras personas o a ti mismo.

Estos aspectos limitan porque no puedes pasar por encima de la libertad de las y los otros; a esto se le llama autorregularse el ejercicio de la libertad.

Autorregularse quiere decir saber equilibrar nuestras emociones, actitudes o conductas; implica un autocontrol, es decir, el dominio de las emociones, sentimientos, impulsos y acciones.

Por ejemplo, en el caso del video, ¿cómo se podría aplicar la autorregulación? Si el novio no se dejara llevar por sus impulsos, debería solicitar consentimiento para compartir la foto de la chica. En este caso, la autorregulación tiene que ver con el reconocimiento de que se vulnera la privacidad de una persona por compartir su información personal.

La autorregulación complementa tu facultad para tomar decisiones, equilibrando el comportamiento de manera responsable y autónoma, a partir del conocimiento que poseen acerca de tu personalidad y de las condiciones que te rodean.

¿Cómo crees que debió actuar la adolescente en la historia del video? ¿Qué hubieras hecho en su lugar?

Piensa en las emociones y condiciones sociales para tener mayor claridad. Si tienes un noviazgo se supondría que hay afecto entre ambas personas. Comenta más tarde con algún adulto: ¿la acción del novio es una forma adecuada de expresar cariño? ¿Qué habrá sentido la novia al ver que él publicó su foto e información sin consentimiento?

Piensa en ¿cómo podría funcionar la autorregulación en caso del novio? Si la pretensión de subir la foto y los datos personales tiene que ver con una muestra de afecto o de evidenciar una relación, habría que preguntarse si la otra persona está de acuerdo.

También podría preguntarse qué sentiría su novia cuando supiera que publicó sus datos sin acuerdo previo. Un tercer aspecto –el más importante– es reflexiona si afectaría los derechos de ella con esta acción.

En la actualidad, los casos de ciberacoso, donde se comparten fotos e información de personas por las redes sociales, sin consentimiento, han aumentado. Sobre todo, cuando se comparten imágenes de mujeres jóvenes o adolescentes, afectando su intimidad.

En México, en 2019, 23.9% de la población de 12 años y más, usuaria de Internet, fue víctima de ciberacoso.

Mientras que, 24.2% mujeres y 23.5% hombres, usuarios de Internet, padecieron ciberacoso.

El tipo de violencia recibida para las mujeres fue:

Recibir insinuaciones o propuestas sexuales (40.3%).

Contacto mediante identidades falsas (35.3%).

Recibir mensajes ofensivos (33.9%).

Para los hombres:

• Recibir mensajes ofensivos (33%).

• Contacto mediante identidades falsas (31.6%).

• Recibir llamadas ofensivas (24.9%).

Existen más agresiones para las mujeres que para los hombres; esto ha llevado a que se reforme el marco legal que procura el acceso de la mujer a una vida libre de violencia, en particular, sancionando la violencia digital.

Sin embargo, para que el derecho a una vida libre de violencia se haga efectivo, se requiere de la autorregulación de las personas: saber reconocer que es inadecuado pasar por encima de los derechos de otras personas, buscar una mejor convivencia y encontrar las mejores formas de expresar las emociones o alcanzar los anhelos.

Autorregular tu libertad tiene que ver con el uso responsable de tus derechos, mismos que te permiten tener una convivencia armónica, libre de conflictos o problemas, provocados por la falta de responsabilidad en la toma de decisiones asertivas.

Recuerda siempre que tus derechos tienen límites y que debes considerar los siguientes criterios:

No afectar la moral.

No atentar contra los derechos de otra persona.

No cometer delitos.

No perturbar el orden público.

Ahora registra en tu cuaderno la respuesta a la situación que se describe a continuación:

Tu mejor amiga o amigo quiere ejercer tu libertad y organizar una fiesta. Sabes que esto incumple las indicaciones de las instituciones de salud con respecto a mantener una sana distancia entre las personas. ¿Con qué argumentos le harías saber los riesgos que ello implica?

Considera en tu respuesta los criterios enunciados.

Antes de concluir, te presentamos la siguiente situación.

Tus amigas y amigos del colegio organizan un campamento en las afueras de la ciudad, todas y todos son menores de edad, por lo que ha sido necesaria la autorización de los padres para poder asistir, acompañados por un grupo de organizadores encargados de desarrollar esta actividad con jóvenes adolescentes.

