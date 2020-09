Preguntas de Aprende en Casa II del 29 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes, aquí te dejamos los contenidos vistos durante el día.

1. Primero de secundaria

Tecnología

Aprendizaje esperado: Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.

Enfasis: Identificar las diferentes clases de técnicas.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las clases de técnicas que utilizas generalmente en tecnología. Asimismo, identificarás las técnicas de un campo tecnológico específico.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás acerca de las técnicas que se utilizan en un campo tecnológico. Para que lo comprendas mejor realiza la siguiente actividad:

Observa a tu alrededor e imagina ¿cómo sería la vida sin electricidad?

Tómate tu tiempo, mira con atención y deja volar tu imaginación.

Sería terrible ¿verdad?

No habría forma de ver por las noches, ya que no podrías encender las luces, ni ver televisión, no se podría mantener la comida por mucho tiempo sin refrigerador, no podrías usar el horno de microondas y no funcionarían los celulares ni las computadoras. Tampoco sería posible utilizar las bombas de agua para el riego y otras actividades del campo, así como para la alimentación en diferentes zonas del país. Todas las formas en que aprovechas la energía eléctrica estarían impedidas.

Pero hay otras formas de obtener energía eléctrica. Estas se dan con ayuda del sol, del aire o del agua. En la actualidad, ante la preocupación por el cuidado del ambiente se siguen investigando nuevas formas de obtener electricidad a través de energías renovables.

Pero para que la electricidad llegue a tu hogar se requiere de un sistema eléctrico en donde existe una planta generadora de electricidad, una red de transporte, una de distribución y una red transformadora.

Cuando los sistemas técnicos, adquieren mayor complejidad llegan a formar campos tecnológicos, los cuales, se caracterizan entre otras cosas por la articulación y agrupación de técnicas que de manera organizada funcionan con un propósito.

En esta parte de la sesión verás una serie de videos y ejemplos, para tener una idea más amplia de las técnicas que utilizan algunos énfasis de campos tecnológicos. Como primer ejemplo tienes el énfasis de la Confección del vestido e industria textil. Una de las necesidades básicas es protegerse de las inclemencias del tiempo.

Una de las técnicas que surgió con los ancestros fue la relacionada con la confección del vestido; la creación de la aguja y el hilo fue uno de los principales insumos para unir pieles que sirvieron para protegerse.

¿Te puedes imaginar a esas primeras personas habitando el planeta, sin una casa, un techo que los cobijara, expuestos a las más diversas condiciones climáticas?

¿Cómo hicieron para cubrirse, para mantener el calor corporal estando a la intemperie?

¿Qué habrías hecho tú?

Para comprenderlo mejor, observa el siguiente vídeo.

¡Cuántas cosas puedes hacer a partir de una idea!

¿Observaste las técnicas que se utilizan para confeccionar una prenda de vestir?

¿Habías imaginado todas las técnicas que se requieren?

¿Te gustaría aprender a realizar tus propios diseños?

Aquí pudiste ver con claridad la relación entre la tecnología y la sociedad a través de la satisfacción de una necesidad.

¿Cuál? La elaboración de prendas de vestir para protegernos de las inclemencias del tiempo.

Ahora es turno de ver las técnicas básicas del campo de Tecnologías de la producción en el énfasis de máquinas, herramientas y sistemas de control.

Pon atención al siguiente video y no olvides ir registrando en tu cuaderno todas las ideas, dudas y hallazgos que surjan.

¿Pudiste identificar las herramientas que se usaron?

¿Cuáles de ellas conoces?

¿Te gustaría aprender a utilizarlas?

Te recomiendo que preguntes a tus familiares y personas cercanas sobre aquellos aspectos que hayan llamado tu atención, para que después investigues por tu cuenta y puedas saber más acerca de ello.

Revisa otro video para comenzar a aprender sobre Tecnologías de la producción con el énfasis en carpintería e industria de la madera.

¿Fascinante, no crees?

Casi en todas las casas existe, por lo menos, un mueble hecho de madera. De muchos otros materiales también, pero se menciona porque resulta fascinante notar cómo el desarrollo de tecnologías está presente en cada aspecto de lo cotidiano.

A donde sea que voltees, en cada detalle del entorno, existe algo de lo que puedes investigar y descubrir todos los procesos y técnicas que fueron utilizadas para la fabricación y funcionamiento de ello.

La comprensión del mundo comienza por las cosas cercanas, las aparentemente simples. Como los muebles que hay en tu casa. ¿Te imaginas poder hacer uno de ellos? imprimir tu estilo, modificar su forma, elegir las herramientas adecuadas para lograr un mueble que te guste muchísimo.

Todos los materiales, procesos, técnicas y herramientas necesarias para lograrlo son lo que se denomina Tecnologías de la producción.

¿Conoces a alguien que haya construido un mueble de madera con las herramientas y técnicas propias de esta tecnología? ¿qué proceso piensas que se llevó a cabo para su construcción?

Tal vez haya utilizado algunas de las técnicas como son: corte, ensamblado, fijar con pegamentos, con clavos, cepillar, tallar y barnizar, entre otras técnicas propias de la tecnología.

¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación con énfasis en la información?

Es un campo tecnológico que se encuentra en constante innovación por la gran cantidad de investigaciones que se realizan, tal es el caso de la Informática, que utiliza técnicas como recopilar, almacenar, procesar y transferir información, entre otras.

¿Pudiste observar que las técnicas de la información y la comunicación son uno de los medios que hace posible la comunicación en todo el mundo?

Por lo anterior se sugiere tener mucho cuidado con la información que compartes en las redes sociales y correo electrónico.

En el video se observó que el medio utilizado para transferir información fue a través del correo electrónico. ¿Qué tipo de técnica de la información y comunicación utilizan?, coméntalo en casa, con tu familia.

Debes tener mucho cuidado con el manejo de información y datos, sobre todo ahora que muchas operaciones suceden en plataformas virtuales. Sin que sea el objetivo alarmarte, solo se te recomienda tener mucha precaución a la hora de compartir cualquier información o archivo. Ya llegará el momento de hablar a profundidad de ello.

Revisa el siguiente video que te muestra cómo se combinan las diferentes técnicas de los campos tecnológicos en un área recreativa, en específico la danza. Podrás identificar vestuario, escenario y uso de las tecnologías para crear un espectáculo digno de admirar.

Realmente es fascinante e interesante el poder comprender cómo es que la tecnología se encuentra en todas partes, como en la danza. En el video pudiste observar cómo los diferentes campos tecnológicos interactúan, convergen y se agrupan, para lograr un gran espectáculo artístico.

Haciendo un recuento de estas:

Las técnicas de confección e industria textil, se encuentran en la elaboración del vestuario.

Las técnicas de circuitos eléctricos en las instalaciones eléctricas utilizadas en la música, para adaptar iluminación en el mismo vestuario y la técnica de iluminación para los efectos visuales.

Las técnicas de la carpintería e industria de la madera para la elaboración de escenarios con estructuras metálicas y de madera.

Las técnicas de electrónica, comunicación y sistemas de control con dispositivos y sensores, entre otros aspectos, para la iluminación, edición y ensamble, logrando así, obtener un gran evento artístico.

Durante la sesión se han nombrado diferentes énfasis de campo que pertenecen a algunos Campos Tecnológicos, presta atención a la siguiente lista:

Tecnologías agropecuarias y pesqueras.

Tecnologías de los alimentos.

Tecnologías de la producción.

Tecnologías de la construcción.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación.

El Reto de Hoy:

De acuerdo a los campos tecnológicos que se mencionaron reflexiona lo siguiente:

¿Cuál campo tecnológico qué más interesa? y ¿Por qué?

Investiga que otros énfasis de campo manejan.

Haciendo un recuento de lo aprendido sobre las técnicas utilizadas en este programa, se habló sobre:

Las técnicas de la Información y comunicación.

Las técnicas de la confección del vestido e industria textil.

Las técnicas de la carpintería e industria de la madera.

Las técnicas empleadas en el énfasis de máquinas, herramientas y sistemas de control

La interrelación y agrupación de técnicas entre los campos tecnológicos para el logro de un objetivo.

¿Y tú sabes cuáles son las técnicas de tu énfasis de campo?, te invitamos a que platiques con tu maestra o maestro y elabores una lista de ellas, y describas en qué consisten.

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y se organiza con otras personas para promover el trato respetuoso.

Énfasis: Identificar acciones que promueven el trato digno y respetuoso a otras personas.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás tus derechos y eso te dará la oportunidad de ejercerlos, respetarlos y exigir su garantía al Estado.

Por ejemplo, cuando una persona es violentada física o psicológicamente, se atenta contra su dignidad, el Estado debe impartir justicia con base en la ley, para salvaguardad su integridad. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer este tema?

¿Qué hacemos?

Para trabajar la sesión se dividirá en dos momentos: en el primero, vas a reflexionar acerca de la importancia de reconocer y ejercer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En el segundo, planearás una campaña de promoción por un trato digno y respetuoso a las personas.

¿Has leído u oído noticias acerca de las condiciones de pobreza que se viven en algunos países de África? ¿De la migración de personas de origen africano que esto provoca hacia Europa?

Si bien este hecho sucede en otros continentes, en el tuyo también se viven situaciones similares, donde las personas salen de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida. En el trayecto, sus derechos humanos son violentados y no se respeta su dignidad; pero ¿qué provoca esta situación? ¿Consideras que sólo algunos individuos son merecedores de derechos o que éstos deberían reconocerse para cualquier ciudadano del mundo?

Una pregunta que es difícil de responder. Para hacerlo, hay que informarse e investigar.

Comienza por recordar qué es la dignidad humana puesto que de ella emanan los derechos humanos.

La dignidad humana es un valor y un derecho que tienen las personas por el hecho de que son seres humanos, independientemente de la condición social, económica, características físicas, origen étnico o nacionalidad, religión, edad, sexo, género o condición de salud.

¿Qué significa respetar la dignidad?

En el siguiente audio escucharás a varios miembros de una comunidad escolar, entre ellos, padres de familia, docente y alumnos. Ellos respondieron a la pregunta: ¿Qué significa para ti respetar la dignidad de los demás? Asimismo, podrás leer sus testimonios.

Tal vez tu coincides con algunos de los entrevistados o quizá no. Recuerda que tienes derecho a expresarte libremente y a pensar de forma distinta de otras personas. Ahora es momento para que reflexiones en torno a la dignidad humana. Hazla con base en las siguientes preguntas:

¿Qué significa para ti respetar la dignidad de los demás? ¿En algún momento de tu vida has considerado que no respetaron tu dignidad humana?, ¿qué sucedió? ¿Por qué la dignidad humana es un derecho? ¿Qué significa para ti ser sujeto de derecho?

Las respuestas a tales cuestionamientos tampoco son sencillas y te llevan a continuar informándote acerca del tema.

Revisa qué son los derechos humanos.

Los derechos humanos son facultades o prerrogativas que debe tener toda persona para vivir con dignidad y decoro; son una serie de valores que regulan la vida de los seres humanos y la relación con los otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la aplicación de los derechos se rige por los principios de:

Universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos.

Progresividad. Constituye la obligación del Estado de asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos.

Interdependencia. Cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente, que se respeten y protejan los derechos vinculados.

Indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza.

En la sociedad, quien reconoce los derechos de las personas, los regula y protege, es el Estado, por medio de las leyes. Por eso, los derechos humanos están reconocidos y protegidos tanto en tratados y declaraciones internacionales, como en las regulaciones internas de los países.

De esa forma, cuando una persona, de cualquier edad y condición, vive dentro de un Estado o Nación, se reconoce como sujeto de derecho, lo que significa que “a cualquier ciudadano o individuo pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley”. Así que tú, tus papás, tus conocidos y todas las personas– son sujetos de derecho porque están protegidos por leyes e instituciones a nivel mundial, nacional y local.

En México, los derechos humanos son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema de la que emanan todas las leyes que rigen la convivencia de la sociedad. Es la Constitución, en su título primero, la que establece que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Según la Universidad de Cambridge, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos está dentro de las 10 mejores del mundo en cuanto al cuidado de los derechos humanos, pues analiza un conjunto de 117 derechos diferentes.

El Estado mexicano fundó en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos de los mexicanos y velar por ellos. A nivel internacional, es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas que trabaja en favor de los derechos humanos y vela por ellos.

Conocer tus derechos no significa que puedas hacer justicia por tu propia mano. Por ejemplo, si un estudiante está en la escuela y uno de sus compañeros sustrae alguna pertenencia de la mochila y él se da cuenta, no va al encuentro del compañero, lo insulta o golpea hasta que se la entregue; ese acto está fuera de las normas establecidas.

Lo que el estudiante debe hacer, es acudir con su maestra o maestro y comentar el incidente para que investiguen y se pueda recuperar el objeto robado, dar seguimiento e informar a la máxima autoridad, que en este caso sería el director de la institución, para que coadyuve en la resolución del conflicto, resguardando, en todo momento, la dignidad de los implicados.

Recuerda que el diálogo es el recurso más importante en la resolución de conflictos. Una vez que dialogues, deberás hacer compromisos de tal forma que no se repita el acto.

El estudiante que sustrajo la pertenencia, deberá ser sancionado con base en las normas de convivencia que se acordaron en la escuela.

En algunas partes del mundo, todavía es común que la gente se haga justicia por su propia mano, lo que genera que los ciudadanos vivan con miedo; por ejemplo, el robo puede ser sancionado, cortando las manos o los dedos de quien lo hace. Con este tipo de castigos, no sólo se atenta contra la dignidad humana del infractor sino, en ocasiones, hasta contra su propia vida. Una situación así se presenta porque el Estado no establece normas para garantizar los derechos humanos. Por eso, es tan importante valorar que en nuestra Constitución sí son reconocidos.

El reglamento de tu escuela o grupo establece las normas de convivencia que deben observar todos los integrantes de la comunidad, ¿consideras qué promueven el trato digno y respetuoso? Si no es sí, ¿qué propondrías?

Con lo expuesto hasta ahora, tienes más información de cómo las leyes y los tratados internacionales promueven el trato digno y respetuoso entre las personas.

Investiga si la convivencia en tu comunidad se basa en el trato digno y respetuoso. Para ello, podrías preguntar a personas cercanas lo siguiente:

¿Conocen sus derechos y responsabilidades?

¿Consideran que en su comunidad se fomenta un trato digno y respetuoso?

¿Piensan que estos principios son determinantes para una mejor convivencia entre las personas?

Seguramente, las respuestas a estas preguntas te llevarán a concluir que la convivencia con las personas tiene como base el trato digno y respetuoso. Como viste anteriormente, esto está establecido en las leyes de tu país. De manera particular, reconociste qué documentos nacionales e internacionales refieren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, promulgó, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella se estipulan tres tipos de derechos:

Aquellos que brindan protección como persona menor de edad. Los infantes tienen derecho a que el Estado los proteja contra la explotación, ya sea sexual o laboral, el maltrato, la discriminación y el abandono.

Aquellos que brindan provisión, pues los menores de edad merecen recibir lo necesario para su desarrollo, como alimento, educación, protección de la salud física, sexual y emocional, descanso, identidad y acceso a la justicia.

Aquellos que reconocen su derecho a la participación por ser parte de la sociedad; es decir, que pueden intervenir en ella mediante la libertad de pensamiento, creencia y decisión, expresión o acceso a la cultura.

Es importante aclarar que, aunque tú ya eres adolescente, mantienes los derechos promulgados en dicha Convención.

Por otro lado, en 2014, se aprobó la Ley General para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país. En ella se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y por eso pueden opinar, organizarse, participar y recibir información.

La ley también establece que los responsables de garantizar los derechos de los infantes son el Estado, las comunidades y las familias. Asimismo, dicha ley refiere los cuidados especiales a los que tienen derecho niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Para vigilar el cumplimiento de esta ley, el Estado creó en 2015, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este sistema se encarga de diseñar normas, políticas y servicios para promover los derechos de la infancia y adolescencia.

Escucha con atención lo que se expone en el siguiente video.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Qué te pareció el video?

Lee esta ley, con esa información, elabora un mapa mental acerca de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Es importante nombrar algunos de los más importantes. Se creativo para exponer tus ideas.

Ejemplo de un mapa mental. En él, se incluyó los siguientes derechos:

Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia para todo el mundo.

Derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

Derecho a la educación y atenciones especiales para niños física o mentalmente disminuidos.

Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.

Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad.

Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo.

Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.

Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar.

Hasta ahora, se han expuesto las razones por las cuales tú puedes ejercer los derechos humanos. Pero, ¿has pensado qué tú también debes respetar los derechos de los demás? Aunque, no hay una única forma de hacerlo, algunas actitudes que te permitirán respetar la dignidad de los demás son:

Aceptar la diferencia, las personas no tienen por qué pensar, sentir o hacer las cosas como tú.

Mostrar empatía o ponerte en el lugar del otro para percibir cómo se siente y así comprender sus sentimientos.

Procurar la colaboración y participación, o bien establecer una relación de doble vía: dar y recibir; reconocer tus necesidades y las de los demás.

Lograr una comunicación asertiva; es decir, permitir la expresión libre del interlocutor y expresarse con claridad para mantener el diálogo.

Promover la negociación y la mediación; enfrentar los conflictos con respeto hacia los demás, privilegiando el diálogo antes que la violencia verbal o física; es decir, tratando de no hacer daño al otro.

Escuchar y ser escuchado; saber leer los diferentes lenguajes, el corporal, el gestual y el verbal, para enterarte de las necesidades emocionales del otro.

El tema de hoy es básico para tu formación como persona y ciudadano, para informarte más sobre él, consulta las páginas web de:

Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos.

En este tema se habló de la dignidad, los derechos humanos y de tú puedes procurar un trato digno y respetuoso a través de tus actitudes. Ahora puedes responder la pregunta inicial y explicar por qué todos los seres humanos, independientemente de cualquier condición, son merecedores de derechos que emanan de la dignidad.

El Reto de Hoy:

Diseña una campaña de promoción del trato digno y respetuoso a las personas en tu comunidad. Piensa en los pasos para implementarla:

Objetivo de la campaña.

Personas a la que se dirige.

Información que se va a compartir.

Piensen en alguna frase o lema que identifique la campaña.

Medios de difusión que utilizarás como cartas, carteles, videos, trípticos. Se recomienda utilizar materiales reciclados.

No olvides incluir la información que obtuviste de las tres preguntas que hiciste para saber si en tu comunidad la convivencia se basa en el trato digno y respetuoso.

Historia

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración e identifica la influencia de la burguesía en su difusión.

Enfasis: Reconocer las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad en el Antiguo Régimen.

¿Qué hacemos?

En el siglo XVI con el descubrimiento de América y las reformas protestantes, en Europa las monarquías se convirtieron en estados poderosos, lo que consolidó y concentró el poder en una figura: el rey. Las monarquías se fueron transformando en absolutas, y para los siglos XVII y XVIII el absolutismo se había afianzado en Europa; pero ¿cuál era la justificación de esta forma de gobierno?

Se basaban en la idea de un mandato divino ¿no es así?

