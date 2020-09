Preguntas de Aprende en Casa II del 28 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este lunes, no te preocupes, aquí te dejamos lo que se vio.

*Hasta las 8:30 pm de este lunes la Secretaría de Educación Pública no ha cargado los contenidos de segundo de secundaria*

Primero de secundaria

Biología

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo.

Énfasis: Identificar adaptaciones en pinzones y tortugas que favorecen su supervivencia.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás dos especies de animales que, aunque unos tengan plumas y los otros caparazones, tienen más cosas en común de las que te imaginas. Hablamos de los pinzones y las tortugas gigantes, e identificarás las adaptaciones que han favorecido su supervivencia.

¿Qué hacemos?

El planeta tierra tiene una gran variedad de especies, seguramente tú lo has notado al observar tu entorno. Pero ¿Cómo es que hay tantas especies diferentes? Resulta que Darwin también se planteó esa interrogante.

Observa el siguiente texto.

Completa las palabras, las que tienen que ver con lo tratado en sesiones anteriores.

El texto debe quedar así:

Ustedes recordarán que… aquí hace falta un personaje del que se ha estado hablando en sesiones anteriores, ¿recuerdas su nombre?, si su nombre es Darwin en 1831 hizo un viaje alrededor del mundo a través de un barco llamado… ¿Recuerdas el nombre? ¡Así es! Beagle y visitó diferentes lugares, pero uno en especial le aportó muchos elementos para complementar su teoría de… ¿recuerdan el nombre? así es, se trata de “La evolución por…, las palabras que van aquí son: selección natural”, estoy hablando del archipiélago de Galápagos.

Mejor conocidas como islas Galápagos, se localizan en el océano pacífico a 1000 km de la costa del Ecuador. Es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica del planeta, sólo después de Hawái.

Shutterstock

Estas islas son famosas por sus numerosas especies endémicas, es decir que sólo habitan en un lugar determinado, en 1978 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y deben su nombre a la presencia de gran cantidad de tortugas gigantes cuyo caparazón se asemeja al de una silla de montar llamada galápagos.

Regresando al viaje del naturalista Charles Darwin, durante su trayecto visitó las islas galápagos, en este sitio observó gran variedad de especies. En esta ocasión te enfocarás en sólo dos de ellas: unas aves que se les conoce como pinzones y las tortugas gigantes.

Los pinzones, pertenecen a un grupo de 13 especies diferentes de aves, tienen un tamaño que oscila entre los 10 y 20 cm, son de color negro marrón y presentan diferentes tipos de canto y comportamiento.

Darwin pensó que eran aves pertenecientes a diferentes familias porque se percató que presentaban características distintas en la morfología del pico y, además, su dieta era distinta. Sin embargo, el especialista John Gould a quién le pidió apoyo para identificarlas, determinó que presentaban particularidades que permitían formar un nuevo grupo de especies.

Con esto Charles determinó que las 13 especies derivaron de un ancestro común y que con el paso del tiempo las generaciones fueron acumulando diferencias, es decir, cuando los ancestros de estas aves llegaron a otras islas se enfrentaron a nuevas condiciones ambientales y los que sobrevivieron fueron aquellos que presentaban picos adaptados a los alimentos disponibles en cada isla, de esta forma lograron evolucionar y heredar esta característica ventajosa a sus descendientes.

Analiza las dos siguientes especies de pinzones:

El pinzón de la especie Geospiza magnirostris , vive en lugares de mucha vegetación, en tierras bajas y bosques tropicales, tiene un pico grande y robusto que le permite comer cosas grandes y duras; en cambio la especie Geospiza scandens posee un pico alargado para alimentarse y sin pincharse de las flores de los cactus Opuntia. Este pinzón habita en formaciones secas de árboles o arbustos.

Realiza la siguiente actividad para observar las adaptaciones en los picos de los pinzones. Toma en cuenta las 4 especies de pinzones.

La actividad consiste en que tienes que observar detenidamente la forma de sus picos, ya que los relacionarás con el tipo de alimento que pueden consumir. Para realizar esta actividad tendrás un par de piezas como de rompecabezas, ambas tienen que coincidir, por un lado, la forma del pico del pinzón a la que se le asignó un número y por el otro el tipo de alimento que pueden consumir, al que se le asignó una letra.

Primero observa los picos de 4 especies diferentes de pinzones y después 4 tipos posibles de alimentos.

Ahora observa los alimentos que están ubicados con letras:

Ahora analiza con atención la siguiente imagen e intenta relacionar correctamente. Observa los dibujos de los pinzones y los alimentos que ya se han explicado.

¡Trata de relacionarlos! Anota en tu cuaderno número y letra.

¡Resultados! ¡Revisa sí coinciden!

¿En cuántos resultados acertaste?

Con base en la actividad anterior, anota y responde en tu libreta las siguientes preguntas:

¿Qué relación hay entre la forma del pico del pinzón y el tipo de alimento que consume?

¿Qué pasaría si el pico del pinzón y el alimento no coinciden?

Como pudiste observar en la actividad, los pinzones con picos más robustos y fuertes pueden romper semillas grandes y los más pequeños, comen insectos y semillas tiernas. Lo anterior se logró a través de la selección natural, es decir sólo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, heredando a sus descendientes esas características.

Respecto a lo anterior se destaca que:

Todos los pinzones tienen un ancestro común.

Los pinzones aprovecharon las condiciones ambientales, y los picos se adaptaron a los tipos de alimento disponible.

Hay una relación significativa entre las características morfológicas de sus picos y el ambiente.

Recuerda anteriormente se habló sobre adaptación, se manejaron las adaptaciones morfológicas que tienen que ver con los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y les permiten confundirse con el medio, o contar con estructuras para adaptarse mejor a su entorno.

Ahora se hablará de las tortugas galápagos o tortugas gigantes, su historia ha sido muy desafortunada porque pasaron de ser 250.000 ejemplares a 15.000 que es lo que se estima actualmente. Lo que sucedió fue:

Durante el siglo XVII cuando los barcos empezaron a arribar a las costas de Galápagos, las tortugas comenzaron a ser muy importantes para los marineros ya que vieron en ellas una fuente de alimento tanto en tierra como a bordo del barco, pues las tortugas sobrevivían varios meses sin alimento ni agua, proporcionándoles comida fresca e inclusive agua extraída de sus vejigas. Además, utilizaban su aceite para las lámparas. Esto fue un factor que disminuyó el número de individuos de las poblaciones de tortugas.

Otro factor que contribuyó en la disminución de su población fue el hecho de introducir en su hábitat especies como cerdos, cabras, gatos y ratas que encontraron las condiciones para reproducirse y que se alimentaban de las crías de tortuga. Lamentablemente su explotación duró hasta principios del siglo XX.

¿Sabías qué las tortugas gigantes son de los reptiles más antiguos del mundo y qué se ha registrado que la más longeva llegó a vivir 175 años? ¿Lo puedes imaginar? ¡Casi dos siglos! y ¿Sabías que pueden alcanzar un peso de 250 kilogramos?

Se han reconocido aproximadamente 15 subespecies de tortugas y actualmente sólo quedan 11, en junio de 2012 hubo una lamentable noticia murió el “Solitario George” una especie que habitaba en la Isla Pinta, es el que observarás en la siguiente imagen.

Pero no todo es desafortunado, el caso de otra especie de tortuga que estuvo en riesgo de extinción fue salvada gracias a “Diego” uno de los machos que quedaban y salvó a su especie al fecundar unas 800 crías ¿Es interesante verdad? Investígalo.

Observa las siguientes imágenes y centra tu atención en el caparazón.

Seguramente notaste las diferencias en el caparazón, resulta que las tortugas de islas montañosas y verdes tienen el cuello más corto y caparazones en forma de cúpula, ya que se alimentan de plantas que encuentran en el suelo. Mientras que las tortugas de islas planas y secas tienen el cuello más largo y el caparazón en forma de silla de montar como adaptación para alcanzar los cactus altos como aparecen en las imágenes.