El lugar se encuentra vigilado con cámaras de seguridad en un espacio que garantiza el resguardo de las actividades recreativas programadas. Sin embargo, por la noche, uno de tus amigos le hace saber al grupo que trae entre sus cosas una botella de alcohol que encontró en su casa y te comenta la posibilidad de abrirla más tarde.

Todas y todos los del grupo se sorprenden, pero aceptan la invitación y participan, disfrazando la sustancia con el refresco embotellado que llevaron al campamento.

Tu observas que se está presentando una situación que conlleva riesgos; por otro lado, sus padres no los vigilan y les inquieta la aventura de consumir alcohol sin la supervisión de algún adulto; tus amigas y amigos te presionan para que bebas con ellas y ellos, e insisten utilizando comentarios denigrantes para que aceptes. Sientes tensión porque te observan y están esperando tu respuesta.

¿Cuál sería tu decisión?

¿Qué riesgos se pueden presentar?

¿Qué criterios éticos consideraras para enfrentar esta situación?

¿Cuáles son tus límites?

El ejemplo anterior responde al ámbito personal, debido a que la decisión te corresponde tomarla y las consecuencias de una decisión equivocada recaerían en ti, y es posible que en algunos de tus amigas y amigos.

Sin embargo, también existen decisiones que corresponden al ámbito social, y los riesgos o consecuencias pueden afectar a todas y todos los integrantes de una comunidad o un país.

Un ejemplo es el derecho al libre tránsito y el derecho a expresarte y manifestar tus ideas. Las marchas o mítines que recientemente han realizado grupos de mujeres son una forma de hacer valer su derecho a expresar libremente el dolor y el miedo a ser violentadas al grado de perder la vida.

Sin embargo, este y otros movimientos en defensa de derechos provocan controversia, las y los ciudadanos ejercen su libertad de expresión, aunque se puede llegar a polarizaciones.

¿Cómo se puede favorecer el derecho de todas las personas en estos casos?

Un primer paso, en el camino de la autorregulación, podría ser analizar la situación con detenimiento. Se pueden buscar las causas por las que las personas se están expresando, buscar información confiable que permita reconocer la relevancia de sus peticiones.

También sabes que hay libertad de expresión, por lo que se puede disentir.

Pero autorregularte será útil para evitar dejarte llevar por opiniones poco informadas, para generar empatía y reconocer mejores formas de convivencia. ¿Cómo puedes participar para contribuir con una mejor convivencia social?

Las libertades fundamentales en los seres humanos se han incrementado a partir de los movimientos sociales y la defensa de los derechos de los individuos. Todas las personas ejercen su libertad de diferente forma, lo importante es que identifiques cuáles son tus límites para no atentar contra las libertades de otras personas.

Como has visto, la autorregulación es muy importante en la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad, pero también puede influir de manera positiva en la convivencia armónica. Autorregularse en el ejercicio de la libertad te permitirá tomar mejores decisiones y participar en un clima donde los derechos de las personas sean respetados.

El Reto de Hoy:

Revisa tu libro de texto para ampliar la información y lo que has aprendido; también busca la Convención sobre los derechos del niño, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que conozcas más acerca de sus derechos.

Puedes aprender a regular tus acciones para lograr una sana convivencia, respetuosa, tolerante, asertiva, incluyente y diversa, reconociendo que todos los seres humanos tenemos derechos, sin excepción, y en la medida en que los reconozcas será una mejor sociedad.

Aún queda mucho por descubrir y tienes la oportunidad de aprender todos los días y colaborar con tu comunidad.

Tecnología

Tema: Software para el diseño y creación de productos técnicos .

Aprendizaje esperado: Aplica los conocimientos técnicos y emplea las TIC para el desarrollo de procesos de innovación técnica.

Énfasis: Conocer el software que se utiliza para el diseño y creación de productos técnicos (en distintos énfasis de campo).

¿Qué vamos aprender?

Recuerdas que en la sesión anterior tuviste un acercamiento al significado de las TIC, donde se mencionaron conceptos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Éstas son todas aquellas herramientas técnicas y tecnológicas que guardan y proporcionan información digital.

Aprendiste sobre la importancia del uso de las TIC en los distintos énfasis de campo y cómo éstas son indispensables para realizar distintas actividades de la vida cotidiana, sobre todo, en la comunicación y en el manejo de la información digital.

Por lo tanto, te sugerimos revisar tus notas y tener a la mano nuevamente papel y lápiz; recuerda que hacer buenas anotaciones te ayuda a reforzar la atención y la comprensión del tema. Ten en cuenta que en la siguiente sesión volverás a retomar conceptos que revisarás hoy.