Para averiguarlo, te compartimos dos fragmentos que reflejan el pensamiento absolutista. El primero es fragmento de la obra Los seis libros de la República, del francés Jean Bodin, publicada en 1576:

“Dado que, después de Dios, nada hay de mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos por él como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres, es preciso prestar atención a su condición para, así, respetar y reverenciar su majestad con la sumisión debida, y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe soberano, menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra… A fin de que pueda reconocerse quién es tal príncipe soberano, es necesario conocer los atributos que no comparte con los súbditos, puesto que, si se tratase de atributos comunes, no podría hablarse de príncipe soberano (…) Es preciso que los atributos de la soberanía sean tales que sólo convengan al príncipe soberano, puesto que, si son comunicables a los súbditos, no puede decirse que sean atributos de la soberanía. Del mismo modo que una corona pierde su nombre si es abierta o se le arrancan sus florones, también la soberanía pierde su grandeza si en ella se practica una abertura para usurpar alguna de sus propiedades... Al igual que el gran Dios soberano no puede crear otro Dios semejante, ya que siendo infinito no puede, por demostración necesaria, hacer que haya dos cosas infinitas, del mismo modo podemos afirmar que el príncipe que hemos puesto como imagen de Dios, no puede hacer de un súbdito su igual sin que su poder desaparezca. (…) El primer atributo del príncipe soberano es el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particular. Con esto no se dice bastante, sino que es preciso añadir: sin consentimiento de superior, igual o inferior. Si el rey no puede hacer leyes sin el consentimiento de un superior a él, es en realidad súbdito; si de un igual, tiene un asociado, y si de los súbditos, sea del senado o del pueblo, no es soberano (…) Bajo este mismo poder de dar y anular la ley, están comprendidos todos los demás derechos y atributos de la soberanía, de modo que, hablando en propiedad, puede decirse que sólo existe este atributo de la soberanía. Todos los demás derechos están comprendidos en él: declarar la guerra o hacer la paz, conocer en última instancia de los juicios de todos los magistrados, instituir y destituir los oficiales más importantes, gravar o eximir a los súbditos con cargas y subsidios, otorgar gracias y dispensas contra el rigor de las leyes, elevar o disminuir la ley, valor o tasa de las monedas, hacer jurar a los súbditos y hombres ligios sin excepción fidelidad a quien deben juramento. Todos éstos son los verdaderos atributos de la soberanía, y están comprendidos bajo el poder de dar la ley a todos en general y a cada uno en particular, siempre que dicho poder se reciba sólo de Dios.” Jean Bodin, Los seis libros de la República, Capítulo X. De los verdaderos atributos de la soberanía, Colección clásicos del pensamiento, Editorial Tecnos, Madrid, 1992. "Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos."

Todas estas ideas se reflejan en el Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766:

¿Qué te han parecido estos textos?, ¿consideras que realmente un gobernante debe ser designado de forma divina?, ¿crees que una sola persona tenga la capacidad plena para decidir por el bien de todos los seres humanos en todos los sentidos?

Interesante, ¿no crees?, de hecho en la actualidad siguen existiendo monarquías en algunos países.

Estas lecturas nos revelan algunas características de las monarquías absolutas, una forma de gobierno que justificaba que el poder recayera en una persona a partir del derecho divino, donde el pensamiento religioso era una de las bases del actuar humano.

Para profundizar un poco más, observa con atención la siguiente imagen:

Biblioteca Nacional de España / SEP

¿De qué trata la imagen?

¿Quiénes aparecen en ella?

¿Cómo están vestidos y por qué crees que usan esa indumentaria?

¿Qué están haciendo?

¿Por qué crees que lo están haciendo?

Se trata de la coronación de Carlos V en 1530 como Emperador del Sacro Imperio Romano, pero como se mencionó en los textos anteriores, los reyes tenían el derecho divino de gobernar, así que la Iglesia, y en este caso el Papa o alguna otra autoridad eclesiástica como representantes de Dios, podían atestiguar ese derecho y coronaban a los reyes o emperadores ¿Puedes imaginar lo que era vivir bajo un régimen monárquico absoluto en la antigua Europa? Para entender este proceso y la organización social de la época te proponemos las siguientes preguntas para que te guíes a lo largo de la sesión:

¿Cuáles son las principales características de la monarquía absoluta?

¿Cómo estaba organizada la sociedad durante el Antiguo Régimen en Europa?

¿Cuáles eran las diferencias entre los estamentos?

¿Qué cambios o permanencias hay en la organización política y social en la actualidad?

Para entender un poco más sobre el origen de la sociedad estamental y monarquía absoluta, observa el siguiente video a partir del minuto 00:18 a 00:34 y del 01:40 al 02:37

Valores de Ayer y Hoy

La organización política de Europa pasó del feudalismo al absolutismo, de una fragmentación del poder a la concentración de este en una persona, el rey, inmerso en una sociedad estamental. ¿Identificaste sus características? Repasémoslo a continuación.

El paso del feudalismo al absolutismo que vivió Europa en los siglos XV y XVI, donde pasó de pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes a un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas, de manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó sólo uno.

La monarquía absoluta es un sistema político económico y social propio de la Edad Moderna que se caracterizó por los siguientes aspectos básicos:

Es una forma de gobierno reconocida en la Edad Moderna, y aunque en cada reino hubo circunstancias distintas durante su integración, un elemento común fue el gradual debilitamiento de los señores feudales, el cual favoreció la incorporación de sus territorios a los distintos reinos. Al formar parte de ellos, los señores feudales conformaron un nuevo grupo social: la nobleza. Hacia el siglo XVII todos los poderes políticos recayeron en una sola figura: el rey o monarca, quien era el responsable de hacer las leyes y ejecutarlas, mediante la acción propia de gobernar y además procuraba la justicia al determinar quién era culpable o no de haber cometido algún quebrantamiento social en cualquier sentido. Esto supone un poder absoluto e ilimitado. Llamarlo “Su Majestad” era una forma de expresar la autoridad y superioridad que tenía sobre los demás. Debido a la concentración de poder en una sola persona, a estas monarquías se les ha llamado absolutistas. Los monarcas basaron su poder en el derecho divino, es decir, se basaban en la creencia de que Dios los había designado a ellos y a su familia para dirigir los destinos del reino, y si alguien osaba atacar o contradecir al monarca, estaba literalmente atacando y contradiciendo a Dios. En consecuencia, estaban al frente de la monarquía hasta su muerte o abdicación, momento en el que sus familiares directos se convertían en los sucesores al trono. Por tanto, las monarquías eran vitalicias y hereditarias.

Uno de los monarcas representativos de la monarquía absoluta es Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, quien mandó construir el fastuoso Palacio de Versalles ya que una de las facetas de los soberanos era materializar su poder para que todos lo pudieran constatar y apreciar; por ejemplo, ordenaban realizar pinturas de sí mismos, estos retratos, buscaban reflejar la magnificencia de sus personalidades y trascender la privilegiada posición del soberano.

En sus escritos también sustentaban su potestad, Luis XV monarca francés, sucesor de Luis XIV, en su discurso del 3 de marzo de 1766 expresó la frase: “Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano”, como en nuestra lectura del texto anterior.

La autoridad soberana del monarca trascendió también la música y la danza, expresiones artísticas cuyos autores del periodo ya sea por decisión propia o no, ponían a disposición del soberano sus talentos y obras como, por ejemplo, la música de Wolfgang Amadeus Mozart que desde muy joven tocaba y componía para la realeza; o en la danza, el ballet clásico que desde Italia, impulsó a Francia Catalina de Médici.

Pero a partir de esta forma de gobierno ¿cómo estaba organizada la sociedad? En el video anterior se mencionó a la sociedad estamental ¿a qué se refiere con eso?

La sociedad estaba organizada en estamentos que eran segmentos de la población definidos por características o condiciones de nacimiento, un estilo común de vida y una función social similar, además de sus privilegios y obligaciones. Se reconocen tres estamentos:

- EL PRIMER ESTADO O NOBLEZA

- EL SEGUNDO ESTADO O CLERO

- EL TERCER ESTADO O ESTADO LLANO

La conformación y posición de cada estamento se adquiría por nacimiento, siendo entonces que la posibilidad de cambiar de nivel estamental era casi nula. La jerarquización era determinante en el desenvolvimiento de la vida cotidiana generando una aguda desigualdad social que mantenía altos privilegios para la nobleza y el clero en contraste notorio con la población que era parte del tercer estado.

EL PRIMER ESTADO O NOBLEZA SE DIVIDÍA EN:

Nobleza alta: cuyo nacimiento deviene de un linaje y/o título nobiliario, así estaba integrado por el rey, los príncipes, duques, condes, y marqueses y su respectivo tronco familiar. El fundamento de su poder residía en el del derecho divino, otorgado por Dios. Como dato particular, he de decir que el papel de la mujer, aunque acotado también incidía en el devenir histórico

Nobleza baja: servían a la nobleza alta, eran caballeros, nobleza de toga e hidalgos o hijos de algo.

La nobleza poseía un apellido, y no trabajaban con sus manos, ya que se sostenían de las rentas de sus tierras, no pagan impuestos directos, tenían súbditos a su servicio, y sus asuntos no eran tratados en cualquier tribunal; además seguían un estilo de vida basado en el lujo, en donde los consumo y gastos en bienes de mejor clase, representaba -al igual que sus otras características- su valía social. Había tres tipos de nobles: los que ocupaban cargos administrativos y los de la corte, que vivían con el rey. Los de provincia habitaban en sus tierras.

EL SEGUNDO ESTADO O CLERO

Representado por el grupo eclesiástico o religioso que legitimaba el poder del rey, estaba representado por el papa, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes; el clero era poseedor de grandes riquezas patrimoniales como edificios y terrenos; tampoco pagaban impuestos, pero recibían rentas en forma de diezmos, limosnas y donaciones. Además, ejercía un poder ideológico importante consiguiendo así manipular la acción y pensamiento de los otros estamentos porque monopolizaba la educación. Estaba estructurado en:

Alto clero: ostentado en el Papa, máximo representante de la iglesia católica, cardenales y obispos.

Clero medio: abad o abadesa, miembros de cabildos, curas en parroquias.

Bajo clero: curas, frailes y monjes.

EL TERCER ESTADO O ESTADO LLANO

Estaba conformado por el resto de la población, aquí encontramos mayor diversidad en tanto actividades u oficios de vida y posición económica, por ejemplo: ricos comerciantes, banqueros y prestamistas o pequeños propietarios agrícolas, intelectuales y artistas, artesanos, sirvientes y campesinos.

En lo que sí coincidían, era que no gozaban de ningún tipo de privilegio fiscal, ni económico, ni jurídico, ni social, pagaban impuestos y estaban excluidos de la participación política en las decisiones del reino. Se les veía simplemente como siervos de la figura monárquica y útiles para los fines y deseos de la nobleza y el clero.

Pero de este Tercer Estado o Estado Llano surge una clase social muy particular que influyó los cambios sociales en el siglo XVIII: la Burguesía; ésta, tomará su nombre de los burgos que eran pequeños barrios ubicados alrededor de castillos o fortificaciones durante la Edad Media, así el burgués viene del burgo.

Para saber cuál fue el papel de la Burguesía, observa el siguiente video hasta el minúto 02:19

Hay de burgueses a burgueses

La ayuda económica de los burgueses permitió el fortalecimiento de la figura real. Los préstamos que hicieron a los monarcas, les permitieron crear y sostener ejércitos para ampliar o defender el territorio, así como participar en empresas que les redituaron ganancias económicas y mayor poder político. A cambio, los burgueses gozaron de facilidades para desarrollar sus actividades económicas en los reinos y también obtuvieron ganancias por sus inversiones.

Al paso del tiempo fueron ganando una posición económica importante mediante su actividad comercial y financiera, ya que acumulaban riqueza monetaria y patrimonio lo cual utilizaron para posicionarse en puestos públicos y alcanzar un nivel intelectual que les merecía reconocimiento de los otros estamentos y del soberano. Pero aun así la burguesía, no alcanzaba la posibilidad de ejercer derechos políticos y estaba limitada en sus actividades tanto económicas como sociales. Lo cual no le agradaba en absoluto, porque no le permitía crecer ni fortalecerse.

Sin embargo la burguesía llegará a tal predominio de su posición económica que validará y legitimará por ley la aplicación de los principios de libre mercado y el reconocimiento y protección de la propiedad privada, alcanzado una posición política que la conseguirá mediante las revoluciones liberales en Europa y otras partes del mundo e impondrá nuevos regímenes de gobierno como la Monarquía Parlamentaria, legitimada en Constituciones que garanticen el derecho de los individuos a elegir a sus gobernantes de manera directa e instauran la división de poderes y la soberanía nacional para pasar a la Conformación plena de Estado-Nación.

Al inicio de la sesión se hizo la pregunta:

¿Qué cambios o permanencias hay en la organización política y social en la actualidad?

Hoy día en nuestro país hay un marco legal que ampara los derechos políticos fundamentales del individuo, según nuestras leyes, gozamos de libertad plena para desarrollarnos como seres humanos y expresarnos libremente. Además podemos desempeñarnos libremente en las actividades legales profesionales y comerciales que deseemos.

Como dato especial la burguesía no va a ser la única que movilice las ideas de la Ilustración. La Monarquía Absoluta también hará uso de esta corriente de pensamiento en favor de su posición; es por eso que para finales del siglo XVIII se trasformó en Despotismo Ilustrado llevando a cabo reformas en sus operaciones y planes de gobierno y asignando funciones de estado a intelectuales y especializados para conducirlas.

Para ir cerrando con este contenido, ahora tienes los elementos para:

Identificar las características de la Monarquía Absoluta y su influencia en Europa entre los siglos XVI y XVIII

Reconocer la organización de la sociedad estamental en Europa durante el Antiguo Régimen.

Identificar la clase burguesa y su influencia durante el periodo del Liberalismo

Con todo lo anterior podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionarlas:

¿Cuáles son las principales características de la monarquía absoluta?

¿Cómo estaba organizada la sociedad durante el Antiguo Régimen en Europa?

¿Cuáles eran las diferencias entre los estamentos?

En tu libro de texto, resalta con color los párrafos donde identifiques las características de la monarquía absoluta y la sociedad estamental.

El Reto de Hoy:

Te proponemos un reto que desarrollarás a lo largo de la semana con el contenido de los temas que revisarás en las siguientes sesiones de Historia 1er grado, y realiza una historieta; con el contenido de este primer programa de la semana puedes iniciar incluyendo las características de la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Te sugerimos incluir a los siguientes personajes:

Historieta. pág. 70 LTG Telesecundaria Historia 1. SEP

Primer Estamento: Al monarca (rey - reina) y nobleza y la corte del rey.

Segundo Estamento: integrantes del Clero.

Tercer Estamento: resto de la población, ejemplo: campesinos, comerciantes, pobladores con diferentes oficios y actividades.

Puedes retomar las características que se mencionaron en esta sesión. Recuerda, crea una historia propia, usa tu creatividad, apóyate en los aprendizajes y contenidos sobre la monarquía y orden estamental con los que ahora ya cuentas y echa a volar tu imaginación para desarrollar las imágenes y textos en los diálogos.

No olvides utilizar material reciclado que tengas en casa como hojas de reúso y cartón de empaques ¡cuidemos nuestro medio ambiente!

Recuerda que este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto gratuito en el Bloque I; también podrás consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.

Énfasis: Ubicar números decimales en la recta numérica, comparar números decimales y determinar la equivalencia de cualquier fracción con una fracción decimal.

¿Qué vamos a aprender?

En esta lección analizarás cómo ubicar números decimales en la recta numérica, compararás números decimales entre sí, para determinar cuál de ellos es mayor, menor o si son iguales y verás cómo establecer la equivalencia de una fracción común con una fracción decimal.

¿Qué hacemos?

A propósito del tema de hoy, es increíble lo rápido que crecen los adolescentes. Seguramente lo has notado. Si no, haz la prueba de medirte semana a semana y registra las medidas que vas obteniendo, para que observes cómo vas creciendo.

Un recurso que puedes utilizar para llevar el registro es el de anotar tus medidas en una recta numérica. Sin embargo, el crecimiento de una semana a otra será apenas de unos milímetros, así que tendrás que aprender a ubicar números decimales en la recta numérica, ya que posiblemente obtendrás medidas como: uno punto cincuenta y tres metros, uno punto sesenta y un metros, etcétera.

Para ayudarte a realizar dicho registro de una manera adecuada pon atención al siguiente ejemplo:

En este ejemplo, como en el anterior, no hay un número entero, es decir estamos entre cero y uno. Vamos a dividir en cien partes iguales la distancia entre cero y uno, primero dividiremos en diez segmentos iguales y a su vez cada segmento resultante también lo subdividimos en diez partes iguales.

En esta imagen se muestra el nombre de los números decimales de acuerdo a su posición, en este caso:

La primera posición a la derecha del punto decimal, donde está el número 5 corresponde a los décimos.

Siguiendo el mismo orden, en la segunda posición, donde está el número 3, corresponde a los centésimos.

En la tercera posición, donde está el número 7, corresponde a los milésimos.

En la cuarta posición, donde está el número 1, corresponde a los diezmilésimos.

En la quinta posición, donde está el número 6, corresponde a los cienmilésimos.

Y por último en la sexta posición en donde se encuentra el número 4, corresponde a los millonésimos.

Es importante mencionar que hay más posiciones en los números decimales.

Ahora que recordamos estos nombres, vayamos con un ejemplo de cómo ubicar los registros que vayas obteniendo de tu estatura en la recta numérica; cuyos valores corresponden a números decimales. Por ejemplo: Uno punto cincuenta y dos metros (1.52 m )

La estatura corresponde a un número decimal que significa: un entero con cincuenta y dos centésimos.

Para comparar números ya sean enteros o con decimales se tiene que verificar digito por digito empezando con el de mayor orden en su posición decimal, es decir el que se encuentra hasta la izquierda. Así es como se puede saber qué número es mayor, menor o igual con respecto a otro.

Entonces en este ejemplo se están comparando los números 1.40 y 1.04, así que comparando sus dígitos de izquierda a derecha empezando con 1.40 se tiene al 1 y en 1.04 también. Así que por tener el mismo dígito son iguales hasta el momento.

Luego se compara el siguiente dígito a la derecha, en 1.40, es el 4, y en 1.04, es el 0, aquí se sabe que 4 es mayor que 0, y ya encontramos una diferencia entre los dígitos que estamos comparando.

Entonces se sabe que 1.40 es mayor que 1.04.

Podemos hacer comparaciones entre números, por ejemplo: uno entero treinta centésimos 1.30 es mayor que un entero tres centésimos 1.03.

¿Te diste cuenta que entre los dos números decimales se empleó la frase: mayor que para comparar estos dos números?

A esa frase le corresponde un símbolo que nos sirve para comparar dos cantidades.

La apertura más grande indica el número mayor y la unión indica el número menor. Con lo que acabas de ver, ahora realiza la comparación entre los dos números que ubicamos al principio en nuestra recta numérica: “1.73 metros y 1.52 metros”

1.73 es mayor que 1.52, “un punto setenta y tres es mayor que uno punto cincuenta y dos”.

¿Qué pasaría si cambiamos el orden de los números y los comparamos nuevamente?

Al comparar estos números, el de la izquierda es de menor orden de magnitud con relación al de la derecha. Entonces podemos afirmar que: “uno punto cincuenta y dos es menor que uno punto setenta y tres”.

¿Y, entonces, cómo distinguimos que dos números son iguales?

Vamos a comparar a 0.320 con 0.32, Observemos que la parte entera únicamente tiene un dígito y es cero. Entonces empezando a comparar dígitos de izquierda a derecha tenemos a cero de un lado y cero del otro lado, donde cero es igual a cero.

Luego pasamos a la parte de los decimales, aquí está el punto decimal y comparando la primera posición a la derecha del punto decimal se tiene en el primer número un 3 y en el segundo también, llegando a otra igualdad.