Estas observaciones ayudaron a Darwin a complementar su teoría.

¿Recuerdas el título de la sesión de hoy? Es ¡Súper pinzones y súper tortugas! Y eso es porque tanto los pinzones como las tortugas gigantes lograron adaptarse a las condiciones del ambiente y desarrollaron características ventajosas que han contribuido a su supervivencia.

El Reto de Hoy:

Llena los espacios vacíos de los siguientes párrafos, en base en lo trabajado el día de hoy.

Las especies derivaron de un ancestro común y con el paso del tiempo las generaciones acumularon diferencias.

Cuando las poblaciones de la misma especie se separan, los cambios en sus características son la base para la formación de nuevas especies.

Investiga sobre alguna especie que te interese.

Identificaste el o los términos que vas a agregar a tu abecedario biológico, se hace la sugerencia de que agregues e investigues el término: Especie endémica.

Te invitamos a leer un fragmento del libro “Biología. La vida en la Tierra con fisiología” de Audesirk, Audesirk y Byers.

También, puedes leer más sobre el tema, en tu libro de texto u otro medio informativo.

Geografía

Aprendizaje esperado: Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios.

Énfasis: Distinguir los tipos de representaciones del espacio geográfico y su utilidad.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás los tipos de representaciones del espacio geográfico; así como la utilidad que tienen cada una de ellas. Asimismo, conocerás cómo, a través del tiempo, se han ido modificando las formas de representación del lugar en donde vives y cómo puedes obtener información útil para mapear diversas áreas.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has invitado a una fiesta a algunos de tus amigos y tienen duda de la ubicación de tu casa? Entonces, decides elaborar un dibujo en una hoja de papel trazándoles la ruta para llegar, dibujando las calles y algunas referencias que les facilitará encontrar la ubicación.

Esta es una forma de representar el espacio en donde vives, es un croquis. Existen otras maneras de representar el espacio geográfico, que aprenderás en el transcurso de esta sesión. Observa el siguiente video:

“Las representaciones cartográficas y sus elementos”

En el video pudiste observar que los humanos, desde siempre, han tenido la inquietud de saber cómo es el lugar en donde habitan. Las primeras representaciones fueron a través de dibujos que se elaboraban a mano. Utilizaban de referencia elementos naturales como: ríos, mares y bosques.

Nuestros antepasados buscaban diversas formas de observar a detalle sus territorios; se subían a lo alto de las montañas para poder tener una mejor panorámica de la realización de sus bocetos.

Actualmente, se tienen nuevas formas de representar el espacio geográfico: los croquis, los planos, los mapas, las fotografías aéreas y las imágenes satelitales.

El espacio que conoces, habitas y usas para desarrollarte, puede ser representado con la ayuda de varios instrumentos. Los hay desde los más simples, como un croquis, hasta los más complejos, como los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

“¿Qué es una representación geográfica?”

Una representación geográfica es aquella figura o imagen de la realidad descrita mediante mapas o planos, para que se manifieste visualmente lo que se quiere observar.

“CROQUIS”

La palabra croquis deriva del término en francés; integrado por la palabra “croc” que imita el sonido seco y repentino, como el que surge al morder una cosa “crocante”.

Un croquis es un dibujo sencillo de un lugar, por ejemplo, una calle o un barrio, se realiza sin exactitud y no muestra detalles de lo representado, es decir, es un esbozo.

Sirve para representar una pequeña extensión del espacio geográfico. Es una ilustración o dibujo que no representa un diseño riguroso, no cuenta con escalas ni coordenadas, por lo que no pueden efectuarse mediciones en él.

“VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CROQUIS”

Las ventajas son las siguientes:

Brindan información para saber llegar a algún lugar.

Son fáciles de comprender, para regiones concretas.

Funcionan bastante bien para encontrar direcciones.

Las desventajas son:

No se elaboran con precisión ni detalle.

Son representaciones cartográficas poco eficientes.

Sólo funcionan para áreas muy reducidas.

Hasta aquí todo bien, pero: ¿Cuál es la diferencia entre un croquis, un plano y un mapa?

“LOS PLANOS”

Los planos son representaciones esquemáticas de dos, o tres, dimensiones y a determinada escala; pueden ser de un terreno o una población, una máquina, o una construcción. Aquí el detalle importante, es que representan algo a una determinada escala.

Los planos en general son muy precisos, por lo que pueden ser utilizados para calcular áreas, planear o construir obras, también son empleados regularmente para representar ciudades.

“Globo terráqueo”

Un globo terráqueo designa el modelo a escala tridimensional del planeta Tierra. Como tal, es una representación de forma esférica, diseñada según la forma de la superficie terrestre, en donde se pueden observar los océanos, los continentes y el contorno de los países, los globos terráqueos son muy similares a la realidad, pero en pequeño.

Shutterstock

“DESVENTAJAS DEL GLOBO TERRÁQUEO”

Es difícil de manipular, guardar y transportar.

No se pueden observar todos los lugares del mundo a la vez.

Por su forma, es imposible incluirlo en un libro.

“MAPAS”

Un mapa es una representación espacial, generalmente realizada en una superficie plana, de toda o partes de la Tierra, mostrando un grupo de características concretas relativas a su tamaño y posición geográfica.

Los mapas representan la distribución y la relación que guardan los elementos naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico. Un mapa tiene en cuenta la curvatura de la Tierra.

“FOTOGRAFÍAS AÉREAS”

Las fotografías aéreas son la representación fiel del terreno en el momento de la exposición, contienen información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra y la Geografía, además de que son un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del territorio. Las fotografías aéreas son una herramienta muy valiosa para diversas investigaciones del territorio, desde las que se relacionan con el medio físico, hasta las que corresponden al medio social.

También son útiles en proyectos de construcción y conservación de obras de infraestructura, como carreteras, presas o canales. De igual modo, contribuyen con el aprovechamiento forestal, la actividad agrícola, y los estudios sobre los recursos naturales.

“IMÁGENES DE SATÉLITE”

Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la Tierra que son capturados por un sensor montado en un satélite artificial.

Estos datos son enviados a una estación en tierra, donde se procesan y convierten en imágenes de alta resolución, enriqueciendo nuestro conocimiento de las características de la Tierra en diferentes escalas espaciales. Los satélites de observación de la Tierra obtienen datos en el menor tiempo posible para dar seguimiento a la evolución de un fenómeno.

Ahora, con lo aprendido sobre las representaciones del espacio geográfico y las características de cada una de ellas, reflexiona con base en las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las distintas formas de representar el espacio geográfico?

¿Qué importancia tiene construir diferentes representaciones del espacio geográfico?

Sección: El ABC geográfico de México. A lo largo de estas sesiones, se te brindarán referencias y datos geográficos sobre los estados de tú país, para conocer un poco más del territorio nacional. La secuencia en que se abordarán las entidades será en orden alfabético, comenzando hoy con ¡Aguascalientes!

El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas termales que existen en la región. Cuenta con once municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo y El Llano.

Vegetación: pastizales y bosques, se caracteriza por su topografía de sierras, y cuenta con una pequeña porción de selvas en el valle de Calvillo, ubicado en el extremo suroeste. En las zonas altas existen bosques de coníferas y encinos.

Fauna: Rata canguro, ratón de campo, ardilla, murciélago trompudo, mapache, coyote, zorrillo, armadillo, venado cola blanca; víbora de cascabel, rana de Moctezuma, escorpión, tiro chato y tortuga casquito. Así como zorra gris, cacomixtle, musaraña, lince comadreja, pecarí de collar, tlacuache, tuza y gato montés, también conocido como puma.

Cuenta con un gran legado cultural de 24 lenguas indígenas, entre las que destacan náhuatl, mazahua, tarasco y huichol.

Es el quinto estado con más densidad de población del país, con 234 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a Japón. Se dice que la ciudad de Aguascalientes es la más limpia de México, incluso se ha dicho que es la más limpia de Latinoamérica.