Es importante considerar que en la sesión anterior también se mencionó que las primeras computadoras usaban tubos o bulbos en sus circuitos lógicos y posteriormente éstos fueron sustituidos por los transistores, que eran dispositivos electrónicos semiconductores de señales. Más adelante surge el circuito integrado o microchip, que constaba de circuitos miniaturizados, los cuales se fueron innovando y dieron origen a los microprocesadores.

Actualmente se aprovechan las TIC para realizar muchos trámites sin salir de casa, además, nos proporcionan información de todo tipo relacionada con la ciencia, la tecnología, la salud, la recreación, entre otras más.

A través del celular, puedes tener comunicación en video y audio, y el uso de las TIC en el ámbito educativo, que a través de clases y conferencias virtuales ha modificado la forma de enseñanza.

Por último, la robótica, que ayuda al ser humano a curar enfermedades, a crear modelos y prototipos de distintos productos, también al modelado de herramientas quirúrgicas y de implantes, entre otras cosas, usando impresoras y programas en 3D.

El uso de estos softwares ha ayudado a la humanidad a resolver múltiples situaciones, lo que ha provocado que se innoven muchas cosas que antes sólo imaginabas.

Comienza por definir ¿qué es un software? El software es un término que hace referencia a un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

Cuando utilizas una computadora, celular, tableta, algunas televisiones, Internet, cuando editas videos o audio, utilizas software que se dedica a procesar esas tareas. Los softwares también se conocen como programas o aplicaciones y han evolucionado de la mano con las TIC, ambos dependen unos de las otras.

Ya que conocemos qué es un software, aterriza al campo tecnológico y su innovación.

Piensa que estás rodeado de tecnología que utiliza software para funcionar. La innovación en el campo tecnológico debe acompañarse del uso de software. El caso del automóvil, que fue creado a finales del siglo XIX y que con Henry Ford logró un alcance masivo debido a su producción en cadena de montaje, ha evolucionado hasta nuestros días, ya que el avance en la ciencia y la tecnología logró que la producción se automatizara hasta grandes cadenas de montaje casi sin intervención humana, mediante la automatización de procesos.

No obstante, el ser humano interviene en aspectos que las máquinas todavía no hacen. Pero, ¿qué es la automatización de procesos de producción?

Para nada, se refiere al uso de sistemas de control, como computadoras y controladores lógicos programables, robots y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos productivos y maquinarias en la industria, disminuyendo al máximo la intervención del ser humano y reemplazando las operaciones de ensamblaje peligrosas por operaciones automatizadas.

La automatización es una innovación de la mecanización en la industria, que utiliza dispositivos de alta capacidad de control para lograr procesos de fabricación o producción eficientes.

Como parte de la Cuarta Revolución Industrial, el uso de la automatización de procesos de producción es el eje principal en el que se basa dicha innovación de la industria. Parte fundamental del proceso de crecimiento de las TIC y de su uso cotidiano es el proyecto Arduino.

Existen plataformas de creación de electrónica de código abierto, las cuales están basadas en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores.

Estas plataformas permiten crear diferentes tipos de microcomputadoras de una sola placa a los que se les puede dar distinto uso.

Pero conoce cómo funciona entendiendo los conceptos de hardware libre y el software libre. El hardware libre está constituido por los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos.

La enorme flexibilidad y el carácter libre y abierto de estas plataformas hacen que puedan utilizar este tipo de placas prácticamente para cualquier cosa, desde relojes hasta básculas conectadas, pasando por robots, persianas controladas por voz y lo que hoy se conoce como el Internet de las cosas, que no es más que la interconectividad de distintos productos a la red comunicándose entre sí.

Por ejemplo, poder controlar desde tu teléfono inteligente diversos productos de tu hogar.

Otros ámbitos de la vida en los que puedes ver el uso del Internet son en el sector de la producción en masa de las industrias, infraestructura urbana, control ambiental y el sector salud.

Es importante saber que la tecnología está cambiando la forma de innovar y producir.

¿Qué software podrías utilizar en tus clases de Tecnología, y cómo te podrían ayudar para poder innovar y diseñar productos o procesos? Existen diversos programas o software que podrían ayudar; cabe señalar que muchos son de licencia libre y de otros se tiene que comprar la licencia.

Analizarás las generalidades de algunos, su propósito y funcionalidad.