Ahora pasamos a la siguiente posición, en el primer número se tiene un 2 y en el otro también, así que continuamos con las igualdades entre los dígitos.

Finalmente, en la tercera posición del primer número se tiene un dígito cero, pero se observa que en la del segundo número no tenemos dígito, en estos casos hay que agregar un cero para tener la misma cantidad de dígitos en la parte decimal y así poder comparar los números.

Una vez que tengamos nuestra tercera posición decimal en el segundo número podemos compararlos de nuevo.

Llegamos nuevamente a una igualdad ya que cero es igual que cero y se concluye después de comparar todos los dígitos de ambos números que: son iguales.

Analizando todo lo anterior, podemos concluir que hay tres símbolos que nos permiten comparar dos números.

Recuerda que al comparar dos números decimales, estos deben tener la misma cantidad de cifras antes y después del punto decimal.

En caso contrario, podemos agregar tantos ceros sean necesarios a la izquierda o a la derecha del número, esto no cambiará su valor.

Veamos un ejemplo de la vida cotidiana en el que sin darnos cuenta, invariablemente, realizamos comparaciones entre cantidades que representan un número decimal.

Te has fijado que los productos alimenticios deben tener una tabla de información nutricional, la cual refiere al valor energético y los nutrientes que contienen, como proteínas, vitaminas, grasas, etc.

Aprovechemos esta información para comparar productos similares y determinar cuál es el que más nos beneficia. Veamos ejemplo de estas tablas:

En esta tabla se muestra la composición nutricional de dos productos: el arroz integral y el refinado.

Como todos los productos, estos contienen varios nutrientes, entre los más importantes podemos destacar las vitaminas, ácido fólico y las proteínas.

De acuerdo con la tabla, podemos comparar los nutrientes entre el arroz refinado y el arroz integral, por ejemplo:

Los hidratos de carbono que contiene el arroz integral son 74.1 gramos y del arroz refinado son 81.6 gramos. Ambas cantidades están representadas con números decimales, por lo tanto, podemos determinar cuáles productos tienen mayor, menor o igual valor, de acuerdo con lo que hemos visto.

En este caso la cantidad de dígitos que tienen los dos números en la parte entera y decimal es la misma, por lo que únicamente comenzaremos a comparar de izquierda a derecha, comenzando con los números: 7 y 8, observen que 7 es menor que 8, por lo que ya no es necesaria otra comparación y se determina que 74.1 es menor que 81.6.

Ahora, si comparamos la Vitamina B6 de ambos productos, ¿el arroz integral tendrá mayor, menor o igual cantidad de este nutrimento?

De acuerdo con los datos de la tabla, el arroz integral contiene 0.275 miligramos y el arroz refinado contiene 0.2 miligramos.

En este caso los dígitos en las dos cantidades no son los mismos, de acuerdo con lo visto anteriormente, se deben complementar agregando dos ceros a la derecha del segundo número para poder hacer la comparación.

Comencemos a comparar de izquierda a derecha. Analizando los números que están en la posición de las unidades. Vemos que en los dos números hay un cero, por lo que son iguales.

Ahora analicemos los números que están en la posición que corresponde a los décimos el cual es el mismo número, dos.

Al ser iguales continuemos con la comparación de los centésimos, donde siete es mayor que cero, concluyendo que: cero punto doscientos setenta y cinco es mayor que cero punto dos.

Así como hicimos la comparación del valor nutricional, con estos dos ejemplos, te invitamos a que lo hagas con otros productos que tengas a tu alcance.

En tu libro de texto de Matemáticas I podrás encontrar otros ejemplos similares a este tipo de comparaciones.

A propósito de los productos que comparamos, ¿te has fijado que cuando has ido a comprar tortillas y pides, por ejemplo, medio kilogramo, el despachador coloca en la báscula quinientos gramos? Esto es porque medio kilogramo es equivalente a quinientos gramos.

Lo mismo sucede si pedimos un cuarto de kilogramo de tortillas, el despachador coloca la báscula en doscientos cincuenta gramos. Al ser equivalentes, podemos emplear dos representaciones distintas para referirnos al mismo valor.

Esto quiere decir, que medio kilogramo es equivalente a cero punto quinientos kilogramos y un cuarto de kilogramo a cero punto doscientos cincuenta kilogramos. Al ser equivalentes, podemos emplear dos representaciones distintas para referirnos al mismo valor.

Existe equivalencia entre números decimales y fraccionarios, y también entre fracciones. Como observarás en el siguiente video del minuto: 03:01 a 03:59

De fracción común a fracción decimal y viceversa

Las fracciones comunes son equivalentes a una fracción decimal. Estas fracciones se caracterizan porque al dividir el numerador entre el denominador, en algún momento se obtiene un residuo de cero.

Como observamos en el ejemplo, tres cuartos es equivalente a cero punto setenta y cinco, y este número decimal se lee: “setenta y cinco centésimos”, y esto nos da la clave para escribir en el numerador el setenta y cinco y en el denominador el cien.

Así, tres cuartos es equivalente a setenta y cinco centésimos. Entonces, setenta cinco centésimos es una fracción decimal, porque el denominador es una potencia de 10.

Esto quiere decir que todas las fracciones que tienen un denominador representado con una potencia de 10 son una fracción decimal.

Por ejemplo: 3 décimos, 12 centésimos, 345 milésimos, 69 diez milésimos, etc.

Entonces, ¿podremos afirmar que cualquier fracción es equivalente a una fracción decimal? Para resolver esta duda observa el siguiente video del minuto: 03:49 a 04:36

Tipos de fracciones y decimales

Hay fracciones que no tienen equivalencia con una fracción decimal porque al dividir el numerador entre el denominador, el resultado es un número decimal infinito, en consecuencia, no se obtiene un residuo de cero. Por lo que podemos concluir que las fracciones que se representan con un número decimal finito tiene una fracción decimal equivalente.

El Reto de Hoy

Te proponemos un juego, que servirá para fortalecer uno de los temas que revisaste hoy: comparación de números decimales.

El juego se llama: "¿Quién forma el número más grande? "

Este juego es para dos personas y es necesario que tengas un dado de seis caras, tu cuaderno o una hoja donde puedas escribir.

Ahí dibujarás una tabla similar a la que se muestra en la siguiente imagen:

En la que podemos observar cuatro columnas y seis renglones, en la primera columna tenemos de la primera a la quinta ronda, en la segunda columna está el primer jugador con sus respectivas rondas, de igual manera en la tercer columna, para el segundo jugador con sus respectivas rondas y en la última columna debemos ubicar al ganador de cada jugada. Es necesario aclarar que en la segunda y tercera columna tenemos unos espacios que debe llenar cada jugador.

Observa que hay un cero y un punto, seguidos de uno, dos o tres espacios.

Tiren el dado tantas veces como espacios haya y anoten el número que caiga en el espacio que corresponde conforme realizan cada lanzamiento para que cada quien forme un número decimal. Después deberán comparar ambos números y gana la ronda el que forme el número decimal mayor.

Por ejemplo, el jugador 1, en su primer lanzamiento de dado cae cuatro, este número lo debe anotar en el primer espacio

En su segundo lanzamiento el dado cayó con el número uno, este se anota en el segundo espacio, formando el número 0.41

Después el jugador 2 en su primer lanzamiento el dado cae en el número cuatro, y en el segundo cae en seis; forman el número 0.46, y se registra en la tabla.

Ahora comparamos los números

Como puedes observar el número que formó el jugador 2 es mayor que el del jugador 1, por lo que el jugador 2 es el ganador de la primera ronda.

Anímate a seguir con el juego y ganará quien más rondas gane.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Participa en la elaboración del reglamento escolar.

Énfasis: Diferenciar el reglamento de los textos discontinuos.

¿Qué vamos a aprender?

Para entrar en materia, te compartimos la siguiente frase:

“Primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie”.

Aprenderás, no sólo a qué tipo de textos pertenecen los reglamentos, sino qué los distingue entre ese grupo. Todo esto como parte de un proceso que te llevará a producir e interpretar documentos para regular la convivencia. Identificarás y analizarás las diferencias que tienen los reglamentos con respecto a otros textos discontinuos.

¿Qué hacemos?

Para empezar, es importante que tengas en mente algunos reglamentos de tu comunidad, o alguno que te resulte familiar como el de algún parque cercano o el de la biblioteca escolar.

Ya que los tengas, elige alguno que te ayude a conocer las normas de convivencia y, en su caso, las sanciones que puedes llegar a tener por no cumplir las mismas.

Pero conocer algunos conceptos, observa el siguiente video del minuto: 00:13 al 04:47

Como se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos I, infografías y otros textos

Existen diferentes maneras de organizar y explicar la información: para ello es importante entender las características de cada texto, así como las formas en que cada uno de ellos se puede leer.

¿Cómo están organizados los textos discontinuos?

Los textos continuos son los que están hechos para leerse completos, como los poemas o los artículos, mientras que los discontinuos tienen secciones o párrafos independientes y puede leerse únicamente la información que se necesita, como en las líneas del tiempo o las infografías. Los reglamentos son textos discontinuos, pero ¿qué los hace diferentes del resto?

Ahora veamos el siguiente ejemplo:

Hay también características formales que son propias de los textos discontinuos. Es importante saber que la mayoría de los reglamentos tienen una estructura peculiar, pues están estructurados por un título, subtítulos, apartados, incisos, normas, vigencia, etc.; sin embargo, lo que caracteriza a este tipo de textos es la tipografía, en uno de sus significados, alude al uso de diferentes tipos de letras.

Esto ayuda a que uno como lector pueda encontrar más fácilmente la información que está buscando. Por ejemplo, si quieres saber, qué pasa si maltratas un libro de la biblioteca, empiezas por buscar en las letras negritas hasta encontrar donde diga “sanciones”, y no tienes que leer lo demás.

Te presentamos otros ejemplos de textos discontinuos, con la finalidad de que refuerces aún más tus conocimientos sobre este tema.

Ejemplos de textos discontinuos

Los mapas, las gráficas, los formularios, las listas, los anuncios, los cuadros, las infografías, los esquemas y los reglamentos son textos discontinuos porque no necesariamente los tienes que leer de manera lineal, sino que puedes enfocarte específicamente en el apartado, del que requieras cierta información.

Existe una gran variedad de textos discontinuos y lo mejor es que todos los días tenemos algún contacto con alguno de estos que mencionamos, incluyendo el reglamento.

Por ejemplo, no se puede leer el periódico sin encontrarse con algún diagrama, un anuncio o una infografía, y ni se diga un libro de texto o una revista científica. Y si tomamos en cuenta que no toda la lectura se hace en papel, es muy probable que cualquier búsqueda que hagas en internet desde una tableta, un teléfono inteligente o una computadora, te lleve a encontrarte un montón de textos discontinuos.

Y ya que tienes ciertas ideas de dónde encontrarlos. Te sugerimos que busques alguno de estos tipos de textos discontinuos y que busques también un reglamento para que los leas, analices cómo están hechos y cómo se ven, y reflexiones un poco sobre su estructura.

Como te pudiste dar cuenta, existen varios tipos de textos discontinuos, incluyendo el reglamento, los cuales están estructurados de tal manera que pueden leerse de una forma no lineal, “saltando”, por decirlo así, de un lugar del texto al otro hasta que encontremos aquello que estamos buscando. El propósito de esta sesión es que sepas distinguir un tipo de texto de otro y aprendas a leer cada uno de la manera que sea más útil para cumplir tu propósito.

Recuerda que el conocimiento es parte fundamental de la esencia y personalidad de las personas.

El Reto de Hoy:

Te invitamos a que busques varios textos discontinuos que te llamen más la atención o que tengas a la mano: tal vez un instructivo de algún aparato, el periódico, o hasta el recibo del gas o de la luz. Es recomendable que incluyas un reglamento en tu búsqueda y que lo vayas leyendo para que te familiarices con este tipo de textos, pero hazlo identificando solamente el apartado o punto que te sea de interés en ese momento.

Por ejemplo, si lees el recibo de la luz, te puedes fijar cuánto fue el consumo del mes pasado y lo comparas con el de este mes.

Y cuando leas el reglamento, el que sea que elijas, pregúntate algo muy específico, así como, volviendo al ejemplo del reglamento de la biblioteca, ¿qué pasaría si entregaras tarde un libro que sacaste en préstamo? Éste ejercicio, que llevamos a cabo a diario, forma parte integral de nuestra vida como lectores. Así te darás cuenta lo importante que es conocer y saber identificar la información que requieras en el momento, sin tener que leer todo el texto para poder obtener la información que necesites precisar.

También te invitamos a que compartas con tus familiares o amigos lo aprendido en esta sesión, para que ellos también se vuelvan mejores lectores. Puedes apoyarte en tu libro de texto gratuito de primer grado o buscar algunos de estos textos en otras fuentes. Apóyate en su maestra o maestro para esta búsqueda.

Segundo de secundaria

Tecnología

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Reconocer a la técnica como práctica social en la satisfacción de necesidades.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en las diferencias de las ciencias y la tecnología. Además, reflexionarás en la técnica como practica social, porque la técnica está en todo. En cada aspecto de tu vida, puedes notar la presencia e importancia de ella en el desarrollo y evolución de todo.

¿Qué hacemos?

Para entrar en materia, observa el siguiente video sobre el “Barro negro de Oaxaca”. Pon atención a las imágenes del video, centrándose en las técnicas que aparecen en él.

Barro negro de Oaxaca.

Ahora, reflexiona. Lee y escribe las siguientes preguntas e intenta darles varias respuestas. No le pongas límite a tu creatividad.

Sin duda el barro de Oaxaca es un tema más que interesante y útil. Además de una gran aportación cultural de nuestro país.

Para que te quede más claro, en una comunidad hay panaderías en donde la elaboración del pan aún es de manera artesanal. Esto quiere decir que el amasado es a mano, algunas de sus herramientas fueron fabricadas por ellos mismos, por ejemplo: el horno de leña, sus cortadoras; pero también existen otros negocios donde ya intervienen máquinas para el amasado, y sus hornos funcionan con gas, es decir, el proceso es industrializado.

Para que te quede más claro, observa el siguiente video.

-Panaderías.

En tu comunidad, ¿conoces algún taller que fabrique productos de manera artesanal o industrial?

¿Identificaste algunas de las técnicas que utilizó el artesano?

Como te puedes dar cuenta, en la fabricación del barro y el pan, el fuego tiene una participación primordial. Este ha permitido a través de la historia de la humanidad la fabricación de una gran diversidad de utensilios y herramientas de diferentes materiales, como el vidrio, la cerámica y algunos metales blandos, principalmente el oro, la plata y el cobre; las cuales facilitaron las actividades cotidianas de la humanidad.

A continuación, observa las siguientes imágenes para que desde tu casa, logres identificar algunas características.

En el primer dibujo, hay a una mujer elaborando tortillas o tostadas de maíz, empleando como insumos: masa, del nixtamal, agua y leña.

Y como medios técnicos: un metate, un rodillo de piedra y un recipiente, que posiblemente fueron elaborados por ella misma. La técnica aplicada es artesanal, pues el amasado y el moldeado de las tortillas es a mano. Finalmente, la necesidad que satisface es la de alimentar a la familia.

En el siguiente ejemplo, se observa a una persona trabajando con un telar. Los insumos son las fibras que se convierten en hilos y los pigmentos que usan para dar color. El medio técnico es la máquina que se construye con madera, integrado con un pedal y un mecanismo que teje los hilos. La técnica aplicada es el movimiento de las manos y los pies, para que cada uno de los hilos sean hilados. Finalmente, la necesidad que satisface es la de vestir o cubrirse del frio.

En la siguiente imagen, hay a una persona elaborando muebles. Los insumos son la madera que utilizará para hacer muebles. Los medios técnicos que utilizará son martillo, escuadra, serrucho o sierra para cortar. La técnica es artesanal ya que utiliza cada una de las herramientas con sus manos. Y la necesidad que cubren los muebles es que nos servirán para estar cómodos, en el hogar, en la escuela o la oficina

Ahora es tu turno.

Observa y analiza el último dibujo, descríbelo en tu cuaderno:

Los insumos

Los medios técnicos utilizados.

Las técnicas aplicadas.

Y qué necesidades satisface.

Es muy clara la relación que existe entre la técnica y tu vida cotidiana.

Observa el siguiente video sobre la elaboración de tortillas.

Elaboración de tortillas.

La técnica en la práctica social ha presentado innovaciones, ejemplo de esto es la maquina tortilladora, inventada en 1904 por el mexicano Everardo Rodríguez Arce y su socio Luis Romero.

El nuevo aparato constaba de rodillos laminados y una transportadora que llegaba a un comal, pero curiosamente no producía tortillas redondas, sino cuadradas. Tres décadas más tarde el señor Fausto Celorrio inventó la primera máquina tortilladora automática, o sea, la primera que funcionaba por sí sola, sin la intervención de un operador.

Existen diversas maneras de tener producciones, con las máquinas, es posible la producción en serie, mayor producto con menor esfuerzo. Utilizando de la misma manera insumos, medios técnicos, en este caso máquinas, y con la finalidad de satisfacer diferentes necesidades.

Para reforzar la importancia de empleo de la técnica como práctica social, presta atención en otros ejemplos: en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, el uso del hierro favoreció la fabricación de máquinas, las que mejoraron los procesos productivos, hasta alcanzar el desarrollo tecnológico actual.

Las innovaciones tecnológicas han favorecido la creación de productos como las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital o simplificado procesos en los servicios para mejorarlos. Todo lo anterior forman parte de la vida diaria y contribuye a una mejor comunicación y calidad de vida.

La técnica es dinámica pues cambia y se adapta, además en ella se ponen en juego los saberes y experiencia de las personas en un contexto social, se va adecuando por particularidades económicas, culturales e históricas.

La técnica surge con el fin de resolver necesidades, las cuales varían según el entorno; por ejemplo, las técnicas agrícolas cambian según el tipo de tierra, la imprenta cambió sus instrumentos mecánicos por dispositivos eléctricos y electrónicos, con lo que fue posible reducir su tamaño para llegar a las oficinas y hogares, actualmente las conocemos como impresora.

Otra innovación muy clara es la forma de comunicarnos, que datan de la prehistoria, donde se utilizó lenguaje arcaico o pinturas y hoy la forma de comunicarnos nos da una gama muy amplia de opciones, desde una llamada telefónica hasta una video llamada

El Reto de Hoy:

Describe todas las técnicas de las que hacen uso en un día cotidiano. Por ejemplo: cómo se lavan las manos, los dientes, cuando ayudan con las labores del hogar, lavar los trastes o barrer, sus tareas y técnicas para estudiar.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea.

Énfasis: Revisar voces y perspectivas en la narrativa latinoamericana.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo contar historias, enfocándote en las diferentes voces y perspectivas existentes que puede tener una historia a partir del uso de un narrador con ciertas características. En esta sesión, leerás y compartirás nuevos fragmentos de cuentos o novelas de diversos autores latinoamericanos.

También, te acercarás a algunas obras literarias latinoamericanas y analizarás las voces narrativas que utilizan diferentes autores para expresar las situaciones y emociones que viven los personajes.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, reflexiona en la siguiente pregunta:

¿Qué es un narrador?

El narrador, es la voz que cuenta la historia, es un tipo de personaje dentro de la misma que cuenta y relata los sucesos.

Primero debes comprender que narrar es una forma de explicar un hecho. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como:

“Narrar: contar, referir lo sucedido, de un hecho o una historia ficticios”

Es decir, cuando se narra algo, es cuando se cuenta una historia real o inventada.