Aguascalientes, capital del estado, cuenta con una glorieta llamada: “De la Purísima”, que figura dentro de los Récords Guinness debido a que en ella desembocan 10 avenidas principales.

Tal vez en más de una ocasión has escuchado la popular frase “hecho la mocha”, pues esta surgió en esta ciudad, haciendo alusión a la locomotora llamada “la Mocha”, que se desplazaba a 30 kilómetros por hora, gran velocidad para la época.

Observa las imágenes satelitales del estado, que, como revisaste en esta sesión, son representaciones de la superficie terrestre. En ellas podrás observar detalles en tiempo y en forma real.

Las representaciones geográficas, son aquellas imágenes del espacio que te permiten observar mediante croquis, planos, mapas, globos terráqueos, fotografías aéreas e imágenes de satélite.

La información geográfica te apoya a encontrar respuestas a problemas de ámbitos muy distintos como el científico, cultural, militar, económico, político, social y natural. A esta información puedes darle usos para muchas situaciones de nuestro planeta, por ejemplo:

¿Qué zonas del planeta han sufrido las consecuencias del cambio climático?

¿Cómo utilizar los recursos naturales de manera responsable?

Prevenir diferentes riesgos geológicos, conocer las características de las poblaciones con fines de mercado o salud, conocer los límites físicos y estructurales de un territorio, predecir el clima, observar el comportamiento de la vegetación y la fauna, entre otros aspectos.

Como puedes darte cuenta, es de gran importancia que puedas representar el espacio geográfico de diferentes formas.

Recuerda que puedes complementar tus saberes sobre el tema de esta sesión, con la información de tu Libro de Texto Gratuito de la asignatura de Geografía, y consultar otras fuentes en Internet.

El Reto de Hoy:

Elabora en tu cuaderno un cuadro en donde compares las características de cada una de las representaciones del espacio geográfico, los croquis, los planos, los mapas, los globos terráqueos, las fotografías aéreas y las imágenes de satélite.

Recuerda que el cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos, hechos o fenómenos geográficos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó.

Ejemplo:

Cuadro comparativo de las representaciones del espacio geográfico.

“Geopreguntas”

Consiste en una serie de preguntas sobre el tema: “Las representaciones del espacio geográfico”. Se realizarán preguntas con tres opciones de respuesta y tú señalarás la correcta.

Las primeras representaciones del espacio geográfico fueron a través de:

Dibujos que se elaboraban a mano.

Imágenes Satelitales.

Fotografías aéreas.

Las siguientes son nuevas formas de representar el espacio geográfico, menos una ¿cuál es?

Las fotografías aéreas.

Las imágenes satelitales.

El plano cartesiano.

Sirve para representar una pequeña extensión del espacio geográfico. Es un dibujo que no representa diseño riguroso, no cuenta con escalas ni coordenadas, por lo que no pueden efectuarse mediciones en él. ¿De qué forma de representación del espacio geográfico estamos hablando?

Croquis.

Plano.

Globo terráqueo.

Es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la tierra que capturan un sensor montado en un satélite artificial. ¿A qué forma de representación geográfica se refiere?

Globo terráqueo.

Mapa.

Imagen satelital.

Las respuestas a las preguntas son:

a

c

a

c

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.

Énfasis: Conocer diferentes significados y representaciones de la fracción, así como el caso del denominador diferente de cero.

¿Qué vamos a aprender?

Continuaremos con el aprendizaje esperado “Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales”.

Ya has aprendido a identificar los tipos de fracciones, sus componentes y a convertirlas en su expresión equivalente a números decimales. Ahora identificarás los significados y representaciones de una fracción. Es decir, para qué se usan en la vida cotidiana y cómo las expresamos.

¿Qué hacemos?

Hablando de identificar fracciones que se usan en la vida cotidiana, me gustaría compartirles una historia que se relaciona con el tema.

El año pasado Jared visitó la zona arqueológica donde están los Atlantes de Tula, en el estado de Hidalgo. En ella se encuentran diferentes edificaciones prehispánicas. Como los cuatro Atlantes, que son enormes esculturas talladas en piedra basáltica. Los colosos, alcanzan una altura de cuatro metros y medio y están compuestos de cuatro bloques en los cuales es posible apreciar detalles de indumentaria, y armamento de los fascinantes guerreros. Son impactantes y parece que vigilan el horizonte de este lugar de nuestro bello país. El clima era muy caluroso pues el día era muy soleado, para protegerse del sol Jared se compró un sombrero. Él no sabía que tenían tallas, pero la artesana que se lo vendió, le explicó, que es conforme a la circunferencia de la cabeza. Y ¿qué creen? se usan fracciones.

Para cocinar, se utilizan cucharas medidoras que también expresan fracciones. Éstas sirven para medir los ingredientes que se van a utilizar, tiene medidas como media cucharada o hasta un octavo. Como éstos, hay muchos usos de las fracciones en la vida cotidiana. Seguramente, identificas más ejemplos, porque las fracciones están presentes en muchas situaciones de nuestra vida. Para activar tus saberes previos, observa el siguiente video:

Tipos de fracciones y decimales

A veces es complicado pensar en situaciones en las que apliquemos el uso de las fracciones. Pero si pones atención podrás descubrir que están en muchas actividades que realizamos y asociadas a objetos que usamos todos los días. Para identificar más ejemplos, observa el siguiente video:

Otras situaciones que generan fracciones

¡Ni qué ocho cuartos! (sonríe), eso me recordó cuando me regañaba mi abuelita. Ahora que lo pienso no sé a qué se refería con esa expresión. Solo sabía que cuando la mencionaba, algo estaba mal. Tal vez ella sabía más de las fracciones que yo.

La expresión ¡Ni qué ocho cuartos! data de algún momento entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en España. En aquella época la mayoría de los alimentos de la canasta básica se pagaban con una moneda llamada realillo, que equivalía a ocho cuartos de peseta. En ese tiempo se presentó una época de escasez y con ello el alza de precios, y todo por lo que se pagaba con un realillo, tendrían que pagarlo con tres… a lo que alguien exclamó... ¡Qué tres pesetas, ni qué ocho cuartos! Desde entonces la frase se popularizó para expresar descontento.

Hay matemáticas por todos lados. Inclusive en nuestro lenguaje adoptamos expresiones con referencias matemáticas.

Para continuar aprendiendo sobre fracciones, observa el siguiente video:

Otras situaciones que generan fracciones

Una fracción puede representar alguna parte de un todo. Esto cobra significado, cuando se hace referencia solo a una porción de algo, que se divide en partes iguales.

Como se mencionó en el video, nuestro planeta Tierra está cubierto en su mayoría por agua, y solo unas partes son de tierra emergida. Tres de diez partes del planeta, corresponden a espacios de tierra que no está cubierta por agua. Lo que significa, que la mayor porción de la tierra está cubierta por el líquido vital.

Otros ejemplos de fracciones son: cada capítulo de un libro puede interpretarse como una fracción del libro completo. Una temporada de tu serie favorita representa una fracción de la serie completa y un episodio es una fracción aún más pequeña.

