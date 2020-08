Preguntas de Aprende en Casa II del 28 de agosto de quinto y sexto de primaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este viernes en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Quinto de primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la utilidad de los diferentes tipos de información que proveen las etiquetas y los envases comerciales.

¿Alguna vez has notado que la mayoría de las cosas que podemos comprar en una tienda, un mercado o supermercado tienen una etiqueta, y que muchas veces no sabemos qué dice o para qué sirve?

Si lees las etiquetas sabrás si lo que comes tiene mucha azúcar o demasiada grasa, si en verdad te aporta los nutrientes necesarios para estar saludable. Esto hará que hagas un consumo responsable e inteligente y estarás cuidando tu salud.

Lee con atención el siguiente párrafo del libro de texto de Español de 4º grado sobre tu derecho como consumidor:

Uno de tus derechos como consumidor es que la publicidad en etiquetas, instructivos y servicios que utilices presenten información completa, clara y sobre todo veraz, para que te permita elegir la opción que más te conviene.

Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Cuarto grado. México, SEP, p. 94

En tu libro de texto de Español 4º grado, de la página 90 a la 97 podrás estudiar más ampliamente este tema.

Aquí puedes consultar el libro de cuarto grado.



¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video observa cómo se lee una etiqueta y la información que puedes obtener de ella.

“Información General de la Etiqueta de un Alimento Envasado” .

En el siguiente video vas a profundizar un poco más en la información que puedes encontrar en las etiquetas de los productos alimenticios.

“Etiquetado de alimentos envasados” .

En el último video observa cómo puedes ser un consumidor responsable, es decir, que consumas cosas que sean buenas para ti y para tu salud y que no perjudiquen a otras personas ni al planeta.

“Consumidores responsables [Revista del Consumidor TV 17.2]” .

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las caras de objetos y cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas.

¿Sabes cuál es la diferencia entre una figura geométrica y un cuerpo geométrico? Las figuras geométricas tienen dos dimensiones: largo y ancho, y ya conoces varias de ellas, por ejemplo, cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo, rombo; mientras que los cuerpos geométricos tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto, por ejemplo, el cubo. Hoy aprenderás más sobre este tema.

En tu libro de texto Desafíos matemáticos de 4º grado, podrás retomar el tema como un repaso de la página 59 a la 63.



¿Qué hacemos?

Observarás con atención los siguientes videos.

En el primer video recordarás cuáles son las figuras geométricas y cómo se diferencian de los cuerpos geométricos.

“Matemática Divertida: 2do Grado - Identifica Cuerpos Geométricos”

Ahora en el siguiente video se te presenta un reto: identifica los cuerpos geométricos a partir de sus características. ¡Adelante!

“Cuerpos geométricos ? ejercicios”

En los últimos dos videos, observarás cómo elaborar cuerpos geométricos con papel, esto te ayudará a entender mucho mejor cómo un cuerpo geométrico puede pasar de una representación en dos dimensiones o plana, a convertirse en un objeto en tres dimensiones.

Para elaborar los cuerpos geométricos con ayuda de los videos, necesitarás los siguientes materiales:

Papel o cartulina

Lápiz

Escuadra o regla

Tijeras

Pegamento

Compás

“Cómo hacer un cubo de papel o cartón paso a paso | INNATIA.COM”

"Cómo hacer un tetraedro".

Artes

Aprendizaje esperado: Clasifica obras artísticas de formato bidimensional a partir de su origen, época o estilo.

Énfasis: Elige diferentes manifestaciones en formato bidimensional, que le resulten interesantes y atractivas, procedentes de diferentes épocas, culturas, naciones o estilos artísticos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a apreciar obras de arte.

Desde el curso anterior, has estado aprendiendo sobre diferentes manifestaciones del arte, la escultura, la pintura y el dibujo o las ilustraciones. Recuerda que el arte bidimensional se refiere a la pintura, el dibujo y la fotografía, pero también podemos incluir al cómic, el manga y la historieta.

Si bien te has concentrado en las manifestaciones artísticas bidimensionales, los principios que aprenderás hoy también pueden ser usados para la escultura y la arquitectura.

Si tienes tu libro de Artes de cuarto grado, consúltalo:



¿Qué hacemos?

Observa en los siguientes videos las recomendaciones que se dan para apreciar las obras de arte.

“Arte contra el aburrimiento (VII)”

“Arte para niños (IV)”

“Arte para niños (V)”

Por último, se presentan las obras de 5 grandes pintores de autorretratos. Observa en sus obras lo que ya has aprendido sobre las líneas rectas y curvas y cómo impactan en los estilos de los diferentes artistas.

“Antes de las Selfies! 5 Maestros del Auto Retrato | Videos Educativos para Niños” .

Valores

Aprendizaje esperado: Identifica grupos o personas que han sido susceptibles de discriminación o maltrato, y evalúa posibles acciones y obstáculos para aliviar esta injusticia.

Énfasis: Evalúa posibles acciones y obstáculos para aliviar diversos actos de injusticia. (discriminación o mal trato).

¿Qué vamos a aprender?