Esta forma de contar ha existido desde las civilizaciones más antiguas, primero de manera oral y después, con la escritura, la necesidad de contar historias dio lugar a la literatura universal.

Y como ya conoces, la literatura latinoamericana es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América latina.

Seguramente, al leer un cuento o una novela, puedes reconocer casi de forma inmediata a la figura del narrador, que es el que cuenta la historia. Pero en otras ocasiones puede parecer extraño el modo en que se van relatando los hechos.

En la literatura latinoamericana, los autores exploraron otras maneras de contar, todo con el propósito de animar la curiosidad por la lectura, relacionarse con la trama y así seas cómplice de la historia.

Entonces, la autora, o autor no es precisamente el narrador de la obra, más bien, el narrador es una figura más dentro de los personajes de una historia.

A continuación, observa algunos ejemplos para ver cómo funciona la voz del narrador en la literatura.

Observa la siguiente imagen, donde puedes encontrar algunos personajes: un niño vestido de azul, y un conejo vestido de traje.

Imagina y responde lo siguiente:

¿Cómo se contaría la historia desde el punto de vista del conejo?

¿Cómo la contaría el niño?

Y en dado caso, ¿cómo podría ser contada por el hongo gigante?

Serían historias muy distintas, el niño de azul va pasando por ahí, mientras el hongo lleva toda una vida plantado a la orilla del camino.

Una misma escena podría contarse de distintas formas, y eso se logra por los distintos tipos de voces narrativas y perspectivas que se logran diferenciar.

Las autoras y autores, al enfrentarse a la hoja en blanco para escribir una historia, tienen varias decisiones que tomar, una de ellas, es decidir sobre el punto de vista que tendrá su historia. Es decir, desde que ángulo de observación contará los sucesos.

El ángulo de observación que decide el autor le da forma al texto y determina lo que el autor quiere contarle al lector o destinatario.

Es como cuando tú relatas un suceso, por ejemplo, el día en que ganaste una carrera en el parque a tu amiga o amigo, lo contarán desde el punto de vista en que fueron los que ganaron, pero si lo contara su amiga o amigo vencido, la historia sería diferente.

Los autores deciden la perspectiva que se dará a su historia según el punto de vista de lo que quieran contar.

Se podría decir que algunos tipos de perspectivas posibles son:

Observa algunos ejemplos donde se puede reconocer la perspectiva que los autores decidieron para contar una historia

“Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín des Plates y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl”.

Julio Cortázar

Este es el fragmento de un cuento de Julio Cortázar, aquí la voz narrativa es la del personaje cuando él ya se ha convertido en un axolotl. Desde ahí lo está contando.

Observa otro ejemplo:

“Era la última hormiga de la caravana, y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de éstos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema”.

La historia se cuenta desde una voz que observa a la hormiga, la cual se encuentra en una situación particular: Un terrón de azúcar le intercepta el paso.

Es curioso que, en ambos relatos, los personajes, no son humanos.

A continuación, observa el siguiente esquema, que te ayudará a organizar este nuevo aprendizaje.

En los cuadros de abajo del esquema, anotarás los títulos de los relatos que irás conociendo.

Ahora lee el siguiente extracto de Balún - Canán, de la autora mexicana Rosario Castellanos:

Balún – Canán

“No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años. Los cinco dedos de la mano derecha y dos de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mis padres. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo –tan negro, tan espeso, tan crespo– pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto.”

Balún – Canán

(Fragmento)

Rosario Castellanos

La niña, es quien está contando la historia, desde su visión particular y bajo su propia perspectiva. Se puede imaginar a esta narradora protagonista, como una niña pequeña, ya que su mirada llega a la altura de las rodillas de sus padres.

La voz narradora protagonista, también se conoce como voz narrativa en primera persona.

Ahora, lee el siguiente fragmento de la obra “Crónica de una muerte anunciada”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

En este fragmento, el narrador vuelve para contar la historia de lo que había sucedido en ese pueblo. Tal como el título de la novela lo dice, ésta es la crónica de un suceso reconstruido desde su forma literaria.

Con estos ejemplos puedes comprender mejor las voces narrativas. Para recapitular, observa el siguiente video sobre cómo funcionan las voces narrativas.

Tipos de narrador y voces narrativas.

Los relatos, cuentos y novelas son construcciones creativas, surgen de la imaginación de las autoras y autores. Siempre y cuando se piense en cómo es la mejor forma de compartir las historias con sus lectores o destinatarios, los creadores pueden explorar distintas formas de escribir una historia. En eso, como en otras cosas, radicará su talento.

Hay veces, en que, en una misma novela, se puede jugar con dos historias contadas por distintos tipos de narrador. Todo depende de cómo y para qué se elegirán los tipos de narradores.

Ahora, profundizarás en el narrador omnisciente, a partir de los siguientes ejemplos.

Lee un fragmento de la novela “Aura”, del autor mexicano Carlos Fuentes, que se presenta en el libro de texto de Telesecundaria, Segundo grado, Volumen 1.

Ahora, contesta las siguientes preguntas:

¿En qué persona gramatical está hecha la narración (primera persona: yo / nosotros, nosotras, segunda persona: tú / ustedes, o tercera persona: él / ella / ellos / ellas)?

¿Qué impresión o sensación se busca transmitir al lector con el uso de esa persona gramatical?

Este tipo de narrador omnisciente que utiliza Carlos Fuentes en su novela Aura, permite saber todo lo que les pasa a los personajes tanto física como emocionalmente. Y también tiene la libertad de decir lo que sucede antes o después del relato.

Presta atención a cómo la perspectiva está modificada. El relato se plantea poniendo las acciones en segunda persona. El efecto que produce es la sensación de ser nosotros, los lectores, quienes están realizando la acción. Eso le causa al lector una sensación que lo involucra, sin duda, esto es lo que Fuentes quería que provocara.

Existen distintas maneras de contar una historia. Ya que has revisado estas voces narrativas, realiza la siguiente actividad. Practica lo aprendido, intenta reescribir en tu cuaderno el fragmento anterior, parafraseando algunas cosas o como lo recuerdes, transformando la voz narrativa a primera persona.

Esta será una buena actividad para que practiques la escritura.

Finalmente, responde las siguientes preguntas:

¿Cómo cambian las versiones cuando cambia el narrador?

¿Cuál de los narradores nos resulta más sencillo utilizar?

¿Por qué?

La narrativa latinoamericana presenta distintas formas de ser contada. Algunas de estas formas permiten comprender la manera de sentir de otros e imaginar la realidad de ellos como si fuera tuya.

Ahora que estás en casa, puedes escribir tus propias historias, corregirlas, compartirlas con tus familiares y amigos, ya sea de manera escrita o que se las lean en voz alta.

Escribir historias, siempre es una buena manera de poner en juego la imaginación e invitar a otros a vivir nuevas experiencias.

Sigue explorando la gran variedad de lecturas e historias que existen. Buscando en bibliotecas, en Internet, con familiares, buscando lecturas que te atrapen y no puedas soltar. Leer es una muy buena manera de viajar y de conocer a otras personas.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Con la primera imagen, si tienes oportunidad de hacer el ejercicio con otras personas, busca que cada uno lo haga desde un personaje distinto, al compararlas, verás que todas las versiones son buenas, pero diferentes.

Reto 2.

Escribe un pequeño relato inspirado en una historia en primera persona, es decir, en voz de narrador protagónico.

Puedes realizar una práctica de escritura. Por ejemplo, contar una historia propia, pero desde los ojos de alguien de tu familia.

También podrías darle una voz protagonista a un insecto o un anfibio

Aquellos que tienen una mascota, podrían hacer el ejercicio de contar este día desde su perspectiva.

Usa las siguientes preguntas que te ayudarán a desarrollar tu historia:

¿Qué contarían ellos?

¿Cómo nos verán a nosotros los humanos?

¿Cuál sería su conflicto?

¿Cómo lo resolverían?

Física

Aprendizaje esperado: Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas en equilibrio).

Énfasis: Explicar movimientos en su entorno. Primera ley de Newton (inercia).

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás e identificarás la primera ley de Newton en cualquier caso, incluyendo situaciones de la vida cotidiana.

Seguramente has escuchado la palabra ley en algún momento de tu vida y no solo la has escuchado, también la has utilizado. Por ejemplo, cuando escuchas en las noticias que cambiaron algunas leyes o que alguien quebró alguna ley, o en los reglamentos de la escuela.

Ese en un claro ejemplo de que existen leyes que nos rigen, pero en la ciencia las leyes cubren otras características, por esa razón, en ciencia, una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo.

Entonces, en física, una ley debe estar comprobada con experimentos y el resultado siempre será el mismo.

¿Qué hacemos?

En esta sesión, profundizarás en las leyes del movimiento. Para ello, comenzarás recapitulando el tema de movimiento.

A los objetos en movimiento se les llama móviles. A los objetos que no se mueven, se les puede decir objetos en reposo, es decir, cuando los objetos tienen un cambio en su posición igual a cero, es decir no se mueven, se dice que se encuentran en estado de reposo.

Teniendo en cuenta estos conceptos de reposo, movimiento y ley, debes saber que las leyes del movimiento son tres:

La primera ley de Newton, llamada también ley de inercia.

La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica.

La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción.

Isaac Newton propuso estas leyes e inventó el dinamómetro, explicó el concepto de fuerza y gracias a sus leyes se le denominó a la unidad de medida de fuerza, el Newton abreviada con una N.

La inercia siempre está presente, en cualquier actividad que se realice. Una bicicleta, un auto o una pelota no se moverían si no es que se aplica una fuerza.

La inercia es una propiedad que tienen los objetos de permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante y en línea recta. La inercia depende de la cantidad de masa que tiene un objeto; por ejemplo, si un ferrocarril intenta detenerse abruptamente, tardará un tiempo en hacer alto total, comparado con algún objeto que tenga menor masa.

Todo comenzó con las ideas de Galileo y terminó con las aportaciones de Isaac Newton. Ellos fueron unos científicos muy reconocidos en su tiempo.

Para que comprendas por qué fueron tan importantes, lee su biografía, ya que los nombrarás frecuentemente en física.

Galileo Galilei.

Astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano nacido en Pisa, Italia en 1564. Es reconocido por mejorar el telescopio y ser el primero en observar las manchas solares, los cráteres y montañas lunares, los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno. Relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas. Es considerado el padre de la ciencia moderna al considerar la experimentación como parte de la metodología científica.

Aunque se tiene registro de más aportaciones realizadas por Galileo, tal vez la más importante, fue que propuso que las cosas no podían explicarse solamente con la observación, sino que, necesitaban ser experimentadas y comprobadas, y eso dio pie a que los demás científicos comenzaran a comprobar con experimentos sus ideas y no sólo por la lógica. Por esa razón, se le considera como padre de la ciencia.

Isaac Newton.

Físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés nacido en 1643. Algunos de los aportes más importantes de este científico son: Las tres leyes del movimiento

La ley de gravitación universal

Desarrollo del cálculo matemático

Adelantos en el mundo de la óptica, que incluyen el estudio de la descomposición de la luz blanca y la fabricación del primer telescopio reflector.

La teoría corpuscular de la luz

La teoría de mareas

Como puedes darte cuenta, Isaac Newton realizó grandes aportaciones al mundo de la física. Además de que la unidad de fuerza lleva su nombre: Newton.

En esta sesión, te enfocarás sólo en una de sus aportaciones: la primera ley de newton, también conocida como la “Ley de inercia”.

La Ley de inercia dice que: Todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

¿Qué quiere decir esto?

Si un objeto está en movimiento o en reposo, no podrá detenerse o moverse espontáneamente, necesita que una fuerza lo detenga o lo mueva. Recuerda que las fuerzas modifican el estado de movimiento de los objetos.

Por ejemplo, si se aplica una fuerza a un objeto que se encuentra en reposo, provocará un movimiento. Si el objeto se está moviendo y se le aplica una fuerza, se puede cambiar su dirección o frenarlo.

Debes tomar en cuenta que la fuerza siempre dependerá de la masa del objeto para poder ponerlo en movimiento o detenerlo, pero esto se verá con más detalles cuando profundices en la segunda ley.

Si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento. Para que puedas comprobar la Ley de inercia.

Experimento 1.

Vas a necesitar los siguientes materiales:

Un vaso o recipiente de plástico.

Una tarjeta o un pedazo de cartón o cartulina.

Una moneda.

Un carrito.

Una pelota.

Primero, coloca el frasco (vaso) en un estado de reposo, sobre él, la tarjeta, y sobre la tarjeta, la moneda.

Ahora, aplica una fuerza sobre la tarjeta y observa lo que pasa.

Todos los objetos que están en la mesa se encuentran en estado de reposo, pero al aplicar una fuerza a la tarjeta, ésta se mueve y la moneda cae al vaso. Recuerda que existe la aceleración de la gravedad que actuará sobre la moneda y por eso cae, pero si la gravedad no estuviera presente, la moneda se quedaría en el mismo lugar.

Experimento 2.

Fuerza que detiene algún objeto

Primero, toma el carrito y aplica una fuerza en éste para que avance, eventualmente la fuerza de fricción provoca que se detenga. La fuerza que apliqué y la fuerza de fricción son fuerzas externas.

La primera ley de Newton dice que todo cuerpo se mantendrá en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa lo cambie.

En el primer experimento, la fuerza externa que provocó el movimiento de la tarjeta fue tu mano.

Y en el segundo experimento, tu mano también fue la fuerza externa que provocó el cambio de reposo del carrito a movimiento, aunque al final, la fuerza de fricción del suelo provocó que se detuviera.

En conclusión, siempre son fuerzas externas las que provocan el cambio de movimiento a reposo o viceversa.

Esto pasa con todo lo que se mueve, por esa razón se considera una ley, pues no importa el objeto ni el lugar, tampoco el tiempo. Todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actué sobre él.

La primera ley de Newton también llamada Ley de inercia, es muy fácil comprenderla, aunque Newton debió de haber hecho muchos experimentos antes de llegar a esta conclusión, para poder proponerla como ley.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Realiza un mapa mental utilizando los conceptos principales, no olvides incluir ejemplos de la vida cotidiana, puedes incluir algunas ilustraciones.

Reto 2.

Reflexiona en la pregunta y realiza lo siguiente:

¿Has experimentado la primera ley de Newton llamada también Ley de inercia?

Piensa dónde podrías aplicar esta ley y utiliza esos ejemplos para completar tu mapa mental.

Recuerda que puedes utilizar tu libro de texto, y, si es posible consulta fuentes confiables de internet.

Civismo

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.

Énfasis: Analizar los desafíos para el ejercicio de las libertades fundamentales en México.

¿Qué vamos a aprender?

Examinarás en cuáles son los desafíos que dificultan el ejercicio de las libertades fundamentales en el país. Lo anterior, con la finalidad de que reflexiones acerca de ellos y de qué podrías hacer para ejercerlas a pesar de esas circunstancias que las limitan.

Emplearás el pensamiento crítico, es decir, analizarás un problema o situación y comprenderás sus efectos, para luego pensar en opciones o alternativas.

¿Qué hacemos?

Inicia con la siguiente reflexión:

Seguramente has leído o escuchado acerca de las diversas situaciones o problemas que hay en el país. Puede que algunas de esas situaciones sean cercanas a ti o sepas de ellas; por ejemplo, la pobreza, la violencia, las actividades ilícitas como la trata de personas o el narcotráfico, la marginación, la discriminación, la desigualdad social o ciertas costumbres que atentan contra la dignidad de las personas, entre otras.

Es probable, que en la localidad o municipio donde se desenvuelven no existan esas situaciones, pero hay lugares del país donde los adolescentes se enfrentan a una o varias, de forma cotidiana, y se convierten en un obstáculo para el ejercicio de las libertades fundamentales.

Por tal razón, es necesario que los identifiques y reflexiones en torno a ello, para que, a lo largo de tu formación académica y como parte de tu participación ciudadana, propongan ideas y emprendan acciones que permitan difundir la importancia del ejercicio de las libertades fundamentales en tu entorno y así evitar que problemas como los que se mencionaron afecten tu ejercicio.

La reflexión anterior permite comprender lo importante que es analizar los desafíos que existen para el ejercicio de las libertades.

Las libertades fundamentales están reconocidas y garantizadas en la Carta Magna del país y en diversas leyes, por ejemplo, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Anota tus respuestas o ideas sobre las siguientes preguntas:

¿Qué son las libertades fundamentales?

¿Por qué se les llama libertades fundamentales?

Puedes plasmarlas también en un organizador gráfico, como un cuadro sinóptico o un mapa mental o elaborar un collage. Se tan creativos como quieras.

Se llaman libertades fundamentales porque están reconocidas y garantizadas en el marco jurídico de los países, es decir, en las leyes. Esas libertades fundamentales se sustentan en la dignidad humana.

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y varias leyes más, promueven y garantizan las libertades fundamentales; sin embargo, depende de todas las personas propiciar las condiciones para ejercerlas a plenitud.

Al hablar de libertades fundamentales, se hace referencia a las distintas expresiones de la libertad, que permiten a las personas manifestar su forma de pensar y desenvolverse, así como participar en la vida social, política y económica del país.

Libertades fundamentales.

La libertad de pensamiento, conciencia y religión se refiere a que las personas son libres de tener sus propias ideas o convicciones, así como participar de manera pública o privada en actos de culto, conforme a sus creencias.

La libertad de expresión faculta a las personas a manifestar sus ideas y difundir opiniones e información, a través de diferentes medios.

La libertad de asociación es el derecho de vincularse y reunirse pacíficamente para defender sus intereses o bien para participar en asuntos públicos.

La libertad de tránsito es el derecho a desplazarse libremente por el país.

Para que éstas sean respetadas, además de saber cuáles son, es importante reconocer que existen desafíos que pueden llegar a impedir el ejercicio de dichas libertades.

A continuación, observa el siguiente video en relación con algunos de los desafíos que existen en ciertos países. Reflexiona si en el país prevalecen las limitantes que se mencionan o si existen otras. Anota en tu cuaderno los desafíos que vayas identificando.

Desafíos de la libertad en la adolescencia.

En el video se mencionan casos donde el ejercicio de la libertad tiene restricciones porque así lo establecen las leyes o bien, por determinadas costumbres.

Algunos de los desafíos que se mencionan, fueron la falta de oportunidades, el embarazo temprano, el matrimonio a temprana edad o el trabajo infantil.

Por ejemplo, en las guerras, las personas enfrentan situaciones que les impiden incluso decidir sobre su propia existencia, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, donde miles de personas fueron privadas de su libertad en los campos de concentración. Se trata de un desafío porque se deben tomar decisiones para superar los obstáculos, desde lo individual y lo colectivo.

En nuestro país, existen muchos desafíos que también afectan el ejercicio de las libertades.

¿Por qué se considera un desafío, por ejemplo, que a las mujeres no se les permita ir a la escuela en algunos países?

Se considera un desafío, porque es una situación que enfrentan las mujeres y las niñas para ejercer su derecho a la educación y las libertades que esto conlleva, como la libertad de pensamiento o la de expresión.

Los derechos y libertades al estar proclamadas en las leyes son inalienables y no se puede renunciar a ellas; pero, por desgracia muchas mujeres y niñas tienen que luchar o buscar las maneras de recibir educación, incluso de manera clandestina o a escondidas, para evitar ser castigadas.