Para descubrir más representaciones y significados de las fracciones observa el siguiente video:

Otras situaciones que generan fracciones

Una fracción puede representar una razón lo que significa que se establece una comparación entre dos números. En el video nos brindan la información de que, en el censo nacional de 2015, se encontró que en nuestro país había 94 varones por cada 100 mujeres. Dependiendo del punto de vista que se analice es el número que colocaremos en el numerador y en el denominador. Si queremos comparar el número de mujeres con respecto al número de hombres el 100, que es el número primario de comparación, se coloca en el numerador y el 94, que es el número secundario de comparación en el denominador. Por el contrario, si queremos comparar la cantidad de varones con respecto a la cantidad de mujeres colocamos el 94 en el numerador, porque ahora este es el número primario de comparación y el 100 en el denominador, porque es el secundario. El acomodo de la fracción dependerá de lo que se quiera expresar. Aunque a veces no sea tan notorio, este significado de las fracciones sirve para varias aplicaciones. En los museos hay maquetas expuestas, en las cuales, se usan escalas; las dimensiones de la maqueta representan las dimensiones originales en un tamaño, generalmente menor. También sucede en los mapas e inclusive en aplicaciones digitales para navegación o localización GPS. Para seguir conociendo representaciones y significados de las fracciones, observa el siguiente video:

Otras situaciones que generan fracciones

Sabemos que toda fracción “a” sobre “b” puede representar una división de dos números, en este caso “a” entre “b”. El numerador representa al dividendo y el denominador representa al divisor. Un ejemplo de ello es cuando vamos al mercado por ingredientes para cocinar. Al comprar cebolla para sazonar un platillo típico, y pedir un cuarto de kilogramo. Si la báscula es digital, ésta debería indicar 0.250 que se lee como 250 milésimos, lo que es el resultado de dividir 1 entre 4, esto representa 250 gramos, o bien, un cuarto de kilogramo de cebolla. Una fracción puede significar y representar una porción de algo, una razón o una división. Pero ¿en dónde más encontramos fracciones?

Antes de pasar a otros ejemplos, profundiza en los significados y representaciones que has aprendido hasta ahora.

Realicemos la siguiente actividad: en una empresa familiar se hornean 250 galletas al día. Si dos quintos de las galletas que se hornean son de sabor nuez. ¿Cuántas piezas de galletas serán de este sabor?

Existen muchas maneras de encontrar la respuesta. Te proponemos la siguiente:

Primero. Identifica el total o unidad. Sabemos que en la empresa familiar se hornean 250 galletas al día. Esto representa el todo, el número de galletas de todos los sabores que se hornean, el total de la producción, es decir, la unidad.

Segundo. Identifica el denominador de la fracción, para saber en cuántas partes dividiremos nuestro total o la unidad, es decir las 250 galletas. En la fracción dos quintos el denominador es 5.

Tercero. Realiza la división del todo o unidad, entre el numerador de la fracción. En este caso 250 entre 5, lo que da como resultado: 50. Así que, 50 galletas representan la quinta parte del total de la producción.

Cuarto. El numerador de la fracción nos indicará la cantidad de partes o porciones referidas, es decir con las características de interés, que se tomarán del total. En este caso es dos, porque dos quintas partes son de nuez. Por lo tanto, dos quintos del total, equivale a 100 galletas. Sólo multiplicamos 2 por 50 galletas, que equivalen a un quinto, lo que resulta 100. Así que, 100 galletas del total de la producción son de sabor nuez.

Hay un significado muy común de las fracciones en la vida cotidiana El reparto equitativo, es decir, cuando queremos repartir el total de algo entre una cantidad específica. Por ejemplo, si se tienen 6 manzanas para repartirlas entre tres integrantes de una familia de forma equitativa, encontramos que le corresponden 2 a cada quien.

Repartimos alimentos en la vida cotidiana todo el tiempo y a veces ni cuenta nos damos que estamos fraccionando. Te presentamos otro ejemplo:

Dos personas comerán en el desayuno un poco de piña. Hay disponibles tres rebanadas y las repartirán de forma equitativa.

Clip 1. Reparto

La forma más sencilla es dividir cada rebanada a la mitad, o en medios, pues son dos personas. Lo que genera 6 trozos de piña, o bien, seis medios. Ahora, la manera de repartir equitativamente esos seis medios sería, que a cada quien le correspondan tres medios, en otras palabras, una rebanada y media.

Hay muchas ocasiones en las que usamos a las fracciones para seccionar en partes iguales. Al momento de trazar la recta numérica se debe dividir equitativamente la línea para trazar correctamente la escala.

Las fracciones son muy útiles y sin lugar a duda, conocer sus distintos significados te permitirá usar cada uno de ellos de forma más consiente y por lo tanto útil.

Las fracciones se utilizan cotidianamente. Lo vimos en los alimentos y también es muy evidente en la ropa; el cuello de las camisas, el largo de las mangas, la talla del calzado, etc. Hablando de ropa hecha a la medida hay un libro en el que un rey es engañado por pillos que visitan su reino y le prometen la creación de un traje único, hecho a su medida. Te presentamos un fragmento del libro.

El traje nuevo del emperador

El Traje Nuevo Del Emperador, Hans Christian Andersen, Editorial Createspace Independent Publishing Platform. Nº de páginas: 30

¿Qué te imaginas que pasará en la historia del Rey?

Es muy entretenido de principio a fin este es un cuento de Hans Christian Andersen. Si no lo tienes, en casa tendrás disponible algún otro texto que impulse tu gusto por la lectura y las matemáticas.

Las situaciones que nos rodean se pueden representar con números, y para algunas de ellas se usan las fracciones. Así que, a poner todo nuestro empeño. Recuerda que puedes localizar este tema en tu libro de Matemáticas de primer grado. Ahí encontrarás ejercicios que podrás resolver para practicar lo que has aprendido en esta lección. Te sorprenderá darte cuenta de que puedes contestarlos. Si aún no cuentas con tu libro de texto puedes entrar a la página de la Secretaría de Educación Púbica para que accedas a los diferentes libros de texto de matemáticas que la SEP pone a su disposición.

También puedes pedir ayuda y retroalimentación a distancia de tus maestras o maestros, cuando sea posible.

El Reto de Hoy:

Te proponemos algunas actividades para que sigas aprendiendo más sobre los significados y representaciones de las fracciones.

Busca entre tu ropa o calzado si tienes tallas en fracciones y descubre esa representación.

También puedes escribir en tu cuaderno algunos ejemplos sobre el reparto equitativo, realizar dibujos que los ilustren y compártelos con las personas con las que vives. También puedes solicitar el acompañamiento de tus maestras y maestros, si están disponibles, para enriquecer los ejemplos y compartirles tus hallazgos en la construcción de tu aprendizaje a lo largo de estas actividades.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Escribir un reglamento escolar.

Énfasis: Analizar las funciones de los reglamentos, leyes y declaraciones.

¿Qué vamos a aprender?

La sesión de hoy se llama “Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social”, y tiene mucho que ver con lo que has revisado en formación cívica y ética, pues están relacionadas, como todo el conocimiento.

Analizarás las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no sólo desde un punto de vista de para qué sirven, sino cómo se hacen. Las leyes y reglas están hechas de palabras, y ésa sí es completamente nuestra materia.

¿Qué hacemos?

Te proponemos que termines las siguientes oraciones con tus propias palabras. Después, al terminar la sesión, ya con lo que hayas aprendido podrás agregar ideas o corregir si es necesario para enriquecer tus conocimientos.

Analiza y completa las siguientes frases:

1) Un reglamento es…

2) Algunas de las características de los reglamentos son…

3) Un reglamento es útil cuando…

4) Un reglamento no es útil cuando…

5) Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces…

Con estas frases que nos dio, pudimos reflexionar un poco más sobre para qué sirven los reglamentos, qué son, cómo deben ser para que nos resulten útiles y hasta qué pensamos que pasaría si no existieran, pero todavía nos falta pensar en algo muy importante. ¿Qué características deben tener los reglamentos?

Pensemos en un ejemplo de todos los días. Seguramente has entrado a alguna biblioteca escolar, en ellas existen reglas para poder hacer uso de los acervos bibliográficos “los libros”. Las bibliotecas deben procurar un ambiente libre de ruidos para respetar el tiempo de estudio de los demás, o de disfrutar de una lectura. Y una característica indudablemente es el título y nombre de la institución que lo emite, que es el tema relacionado con la situación y lugar en que se aplicarán las normas.

Otra de las características de los reglamentos, leyes y declaraciones es la forma en que están organizados y es por su extensión, se conforman por capítulos. Por ejemplo:

En la ley general de niños, niñas y adolescentes en el capítulo del Derecho a la identidad en su artículo 19 menciona que:

“Las Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

Fracción I

Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil […]”

Y en el caso de la biblioteca escolar o dentro la escuela es un listado o decálogo de lo que podemos hacer y no hacer.