Hoy seguirás reflexionando sobre por qué algunos grupos o personas son discriminadas o maltratadas, y sobre las acciones que puedes hacer para evitarlo. En muchas ocasiones, aunque a veces no nos demos cuenta, todos podemos discriminar y cometer actos de injusticia.

Es importante comprender que todas las personas somos diferentes. No existe otra persona igual a cada uno de nosotros, somos únicos, pero todos sí somos iguales en derechos, todos debemos ser tratados con justicia y con respeto, por el solo hecho de ser personas.

Por eso es importante que continúes en esta reflexión y que aprendas a reconocer cuándo una situación es injusta o discriminatoria. También es igualmente importante que puedas tomar acciones para evitar estas situaciones y/o para resolverlas.



¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos.

En el primer video observa con atención las situaciones que se presentan y reflexiona sobre lo que es justo o no.

“La Gran Pregunta - Ser justos (Capítulos completos)”

En el siguiente video observarás una historia en la que se trata a alguien de manera injusta por ser diferente.

“Cuento sobre el acoso escolar en los niños - La decisión de Marina”

Por último, observa la historia de estos niños que pusieron manos a la obra para cambiar una situación de injusticia.

“Kipatla – Programa 5, Los tenis de Carlos (31/10/2012)”

Sexto de primaria

Educación Física

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a adaptar tus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar y participar en diversas actividades recreativas, para consolidar tu disponibilidad corporal.

Por medio de la educación física puedes adquirir conocimientos respecto a los diferentes movimientos que desarrolla tu propio cuerpo. Los movimientos corporales buscan cultivar en ti el conocimiento y el progreso de tus propias destrezas y capacidades físicas. ¿Estás listo?

Cualquier movimiento físico tiene un papel fundamental en el desempeño de tus actividades cotidianas y causan un impacto positivo en tu persona, en tu familia y en la sociedad.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información para el desarrollo de capacidades y habilidades físicas.

Habilidades motrices básicas en casa.

Educación Física en casa

En estos videos encontrarás otras actividades para el desarrollo de capacidades y habilidades físicas.

Educación Física en casa para primaria

Las capacidades físicas básicas



Matemáticas

Aprendizaje esperado: Cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a calcular distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa.

Los mapas muestran las ubicaciones de un área en un formato condensado para la conveniencia del usuario. Si el mapa representa tan sólo un pequeño vecindario, cada parte del mismo debe estar reducida para caber en una sola hoja de papel. La escala del mapa te permite saber por cuánto han sido reducidas las distancias, de forma que puedas calcular las distancias reales entre dos puntos del mapa. Para hacer esto, debes saber la distancia en el mapa y el factor de la escala.

Para explorar más sobre el tema, consulta tu libro de texto de Matemáticas de 5º, se explica el tema a partir de la página 90 , o bien, si tienes tu libro de Matemáticas de 6°, consulta el tema a partir de la página 26.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos:

En estos videos se te explicarán cómo se representan las distancias en los mapas y cómo calcular esas distancias reales.

Calculando distancias: paseo

Cálculo de distancias en mapas

Escalas en mapas. Mate, 5° Primaria

En este video encontrarás información para representar el Mundo, la Luna o el Sistema Solar a escala.

El sistema solar a escala



Artes

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a utilizar la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

Las artes son formas de expresión creativa que las personas pueden comunicar con formas y colores elegidos para los personajes que les gusten.

Al aprender a representar personajes desarrollas habilidades motoras, expresas tus emociones y fortaleces la utilización de recursos como tijeras, pinceles, crayolas y títeres, entre otros.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos:

Segunda Clase virtual de Teatro para niños Parte 1

Segunda Clase virtual de Teatro para niños parte 2

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás conocimientos que te den la posibilidad de involucrarte en acciones para brindar apoyo a gente que ha sufrido exclusión o discriminación. Desarrollarás habilidades para manifestar emociones positivas asociadas a ciertas acciones de apoyo.

Él énfasis en esta lección será: ¿Qué es la exclusión, la discriminación? ¿Cómo me siento al respecto?

La educación socioemocional se refiere al proceso mediante el cual una persona adquiere competencias relacionadas con los aspectos sociales y emocionales de su vida. Está compuesta por los siguientes elementos: autoconciencia, autocontrol, habilidades interpersonales, toma de decisiones responsable, y conciencia social.

Con la conciencia social o del bienestar colectivo, podrás identificar que existen personas que han sufrido exclusión o discriminación por diferentes razones. Asimismo, establecerás relaciones equilibradas de afecto y empatía para quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad emocional.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos:

En estos videos se abordan formas de discriminación, una hacia las mujeres y otras hacia las personas con discapacidad, nos harán pensar cómo podríamos ayudar a cambiar estas condiciones.

Discriminación de género

Barreras arquitectónicas

En este video se muestra otra forma de discriminación: el racismo, y nos permite darnos cuenta de una serie de ideas que construimos como sociedad sin saber el motivo.

Racismo en México

En este video se muestra la discriminación y el rechazo que sufren miles de personas que tratan de cruzar la frontera de nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.

La verdadera cara de los migrantes que nadie muestra