Por lo tanto, las mujeres y las niñas deben enfrentar cotidianamente esa limitante, debido a la desigualdad de género que se refleja en políticas, costumbres o estereotipos que condicionan los derechos de las mujeres y las niñas, principalmente, promoviendo ideas que van en contra de su dignidad y que restringen sus libertades.

En México, por ejemplo, estaba arraigada la idea, e incluso aún persiste en diversas regiones del país, de que las mujeres no debían estudiar, ya que se consideraba que no era necesario para ellas, porque al casarse sería poco útil tener estudios, pues tendrían que dedicarse al cuidado del hogar y los hijos, mientras el esposo le aportaría lo necesario.

Esto también representa un desafío porque para las mujeres y las niñas de varios lugares de nuestro país, esa es una situación que les impide el acceso a la educación y ejercer a plenitud las libertades fundamentales, por lo tanto, muchas se esfuerzan por enfrentar esa limitante, ya sea migrando a otro lugar o cuestionando esas ideas, hasta tomar la decisión de estudiar sin el consentimiento o acuerdo de sus familiares. Ambos ejemplos hacen referencia a desafíos, porque representan un reto para las mujeres y niñas el poder ir a la escuela.

En el video anterior se habló de Malala, quien fue reconocida por sus acciones cuando era adolescente. Ella tuvo que decidir ir a la escuela a pesar de que en su país estaba prohibido, además generó un blog y se pronunció en favor de la educación para las niñas, lo que puso en riesgo su vida.

Las restricciones relacionadas con el acceso a la educación son uno de los grandes desafíos, porque limitan la libertad de pensamiento, por mencionar un ejemplo.

Sin embargo, en el video se mencionaron otros desafíos que afectan a la adolescencia en diversas partes del mundo, incluyendo México, tales como los matrimonios a temprana edad y los trabajos forzados.

Para facilitar que organices tus anotaciones respecto a los desafíos para ejercer las libertades fundamentales en México, en tu cuaderno, o en una hoja blanca, elabora un mapa mental como el siguiente o, si lo prefieres, puedes hacer un diagrama radial o un collage.

En el centro escribe el título de tu mapa mental: “Desafíos para ejercer las libertades en México”.

A partir de esa frase, traza algunas líneas con distintos colores. Pueden ser cinco o seis.

Al final de cada línea, anotarás los diferentes desafíos que prevalecen en México para ejercer las libertades fundamentales.

Por ejemplo, los desafíos que se han explicado hasta el momento.

Ahora, lee algunos textos sobre adolescentes dando su opinión en la sección Los jóvenes participan en línea.

Las opiniones de estos jóvenes muestran distintos desafíos a los que se están enfrentando diariamente. Ahora, responde las siguientes preguntas:

¿Ustedes qué opinan sobre lo que nos contaron?

¿Algunas de estas situaciones suceden en su día a día?

¿Qué otros desafíos consideran que existen en México, que limitan el ejercicio de las libertades fundamentales?

Cada uno de esos desafíos obstaculizan el ejercicio de las libertades fundamentales, por eso es necesario que las y los estudiantes los identifiquen y sepan de qué se tratan para tomar decisiones que les permitan afrontarlos, las libertades fundamentales están proclamadas en las leyes, pero hacerlas efectivas requiere de una cultura basada en el respeto al ejercicio de los derechos y las libertades.

Para complementar la información sobre uno de los desafíos que mencionó Tere, que está relacionado con normas sociales o incluso costumbres, en ciertas partes del país, lee el siguiente dato.

“En México, hasta el año 2019, muchas niñas y adolescentes eran obligadas a casarse con hombres mayores; a veces a cambio de dinero o bienes.”

Desafortunadamente, a pesar de que las leyes en nuestro país establecen que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años, esta situación sigue afectando, principalmente, a niñas y adolescentes, e incluso hay varones menores de edad que también son forzados a casarse. En ambos casos, esta situación limita el ejercicio de las libertades.

Además de los desafíos que comentaron los adolescentes, existen varios más, como la pobreza, la marginación, la desigualdad social y económica.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señala que…

“La pobreza es un fenómeno con diversas causas que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y las libertades fundamentales”.

Este fenómeno social, afecta a más de la mitad de la población en México y es un obstáculo para el ejercicio de las libertades, porque las personas no tienen las condiciones necesarias para cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación, empleos y otros.

En una situación de pobreza, las personas se ven obligadas a atender las carencias que enfrentan, por lo tanto, se ven limitados en el ejercicio de las libertades como la de expresión o asociación.

La pobreza también propicia que muchos niños y adolescentes tengan que trabajar, incluso exponiéndose a labores riesgosas o que implican largas jornadas, como sucede con quienes se emplean en las labores agrícolas.

Otro desafío, es la discriminación. En nuestro país, se discrimina a los grupos minoritarios como el caso de la población indígena o a las personas con alguna discapacidad.

La población indígena, ha sido segregada cuando se les discrimina por hablar su lengua, usar su vestimenta o bien por sus creencias.

Las personas con discapacidad han sido excluidas de diversos espacios, debido a que no se han promovido las condiciones necesarias para un trato igualitario, por ejemplo, la falta de infraestructura acorde a sus necesidades para desplazarse de un lugar a otro.

La proliferación de actividades ilícitas también constituye un desafío para el ejercicio de las libertades, ya que generan violencia e inseguridad.

Además, como lo comentó Emiliano, afectan la vida de las personas en sus comunidades. Una de esas actividades ilícitas es la trata de personas, que atenta contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes muchas veces son privados de sus derechos y libertades. Por otra parte, los grupos criminales reclutan a jóvenes, exponiéndolos, a ellos y a sus familias, a muchos riesgos e incluso la muerte.

Es indispensable estar informados e identificar los desafíos que se han mencionado, así como otros más, para tomar mejores decisiones y promover una cultura en favor del ejercicio de las libertades fundamentales.

Como se comentó al inicio, hay desafíos que se conocen de cerca y otros de los cuales probablemente leíste o te contaron; sin embargo, es necesario saber de qué se tratan, porque afectan a las personas más allá de tu comunidad.

Recapitulando, en esta sesión, se explicó que un desafío hace referencia a situaciones, obstáculos o limitantes que se presentan en la sociedad, en sus diferentes ámbitos.

También se mencionaron algunos de los desafíos a escala mundial, como la prohibición que tienen mujeres y niñas de asistir a las escuelas.

Analizaste algunas situaciones que obstaculizan el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro país, como determinadas normas sociales o leyes locales, la pobreza, la discriminación y las actividades ilícitas.

La finalidad es que tengas el conocimiento de esos desafíos y puedas informarte más. De ser posible, promover acciones en favor de una cultura que procure el respeto a los derechos y las libertades fundamentales.

El Reto de Hoy:

Dialoga con tus familiares acerca de otros desafíos que existen en el país para ejercer las libertades fundamentales y complementa tu mapa mental y tus anotaciones a partir de la información que se ha tratado en esta sesión y compártelo con tus familiares .

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.

Énfasis: Identificar las diferencias entre una variación de proporcionalidad directa con las de constante aditiva y resolver problemas de reparto proporcional.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás la diferencia entre una variación de proporcionalidad directa con las de constante aditiva y otro tipo de variación. Además, resolverás problemas de reparto proporcional.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior conociste las características de una relación de proporcionalidad directa, usando tablas de datos y la expresión algebraica correspondiente para resolver problemas.

Ahora, realiza lo siguiente. Reflexiona y responde:

¿Cómo puedes identificar si la relación entre dos variables representa una relación de proporcionalidad directa?

¿Qué piensas qué es un reparto proporcional?

Para dar respuesta a las preguntas anteriores. Inicia con el siguiente problema.

¿Qué se tiene que hacer para responder las preguntas anteriores?

¿Qué tipo de relación se establece entre los datos del problema?

¿Sabes cuánto pagarían en cada una de las opciones?

Para analizar que opción les conviene más, por el número de días de renta de un automóvil, los amigos decidieron realizar el siguiente registro, que muestra el costo por día de la renta de un automóvil, para ambas opciones.

Registra en tu cuaderno las diferencias que identificaste en la relación que se establece entre la cantidad de días de renta y el costo.

En la primera tabla, la relación que se establece entre los días de renta y el costo es una relación de proporcionalidad directa, cuya expresión general ya conoces

La tabla muestra la relación que se establece entre los días de renta y el costo del automóvil.

La expresión general, permite calcular el costo de la renta para x número de días.

y = 520x,

donde:

“x” representa el tiempo en días de renta.

“y” corresponde al costo total de la renta del automóvil.

“520” es la constante de proporcionalidad

Entonces, para conocer la cantidad que se paga por día de renta, se multiplica 520 por el número de días, en este caso, se quiere conocer lo que se paga por cinco días de renta, entonces, se multiplica 520 por 5.

En este problema, se observa que la constante es multiplicativa, por lo que, 2 600 pesos se pagarían en la opción 1,

¿Qué sucede con la relación entre las variables de la segunda tabla?

La segunda tabla representa una relación de variación lineal, también tiene una constante multiplicativa, pero tiene una constante aditiva, cuya regla general es:

y = kx + b,

Donde a y b son constantes.

Observa nuevamente la segunda tabla para responder a la otra pregunta del problema.

La tabla muestra la relación que se establece entre los días de renta y el costo del automóvil.

A la relación que se da entre los datos mostrados en la tabla se le llama “relación lineal” de la forma y = kx + b, como se explicó antes.

Para este caso, la expresión general que permite calcular el costo de la renta para x número de días es:

y = 400x + 420

donde:

“x”, representa el tiempo en días de renta.

“y”, corresponde al costo total de la renta del automóvil.

400, es la constante multiplicativa, (que se obtiene al calcular la diferencia entre valores consecutivos de “y”, por ejemplo, 1 620 – 1 220 = 400).

420, es la constante aditiva (que se obtiene al restarle al costo por un día de renta la constante multiplicativa, es decir, 820 – 400 = 420).

Entonces, para responder la pregunta:

¿Cuánto pagarían por la renta de automóvil por 5 días?

Se sustituye x por el valor de 5 en la expresión general y se realizan las operaciones correspondientes. De este modo, se tiene que:

y = 400 (5) + 420

y = 2 000 + 420

y = 2 420

Así puedes saber que el costo sería de 2 420 pesos por los cinco días de renta.

Ahora, resuelve el siguiente problema.

Karla sabe que la actividad física le permite mantenerse con buena salud y que además le ayuda a mejorar su sistema inmunitario, lo cual aumenta sus defensas para prevenir que su cuerpo adquiera posibles infecciones.

Karla considera que hacer ejercicio y aprovechar el tiempo que pasa en casa es muy importante; por lo que todas las mañanas, utiliza una caminadora eléctrica para realizar su rutina de entrenamiento.

El día de hoy Karla recorrió sobre la banda de una caminadora, una distancia de 5 000 m, que es equivalente a 5 km, en 40 minutos.

¿Cómo puedes saber con qué rapidez (metros por hora) corrió Karla?

¿Qué distancia recorrió Karla por minuto?

Analiza la información con la que se cuenta.

En la relación distancia-tiempo del problema, considerando que la rapidez se mantiene constante:

¿Qué sucede con la distancia cuando aumenta el tiempo?

¿El problema representa una relación de proporcionalidad directa? ¿Por qué lo considerarías así?

La relación distancia-tiempo representa una relación de proporcionalidad directa cuando la rapidez es constante.

Para saber con qué rapidez corrió Karla, se pueden utilizar diferentes procedimientos. Para calcularlo, puedes usar una regla de tres simple o proporción:

Para resolver el problema, opera en kilómetros y minutos para facilitar los cálculos.

5000 m equivalen a 5 km y 1 hora es equivalente a 60 minutos.

La relación entre distancia-tiempo se representa como se muestra en la imagen anterior; para encontrar el valor de equis, se multiplica cruzado y se divide entre el tercer valor, es decir, se multiplica 5 por 60 y se divide el resultado entre 40, 5 por 60 es igual a 300, y 300 entre 40 es igual a 7.5 km, es decir, a la misma rapidez. Karla hubiera recorrido 7.5 kilómetros en una hora.

Por lo tanto, Karla corrió sobre la banda de la caminadora a 7.5 km por hora, es decir, a 7 500 m por hora.

Para responder la segunda pregunta:

¿Qué distancia recorrió Karla, por minuto?

Karla corrió de manera constante 5 000 m en 40 minutos.

¿Cómo se puede saber la distancia que recorrió en un minuto?

Se divide la distancia que recorrió entre el tiempo, es decir, 5 000 entre 40 cuyo resultado es igual a 125.

De esta manera se conoce que Karla recorrió 125 m en un minuto; 250 m en 2 minutos y así sucesivamente.

La relación distancia-tiempo representa una relación de proporcionalidad directa cuando la rapidez es constante, entonces, el valor anterior, corresponde a la constante de proporcionalidad.

Ya que, a partir de este valor se puede saber la distancia que recorrió en x número de minutos, considerando que la rapidez se mantiene constante.

¿Cuál es la expresión algebraica que representa está relación?

La expresión algebraica de la relación distancia-tiempo, con la rapidez constante, en este caso es: y = 125x. Donde “x” representa el tiempo en minutos, “y” la distancia en metros, y, 125 la constante de proporcionalidad.

Ahora, reflexiona en la siguiente pregunta:

Si Karla recorre los mismos 5 000 m pero modifica la rapidez de la caminadora, ¿qué pasará con el tiempo del recorrido?

Ejercicio 1.

Imagina que Karla quiere saber cuánto tiempo tardará en correr los mismos 5 000 m o 5 km, si cambia la rapidez de la caminadora, como se muestra enseguida. Toma nota de la información e intenta completar los datos faltantes.

Considera los casos que aparecen en la imagen y resuélvelos.

El caso 1 muestra que la caminadora se mueve a 10 000 m/h; en el caso 2 lo hace a 6 000 m/h y en el caso 3, a 12 000 m/h.

Como puedes ver, la distancia es constante; la magnitud que varía es la rapidez, y lo que se quiere conocer es el tiempo en que Karla recorrería 5 000 m en cada caso.

Después de haber resuelto los casos, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué sucederá con el tiempo cuando se incremente la rapidez?

¿Cómo puedes calcular el tiempo en cada caso?

¿Qué sucedió con el tiempo cuando la rapidez de la caminadora aumentó?

¿Y qué pasa con el tiempo del recorrido cuando la rapidez de la caminadora disminuye?

Al aumentar la rapidez, el tiempo no aumentó en la misma proporción, al contrario: disminuyó. Es decir, entre mayor rapidez, menor el tiempo del recorrido. Por esta razón, la relación rapidez-tiempo no representa una relación de proporcionalidad directa.

Ya se analizaron un par de relaciones entre dos variables que no corresponden a una relación de proporcionalidad directa.

A continuación, presta atención en el siguiente planteamiento.

Hilda hace galletas para vender. Una de las recetas que utiliza es la que aparece en la imagen.

La receta muestra que, para preparar 12 galletas, necesita:

El día de hoy Hilda recibió un pedido especial y tiene que hacer 180 galletas.

¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesita para elaborar todas las galletas?

¿Qué tiene que hacer Hilda para calcular las cantidades?

Para calcular los ingredientes para las 180 galletas, se puede utilizar el valor unitario, de cada ingrediente. Es decir, la cantidad que se necesita de cada ingrediente para hacer una galleta y multiplicarla por 180. No obstante, este procedimiento no es conveniente porque no tiene sentido pensar en un sexto de huevo.

También, se podrían calcular los valores de la receta por medio de razones equivalentes, como en la siguiente imagen.

Aunque este procedimiento es correcto, resultaría largo y poco práctico, porque se repiten las operaciones con cada ingrediente.

¿Habrá un procedimiento que pueda ser más eficiente?

¿Cuál sería?

Analiza y resuelve mediante el siguiente procedimiento. Recuerda tomar nota del procedimiento y anotar las cantidades finales en tu cuaderno.

Ahora, sabes que para obtener la cantidad que necesita Hilda de cada ingrediente, basta con multiplicar las cantidades de la receta original por 15.

¿Pensaste en otra forma de resolver el problema?

Si fue así, anótalo en tu cuaderno y resuelve el problema.

Observa y verifica los resultados.

Al multiplicar por 15 cada ingrediente, se obtienen las cantidades que aparecen en la tabla.

Para 180 galletas se necesita:

30 piezas de huevo, 37 ½ tazas de harina, 15 cucharadas de vainilla, 15 cucharaditas de polvo para hornear, 1.5 kg de mantequilla y 2.25 kg de azúcar.

Ya conoces la cantidad de cada ingrediente que necesita Hilda para hacer las 180 galletas.

Ahora analiza la siguiente situación relacionada con la venta de galletas de Hilda.

Si Hilda quiere guardar las 180 galletas en paquetes con 20 piezas, ¿cuántos paquetes puede hacer?

¿Qué operación permite obtener la respuesta?

Realiza las operaciones necesarias y completa la tabla de datos.

A continuación, presta atención en otra situación relacionada con la venta de galletas de Hilda.

La situación se puede representar por medio de una tabla de datos y asignar literales a los valores que se deben encontrar. Se llamará “x” a las galletas que le corresponden a Edson, “y” a las que le corresponden a Carlo, y, “z” a las de Santiago.

Existen diferentes procedimientos para resolver este tipo de problemas, además de la regla de tres, se puede utilizar el cálculo de porcentajes.

Observa cómo se resuelve una situación de reparto proporcional con ambos procedimientos.

Se representa la situación por medio de razones equivalentes y se resuelve cada razón por separado, con el procedimiento que ya conoces de la regla de tres.

A Edson le tocan 15 galletas, a Carlo 25 galletas y a Santiago, 20 galletas.

El reparto fue de manera proporcional respecto al dinero que cada uno aportó; ya que las razones obtenidas son equivalentes.

Ahora, resuelve el mismo problema, pero esta vez por medio del cálculo de porcentajes.

Se calcula qué porcentaje de 180 pesos representa lo que aportó cada amigo y se multiplica por el total de galletas. Para obtener el porcentaje como número decimal, se divide 180 entre lo que cada uno aportó. Recuerda que la representación decimal de un porcentaje, por ejemplo 0.25, equivale a 25/100, que corresponde a veinticinco de cada 100, es decir, 25 por ciento.

Ahora, presta atención en un tercer procedimiento para este mismo caso. Que es mediante el cálculo del precio de cada galleta, es decir, mediante el valor unitario.

Para calcular el valor unitario o precio de cada galleta, se divide 180 entre 60. Ya que tienes el costo por galleta, se divide lo que cada uno aportó entre el precio por galleta, es decir, entre 3 pesos. Así se obtienen las galletas que le corresponden a cada uno.

En esta sesión, resolviste problemas de proporcionalidad directa, analizaste e identificaste situaciones que no corresponden a una relación de proporcionalidad directa y, finalmente, resolviste un problema de reparto proporcional, mediante distintos procedimientos.

El Reto de Hoy:

Reflexiona y responde las siguientes preguntas:

¿Cuál de los procedimientos te pareció el más eficiente?

¿En qué situación, de tu vida diaria, piensas que podrías realizar un reparto de manera proporcional?

3. Tercero de secundaria

Matemáticas

Tema: Aplicación de los criterios de semejanza de triángulos .

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Aplicar los criterios de semejanza de triángulos.

¿Qué vamos a aprender?

Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Anteriormente aprendiste sobre congruencia y semejanza de figuras, especialmente de triángulos y cuadriláteros, pero… ¿dónde puedes utilizarlos en tu día a día?