Si son textos distintos, deben escribirse y usar palabras que les son propias. Una redacción adecuada, en este caso, va a permitir que los diferentes reglamentos tengan la respuesta deseada por parte del receptor, es decir, de quien debe acatar las reglas. Siempre hay que procurar incluir ideas y conceptos claros, tomando en cuenta la situación y a quién va dirigido.

Si uno no entiende lo que dicen los reglamentos, difícilmente va a poder cumplir con ellos. Esto sucede si la redacción no es clara o está en un idioma que no se conoce.

Podemos decir que los reglamentos, las leyes y las declaraciones deben estar exentos de ambigüedades; ¿qué quiere decir esto?, evitar que éstos puedan entenderse o interpretarse de diferentes maneras.

Cada palabra es importante. Por ejemplo: es común utilizar los verbos para determinar ciertas conductas. Los verbos son acciones, como: hablar, correr, comer, preguntar, leer, cuidar, etcétera; es importante los tiempos de conjugación dentro de una ley o reglamento. Los verbos en los reglamentos, suelen estar en infinitivo: verbos terminados en ar, er, ir; hablar, correr, preguntar y los otros. Porque es una forma no personal del verbo donde no está delimitado el modo o el tiempo. Es una forma de percibir a las reglas de un modo vigente y que se deben acatar en todo momento.

O sea, que si en el reglamento dice que está prohibido correr en el pasillo, quiere decir que no importa quién seas, ni cuánta prisa tengas, ni qué esté pasando, correr en el pasillo no se permite, nunca y para nadie, o no hacer ruido, no debe permitirse hacer ruido nunca.

Es importante que los reglamentos siempre estén escritos, ¿sabes por qué?

Para que los conozcamos todos y podamos consultarlos cada vez que tengamos alguna duda o se nos olvide algo de lo que dicen.

También en su redacción podemos utilizar los verbos en modo imperativo. Con ello, se expresa una orden, un mandato. Por ejemplo: ¡Cierra la puerta! Y además del imperativo, también podemos usar expresiones de negación para lo que está prohibido. Ejemplo: No hablar, no correr, como ya decíamos.

Existen varios tipos de reglamentos, el tipo de reglamento que usemos depende del espacio en el cual estemos, y a quién va dirigido. Por ejemplo, pueden ser comunitarios o vecinales, escolares, deportivos o de juego, como decías, o pueden ser laborales, para que sepamos cómo comportarnos en el lugar de trabajo, y hasta familiar, para que respetemos y cuidemos la convivencia familiar.

Si los seres humanos nos hemos preocupado por hacer tantos tipos de reglamentos, quiere decir que les damos mucha importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es respetar los reglamentos y leyes?

Muy importante. Respetar las reglas y las leyes es algo que puede salvarte la vida; ¿cómo?, por ejemplo, en una alberca dentro de algún deportivo o un lugar de recreación. Para utilizar esa alberca va a haber una serie de reglas, quién puede nadar, qué debe saber y tomar en cuenta quien quiera nadar, en qué debe fijarse, etcétera, y si no se obedecen esas reglas, se corre el riesgo de tener un accidente que podría ser muy grave, o fatal.

Muchas de nuestras reglas y leyes procuran la vida humana y su convivencia. Por eso es importante conocerlas y, por supuesto, obedecerlas

¿Y qué pasa si no cumples las reglas y no tienes ningún accidente? ¿Puede haber alguna otra consecuencia?

Probablemente vas a ganarte algún castigo o sanción. Hay que decir que una de las características es que contempla sanciones. Es decir, la consecuencia de que la regla no se obedezca. Las sanciones también deben estar redactadas para que no existan actos arbitrarios, es decir, que sólo se sancione de acuerdo con lo que está escrito en el reglamento o la ley. Las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes.

Para ello te recomendamos siempre leer los reglamentos, para no cometer una falta y evitar una sanción.

Sin duda hay que tomar muchas cosas en cuenta cuando se habla de leyes y reglamentos, es algo muy importante, ya que involucra nuestra seguridad y la de otros.

Algo que debemos tener muy presente, y esto es muy importante, es verificar la fuente, prestar mucha atención cuándo fue emitida esa ley o reglamento; saber si aún sigue vigente; por ello, es importante anotar fecha y si es posible, su última actualización; como el reglamento escolar, éste debe mencionar qué ciclo escolar es el que está contemplando.

De un año para otro puede cambiar algo del uniforme escolar, por ejemplo, o las sanciones que se impondrán si entregas tarde un libro a la biblioteca. Por eso debes estar al pendiente y no dar por hecho que ya lo sabes todo.

Las leyes y los reglamentos tienen muchas similitudes; sin embargo, no son lo mismo, las leyes tienen unos ordenamientos jurídicos que están enlazados con la constitución: que es el máximo ordenamiento de una nación y de donde se desprenden leyes específicas: por ejemplo, la Ley de salud, la Ley de educación, la Ley de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Por lo tanto, su jerarquía está por encima de los reglamentos.

Por otro lado, el reglamento son ordenamientos que se regulan por alguna autoridad local o administrativa, para la dirección y buen funcionamiento de un grupo social. Se puede decir que éste es específico.

Para que te quede más claro, observa el siguiente video:

Diferencias y semejanzas entre normatividades: reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones

La sociedad es cambiante, y eso obliga a actualizar y a realizar cambios en los reglamentos y las leyes, como lo que leíste hace un momento del uniforme y la biblioteca.

Para ampliar la información sobre su tema, localiza en tus libros de texto el Aprendizaje Esperado “Escribir un reglamento escolar”, y el tema sobre los reglamentos y las leyes para enriquecer más la información de este contenido.

El Reto de Hoy:

Te presentaremos diversos enunciados y deberás decidir si éste se refiere a una declaración, una norma o un reglamento.

Tener buenos modales a la hora de hablar con los demás.

Cuando un equipo tiene la posesión del balón, cuenta con un máximo de 24 segundos para intentar un tiro.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a embarazadas.

Se considera como una falta grave. La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa, así como la discriminación grave.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

¿Pudiste identificar correctamente cada una de ellas?

Piensa que incluirías al momento de escribir un reglamento que te ayude a convivir en mayor armonía, ya sea para aplicarlo en tu casa o en la escuela.

Te invitamos a revisar un reglamento, cómo el de una biblioteca escolar u otro de tu interés. Pues su finalidad del reglamento es disfrutar de una lectura y cuidar los libros y materiales.

1) ¿A quién va dirigido?

2) ¿Qué tipo de reglamento es?

3) ¿Identificaron los verbos que se utilizan, menciónalos?

4) ¿Qué características tiene el reglamento?

5) ¿Cuenta con título?

6) ¿Se encuentra en un listado?

7) ¿Tienen una redacción clara, muestra que se pude o no hacer al interior de una biblioteca escolar?

8) ¿Puedes ver que faltó por mencionarse en las características?

9) ¿Qué podemos agregar?

10) ¿Si seguimos estas reglas ayudan a la convivencia y armonía social?

Seguramente podrás identificar las características del reglamento de biblioteca escolar, para disfrutar de una lectura.

Tercero de secundaria

Valores

Aprendizaje esperado: Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien y cuándo dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje.

Énfasis: Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien y cuándo dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo pueden ayudarte o perjudicarte las emociones, de acuerdo a la forma en que las manejas:

- Te ayudan a aprender, o dificultan tu aprendizaje.

- Te ayudan a estar bien contigo mismo y con los demás. Cuando no sabes manejarlas, pueden dañar tus relaciones con los demás.

Hay emociones que te quitan energía o ganas de hacer las cosas, también aprenderás cuáles son y saber cómo calmarlas.

¿Qué hacemos?

Ahora que realizas tus prácticas de atención, cada día logras enfocarte más en las tareas que realizas y aprovechas mejor tú tiempo.

Te has vuelto más creativo, aprendes mejor y estás descubriendo nuevos talentos.

Realiza las siguientes actividades:

Puedes pedir a un miembro de tu familia que te ayude a realizarlas.