Para el caso del campo de Tecnologías agropecuarias y pesqueras, que incluye los énfasis de campo de:

-Agricultura

-Apicultura

-Pecuaria

-Acuicultura

-Silvicultura

-Pesca

Existen software que se dedican a realizar mediciones de áreas y perímetros. También para la gestión de plagas y enfermedades de cultivo. Se pueden utilizar cuadernos de campo digitales que crean bases de datos con las actividades por día.

También software o aplicaciones dedicadas al control de la gestión de los procesos de crianza y pesca. Además, software para gestionar todo lo necesario para la ganadería. Y para todo lo anterior existen aquellos que ayudan en el pronóstico del tiempo, lo que ayuda a programar tus actividades.

En el campo de Tecnologías de los alimentos, que incluye los énfasis de campo de:

-Preparación, conservación e industrialización de alimentos agrícolas

-Preparación, conservación e industrialización de alimentos pecuarios (cárnicos)

-Preparación, conservación e industrialización de alimentos pecuarios (lácteos)

-Preparación, conservación e industrialización de alimentos (agrícolas, cárnicos y lácteos)

-Preparación y conservación de alimentos

-Procesamiento de productos pesqueros

En este campo puedes encontrar los programas que te apoyan para obtener datos relevantes de los productos que utilizas en la preparación de los alimentos, como contenido energético y calorías, además de algunos que registran y controlan las caducidades de los productos.

Para Tecnologías de la producción, que incluye los énfasis de campo de:

-Diseño industrial

-Máquinas, herramientas y sistemas de control

-Diseño de estructuras metálicas

-Diseño y mecánica automotriz

-Electrónica, comunicación y sistemas de control

-Confección del vestido e industria textil

-Carpintería e industria de la madera

-Creación artesanal

-Diseño y creación plástica

-Diseño y transporte marítimo

-Climatización y refrigeración

Existen simuladores de mecanismos electrónicos, además de programas CAD que ayudan al modelado de mecanismos de máquinas, así como de modelado de ropa y, en general, de diseño.

Puedes darte cuenta de cuánta diversidad de software hay. Existen para todo tipo de necesidades e intereses.

Para el caso de Tecnologías de la construcción:

-Diseño arquitectónico

-Diseño de circuitos eléctricos

-Diseño de interiores

-Ductos y controles

Existen simuladores de circuitos, programas de modelado de formas y estructuras, En el caso de las Tecnologías de la información y la comunicación, que incluyen los énfasis de:

-Diseño gráfico

-Informática

Existen programas de diseño CAD, además, aquellos con los que se pueden hacer análisis de datos mediante el uso de las TIC, edición de videos y fotografías, desde gráficos, bases de datos, Big Data, comunicación, procesamiento de datos, entre otros.

Por último, en el campo de Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación, que incluye los énfasis de:

-Administración contable

-Ofimática

-Estética y salud corporal

-Turismo

Existen programas que apoyan en la gestión de todo lo relacionado con el turismo. En el caso de ofimática, existen los procesadores de textos; en cuanto a administración contable, hay hojas de cálculo que cuentan con apartados exclusivos para el ramo de la contabilidad.

Pregunta a tu maestra o maestro de tecnología qué software, programa o aplicación puedes utilizar y que se adapte al contexto donde viven.

¿Qué hacemos?

A continuación, observarás un video donde se verá el uso de un programa que ayuda a simular la construcción de una alarma.

1. Simulando una alarma

Como observaste en el video, puedes usar software que te ayude a diseñar tus propios proyectos y probar si funcionan antes de hacerlos físicamente. Con el software no sólo puedes diseñar el circuito, sino que puedes ver el trabajo plasmado en un diagrama de la placa y en una simulación en 3D. En la próxima sesión verás cómo se realizó este procedimiento.

Otro ejemplo que puedes ver es el uso de las hojas de cálculo en el área de contabilidad.

Toma nota de las fórmulas mostradas e investíguenlas posteriormente. Una hoja de cálculo es una aplicación de los paquetes de informática tradicionales que está programada para el manejo de datos numéricos y alfanuméricos, con el propósito de obtener conclusiones e informes de contabilidad.

Dentro del campo de la contabilidad encuentras herramientas en la hoja de cálculo que ayudarán sobremanera a disminuir tiempos y hacer eficiente tu trabajo. Para explotar la capacidad de las hojas de cálculo, debes usar fórmulas, mismas que pueden ser diferentes dependiendo del fabricante de la hoja; observa algunas.

Buscarv

Buscarh

Ambas fórmulas permiten buscar datos en un rango de columnas o filas respectivamente, arrojando resultados exactos o aproximados dependiendo del criterio de búsqueda.