Conocerás uno de los tres criterios de congruencia de triángulos, el que se conoce como Ángulo-Ángulo haciendo un énfasis en la relación de proporcionalidad de sus lados.

Comenzarás con un repaso del tema proporcionalidad, que te brindará información importante antes de entrar al contenido central.

Consideras un segmento de recta al cual denominarás segmento “a” y tiene una longitud de 10 centímetros, y de él mismo, desprendes otro segmento al cual llamarás segmento “b”, y que al copiar del segmento “a” como consecuencia mide también 10 cm de longitud, ambos segmentos son congruentes entre sí ya que tienen la misma forma y tamaño. Comprueba esto matemáticamente hablando: si obtienes el cociente de la medida de ambos segmentos, es decir, 10 centímetros que mide el segmento “a” entre los 10 centímetros que mide el segmento “b” obtienes como cociente el número 1.

Con esto puedes determinar que el segmento “a” es congruente con el segmento “b”, ya que el cociente obtenido de la división de sus medidas te da como resultado 1. Ahora, si aumentas el tamaño del segmento “b” al doble, es decir, en lugar de medir 10 centímetros ahora mide 20 y si realizas el mismo proceso para obtener el cociente encontrarás que 20 entre 10 nos da como resultado 2, es decir que el segmento “a” es el doble del segmento “b” y, por lo tanto, son proporcionales entre sí, ya que tienen las mismas características, pero la medida de uno es el doble de la medida del otro porque el cociente obtenido es mayor a 1.

Ahora al segmento “b” lo reduces hasta llegar a 5 centímetros y realizas la misma operación matemática, encontrarás que 5 entre 10 nos da como resultado 0.5, es decir que el segmento “b” es la mitad del segmento “a” porque el valor obtenido es menor a uno, es decir el segmento resultante es más pequeño.

Estos valores que encuentras al dividir las medidas de los segmentos es el factor constante de proporcionalidad o razón de proporcionalidad.

Cuando el valor del factor de proporcionalidad da como resultado uno, nos indica que ambas líneas son congruentes, es decir que tienen las mismas características y la misma medida, pero si el valor es mayor te indica que las líneas son semejantes ya que tienen las mismas características, pero una es mayor que la otra, si el resultado del coeficiente de proporcionalidad es menor a uno, te indica que la línea comparada es más chica por lo tanto también son semejantes, ya que conservan la misma figura.

Te sugerimos anotar la idea principal de este repaso, ya que con esta información te será más fácil comprender la semejanza en figuras más complejas.

Puedes observar los valores de proporcionalidad obtenidos y podrás comprobar que: cuando el factor constante de proporcionalidad es igual a uno las medidas obtenidas son congruentes, ya que tienen el mismo tamaño. Pero cuando el factor de proporcionalidad es mayor a uno, debes comprender que la figura con la cual se comparó es mayor que la figura original, es decir, es más grande, por lo tanto, son semejantes.

Al contrario, si el factor de proporcionalidad disminuye la figura comparada es más pequeña que la original. Por lo tanto, también es semejante.

La idea es que hayas recordado el concepto de proporcionalidad y hayas anotado la idea principal.

Continúa ahora con figuras un poco más complejas: “Los triángulos”.

Como sabes, cada triángulo está formado por 3 segmentos de líneas rectas, los cuales, al cruzarse entre sí, forman diferentes ángulos, en este caso se refiere específicamente a los ángulos internos, los cuales son un dato más para que puedas comparar los triángulos entre ellos y puedas deducir si son congruentes, semejantes o de plano no se parecen en nada.

Tienes un triángulo al cual denominarás “ABC”, recuerda la nomenclatura para denominar un triángulo.

Así nombrarás a sus vértices “A”, “B” y “C”, además nombrarás también los segmentos que lo conforman con letras minúsculas para que las puedas distinguir segmento “a”, “b” y “c”.

Además, tienes también los 3 ángulos internos que forman parte de él, de amarillo tenemos el ángulo que se encuentra en el vértice A.

El ángulo formado por el vértice “B” y el ángulo formado por el vértice “C”. ¿Qué pasaría si copias este triángulo y además lo haces más pequeño?.

¿Cómo podrías comparar ambos triángulos? Primero, deberías buscar los vértices correspondientes, por ejemplo, el vértice “A” correspondería ahora con el vértice “A” prima.

Le colocas una comilla y le denominamos “prima”, ya que es el correspondiente con el vértice “A” del triángulo original, esto es una forma de que los identifiques para no confundirte.

Busca ahora el vértice correspondiente a “B”, de esta forma ya tienes dos vértices identificados, lo llamarás “B” prima, por lo tanto, solo queda el vértice “C”.

Ahora tienes un triángulo más pequeño que el original al que denominarás triángulo “A’B’C‘“. Ya has encontrado los 3 vértices, ahora debes encontrar los lados correspondientes entre ambos triángulos.

El lado “a“ lo denominarás ahora “a“ prima siguiendo el mismo procedimiento que hiciste con los vértices. El lado “b” con “b’” prima. Y el lado “c” con “c” prima.

Para finalizar, observa que los ángulos del triángulo “ABC” también tienen su ángulo correspondiente en el triángulo “A’B’C’”, observa el primero:

El ángulo formado en el vértice A corresponde con el ángulo formado en el vértice “A” prima y el ángulo del vértice “B“ con el vértice en “B“ prima y por supuesto el ángulo en el vértice “C“ y “C“ prima.

Con estos datos puedes comparar dos triángulos y descubrir si son congruentes, semejantes o de plano no tienen que ver uno con otro.

¿Qué hacemos?

Se enfatiza en los ángulos que los conforman, ya que ellos y la medida proporcional de los lados correspondientes te ayudarán a resolver algunos problemas de la vida diaria, como el que verás a continuación:

Lee el siguiente relato:

Cuando yo era adolescente era un poco inquieto, me gustaba correr y jugar, pero sobre todo probar cosas nuevas, así que un buen día en la casa encontré un bote de pintura en spray (bote de pintura), misma que mi papá había comprado para poder pintar el marco de una ventana, al tomarlo tuve la idea de pintar algo, pero dentro de la casa no encontré nada que se acomodara a mis gustos, quería que fuera algo grande y espectacular, así que salí al patio trasero… y al abrir la puerta… ¡Estaba ahí!, una gran barda pintada de color rojo que me invitaba a utilizar la pintura, no lo dudé y con calma destapé la pintura, la agité y la coloque en dirección a la barda ¡no lo pensé! y escribí una palabra que delataba al autor de los hechos: Jerry, como me decían mis amigos, lo disfruté tanto que lo remarqué hasta que se hicieron más grandes y negras las letras.

En la tarde cuando mi papá regresó de la fábrica donde laboraba recibió una gran sorpresa al asomarse al patio trasero y ver mi nombre pintado en la pared, se molestó tanto que levantó la voz para que yo acudiera a su encuentro, lo primero que me preguntó es que si yo había realizado tal acto de vandalismo en la pared, y al estar de pie frente a esa enorme pared roja y ver mi nombre pintado en ella no pude decir que no, mi padre muy molesto no me dijo nada, solo se metió a la casa y yo me quedé de frente a la pared viendo mi nombre con un gran remordimiento.

Más tarde fui a ver a mi padre y le pedí una disculpa, él me explicó que todos cometemos errores, lo importante era reconocerlos y después tratar de enmendarlos, por lo que decidí pintar la barda con mis propios métodos.

Como buen adolescente no tenía dinero para comprar la pintura que necesitaba para pintar la pared, así que antes que otra cosa me dirigí a la tienda de pinturas y le pregunté al encargado cuánta pintura requería para pintar una barda grande, este me preguntó: ¿Cuántos metros cuadrados mide la barda?

Yo le respondí que era muy alta y larga, sonrió y me dijo: “Ve a donde está la barda, mides el alto y el largo, lo que obtengas lo multiplicas para obtener el área, de esa forma sabes cuantos metros cuadrados de pintura necesitas”, y me mostró un bote de pintura y me dijo: “Esta es la pintura más barata que tengo y un litro te sirve para pintar 10 metros cuadrados, el litro te cuesta 80 pesos.

Regresé corriendo a la casa tratar de medir la barda. El largo lo medí exactamente 12 metros, pero el tratar de medir el alto fue imposible, ya que estaba realmente alta y en la casa no teníamos escalera, fui con mis vecinos y nadie me pudo prestar una, así que fui a recostarme en mi casa a tratar de pensar cómo medir el alto de la barda.

A la mañana siguiente, me asomé a la ventana de mi cuarto, que tiene vista al patio trasero, y observé con curiosidad que el sol brillaba fuertemente sobre la barda y que esta proyectaba una sombra sobre el patio,

Recordé entonces que la maestra de Matemáticas alguna vez nos puso problemas de sombras proyectadas en el piso o algo así, me fui corriendo a buscar mis cuadernos de tercero de secundaria y en los apuntes encontré unos ejercicios que nos puso en donde se podían obtener medidas de lugares inaccesibles solo con la luz del sol.

Traté de recordar lo que nos había explicado al ir leyendo los apuntes, pero no encontraba cómo lo había hecho, entonces recordé un problema que tenía un edificio y un poste que reflejaban la luz del sol en el piso y con esos datos podían obtener la altura del edificio sin tener que subirse ni arriesgarse a lastimarse en el intento.

La sombra que proyectaba la barda mediante los rayos del sol, la barda en sí y el suelo; formaban un triángulo, por lo que decidí poner en práctica lo que me había enseñado mi maestra, con mucha emoción fui a ver cómo estaba conformado el triángulo de forma física, llevé un metro para medir las distancias: 9.3 metros era la medida de la sombra del muro sobre el piso, pero algo me faltaba, no podía medir solo el lado de la sombra, algo más faltaba…

¡Algo más me faltaba!, ¡Contra qué lo compararía! Así que busque algo que pudiera mover y ponerlo como el poste del ejemplo del problema de la maestra, busque y busqué hasta que encontré un palo de escoba a la cual le retiré el cepillo, con gran disposición me lo llevé hacia la barda y descubrí que el sol ya había subido más por lo que la medida de la sombra ya no era la misma, me recordé: “El tiempo y el movimiento del planeta siguen su curso, lo tienes que hacer rápido, así que medí primero el palo de la escoba y encontré que exactamente tenía un metro y 19 centímetros, es decir 1.19 metros, pero algo me falta, regresé a mi cuaderno y vi que para que los triángulos fueran semejantes y poder calcular la medida de la barda los ángulos comprendidos entre el lado que es proporcional deben medir lo mismo.

Al medir el ángulo formado por la base del muro el suelo descubrí que medía exactamente 90°, por lo tanto, era un ángulo recto, así que el palo de la escoba debería formar un ángulo congruente con el formado por la pared y el suelo, así que desplacé el palo hacia la sombra que se formaba por la luz del sol sobre la pared haciendo que limitara exactamente con la coronilla superior y trate de formar un ángulo recto entre el palo de escoba y el suelo, como era demasiado trabajo tuve que pedir apoyo a mi hermano para que él lo sostuviera mientras yo tomaba las medidas necesarias.

Sólo me faltaba un ángulo más este ángulo era común a los dos triángulos que ya había formado. ¿Cuáles triángulos? El formado por la barda, el suelo y la sombra del sol y el formado por el palo de escoba, el suelo y la sombra del sol, procedí entonces a medir la base del triángulo mayor y me dio como resultado 8.41 metros después medí la base del triángulo menor y obtuve como resultado 1.75 metros. De esta forma ya había conseguido todas las medidas necesarias, ¿Qué me faltaba?

Realiza los cálculos: Sólo recuerda que el alto del palo de escoba era de 1.19 metros

Es importante obtener la proporcionalidad de los lados correspondientes de cada triángulo, en este caso de sus bases, entonces obtén el cociente de ellos, y divide 8.41 entre 1.75 y obtienes como resultado 4.8, que es el factor constante de proporcionalidad entre los lados correspondientes de ambos triángulos.

Como la altura del muro es el valor que desconoces, lo marcarás como una “x” para poder realizar las operaciones, así que tomas esta incógnita y la divides entre el valor del lado correspondiente del triángulo que es de 1.19 metros.

Y lo igualas a la constante de proporcionalidad que habías encontrado previamente, es decir 4.8. Ahora despejarás la incógnita, en este caso “x” para poder encontrar su valor, como la incógnita está dividiendo a 1.19 y deberás utilizar la operación contraria para poder despejar la “x”, lo que te lleva a multiplicar el segundo miembro de la ecuación por 1.19 y obtienes como resultado 5.71 que es en realidad la altura del muro que estás buscando.

Solo hace falta calcular la cantidad de pintura que va a necesitar y con ello calcular el costo de la travesura.

Si el largo de la barda era de 12 metros y su altura de 5.71, sólo debía multiplicar el largo de la barda por el alto, lo que da como resultado 68.52, pero como se está multiplicando metros por metros, la unidad resultante es metros cuadrados.

Ahora ya sabes que debe pintar 68.52 metros cuadrados, el vendedor de pinturas le dijo que un litro alcanzaba para 10 metros cuadrados, por lo que se divide 68.52 metros cuadrados entre 10 metros cuadrados que le indicaron para obtener cuántos botes de pintura requiere y ahora sabes que requiere 6.852 botes de pintura.

Pero cada bote cuesta 80 pesos, por lo que se requiere multiplicar para obtener el costo total de la pintura para poder pintar la pared que rayó. Requiere exactamente 548.16 pesos para comprar la pintura. El resultado final del problema es 548.16.

Pero como sabrás, no venden una fracción del bote, entonces se debe comprar completo, por lo tanto, son 7 botes de pintura a 80 pesos, me da en total 560 pesos sólo para la pintura, y eso sin contar el demás material como las brochas.

Todo esto porque no pensó antes de hacer las cosas y rayó una pared que no era suya.

Ahora un resumen de las cosas que realizó para tener claro que fue lo que se utilizó en cada caso.

Para poder medir distancias inaccesibles (como la del muro del problema) puedes utilizar la semejanza de triángulos, estos triángulos deben cumplir con ciertas características para que sean semejantes, en este caso se utilizó el criterio de semejanza ángulo-ángulo, es decir que los ángulos adyacentes a un lado proporcional sean iguales, aunque no es el único criterio ya que existen dos más.

Para eso compara dos triángulos que se obtienen del problema que se planteó, pero, debe quedar claro por qué los dos triángulos son semejantes, de esta forma podrías comprender mejor el corolario que indica que “si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes”, para eso elimina algunas partes de la imagen que observaste con anterioridad y encontrarás que tienes dos triángulos, los cuales vas a separar para que los puedas contemplar mejor.

Para que puedas identificarlos bien, utilizarás lenguaje matemático, y nombrarás cada vértice de cada triángulo con literales, por ejemplo, del triángulo más grande empezarás por el primer vértice y le pondrás A.

Al segundo vértice le pondrás B y al tercero le pondrás C.

De tal forma que tienes el triángulo ABC y se escribe en lenguaje matemático como triángulo ABC.

De la misma forma, ahora al triángulo más pequeño lo nombrarás según los vértices que corresponden en el triángulo mayor, el vértice A correspondería con el vértice A’ en el triángulo menor. De la misma forma el vértice B con el B’ y por supuesto el vértice C con el C’. Por lo que el triángulo resultante se denominará triángulo A’B’C’.

La idea es demostrar que ambos triángulos son semejantes, lo que se representa matemáticamente con la tilde invertida, pero por ahora la eliminarás hasta comprobar que realmente son semejantes ambos triángulos.

Lo primero que harás es usar un transportador para medir el ángulo en B y observa que mide exactamente 90°. Mide ahora el ángulo correspondiente en B, es decir B’ y observa que también mide 90°, por lo tanto, el ángulo en B es igual al ángulo en B’.

Ahora mide el ángulo en C, coloca tu transportador y mide exactamente 34.17°.

Con el mismo transportador mide ahora el ángulo en C’ y observa que mide 34.17°, por lo tanto, los dos ángulos son iguales.

Ya comparaste dos ángulos correspondientes de cada triángulo y observaste que miden lo mismo, pero falta el tercer ángulo, es decir, el que se encuentra en el vértice A y en A’ pero ya no lo medirás, ahora utilizarás un teorema que ya es conocido, y es aquel que dice: “La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°”.

Si sumas el ángulo en A más el ángulo en B + el ángulo en C debe dar en total 180°.

Ahora reemplaza el valor del ángulo en B por el que ya tenías que es 90° y el del ángulo en C por 34.17°. Suma los valores y obtienes 124.17°. Despeja el ángulo en “A” restándole a ambos miembros de la ecuación 124.17 y obtienes como resultado la medida del ángulo en A el cual tiene un valor de 55.83°, en el caso del triángulo A’B’C’ los valores de los ángulos son los mismos, por lo que el valor del ángulo en A’ es igual al valor del ángulo en A. Por lo tanto, matemáticamente has encontrado que en ambos triángulos los ángulos correspondientes miden lo mismo, por lo que deduces que son semejantes.

Probablemente pensaste que la geometría es difícil, sin embargo, está presente en el día a día, todos utilizamos algo que se llama razonamiento deductivo, el cual permite inferir respuestas desde observaciones comunes, así como cuando ves que el cielo se nubla, podrías pensar que hay una probabilidad que llueva, de la misma manera a lo largo de la humanidad diferentes pensadores y filósofos han ido acrecentando el conocimiento matemático. Realiza la siguiente lectura, es de tu libro de matemáticas de segundo grado para que conozcas un ejemplo:

“Eratóstenes fue un matemático, astrónomo, geógrafo y poeta griego. Fue llamado a Egipto, en el año 236 a. C., para que se hiciera cargo de la biblioteca de Alejandría, donde aprendió que Siena (hoy Asuán, en Egipto) está situada prácticamente sobre el trópico de Cáncer, y por esto, el día del solsticio de verano, a mediodía, los objetos no proyectan sombra.

En Alejandría, en el solsticio de verano, Eratóstenes enterró una vara en el suelo y notó que, a pesar de ser mediodía, esta proyectaba sombra. Determinó, mediante un instrumento parecido al reloj solar, que el ángulo que se formaba entre la vara y los rayos del sol era de un cincuentavo de trescientos sesenta grados. Pensó que como el Sol se encuentra tan alejado de la Tierra sus rayos podían suponerse paralelos entre sí.”

“Eratóstenes mandó medir la distancia entre Siena (representado por una “S” y Alejandría (representada por una “A”), pero es probable que ya conociera ese dato. La distancia que utilizó para sus cálculos fue de 5 000 estadios. Esta distancia es la longitud del arco de circunferencia comprendido entre A y S.

Conociendo la medida del ángulo ACS y la longitud del arco AS, Eratóstenes pudo calcular la longitud de la circunferencia terrestre”

Sólo con la deducción matemática Eratóstenes pudo medir la distancia de la circunferencia de la tierra apoyado en la observación de fenómenos naturales que existían a su alrededor, en este caso de los rayos del sol, como lo hiciste en esta lección.

Te sugerimos que seas más observador con lo que ocurre a tu alrededor, analízalo y observa hasta dónde te conduce, te maravillarás de lo que puedes descubrir.

Para finalizar anota en tu cuaderno el criterio de semejanza de triángulos que trabajaste, lo conoces como el criterio ángulo-ángulo; en donde encuentras que: “Si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes”. Si recuerdas este corolario te podrás ahorrar muchos cálculos en un futuro.

El Reto de Hoy:

Te recomendamos buscar en tu libro de texto de Matemáticas de tercer grado, problemas de semejanza de triángulos que utilicen el criterio ángulo-ángulo, los podrás encontrar en el Bloque I.