“Ejercicio de atención”

Material:

• 1 Palo de lluvia

¿Sabías que un palo de lluvia es un instrumento de percusión? Tú puedes crear el tuyo, con un tubo largo y hueco, relleno de pequeñas piedras o semillas, adentro le puedes poner palitos de bambú o de madera, formando una espiral.

Cuando el tubo se inclina, las semillas caen y producen un sonido parecido a la lluvia o agua cayendo. Se dice que lo inventaron los aztecas y que después llegó a Sudamérica y a América Central.

En esta ocasión te servirá el palo de lluvia, para la dinámica del “ejercicio de atención”.

• Siéntate con comodidad en el piso o en el suelo para adoptar la “Postura de montaña”. Espalda recta, mirada al frente, manos sobre tus muslos.

• Puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como te sea más cómodo.

• Respira a tu ritmo (10 segundos), ahora realiza 3 respiraciones profundas, a tu ritmo, con calma. Siente como el aire entra en tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para soltar el cuerpo y relajarte.

Ahora has un ejercicio de imaginación que te ayude a relajarte:

• Imagina cómo un ligero chorro de agua cae sobre tu cabeza y se desliza por tu cabello, frente, orejas, cara, cuello, hombros, brazos, manos.

• Ahora el agua corre suavemente por tu espalda, pecho, abdomen, cadera, piernas, rodillas, pies y dedos.

• El agua sigue corriendo por tu cuerpo, siente su frescura.

• Dirige tu respiración y el correr del agua a una zona específica de tu cuerpo que consideres necesita soltar la tensión.

Recuérdale a tu cuerpo lo bien que se siente después de un delicioso baño y quédate con esa sensación por unos segundos.

• Si te distraes, nota que te distrajiste y regresa suavemente tu atención a tu cuerpo.

• Lentamente, pega la barbilla al pecho.

• Si has tenido los ojos cerrados, es momento de abrirlos y levanta tu mirada con suavidad hacia el frente.

• Si necesitas realizar algún movimiento, hazlo con cuidado. Recuerda esta sensación de bienestar que el ejercicio ha traído a tu mente y a tu cuerpo.

¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Pudiste notar si con la práctica estás mejorando tu atención?

¿Te diste cuenta que realizar el ejercicio con el sonido del palo de lluvia te ayudó a calmar tu mente?

Recuerda que, un punto clave de los ejercicios de atención es que cuando te distraes, dejas pasar ese pensamiento y tienes que regresar tu atención al ejercicio. Una y otra vez, así es como fortaleces la atención y relajas la mente y el cuerpo.

Elaboración del “Cofre emocional”.

Realizar con papiroflexia tu “Cofre emocional”.

Material:

• 3 hojas tamaño carta (pueden ser blanca, de color, o de reúso)

• Cartulina de color fosforescente

a) Con las hojas tamaño carta, corta papelitos y escribe el nombre de aquellas emociones que te hacen sentirte y estar bien y aquellas que te ayudan a aprender y relacionarte adecuadamente con los demás.

b) Con la cartulina elabora una caja con los dobleces que creas necesarios, para crear tú “Cofre emocional”.

¡Felicidades, te quedó muy bien tú cofre! Cada día descubres más cosas acerca de ti y te conoces mejor. Eso es parte del Autoconocimiento.

Tablero de la Oca

Con el Juego de la Oca loca mueve fichas en el tablero.

Materiales:

• Un tablero de Oca.

• 2 dados.

• Tarjetas con retos y preguntas.

• Sonidos (puedes encontrarlos en internet)

a) Tendrás que realizar retos o contestar preguntas. Si lo hacemos correctamente, avanzarás, si te equivocas, tendrás que retroceder.

b) En el suelo coloca las tarjetas con los retos o preguntas. Cada vez que avances en el tablero, se escuchará un sonido, pero si te equivocas y tienes que retroceder, se escuchará un “cua, cua, cua, cua”.

Puedes pedir la ayuda de tu papá, mamá y hermanos para realizar la actividad, para formar dos equipos.

Reglas para el juego:

1. El juego inicia tirando dos dados, de acuerdo al número que caiga (por ejemplo 12) irás corriendo a la zona de tarjetas.

2. Leerás en voz alta el reto o pregunta lo que corresponde a ese número y regresas cerca del tablero a dar la respuesta y después avanzas tu ficha.

3. A partir de la segunda tirada, sumarás los puntos que caigan con el dado para saber qué tarjeta ir a buscar.

4. Gana el equipo que en 8 minutos avance más en el tablero.

Ejemplo de retos:

• Has una cara de enojo, ahora una de rabia.

• Actúa que vas caminando y de pronto te sale una rata, expresa con tu cuerpo qué emoción sientes.

• Colócate en postura de montaña.

• Juega con tu capitán de equipo, un “Piedra, papel o tijera”.

Ejemplo de preguntas:

• Menciona 3 emociones que te ayudan a aprender mejor.

• Menciona 3 emociones que te provocan bienestar.

• ¿Qué emociones pueden desbordarse en ti y dañar a las personas?

• ¿Cómo sabes cuándo alguien se enoja?

• ¿Qué te produce alegría?

• ¿Qué emociones crees que evitan que puedas aprender?

• ¿Cuál es el resultado de 7X5 y de 4X2?

• ¿Qué emoción sientes cuando tienes que dar la respuesta a cada una de estas preguntas?

Puede ser: agrado, sorpresa, desconcierto, duda, desagrado, miedo, ansiedad, entusiasmo, alegría, rechazo, curiosidad.

Cuando sientes rechazo, angustia o desagrado ante una actividad como esta, pueden venir pensamientos como “yo no puedo”, “yo no sé hacer esto”, “no soy bueno para las Matemáticas”.

Esas son historias que te cuentan las emociones y justo esto determina cómo enfrentas los retos: los enfrentas porque te sientes motivado, entusiasmado y haces el mejor esfuerzo para superarlos o, en cambio, el desagrado y el rechazo te impiden intentar hacerlo y te sientes triste, desanimado y frustrado por no haber superado los retos.

El juego de la Oca, te ayudó a darte cuenta que el Bienestar significa “Bien estar”, es decir estar bien contigo mismo y con los demás.

El Bienestar es un camino y cuando avanzas te das cuenta que puedes aprender a manejar de manera adecuada tus emociones y actuar en consecuencia.

Después de lo que acabas de aprender, anota en un pedazo de papel 3 emociones que te provoquen sentirse bien y colócalo en el cofre de emociones que elaboraste.

Hay emociones que te ayudan a aprender y a promover el bienestar y otras que te ayudan a lograr metas, reconocerlas y conocerlas a fondo te ayudan a poder usarlas.

• ¿Pudiste darte cuenta qué emociones te dificulta aprender?

• ¿Qué emociones te ayudan a convivir mejor con las personas?

Anota en otros papelitos la respuesta de estas últimas preguntas y guárdalas en tu cofre emocional.

Puedes escribir en un papel aquello que vas aprendiendo acerca de las emociones y que te sirve para mejorar, después guardarlo en el cofre que elaboraste, porque ese aprendizaje es tu tesoro. De esta forma, cuando quieras, podrás consultar y repetir alguna de las actividades que estas aprendiendo.

Este cofre será el recordatorio de todo lo que estas conociendo y comprendiendo acerca de las emociones.

Recuerda que los niños que comprenden sus emociones son más capaces de controlar cómo las expresan, ser empáticos y sensibles con los demás.

La palabra “empático”, si no la conoces, quiere decir que entiendes lo que las otras personas sienten, aunque sea distinto a lo que sientes tú.

Reflexión:

Comprender tus emociones te ayuda a estar bien, a sentirte cómodo y a gusto con lo que eres, vives y haces, eso significa vivir en Bienestar.