Coincidir. Encuentra datos iguales en filas o columnas.

BD Contar. Contabiliza las celdas que contengan números dentro de cada columna registrada en la base de datos que cumpla con las condiciones que se hubieran especificado.

BD Extraer. Extrae de las bases de datos un registro único en ellas, el cual se debe especificar al momento de digitar la fórmula. Si ningún registro de la base de datos cumple con los criterios requeridos, arrojará error al usuario.

BD Max. Devuelve en la tabla el máximo de coincidencias encontradas con respecto al parámetro ingresado en la fórmula. La función BDMIN, en tanto, otorga el mínimo de los registros hallados bajo esa búsqueda.

BD Producto. Multiplica los valores hallados en los registros de la base de datos que cumplan con las condiciones especificadas en la búsqueda.

BD Promedio. Obtiene el promedio de valores presentes en una columna o base de datos que cumpla con los requisitos para hacer dicho cálculo.

BD Suma. Suma los números en el campo (o columna) que se haya determinado en la búsqueda

ABS. Devuelve el valor absoluto de un número: es decir, sin signos. Es muy útil cuando te interesa esta cifra y no si es positivo o negativo.

Aleatorio. Da como resultado un número distribuido aleatoriamente, siempre y cuando éste fuere mayor que 0 y menor que 1. Entra en la categoría de matemáticas y trigonometría.

Entero. Redondea hasta alcanzar el número entero más próximo. La funcionalidad múltiplo inferior, en tanto, redondea el número hacia abajo, al valor más significativo o cercano. La función múltiplo superior, en tanto, lo aproxima hacia arriba.

Suma Producto. Multiplica los valores correspondientes a las cifras de las matrices que han sido ingresadas, devolviendo como resultado la suma de estos productos.

Contar. Cuenta el número de celdas que contienen datos.

Por último, las Tablas Dinámicas son un resumen de la información de una base de datos de forma muy útil, permitiendo realizar cruces de información y analizar indicadores en forma rápida.

No es necesario que te aprendas todas las fórmulas, explora cuáles te pueden ayudar en tus tareas o proyectos y practícalas mucho.

Observa el siguiente video del uso de software de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de planificación urbana, arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico.

2. Modelado de estructuras

Como observaste en el video, este programa te ayuda a diseñar estructuras con facilidad. Así como éste, existen muchos otros que te apoyarán en tu trabajo. Explora y utiliza el que más te guste.

Has conocido e identificado algunos softwares que te puede servir para el diseño y modelado de distintos productos y prototipos técnicos, así como algunos otros que te proporcionan ayuda para recabar, manejar y clasificar información.

Es necesario que con calma analices cuáles van más relacionados con tu énfasis de campo y que te puedan servir, o en su defecto investiga cuáles de ellos están a su alcance.

Recuerda que los propósitos de las sesiones están relacionados, igual que sus contenidos, por lo tanto, antes de terminar esta sesión conviene tomar en cuenta que en las sesiones anteriores aprendiste varias cosas.

Repasa:

*Se planteó un problema que fue el deterioro del medio ambiente.

*Posteriormente se analizaron alternativas para solucionarlo.

*Más adelante se determinó que la mejor alternativa era utilizar las energías renovables, en específico, la energía solar.

*Y se investigó acerca de ella.

Así que, para darle seguimiento a través de la solución planteada, se propuso fabricar un calentador solar con material reciclado. Sin embargo, antes de ponerlo en práctica, es necesario investigar, analizar y recabar información técnica, científica y tecnológica para poder fabricarlo. Y en estas dos últimas sesiones estamos aprendiendo cómo el uso de las TIC te puede ayudar para lograr tu objetivo, que es la fabricación de un calentador solar con material reciclable.

La idea es que tengas un mejor conocimiento sobre la importancia, tipos, uso y aplicación de las TIC de acuerdo a las características de tu propio énfasis de campo, para ponerlo en práctica en el proyecto final.

Aprendiste que cuentas con varias herramientas y programas digitales, que te pueden facilitar una perspectiva más amplia, más general y exacta para implementar tu proyecto, y que se pueden ajustar a los programas de los énfasis de campo de cada taller de tecnológico.

El Reto de Hoy:

Te sugerimos, si te es posible, regresar a las sesiones anteriores, tener tus notas listas, para que en la siguiente sesión tengas más claro lo que se va desarrollar. Pregunta a tu maestra o maestro las dudas que hayan surgido respecto a este tema y los anteriores.

No olvides invitar a tu familia a compartir sus propias aportaciones.