Lenguaje

Tema: Movimientos literarios en la poesía .

Aprendizaje esperado: Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.

Énfasis: Seleccionar poemas de un movimiento literario.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito es que conozcas las características de algunos de los distintos movimientos literarios para que puedas identificar el contexto histórico-social que influyen en un poeta cuando escriben su obra.

Anota lo que consideres más importante, o la información que no sabías. No intentes escribir todo como si fuese un dictado, mejor trata de anotar palabras clave para formar un organizador gráfico o haz una lista de ideas principales.

¿Alguna vez has leído un poema que no trate de amor o de la naturaleza? ¿De qué podría hablar entonces?

En la poesía los temas son muy variados y esto se debe a que existen diversas corrientes o movimientos literarios. Lee un poema de este tipo, titulado “¡Alarma!”

El poema que acabas de leer es un poema estridentista. Es decir, pertenece al movimiento literario conocido como estridentismo.

El estridentismo es uno de los distintos movimientos literarios que conforman la literatura universal. Algunos movimientos literarios se construyen con base en ciertos principios o reglas, que asientan lo que se quiere decir o transmitir a través de los poemas. Y estos principios se escriben en un documento que se conoce como manifiesto.

El estridentismo pertenece a este tipo de movimientos. Lee un fragmento del “Manifiesto Estridentista” para conocer un poco más acerca de las características de este movimiento.

Este texto fue escrito hace muchos años, por lo que utiliza un lenguaje que podría ser complicado.

El estridentismo es un movimiento artístico perteneciente al vanguardismo. En México surge casi a la par de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX.

Esto quiere decir que los estridentistas veían la vida como algo que acontece, que sucede como lo hace la lluvia, por ejemplo, que es difícil de predecir, pues a veces parece que será una tormenta enorme y sólo cae una lluvia ligera.

El estridentismo surge en nuestro país en un contexto en el que se buscaba un sentido de identidad nacional, había una búsqueda de lo mexicano. Se planteaba una lucha entre imitar o adoptar los estilos de vida de otras sociedades como la europea y lo que tendría que ser el estilo propiamente mexicano.

Así que, hay una relación entre lo que estaba pasando en el país, que luchaba para definirse, y lo que pasaba por la poesía. En los dos casos, se quiere definir lo que es ser mexicano, lo que caracteriza al país.

Por eso se dice que el contexto histórico-social influye en la poesía. Además de la importancia de definir lo mexicano, el estridentismo apuesta por “ser” con los cambios y las transformaciones, por apreciar no sólo la naturaleza misma (árboles, plantas, animales) sino también lo que el ser humano ha creado para transformarla, por eso dice:

"Para hacer una obra de arte […] es preciso crear, y no copiar. ‘Nosotros buscamos la verdad en la realidad pensada, y no en la realidad aparente.’ En este instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. […] Es necesario exaltar, en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista, la belleza actualista de las máquinas, de los puentes recientemente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes trasatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente […] junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos en esta hora emocionante y conmovida; toda esta belleza del siglo, […] tan ampliamente dignificada y comprometida por todos los artistas de vanguardia."

No sólo el estridentismo reflexionaba sobre la vida cotidiana, en general, esta es una característica de todos los movimientos de vanguardia: ser críticos de lo cotidiano, de la vida común de la sociedad. A los estridentistas les asombraba que la gente conviviera con máquinas o fábricas y que no se sorprendieran por ello. En este sentido, la poesía de vanguardia rompe con los estereotipos de "lo bello" de la poesía clásica.

Sí, no es común que los poemas hablen de fábricas o de obreros, generalmente hablan del amor, o de la belleza del ser amado.

Finalmente, el manifiesto nos dice:

El estridentista piensa que describir, recordar o visualizar las emociones es algo artificial, es algo que el ser humano construye, como construye una máquina. Lo natural es que las emociones sucedan como el día y la noche, como la lluvia o el viento.

En otras palabras, el estridentismo rechaza la idea de que las emociones puedan ser manipuladas o que exista la distinción entre buenos y malos sentimientos, así como cosas bonitas y feas porque todo lo que sucede es digno de admiración.

¿Por eso da la impresión de que las palabras salen, como si no pudieran pararse? ¿Por eso los poemas no son como otros, que todos los versos miden lo mismo y están ordenados por estrofas? Sí, también esto tiene que ver en la forma de los poemas.

¿Qué hacemos?

Ya conoces algunas características del movimiento estridentista y analizaste un poema perteneciente a esta corriente literaria, observa el siguiente vídeo sobre los movimientos literarios, no olvides anotar la información que consideres más relevante o aquella que es nueva para ti.

Generación del 27

Bloque 1. Secuencia 3

En el video se mencionan tres movimientos literarios, y eso te ayuda a entender de qué se habla cuando se refieren a los movimientos literarios.

Pero ¿qué es un movimiento literario? Recupera la información sobre las características de los tres movimientos mencionados en el video.

Un movimiento literario es un conjunto de rasgos comunes que aparecen en las artes y en la literatura en un tiempo determinado.

Otros nombres con los que se puede identificar a un movimiento literario son "Escuela" o "Corriente" literaria. Sin embargo, existe una sutil diferencia entre una y otra. Se llama "escuela literaria" cuando existen principios o reglas que la definen y que están plasmados por escrito en textos denominados "manifiestos" como en el caso del estridentismo.

Cuando no existen estas reglas o principios, pero hay un grupo de artistas que comparten ciertos rasgos en sus obras como la temática o el estilo de escritura, se habla de una "corriente literaria".

Puedes comparar los movimientos literarios con la moda. Los objetos de moda responden a iniciativas comerciales o mercantiles dónde se promueve que la mayoría de la gente quiera tener esos objetos para que "todos" estén en sintonía. Pero los movimientos literarios suceden al revés, pues surgen de la sintonía que se da en la mayoría de las personas en una sociedad determinada de acuerdo con la cultura vigente en esa época.

Los movimientos artísticos surgen de la sociedad, de lo que está viviendo y pensando, de tal manera que los temas de la poesía y el arte surgen de las preocupaciones de la sociedad. Por eso el entrevistado que aparece en el video identifica como principales características de un movimiento literario, primero, que éste reconoce los problemas comunes en una sociedad de un tiempo y lugar determinados, y segundo, que es una forma de condensar o intensificar el estilo de vida de esa sociedad.

Entonces un movimiento literario se refiere a la relación que se establece entre grupos de artistas, en este caso escritores, que se identifican porque comparten características comunes. Además, surgen en determinadas épocas, por lo que sus obras se relacionan con los cambios sociales, políticos y religiosos de la época.

Las características principales son que comparten una temática, es decir, abordan problemas particulares o generales que afectan a la sociedad y la forma de crear sus obras.

En la época medieval, la poesía abordaba temas principalmente religiosos, porque en esa época el centro del conocimiento y de la vida de las personas era lo divino, pues creían en la existencia de un ser supremo que debían conocer en una vida después de la muerte, y vivían preparándose para ese momento.

En el Renacimiento, esta visión cambia y ahora el centro del conocimiento es el ser humano y su relación con el mundo que lo rodea, por eso, los temas que aborda el movimiento renacentista tienen que ver con los sentimientos y emociones humanas, y con la forma en que hombres y mujeres vivían en esa época. Tanto el Medioevo como el Renacimiento surgen y se desarrollan en Europa.

Más recientemente, puedes mencionar como ejemplo de movimiento literario a la Generación de 1927. Este movimiento se da en España en el año de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora, un poeta que vivió en el siglo XVII y formó parte muy importante de lo que se conoce como el Siglo de Oro español, porque se considera que en esta época se produjo poesía y literatura de gran calidad.

La conmemoración de tres siglos del fallecimiento de Luis de Góngora en 1927 propició una revolución en la poesía española y por eso a quienes participaron de esta reflexión profunda en torno a la poesía española, se les conoce como Generación del 27.

La generación del 27 es una corriente literaria que se da a la par de los movimientos fascistas. Estos movimientos se caracterizaron por promover, por un lado, un nacionalismo exagerado y, por el otro, el militarismo. En esa época el gobierno pretendía ejercer un control total sobre la vida de sus ciudadanos.

Los escritores pertenecientes a esta corriente literaria criticaban y estaban en contra de los movimientos fascistas, por lo que la mayoría de ellos fueron encarcelados. Es decir, que la poesía, lo que sucede en el mundo y en la sociedad están muy unidos.

A lo largo de la historia de la literatura y de las sociedades, han existido distintas escuelas y corrientes literarias. En el caso de la lengua española podrías ordenar cronológicamente las escuelas y corrientes de la siguiente manera: la Antigüedad clásica, el Medioevo, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el modernismo, el vanguardismo y generación del 27.

Para cada sociedad las corrientes podrán ser distintas, o tendrán un matiz especial, de acuerdo con lo que esté pasando en ese momento.

Ya has aprendido cuáles son las características de un movimiento literario; también, has conocido cuatro ejemplos de corrientes literarias (la edad media o medioevo, el renacimiento, el vanguardismo (al cual pertenece el estridentismo) y la generación del 27.

Para reforzar lo que has aprendido, trata de identificar las características de un movimiento literario a partir de un poema.

En este caso, retoma el poema que leíste al inicio, se llamaba Alarma. Recupera algunas de las características del estridentismo.

Podrías empezar diciendo que habla de las banderas negras de las fábricas y la ira roja de las calderas.

Mientras se habla de las corrientes y los movimientos, se piensa que algunos tienen los mismos nombres que etapas de la historia. El medioevo o el renacimiento, por ejemplo, son etapas que se estudian también en historia, y eso hace que no sean desconocidos por completo, porque coinciden con etapas históricas que has estudiado en las clases de historia universal.

Esto se debe a que la literatura refleja los movimientos sociales que han modificado y modificarán la historia del mundo.

El Reto de Hoy:

Para finalizar te retamos a que investigues las características de los otros movimientos que se mencionan, y que las anotes en tu cuaderno como una tabla comparativa o un organizador gráfico.

También, te retamos a que busques un poema que llame tu atención, y a que primero que nada lo leas y lo disfrutes, y después, con calma, identifiques el movimiento literario al que pertenece.

Química

Tema: ¿Cuáles son los beneficios de separar mezclas en tu vida diaria?

Aprendizaje esperado: Deduce métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de sus componentes.

Énfasis: Deducir métodos de separación de mezclas y su aplicación en diferentes ámbitos.

¿Qué vamos aprender?

El propósito es deducir métodos de separación de mezclas y su aplicación en diferentes actividades humanas.

Con base en estos conocimientos, vas a proponer procedimientos de separación de mezclas en una situación de la vida cotidiana.

Antes de comenzar lee la cita de una frase de Marie Curie:

En tu cuaderno registra todas las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, así como las actividades y experimentos propuestos. Durante el desarrollo de las actividades experimentales ocuparás materiales de laboratorio y mencionarás sus nombres y el uso que tienen.

Para las actividades experimentales que realizarás en casa, ocuparás materiales de uso casero.

Si ya cuentas con tu libro de texto, puedes consultarlo para retroalimentar y saber más acerca de los métodos de separación de mezclas en tu vida cotidiana.

¿Sabías que en tu casa cuentas con un laboratorio?

A pesar de que estás en casa resguardado, no es un impedimento para entender la química, ya que cuentas con tu propio laboratorio y el lugar donde se encuentra es la cocina.

Si le solicitas a un adulto que te muestre todo lo que tiene, te darás cuenta que hay una gran variedad de sustancias, semillas, diferentes líquidos, especies o hierbas.

Puedes preparar, con mucho cuidado para evitar los accidentes, diversas mezclas en recipientes y observar sus propiedades, de manera similar a como se trabaja en un laboratorio.

Realizarás actividades experimentales sencillas, con la finalidad de que puedas deducir qué métodos de separación vas a emplear con base en las propiedades de los componentes de una mezcla.

Es interesante e inquietante reflexionar y analizar, cómo contribuyen los métodos de separación en diferentes actividades de la vida diaria.

Reflexiona acerca del tema y responde:

¿Cómo impacta un derrame de petróleo en el mar?

¿Cuál es el tratamiento que se realiza a las aguas residuales?

¿Cómo separarías una mezcla de alcohol y agua?

¿De qué manera puedes identificar los componentes de una mezcla?

En tu vida diaria has mezclado sustancias para analizar fenómenos, ahora harás lo contrario, separar los componentes de las mezclas.

Define algunos métodos de separación de mezclas.

Filtración

Este método se utiliza comúnmente en tu vida cotidiana, en donde separas dos componentes, un sólido de un líquido, utilizando un medio poroso para dicha separación de mezclas.

Debido a que en cada tipo de suspensión el tamaño del sólido es distinto, se fabrican materiales con diferentes tamaños de poro, en casa puedes tener coladeras de varios tipos, hay papel filtro con aberturas microscópicas de diversas medidas.

Si te encontraras en la escuela los pasos serían los siguientes: en un vaso de precipitado colocas 20 g de tierra, ahora agregas 70 ml de agua, acabas de formar una mezcla; en el embudo coloca un pedazo de papel filtro e introdúcelo al matraz Erlenmeyer, entonces toma la mezcla y deposítala sobre el papel filtro que tiene el embudo, observa que empieza la separación, el sólido se queda en el papel filtro y el agua comienza a caer en forma de goteo en el matraz Erlenmeyer.

Este método se utiliza en la preparación de la bebida de café, también en la preparación de agua de guayaba sin semillas, ¿en dónde más ocupas este método?

Destilación

Este método se basa en las diferencias de la temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, cuando los líquidos empiezan a hervir.

En este vaso de precipitado tengo 100 ml de agua y en este otro vaso 100 ml de alcohol, ambos se mezclan, y ahora ¿De qué manera los separarías?

Ambos son líquidos e incoloros, no los puedes distinguir a simple vista, el punto de ebullición del alcohol etílico es de 78.4°C, y el del agua a nivel del mar es de 100°C, entonces para poder separar la mezcla se emplea lo siguiente:

Este método requiere de cierto equipo, si estuvieras en la escuela, el cual utiliza un refrigerante que hará que el vapor se enfríe y se condense, es necesario llevar la lectura de la temperatura de la mezcla con un termómetro de laboratorio, como el alcohol tiene una temperatura de ebullición menor a la del agua, será el primero en separarse de la mezcla, lo hará en forma de vapor por el refrigerante posteriormente se condensará, el alcohol saldrá del refrigerante y se recibirá en otro recipiente.

Este procedimiento es muy común en la industria y se usa en la refinación del petróleo, para obtener alcoholes, aceites, ácido láctico, bebidas alcohólicas como licores, aguardientes, cerveza, y sidra, por mencionar algunas.

Cromatografía

Es una palabra que proviene del griego croma/color y grafos/escribir –escritura a color– que técnicamente significa la separación física de compuestos coloridos como colorantes o pigmentos de un extracto o mezcla orgánica. ¿Te gustaría separar una mezcla por colores?

En la siguiente actividad experimental necesitarás un gis que es un medio poroso, la tinta de un plumón que es la mezcla, 20ml de agua en un vaso de precipitado que servirá como disolvente. Se marca el contorno del gis con el plumón, el gis se introduce, de tal manera que quede la marca en la parte inferior, pero sin que se sumerja en el agua.

Mientras el gis absorbe el agua, en otro recipiente que contiene 20 ml de alcohol se coloca un pedazo de papel filtro de 10 x 10 cm, le dibujas con el plumón un círculo de 2 cm de diámetro aproximadamente, con una tira de papel filtro de 2 cm de ancho por 5 cm que se coloca en medio del primer papel filtro, ahora lo introduces en donde tienes el alcohol que funciona como disolvente.

¿Qué te imaginas que ocurra en ambos casos? Identifica lo que está ocurriendo en el papel filtro.

Observa como los diferentes componentes que tiene la tinta, que es la mezcla, se separan. El método que estás utilizando es cromatografía en papel, que se basa en la absorción selectiva de distintos componentes de una mezcla.

Como puedes darte cuenta, la movilidad de los componentes depende de la afinidad química.

Examinemos nuevamente el gis, observa qué le ha ocurrido durante este tiempo.

¿Esperabas que ocurriera esto?

Este método se ocupa para detectar y cuantificar sacarina, benzoatos, cafeína, para determinar la cantidad de vitamina D en la leche en polvo y los cereales.

También se usa para caracterizar los aceites esenciales y los aromas empleados en saborizantes, aromatizantes, licores, perfumes, artículos de aseo y productos farmacéuticos.

En química, específicamente, en la forense se emplea para determinar y cuantificar el alcohol en la sangre. También para detectar trazas de drogas en la supervisión de terminales de aeropuertos como cocaína, anfetaminas o heroína.

¿Cómo separar una mezcla de arroz con sal?

Un panadero para preparar su masa necesita cernir la harina para separar los grumos. En otra situación, un albañil que desea un aplanado fino de una pared, debe tamizar o cribar la arena para quitar piedras grandes y de este modo obtener una arena más fina.

Si te es posible, en un recipiente deposita una mezcla de 20g de arroz con 30g de sal de mesa, ambos son sólidos, su tamaño es diferente, entonces para realizar la separación de esta mezcla necesitamos un colador como el que tienes en casa y otro recipiente que recibirá lo que logre pasar por los orificios de la malla del colador, la sal por ser de menor tamaño pasa por los agujeros del colador, en cambio el arroz queda retenido por su mayor tamaño.

Este procedimiento se conoce como tamizaje o cribado, es un método mecánico mediante el cual se separan partículas sólidas de diferentes tamaños, para ello se ocupa una malla llamada criba o tamiz, ésta permite pasar las sustancias que son más pequeñas que sus agujeros y retiene a las que son más grandes.

El uso del método del tamizaje se emplea en la elaboración de filtros de agua, en la minería para separación de rocas, separación de basura de aguas residuales, por mencionar algunos.

Comenta con un familiar dónde has empleado este método de separación.

¿Sabes cómo se obtiene la sal de mesa? Igual que muchas sustancias que hay en el laboratorio, está formada por pequeños cristales.

Este proceso consiste en la separación de dos o más sustancias, aprovechando su capacidad para formar cristales, por ejemplo, para separar una mezcla de agua y sal, se calienta el agua, conforme esta se evapora y disminuye su volumen, la concentración de la sal de la disolución, aumenta hasta que se forman cristales.

Para la obtención, se extrae del agua de mar de grandes extensiones de terreno que se inunda de ella, por la acción de los rayos del sol evaporan el agua y se forman los cristales de sal.

Este proceso también se emplea en la industria farmacéutica para obtener cristales de las sustancias activas que tienen un efecto curativo.

En algunas minas se han encontrado ciertos minerales que tardaron miles de años en cristalizar y forman estructuras impresionantes.

Esta explicación será de gran ayuda para desarrollar el proyecto del bloque.

¿Cómo separas los desechos metálicos?

Los automóviles cuando son desechados se trituran y por medio de un imán potente se extraen los materiales metálicos que pueden ser reciclados.

Si te es posible, haz una mezcla de fragmentos de cobre y hierro, ambos son metales, imagina que estás en un lugar donde llegan todos los desechos metálicos y para empezar a separar los metales empleas un imán.

¿Serán atraídos los metales? Acerca el imán, observa cómo es atraído el hierro mientras que el cobre no, debido a que este metal no es ferromagnético.

Si te es posible en una caja de Petri mezcla azúcar y limadura de hierro, mezcla bien y coloca la tapa, ¿cómo harías para separar los componentes de esta mezcla de sólidos?