La tranquilidad, calma, alegría, motivación, curiosidad, y entusiasmo te ayudan a aprender, a conocer más de ti mismo y a acercarte a los demás. Por el contrario, el enojo, el desgano, la tristeza y la apatía o falta de interés no te ayudan a aprender ni a conocer más acerca de ti mismo y te aleja de los demás.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Artes

Aprendizaje esperado: Observa distintas manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional, para reconocer sus semejanzas y diferencias.

Énfasis: Reconoce distintos tipos de figuras planas: geométricas, naturales, abstractas o figurativas para representar una situación de la vida cotidiana que le sea significativa.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características del formato bidimensional a través de formas de expresión visual para representar una idea o situación significativa de la vida cotidiana.

La palabra bidimensional se divide en dos partes: bi (dos) y dimensional (medidas o dimensiones); lo que significa que son dos medidas o dimensiones; siendo éstas: alto y ancho, sin profundidad o volumen, es decir, plana”.

“Una de las características más importantes es que toda obra bidimensional se aplica en espacios o soportes planos, como: el papel, cartón, tela, madera, vidrio, muros, etc.”

¿Qué hacemos?

Conoce la experiencia de dos alumnos como tú, acerca de las manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional:

• Ximena López de Cuautla, Morelos, comenta que le gusta mucho hacer dibujos con figuras geométricas, porque lo relaciona con la materia de matemáticas, que es su favorita.

• José Sánchez de Xalapa, Veracruz, expresa que su tía que es artista plástica, lo invitó a una exposición de su obra que se llevará a cabo en una galería, y le comentó que, en esa exhibición, ella mostrará su trabajo bidimensional.

“Ahora ya sabes qué es una obra bidimensional”

Realiza las siguientes actividades:

“Arte con figuras geométricas”

Materiales:

• 1 hoja blanca o de colores.

• Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

a) Realiza una obra bidimensional utilizando como soporte una hoja de papel.

b) Has un dibujo con las figuras geométricas que conozcas, puedes dibujar tu lugar favorito (su casa, la escuela, el parque, la feria, etc.).

c) Al terminar, presenta tu obra, con algún familiar y comenta las figuras y los colores utilizados.

“Arte con tangram”

Material:

• 1 hoja blanca o de colores.

• Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

• Tangram

a) Con las piezas del tangram, forma tu animal favorito (conejo, perro, pez, gato, etc.).

b) Marca con colores o crayones de cera cada pieza utilizada para formar la figura.

c) Una vez formada la figura, imagina el lugar en donde se encuentra tu animal favorito (el bosque, el mar, su casa, una playa, etc.) y dibuja los diferentes elementos con las figuras del tangram (el sol, las nubes, el pasto, un árbol, una casa, etc.).

d) Ya que hayas terminado el dibujo, dale color.

Comenta tu experiencia de haber realizado un dibujo, con las figuras geométricas del tangram.

“Con la naturaleza”

Dibujo con técnicas de frotado, con crayones de cera.

“La técnica de Frotado o Frottage, consiste en frotar un lápiz sobre una hoja blanca, colocada encima un objeto para conseguir una impresión de la forma y textura de ese objeto".

a) Realiza el frotado con un lápiz y una hoja de papel blanca para calcar las hojas de un árbol.

“Arte abstracto”

Observa las siguientes imágenes son obras bidimensionales abstractas.

Autor: Jackson Pollock (1912-1952) “White Light”.

Pintura pág. 48-49, Libro de texto SEP, Sexto grado 2011.

Reflexión sobre la obra:

• ¿Qué te pareció la obra del artista?

En las imágenes puedes observar cómo el artista realizaba sus composiciones.

El artista colocaba en el piso, el soporte sobre el que trabajaba y dejaba caer pintura con las manos, pinceles o directo de los botes, buscando expresar sus emociones.

Realizar una obra bidimensional abstracta con los materiales que tengas en casa (una hoja blanca, colores, plumones, crayones de cera, plumones)

¡Ya tienen tu obra de arte abstracto!

Observa el siguiente video titulado: “Arte abstracto para niños”, el cual trata de la combinación de colores primarios.

#ComunidadContigo: ARTE ABSTRACTO PARA NIÑOS CON GABRIELA SALOMÓN 2/3

¿Te fijaste lo interesante que es combinar colores primarios para generar los secundarios? y lo fascinante de crear amigos imaginarios con el arte abstracto de Joan Miró.

“Arte figurativo”

Observa la siguiente imagen de un autorretrato.

Leonardo da Vinci (1452-1519) “Autorretrato”

Dibujo, pág. 44, Libro de texto SEP, Tercer grado 2011.

Reflexión de la obra:

• ¿Te agradó el autorretrato del artista? ¿Por qué?

• ¿Te gustaría realizar tu autorretrato (dibújate a ti mismo)?

Realiza un dibujo con diseño figurativo con la temática “El día más divertido de mi vida”.

Después de haber hecho tu dibujo, compártelo con tu familia y explícales a qué se refiere este diseño, platícales sobre la temática que plasmaste y reafirma que tiene un diseño figurativo.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto “Mural de figuras”:

• Realiza un mural de las formas de expresión, colocando en cada esquina los 4 productos realizados con: figuras geométricas, figuras naturales, formas de expresión: figurativas y abstractas.

• Recuerda que son los productos realizados durante la sesión.

• Puedes utilizar una pared de tu casa para pegar tus obras realizadas.

Ciencias naturales

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Recuperar saberes previos e ideas propias para explicar ¿Qué camino sigue lo que como? ¿Por dónde pasa lo que como?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo funciona el sistema digestivo a partir de recordar qué ocurre en tu cuerpo cuando consumes alimentos.

¿Recuerdas que las semanas anteriores aprendiste cómo elegir alimentos balanceados para que tu cuerpo esté en perfecto estado de salud? ¿Te has estado alimentando bien?

Con ayuda de tu familia podrán diseñar su propio menú saludable. Comprar verduras que corresponden a la parte verde del Plato del bien comer, que son de consumo libre, como calabaza, col, betabel, berenjena, brócoli, chayote, espinacas, acelgas, nopales, coliflor, pepino, lechuga, apio, aguacate.

Frutas como: sandía, plátano, manzanas, naranjas, limones, ciruelas, uvas, tunas, duraznos.

Tubérculos como: papa, camote, zanahoria, betabel y leguminosas, frijoles, habas, garbanzos.

Carne: unos deliciosos bisteces y también pescado fresco, huevo, leche y mantequilla. Con todo esto podrán preparar una comida muy nutritiva para toda la semana.

Además, de tomar ¡2 litros de agua natural potable al día!

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 28, 29 “La alimentación como parte de la nutrición. El sistema digestivo”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

¿Has pensado qué pasaría si no comes o comes mal?

No tendrías fuerzas para hacer nada y no crecerías. Eso ocurre porque los alimentos, como ya lo aprendiste, a través del proceso de nutrición le dan al cuerpo la energía que lo hace funcionar.

Por ejemplo: Si tienen un carrito, que si le das una vuelta de cuerda avanza poquito, pero si le das dos vueltas, avanza más, pero si le das muchas más vueltas, irá muy lejos.

Es igual cuando comes poco o mal, no harás casi nada. Pero si comes muy bien, llegaras muy lejos como el carrito y además estarás muy sano, ¿verdad?

La comida es como el combustible del carro de tu familia o como la cuerda de tu carrito de juguete.

Es importante que aprendas cómo es que la comida se transforma en esa energía que hace que tu cuerpo se mueva, crezca y aprenda.

a) ¿Has pensado qué ocurre con los alimentos una vez que los comes?

b) ¿Te has imaginado que los alimentos una vez que los masticas empieza un gran recorrido por todo tu cuerpo?

c) ¿Cómo crees que lo hacen?

• ¿Cómo crees que se da el proceso de digestión?

• ¿Cuál es el camino que recorren los alimentos dentro de tu cuerpo?

Realiza la siguiente actividad:

• Cierra tus ojos y piensa en lo que desayunaste hoy

• Imagina qué ocurre con cada alimento que consumes.

• Abre tus ojos. ¿Cómo fue el recorrido que hizo ese desayuno por tu cuerpo?

Coméntalo con quien esté a tu lado en este momento.

Por ejemplo: imagina el proceso de digestión y mira hacia arriba como si te vieras a ti mismo en una animación.

¿Crees que ese es el viaje que recorren los alimentos dentro de tu cuerpo? ¿Te lo imaginas así?

Imagínate si así fuera, todos tendrían un estómago del tamaño del mundo por acumular toda la comida dentro del cuerpo.

• ¿Quieres ver lo que imaginó Paty del 3º B?

Paty tomando leche con galletas. Al entrar a la boca sus muelas masticaron las galletas, después pasaron por el esófago y llegaron al estómago, se quedan ahí trituradas.

Paty da un trago más de leche, pasa por el esófago y llega al estómago a revolverse con las galletas trituradas. La sangre a través de las venas, distribuye pedazos de galleta revuelta con leche al corazón, pulmones, hígado y páncreas.

Finalmente, lo que queda en el estómago se va a los intestinos y sale en forma de deshecho.

El camino que recorrieron los alimentos que Paty desayunó es diferente al del ejemplo.

Porque en cada cuerpo los alimentos llevan un rumbo diferente.

Lo que imaginaron se acerca un poquito a lo que en realidad pasa, ese camino en realidad se llama proceso de transformación de los alimentos y es mucho más que solo morder, masticar y desechar lo que comes.

Muchas veces te puedes imaginar que comer es un proceso que hace que los alimentos entren a tu cuerpo y después salgan con las mismas características con las que entraron.

• ¿Cómo funciona?

A través del sistema digestivo incorporas a tu cuerpo los materiales necesarios para mantener en funcionamiento todos los sistemas que lo componen.

Los alimentos deben ser descompuestos en componentes más pequeños llamados nutrimentos, algo así como lo que Paty imaginó.

• ¿El sistema digestivo?

- ¿Cómo es?

- ¿Dónde está?

Dentro de tu cuerpo tienes órganos que procesan los alimentos y los líquidos descomponiéndolos en sustancias que tu cuerpo utiliza como energía para crecer. A esto se le llama proceso de transformación de los alimentos.

La nutrición se compone de otros procesos también muy importantes, realizados por otros sistemas, por ejemplo:

La absorción de los nutrimentos obtenidos de los alimentos ingeridos y su transporte a todo el cuerpo a través del sistema circulatorio.

El desecho de lo que tu cuerpo no puede aprovechar, es expulsado mediante la acción del sistema excretor.

Observa la siguiente tabla, la cual te muestra lo que vas a aprender:

Como te habrás dado cuenta tu cuerpo es todo un baúl de tesoros. Se compone de muchos órganos que a su vez forman sistemas que logran mantenernos en acción, por eso era tan importante que comprendieras lo indispensable que es alimentarse sanamente.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides revisar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas, pág. 28 y 29.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Emplea verbos en infinitivo e imperativo para dar indicaciones de manera semejante a la convencional.

Énfasis:Uso de verbos en infinitivo en oraciones impersonales.

¿Qué vamos a aprender?

Emplearás verbos en infinitivo para dar indicaciones en una receta de cocina.

Recordarás que en la página 12 de tu Libro de Español actividades, ya aprendiste lo que son las oraciones impersonales, sabes que inician con un verbo en infinitivo y que terminan en ar, er o ir.

En la oración impersonal: “Preparar una rica comida”, ¿Cuál es el verbo en infinitivo con el que inicia?

El verbo en infinitivo es “¡Preparar!”. Ese es el verbo en infinitivo porque termina en “ar” y en el libro, si te das cuenta dice: “Estos verbos se utilizan en oraciones impersonales en las que no se especifica la persona que realiza la acción del verbo”.

El verbo en infinitivo o la acción es “Preparar”, esta es una oración impersonal porque no nos especifica quién o quiénes van a preparar una comida ni cuándo o en qué tiempo se prepara, si es en presente, pasado o futuro.

Para seguir aprendiendo sobre el tema puedes consultar tu Libro de Texto de Español de 3º de primaria, pág. 12 y 15 “Reglamento de la biblioteca”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

Como ya te diste cuenta, el día de hoy descubrirás que las oraciones impersonales no solamente las encuentras en los reglamentos como el de la Biblioteca Comunitaria Nezahualcóyotl en la página 15 del libro de Español actividades, que trabajaste en las sesiones anteriores, sino que también están presentes en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a preparar una receta de cocina.

Ten a la mano:

• Una naranja.

• Granos de sal.

• Un plato de plástico.

Lee la siguiente historia y pon mucha atención a lo que sucederá, ya que debes de identificar 6 oraciones impersonales, ten presente las características de estas oraciones.

“El chefcito”

La historia transcurre en un pequeño departamento por allá en la Colonia Doctores en la CDMX. Cucho trabaja todo el día, mientras Cuchín… se la pasa durmiendo y cuando despierta, juega a las carreras de la recámara, donde duerme, a la cocina.

Y así pasan los días…

Ya se despertó Cuchín.

Aparece Cuchín portando un pequeño mandil de tela, al ver a la narradora toma un cucharón de madera que encuentra por ahí)

Narradora: Cuchín, ¿qué haces? ¡Suelta ese cucharón! Pues tú solo eres un gato berrinchudo y enojón.

(Cuchín, suelta un pequeño golpecito con el cucharón a la narradora, se escucha el sonido del golpe y enseguida el quejido de la narradora)

Narradora: ¡Auch!

Cuchín: Como les decía, acabo de ver en la clase de “Vida Saludable” unas recetas de cocina bastante ricas. Primero prepararé un platillo suculento, único, delicioso… ¡Pica-naranjas!

Después de leer la historia puedes identificar: ¿Dónde se encuentran las 6 oraciones impersonales?

Las oraciones impersonales son aquellas que inician con un verbo en infinitivo.

Entonces, son las que se encuentran en el apartado que dice “procedimiento”, están numeradas del 1 al 6, ¡son los pasos que te dicen cómo preparar los alimentos!

Por ejemplo, en la oración del número 1 dice “Lavar con agua y jabón la naranja (y las manos)”, para identificar el verbo te puedes hacer la pregunta ¿qué se tiene que hacer? “¡Lavar!” ese es el verbo y está en infinitivo porque termina en ar. De igual manera en las siguientes cinco oraciones que inician con un verbo en infinitivo.

• Tú en casita también puedes ser un verdadero “chefcito”.

Recuerda no usar ningún cuchillo si no es con la ayuda de un adulto.

Como la comida que vas a preparar es muy laboriosa, copia la receta en tu cuaderno.

• En la receta ¿cuáles fueron los verbos en infinitivo?

Pelar, cortar, poner, embarrar, espolvorear y a disfrutar.

Ahora que ya tienes anotada la receta en el cuaderno y que has identificado las oraciones impersonales en ella, compárala con uno de los reglamentos que hiciste en las sesiones anteriores.

Observa bien:

a) ¿En qué se parecen?

Ambos presentan una serie de indicaciones para lograr un propósito, ahora.

b) ¿En qué son diferentes?

Cada formato se compone de diferentes secciones o elementos para cumplir su funcionalidad, mientras que en el reglamento las oraciones impersonales son las normas que debemos de cumplir, en la receta, las oraciones impersonales se emplean para decirnos los pasos que hay que seguir para preparar un alimento.

Si gustas, en la receta anotada en tu cuaderno, puedes resaltar con color o con lápiz los verbos en infinitivo con los que inician las oraciones impersonales y a un lado realizar los dibujos de cada una.

Hoy aprendiste que las oraciones impersonales no solamente te indican las normas que hay que cumplir en los reglamentos, también te dicen los pasos que hay que seguir para preparar recetas de cocina.

¡A partir de ahora presta atención cada vez que alguien prepare alimentos en casa y descubre, en el procedimiento, las oraciones impersonales que hay en cada receta!

Recuerda, las oraciones impersonales son aquellas que inician con un verbo en infinitivo que termina en ar, er o ir.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.