Acerca el imán a la tapa de la caja Petri y examina cómo es atraída la limadura de hierro hacia el imán, con cuidado la retiras y la llevas a otro recipiente para recolectar la limadura de hierro.

Este método de separación de mezclas recibe el nombre de magnetización, consiste en atraer el metal ferromagnético por un imán.

Se utiliza en la industria metalúrgica, en algunos deshuesaderos y en lugares donde se separa la chatarra.

El siguiente método, la centrifugación, separa dos o más sustancias debido a las diferentes densidades, por medio de una centrífuga.

La fuerza centrífuga es una fuerza de inercia que aleja del eje de rotación a los cuerpos que giran respecto de este eje, los impulsa hacia afuera.

Este método tiene muchas aplicaciones industriales e incluso se emplea en lavadoras para centrifugar la ropa y quitar la mayor cantidad de agua posible.

También en el análisis de sangre, pues contiene suero con materiales disueltos y glóbulos rojos y blancos en suspensión, después de centrifugar en el fondo del tubo quedan glóbulos rojos que ocupan la mitad del volumen, sobre ellos queda una pequeña capa de glóbulos blancos y encima queda suero de color amarillo transparente, gracias a esta separación se puede analizar cada parte por separado.

El proceso de decantación se usa para separar dos sustancias aprovechando la diferencia de sus densidades. Si te es posible realiza una mezcla de arena en estado sólido y agua en estado líquido, para realizar la separación de la mezcla, la arena se hunde por acción de la gravedad hasta el fondo del recipiente que la contiene. Una vez separados en dos fases se vierte el agua en otro recipiente, separándolo de la arena.

En el hogar utilizas este método de manera muy cotidiana, cuando se sirven caldo y le quitan la grasa que está en la superficie o cuando preparan un rico espagueti, y separan la pasta del agua.

Ahora el embudo de separación, agrega 20 ml de agua y también 20 ml de aceite, estos líquidos no se disuelven entre sí debido a su diferencia de densidad. Para poder realizar la separación se abre la llave para dejar salir la fase más densa.

¿Qué hacemos?

Realizarás la siguiente actividad experimental en casa, recuerda que con la familia aprendes y refuerzas lo aprendido.

El propósito de esta actividad es diseñar en familia, y con materiales que tengan a la mano, un método de los que se abordaron en esta sesión para separar una mezcla.

Para llevar a cabo el desarrollo de la actividad experimental en familia y sea más divertido e interesante el intercambio de opiniones, pon a prueba un procedimiento de separación de mezclas con los materiales propuestos.

Aprovecha tu creatividad, conocimientos, ingenio y materiales que se te ocurra emplear.

Elabora un reporte de la actividad experimental en tu cuaderno, con ilustraciones de lo que hiciste. Plantea la conclusión con base en las evidencias.

Cuanto más diferentes son los materiales, más fácil resulta separarlos.

Al término de la actividad desecha lo que no pudiste separar, enjuaga y seca los materiales que ocupaste y colócalos en el lugar que corresponda.

Recuerda tener orden y limpieza en el espacio donde trabajaste, y de los utensilios.

Es momento de responder las preguntas que te plantearon al inicio:

¿Cuándo se derrama el petróleo en el mar que proceso ocupan para retirarlo?

¿Cuál es el tratamiento de las aguas residuales?

El método de decantación se emplea para el tratamiento de aguas residuales, para la potabilización del agua y para separar el petróleo del agua de mar.

Es muy impactante esta afectación a la naturaleza, pero el ser humano mediante un proceso de separación de mezclas ha intervenido para reducir el daño causado.

Ya cuentas con los conocimientos y métodos para separar diferentes mezclas en sus actividades diarias.

El Reto de Hoy:

Elabora un breve texto de lo que aprendiste y cómo puedes aplicar estos saberes en la vida cotidiana.

Recuerda que en tu libro de texto puedes consultar el tema, para aclarar cualquier duda.

Civismo

Tema: Atrévete a soñar. Tu proyecto de vida .

Aprendizaje esperado: Valora sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales (para el estudio, el trabajo y la recreación) y se plantea estrategias para desarrollarlas.

Énfasis: Identificar aspiraciones personales y cómo se relacionan con el estudio, el trabajo y la recreación.

¿Qué vamos aprender?

El reconocimiento de las aspiraciones y potencialidades personales que debes considerar para planear su proyecto de vida.

Identificarás elementos que te ayuden a responder a las preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿A dónde voy? ¿Para qué sirve un proyecto de vida y de dónde surge?

La idea es que te acerques a dar los primeros pasos que te ayudarán a identificar los elementos que tienes que considerar para construir tu proyecto de vida.

Necesitarás tu cuaderno, bolígrafo, colores, una cartulina u hojas blancas y revistas, si es que tienes a la mano. Si no las tienes, no te preocupes, lo que tengas a la mano es suficiente. Lo importante es tu creatividad. Te recomendamos tomar notas de lo que te parezca más relevante.

En ocasiones, vas por la vida sin pensar hacia dónde te diriges. Otras veces, sientes que no tienes aspiraciones en la vida o que no eres bueno para algo. Que estás perdido en el camino.

En ocasiones, vives el presente sin que te importe el futuro, o piensas en un futuro muy fantasioso e imposible de realizar.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que plantea una mirada sobre las aspiraciones en la vida.

¿Recuerdas que en primer grado en la materia de Geografía aprendiste el tema Índice de desarrollo humano? Recuérdalo con el siguiente video:

Sigue estudiando sigue tus sueños

Es muy importante tener un proyecto de vida

Es probable que hayas pensado acerca de lo que harás saliendo de la secundaria; por ejemplo, si seguirás estudiando o comenzarás a trabajar, o tal vez ambas cosas. La cuestión es, ¿qué deberás hacer para lograr lo que te propongas de ahora en adelante? ¿Cómo hacer, qué cosa?

La etapa que estás viviendo es muy importante porque tendrás que tomar decisiones que trazarán el camino de tu vida y van a influir en el desarrollo de sus potencialidades. Por ello, es crucial que, como un primer paso, reflexiones sobre cuáles son tus aspiraciones.

Posiblemente te has preguntado, cómo puedes diseñar tu plan de vida, y por dónde comenzar. Pero antes de que des una respuesta, qué te parece si primero retomas la siguiente frase que dice la estudiante en el video:

“Es fácil, si sabes lo que quieres.” Esto quiere decir que, para comenzar a diseñar un plan de vida, ¿es necesario “saber lo que se quiere”? ¿Qué significa esto?

En el Programa de televisión de Aprende en Casa entrevistarán a una especialista a la que le harán muchas preguntas como las siguientes:

Pero ¿qué pasa cuando una persona no sabe lo que quiere? ¿Qué debe de hacer en este caso?

Entonces, como parte de ese primer paso para construir un futuro, es necesario conocerse así mismo. Por ejemplo, puedes preguntarte: ¿Quién soy y dónde estoy?

¿Qué necesitarían hacer las y los jóvenes para adentrarse en el camino del autoconocimiento?

Esto es importante, porque esto da pauta para saber qué quieres en un futuro próximo o distante, y evita que te pierdas, o que no tengas claro qué hacer.

Por ejemplo, en la imagen observas dos casos extremos con respecto a la mirada hacia el futuro: hay personas que no pueden pensar en el futuro porque no creen en ellas mismas y hay otras que proyectan un futuro inalcanzable.

Seguramente tienes diversas aspiraciones; sin embargo, es importante que tengas en cuenta tus capacidades.

Y continúan las preguntas a la especialista:

¿Puede comentar qué son las capacidades? y ¿qué tipo de capacidades es preciso que contemple en sí mismo una o un adolescente?

Entonces, quiere decir que las capacidades pueden aprovecharse para que las aspiraciones se concreten en algo real.

Ahora bien, para realizar un ejercicio de proyección, algunos aspectos comunes que se te recomiendan definir son: misión, visión, metas y sueños.

Cuáles de estos aspectos son cruciales en la adolescencia? ¿Por dónde tendrías que iniciar las y los jóvenes para hacer una proyección?

Se podría decir que los sueños, son el equivalente a las aspiraciones. Por ejemplo, se puede decir que uno de mis sueños es conocer diferentes países, incluso trabajar y vivir en otro país.

Podría decirse que esto es una aspiración. ¿Es así, doctora?

¿Podríamos decir, entonces, que los sueños, son el equivalente a las aspiraciones?

Escribe en tu cuaderno, tres aspiraciones que tengas, para ello, usa frases cortas.

Doctora ¿nos puede compartir dos ejemplos de aspiraciones?

Tú que estás en casa, ¿qué anotaste?

No te preocupes si consideras que son sueños o ideas que en este momento no son tangibles. Tus aspiraciones pueden llegar a convertirse en metas, hasta concretarlas en logros personales; lo importante es comenzar a visualizarlas.

Doctora, ¿considera usted que podemos tener distintas aspiraciones? Es decir, ¿estas aspiraciones corresponden a distintos ámbitos de nuestra vida? ¿Van cambiando con el tiempo?

Por ejemplo, una aspiración relacionada con el trabajo. La especialista hizo referencia a aspiraciones relacionadas con la educación o la recreación según sea al caso.

Entonces, para que identifiques con qué ámbito se relacionan las aspiraciones que anotaste, te propongo que escribas delante de cada oración, “educación”, “trabajo”, “recreación”, según corresponda.

Es posible que las tres aspiraciones que hayas anotado tengan que ver con un sólo ámbito.

Si fuera el caso, escribe una aspiración relacionada con los otros ámbitos.

Qué te parece si presentas tu información en un organizador gráfico.

Este es un ejemplo de cómo podrías hacerlo, pero tú puedes hacer uso de tu creatividad para generar diseños distintos.

Te recomendamos que, en otro momento, vuelvas a leer lo que escribiste y modifiques lo que consideres necesario o redacta de manera que sean más precisas tus aspiraciones.

¿Puede dar alguna sugerencia más al respecto, doctora?

Finalmente, una vez que ya tienes claro cómo te ves ahora, qué capacidades y habilidades tienes, y, por otro lado, cuál es el ideal de tí mismo, es decir, cómo quieres verte en un futuro, ¿qué estrategias podrías plantearte para desarrollar esas capacidades?

Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad, dice El Principito.

¿Qué tan importante es la automotivación y de qué forma los estudiantes pueden cultivarla?

El Reto de Hoy:

Para terminar, te sugerimos la siguiente actividad:

En una cartulina o el material que tengas a la mano, realiza un “collage”. Se trata de hacer una composición artística de manera libre.

Usa recortes de revistas o periódicos, pedazos de tela, dibujos, fotografías, pedazos de papel. Busca representar un mapa del momento en que estás y el camino para llegar a ese lugar a donde quieres llegar.

Para realizar la composición, te sugerimos tener en cuenta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el ideal que tienes de ti?

¿Qué habilidades y capacidades tiene ese ideal de mí mismo?

¿Con quién cuento?, ¿quién me apoya?, es decir, ¿quién es mi equipo?

¿Qué cosas necesito para llegar a ese ideal?

Es recomendable que te tomes el tiempo para realizar el ejercicio y que una vez terminado, lo cuelgues en algún lugar visible.

Tecnología

Tema: Las innovaciones y la organización técnica .

Aprendizaje esperado: Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la historia como parte del cambio técnico.

Énfasis: Analizar los cambios técnicos y de organización en su manipulación a partir de una innovación técnica.

¿Qué vamos aprender?

¿Recuerdas en qué aspectos es necesario basarse para hacer un análisis sistémico?

Es necesario revisar:

-Los intereses.

-Las necesidades.

-Los ideales.

-Y los valores que favorecen a la innovación .

Valorar las condiciones naturales existentes que representan retos o posibilidades. Examinar el cambio en la organización de las personas que intervienen en los procesos técnicos.

Determinar el cambio en las acciones y funciones realizadas por las personas, así como los efectos sociales y naturales ocasionados. Y, analizar si se pueden delegar funciones en nuevas estructuras u objetos.

¿Qué hacemos?

Para profundizar en ello y ponerlo en práctica, observa el siguiente video:

-De mediados del siglo XIX a principios del XX. Panorama del periodo.

Plataforma Aprende 2.0

Para consultar el material, da clic aquí: https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/mediados-del-siglo-xix-principios-del-xx-1356.html

Cómo pudiste observar, la vida cambia a través de un continuo desarrollo tecnológico, y a la inversa, el cambio social demanda innovaciones, y a la vez, estas innovaciones generan cambio social.

Este periodo de la industrialización se caracteriza por las nuevas fuentes de energía.

Si el vapor había constituido la principal fuente de energía durante la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrolló el petróleo y este funcionó como combustible para motor de combustión interna.

Y la industria automotriz alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX.

Después otra fuente de energía fue la electricidad, y su consecuencia fue la creación de la bombilla eléctrica para la iluminación.

Otra consecuencia de la revolución industrial fue la aparición de nuevos sectores de la producción como la industria textil, la siderúrgica, la química, e industrias alimentarias, entre otras.

Puedes darte cuenta del impacto que tuvo en los cambios técnicos que se dieron entre el siglo diecinueve y el siglo veinte.

Con el uso de las tecnologías cambia la forma de organización de las personas.

Aquí entra la organización técnica de los trabajos fabriles, en donde a diferencia de los procesos artesanales en donde por lo regular, todo el proceso es elaborado por una persona, en los trabajos fabriles intervienen varias, cada una se dedica a un proceso y, por lo regular, desconocen el siguiente paso; podría decirse que es aquí en donde inicia la especialización del trabajo.

Te preguntarás: ¿Qué es la especialización del trabajo?

Este concepto fue desarrollándose con la aparición de las labores artesanales, y la industrialización y la creación de modelos productivos en masa.

Adam Smith definió que la división del trabajo por medio de la aparición de profesionales más habilidosos conllevaba el alcance de mayores niveles de eficiencia y ahorro de recursos.

En esta parte es en donde se ve el sistema persona máquina.

¿Qué es el Sistema Persona máquina?

Sistema en el que las funciones de un operador humano (o grupo de operadores) y de una máquina están integradas como una sola entidad, controlada por el operador (o grupo de operadores), que interacciona con el entorno.

Cómo el ser humano interactúa con las máquinas. Observa el siguiente video para profundizar en el tema.

-La tecnología ¿Al alcance de todos?

Plataforma Aprende 2.0

Para consultar el material, da clic aquí: https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/tecnologia-al-alcance-todos-1359.html

No olvides registrar en tu cuaderno todas tus dudas, inquietudes y hallazgos, para después compartirlo con tu familia y amistades.

Con las innovaciones tecnológicas tu forma de vivir se modifica: adquieres estilos diferentes de acuerdo a los contextos en donde te encuentras, las actividades que realizas se vuelven más fáciles de hacer, se hacen en menos tiempo; sin embargo, las consecuencias a la naturaleza no son del todo favorables.

Debes ser responsable de lo que produces, consumes y desechas.

En pocas décadas se han modificado los hábitos de consumo, de producción, de información y comunicación.

La transformación que se produce con las innovaciones tecnológicas y que van surgiendo en tu vida diaria es sorprendente.

En el video te diste cuenta de cómo las sociedades con un acceso más restringido a las tecnologías, resuelven sus necesidades de diferente manera, a veces más compleja.

Uno de los ejemplos es el transporte: para ellos trasladarse de un punto a otro resulta más complicado y lento.

La comunicación se vuelve muy ineficiente, pues los mensajes tardan días o más en llegar a sus destinatarios, y la sociedad no está comunicada de las últimas noticias o temas relevantes.

Para reflexionar observa el siguiente video:

-ATRAPADOS EN LA TECNOLOGÍA

Plataforma Aprende 2.0

Checa el material aquí: https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/atrapados-tecnologia-1635.html

Aprovechando esta amplia información acerca de los cambios en los medios de comunicación, te sugerimos realices un análisis sistémico de la innovación del teléfono.

El primer aspecto a considerar son los intereses, necesidades, ideales y valores que favorecieron la innovación del teléfono.

Desde que Graham Bell realizara con éxito su primera prueba del teléfono, hoy en día ha resuelto la necesidad de comunicarse de manera eficiente con los demás, acortando distancias.

Lo anterior permitió que a medida que la sociedad tenía otras necesidades, el diseño y nuevos materiales fueron, y siguen innovando de forma paralela al teléfono.

El segundo aspecto a considerar son las condiciones naturales que representaron retos o posibilidades.

La creación del teléfono favoreció el desarrollo comercial y dio inicio a varias compañías para hacer llegar el teléfono a más usuarios, sin embargo; uno de los retos que tuvieron que enfrentar estas empresas y, que aún hoy se tienen algunas complicaciones, es llevar el teléfono a los poblados de difícil acceso por sus condiciones geográficas.

El tercer aspecto a considerar es la delegación de funciones en nuevas estructuras u objetos.

El teléfono simplifica nuestra vida, su objetivo es darnos bienestar y comodidad; no discrimina edad ni intereses, prácticamente se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y ha permitido satisfacer nuestras necesidades como:

Jugar.

Entretenerse.

Informarse.

Comunicarse a través de mensajes, ya sea escritos o por audio.

El cuarto aspecto es el cambio en la organización de las personas.

Las organizaciones han cambiado, pues a medida que el teléfono fue innovando, permitió que la sociedad estuviera comunicada en tiempo real y con mayor facilidad, como lo observaste en el video; antes hasta fila había que hacer para ocupar los teléfonos públicos, y de cierta manera, la comunicación se retrasaba.

Además, tenías que invertir más tiempo y dinero para hacerlo. Hoy lo podemos hacer más rápido y a un menor costo, pues la gran mayoría de las personas tienen su propio teléfono, con la posibilidad de enviar mensajes de texto o el uso de otras aplicaciones de manera efectiva.

El quinto aspecto son las acciones y funciones realizadas por las personas.

Con el desarrollo del teléfono, el Internet y varias aplicaciones, hoy este aparato se vuelve indispensable para todos, ya que es nuestra principal forma de comunicarnos, a pesar de que el teléfono de casa lo usemos en mucha menor proporción que el móvil.

El último aspecto por considerar son los efectos sociales y naturales ocasionados. Es posible que en este aspecto encuentres algunos aspectos negativos. Quizá no sea útil generalizar, pero a veces parece que el uso del teléfono y el internet resulta excesivo. Esto, a la larga, podría modificar y entorpecer las formas en que te relacionas con las demás personas. Sin embargo, no se puede negar los múltiples y variados beneficios que estas tecnologías nos brindan.

Esto ha traído un impacto social y una nueva experiencia, ya que la tecnología invade la convivencia. Así que reflexiona en familia. Recuerda, todo en exceso es malo.

Y hablando de los impactos naturales, el equipo celular, al desecharlo de una forma inadecuada, genera a la atmosfera grandes emisiones contaminantes, por lo que es recomendable prolongar su vida útil.

Cuida tu teléfono y así cuidarás el medio ambiente.

El Reto de Hoy:

Ten presente que las innovaciones tecnológicas son aquellos aparatos de nuestra vida diaria que han cambiado con el tiempo para satisfacer de mejor manera tus necesidades.

Te sugerimos que con ayuda de tu familia realicen un análisis sistémico de la computadora, tal como lo hicimos con el teléfono.

Recuerda analizar todos sus aspectos:

Antecedentes.

Efectos en la organización del trabajo.

Contexto natural, social y económico.

Necesidades que satisfacen.

Innovaciones que tú crees presentarán en el futuro.